Escucha las noticias de las 18:00h (25/05/2019)

sean de recontar las papeletas de las elecciones al Parlamento Europeo y hasta que no finalice el recuento de las europeas no se puede proceder a la apertura de las subidas por tanto al escrutinio del resto de los procesos electorales europeas locales después las autonómicas

habrá que esperar entonces a que Italia último país en hacerlo cierre sus colegios electorales los datos de participación se conocerán a las dos y media y a las seis y Mehdi los resultados regionales y locales comenzarán a conocerse a partir de las nueve de la noche pero los europeos no empezaran a hacerse públicos hasta pasadas las once

Voz 0055

02:33

la CNMC multó en total con cuarenta y un millones de euros a casi cien concesionarios de Madrid Cataluña Andalucía Valencia Asturias por formar en total siete carteles y fijar descuentos condiciones intercambiar información sensible la Audiencia Nacional por ahora confirmado multas por casi veinte millones de euros para más de la mitad de estos concesionarios y empresas todos ligados a Volkswagen Audi Seat aunque Seat y once de sus filiales han sido eximidos de pagar la multa por aporta información clave para descubrir el cártel las sentencias no son firmes todavía son recurribles ante el Tribunal Supremo y además cuentan con un voto particular de un magistrado qué cree que todas las multas tendrían que ser anuladas porque el procedimiento caducó mientras se tramitaba el expediente