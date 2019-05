La primera gran estrella de Hollywood

poco después Mary fichó por la Paramount que dirigía a dos Zhukov sur solicitas comenzaron a hacerse populares las películas caían una tras otra señal de amor por la puerta de servicio de es en el país de las tempestades Rosita la cantante callejero La pequeña vendedora Mary por era la eterna ingenua la UEFA Anita la intérprete ideal de melodramas en los que siempre interpretaba a jóvenes heroínas maltratadas por la vida todos la conocían por su aspecto aunque la mayoría no sabía su nombre ya que en esa época las productoras no solían exhibir el nombre de los actores pero todo eso empezó a cambiar

que había contratado a la gran Sarah Bernard para hacer Encina Isabel reina de Inglaterra y el éxito fue total a la gente no le importaba que fuera en un cine de barraca de feria lo importante era haberla poder admirar a la superestrella del teatro de la que todo el mundo conocía subí de milagros aquello puso el foco sobre los actores pero trajo también un nuevo problema para los productores el dinero los actores y actrices que empezaban a ser reclamados por el público como Mary pic for Liliane Kiss o Charlie Chaplin tomaron conciencia de que tenían la sartén por el mango ellos eran los cimientos de la industria y aquello tenía un precio

Mary había conocido al Rey del cine de aventuras Douglas Fairbanks en mil novecientos diecisiete en una gira de actores por el país para vender bonos de guerra tú soy Douglas Fairbanks es eso yo innovar sólo acaba Diane siendo socios en la United Artist sino que iniciaron una relación sentimental el día que anunciaron su boda la gente enloqueció sus dos estrellas favoritas se casaban como si fuera la materialización del argumento de una de sus películas aunque no todos se alegraron Chaplín el mejor amigo de Fairbanks no tenía muy buena opinión de Mérida

recuerdo una vez que fui al despacho de su color y me dijo querida tengo el papel perfecto para diga cuál es le pregunté el de la pequeña niña rica me contestó pero ya soy muy mayor para ese papel proteste además no habrá romance en la película con un persona frase cállate medio eso no importa ya te estoy viendo con tus hombre Vito tu falda corta y tus calcetines con una piruleta en la boca