Rumba Hispano-Belga

Voz 1775 00:28 ustedes de Bruselas no Palmira la verdad es que muy viene date cuenta que fui para allá para seguir el debate entre los candidatos a presidir la Comisión Europea después de de esas importantes elecciones europeas que tenemos aquí mañana pero además tuve tiempo de hacer más cosas Braille de alcohol de música la música soy un profesional y conoces esto que está sonando pero está pesan lo que esto en español podría ser perfectamente Rafael explica explico que canta se llama Eduardo Ramos eh pero en su momento cuando grabó este disco grabó con varias bandas La o también en solitario tenía como nombre artístico el de Eduardo eh grababa en Bélgica que es el país donde vivía te puede ser un poco raro todo esto qué te estoy contando de hecho te está sonando un poco raro pero enseguida lo vas a entender escucha esto que grave estos días

Voz 4 01:25 contarnos dónde estamos estamos aquí en Bruselas en la las puertas de la parte de de que es la entrada vamos la frontera entre el barrio español San Gil y lo que es el centro

Voz 5 01:37 qué es esto de El Barrio español

Voz 4 01:39 la grada donde se concentraban los emigrantes españoles aquí durante los años sesenta setenta hachas de vinieron porque estamos cerca de la Guardia Civil que es la estación de trenes entonces la gente venía llegaba a la estación de tren ir directamente

Voz 6 01:53 se quedaban a vivir por aquí porque este barrio se siguen notando en algo que que era o que era el barrio español lo que sigue siendo el Espanyol

Voz 4 02:02 pues queda poco ves a la gente que siga hablando de España por las calles tienes algunas pescaderías todavía tienes algunos bares probamos una decena de bares queda abierto ahora mismo en la época había doscientos bares a lo mejor años hablamos pues

Voz 4 02:17 los españoles empiezan a llegar a Bélgica en el cincuenta y seis pero bueno es a principios de los sesenta que empiezan a llegar masivamente en los setenta habría setenta mil españoles de los que treinta y cinco mil estaban en Bruselas y casi todos vivían aquí en este barrio de San Gil entonces eh todas las calle Las Tiendas a peluquerías los restaurantes

Voz 1290 02:37 los comercios serán españoles aquí muchos tiene serán los españoles que venían aquí en estos años pues que a la gente

Voz 4 02:42 de humilde de zonas humildes de España mayoritariamente Asturias Andalucía probamos que venían de toda España venían a trabajar muchos en las minas pero otros en las industrias eso en cualquier cosa que había mucho trabajo la época se ganaba bien entonces se quedaban un tiempo oí muchos se quedaron a vivir entonces hubo hubo mucha solidaridad entre ellos se llevaban muy bien organizaba se organizaron en asociaciones

Voz 1290 03:05 eh ya había mucha mucha buena sintonía entre ellas damos una vuelta por aquí me enseñas

Voz 2 03:17 cantando suena fuera eres pero he sido así la recuerda

Voz 1775 03:29 no sea que aprovechase que te enviamos a cubrir la Historia para luego hacerlo de la Comisión Europea no tuvo esas redes Javier de falta de sensibilidad nunca deja de sorprender con quién estabas hablando en esa vuelta que traslado va a depender de de Bruselas mi día este enclave era Miguel Menéndez que es un profesor de Salamanca que llegó ayer a Bruselas en el año dos mil doce iba solo para una semana de vacaciones pero estando ahí encontró trabajo se quedó bueno pues estos años caminando por esas calles que me enseñaba el otro día se dio cuenta de que algo se estaba perdiendo ese estado pidiendo algo de la historia de muchos españoles por allá

Voz 1290 04:03 esto que esta calle cuál es entonces está la realidad

Voz 4 04:06 la calle Alta que se llama entonces aquí en los años sesenta se crearon decena literalmente de de restaurantes españoles vamos habría doce concretamente que que ofrecían flamenco todas las noches juntos tú venías a cenar comida española ir después de cenar tenías el espectáculo de flamenco no sólo para españoles los belgas les encantaban los años sesenta el flamenco ahora estamos aquí justo a la entrada de la calle pues éste era el rincón el Torremolinos el Alicante todos será todos seguidos en los restaurantes españoles los artistas vivían encima del restaurante

Voz 1290 04:43 cómo has llegado hasta abierto estos con cómo te mete estuve en esta historia

Voz 6 04:48 pues hablando con la gente yo empiezo ya

Voz 4 04:51 aquí a Bruselas nuevo no conozco nada de todo lo que hubo aquí hace años pero empieza a encontrar discos grabados por estos restaurantes de vinilo de los pequeños Singer

Voz 1290 04:59 espera espera cómo es eso de discos grabados por los restaurantes eso es algo que que hay que explicar

Voz 4 05:05 si vamos a los restaurantes tenían contratados artistas de flamenco todos los artistas graban una canción en algún estudio de los que había que en Bruselas pero los restaurantes pagamos la grabación a cambio de poner la la publicidad del restaurante detrás del disco entonces ponía Juan Lucero por ejemplo artista exclusivo del restaurante El Rincón

Voz 7 05:24 tuve muchos pueda ahí esté tratando de hacer fortuna

Voz 8 05:32 cuento ni una

Voz 1290 05:40 cuál puede ser señal algún disco de sostienen Praga

Voz 4 05:47 haberle no es algo de lo que aquí entonces aquí tenemos por ejemplo restaurante El Rincón magnífico espectáculo flamenco de las cordobés citas Los Ángeles de Andalucía pivota cuatrocientos tres aquí estamos la puerta frente justo estamos a lo mismo no te el restaurante El Rincón tenemos aquí otro restaurante mar bravo en el trescientos noventa y siete restaurante Torremolinos el cuatrocientos cinco la Square del centollo otro restaurante aquí André Machado atracción flamenca que es este bar aquí de la esquina Restaurante Los es les restaurante Nerja aquí a la derecha lo tenemos

Voz 9 06:24 esto es buenísimo porque también con dedicatorias no en este mira a poner para disfrutar unas felices vacaciones en compañía de padres hijos y hermanos vayan todos a comer al mesón toledano Nerja Aitor

Voz 4 06:36 sin a la verdad es que esto es muy curioso estos disco entonces a mí me me parecían hacia y los empecé a comprar aquí momento

Voz 1290 06:43 en qué momento Iker bueno hasta que esto hay que contarlo esto hay que recopilar lo haya algún momento hay que que haya un cambio que digas esto tengo que hacer algo más

Voz 4 06:51 hay un momento yo ya había tenía la idea en la cabeza pero ha habido un momento un día concreto que al final de mercadillo hay una señora que está tirando una caja de discos a la basura hilillo cojo busco en esa caja de discos y ahí uno de estos discos de Juanito Martín que viene la biografía por detrás profesor de guitarra con la academia aquí en el barrio daba conferencias tenía programas de radio en la radio belga intervenía la biografía este señor yo me metí en Internet no venía nada de él sin embargo preguntaba a todo el mundo por los bares todo el mundo conocía era una eminencia del flamenco aquí en Bélgica hay sin embargo no había nada escrito sobre esta persona y aparte todos estos archivos los inmigrantes los estaba tirando porque es está

Voz 10 07:28 han muriendo eh los hijos no quieren guardar todas las cajas de recuerdo de sus padres los tiene la basura se vuelven a España entonces no les interesa guarda de esas cajas entonces todo eso

Voz 4 07:37 está lleno de basura por eso ya me puse a recopilar lo hay al menos para que los emigrantes tuvieran un recuerdo sonoro de esa época

Voz 1290 07:46 qué tipo de de grabaciones qué tipo de canciones hacían todos estos inmigrantes españoles que estaban aquí

Voz 4 07:52 estas grabaciones a mí lo que me sorprende es que eran casi todo rumbas que flamenco festivo que era lo que les gustaba velada a los belgas cuanto más salvaje mejor el mejor cuanto más rápido la guitarra lo que me gustaba y los españoles también buscaban es un poco fiesta Hay beber unos vinos sin olvidar un poco la la jornada de trabajo y la semana luego me contaba una anécdota la hija de uno de estos propietarios de un bar que también era cantante que hacía cuando mi padre cantaba el emigrante de Juanito Valderrama mucha gente se le se ponía a llorar iban de Éluard directamente mirando al suelo así tristes apenados a casa porque se acordaban de su familia de sus pueblos dentro de esa supo pues no le interesaba a cantar eso porque agentes iba sin embargo a los pone a cantar rumbas ven hasta vino para todos se especializa en cantar canciones festivas ya

Voz 1290 08:48 como las has conseguido no ha sido fácil no recuperar extras

Voz 4 08:51 con empecé no muy difícil lloros que empecé encontrando un poco por casualidad en mercadillos así bien luego ya para encontrar todas las grabaciones yo iba con estos discos a los bares españoles que quedan abiertos sacaba llegó allí conocí a este hombre claro estoy vive aquí este es mi tío se pone a lo mejor a cantar las canciones es acordaban de ellas porque la escuchaban en los bares en los Yukos a todos los bares que tenían aquí españoles

Voz 1290 09:16 tenían Yukos estos discos se escuchaban ahí en las Yukos podemos ir observar eso va a ser difícil que estén abiertos ahora

Voz 8 09:26 yo todo el euro

Voz 11 09:28 me da

Voz 8 09:31 el T

Voz 1775 09:34 paseo más español por Bruselas distinguir esto bueno con los pies poco nos conformamos los españoles y desde luego estaba el gramos rumba es así rumba hispano belga sonidos de la emigración española en Bélgica así se llama ese maravilloso libro con tres cedés además que bueno que ha sacado Miguel con el resultado de todo ese trabajo de todas esas recopilación de canciones y de historias también de la época está muy bien el trabajo de Miguel Menéndez pero tú Rafa primero turismo después bares esto es periodismo te está actuando de aconseja ver Pino el trabajo serio de investigación sobre el terreno tú sabes que exige sacrificios para mí no fue fácil la verdad pero bueno pensé que tenía que hacer el esfuerzo por el bien de tu programa poner

Voz 1290 10:12 de de A Vivir así que si nos fuimos de bares a ver dónde hemos llegado esto que es pues estamos aquí

Voz 4 10:20 en la dupla es que es la paralela a la de dónde estábamos antes estamos a la puerta de la FIRS que es la discoteca más famosa de Bruselas que la primera discoteca de tecno que hubo en el país pero es que antes era la sala española más española hay más grande de todo el centro de Europa por aquí pasaban todos los grupos las orquestas y los grupos españoles que venían también venían aquí desde Julio Iglesias de Antonio Machín pero ya Los Chichos Los Chunguitos Las Grecas Peret era esta música a la que ha gustado a los inmigrantes no tengo fotos que me han ido pasando los inmigrantes que han guardado archivos de esta época y los carteles mira que tenemos un cartel de derrumbada tres hoy veintiséis y mañana XXVII del dos días seguidos Rumba Tres en el I

Voz 12 11:05 pero no saques de tu solicitas Cemex no

Voz 4 11:08 será el disco rojo la parte el disco verde otra discoteca también tenía cine había películas en español también aquí

Voz 1290 11:16 que no todo era rumba no no no

Voz 4 11:18 pero a parte de las grabaciones lo que está buscando son los archivos eh periódicos de la época carteles fotos entonces había un periódico ejemplos años sentado muy conocido el volcán ISI había un artículo por ejemplo que hablaba de cascabel de Jerez el primer guitarrista profesional aquí en Bélgica que decía me volveré a España y será entregado el estaba aquí por un tiempo no como la mayoría de los emigrantes se piensa y luego otra noticia de unos pocos años después cascabeles Jerez ha muerto y aquí enterrado en Bruselas sabes que murió aquí no pudo volver a a morir a España está aquí enterrado en el cementerio

Voz 1290 11:58 su guitarra

Voz 1775 11:59 no de su guitarra si hay unas cuantas historias como ésta de cascabel de Jerez en en el libro lo más llamativo es que bueno Miguel no sólo ha hecho el libro ha localizado a muchos de esos cantantes que aún siguen vivos organiza un festival un concierto donde algunos de ellos se van a volver a juntar iban a volver a tocar por primera vez en algunos casos en más de cuarenta años Bruselas en Bruselas efectivamente este fin de semana es me lo contaba mientras seguíamos el otro día el paseo por ahí prorrusas

Voz 1290 12:24 viva que bueno a ver qué es esto puestas a los carteles

Voz 4 12:28 igual aquí dije que va a reunir a artistas de esta época de los años sesenta el primer cantaor flamenco profesional que llevo aquí novecientos sesenta que ahora tiene ochenta y cuatro años volver a cantar sea una juntar con gente de los tablaos que había que en los años setenta Toni la tata Moreno que es una crack tenemos a los cuero los grupo que hace que eran los ídolos de todos los jóvenes emigrantes durante los años sesenta Se van a juntar cuarenta y seis años después

Voz 1290 12:52 oye esto veo que es en una sala que se llama la tentación

Voz 4 12:55 claro que es una sala que pertenece al Centro Galego de Bruselas que cumple este año

Voz 1290 12:59 cuarenta años Miguel está muy bien todo esto de la rumba ay la música de los emigrantes pero

Voz 1775 13:05 ahora a comer ya no íbamos

Voz 4 13:08 a comer aquí en Roma el Picos de Europa uno de los pocos restaurantes que cada abiertos de esta época que se como bien asturianos y la verdad es que puchero bueno te hacen por dentro

Voz 1775 13:40 estos son los cuervos y feliz como ingrediente al Crovi muy bien la verdad es que unas lentejas espectaculares e anota el sitio deportivas alguna vez a Bruselas si tienes antojo de de certezas Picos de Europa se llaman y el festival dices este fin de semana este fin de semana sí casi casi me olvido esa es la noticia de la que estamos poniendo música en la sección hoy ese festival aunque también podría haber sido la reedición de un Single de los cuervos ese grupo al que mencionó a Miguel que que efectivamente como dices son estos que suenan el disco Asamblea hace unos días cuatro canciones y un folleto contando toda su historia aquel intereses

Voz 13 14:10 de mandar un correo a info arroba Matt moi récords punto com Mahmoud récords como suena y bueno ya te digo los grupos Los cuervos un grupo

Voz 1775 14:18 su día llegaron a estar anunciados como teloneros de los Rolling Stones en el Olympia de París creo que entrara me Miguel no esto me lo contó Tino el grabo en el bajista y líder del grupo asturiano que ahora vive en Gijón con quién hable sólo unas horas antes de que cogerá un avión para irse a a Bruselas a tocar en ese festival

Voz 3 14:36 mi padre era ganadero y entonces un día pues suele pasar reconocimiento para ir a trabajar la mina y en mi padre pues no les gustó y me ha dicho hijo las expresiones deben encerrarse una vez muertos de enterarse de vivos no es buena cosa vete a donde tú quieras pero no me gustaría que vayan a trabajar a mil metros de profundidad pidiera otra decía a mi padre para poder hacer en el pasaporte hice el pasaporte y a los pocos días con casi nada de dinero y una maleta viaje rota pues me fui a Oviedo cogió un tren me dirige a Bruselas

Voz 5 15:12 no

Voz 3 15:30 entonces en una ocasión con unos chicos que conocíamos allí lo hablemos oye porque no solicitamos a un señor ahí que tienen bar que nos deje el sótano para poder comprarnos unas guitarras si tocar y aprender a tocar la guitarra y tal y así empecemos hasta los ratones marchaban porque no aburría sé

Voz 1775 15:50 sabe qué

Voz 12 16:01 íbamos rockero nosotros tocábamos de Jiménez grandes hasta todo lo que sale a nuevo nosotros en aquellos años había tal riqueza de que escuchabas Oiza que a los Beatles por día después a millones con condiciones al día siguiente salía entre Serbia rebate el debate dudado con Diallo régimen un día después aliado Barris Dean con el tres días después sacaban los Rolling satisfecho voy ya pues en una ocasión estábamos tocando en una sala acerca de la gran plaza de protegerse con señor a nosotros me dice dice estoy el director de la Piris aquí casi nada para nosotros sola Files no en aquellos tiempos pues no estaría ustedes interesar en hacer un CD muy coherente tipo revoluciones yo quedé sorprendido y lo digo claro que sí por supuesto señor Lam de hecho sí hombre vino a mi boda no hay eh

Voz 15 17:23 tú

Voz 12 17:28 no hay una canción que que me gusta por no sólo por cómo es la canción es que la canción que hicimos nosotros a finales de los sesenta que es vuelva a soñar es es tiros empezó a hacer en España casi diez años entonces había una posibilidad de promoción en España en una ocasión pues enviaron una Un no tengo en casa un telegrama Televisión Española diciendo sin les interesaba venir a participar en una misión de división nosotros encantados de la vida cogimos el furgón desde Bruselas y vinimos Ahmadi y luego al final nos dijeron que estaba sorprendido el tema porque había gente que no estaba interesado en promocionar grupos que no

Voz 16 18:27 en en España en fin

Voz 1290 18:30 por vimos a nuestros Bruselas yo bastante disgustado y bastante desilusionado que para nosotros era una ilusión que nuestro país poder no escuchara en nuestro país

Voz 17 18:42 cuando Kallio dice

Voz 12 18:50 el chico Salvador cuando vino con nosotros solamente tenía quince años ya grabó el primer disco ese chico tenía todo para triunfar en la vida de esta gente que nacen con dos eran batería excepcional de hecho Themis de mi rusos intentó bueno me pregunto a mí que sí habría conveniente que Salvador para hacer una gira con con él a Estados Unidos esa Salvador tenía hasta ese tan joven como esta porque otro a Estados Unidos le he dicho que no dice yo yo pertenezco a los cuerpos y mientras gol cuervos sexista sería miembro de los Cuerpos este es bastante dramático no

Voz 3 19:45 nosotros no teníamos un concierto en Colonia Alemania y entonces yo me fui con el furgón que yo tenía el permiso de conducir de fuego ellos pues volvieran los cuatro en coche a la altura del V pues no sé lo que pasó un despiste no sabemos lo que pasó yo por lo menos no lo sé sencillamente hay pasaron a otra parte en autopista ahí pues Salvador se murió en todo se fue en cuestión de segundos la ilusión la muerte de una persona muy querida por todos nosotros la ilusión de un grupo de chicos que primero eramos amigos y luego o músicos pues se desvaneció en cuestión de segundos no

Voz 15 20:40 anda anda

Voz 8 20:51 digo yo bueno

Voz 16 20:53 hace cuarenta y seis años en España

Voz 12 20:56 pues no nos abrieron las puertas y ahora

Voz 16 20:59 hay gente española como Miguel

Voz 12 21:02 por ejemplo que está interesado en que también hablen de nosotros en España ya se lo agradeceré siendo más entonces me cojo el bajo y los dedos funciona la yema de los dedos no es tan duras ahora tengo un oído que me cuesta

Voz 3 21:26 cuesta

Voz 12 21:27 pero oferta de trabajo prohibido siempre un currante

Voz 3 21:30 llevo dos meses y medio sean otorgadas una media de una hora nos no podemos olvidarnos que entre los cuatro que

Voz 4 21:37 vamos

Voz 3 21:38 si sumamos casi trescientos años no somos niños me entiende más niños

Voz 1775 21:47 lo hacemos en casi la misma ilusión hace casi cincuenta años que no se juntan vaya historia de esta noche vuelven a tocar en Bruselas alguien nos escucha allí pues ya los vuelos para asegurar que alguien nos escucha desde allí eh oye pues nada a ver cuando viajas a otro sitio y me tras otra convenga antártica no pareces Bru Rovira en versión musical estas cosas en versión musical en español de Juanito Valderrama amigo también luego luego dirán que no poner música española