HORA 14 MADRID FIN DE SEMANA (25/05/2019)

Voz 0825 00:00 hora catorce Madrid Isabel Salvador qué tal muy buenas tardes a una semana para la final de la Champions en el Wanda Metropolitano los precios en Madrid se disparan se ofrece colchón para pasar una noche en un piso de Alcalá de Henares por cuatrocientos euros

Voz 3 00:32 eh echado unos cuantos colchones en el salón en la salita Conchita ya alquilar por colchón yo no me voy a subirá las nuevas nosotros no estamos pensando en subir cosas muy ves como hace la gente que yo creo que están saliendo a la parra así que no puesto un precio colchón de cuatrocientos euros precio por colchón vale lo que no es lo mismo que por habitaciones o por vivienda completa

Voz 0825 00:53 si ven que colchón puede ser algo incómodo pueden incluso optar por pagar trescientos euros por una habitación en Alameda de Osuna

Voz 4 01:00 es una casa no es no es un piso que tengo tres habitaciones que de momento no he alquilado y el cuarto de baño es en que yo uso tu vivienda para una noche serían trescientos y para la dos noches con estos hombros por habitaciones había Isabel II de que duermen en la misma habitación

Voz 0825 01:19 ejemplos que hemos encontrado que les contaremos en este Hora catorce si su elección es un hotel de pagar por ejemplo doscientos euros por una habitación este fin de semana a pagar dos mil la misma habitación el Kawashima todo esto en un sábado de reflexión

Voz 5 01:41 yo creo que de reflexión que queda de lo de los últimos días en apretón este que hacen todos los partidos políticos para intentar convencernos entonces lo tienen claro

Voz 0268 01:52 dejaros de políticas absurdas que no no llegan a la gente y preocuparnos de verdad lo que pues su puesto de trabajo contratos fijos estabilidad contratos de alquiler relativamente accesibles a lo que ganamos ese tipo de cosas de perritos

Voz 0825 02:07 la Honda uno reflexionan otros lo tienen claro mientras que los candidatos reparten su tiempo entre la familia el paseo o la jardinería pues tengo tantas ganas de parar un rato nacen y como viajes

Voz 0268 02:18 el tiempo pasear por Madrid por el Retiro dar una vuelta con hablando con la gente compramos plantillas de fresas y luego lo que era urgente Hierro poner limonero que estaba el pobrecillo diciendo ya mi cuando me haces caso aquí he visto y me apetece me recomendó

Voz 0825 02:37 o algo así

Voz 7 02:38 hay otras noticias que repasamos en titulares con Paul Asensio y Laura Briones la justicia archiva el caso lo contra irregularidades en la compra del servicio público el PP se querelló contra la concejala de Medio Ambiente Inés Sabanés el gerente de la empresa

Voz 1315 02:53 la municipal de transporte por el acuerdo alcanzado para la cesión del contrato el sindicato de maquinistas del Metro de Madrid convoca paros parciales para esta tarde serán entre las tres y media de la tarde y las nueve de la noche en las líneas impares desde el sindicato denuncia la mala gestión de la crisis del amianto y la falta de maquinista

Voz 7 03:08 todos los colegios escuelas infantiles públicas de Tres Cantos ya cuentan con dieciséis positivo para evitar que los niños atragantan además los profesores de la localidad recibirán formación en primeros auxilios en el manejo de estos dispositivos

Voz 1315 03:19 drama Vacaciones en Familia se pone en marcha un año más los menores de seis y dieciséis años que residen en centros de acogida podrán vivir los meses de julio y agosto con familias seleccionadas que reciban una formación previa

Voz 0825 03:30 del deporte Toni López buenas tardes

Voz 8 03:33 muy buenas partido importantísimo hoy para el Rayo Majadahonda antepenúltima jornada de Liga en dos tres en la que los Diego reciben al Córdoba a las cuatro y buscan ganar para acercarse a la permanencia además desde las tres Clasificación el Gran Premio de Mónaco de Fórmula uno con el madrileño Carlos Sainz parrilla

Voz 0825 03:46 Nos acercamos también a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 1315 03:53 muy buenas tardes a esta hora pendientes de tres alcances que dificulta la circulación madrileña el primero en la entrada a la capital por la A dos a la altura de San Fernando ido más Elda salidas uno de ellos y la A1 el Alcobendas y otro la A5 en Arroyomolinos también encontrarán retenciones para salir de Madrid por la A tres a la altura de Rivas a esta hora en sentido Valencia en el resto de carreteras normalidad

Voz 0825 04:17 luce el sol han subido las temperaturas las máximas rondan ronda los veintisiete grados el termómetro en el centro marca a esta hora

Voz 0825 04:48 dentro de una semana y se convierte en la capital del fútbol hasta aquí llegarán más de cuarenta mil aficionados seguidores del Liverpool del Liverpool y del Tottenham que se juegan la final de la Champions es un guiño buenas tardes

Voz 10 05:00 qué tal Isabel buenas tardes bueno que más de cuarenta mil

Voz 0825 05:03 buenas lleguen a Madrid un fin de semana para un partido como éste nos puede hacer suponer que los precios de los alojamientos pueden subir lo marca la oferta y la demanda lo que no nos imaginábamos es lo que hicieran lo que hicieran hasta este punto esa subida lo contamos en el programa Vivir Madrid Se están pidiendo cuatrocientos euros por un colchón en un piso de Alcalá de Henares o dos mil por una habitación de hotel la misma que justo este mismo fin de semana o el que viene apenas llega a doscientos

Voz 10 05:29 se han de oportunidades como ésta la de la final de la Champions la gente pone a trabajar la imaginación hemos encontrado de todo vamos a escuchar el primer ejemplo compartir una casa con su dueño durante un fin de semana por quinientos euros

Voz 4 05:42 mira el tío está en un barrio que se llama la amenaza de Osuna digamos es una casa no es un piso donde yo Vigo lógicamente yo tengo tres habitaciones es el cuarto de baño y en que yo uso vale que yo digo estoy viviendo apto para una noche serían trescientos para la dos noches quinientos euros

Voz 10 06:02 esto en Alameda de Osuna cerca también del Wanda Metropolitano los precios encarecen parece que las vistas al estadio desde la terraza hace que ya pasemos a las cuatro cifras

Voz 3 06:13 el de Coslada así que el verdad que es el más cercano está aún firme junto a otro ático que que se ve casi el estadio desde ahí IS es un poquito más caro hemos ido un todos

Voz 11 06:22 venga por el mejor postor y la verdad que por ahora en el piso con planos han ofrecido tres mil euros sólo por la noche una familia entera

Voz 0825 06:31 bueno pues puestos a buscar alojamientos que nos pueden parecer disparatados para qué complicarse un colchón y adormece

Voz 10 06:38 tener un salón grande en este caso de setenta metros cuadrados hace que las posibilidades para dormir bueno sean casi infinitas en este caso duerme en un colchón en el suelo por cuatrocientos euros

Voz 12 06:48 pues muy sencillo yo tengo dos vivienda

Voz 3 06:51 así en la Comunidad de Madrid Alcalá de Henares siempre en Coslada son pocas facilidades y con todo el tema este de la además hemos ido a leerlas para lo que es el día de la Champions del colchón he echado unos cuantos colchones en el salón en las demás alquilar por colchón yo no me voy la subirá las monjas nosotros no estamos pensando en numerosas es como hace la gente hemos puesto un precio colchón de cuatrocientos euros precio por colchón Balmes

Voz 10 07:19 esto es los particulares pero los hoteles también han subido al carro de la oferta y la demanda aquí una habitación normal puede multiplicar su precio el próximo fin de semana hasta por quince

Voz 13 07:30 Nos quedan muy pequeñas habitaciones pero desde esta noche en dos mil quinientos

Voz 3 07:34 a su madre según la tarifa más barata eran no reembolsables saldría ese fin de semana en mil seiscientos siete euros la noche

Voz 14 07:42 el dos del treinta y uno de mayo dos mil

Voz 0825 07:47 bueno pues así las cosas picaresca por un lado ley de la oferta y la demanda gracias Jesús Eugenio Ribó presidente de la Asociación Española de derecho del consumo muy buenas tardes

Voz 13 07:57 muy buenas encantado de la picaresca

Voz 0825 08:00 no sé si definirlo como abuso

Voz 13 08:02 la verdad es que cuesta trabajo digerir y escuchar los precios están pidiendo ya no por habitaciones modelo efectivamente sino por colchones tirados en el suelo al margen de que en el de que aquel que ejerce una actividad comercial como puede ser un hotel ciertamente tiene unos precios libres que se sujetan a la oferta y la demanda del mercado cuestión distinta ya es la de aquellos que pretenden subirse al carro de está de este tipo de actividades profesionales uno sin contar con las licencias administrativas correspondientes hilos mucho me temo también que sin pagar ni tributar lo que corresponde por la obtención de esos rendimientos

Voz 0825 08:37 pero uno puede alquilar un colchón en su casa sin más

Voz 13 08:41 pues con ciertos matices cuál es el matiz el prime la primera cuestión todos aquellos que estén anunciando el alquiler de habitaciones de colchones o de camastro de cualquier tipo en sus domicilios a través de plataformas de internet lo que están haciendo realmente es un alquiler de pisos de viviendas turísticas esto necesita la correspondiente autorización hasta tal punto que el el desarrollar esta actividad sin contar con las licencias administrativas correspondientes puede estar sujeto a sanciones económicas muy importantes con facilidad tendrán los treinta mil euros

Voz 0825 09:17 pero el caso es que estos alojamientos particulares que estos días florecen como la alergia en primavera parece que no tienen que los controles

Voz 13 09:24 bueno lo que tendrán que saber también aquellos que se dedican a esta actividad es que las plataformas de internet que publicitan este tipo de anuncios están también obligadas a dar traslado a la Agencia Tributaria cuando la Agencia Tributaria verifica estas circunstancias pues tampoco se deben llevar a sorpresa que eso quinientos euros que podido en una noche quizá les suponga otros dos mil o tres mil o cinco mil de multa

Voz 0825 09:49 con cartel entonces sí se podría alquilar en el edificio en el balcón por Internet no

Voz 13 09:55 efectivamente hay tres tipos de arrendamiento por tres tipos de alquileres para poder diferenciarlos El primer tipo al que el alquiler residencial el alquiler de vivienda es decir a que él que vamos a utilizar una vivienda de modo permanente durante un año durante años lo que sea el típico y tradicional segundo tipo el alquiler turístico es aquel que se desarrolla a través de plata por más de Internet o de anuncios estabais sido puesto al público pues a través de estos medios tercer tipo lo que se llama arrendamiento de temporada el arrendamiento de temporada sí que permite al dueño alquilar su vivienda durante dos días una semana o quince días sino va a constituir esa morada habitual cómo se hace esto pues a través de cualquier tipo de anuncio que no sea a través de esas plataformas tecnológicas por ejemplo el cartel en el portal que sucede claro que el que viene el que viene de Lyon o el que viene de Londres no va no pasa por tu portal para ver ese anuncio

Voz 0825 10:50 de garantías ya ni hablamos

Voz 13 10:53 efectivamente ni hablamos en tanto que los establecimientos regulados ya sean los de hostelería o bien sean las viviendas y apartamentos turísticos con licencia tienen un soporte de garantía para cumplir unos mínimos estándares de calidad y además poder responder en caso de esa falta de conformidad sea discrepancia se pueda mantener un usuario cuando nos sumergimos en el proceloso mercado negro del colchón en el suelo cuatrocientos euros pues váyase usted a saber dónde se mete como reclaman

Voz 0825 11:21 Eugenio Ribó presidente de la asociaciones

Voz 15 11:23 año la de derecho de consumo gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes muy buenas encantado

Voz 16 12:01 el niño no los sacas de la playa Lucía sólo piensen ir de compras Hugo está loco por el sí

Voz 1861 12:22 venga vamos estamos todos le dieron el contrabajo Relaño y suba en yo teclados el de Mikel el ritmo marcan pues lo batería de Pacojó al bajo Gallego

Voz 1 12:34 y oro

Voz 1861 12:36 dos Jordi mano albergará cañería Axel donde está Axel mira ahí detrás de la tuvo que la voz la pone Dani Garrido hizo que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte de muy bien pues venga una dos Si el Deportivo

Voz 0825 13:41 dos Si diecinueve minutos de la tarde Sábado veinticinco de mayo sábado de preparativos los colegios electorales para que todo esté a punto cuando mañana a partir de las nueve arranque un nuevo domingo electoral la maquinaria desde luego está más que engrasada ya se ya se probó hace apenas un mes

Voz 1861 13:58 las elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0825 14:05 ciento sesenta millones de papeletas veintiocho mil urnas siete mil quinientos noventa mesas electorales repartidas por más de mil colegios también por toda la región a los que mañana podrán votar más de cinco millones ciento veintiocho mil electores los mismos que hoy

Voz 0268 14:22 la jornada de reflexión la estamos pasando pues vamos a ir a comer por el centro a tomar no salgo a pasear a dar una vuelta conectando y disfrutando de Madrid que es maravillosa fenomenal con amiga así jornada de reflexión fue hace unos días porque vote por correo así que llevo ya lo repite es todos nos hemos venido al centro a dar una vuelta por tenemos que hacer unas compras claras ocasiones ellos que el voto ya lo tengo decidido me hacía falta reflexionar lo más pues yo tengo yo todo reflexionado de la semana anterior me queda solamente la parte de Europa que esta tarde me dedicar un rato ya a mirar a ver lo que he dicho cada uno porque la verdad es que me llega muy poquita información sobre eso en concreto entonces

Voz 0825 14:57 dos electores como hemos podido comprobar hoy reflexionan unos sí y otros ya lo tienen claro los candidatos a la Comunidad de Madrid aprovechan este sábado todo el tiempo libre después de semanas de ajustar al máximo sus agendas Javier Bañuelos buenas

Voz 15 15:10 qué tal Isabel buenas tardes

Voz 0861 15:12 muchas formas de reflexionar Ángel Gabilondo por ejemplo esta mañana ha querido presentar el libro de una de sus amigas Belén Bermejo y por la tarde era Allard Villalta en el Auditorio Nacional otros candidatos también reflexionan hoy con la cultura como Isabel Serra lo harán del Teatro del Barrio viendo a la compañía Los torreznos

Voz 21 15:38 al Pablo

Voz 0861 15:42 después de una campaña muy pero que muy intensa hoy Isabel Díaz Ayuso

Voz 0268 15:47 pues tengo tantas ganas de parar un rato que no sé ni cómo voy a gestionar mi tiempo o pasear por Madrid por el Retiro dar una vuelta con hablando con la gente

Voz 0861 15:55 bien de paseo de paso de vermú sus se ha ido hoy Íñigo

Voz 22 15:59 estos ir a tomar un vermú reponiendo un poco fuerzas de esta de esta campaña que para nosotros ha sido muy hermosa pero qué pero bueno que que ha sido que ha sido muy intensa y luego esperando con ganas el domingo

Voz 0861 16:09 Ignacio Aguado Ignacio Monasterio comparten hoy modelo de reflexión el candidato de Ciudadanos irá al parque a jugar con su hijo Guille y la candidata de Vox también pasará todo el día con su familia

Voz 0825 16:24 en libre también para los candidatos a las alcaldías de los ciento setenta y nueve ayuntamientos de la Comunidad de Madrid ciento setenta y nueve municipios a los que optan un total de mil doce candidaturas en el caso de la capital de Madrid los candidatos a los principales partidos de los principales partidos aprovechan este sábado también de reflexión Carolina Gómez

Voz 1315 16:43 Manuela Carmena pasará el día haciendo labores de jardinería

Voz 23 16:46 veo que el limonero e hierro no podía ir al vivero a comprar así que lo primero era el beso a cuidar a le poneros y después yo queremos ir al cine

Voz 0393 16:57 me gustan los Verdi a la candidata de Más Madrid el popular Martínez Almeida verá esta noche la final de la Copa del Rey hasta ahora come con sus hermanas

Voz 24 17:03 así que voy a estar con mis hermanas y con mis alejados de estrellas reflexión tranquilamente pasando familia la verdad es que los últimos meses no les se dedica a destiempo el pelo no me han los suelos pasa también este sábado Begoña Villacís como todas las jornadas de reflexión en familia

Voz 5 17:18 disfrutando el tiempo libre después de todos estos días tan agitados

Voz 0393 17:23 el candidato socialista Pepu Hernández también hace otra cosa típica de los sábados sacará al P

Voz 5 17:28 bueno pues dando un paseíto no que tengo a mi perro un poco abandonado escogería al perro saldré a la calle Boltaña que es la calle del barrio de Canillejas más más comercial y bueno tratar de comprar el pan y el periódico

Voz 24 17:38 Carlos Sánchez Mato tiene un plan más alborotada Viva Río en Aluche tenemos fiestas en Aluche por cierto aprovecho para invitar Historia poniendo cañas pues bueno pues desde la una Ortega Smith pues espero poder

Voz 16 17:48 a mis padres a los que hace ya más de un mes que no veo

Voz 0393 17:51 la tarde se ir a trabajar a la sede para cerrar algunos flecos de cara a mañana

Voz 0825 17:55 en una jornada electoral desde luego un tanto especial en qué ocurre una vez cada veinte años por la periodicidad quinquenal de las europeas en la que habrá hasta cinco urnas en algunos colegios el lo contaremos todo como no aquí en la SER

Voz 0825 18:38 sí idea tribunales la jueza que ha investigado durante los últimos meses si hubo o no irregularidades en la compra de Bici Mad el servicio público de alquiler de bicicletas por parte del Ayuntamiento de Madrid por el que abonó nueve millones de euros finalmente decidido archivar todas las actuaciones Laura Briones

Voz 1315 18:54 el PP se querelló contra la concejalía de contra la concejala de Medio Ambiente Inés Sabanés el gerente de la Empresa Municipal de Transportes por el acuerdo alcanzado entre Bono Paqui por Bono Park y la EMT para la cesión del contrato de la empresa municipal decisión judicial que la propia Sabanés durante el mitin de cierre de campaña de Mas Madrid recibía

Voz 0684 19:13 sí lo que yo pensé desde el primer momento que lo único que había hecho es resolver un problema gravísimo que había generado el Partido Popular Ike Nos habían dejado un desastre y que nosotros

Voz 0825 19:26 Nos lo resolvemos lamento pro

Voz 0684 19:29 fundamente que por su culpa no tengamos hoy extendido y ampliado Bici Mad en toda la ciudad

Voz 1315 19:38 la decisión judicial acredita que el consistorio optó en su día por una solución alternativa para evitar la quiebra del servicio en las diligencias realizadas se concluye que la tramitación de los tres expedientes se ajustó a la legalidad

Voz 0825 19:53 Toni López Alba el estudio la de nuevo

Voz 8 19:56 qué tal muy buenas el Rayo Majadahonda juega las cuatro en el Cerro del Espino contra el Córdoba aún Córdoba haya tenido un rayo que quiere evitar descender ahora mismo está a dos puntos de la permanencia que marca el Tenerife ya tres de Lugo Numancia Ésta es la penúltima jornada la antepenúltima jornada el Rayo tiene a favor que en la última ya suma tres puntos los tres del partido que no jugará contra el Reus por lo tanto ganar hoy ya muy importante de cara a la permanencia de los Antonio Iriondo que quieren seguir en Segunda otros equipos madrileños que eran ascender y estar también en Segunda el próximo año final por el ascenso en la fase de campeones del Fuenlabrada que mañana recibe a las doce al Recreativo de Huelva en la ida también en primera ronda hoy para Real Madrid Castilla en Valdebebas contra el Cartagena las seis y misma ronda para ético ven que recibe mañana al Mirandés a las doce y fuera el fútbol miramos al mundo del motor porque desde las tres de la tarde Carlos Sainz júnior disputa la clasificación del Gran Premio de Mónaco donde los libres ni el jueves ni hoy que ha marcado el décimo quinto mejor tiempo

Voz 0825 20:47 gracias Toni antes de irnos hoy les hemos preparado una auténtica propuesta bueno más de una eh tienen donde elegir propuestas para este sábado de reflexión la primera nos lleva al Teatro La Zaranda y su desguace de las musas que llega al Espanyol Marta García el desguace las

Voz 1513 21:04 esas nació en dos mil diecisiete cuando los miembros de La Zaranda callejear por Barcelona buscando el lugar donde estuvo la Bodega Bohemia un café teatro que durante décadas albergó artistas transgresores y decadentes en sus últimos días

Voz 0825 21:16 así era La Zaranda convierte aquel antro en una metáfora del mundo

Voz 1513 21:22 o de un país o lugar habitado por personajes en el límite personajes el desguace atrincherados antes de que el sistema los aniquile del todo Paco de la Zaranda director

Voz 12 21:31 han pretendido ser Cister Luque unos dice que triunfó un Las Vegas como el señor Kentucky la Volta año pues una mujer que tanto pretendió cantar Bin que tenía una vez de deprime de de primera fila pero ya avenida menos

Voz 1513 21:47 el dramaturgo Eusebio Calonge los actores Francisco Sánchez Gaspar Campuzano y Enrique Bustos son La Zaranda que incorporan en este montaje a Gabino Diego ya las actrices Emma Barrionuevo y María Ángeles Pérez Muñoz la compañía juega con el sainete el guiñol el auto sacramental con lentejuelas se pregunta cómo hemos llegado hasta aquí

Voz 12 22:06 como el teatro podido degenerar en lo que ha degenerado en convertirse en un mero negocio tensar a una gente que siente el arte en carne viva hice ven abocado a un a un antros donde prácticamente no hay escapatoria

Voz 0825 22:21 bien jugarán la que defiende el teatro como algo

Voz 25 22:23 dado llegando dice que a pesar de la decadencia de sus personajes en el desguace las musas hay mucho color

Voz 12 22:30 creo que hemos conseguido hacer por primera vez en nuestra historia un trabajo antes ni color

Voz 27 22:40 en el español iría allí nos vamos a la sala Alcalá XXXI donde los encapsulado de Darío Villalba parecen cobrar vida Raquel García

Voz 0825 22:50 fue a mediados de los años sesenta

Voz 28 22:51 en la Galería Leo Castelli de Nueva York allí Dario Villalba acudió a un exposición que marcaría toda su carrera la mítica Flowers de Annie Hall donde como él mismo decía quedó fascinado por la desmesura de la fauna humana de la Gran Manzana ellos fueron los protagonistas de su obra Villalba fue pionero en el uso de la fotografía a través de la pintura pero no como lo hacían entonces ni los artistas conceptuales ni los artistas pop lo cuenta la comisaria de la muestra es María Luisa Martín

Voz 29 23:17 si la él utilizaba la fotografía como él decía fría y distante para nombrar lo innombrable eh para reflejar esas esos habitantes de las grandes ciudades solitarios marginales los los locos los delincuentes las personas sin hogar toda esa población voluble y muy vulnerable que se convirtió en su obsesión

Voz 1513 23:43 fotografías que Villalba fragmentada las que cambiaban

Voz 28 23:46 encuadres que pintaba con barnices y la duras para potenciar aquellos rostros que tanto le obsesionaba y que dieron forma su obra más reconocida los encarcelados y que ahora exposición reúne por primera vez en su series en blanco y negro y el rosa Gracia Raquel nos vamos a encontrar

Voz 30 24:06 diré

Voz 31 24:10 Baser confunda con que casi claro ICCAT dos TRAM hay caco

Voz 30 24:20 ha abrasado

Voz 0825 24:25 con Lin Cortés que han pasado esta mañana por A Vivir Madrid y que esta tarde actuará en la Joy Eslava llegamos a las dos y media con veintiún grados en el centro de la capital en sábado