Dani Parejo: "Era imposible que las cosas no salieran"

Voz 2

00:11

pues sí yo veía a la gente entrenar e al míster al cuerpo técnico a los futbolistas e la intensidad con el compromiso y era imposible que las cosas no salieran bien era cuestión de tiempo bueno he gracias a Dios el el fútbol el tiempo me ha dado la razón creo que hemos hecho una temporada increíble histórica para el club