Sucedió una noche: "El Cepa, la novia de América y las bragas de Marilyn" (26/05/2019)

Voz 0229 00:48 Toni Martí de salud Bossi bienvenidos otra semana sucedió una noche el programa de hoy recordaremos una de las películas españolas más polémicas de la historia

Voz 7 00:57 venga la como y ahora a los socios

Voz 0229 01:07 hablaremos de la primera gran estrella femenina que tuvo el cine de cómo fue capaz de transformar su industria

Voz 8 01:12 por supuesto todo Candido en cuanto a la novia de América entró en escena te refieres a Mary Pierce no sé

Voz 0229 01:20 aquí revisaremos una comedia que incluía una escena mítica esta tendremos nuestras secciones habituales el fino de su vida la película de TCM el juego de las películas un poco de música de cine el deseo que lo tenemos siempre de que el programa os resulte interesante y entretenida queréis saber si lo conseguiremos pues vamos a comprobar que comience Sucedió una noche

Voz 11 01:55 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 12 02:01 sí un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta la película de Steve me

Voz 0229 02:14 ibamos a comenzar como siempre con la película de TCM de todos los títulos que el canal emite los próximos días esta semana apostamos por Antes que anochezca la película dirigida por Julian Schnabel en dos mil protagonizada por Javier Bardem

Voz 13 02:33 antes que anochezca es una biografía

Voz 8 02:35 hombre es ahora por el momento Reinaldo Arenas Cuba no exiliados vivo en Nueva York y bueno el médico escribí a sobrevivir aquí el estatus quemado le falta justicia Tale eso quiere decir que yo desde el punto de vista legal no se puede en el aire no tengo ningún país

Voz 0544 02:52 Reinaldo Arenas el personaje que interpreta Javier Bardem fue un escritor cubano que murió en Nueva York en el año mil novecientos noventa víctima del sida tenía cuarenta y siete años y todas sus experiencias vitales las volcó en su último libro que se titula igual que la película Antes que anochezca el libro hoy el film cuentan su vida desde su infancia miserable a la represión que sufrió bajo el régimen de Fidel Castro por su condición de escritor homosexual

Voz 14 03:17 desde hace mucho tiempo estudiando víctima de una persecución siniestra los cuartos de tema cubano todo mi amigo antídoto chequear obligados por la violencia y el chantaje al al informe somalí persona correspondencia ha sido interceptada de cuarto registrados centenares de mi obra ha sido interceptada por la policía y a medida misma corre en estos momentos

Voz 0544 03:38 el grooming esa amenaza se hizo real Arenas fue encerrado en la cárcel del castillo del Morro en La Habana allí pasó dos años logró escapar después de una larga persecución se exilió en mil novecientos ochenta con los famosos Mari edito un contingente de ciento veinticinco mil cubanos entre los que había muchos homosexuales enfermos mentales y delincuentes que Castro había sacado de las cárceles y que dejó salir desde el puerto de Mariel con destino a en supuesto paraíso que eran los Estados Unidos lo contaba el director de la película Julian

Voz 15 04:10 a la inquilina State en plena avenida en los Estados Unidos no era precisamente un paraíso no hay otra forma de censura también dentro del capitalismo Iker Rinaldo menciona en su libro y en la película dice Arenas que la diferencia entre el capitalismo y el comunismo es que en el mundo comunista cuando te dan una patada en el culo te tienes que aguantar bien el mundo capitalista puedes Vitara y eso es lo que él no América

Voz 0544 04:39 ah Antes que anochezca es exactamente eso el grito desgarrado de un hombre de un escritor y un activista político que sufrió la represión de la dictadura cubana en algunos círculos intelectuales la película fue acusada de ser un panfleto anticastrista Javier Bardem en cambio cree que la película no pretende hacer un juicio general al régimen de Fidel pero que la crítica resulta inevitable en una historia como esta

Voz 5 05:03 profesor de Reinaldo Arenas personaje completamente políticamente incorrecto donde lo sabía tenemos que recoger las circunstancias que lo hicieron será así

Voz 16 05:13 aquí tenemos que demostrar lo que él mismo

Voz 5 05:16 bien pues su puño y letra su libro Antes que anochezca

Voz 8 05:19 soy religioso tuvimos homosexual llevaba anticastrista eso quiere decir que yo creo que reúna todas las condiciones para que publiquen un libro y para vivir al margen de toda la sociedad en cualquier lugar

Voz 0544 05:30 por supuesto el rodaje no se hizo en Cuba sino en México en Veracruz una localidad que está en la misma latitud de La Habana con el fin de que la intensidad de la luz fuera parecida antes que anochezca Se rodó en inglés para la versión española Javier Bardem se dobló asimismo

Voz 11 05:49 muy castellano con acento cubano tú vives por aquí

Voz 8 05:53 no les no quieren escuchar música electas que tengan francés el transporte gusta estás loco que yo trataba de libro

Voz 0544 06:14 en la película hay otros actores internacionales haciendo todos ellos de cubanos hay que estar atentos en algunas apariciones estelares entre ellas la de Johnny Depp encarnando a un travesti especialista en contrabando por vía rectal hoy del círculo llegó a Costa Rica

Voz 11 06:31 por supuesto lo negó todo puro tiene su precio

Voz 0544 06:34 también vemos a son pena haciendo de campesino cubano a Najwa Nimri o al francés Olivier Martínez aunque todos ellos acaban eclipsados por el protagonista de la película Javier Bardem que ganó el premio al mejor actor en el Festival de Venecia primero y más tarde fue nominado al Oscar por este papel

Voz 5 06:50 el creo que ese es el verdadero premio Izquierdo que queda ahora pues es imposible que suceda en el que se sucedía se sabía ya un mil

Voz 5 06:59 eh jugando digan el nombre y los nominados son no te quepa la menor duda que me poner nervioso y que ganar

Voz 2 07:05 pero no no ganó aunque

Voz 0544 07:09 de unos años después conseguiría la estatuilla gracias a su personaje de asesino en No es país para viejos Antes que anochezca fue para él una película clave a la hora de abrirse un hueco dentro del cine americano ahora si queréis podéis verla en TCM un interesante drama biográfico sobre un personaje que merece la pena conocer Reynaldo Arenas

Voz 0229 07:41 lo que nunca falta en nuestro programa es nuestro juego de las películas con otros títulos que también se pueden ver en TCM los próximos días

Voz 19 07:51 no piense más en él ya no es de este mundo a RIP pertenece a la Tierra haga

Voz 5 07:56 eso Harry ya es agua pasada

Voz 23 08:27 a qué hora debo venir después de IT ya antes de las cuatro cuánto le ha dicho su marido que me pague Johnny unos así que voy a tener servicio Botero señor Johnny cuando llegue a casa hay vea que hay una mujer negra dentro no será una mentira que que quería que pueda hacerlo aunque necesita una atrio

Voz 24 08:47 on

Voz 11 09:18 eh en cuanto tiempo lleva a decir

Voz 27 09:26 tres después joven para ser la directora soy muy buena chica le gusta usted la carne

Voz 28 09:33 no lo digo porque a veces llega a mis manos un buen animal si me gustaría poder llevarle unas buenas piezas no te solomillo de carne la mejor de primera calidad es una suerte tener un carnicero que te escoja la casa

Voz 29 09:51 sí

Voz 30 09:53 no

Voz 32 10:16 además los doce Robles tanto como yo sí ha más que como una simple casi como un mundo que lo desea que era y ahí te pitan despreocupado que quizá no dure siete teme lo que pueda ocurrir si estalla la guerra verdad

Voz 0229 11:02 ahora es cuando llego yo hoy os digo cuáles eran para él de dudas empezábamos con Alfred Hitchcock y pero quién mató a Harry una de sus películas más divertidas con música de su habitual Bernard Herrmann en el segundo diálogo la criada Octavia Spencer la señora Jessica hechas Time conversaban en eso creadas y señoras la película de Tate Taylor estrenada en dos mil once su banda sonora era obra de Thomas Mann la tercera película era el carnicero de Claude Chabrol una película de los años setenta con música de Pierre Jansen y acabábamos con Lee Leslie Howard hablando de los Doce Robles la plantación vecina atara en que el viento se llevó lo que suena todavía es el tema de la barbacoa de los doce Robles de su banda sonora compuesta por Max Steiner

Voz 2 11:48 TCM el cine que ya tenías que haber visto

Voz 34 11:54 dale un título ido escribirá

Voz 27 11:56 ciclo muy bien curado esa delfines parece más una este viernes

Voz 0544 12:02 ese ha estrenado regresa el cepa un documental que gira en torno a la película El crimen de Cuenca que Pilar Miró dirigió en mil novecientos setenta y nueve y que se convirtió en una de las cintas más polémicas de la historia del cine español el muy interesantes

Voz 35 12:14 como al final el hecho cinematográfico y el cine que existen esto no el hecho cinematográfico e estas borrado porque es un hecho social es un hecho o de otro tipo no

Voz 0544 12:24 Víctor Matellán ha es el director de este documental que va repasando el caso real que cuenta la película el rodaje de la misma y el escándalo posterior que se organizó cuando fue secuestrada por la autoridad militar el actor Guillermo Montesinos nos hace de guía Montesinos que en su día interpretó al ZEPA el presunto asesinado en el crimen de Cuenca

Voz 28 12:43 él fue el llamado caso Grimaldi poner que fueron condenados injustamente dos inocente han pasado cuarenta años yo vuelvo a los mismos lugares del ZEPA el de verdad y el de ficción

Voz 0544 12:54 en los próximos minutos vamos a recordar el caso de esta película que detalla el documental regresa el cepa

Voz 36 13:00 a nada

Voz 0229 13:04 las agendas de estrenos de finales de mil novecientos setenta y nueve tenían apuntado en letras grandes la llegada a la cartelera de la segunda película de Pilar Miró una directora que tenía todos los visos de convertirse en una de las cineastas de referencia en aquellos años de cambio político pero el trece de diciembre con una tipografía propia de esquela mortuoria la Prensa de Madrid publicó un anuncio

Voz 28 13:24 no recuerdo muy bien queda suspendido el estreno del crimen de Cuenca que debería de tener lugar hoy en los cines proyecciones Albéniz ical por haber retenido las autoridades administrativas la necesaria licencia de exhibición

Voz 0229 13:39 aquella escueta nota escondía detrás un caso de censura Se intereses militares que pronto se convirtió en un escándalo político en toda regla en caso que llenó editoriales de periódicos y debates parlamentarios a Pilar Miró pudo costarle la cárcel

Voz 7 13:52 no me va a las ocho

Voz 0229 14:02 para entender el caso del crimen de Cuenca hay que situarse en el momento en el que vivía España por entonces el político José Bono lo explica en el documental regresa al cepa

Voz 2 14:11 la Constitución era del setenta y ocho llevábamos un año había miedo a que determinados sectores de la policía política del franquismo pues pudieran actuar en contra

Voz 0229 14:24 recién nacido régimen de libertades Adolfo Suárez presidió un gobierno de UCD muy inestable formado por reformistas del Antiguo Régimen no todas las leyes que debían derivar de la Carta Magna se habían desarrollado todavía eso sí la censura se había eliminado ya al lado de cintas de tipo político en el cine español todavía arrasaba el cine de destape

Voz 10 15:03 free

Voz 0229 15:12 El crimen de Cuenca fue un encargo que el productor Alfredo Matas le hizo a Pilar Miró Fernando Lara crítico cinematográfico

Voz 37 15:18 el tenía la ilusión no la idea en aquel momento de que fuera una especie de El expreso de medianoche a la española y que igual que el expreso de medianoche había denunciado como eran las cárceles turcas que de alguna forma en un momento que se estaba poniendo en causa todo el sistema represivo digamos dentro de la transición española quería también hacer una película que tuviera ese impacto

Voz 0229 15:43 la película se situaba a principios del siglo XX y contaba el caso real de dos hombres de un pueblo de Cuenca que fueron condenados por un crimen que no habían cometido en un proceso totalmente amañado

Voz 10 15:58 tengo que saber qué ha dicho por el cuerpo

Voz 0229 16:00 para que una película se pudiera distribuir el Ministerio de Cultura debía otorgar la licencia de exhibición algo que desde la desaparición de la censura se había convertido en un tramite automático sin embargo en el Ministerio de Cultura se pusieron nerviosos haría escenas que podían molestar a la Guardia Civil que en aquellos días había recibido varias acusaciones de tortura por parte de independentistas vascos idea Amnistía Internacional así que es editó la suspensión del estreno que oíamos antes el caso se puso en manos del fiscal general del Estado que a su vez habló con la Guardia Civil Emeterio diez autor del libro golpea la transición el secuestro del crimen

Voz 27 16:37 el día diez de diciembre que es lunes va a verla un teniente coronel de la Guardia Civil este teniente coronel ni siquiera te la película directamente pide a la rollo y cuatro están las torturas con lo cual le da igual el contexto de la película simplemente va al al plan y efectivamente también considera que la película siento intolerable contra ahí

Voz 0229 16:54 de esta forma el dos de febrero de mil novecientos ochenta el juzgado militar permanente dictaba una orden de secuestro de la película

Voz 37 17:01 se decreta el secuestro de la película cinematográfica El crimen de Cuenca original todas las copias librando Se para que tenga su debido efecto urgentemente los oportunos mandamientos a los ministerios de Cultura Interior juzgado militar permanente número cínico Capitanía General de la Primera Región Militar de Madrid

Voz 32 17:23 las escenas que molestaban

Voz 0229 17:24 militares honestas para obtener la confesión de los acusados los guardias civiles torturaban a los detenidos esa arrancaron las uñas sacaban las muelas con una terraza les ataban el pene a una cuerda hay otras muchas vejaciones la directora Pilar Miró era consciente de que las escenas levantarían polémica pero nunca pensó que la cosa llegase hasta ese punto Joaquín Ruiz Giménez futuro Defensor del Pueblo era por entonces su abogado

Voz 38 17:57 ella mismo dijo que lo que quería era contar una verdad contar un hecho cierto que había sucedido ya la había abierto las carnes y quería transmitir lo mismo a la gente

Voz 0229 18:07 con el secuestro administrativo todas las copias existentes de la película quedaban confiscadas Pilar Miró y el crimen de Cuenca eran portada en todos los periódicos pero casi nadie había podido ver la película del escándalo

Voz 39 18:18 no presto sociales tremenda todo el mundo pide sangre Banzo testimonios directos porque hay muchos te hablan del asunto hemos lo hubiese pico desde la primera fila platea

Voz 0229 18:26 no obstante había unas cuantas copias que habían burlado el secuestro con ellas se hacían proyecciones privadas a las que asistían políticos y periodistas lo cuenta en el documental el crítico de El País Diego Galán recientemente fallecido

Voz 40 18:39 de mi casas saciar provinciales privadas pasara por ahí toda la gente que invitó pirata lleves mencionabas realmente con los propietarios que hacían muchos de ellos justificaba la censura es que te has pasado Pilar que joe que todo mucho no se voy a defender la película defender la libertad de expresión

Voz 0229 18:56 por otra copia no requisada fue la que se utilizó para presentar la película en el Festival de Berlín donde fue muy aplaudida aunque al final se quedó fuera de los premios Fernando Lara otra vez

Voz 37 19:06 sobres influyeron las autoridades españolas de que no tuviera premio avisó ya entra dentro del terreno de las especulaciones porque además se daba la coincidencia de que Adolfo Suárez estaba en Berlín estos días tenía un viaje oficial oficial a Berlín

Voz 0229 19:23 la presencia de la película en Berlín molestó mucho a las autoridades militares pocas semanas después Pilar Miró era procesada

Voz 41 19:30 señor pedían seis años de prisión militar para todos los efectos la autora el productor no existía los guionistas no existían ni siquiera la verdad existía

Voz 0229 19:47 el caso de El crimen de Cuenca se convirtió también en un escándalo político la película fue el centro de un encendido debate parlamentario la oposición con Felipe González y un Alfonso Guerra en plena efervescencia acusaba al Gobierno de ceder ante el miedo a los militares Golfo Suárez se sentía acorralado Joaquín Ruiz Giménez

Voz 38 20:05 lo que les dijo personalmente a ellos a suministros es que el que debían de acelerar eran los trámites en el Congreso y en el Senado para que definitivamente se aprobara una modificación de la Ley de la Jurisdicción Militar y que se introdujera en el código penal ordinario esas funciones que hasta ahora estaba desempeñando la justicia militar y que a partir de ese momento debían de pasar a la Junta

Voz 0229 20:30 mientras en las calles la opinión pública debatía sobre los límites de la autoridad militar y la necesidad de acelerar las reformas la

Voz 5 20:37 Justicia seguía su ritmo lamentablemente porcina el Congreso

Voz 0229 20:45 lo aprobó una reforma del Código Militar a partir de entonces el delito de injurias seguía existiendo pero sólo era condenable si el que lo profería era un militar el caso pasó así a la Audiencia Provincial de Madrid que en marzo de mil novecientos ochenta y uno

Voz 5 20:59 dictó su resolución

Voz 42 21:02 no hay pruebas de que haya habido delito alguno de manera que eso

Voz 5 21:04 son Besson como

Voz 0229 21:07 desde el principio hubiera habido un paralelismo entre ella y los personajes de su película Pilar Miró quedó libre y sin cargos El crimen de Cuenca se estrenó el trece de agosto de mil novecientos ochenta y uno más de un año y medio después de la primera fecha prevista

Voz 28 21:20 por fin llegó el estreno el crimen de Cuenca es un bombazo de taquilla hay recaudan cuatrocientos veintisiete millones de pesetas ese año está por encima incluso del cine norteamericano y de películas como Superman II el agua azul Aterriza como puedas en busca del arca perdida un hito en la historia del cine español

Voz 0229 21:37 la película en efecto fue un éxito pero Pilar Miró siempre arrastró una amargura hay un temor que se viera la cinta con un fenómeno social o político no como una película que contaba una historia para la reflexión pocos años antes de su muerte en mil novecientos noventa y siete antes de la proyección del crimen de Cuenca en una televisión todavía ya declaraba

Voz 41 21:58 espero que ya las nuevas generaciones puedan tener la oportunidad de verla ni la juzguen un idioma

Voz 32 22:07 a tener en cuenta

Voz 41 22:10 ya de Ammán

Voz 0544 22:24 sucedió una noche Un

Voz 27 22:26 programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM eh

Voz 44 22:33 muriese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tupida de subida este Casablanca toda vivida ha estado esperando decir nos sentamos a charlar hoy con el actor Brian

Voz 0544 22:48 ve al que podemos ver ahora en un pequeño papel en el año de la plaga un film que se estrenó la semana pasada Bryce F está hasta el treinta y uno de mayo actuando en el Teatro Lara de Madrid con la obra Las cosas extraordinarias y muy pronto lo veremos de nuevo en televisión en la segunda temporada de Paquita Salas Price F nació en Las Palmas de Gran Canaria como vais a comprobar es un gran aficionado a todos los géneros cinematográficos hasta

Voz 31 23:20 que el cine

Voz 5 23:22 fíjate es como una película Un poco absurda mi madre me llevo mal día que tuvimos a ver si la recuerdas pero en esta película de mono que vivían un hotel no bestia amigo en niños

Voz 46 23:39 me gustó mucho me me hizo olvidarme enemistades Lehmann entonces desde aquí le recuerdo que le tengo mucho cariño al cine a ir al cine y luego pues por supuesto de niño pues en este Zinebi pues Parque Jurásico son las primeras películas ha venido a ver al cine

Voz 47 23:53 son rápidos hemos cronometrado al tiranosaurio a cuarenta kilómetros por hora que tienen repito un tiranos

Voz 46 24:04 ahí empezó un poco a a que me gustaría la sala cuando ya yo creo que desarrollemos

Voz 41 24:09 más en la piscina

Voz 46 24:11 eh ya fue en Madrid yo creo Juan llame medio modo aquí con dieciocho años que vivía muy cerca del videoclip ficciones que había en la calle Caños del Peral

Voz 48 24:18 a Pitol películas de Schwarzenegger de extranjeros están al Congo la excepción vestido es una estrella de acción

Voz 49 24:24 por este la izquierda

Voz 46 24:26 la película sí pues de repente pues allí vi el piano Jane Campion

Voz 23 24:30 somos muy pocos para transportarlo demasiado pesado

Voz 46 24:35 el de Fellini empieza a ver cómo mastines buscando películas que me apasionaba más

Voz 0544 24:40 Moda

Voz 50 24:43 de todo

Voz 46 24:48 yo creo que el segundo año que yo estaba en Madrid fue el esta vez que murieron Bergman

Voz 27 24:52 el mismo día no te metas confirman sí que es el único genio del cine actual

Voz 46 24:58 entonces vi que les dedicar algún ciclo en el Círculo de Bellas Artes fui a ver alguna sus películas yo creo que las primeras que elija pero esto no imaginado no Hani Al queréis un esto está bien saber lleva y luego también en el pequeño estudio había en aquella época ciclos de cine antiguo a no ser de Luvis IBI películas de guay porque ponían según Hawai también recuerdo que fue buen me pareció una película como quién se lo ocurrido de esto como señal hay personas que tienen ideas para ponerlas aquí de verdad muy muy complejas no yo creo que es bueno como también las primeras que ella me hicieron pensar en el proceso el cine en yo también quiero hacer esto

Voz 51 25:38 T O ya disfraza de súper mujer

Voz 23 25:42 corazón de piedra

Voz 51 25:45 si vuelves por aquí

Voz 46 25:47 al principio yo empecé dirigen escribiendo cosas dice cortos microrelatos si iba como en ese camino de repente apareció la actuación

Voz 23 25:54 el acento colombiano ha trabajado acento colombiano pues cogemos una amiga nuestra colombiana la grabamos con una grabadora políticamente o cómo te crees que Ito o Penélope Cruz

Voz 46 26:03 yo creo que al final cuando apareció actuación para mí fue como un descanso en cierto sentido porque como no me hubiera imaginado era capaz de disfrutarlo mucho sabes

Voz 23 26:12 ella es actriz que se hizo dos ella perfecto

Voz 46 26:15 yo tenía expectativas Ny ideas preconcebidas sobre cómo me tenía que ir me tenía que salir pero estoy he disfrutado muchos de ellos y estoy disfrutando lo todavía inmensa haciendo aprender mucho entonces estoy en esto actuar es un oficio tratamos de trabajar con gente que tiene muy claro y que no se anda con hostias hace una hora pero por supuesto yo sigo escribiendo mi casa porque es lo que es mi hobby casi lo hago para mí también algún día llegará el momento en el que hay un proyecto seguro pero no tengo prisa

Voz 5 26:49 procuro como mínimo ir una o dos veces al cine una semana como mínimo nada es una película muy bonitas Macarena por fin hace de lesbiana que era una cosa que le apetecía mucho lo que Lugo le abrió las puertas de vis a vis

Voz 46 27:01 está mucho ir a la a la firma también haber cosas no tan reciente propuesta no gustamos este entre los estén

Voz 52 27:06 los buena nosotras buscamos a la actriz tres sesenta que es buena en drama comedia quizá sabe cantar y bailar que es un un

Voz 5 27:15 en muy bueno que sea buena gente Hare que ellos

Voz 46 27:18 más de actrices que actores pero justo esta semana lo lo tengo muy presente porque hace nada he visto los hermanos Sisters que me gusta un montón Jordi rallyes está muy bien y me recuerda a Lerner por Nine de de los westerns que es una mesa literal

Voz 5 27:31 favoritos no por los vuestros que me gusta mucho

Voz 46 27:34 pero por Martí que es una de mis películas favoritas indudables viernes Borne es un actor que me encanta porque tienes que es como duro pero tierno eso creo que es como muy difícil de de de transmitir y el lo considero muy bien

Voz 53 27:47 cuando un hombre no puede sostener un vaso debe de ver como los niños de la botella abre la boca

Voz 46 27:53 otro personaje que con que comparte esas más características es Edward y Robinson que me encanta mi papel favorito suyo no es nada de lo del cine negro el principio es en cuando el destino nos alcance de Richard Fleischer que hace de es que me acuerdo estar en nombre personajes seamos solo

Voz 47 28:10 qué estás haciendo en casa

Voz 46 28:13 que hace es un señor que vive con Charlton Heston Heston está investigando unos crímenes en en la zona rica de la ciudad y hay hay una comida el lleva unos contar una acusada con mermelada hay como él disfruta de comida es una de las escenas de meses es decir

Voz 47 28:29 hace años que no había comido así yo nunca había comido así quizá ahora te das cuenta de lo que te has perdido antes el mundo era siguen perdices lo mismo lo viví puedo demostrarlo

Voz 54 28:40 italiano aquí con El Mundo

Voz 23 28:45 fue el momento

Voz 54 28:48 bueno yo creo que mezzo

Voz 55 28:50 de hecho descubrir con mucho cariño esta parte también no

Voz 23 28:53 ese actores soy Paquita Salas bueno te suena porque es el mundillo de los actores llevó gente importantísima por ejemplo mira yo le conseguí que también está aquí sumó primer taquillazo la montaña sagrada anda la primera parte y yo creo que es la de Paquita

Voz 55 29:07 B El Mundo de el cine y la televisión ni ser actor desde muchos puntos de vista no toda todas las cosas esas que hay detrás de hacer promoción

Voz 8 29:18 yo no bienvenidos al Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo

Voz 55 29:22 a presentar una gala no como esas cosas que también forman parte del mundo de la actuación ver como ella sirve como ella bien esas cosas creo que creo que forma parte de esa visión de cariño que detrás de todo el glamour y las estrellas Si yo esas cosas pues hay una señora que ha perdido

Voz 5 29:38 es un festival especializado

Voz 8 29:40 genero tristemente me han tratado el cine de comer

Voz 5 29:43 yo creo que cuando el personajes mucho ejemplar a esto

Voz 55 29:45 hoy en el Teatro Leal haciendo las cosas extraordinarias es un texto tan chulo que de verdad es como me siento muy a gusto haciéndolo y me lo paso muy bien esa cosa de que el medio de un poco

Voz 46 29:55 igual si hay una historia chula que conseguí un personaje

Voz 55 29:57 complejo y que tenga matices y que tenga cosas que te provoquen un reto no yo creo que eso es lo lo más chulo y luego bueno pues en cine televisión teatro pues bienvenido sea

Voz 56 30:08 Linda

Voz 11 30:10 señora Ninja

Voz 0229 31:36 el resto son los actores Edward Norton y una tasa Lion cantando este clásico en la película Todos dicen I Love You Woody Allen para clásica clásica nuestra siguiente protagonista una actriz que abrió nuevos caminos en el cine

Voz 59 31:51 te lo que él define los mejor es tan difícil será alguien que la gente no común

Voz 0229 31:58 próximo miércoles veintinueve de mayo se cumplen cuarenta años del fallecimiento de Eric Ford considerada la primera gran estrella que tuvo Hollywood la llamaban la novia de América pero en realidad no estadounidense Simao canadiense pero si el star system de los primeros años delfín tiene un nombre propio desde luego es el suyo

Voz 60 32:18 no

Voz 0544 32:22 Mary Pitt por estuvo veinticuatro años en las pantallas de cine desde mil novecientos nueve a mil novecientos treinta y tres y según las encuestas de la época durante catorce de esos años fue considerada la mujer más popular de Estados Unidos y también la primera en ese país que consiguió ganar

Voz 0229 32:37 un millón de dólares que ya querían maravilloso

Voz 61 32:48 nos vamos anda

Voz 0544 32:51 a los cinco años Gladys Schmitt que ese era su verdadero nombre ya estaba trabajando sobre las tablas y aportando dinero para ayudar a su madre la viuda de un borracho que había muerto cuando Gladys tenía cuatro años la niña tenía buen material para las Tablas requisitos rubios ojos azules y una cara tierna que podía partir el corazón a cualquiera cuando empezaba a llorar a los dieciséis años tuvo su primer contacto con la nueva industria del cine que se estaba creando joder que pase a la siguiente

Voz 44 33:20 bueno

Voz 0229 33:21 antes de cómo se llama

Voz 44 33:24 Mary Mary E ponga morritos de llora

Voz 0544 33:28 fue David Griffith quién la descubrió en mil novecientos nueve La contrató con un salario de cuarenta dólares a la semana durante un año trabajaron juntos rodando una media de dos cortos a la semana

Voz 32 33:39 ahora bien él me preparó para esta profesión y le estoy muy agradecida un hombre con una gran imaginación inventó el primer plano lo hizo precisamente conmigo en una película titulada friends en el pecho

Voz 0544 33:54 poco después Mary fichó por la Paramount que dirigía Adolfo Zhukov sur suicidas comenzaron a hacerse populares las películas caían una tras otra señal de amor por la puerta de servicio de Essen en el país de las tempestades rositas la cantante Kylie cero La pequeña vendedora Mary Ford era la eterna ingenua la UEFA Anita la intérprete ideal de melodramas en los que siempre interpretaba jóvenes heroínas maltratadas por la vida todos la conocían por su aspecto aunque la mayoría no sabía su nombre ya que en esa época las productoras no solían exhibir el nombre de los actores pero todo eso empezó a cambiar

Voz 0229 34:31 unas en todas las extra

Voz 27 34:37 fue precisamente Adolfo Cor el responsable del encumbramiento de las estrellas de cine en mil novecientos tres

Voz 0544 34:43 había contratado a la gran Sarah Bernard para hacer Encina Isabel reina de Inglaterra y el éxito fue total a la gente no le importaba que fuera en un cine de barraca de feria lo importante era haberla poder admirar a la superestrella del teatro de la que todo el mundo conocía subí de milagros aquello puso el foco sobre los actores pero trajo también un nuevo problema para los productores el dinero los actores y actrices que empezaban a ser reclamados por el público como Mary por Liliane Kiss o Charlie Chaplin tomaron conciencia de que tenían la sartén por el mango ellos serán los cimientos de la industria y aquello tenía Civiqus

Voz 23 35:21 a casa

Voz 0544 35:25 de mil novecientos nueve a mil novecientos dieciséis Mary pasó de ganar cuarenta dólares a cobrar diez mira la semana el público la conocía ya como la novia de América en cambio los productores la llamaban la novia del Banco de América circulaba a una broma que decía que se tardaba menos en rodar una película con la PIC por qué en firmar

Voz 27 35:44 el contrato con ella la actriz era aún

Voz 0544 35:46 corderito en las pantallas pero una fiera cuando se trataba de dinero

Voz 32 35:50 bueno es que yo pobre Mista saque siempre decía esto me matará cada uno de enero cuando toca renovar el contrato de Mary pierdo cinco kilos de peso

Voz 27 36:02 las firmas júnior hijastro de Mary fue era una actriz que vuelve a una de las mejores tenía el encanto de una niña pequeña con que se trataba de una mujer madura era muy inteligente fue su propio jefe incluso durante su extensión ella les decía a sus superiores lo que se debería hacer al final ella misma se convirtió en jefe es cierto

Voz 0544 36:22 pronto montó su propia productora allí en mil novecientos diecinueve creó junto a Douglas Fairbanks Charlie Chaplin in David Griffith la United Artists con el fin de distribuir sus propias películas sin depender de los grandes estudios de Hong

Voz 32 36:35 bueno pues nos veíamos ninguna seguridad era un gran riesgo ahora estábamos solos a la hora de financiar nuestras películas que es muy arriesgado especialmente cuando tienes en contra el resto de la industria pero el hecho es que conseguimos financiar Guinea y Tita artista cada uno pusimos en principio cien mil dólares Estados no

Voz 0544 37:02 Mary había conocido al Rey del cine de aventuras Douglas Fairbanks en mil novecientos diecisiete en una gira de actores por el país

Voz 53 37:09 para vender bonos de guerra hay que tú te has creído que me bebé

Voz 0544 37:15 soy Douglas Fairbanks y no sólo acaba Jean siendo socios en la United Artist sino que iniciaron una relación sentimental el día que anunciaron su boda la gente enloqueció sus dos estrellas favoritas se casaban como si fuera la materialización del argumento de una de sus películas aunque no todos se alegraron Chaplin el mejor amigo de Fairbanks no tenía muy buena opinión de Mary

Voz 8 37:37 por supuesto todo cambió cuando la novia de América te refieres a medio Hípico se yo siempre pensé que era más bien un actor siete me sí pero derritió por como muñeco

Voz 0544 37:51 como regalo de bodas Fairbanks hizo construir la mansión más lujosa de Beverly Hills y la bautizó con el nombre de Pete Fair la casa se convirtió en el centro de la vida social de Hollywood durante la década de los veinte la pareja ofrecía las fiestas más suntuosas y todas las estrellas personalidades y políticos pasaban por allí incluido el rey de España Alfonso XIII de las revistas daban cuenta de aquellas fiestas el público idolatrado a la pareja en las fotos Fairbanks aparecía casi siempre haciendo sus cabriolas y Mary observando con cara divertida

Voz 32 38:26 el soldado junto al que era como un niño en la vida real exacto sus personales no podía pasar era muy activo Isabel esos acrobacias utilizó Reno cables y especialistas todo lo que hacía en la pantalla lo hacía de verdad soy un no fingir pienso

Voz 0544 38:45 pero los años pasaban Mary Ford había cumplido los treinta pero seguía interpretando papeles de niña tierna y desgraciada Ésa fue su club durante toda su vida

Voz 53 38:54 Herrera andando Wang de cinco años eh

Voz 32 38:57 recuerdo una vez que fui al despacho de su color y me dijo querida tengo el papel perfecto para diga cuál es le pregunté el de la pequeña niña rica me contestó pero ya soy muy mayor para ese papel proteste además no habrá romance en la película con un personalísimo calla medieval es un importante ya te estoy viendo con tus hombre Brito tu falda corta ictus calcetines con una piruleta en la boca

Voz 62 39:22 usadas a hemos Mao hija venga más

Voz 0229 39:25 sí

Voz 63 39:28 en mil novecientos veintinueve a sus treinta y seis años Mary se cortó por fin los tirabuzones e hizo de una mujer adulta en su primera película sonora coqueta

Voz 0544 39:44 su voz pasó el examen incluso ganó el Oscar a la mejor actriz por este papel rodó después La fierecilla domada junto a su marido la única película en la que trabajaron juntos pero la actriz ya estaba cansada del cine su matrimonio también estaba en las últimas harta y aburrida de su profesión Mary Pitt For se retiró del cine en mil novecientos XXXIII

Voz 5 40:04 a los cuarenta años de edad cuenta que sintió

Voz 0544 40:07 una gran liberación

Voz 5 40:10 yo describiría la satisfacción con una palabra libertad es un vino embriagador que una vez lo pruebas es imposible volver atrás

Voz 0544 40:19 Mary pic for siguió trabajando en la United Artist como vicepresidenta pero nunca volvió a actuar en una película tras divorciarse de Fairbanks en mil novecientos treinta y seis Se casó con el músico de jazz Charlie Rogers vivió el resto de su vida apartada del mundo retirada en su mansión de Los Ángeles allí fueron a llevarle el Oscar honorífico que le concedieron en mil novecientos setenta y seis ya que la actriz estaba enferma no pudo acudir a la ceremonia

Voz 11 40:45 me hagáis

Voz 5 40:47 no hay perdón

Voz 32 40:55 en mí

Voz 5 40:58 es maravilloso habéis hecho feliz

Voz 0544 41:00 feliz es lo único que pudo decir tres años después el veintinueve de mayo de mil novecientos setenta y nueve fallecía de una hemorragia cerebral a los ochenta y siete años de edad

Voz 0229 42:34 este es el tema principal de Asesinato en el Orient Express la película original de los años setenta no él se hizo recientemente una música compuesta por Richard Rodney Bennett ahora Jack Bourbon Jack Bourbon

Voz 27 42:49 quiero hacer una comedia muy risas de afines

Voz 0544 43:08 qué tal amigos en general suele ser al revés pero hay casos en los que el título el español de una película extranjera mejora al Título original es el caso de la película que os traigo hoy La tentación vive arriba que el inglés se titula The Seven Year is algo así como la sarna del séptimo año

Voz 47 43:26 llevo siete años de matrimonio y me temo que he llegado a la que usted que el doctor está llaman las Arnadelo siete años que voy a hacer docto cuando aún no le picaron la naturaleza las

Voz 0544 43:36 las esa sarna hace referencia a la creencia popular de que todos los matrimonios pasan por una crisis al séptimo año y los maridos son más proclives a la infidelidad en ese momento en cualquier caso La tentación vive arriba me parece un título mucho más sugerente que resumen mejor la esencia y el argumento de esta película dirigida por Billy Wilder en mil novecientos cincuenta y cuatro protagonizada por Mary Monroe de la que por cierto nunca me canso de admirar su enorme talento para la comedia esta película se recuerda sobretodo una escena

Voz 47 44:11 desde mayo si yo hola cómo estás viejo zorro

Voz 67 44:15 de de cuánto tiempo Isabel velada de TI te leo a menudo me pregunto

Voz 47 44:19 en cuanto a la estrella del periodismo

Voz 68 44:22 escucha a mira tienes que venir a Nueva York esta misma noche se está organizando un circo que creo que deberías ver de de de de de que tenga ya lo verás por tipismo pero ahora Nueva York duerme caso prepara las maletas y yo diría buscarte al aeropuerto

Voz 44 44:44 venga pero pero pero qué pasa aquí quiere esto esta gente

Voz 0544 44:51 te lo dije mira mira tienes el centro del espectáculo

Voz 44 44:54 sí es Marilyn pero creíamos está haciendo

Voz 0229 44:58 que está eran las dos de la madrugada pero miles de personas abarrotaban la calle frente al teatro tránsitos el Departamento de Publicidad de la Fox había hecho bien su trabajo durante toda la semana a los medios de comunicación habían dado la noticia de que el director Billy Wilder su actriz Mary Monroe iban a robar en plena calle una de las secuencias de su nueva película allí acudió todo Nueva York para ver el espectáculo

Voz 47 45:23 debía haber muchos curiosos quieren deciden otras personas que estaban mirando más que personas una multitud

Voz 0229 45:30 en las faldas de Mary Shelley subían hacia el cielo impulsadas personal de aire manipulador es mala pan Atom mientras en una esquina su marido el ex jugador de béisbol Joe Di Maggio en otro día de furia era el año mil novecientos cincuenta y cuatro y la Monroe estaba en su mejor momento a sus veintiocho años se había convertido en el sueño imposible de todos los americanos la nueva diosa del sexo puesta en circulación por Hollywood

Voz 49 46:00 los hombres Albert pierden la cabeza por ahí sin saber porqué de pronto empiezan a hacer barbaridad

Voz 0229 46:06 también lo creo Marilyn era como indicaba el título de la película la vez imita del piso de arriba a que volvía loco del deseo aún casado que ejercía de Rodríguez durante un caluroso verano en Nueva York

Voz 47 46:17 parece si baja a tomar una copa conmigo

Voz 49 46:19 acepta natural gente encantada de verdad hoy a la cocina vestirme en la cocina Juanda hace tanto calor como hoy sabe lo que hago meto la ropa interior en la nevera

Voz 0229 46:30 en la que se basaba la película tenía como tema central la infidelidad

Voz 69 46:33 qué le parece si echamos una canilla al aire esta noche a ver si hay suerte no me refiero a la partida de póquer trae paz saldremos de cada fallo ojalá ahí con una buena pieza

Voz 0229 46:43 pero en el cine el tema era todavía tabú y la censura amenazaba con cebarse en la historia

Voz 47 46:49 así que hubo que acercándonos no quiere reconocer que hay Iván entre las mujeres y yo entro en cualquier parte de acarician sus miras despiertos algo con ellas las conjunto es una sensación animal una atracción física algo extraordinario la única estar esto imaginativas

Voz 0229 47:05 todo sería fruto de la imaginación del protagonista si la obra de teatro La decidí ITA hiel mantenían relaciones sexuales reales en cambio en la película todo ocurría en la cabeza del hombre

Voz 11 47:17 Concierto número dos Food lo sé lo sé lo sé que la voy a coger en brazos y lo voy ahora no

Voz 0229 47:45 la alternativa hoy va a ser el protagonista masculino incluso hizo pruebas de pantalla sin embargo todavía era un actor poco conocido Wilder decidió apostar por Tony Google ya había representado el papel hembra tuve Well era perfecto para interpretar a un tipo corriente con el que todos nos pudiéramos identificar

Voz 47 48:03 muchacho si alguien entrar aquí en estos momentos valle impresión tan falsa que se llevaría Tom Collins para paradón una rubia desconocida en la ducha a ver cómo explicas eso explica que has pasado toda la noche empaquetado un remo

Voz 0229 48:15 el papel de Mary Lynn volvía a ser como otras veces el de la encantadora cabeza de hecho rito pero esta vez más explosiva que nunca en su inocencia

Voz 49 48:23 a que no sabe lo que hizo ayer intenté dormir en la bañera la huelga hacen me llegaba hasta más arriba de Coello el único inconveniente era el grifo Thiago continuamente y esto me mantenía despierta entonces que hizo metí el dedo gordo de pie dentro del agujero del grifo humano del caso es que el dedo gordo quedó preso dentro no sabía cómo sacarlo podido no pero afortunadamente había un teléfono en el cuarto de baño llamé al con Panero aseguro que casi me muero Un fontanero totalmente desconocido para mí yo sin esmalte en las uñas de los pies

Voz 0229 48:55 Billy Wilder explicaba en sus memorias que el encanto de La tentación vive arriba se debe sobre todo a lo que él llama el impacto carnal de Melvin cada vez que aparece en la pantalla da la impresión de que uno pudiera estirar si tocarla

Voz 47 49:07 de maravilla

Voz 49 49:09 hacías la gente no se da cuenta pero cada vez que enseño mis dientes por la televisión aparezco delante de más público que en la misma Sarah Bernard durante toda su carrera

Voz 0229 49:18 la película está llena de momentos sensuales y divertidos pero como decíamos antes la escena que ha pasado a la posteridad fue la que se rodó aquella noche de septiembre en la esquina de la calle cincuenta y dos con Lexington

Voz 44 49:30 por favor tirar las vallas muy bien chicos las parejas no ahora pero sí como veríais luego cuando rodamos la escena para

Voz 0229 49:41 venimos de transeúntes y una legión de fotógrafos habían convertido el lugar de rodaje en un auténtico caos todos los miembros del equipo estaba muy nerviosos salud Mary Lynn que parecía como extasiada disfrutando de aquel baño de multitudes

Voz 47 49:54 por favor

Voz 44 49:55 por favor un poco de silencio venga vamos a rodar silencio silencio por favor cada es inútil

Voz 70 50:02 venga rondaré como sea Belli ya sabes para sobre la rejilla y ese es el momento Paul accionariales ventilador qué hay debajo malo muy bien el aire hará que tu falda suba hacia arriba lo entiende intenta mantenerla bajo pésimo estas estrategia para exacto venga vamos allá como autor cámaras

Voz 49 50:22 nota la brisa del metro

Voz 0229 50:30 una ráfaga de aire frío sale del respiraderos del metro mientras el vestido blanco plisados de Mary Lynn hace de las suyas subiendo bajando dejando al descubierto las piernas la ropa interior de la actriz su rostro relajado el sensual lo dice todo en esta esto

Voz 11 50:58 bien

Voz 0229 51:06 Billy Wilder sabía desde el primer momento que tendría que volver a rodar toda la escena en estudio porque el griterío impedía escuchar los diálogos y así fue el rodaje en exteriores era sobre todo una maniobra para conseguir un poco de publicidad gratuita muy pocos planos de esas imágenes impidieron al final de hecho en la copia definitiva el bueno de vestido de Mary Lynn no superaba el tope de sus rodillas muchedumbre que ese reunidos anoche logró ver bastante más de su anatomía como lo prueban las fotos que se tomaron de aquella sesión aunque él no todos disfrutaron del espectáculo Billy Wilder recordaba expresión de odio en el rostro de Joe Di Maggio en un momento en el que sus miradas se cruzaron

Voz 53 51:46 la voz de Pinochet que estén engatusar a mí también me habría molestado de haber estado antes y esto veinte mil personas viendo cómo la falda de mi esposa de volaba la cabeza eso que por lo menos esa noche llevaba bragas porque sino no se habría sido tremendo

Voz 0544 52:01 mejor no pensar Wilder Se refería la costumbre de nada

Voz 0229 52:03 Tri de no usar ropa interior costumbre que le ocasionó más de un problema en algún rodaje

Voz 53 52:11 naturalmente repetimos toma tras toma ya conocen a los neoyorquinos gritando todo tipo de comentarios algunos de los cuales seguro que no le harían muchas gracias señor Chung mayo

Voz 0229 52:21 pero a qué

Voz 47 52:21 para la sesión y regresó al hotel el escándalo se difunde se extiende como los tambores estará en boca de todos toda América lo sabrán

Voz 23 52:31 horas después llegaba Amer elimina la habitación más todo el calendario mayor York Joseba las bragas la mujer yo no me importa

Voz 49 52:40 el o coger que tengo esto compras rescatarlo recolectó dando a soportar vernos en la carrera

Voz 0229 52:50 eran parte del equipo de la película que también se alojaba en el hotel pudo escuchar la bronca de la pareja al día siguiente la actriz contrató los servicios de Thierry gays el famoso abogado de las estrellas que hacía una primera declaración pública

Voz 73 53:05 no y una previsión de distintas dificultades lingüísticas

Voz 0229 53:14 dos semanas después Marilyn Monroe presentaba la demanda de divorcio alegando crueldad mental

Voz 0544 53:22 la tentación vive arriba fue un gran éxito la segunda comedia más taquillera de los años cincuenta y la famosa escena de la rejilla acabaría convirtiéndose no sólo en la imagen más característica de Marilyn Monroe sino en uno de los iconos por excelencia del arte cinematográfico bueno amigos esto es todo por hoy hasta la semana que viene

Voz 0229 53:52 pues hemos terminado por hoy en un momento llega el Boletín nosotros nos despedimos hasta la semana que viene hoy os decimos adiós con esta música ochentera que seguro muchos ya habéis reconocido la canción de la película La historia interminable interpretada por Lima aquel cantante de peinado pelo pincho que sólo logró este éxito

Voz 47 54:11 la derecha feliz a todos y hasta la próxima