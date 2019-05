Rakitic: "El Valencia con tres llegadas nos ha hecho mucho daño"

Voz 1 00:00 pues vamos con Rakitic

Voz 2 00:02 está ya que el croata al futbolista del Barça cara a cara tras esta derrota ya veremos cuál es la valoración de Ivan Rakitic después de perder la final de Copa

Voz 3 00:12 bueno por supuesto duele duele mucho duele mucho y al final si queremos ganar la Liga puesto pues es una Liga es una temporada buena que podía haber sido mucho mejor es así esperemos esa esa presión de de ganar todos los títulos sabemos no pudo esas creo que hoy nos peleamos hasta el hasta el final el valenciano Enciso con un bando encontré sesgadas habrá mucho mucho daño después el equipo ser levantado lo lo que al final necesitamos dar la vuelta no pudo ser tenemos que preparar y analizar bien esas cosas para preparar bien la temporada que viene y presupuesto irá por de todos los títulos

Voz 4 00:52 Iván ha dicho el presidente del Barça Josep Maria Bartomeu que esta derrota no es culpa del entrenador los jugadores asumir la total responsabilidad en la derrota de ETA

Voz 3 01:00 no por supuesto el él mis trazó un grandísimo trabajo y estamos muy contentos con todo lo que está dando del cuerpo técnico es sobre todo tenemos que ponernos nosotros en esa autocrítica que tenemos que mejorar muchas cosas y bueno creo que el equipo ha sido una gran preparación no luchamos hasta el final no pudo ser es una uno es una lástima nos nos duele muchísimo a suele también por la afición que he venido aquí a apoyarnos pero bueno creo que es una temporada en la Liga estamos en la final pero bueno sabemos que somos el Barça y la presión de ganar siempre todos los títulos más

Voz 5 01:37 las derrotas finales que la temporada de ganar la Liga

Voz 3 01:40 que esto puede hacer que haya más decisiones de cara al que

Voz 5 01:42 Prada que viene

Voz 3 01:44 bueno son cosas que nosotros no hay donde no podemos cambiar cosas donde no podemos influir lo que sí sabemos que el equipo ha dado la cara intentamos hasta el final salga adelante no pudo creo que también el fútbol ha sido muy muy duro y con nosotros con buenos con poco llegadas les hiciera muchísimo daño pero bueno tenemos que hagan cosas por supuesto que tenemos hipotecas hacerlo mucho mejor somos muy cerca de estar en todas las finales hasta hasta hasta también la semana que viene pero bueno no pudo ser de ahí a que quedan cosas por supuesto ya sea lo mejor temporada

Voz 6 02:23 ven iban te ha molestado mucho el cambio no ser el tercer cambio supongo que también por cómo iba el partido se

Voz 3 02:29 es normal no creo que si salgo con una sonrisa ahí que pegarme una buena hostia es solamente no por decisión de Mista que yo la respeto ya al cien por cien es porque que por querer ayudar eh al equipo hasta el final creo que metiera o en todas las partes quería dejar los últimos fuerza en el campo

Voz 7 02:52 eh perdona el ministro que sea sí de ahí no hay ningún problema es

Voz 3 02:55 lamento una oración

Voz 7 02:56 por mí mismo y mucho menos para no

Voz 6 03:00 iban entiendes que la gente la afición culé en estos momentos esté decepcionado casi que habrá de que pida cambios declarara siempre temporada lo entenderéis

Voz 3 03:09 lo aceptamos por supuesto cada Piñón a siempre no hay ningún problema entendemos que es una gran decepción para nosotros mismos lo primero queríamos ganar algo también la Copa hoy para acabar una gran temporada al final no es una gran es una buena temporada pero bueno la verdad nos duele mucho y entendemos que hay mucha gente ahora también enfadados que nosotros también lo somos con los dormimos empezando hacer auto autocrítica iban a analizar bien las cosas y preparar bien

Voz 8 03:42 ahora lo que viene a autocrítica yo creo que el aficionado Leiria bien tal vez a saber antes de que vayáis

Voz 9 03:48 ha de vacaciones a

Voz 8 03:51 poco ya que cuáles son las reflexiones que estáis haciendo gala la temporada que viene

Voz 3 03:56 yo creo que ahora mismo rave después de perder la final es es difícil analizar todo eso lo que sí sabemos que el equipo ha dado ha dado la cara al cien por cien en entramos luchamos hasta el final no solamente hoy también en todo lo que va la temporada sabemos que en en dos tres partidos lo lo tenemos que ver hecho mucho mucho mejor pero bueno el equipo siempre ha dado la cara y entiendo y aceptamos al al cien por cien que hay gente que bueno que está muy enfadada nosotros mismos también no estamos contentos como como acabamos la temporada y duele mucho va a acabar la temporada con la derrota no iba a ser una final verbena tenemos que levantarnos analizar bien las cosas con el tiempo era que que tenemos que ir a por la temperatura inicio