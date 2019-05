El Larguero: Hablamos con Luis Rubiales y Guillermo Amor, y toda la previa de la final de Copa del Rey (24/05/2019)

Voz 1804 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias

Voz 1991 00:53 muy buenas noches bienvenidos al larguero de este veinticuatro de mayo en la previa de la disputa de la final de la Copa del Rey que se celebra mañana a las nueve de la noche en Sevilla ya lo sabéis en el Benito Villamarín de hecho mañana a esta misma hora sin lógicamente ya sabremos qué equipos ha llevado el título el último título de la temporada los en nuestro país proteasas que quedan las dos finales europeas el Barcelona busca su trigésimo primer título en esta competición el quinto de forma consecutiva es una barbaridad lo que está haciendo el conjunto catalán en las últimas temporadas con respecto a la Copa o el Valencia que va a intentar conseguir la octava la última llovido la logró en dos mil ocho contra el Getafe así que en un instante vamos a conocer la última hora de los dos equipos escuchamos a los protagonistas entre ellos además Leo Messi que llevaba cinco añitos sin hablar en en una previa eh quiero decir en una rueda de prensa en Le hemos visto alguna vez en en los con con los convenios de la tele en un pos partido algo rápido o alguna zona mixta atendiendo a a los compañeros de de las radios pero de esto de estar tranquilo y abierto a muchas preguntas en una sala de prensa desde el dos mil quince no escuchábamos a a Leo Messi en la previa a un partido de Champions contra el Bayern de Munich ya dicho cosas interesantes de estos la ha visto no había dolido por ese eliminatoria contra el Liverpool esa eliminación en Anfield ha dicho que son culpables que en no se puede buscar justificación en otro lado que que el que hayan fallado en en ese partido que no compitieron en Anfield en el contra el contra Liberpul y que ellos son los máximos responsables de de lo que sucedió de hecho ha llegado a decir que había que pedir disculpas a la afición por lo que había sucedido dos detalles ha exculpado a al entrenador a Valverde de todo lo sucedido en en Anfi de hecho ha dicho que le gustaría que siguiese siendo el entrenador la próxima temporada si eso lo dice Messi es como casi palabra de Dios en el en el Barça como digo en un instante vamos a estar eh conociendo la última hora de los dos equipos escuchando los protagonistas pero os cuento antes el resto noticias que nos alejado el día como por ejemplo que en Segunda División ha disputado un partido correspondiente a la antepenúltima jornada de Liga Málaga tres Real Zaragoza uno ha remontado el conjuntada look que además se mantiene cuarto sesenta y ocho dos con grandes opciones de jugar el play off por el ascenso el Zaragoza mitad de la tabla relajado ya en prácticamente salvado eh todavía no de forma matemática pero bueno lo puede certificar prontito aunque lo más destacado no nos queda para el domingo porque pase lo que pase en el resto de partidos Si gana el Granada al Cádiz sería de forma matemática qué equipo de Primera División junto Osasuna que ya sabéis que logró el ascenso la semana casada en ciclismo ha disputado la décimo tercera etapa de tiro Italia hemos vivido una grandísima jornada de ciclismo la victoria ha sido para el ruso Zacarías con Mikel Nieve en segunda posición han llegado los dos a los últimos eh kilómetros de etapa pero al final el ruso ha sido más fuerte ha dejado de rueda al al español que no ha podido disputarle la carrera pero enorme enorme hoy como digo Mikel Nieve enorme también Mikel Landa atacado al inicio del puerto atacado a los grandes favoritos sabía que tenía que hacer algo parecido a lo que hecho hoy para intentar meterse en la pelea por la general vaya si lo ha conseguido porque ha llegado tercero Illa metido uno XXXVII al grupo de los grandes favoritos donde estaban el esloveno Roddick el italiano Nibali así que de nuevo Mikel Landa se meten en la en la carrera por por lograr lograr la maglia rosa o por lo menos por estar en el podio definitivo en el en la última etapa en la general generase mantiene líder el Portland otro esloveno y su compatriota segundo a dos veinticinco Nibali es quinto a cuatro cero nueve como digo aparece Mikel Landa octavo a cinco cero ocho en el mundo del motor dos citas este fin de semana en Fórmula uno llegamos al Gran Premio de Mónaco ya sabéis que en Mónaco la primera jornada de entrenamientos libres disputa el jueves decir fue ayer hoy viernes digamos que se disfruta mañana la calificación el domingo la carrera en fin de semana que va a servir evidentemente para rendir homenaje a Niki Lauda que fallecía esta misma semana que tiene tres títulos de campeón del mundo el domingo se disputan las quinientas millas de Indianápolis a partir de las seis y veinte de la tarde hora española donde ya sabéis que no está Fernando Alonso pero donde vamos a tener a Oriol Serbia y que no se olvide que la selección española femenina de fútbol ha disputado amistoso en Logroño antes de viajar a Francia donde se juega el Mundial a partir del siete de junio le queda un amistoso a la selección española en tierras galas será el día dos contra Japón las once y treinta y cinco empezamos

Voz 1804 06:32 así que atentos a esa final de la Copa del Rey mañana a las nueve de la noche estadio Benito Villamarín juegan el Barça y el Valencia vamos a conocer la última hora pero antes los vamos

Voz 1991 06:42 a esa nuevamente es comida es comida directivas antes de él la previa del partido pero han decidido hacer cena una cena a la que también está Luis Rubiales presidente de la Federación Española de de fútbol así que nos vamos a esa cena porque tenemos protagonista ante Ovalle qué tal muy buenas

Voz 5 06:57 qué tal muy buenas si aquí estamos lo hemos sacado de la cena un poquito tarde ya pero aquí sí

Voz 6 07:03 vamos con el director de Relaciones Instituto

Voz 5 07:06 Canales del Fútbol Club Barcelona Guillermo Amor en sintonía del Larguero

Voz 1991 07:10 Guillermo Amor qué tal buenas noches

Voz 7 07:12 hola buenas noches primero la agradezco que estén la

Voz 1991 07:14 previa de este partido tan importante en el en el larguero qué sensaciones tiene para mañana

Voz 7 07:20 pues ha estado comentando también algunos compañero y lo que estamos hablando aquí entre nosotros pues las sensaciones siempre buenas cuando antes de afrontar pues un partido una competición en este caso una final que es el último partido de la temporada pues el con la ilusión de máxima de hacer las cosas bien de de sacarlo adelante de ganar respetando muchísimo el Valencia que sabemos que es un muy buen equipo con menos va a poner las cosas pues complicada seguramente pero lo afrontó y lo afrontamos eh en este caso pues con mucha ilusión muchas ganas de acabar la temporada lo mejor posible y sacarnos eso que tanto todo el mundo está hablando de lo que pudo pasa el Liverpool que creo que quiero pensar que está superado por parte de todos y que estamos pensando únicamente en el mañana

Voz 1991 08:04 por eso le quería preguntar precisamente cómo llega mentalmente la plantilla como llegan los jugadores porque hoy hemos visto

Voz 7 08:09 sí todavía pensando en Anfield lo que pasa es que estas cosas cuando te pregunta tienes que contestar seguramente si no le preguntan por Liverpool pues sino me pregunta a mí no te voy a hablar de Liverpool porque quizá mejor evitar

Voz 8 08:24 todo no y si no me preguntas por Roma pues tampoco hablaremos porque me por evitarlo

Voz 7 08:27 y eso que ha pasado muchísimo tiempo pero es que cuando los temas salen pues hay que comentar algo pero es cierto que para mí como decía creo que está bastante superado que la reconocido pues algunas cosas según he visto en rueda de prensa y que a partir de ahí pues creo que está muy centrado como él ha dicho en en mañana porque es importante para todos otra vez tenemos la posibilidad de conseguir el doblete más la Supercopa de España que se ganó principio temporada yo creo que aquí más cosas no se pueden ganar y para nosotros sería una muy buena temporada si lo conseguimos

Voz 1991 08:55 estando de acuerdo con usted es difícil sino le preguntamos a Messi no contesta sobre eso le han preguntado porque supondría para el ganar de nuevo la Bota de Oro ha contestado Messi que no estaba pensando en eso que le dolía todavía la eliminación de Anfield por eso lo decía

Voz 7 09:10 bueno a ver Leo dentro de que se lleva muchos títulos individuales es de los jugadores que más piensa en el en el en el grupo siempre antepone el los compañeros el grupo y los títulos como equipo a a los suyos y en este caso se seguro que cambiaría el ganar mañana por la Bota de Oro te lo digo yo que estoy seguro que Leo seguro que él

Voz 1991 09:31 lo piensa así lo Messier que ha pedido hablar en esta rueda de prensa sabéis propuesto lo digo porque hacía años que no leíamos hablarán a previa en zona mixta sigue pero en una previa en una rueda de prensa no le hacía tiempo eh

Voz 7 09:43 pues creo que hace tiempo sí pero mira veintidós seguramente por el final de temporada a lo mejor por la importancia del partido de mañana por un poco lo que habíais dicho de de que veníamos de Liverpool un poco por todo esto son dos jugadores de muchísimo peso su capitanes con mucha voz en el en el vestuario y de referencia para todos y que creo que lo que puedan no han dicho ellos esta tarde pues es muy importante para para todos no para el club y para los barcelonistas pero lo ha pedido él pues hombre lo ha pedido él yo entiendo que la gente me entiendes sabes si me entiendes yo creo que se pide normalmente no puedes ahí normalmente salen dos jugadores no sé cómo funciona quiero decir en cada equipo es diferente algunos equipos dicen no te caso suele ser suele ser bastante compartido también yo creo que eso habla con con el club con las palabras dichas Messi

Voz 1991 10:30 le apetece comparecer y él ha dicho que si no

Voz 7 10:33 a la hora de comunicación oye pues que posibilidad hay dos pues quién sale hay posibilidad de esto y entonces compartidos se ha creído oportuno que era el mejor día pues antes de esta gran final pues es es importante me queda

Voz 1991 10:42 no sólo un par para terminarse lo prometo ha hablado también le han preguntado por cómo está en el Barça por su futuro Él ha dicho que digamos que no tiene ninguna duda que se queda es jugador del Barça lo ha sido toda la vida ibamos meses futuro del Barça

Voz 7 10:56 bueno pues si lo dice él está nosotros ya lo teníamos claro eh yo creo que todo lo tenía claro pero sí lo ha dicho él ya ya lo tenemos mucho más

Voz 1991 11:06 lo ha dicho también Messi que le gustaría que Valverde siguiese va a seguir Valverde el año que viene

Voz 7 11:12 yo creo que nadie piensa en otra cosa que que no sea el que pueda seguida Ernesto a ver el presidente lo ha dicho varias veces no publicamente últimamente las últimas declaraciones que ha podido hacer Leo también como ves pues también lo al lo comparte el vestuario también el jugadores cuestan mucho con el míster y veremos qué es naturalmente es es el pensamiento que tenemos todos porque Ernesto ha demostrado durante el año pasado ya sé que es un gran entrenador profesional el nombre de club duda según la persona que evita problemas por dos resultados que han podido en esta Champions este año y el año pasado pues no pueden tirar por tierra todo un trabajo que se ha hecho que se ha realizado y además muy bien y es una pena pero es así de acuerdo que es un día puntual en el que estás jugando mucho yo pienso que ha sido más la manera que no la derrota no yo creo que eso es lo que quizás un poco más

Voz 1991 12:01 sea podríamos decir que pase lo que pase en la final de mañana no depende el futuro de Valverde de yo no

Voz 7 12:08 bueno según el lo que ha comentado pues en este caso nuestro presidente y lo que se ha comentado y la idea es que es que el sigue porque hace poquito además también también renovó contrato por así decirlo hizo el año pero aparte de esto tiene no pensamos que en que Bayern mal sea el pensamiento nuestros que bien por encima de todo dije vamos a ganar no podemos pensar en que las cosas van a salir mal

Voz 1991 12:30 sí acabo en el título de Liga en el bolsillo de nuevo eliminados en la Champions de una forma cruel como el año pasado si no se consigue el título de Copa será una temporada floja

Voz 7 12:42 será una temporada creo que muy buena sea el hecho de ganar Liga creo que ganar la Liga aquí otra vez como se ha ganado con tanta diferencia de puntos yo pienso que hace que estemos todo tu superioridad tu regularidad durante toda la temporada pienso que en Copa hemos actuado igual mañana es cierto que tenemos un rival enfrente que debiera ganar pudiera ganar porque además está en un buen momento tiene un buen equipo una buena plantilla están fuertes tienen ganas tienen ganas de ganar es el año de su centenario el público gastar Gordillo les van a apoyar ya se ha visto en su salida

Voz 1296 13:12 desde Valencia o se ve se ve que

Voz 7 13:14 ellos respiran pues que la cosa les puede ir bien y puede pueden ganar pero bueno es que nosotros también estamos en la misma situación nosotros también venimos a ganar el deseo es pues que se ve un buen partido que disfrutemos todos que no pase nada que la gente pues que se divierta porque creo que puede ser una una gran fiesta para todos naturalmente pues sí puede caer de nuestro lado pues mejor

Voz 1991 13:35 eso es fundamental que haya buen rollo que haya buen ambiente que no haya ningún tipo de de incidente que es como nos gusta disfrutar de de de este tipo de espectáculos al fin y al cabo es la gran fiesta del deporte o del fútbol español en este caso es esa gran final de la de la Copa del Rey donde pueden convivir perfectamente dos aficiones director de Relaciones Internacionales del Barça Guillermo muevo mil gracias por habernos atendido en la previa a este partido en salud

Voz 7 13:57 a vosotros un placer algo más Ovalle

Voz 1991 14:00 pues aquí estamos en la cena de directivas ya

Voz 5 14:03 apurando están saliendo todos los directivos de territoriales los directivos del Valencia los directivos del Barça encabezados por sus presidentes también el presidente de la Federación Española de Fútbol así que un gran acto una gran cena a la altura de esta final de Copa que vamos a vivir mañana

Voz 1991 14:18 gracias Ovalle hasta mañana un abrazo director de Relaciones Institucionales del del Barça ponía yo ya Guillermo Amor en el plano internacional pero bueno lo es lo es internacional conocemos la última hora de los equipos Lluís Flaquer qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas Pedro Morata buenas noches hola buenas noches Flaqué y lo primero donde está el Barça como están los de verde si hay alguna duda para mañana

Voz 1296 14:42 pues el Barça está en Barcelona cada uno en sus respectivas casas mañana citados para coger el avión a las diez de la mañana cuando volarán hacia Sevilla viaja en el mismo día del partido de hecho el Barça viajará mañana Sevilla justo después de acabar la final gane o pierda también volverá hacia Barcelona con lo cual bajará el mínimo tiempo posible entre comillas en la sede del partido un Valverde que ha decidido ya que es una final convocar a todos los jugadores de la primera plantilla incluidos los lesionados así que viajan a pesar de que no pueden jugar pues los Luis Suárez de embeleso Ter Stegen por ejemplo también Rafinha Boateng viajan también jugadores que a día de hoy a esta hora no tienen el alta médica aunque se espera que la puedan recibir a lo largo del día de mañana caso de Coutinho sembrado iría Artur también completan la lista de convocados pues tres jugadores del B Iñaki Peña que será el suplente mañana decirles en recordemos que Ter Stegen es baja viaja también Abel Ruiz delantero y Carles Pérez extremo ante las posibles bajas en ataque que tiene Valverde que medita repetir en el once de Ipurúa con una única duda si entra o no en principio como te digo va a recibir el alta médica Si la recibiera sus sensaciones son buenas pues la idea es que entre en el equipo ESK área respecto a Ipurúa del once el brasileño o mal con Morata donde

Voz 1991 15:48 al Valencia como están los de Marcelino Isère alguna duda para mañana

Voz 0341 15:52 si el Valencia se vino el jueves por la tarde ayer se vino sobre la una de la tarde hasta Jerez a un hotel impresionante alejado de del ruido de Sevilla I está concentrado el Valencia el ballet Morata

Voz 1991 16:06 cada segundo que nos pide paso Adriá Albets con protagonista en esa cena de directiva Albets

Voz 5 16:12 hola Yago qué tal buenas noches desde el Real Alcázar de aquí de Sevilla donde ha celebrado esta cena organizada por la Federación cena de gala antes de la final de la Copa del Rey como te contaba hace un momento Santi Ovalle escuchábamos a Guillermo Amor estamos con el presidente de la Federación Española de Fútbol con Luis Rubiales qué tal señoriales muy buenas

Voz 8 16:31 hola buenas noches cómo ha ido la cena

Voz 5 16:34 dos aquí la bella charlando con el presidente del Betis también con el presidente del Barça Josep Maria Bartomeu como hay

Voz 8 16:38 no gané él también egos de Valencia veníamos hablándolo tres Gomera creo que venir aquí a un lugar como los cáncer en una noche tan fantástica como teniendo en cuenta que mañana se va a jugar para que para mí es el partido más bonito más bonito del año con un colorido especial con dos aficiones sí con dos equipos que se enfrentan a una batalla a la verdad es que creo que ha salido todo bien y ojalá mañana pueda haya un gran partido que disfrutemos hay que y que gane el mejor

Voz 5 17:06 Yago a las once y cuarenta y siete te escucha ya Luis Rubiales en sintonía de Larguero señor Rubiales buenas noches muy bueno Yago qué tal que teníamos en sobres sorpresa

Voz 1991 17:14 no

Voz 8 17:16 bueno yo no estuve en en en la primera apertura en la actual no pero si la puja mayor fue la de Televisión Española pues una vez se ha tenido que cumplir la resolución judicial pues bueno aquí estamos los televisada mañana Televisión Española ahí está la la cuestión

Voz 1991 17:34 para el que no sepa de qué va esto explique qué es lo que ha pasado con Mediapro esa propuesta se sobre porqué no fue abierto en su momento

Voz 8 17:41 bueno yo yo creo que va a haber momento para explicar esto yo no soy una persona que sola rehuir no pero es verdad que llevamos un día movido que

Voz 1991 17:49 en o que el llegar esas lo pregunto porque es noticia de hoy

Voz 8 17:52 pues sí ya no tiene sacado una nota por eso porque es noticia en la nota lo ha explicado el juez ha pedido que se reto traiga antes de la primera apertura se ha procedido por lo tanto a la primera apertura que sólo faltaba el sobre de Mediapro que contenía una cantidad muy inferior a las de otras ofertas y por lo tanto se le se le ha otorgado a la a la oferta superior de de todas las que había que era

Voz 1991 18:18 de Televisión Española

Voz 8 18:20 bueno pues tiempo tendremos otro día

Voz 1991 18:22 el emplazó para hablar otro día sobre todo es con setecientos yo creo que la final de la Copa del Rey yo creo es una fiesta preciosa el que se puedan juntar dos aficiones además tan grandes como la del Barça y el Valencia y que creo que además es una competición que que entre otros ha dignificado y mucho el Barça en los últimos años

Voz 8 18:40 sí bueno nosotros estamos haciendo cambio queremos que sea una una competición de verdad el KO donde haya a partido único hasta semifinales ya está aprobado donde además participen en el equipo de todas las categorías nacionales e incluso un guiño a aquellas categorías pues como son las regionales van a ver un número reducido de equipos que van a poder participar y estar ahí con los grandes creo que es donde se mezcla el el la élite con el fútbol quede verdad representa el noventa y cinco por ciento el noventa y ocho por ciento de lo que es el fútbol en este país y eso la hace una una competición muy especial

Voz 1991 19:16 hay vuelta atrás con la Supercopa de España o ya es definitivo

Voz 8 19:20 es definitivo lo aprobó la Asamblea con una amplísima mayoría creo que era una sola abstención y no recuerdo se otro votó en contra o ni eso prácticamente cien votos a favor creo que además es muy bueno porque no nos engañemos las Supercopa no funcionaba era una competición que salvo que jugaran el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona puede que el Atlético de Madrid entre ellos pues no tenía mucho recorrido aquí en España hay fuera en cambio va a permitir que qué cuatro equipos compitan que tengan una buena economía que lo puedan ver en todo el mundo y sobre todo pues también en conjugación con con la Copa del Rey pues que los futbolistas también tengan menos partidos en su pierna vamos a hacer algo pensando en el fútbol pensando los equipos de pensando pensándolo futbolista

Voz 1991 20:07 se sigue pensando en Arabia Saudí para como sede para esta Supercopa de España

Voz 8 20:13 mire es cierto que Oriente Medio es algo es el lugar más idóneo pues porque es menos horas de viaje que ha estado unido que ir a otro lugar de Asia y también porque por horario prácticamente llegas y el horario de alguna dos horas de diferencia no entonces pues bueno ya veremos no nosotros en el fútbol sabe que como selección hemos tenido que ir a toda clase de de países y los equipos españoles tengan que ir también a jugar competiciones a a régimen de todo tipo pero es una decisión que cuando se todo me cuando llegue pues la aplicaremos con toda la tranquilidad no

Voz 1991 20:50 vale otra cosa que dejamos apartada ya que habla de la selección la tengo preguntar por Luis Enrique se ha hablado con él como está ahí por supuesto que la federación está a disposición no es seleccionador

Voz 8 20:59 Luis Enrique es nuestro seleccionador el que queríamos el que queremos y que en un futuro no me gustaría que siguiera el hizo un esfuerzo tremendo para venir nosotros también no sólo también lo hicimos es un hombre de verdad con coraje y con una preparación con carisma increíble ir desde luego pues bueno ahora tiene una situación difícil tiene todo el respaldo todo el apoyo de la Federación niñas iba a hacer y espero de verdad que que ojalá se resuelva su situación lo antes posible que pueda estar con nosotros hizo no es así vamos a seguir esperándole

Voz 1991 21:35 déjeme un par de preguntas más el homenaje a Casillas está ya cerrado confirmado en el España Suecia o todavía no hay nada

Voz 8 21:44 no mira Iker es un tipo excepcional un jugador de época Gene título por todas partes es es un tío sensacional pero desde luego el están en una situación en la que ya se ha hecho un homenaje de la Federación poniendo el día veinte de mayo como el día del portero español y eso va a quedar oficial para el resto de los días para lo otro pues tiene que haber un una sintonía han tratado no desde luego nosotros estamos dispuesto a a este partido al que viene al otro cuando quiera cuando Iker lo vea pero Iker ahora mismo pues tiene que recuperarse a tiempo también contratiempo que todos conocemos de de mujer estamos contentos de que gracias a Dios ha salido todo todo bien y cuando él quiera la Federación a su casa y cuando quiera o cualquier tipo homenaje pero bueno Mela es un luchador va a seguir ahí el tendrá que decidir cuándo hacemos lo que hacemos es no va a tener siempre para la para homenajear Le porque jugadores como como él son patrimonio de la humanidad del deporte mundial no

Voz 1991 22:47 tanto el mejor portero español de la historia sin duda Velasco Carballo estuvo el miércoles pasado en El Larguero seguro que lo escucho dijo que no asegura el bar en segunda división la próxima temporada que les gustaría que tuviésemos la tecnología de gol como eso

Voz 8 23:01 bueno por cierto nos gusta la tecnología de es muy cara según panza ése

Voz 1991 23:07 es algo que tiene que implementar la Liga no la pasa algo

Voz 8 23:10 no no bueno nosotros tendríamos que participar sin lugar a duda porque todo lo que es árbitro de Federación Ivano en cuanto al bar Se está haciendo el trabajo los árbitros están preparando Se está haciendo todo pero obviamente pues ahora mismo tenemos que llegar a un acuerdo para implementar lo los clubes tienen que encargarse de sacar esa terminología fuera del campo y nosotros de sacarla desde Las Rozas no entonces bueno todo todo llegará por el bien del fútbol espero que no podamos poner de acuerdo

Voz 1991 23:38 déjeme que le pregunte la la última cómo va la relación entre Zipi Zape cómo va como Tebas

Voz 8 23:44 bueno yo obviamente soy el presidente de la Real Federación Española de Fútbol defiendo que los horarios no dañen por por la luz del sol por el tremendo calor a las aficiones

Voz 1991 23:57 pero están condenados a entenderse

Voz 8 24:00 sí estamos condenados a entendernos y sobre todo lo que yo estoy condenado a a montar

Voz 1991 24:05 a mí palomas yo tengo

Voz 8 24:07 yo un mandato del fútbol español de la de la afición a español que no quiere que se juega de los lunes que no quiere que que se juega a las cuatro de la tarde a treinta y cinco grados y son cuestiones yo creo pues realmente que no cabrían y aplicar que igual que se suspenden ligas en el norte de Europa porque no se puede jugar por el frío pues aquí deberíamos entender que a determinadas temperaturas jugar a partir de las siete y media de la tarde de que por cierto lo hemos aprobado nuestro reglamento no sea llevado a efecto por parte del CSD estamos tratando de de implementar lo en el futuro y ojalá sea así porque creo que explicar esto a esta altura tenemos que preservar la salud de aficionados y futbolistas

Voz 1991 24:45 por tanto y ojalá se pongan de acuerdo porque eso será en beneficio de del fútbol

Voz 8 24:49 trombas creo creo que esto es lo que falta para ponernos de acuerdo se nos ponemos de acuerdo en esto todo lo todo lo demás va a ser fácil viernes no hay ningún problema para que ampliaremos pero oye los lunes de verdad solamente si nos obligan de de alguna estancia desde la Federación vamos a ceder porque estamos convencidos de que es muy malo para el fútbol hilos de los horarios es que de verdad clama al cielo

Voz 1991 25:10 esto unido a que necesitamos un horario

Voz 8 25:13 el fútbol modesto sentir sin televisión que permita que los aficionados vayan a ver al equipo de su pueblo de su pueblo a la chica a los juveniles Éstas son las cuestiones nosotros tenemos que cuidar por los más indefensos

Voz 1991 25:24 tiene cielo ganado María José Rienda en esas reuniones entre usted y Tebas les a a no les han dado vía de cenar no se queja

Voz 8 25:34 hemos sobre todo hace de la compañía muy agradable

Voz 1991 25:37 eso es lo importante siempre verdad estoy estoy contento presente la Federación Luis Rubiales mil gracias un saludo encantado un abrazo bueno pues dejamos al presente la Federación Española de Fútbol que ha estado en esa zona a Adrià salen ahora mismo están saliendo hora mismo los los protagonistas por por la puerta ahí ahí a ambas Trincado al presidente

Voz 5 25:57 de hecho Yago salía toda la comitiva que ha estado en esta cena de gala y te contaba antes de la entrevista que salía al presidente Luis Rubiales hablando con el presidente del del Betis tranquilamente también charlaba con con Bartomeu de forma distendida Nos apartado para que estuviera pues unos minutos en El Larguero en la previa de esta final de la Copa del Rey

Voz 1991 26:18 nada anormal Curro de Santi Valle que los ha puesto a se lo diré a Guillermo Amor al inicio del programa ahora Adriá Albets que nuestro presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales en la previa de la de la Copa del Rey así que nada es hubiese algún protagonista más estaríamos por ahí mientras tanto a las doce y cincuenta y seis seguimos

Voz 1804 29:25 antes de escuchar a los protagonistas se cortaba Pedro Morata cuando estabas hablando de las novedades Pedro

Voz 17 29:31 sí ha por aportar también información referencia

Voz 0341 29:34 la pregunta de la Supercopa de España que le preguntabas al presidente Luis Rubiales el Valencia está esperando un informe jurídico que ha encargado a sus servicios jurídicos para ver la la fortaleza al la posición jurídica que tiene el Valencia que defiende que es finalista de por sí desde el momento que el Barcelona ganó la Liga y que está a favor de este cambia la Supercopa de España pero a partir de la próxima edición porque en esta la norma comenzaron de una manera hay debían terminar de otra el Valencia no descarta en saltarse los pasos del Consejo Superior de Deportes del Tribunal de Arbitraje Deportivo e ir directamente a la justicia ordinaria pidiendo una suspensión cautelar hasta tanto en cuanto el juez tome una determinación

Voz 6 30:14 no ha querido entrar Luis Rubiales en este tema le ha preguntado

Voz 0341 30:16 más mano también antes de empezar

Voz 1991 30:19 preguntaba Pedro será definitivo sí sí sí sí

Voz 0341 30:21 por eso te digo que es que no ha querido Luis Rubiales contestar a esa pregunta que le ha hecho Ximo vas mano antes de empezar la cena porque bueno ya había que ser políticamente correcto pero el Valencia está radicalmente enfrente de la Federación este tema de la Supercopa bueno aportado este este matiz por por aportar un poco más de información con respecto a los pues el Valencia te decía Yago que bueno el el Valencia está en Jerez ese vino ayer por la tarde que por cierto recibió en el entrenamiento por sorpresa la visita de los de los vampiros el Valencia pase lo que pase en principio su marcha su regreso a Valencia está previsto para el domingo por la tarde Marcelino se los ha traído absolutamente a todo ese exceptuando a Can Geely que está en el Mundial sub veinte también a Cheryshev con sus muletas aunque termina la cesión hay el el Valencia después de once años que no juega ninguna final de la Copa del Rey tiene siete en saber nada que ver con el Barça que tiene treinta sólo Garay de la plantilla el Valencia es el único que ha ganado una Copa del del Rey además pues para que vea la diferencia de de experiencia está por ejemplo en la primera final para para Marcelino Marcelino que ahora después escucharemos pero que ha tratado de quitarle presión a sus futbolistas Marcelino ha hecho una rueda de prensa diciendo que ya aquí el Valencia viene con el objetivo logrado de ser cuartos la principales novedades es que Jaume por supuesto va a ser el portero de la Copa hay futbolistas que creemos que van a estar en el once inicial la defensa creemos que va a ser pichichi con Garay Gabriel Gayá Parejo va estar por delante de la línea de cuatro defensas al lado de Parejo tenemos una duda si va a jugar con doble que él mismo dijo el otro día que no estaba al cien por cien opinó jugará Koke Land que sería lo más normal tenemos otra duda en la banda derecha Si va a meter el potencial ofensivo técnico con Carlos Soler o va a hacer alguna versión más defensiva puedan Yeray hay Abbás o a Cochrane en banda derecha en la izquierda Guedes arriba

Voz 1991 32:13 Rodrigo seguro y falta el acompañante de Rodri

Voz 0341 32:15 digo si va a ser Gameiro os iba a ser mira por ahí pasarían un poco la novedades deportivas de este Valencia que viene a Bercy Si once años después puede volver a darle una alegría a sus aficionados curiosamente en el año del centenario ya con los deberes hechos de ser cuartos

Voz 1991 32:29 capítulo declaraciones la aquí más que interesante escuchar a Leo Messi no estamos muy acostumbrados de hecho han pasado cuatro años en cinco no casi cinco años no dos mil catorce

Voz 1296 32:38 cuatro desde mayo de dos mil quince dos mil quince en la previa

Voz 1991 32:41 el Bayern de Munich ha dicho el argentino porque la verdad es que todavía sigue con la espina de Anfield

Voz 1296 32:47 sí es una una rueda prensa eh por cierto preguntamos al club como de Aído es eso que le preguntaba Xavier Mor de ese había salido de Messi o de o del club en el que salir a hablar hoy el capitán bueno ha sido el departamento de comunicación en el que propone a los capitales una reunión que salga alguno de ellos como Busquet lleva mucho tiempo hablando Se propone que sea Messi como primer capitán y también pide que la acompaña

Voz 1991 33:05 el segundo sido club no hubo ningún tipo de problema por partes

Voz 1296 33:07 de del argentino para salir hoy de prensa en la que la final prácticamente no ha existido sí que ha dicho que quiere ganarla hay que tienen que ganarla para acabar con mejores sensaciones una rueda de prensa muy marcada por Liverpool muy marcada por el futuro del Barça en cuanto a Liverpool dice Messi que la gran responsabilidad es de los jugadores básicamente pide perdón dice a la afición no por no ganar sino por no competirá que

Voz 1293 33:29 ya no prometí traer la Copa prometí que íbamos a hacer todo lo posible para traerla y la verdad que también se sonaba muy no lo no lo cumplimos por qué el partido de Liverpool como dijera ante no no hicimos pero que por eso tenemos que pedir perdón no por haber perdido el partido sino por no haber competido por la final

Voz 1296 33:51 bueno pues disculpas de Messi por no competir dice que la gran responsables de los jugadores que en ese partido de Anfield Valverde tiene poca parte de culpa de hecho remarca hoy que el trabajo del míster es impresionante y por eso dice Messi quiere que Valverde siga la temporada que viene en el Barça

Voz 1293 34:06 que sí que momento ya que que sigue comunica reciben todo este tiempo que que se va a gustar o no como como jugamos durante de Thiago pero el año pasado hicimos el doblete quedó manchada obviamente por por la eliminación de de Champions por la manera que fue

Voz 18 34:24 allí este año podemos hacer otro

Voz 1293 34:27 otro doblete hay lamentablemente con otra vez con una mancha pero esta mancha mucho va mucho más grande pero si te pones a pensar a durante todo este tiempo en dos años se perdió dos partidos de partido que no marcaron muchísimo más que la derrota por cómo fueron esa derrota pero pero bueno más allá de eso creo que reto fue pues bueno

Voz 1991 34:51 con lo cual se dice Messi que quiere que siga Alves

Voz 1296 34:53 le vamos Palabra de Dios eh no había dicho el presidente varias veces en los últimos días el lo dice Messi con lo cual Time Valverde ha dicho luego que que que se veía con fuerzas para seguir con lo cual todo apunta que no si no hay una gran debacle en la final de mañana pues Valverde seguirá como entrenador más en clave de futuro de Messi hace un año cuando a los que no los rumores de que el Barça quería a Griezmann y antes de que el francés dijera que no en la decisión en ese documental pues Messi no tuvo ningún reparo hace un año en decir que sigue le encantaría que Messi que que al Barça le han trasladó la misma pregunta por la respuesta parece ser que algo ha cambiado en el parecer del argentino respecto a Griezmann

Voz 1385 35:26 se habla mucho de de fichajes a vosotros os gustaría

Voz 1293 35:29 aquí Griezmann fue pudiese formar parte de la plantilla de

Voz 1385 35:32 a la temporada que viene

Voz 1991 35:36 muy secos no clarísimo

Voz 1296 35:38 cada uno que interprete lo que quiera pero insisto ha cambiado mucho el parecer de Messi al menos como les regalaba elogios a Griezmann hace un año a lo que ha dicho hoy para terminar las reflexiones de Valverde que también espera que el equipo mañana pues da un paso al frente para ganar esta final de Copa para acabar con buenas sensaciones y le preguntaban si pasado el tiempo hubiera cambiado algo de lo que hizo en Anfield dice que él no cambiará el Liverpool pero sí quizá una decisión que tomó buenos días atrás en Vigo

Voz 1293 36:04 aquí cada uno asumir sus responsabilidades yo asumo las mías evidentemente lo he pensado mucho hoy también creo que que bueno que de la misma manera que hay veces que crees que se puede cambiar alguna cosa o podías haber cambiado alguna cosa al con respecto al partido según ha ido este partido no tengo tan claro haber cambiado que cambiaría algo

Voz 5 36:23 no tengo tanta o quizá amamos la lo más todo cambiaría de verano

Voz 1293 36:27 no ponerle a desvele el día del Celta de a los tanta segundos eso lo tengo claro el resto además viendo además cómo los fue el primer tiempo que sólo nos faltó marcar de lo que está claro es que el segundo tiempo hubo un momento cuando reciben los dos goles que nos caímos al suelo y ahí no nos levantamos eso sí que nos lo tenemos que nos lo tenemos que

Voz 1991 36:45 las le honra Flaqué que lo de lo de lo ha reconocido más de una vez es bueno desde el primer momento

Voz 8 36:51 sí es que

Voz 1296 36:52 el titular para para ser un hombre importante durante el partido por sus características y por los espacios que iba a dejar el Liverpool y esa lesión

Voz 1991 37:01 a los treinta segundos detonado sonando

Voz 1296 37:03 mal calentamiento el francés pues el el le rompió todos los planes y es lo único que cambiaría Valverde en la haber arriesgado haberlo dado esos minutos que igual no hacían falta Aden Belén el partido previo de Liga antes de viajar a al Liverpool Valverde por cierto que ha vuelto a preguntar por su futuro dice

Voz 0867 37:18 pero sí que se ve con fuerzas para seguir Anne que viene que no nos preocupamos tanto por sus fuerzas que las tiene que las tiene bien

Voz 1991 37:23 en el Barcelona en el Valencia Morata han salido Dani Parejo el portero Jaume Doménech por supuesto Marcelino no

Voz 0341 37:30 sí Marcelino que que ha dicho claramente que le falta experiencia al Valencia pero que tienen corazón que la Unión del Trabajo la actitud la Unión y el talento es lo que les puede hacer ganar la la Copa del Rey que para ganar necesitarán atrevimiento coraje decisión y acierto dice que el Barça va a tener más ocasiones que el Valencia pero que el Valencia tiene que tener más acierto ya la pregunta clave de cómo separa a Messi pues Marcelino ha dicho lo mismo que probablemente piensan casi todos los entrenadores

Voz 1656 37:59 es buena pero da la segunda cómo parar a Messi pero creo que en la mayoría de los entrenadores no sabemos como nosotros lo intentaremos como lo hemos hecho siempre intentando que participe aunque tengas menos participaciones posibles sobre todo en las zonas de máxima influencia y luego pues tener la suerte de que no tenga su día más acertado puede ser como ser humano que uno de de esos días de no máximo acierto pueda ser mañana contra nosotros vamos a intentar nosotros provocarse son ir que lo noten

Voz 0341 38:35 en el caso del capitán Dani Parejo da la sensación que el Barcelona como que viniera cuesta abajo y el Valencia que viniera de subidón para Dani Parejo ni mucho menos

Voz 1425 38:45 creo que siempre que juegas contra el Barça o cuando el Barça suele jugar este tipo de partidos casi siempre suele ser favorito favoritos el Barcelona es verdad que la temporada ellos la eliminación de Liverpool fue dura bueno es verdad que que hacia fuera todo parece indicar de que nosotros venimos como motos Si ellos van a tirar la Copa bueno yo creo que no va a ser así el Barcelona es el Barcelona tiene a Messi tienen los jugadores que tiene yo creo que Barcelona es es favorito

Voz 0341 39:16 Jaume era el portero del Valencia era un niño cuando en el año dos mil ocho ganó el Valencia su última Copa del Rey el chaval de Almenara pone el acento en que está jugando una final en el año del centenario

Voz 1656 39:28 yo creo que que lo de nuestra afición este año es para destacar no para para darle las gracias a decirles que que todo el equipo todo el cuerpo técnico Otto todos los que estamos aquí tenemos la la misma ilusión que ellos y que nos vamos a dejar la piel por mañana llevarnos la Copa para Valencia celebrarlo juntos porque porque el año del centenario yo creo que nos merecemos volver a estar ahí volver a celebrar títulos

Voz 0341 39:54 el micrófono de Ximo más mano también antes del inicio de esa cena en la que antes estábamos comentando el director general del Valencia Mateo Alemán que ya tiene colmillo retorcido y es super experto en esto dice pero eso de que hay historias honestas de que el Barça viene flojo que tal que cual como queriendo se quitar digamos favoritismo y presión el Barça creo que la respuesta de Mateo Alemany es redonda

Voz 9 40:18 bueno yo sino yo sé que lo enceló una es el campeón de Liga es la Champions es el claro dominador de las Copas del Rey desde hace cuánto no ganando todas las finales que ha jugado prácticamente desde que yo me acuerdo por lo tanto ese sentido confianza ninguna hay esos momentos a mí no me sirven eh lo importante para mí es que el Valencia llegaba bien digamos bien anímicamente llegamos en una buena condición física también me quedo con que eh sin ninguno de esos problemas el Barcelona ha sido incapaz de órganos este año con dos partidos dos empates eso significa que los hemos hecho frente antes por supuesto espero que mañana también

Voz 1991 41:01 otra cosa no olvidan Morata eh esto ya no muchas

Voz 0341 41:06 ya tiene tiene mucho galones tiene brazalete de capitán y hay algo más y como habrán visto de dar una larga cambiada por un sitio

Voz 19 41:12 dice que estas historias de tal y que cual

Voz 0341 41:15 al que el Barça es de quién tiene conocimiento el que gana toda la Copa campeón de Liga etc etcétera pero por otra te mete un pincha citó no te dice bueno pero este año

Voz 1991 41:23 el Barça no nos ha ganado tampoco en Valencia

Voz 0341 41:26 pero este año el Barça no nos ha ganado algo más Lucky

Voz 1991 41:28 sí

Voz 0962 41:30 pues nada Yago que estamos ya pues callejeando

Voz 1296 41:33 poquito por Sevilla desde que hemos llegado esta tarde abrirá tempranas

Voz 1991 41:35 pura temperatura altísima de mañana

Voz 1296 41:38 gente que venga no está escuchando que no coja abrigo que no va a hacer falta

Voz 1991 41:40 ha imperado durante muchas horas los treinta grado

Voz 1296 41:43 los de temperatura sol tremendo o lo cual va a hacer calor y que por momento por el momento el ambiente golea el Valencia eh muchísima más gente del Valencia del Barcelona en esta noche sevillana veremos mañana se igualan las fuerzas pero pero en la afición del Valencia mucho más madrugadora en el sentido que no que no la del Barça