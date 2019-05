Flash deportes de la SER de las 15:00 (25/05/19)

Voz 1

00:00

sólo unas horas para que comience la final de la Copa del Rey ambos equipos aún en sus hoteles de concentración el Barcelona con muchas dudas aún sobre quiénes serán los once elegidos en el lateral derecho aún sin confirmar es posible que ese miedo se haya recuperado y a quién no ocupa esa posición mientras que Putin y hoy Artur también parecen estar bien el primero parece que será de la partida mientras que el segundo no en el Valencia nada hace pensar que habrá rotaciones ayer en las ruedas de prensa previas al encuentro hablaron los técnicos de ambos equipos dos jugadores de cada equipo entre los que destacaba un Messi que no a una rueda de prensa desde dos mil quince el argentino habló sobre la debacle de Anfil y sobre el futuro del club