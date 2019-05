Ni maña ni fuerza en democracia

Voz 2

00:00

cada vez que hay elecciones me dan ganas de decir que gane el mejor como si votar fuera un torneo una competición un juego pero en realidad es injusto porque los mejores nunca ganan tampoco hay que dar por sentado que vayan a ganar los peores lo que sospecho es que siempre ganan los más fuertes o casi hay historias como la de David y Goliat y hay cuentos como Sastre Cillo valiente sin miedo donde los más hábiles son los más avispados son quiénes se salen con la suya más vale maña que fuerza dice el refrán pero la maña sucedáneo de la inteligente decía o acaso una inteligencia sin desvelar la maña sólo un recurso para no perder jodido de la inteligencia es que no le importa perder esto no lo hace por soberbia sino por amor por amor propio Amoros juego limpio el amor la respuesta lo cantó John Lennon en la época en que dejó el activismo político y dejó a Yoko Ono fue cuando grabó el disco Mingués su salida del laberinto exterior fue un laberinto interior se puede considerar a John Lennon un perdedor quizás sí porque de repente perdió la vida se la quitaron en la portería de su casa como cuando le quitan el móvil a un adolescente de barrio claro que vale más maña que fuerza pero en una democracia queda maña unas elecciones sería totalmente antidemocrático lo bueno de la democracia es que con ella no valen ni la maña y la fuerza acaso la democracia sea como una canción de John Lennon que se construye sobre el amor pero tampoco es así del todo pues muchas veces el amor no es justo ni democracias injusticia la diferencia entre votar en Eurovisión y votar en las urnas es que en democracia es más importante votar que ganar aunque luego Huelva La Maña a vivir que son dos días Javier del Pino