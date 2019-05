Gayá: "Tras una primera parte de la temporada malísima, el equipo le ha dado la vuelta y ha hecho una de las mejores temporadas del Valencia"

Voz 1 00:00 tenemos también haga ya no me oyes si perfecto ahí está José Luis Gayá te escuchan al larguero Yago hola Gayá qué tal buenas noches hola buenas noches pésima felicidades muchas gracias ha sido un partido redondo que sabe este hombre

Voz 1414 00:13 sabe a gloria a la realidad te después de una temporada tan intensa con con tantos altibajos con una primera vuelta malísima el equipo la vuelta a la situación y ha hecho una de las mejores temporadas que que ha vivido el valencianismo

Voz 1 00:27 si te digo en enero que acabáis en Champions y ganando la Copa me dices Anda ya Zoom

Voz 1414 00:32 es la realidad de todos y todos creíamos El míster nos los mentalizado de que se podía dar vuelta a la situación ya hemos creído es verdad que que en enero en los dices eso instaban lo creemos pero el equipo siempre ha estado ahí el equipo siempre ha dado la cara Hay uno y somos campeones de Copa ahí hemos en la Champions

Voz 1 00:51 pero que una de las claves ha sido ese momento en el que el el míster lo pasado mal ya sabemos lo que siempre se rompe la cuerda por el lado más débil que es que en este caso echar al entrenador el haberlo mantenido en el cargo el tuviese seguido pero que ha sido clave para este final de temporada

Voz 1414 01:05 totalmente y eso es Benedito sobretodo de Mateu de toda la directiva que que bueno que les dieron confianza al míster porque estaba en una situación difícil pero nosotros siempre hemos pedido en él es un entrenador enorme lo ha demostrado en estas dos temporadas estamos muy felices de que esté con nosotros Si esto es en parte gracias a él

Voz 1 01:25 cuéntanos algún secreto hombre quién está llevando la voz cantante alguien en la celebración

Voz 1414 01:29 bueno a la acción va a llegar a la ahora después pero aquí en El Vestuario esa mi idea Un poquito que me han echado que ha corrido en el vestuario no había champán Halley y bueno esta noche también se va a alargar por lo tanto no vas a disfrutar que lo merecemos tienes que hacer un Joaquín es decir el que llega antes de las cinco multa si hoy la gente no va a dormir aquí y bueno era muy tarde y yo creo que que se merece este equipo y que disfrutemos porque porque bueno mañana también vamos a disfrutar en Valencia yo de aquí en Sevilla

Voz 1 01:58 déjame que te felicite un histórico también del Valencia Cañete algo para Gayá nada felicitarle felicidades muchas ganando

Voz 2 02:06 muy nada sólo decirte que

Voz 3 02:08 estoy orgulloso de los otros como lo está ahora mismo toda la afición del Valencia por el esfuerzo que habéis hecho lo contaba antes Magerit en el de jugar tantos partidos y sobre todo porque creo que habéis hecho un magnífico partido que no es nada fácil ganarle al Barça que no valen excusas au

Voz 4 02:29 la estaba deprimido como qué tal y que cual que al final ha habido que pelear muchísimo el partido hoy tú más que nadie lo sabe sigue por lo tanto te felicito

Voz 3 02:36 y ojalá que este sólo éste sea solamente el inicio de una buena racha de títulos para expuesta

Voz 1414 02:41 muchas gracias Cañizares esto es para todos Si también para ti claro que sí

Voz 1 02:45 Subirats algo para Gayá nadar felicitarle también la verdad que no

Voz 3 02:50 ha hecho un gran partido han hecho felices a todos los valencianistas me alegro mucho por todos los jugadores pero siento cariño especial pues los jugadores de la tierra pues como como va ya como Jaume como Carlos Soler incluso fíjate o Ferran Torres una podido actuar hoy esa felicidades a ver ese hecho felices a todos

Voz 5 03:10 sí allá disfrutarlo que la verdad esto seguido

Voz 3 03:13 que cuando seguir sí claro que sí no

Voz 1414 03:15 crecemos Si bueno muchas gracias por tus palabras si yo hoy vamos a disfrutar y mañana disfrutaremos toda la gente de Valencia que que no ha podido venir que está aquí también es un día histórico y vamos a disfrutarla mucho

Voz 1 03:27 déjame que te haga la última avispas una temporada complicada sabéis como es de exigente la afición del Valencia habéis hecho un año histórico clasificación para Champions de Copa el año que viene el listón está muy alto eh

Voz 1414 03:38 sí sí aquí no nos podemos relajar la localidad porque sabemos cómo es la de del Valencia que es es muy exigente y bueno por lo tanto no nos podemos relajar el año que viene vamos a intentar seguir haciendo grandes cosas pero bueno de momento vamos a disfrutar de esto que que bueno que que ha sido algo histórico increíble que que en enero nadie se lo esperaba por lo tanto vamos a disfrutarlo y vamos a olvidarnos de lo que viene

Voz 1 04:02 darle una tila quédese

Voz 1414 04:04 sí sí está ya tranquilo ha tenido ahí

Voz 6 04:06 no es normal no no para de correr en todo el país

Voz 1414 04:09 pido y bueno ha tenido ahí la guinda para tranquilo

Voz 6 04:12 el Tarno espero no no ha querido entrar y al final no