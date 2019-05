Vecinos que no pueden votar y las misas franquistas que no quieren que veas

Voz 1312 00:00 supongo que estas otra vez en Barcelona tres sí más que nada por no darle más trabajo a Correos sabes que yo con con el servicio público Estonia comprometida hoy una cosa que estaba pensando es un es un pensamiento un poco de abuela eh pero te has dado cuenta que hace un año ya que Pedro Sánchez estaba registrando tal día como hoy la moción de censura contra Rajoy de la Gürtel Sísifo en veinticinco de mayo registró el grupo socialista la la petición de moción de censura

Voz 0874 01:03 solamente un año que que relativos el tiempo con estas cosas en tan tan tanto ha pasado que parece que hace un siglo

Voz 1312 01:13 pero aquí estamos otra vez en jornada de reflexión mirando una vez más los los sondeos que se publican en Andorra eso tan surrealista de prohibirlos los sondeos y las frutas otra vez hablando de investidura sí hombre que eso que no falte esta última semana de campaña hemos estado hablando de la situación de los diputados independentistas en en prisión preventiva Junqueras Jordi Turull Josep Rull Jordi Sanchez el lunes los veíamos recoger sus actas Si Isère vejatoria diputados lunes y martes vimos esa ese momento pero ayer fueron suspendidos tras la reunión de la Mesa del Congreso una decisión que sea aprobado gracias a PSOE PP y Ciudadanos y el voto en contra de poder

Voz 0874 01:54 se hizo el partido de tenis que se han marcado el Poder Judicial y el Legislativo sobre quién debe tomar esa decisión

Voz 1312 02:00 una controversia que ya se planteó en el Parlament de Cataluña y que el Supremo en ese caso sí resolvió aunque las circunstancias sean ahora por condiciones diferentes en la Cámara baja española e parece que no se ha querido tomar la decisión allí en el Supremo entonces lo que tu decías ahora no me con lo del partido de tenis se pasó la pelota al Congreso el estuvieron pasando unos a otros en cualquier caso y sin entrar a juzgar si se ha hecho lo correcto o no porque esto ni los juristas se ponen de acuerdo ya hay quien dice que evidencia esta situación que en España la división de poderes no existe esto lo dice nada más y nada menos que un líder independentista fugado de la Justicia Carles Puyol

Voz 0315 02:34 bueno es posible desde el Poder Judicial se diga cómo se debe interpretar un reglamento del poder legislativo que por otro lado por otra parte es muy claro en lo concerniente a la suspensiones de diputados tiene que haber un suplicatorio al suplicatorio no lo hay en el caso que hubiere suplicatorio la Comisión del Estatuto de los Diputados Hidalgo el pleno deberían decidir dónde están esas decisiones

Voz 0874 03:01 oye Tibi mal pensado pero estoy aquí haciendo cuentas ahora mismo si suspenden a estos

Voz 1312 03:06 no sigas no llegar porque es que no eres el único que ha pensado esto ahora se tiene que decidir ese es el quid de la cuestión cómo se encaja la decisión de suspender a estos cuatro diputados dentro de las mayorías parlamentarias los partidos afectados decidirán si se deja correr la lista ocupando sus escaños escaños o dejarlos vacíos

Voz 0874 03:22 si se quedan vacíos claro entonces Pedro Sánchez

Voz 1312 03:25 problemas en la investidura que si se construyen insisto estamos igual nos quedamos igual ayer obviamente Le preguntaron a la portavoz del Gobierno en funciones Isabel Celaá por este tema

Voz 3 03:35 siempre estamos pensando en los trescientos cincuenta años ciento setenta y seis el resto se producirá también por eh decisión fundamentada de la mesa el Gobierno no está buscando ventajas adicionales de ningún tipo estamos a las reglas de juego que se corresponden en fondo y forma conforme a la ley

Voz 0874 03:59 oye pues estoy se puede leer una entrevista en El País con el nuevo presidente del Senado con el filósofo Manuel Cruz

Voz 1312 04:04 y claro habla del pues se dice que una sentencia absolutoria podría ser una de las soluciones de este embrollo que nos han metido

Voz 0874 04:10 a una salida viable decía dice también que en este país no falta descentralización sino cooperación que es un elemento cohesión Ador en cualquier país que eso los nacionalistas e independentistas lo temen

Voz 1312 04:20 augura que en el momento en el que estamos no va a haber solución porque a los dos sectores del independentismo se la están enfrentados los dos sectores están mirando de reojo continuamente yo añado que los de la derecha han cogido esa linde y una vez cogen la linde no la suelta

Voz 1383 04:33 cuando llegue ese momento empezó el momento de responder a la a la sentencia los dos quieren aparecer como sectores que se hacen cargo de esa irritación Si uno de los dos sectores antes de llegar ese momento ha aparecido como más blando el otro le podrá recriminar tú no fuiste suficientemente solidario con los presos estalló desde el primer momento fui intransigente consecuente etc etc entonces los dos van a jugar de aquí a la sentencia previsiblemente a los máximos de hecho lo ocurrido con Iceta Vanessa de elección

Voz 4 05:11 eh eh

Voz 1312 05:18 si hablábamos de los que cuestionan la separación de poderes en España hablemos ahora de la espera de la separación o el apego o no que algunos jueces al poder sobre todo al que estuvo cuarenta años mandando en España Clement Bernal buenos días hola volvió a Clemente que habéis hecho Carolina Martín en FITUR para ser condenados a un año de cárcel a pagar dos mil ochocientos euros de multa más las costas judiciales en total más de cinco mil euros y una indemnización a un ciudadano por causarle daño moral que habéis hecho

Voz 1390 05:45 pues mira hemos intentado grabar en la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona pues unas misas unas misas que celebra una una hermandad que se llama Hermandad de Caballeros voluntarios de la Cruz que es una bueno pues una banda que se funda directamente por por excombatientes año XXXIX la hermandad ofrece todos los días diecinueve de cada mes porque el golpe de Estado el XXXVI en Navarra fue el diecinueve de julio pues hacer unas misas ante los cuerpos de los generales Mola algún brujo ahora ya ante su sepulcros vacíos porque se sumaron los sus restos en el año dos mil dieciséis pues en unas misas vestidos unas capas pardas con sus boinas rojas de de Roquetes con su siquiera cuando les intentamos vais a mi separación documental y ese es el motivo por el que bueno claro intervino la la policías inicia un larguísimo ícono Tesco bueno

Voz 0873 06:35 eso judicial que tiene unos ayudada

Voz 1390 06:37 amiga esta condena que te has mencionado ese ese es nuestro mi delitos

Voz 0874 06:41 que que su monumento para que no lo conozco hasta el segundo más grande que hay en España después de Valle de los Caídos para la exaltación franquista digamos

Voz 1390 06:47 sí ese momento se hace en principio para alguno para homenajear al general Mola que murió en el año treinta y siete fue el que bueno de alguna forma hizo que los carritos pudieran darle el golpe de Estado junto con él ellos muy agradecidos a sus servicios prestados pues le quisieron hacer este monumento gigantesco que el propio Franco bueno visitó en el año cincuenta y los como he dicho es el segundo más de exaltación según un aumento de exaltación franquista o fascista más grande del estado después del Valle de los Caídos lo pasa que es el único que está en un entorno urbano están en pleno centro de la de la ciudad y digamos que desde los años cuarenta cuando se construyó pues preside reside la ciudad vi digamos que proyectar su sombra su sombra de olvido o no su sombra tóxica porque realmente es un monumento que vulnera a una guía vuelven a los derechos humanos en nuestra opinión es nocivo yendo parece ser es el ambiente social de Pamplona les entonces hay una grandísima polémica sobre el monumento en en la ciudad de hecho ahora mismo hay un concurso de ideas pues para ver qué se hace con el con el monumento uno si se tira de si se resignó física o en qué se hace con

Voz 0874 07:48 pero pero entonces os condenan por grabar

Voz 0873 07:52 sí

Voz 1390 07:52 intentar grabar estas misas no estas misas realmente bueno los que la celebran no dicen que son simplemente misas pero nadie lo sabe porque nadie ha visto nunca estas misas no pero claro el paisaje ese paisaje hay que he dicho antes no ante los cuerpos de los generales golpistas en ese ambiente en esa cripta bueno pues con toda la simbología que se puede uno imaginar pues nosotros tenemos grandísimas sospechas yo creo que no solamente nosotros sino la sociedad entera no ve qué tipo de misas son aquí en su homenaje en estas misas creemos que esas misas pues evidentemente vulneran con toda seguridad no las cualquier ley de Memoria Histórica que cualquier sexo hacen evidentemente una apología del franquismo esta es la historia

Voz 1312 08:28 oye Clemente porque daños morales os os contarán también a pagar a indemnizar a uno de de los miembros de esta Hermandad de Caballeros de la Cruz por daños morales porque

Voz 1390 08:38 sí bueno parece que es una sentencia que va aparejada cuando hay un delito cometido lo curioso es que bonos para es paradójico para nosotros no porque durante el juicio aunque la jueza no admitió como prueba presentamos una carta firmada por los miles de de víctimas de Pere Navarro hubo tres mil quinientas víctimas no donde hubo la guerra no tres mil quinientos asesinados en el resto de España sabemos Club pues casi ciento cincuenta mil no una carta firmada por miles de víctimas en la que decían que se sentían humilladas por estar misas que se celebran en el monumento eso sí que son daños morales para nosotros no hay sin embargo el final pues el club condenado por daños morales por celebrar misas pues en este caso suyo en este caso Diego porque esto es ya como una especie de mancha de tinta que se está extendiendo pues por todas partes y hay muchísimos condenados muchísimos problemas ahora mismo en Navarra no hace dos días al cabo una noticia que a mí me me me indignó no yo creo que a todo el mundo esta señora de de noventa años y esto te llena no también no Carmen García Pellón cuando un pueblo que se llama Ayesa un pueblo en el que año XXXVI matan a su padre le roban sus posesiones y ahora pues alcalde del pueblo quiere que se retracte porque la señora pues opinó que fue eso opinó lo que tiene claro que estaba indignada con lo que había pasado y lo denunciaron es es un poco lo que dice mi Dios hoy el presidente de la ARMH no de alguna forma quieren quieren construir de nuevo el el olvido no en construir el silencio de nuevo no El miedo no yo creo que es algo que no que no podemos permitirnos

Voz 0874 10:02 sí es muy generoso llamándolo misa porque eso es algo más que una misa es una ceremonia de de de exaltación del golpismo que nos llevó a recibir al cabo hay una causa abierta en goteo punto o RG para intentar ayudar en el pago de esa multa y que el documento

Voz 1390 10:18 el hombre es con la diciendo que dices yo lo que quiero es agradecer no a toda la gente que nos apoyó a lo largo de este proceso que ha sido pues esperpénticos grotesco no desde el principio nos apoyo muchísima gente y ahora mismo desde luego a agradecerá este grupo de pues de ciudadanas y ciudadanos que nos hemos dado esta plataforma de apoyo para sufragar la multa y por supuesto a todos los están poniendo su pues su pequeña o grande aportación no yo creo que eso es una de las mejores cosas no para mí el apoyo mutuo las cosas que nos hacen mejores no como sociedad y no tengo más que agradecimiento para para toda esta gente

Voz 0874 10:48 los a seguir hablando Clemente Bernal un abrazo y suerte

Voz 1312 10:57 sabéis que la anterior jornada de reflexión hace poco más de dos semanas escuchábamos a personas que hasta ese día no podían votar eran personas con discapacidad intelectual que el por primera vez estaban siguiendo la campaña electoral informando se iban a ejercer su derecho a voto

Voz 0874 11:11 el trabajador de un restaurante unos más motivados que otros pero bueno como la mayoría de la gente

Voz 1312 11:16 sí pues hoy os propongo escuchar a quiénes a pesar de haber nacido en España o de haberse criado aquí estudiado trabajado etc no van a poder tener voz una vez más en esta selección

Voz 0874 11:24 esto lo hacemos muy a menudo incluso cuando no haya elecciones queremos protestar digamos aunque sean mediáticamente por las dificultades y el método surrealista de voto rogado que prácticamente deja sin derecho de voto a decenas de miles de personas

Voz 1312 11:36 la marea granate siempre la la visibilizando aquí pero ahora imagínate a quienes viven en España nacieron aquí han estudiado trabajan investigan pagan impuestos etcétera etcétera no pueden ejercer ese derecho fundamental de la ciudadanía es el caso de de Carmen de Carmen Juárez que huyó de la violencia en Honduras vive en Barcelona desde hace catorce años trabaja en el Ayuntamiento de Barcelona Como trabajadora familiar es coordinadora de la Asociación de Mujeres migrantes diversas y es el caso también de Ahmet nacer Alawi que estudia segundo de Bachillerato acaba de cumplir los dieciocho y con la ilusión que le haría al pobre no va a poder votar e han han iniciado con una compañera contra Haifa la plataforma votar es un derecho vamos a escucharles

Voz 6 12:14 somos muchísima gente que estamos y civilizados que no nos hacen caso que saben que no con todos porque no tenemos un voto y por lo tanto nuestros problemas no importa Adrián hay municipios aquí en Catalunya que la población digamos extranjera o de origen extranjero que no puede votar llega a un treinta por ciento Entonces es una gran injusticia que el treinta por ciento de la población de los vecinos y vecinas no puedo no puedan elegir quién será el alcalde

Voz 7 12:45 no te sientes Messina no te sientes ciudadana que te sientes a personas

Voz 8 12:51 ya seguro

Voz 7 12:53 por qué se están negando el derecho al voto el derecho de decidir en construirá quién gobierna para tu ciudad y qué políticas se aplicarán en la edad que es donde vive sin reúne sí que es lo más próximo que tenemos y hay personas que dicen que lo tenemos que asumir porque hemos venido a vivir aquí es lo que hay pues no no la realidad ha cambiado la sociedad afiliado hemos hemos pasado en poco tiempo hacia una sociedad multicultural por lo tanto la legislación se tiene que adaptar a esta realidad no pueden SER que democracia hayan vecinos y vecinas que no pueda votar que no puedan elegir a su alcalde o no pueda aunque no pueden fluir en aquellas políticas que se hagan porque si no no nos dejan fuera y luego pasa lo que pasa que lo gobierna racista de tú como escudo para pagarnos de todo lo malo que pasan una sociedad en vez de hablar de la problemática real que existe tú conoces

Voz 6 13:55 sí sí yo hace poco que hace meses que cumplidos los dieciocho años y como una persona que soy una persona que desde siempre la Teresa dado el activismo en mundo de la política porque desde muy pequeño creído que la política como como explican es el elemento transformador de la sociedad pero al llegar a los dieciocho años sabía que no tendría esa ilusión de poder ir a votar y la verdad es que el día de las elecciones cuando se acerca a las elecciones siento una gran frustración una gran impotencia una rabia muy grande porque al final es como que soy como ha dicho Carmen de segunda y al final tuvo en mi opinión no no no importa porque al final no puede expresarla en las urnas donde realmente importa hace meses militar en un partido político pero creo que es una gran incoherencia que personas de nacionalidad puedan participar en él partidos políticos pueden militar puedan ayudar en las campañas electorales pero a la hora de votar o eligen a sus representantes o a la hora de presentar sí que es el voto activo no pasivo no puedan no puedan hacerlo en la Constitución se habla de sufragio universal miramos Ken el quince por ciento de la población no puede votar entonces no podemos está hablando de un sufragio universal

Voz 7 15:18 otros países que el derecho al voto no está mirando a la risa a su realidad la residencia lo que pasa es que no hay voluntad política porque yo vivo trabajo y gastos aquí y así como soy igual de válida para darnos hasta altas tasas universitarias me tengo con debutar parando en euros al mes

Voz 1312 15:37 estamos escuchando estos ciudadanos que tienen toda la razón yo creo Javier incluso Carmen lleva siete años eh esperando que se resuelva sumó su expediente de de nacionalidad del Defensor del Pueblo dijo que es que le faltan persona personal pregunte me preguntaba cómo se puede cambiar esta situación tan tan injusta este disparate No pregunte a a un referente para mí es catedrático en Filosofía del Derecho ex presidente del de CEAR del Comité Español de Ayuda al Refugiado ahora acaba de tomar la acta como senador llamé a Javier de Lucas para saber qué pensaba de todo esto oí las vías que había para arreglarlo pero hay que ponerse a ello ya

Voz 0873 16:10 mito como se arregla esto tiene dos vías de arreglo en la que hay a más largo plazo y que de una vez se desvincule la el ejercicio de derechos políticos a la nacionalidad y se vincule a la residencia por lo menos a escala municipal porque es que se hará paradoja también de que hay gente que vive en Argentina por ejemplo que jamás en su vida pisa un pueblo de Galicia y que puede votar en las municipales de Galicia es absurdo que mucha gente por ejemplo de Cabo Verde que vive en Galicia porque están alistados en la flota pesquera lleva muchos años y es tan quieren familias allí pueblos de Galicia y esa gente no puede votar a su pueblo y en cambio uno que jamás ha pisado el pueblo que lleva que está a miles de kilómetros sí que puede votar eso no se puede no se puede sostener la otra vía a más largo plazo es o bien modificar la directiva residentes de larga duración para que esa directiva reconozca el ejercicio de derecho político que por otra parte en varios estados de la Unión Europea menos escala municipal está reconocido simplemente con que se tenga la residencia los esté incurso en una razón de de privación de derechos y la otra la última por supuesto la reforma constitucional es decir bueno del artículo trece hay que reformarlo por qué porque cuando se redactó aquí nadie pensaba en la inmigración lo m setenta y ocho lo único que tenían en la mente de la gente era la emigración

Voz 0874 17:45 el mundo ha cambiado mucho debemos cambiar volveremos a este tema y no solamente cuando sean elecciones en fin mañana va a ser un día otra vez de ganadores y de perdedores aunque todos digan que han ganado al final pero en ganadores y perdedores piensa también el escritor Javier Pérez Andújar

Voz 9 18:04 sí

Voz 6 18:49 cada vez que hay elecciones dan ganas de decir

Voz 10 18:52 mejor como si votar fuera un torneo una competición un juego pero en realidad es injusto porque los mejores nunca ganan tampoco hay que dar por sentado que vayan a ganar los peores lo que sospecho es que siempre ganan los más fuertes o casi hay historias como la de David y Goliat y hay cuentos como Sastre Cillo valiente Waldo sin miedo donde los más hábiles son los más avispados son quiénes se salen con la suya más vale maña que fuerza dice el refrán pero la Mañas un sucedáneo de la inteligente decía o acaso una inteligencia sin desvelar la maña sólo un recurso para no perder jodido de la inteligencia es que no le importa perder esto no lo hace por soberbia sino por amor por amor propio Amoros Juego limpio el amor es la respuesta lo cantó John Lennon en la época en que dejó el activismo político y dejó a Yoko Ono fue cuando grabó el disco Minguella su salida del laberinto exterior fue un laberinto interior se puede considerar a John Lennon un perdedor quizás sí porque de repente perdió la vida se la quitaron en la portería de su casa como cuando le quitan el móvil a un adolescente de barrio claro que vale más maña que fuerza pero en una democracia quién ha maña unas elecciones sería totalmente antidemocrático lo bueno de la democracia es que con ella no valen ni la maña y la fuerza acaso la democracia sea como una canción de John Lennon que se construye sobre el amor pero tampoco es así del todo pues muchas veces el amor no es justo ni democracias injusticia la diferencia entre votar en Eurovisión y votar en las urnas es que en democracia es más importante votar que ganar aunque luego Huelva La maña