Carrusel Deportivo Último Tramo (25/05/2019): Segunda parte

Voz 0509 00:00 Garros deportivos Cadena SER las doce y veintiocho minutos estamos celebrando el título de Copa del Rey del Valencia que la cada dos uno al Barça está con protagonista se mueve

Voz 2 00:18 tridente uno de los jugadores

Voz 0962 00:21 más de Marcelino que es vas tomar muy contento

Voz 3 00:26 para este editores es que el te lo voy yo creo

Voz 4 00:29 sólo para nosotros para todo en el club de reflexión eh

Voz 3 00:33 es una gran te los va a Málaga

Voz 0962 00:35 Daniel cuéntanos cómo ha sido la temporada para ti y tu primera temporada aquí que acaba con un título con otro título que es meterse acabar cuartos has jugado en todas las posiciones al final hoy ha sido titular te has convertido en un hombre importante no

Voz 1610 00:49 voy a que pasa para para ganar ganar ganar este este estoy te lo va a jugar partidos y ahora está que la final de pretemporada la próxima temporada con este título veces a es que que yo creo que lo que que que me que me fui a

Voz 0962 01:08 se veías que el partido no se acababa que no pasaban los cinco minutos de añadido con ese dedos aún hoy con el Barça apretó

Voz 1610 01:15 no nada claro con con con dos uno va apretando mucho me tienes mojado juegos de momento también Eva cuidados pero pero

Voz 0962 01:25 vamos vamos vamos juega con un equipo ahora lo está tan Fail dónde vas a seguir la fiesta esta noche decena que en Sevilla Jerez mañana

Voz 1610 01:35 ella graba todos lados no

Voz 0962 01:38 vas a cantar tú no sé en Blanes vale pues nada tendremos que aprender danés sonriente Daniel Wass el rubio comodín de Marcelino uno de los jugadores más importantes al final esta temporada ha jugado muchísimos partidos ya

Voz 5 01:53 de lateral derecho de interior derecha de interior izquierda

Voz 0962 01:56 jugado Daniel Wass uno de los que

Voz 5 01:58 vale para que el resto por la zona mixta del Villamarín sí la verdad es que ha hecho además buen partido

Voz 1991 02:06 por eso es uno de esos jugadores que ha utilizado en varias posiciones Marcelino que la da buen resultado

Voz 6 02:10 pues que echan mucho de menos en Vigo y tanto yo recuerdo que cuando a mí me pilló en Galicia cuando el Valencia todo el mundo pues lo echaba de menos es un jugador que deja huella donde había estado ya había que me comentaba algo una definición exacta del futbolista no es un jugador que te enamore a primera vista ni en los dos primeros meses pero después de cada temporal agradeces mucho tenerle porque te eso

Voz 0962 02:34 al Boss mucho pero también un segundo Santi

Voz 1991 02:37 vuelve a pedir paso chicos

Voz 0962 02:39 Mateo Alemany muy buenas noches buenas noches enhorabuena perdón la parte que me toca que es muchísimo

Voz 4 02:46 para mí es una noche maravillosa para todos los valencianistas valencianos y que por tanto enhorabuena todos yo les felicito felicito a los que han estado aquí felicito a los medios de comunicación por su paciencia también felicitó a todos los valencianistas que lo han visto sí que han sufrido con nosotros desde Valencia y en todos los sitios de España

Voz 1610 03:04 y por tanto para mí ahora mismo lo más importante es

Voz 4 03:09 acordarse de la gente porque al final todo lo que hacemos lo hacemos por ellos

Voz 0962 03:13 en enero diste una rueda de prensa que fue ya antes de la comida de Navidad yo recuerdo que yo de Marcelino va a seguir va a seguir va a seguir tanto que ha seguido ha conseguido dos objetivos que son de matrícula de honor el que fijaba el club y el de ganar un título Once años después la puesta de va a seguir va a seguir va a seguir ha salido bien

Voz 4 03:31 bueno yo creo que eso es una apuesta de todos hemos puesto al club inglés lo cierto es que yo estoy también muy contento ya ha dicho por lo que os lo primero segundo por los jugadores y el cuerpo técnico que ya te digo yo que vivo el día a día y estoy siempre en los viajes y tal que hemos sufrido mucho eh hemos sufrido la pena aparte el campeonato de una forma tremenda porque no salían empate Si todo todo giraba al revés no

Voz 7 03:56 posar tocaba remontar junta

Voz 4 03:58 nosotros competiciones ha sido un desgaste espectacular presente un partidos y el equipo ha llegado con con la ilusión con la fuerza y con el y con la confianza de que que había demostrado no después de finales porque al final tuve una final en Valladolid muy dura también en el aspecto psicológico yo les digo que la semana fue disimula dos partidos ante ellos que sabemos que tenemos que ganar los tres de tres y esperar y hoy creo que el equipo ha contado hoy hemos ganado al Barça una final y eso es algo muy complicado como dice la estadística lo estaba repasando yo ahora hace un rato eh

Voz 0962 04:30 prima doble estaban diciendo a los jugadores desde el vestuario Mateo estuvo en buenas privados procuren

Voz 1610 04:35 títulos de los jugadores pero qué grado de importancia tiene haber mantenido a Marcelino cuando estaba

Voz 8 04:43 dos elaborado flojo pero aunque sí que te esa mala racha de resultados

Voz 4 04:46 para mí nunca los tuvo pero evidentemente nadie podría entender esta temporada sin Marcelo al frente no eso es algo obvio evidente y el equipo lo ha demostrado con hechos compartidos con pelea con sufrimiento y encima para mí algo también muy por donde que vengo diciendo hoy quiero resaltar lo también sufrimos todos pero el equipo pelea el equipo está el Clínico quiere y eso creo que al final también es un elemento más además de ganar porque aquí es ganar ganar y ganar y ganar y esos claro pero también esa identificación entre ese estilo lo que permite el equipo en esos aficionados no parece que es algo a tener muy en cuenta cuando el equipo no ha ganado ha transmitido lo mismo en la gente ha reconocido yo creo que ese factor mucho ver con el míster y con la que los futbolistas de facto ha sido decisivo dame esta temporada entonces que

Voz 1610 05:32 la entrada a la buena que hubiera dicho a Marcelino en el vestuario

Voz 4 05:37 no no he dicho nada felicitado Nos hemos abrazado un momento bueno ahí en el campo a tenemos tiempo para hablar pero bueno Nadal eso lo tengo que felicitar repito cuerpo técnico y futbolistas e las el futbolista que han sufrido nuestros aficionados por supuestísimo ya el cupo general porque al final el club ganan todos y hay mucha gente detrás que nadie ve y que ayuda en el día a día en todos los ámbitos de la entidad por lo tanto pues ya ha ganado Valencia la permanencia ha ganado nuestros jugadores sus familias nuestros técnicos pero también ha ganado toda la gente del club que me creo acordar de ellos cada uno en su ámbito ayudando empujando

Voz 9 06:18 yo siempre digo ganamos todos perdemos no te sientes que este doble éxito primero una clasificación para la Champions y ahora este título de Copa quién sería empezó a gestarse con ese viaje tuyo a ver al máximo accionista a respaldar al cien por cien el entrenador y que buena parte de lo que celebramos ahora

Voz 4 06:32 sé que esto en aquel momento creí sinceramente creo que eso es un elemento más dentro de un proceso penal ha metido siempre la confianza en que este proyecto adelante el año anterior lo demostramos no había ningún motivo para cambiar esa opinión ni cambiar ni tomar decisiones drásticas que bajo el punto de vista cuando uno ve el día a día del trabajo ve la implicación nivel compromiso sería hubiese sido un gravísimo error

Voz 0962 06:56 dueño supongo que ilusionado ha ganado dos finales en una semana porque yo sigo diciendo que lo de la semana pasada era una final económicamente era mucho más importante incluso que esta luego ésta de la ilusión y de ganar en preguntó

Voz 4 07:07 tú los un título eh

Voz 2 07:08 y eso queda para la historia Ikeda ahí

Voz 4 07:11 el corazón por lo tanto títulos son títulos la clasificación para la Champions es algo esencial en el proyecto pero la final era hoy el título es hoy ganarlo al Barça más mérito como tanto un título más en la historia el Valencia me alegro mucho por todos van mañana a disfrutarlo de verdad con toda la acera de Valencia esta noche bueno va a ser larga me cuáles

Voz 0962 07:35 y que tengamos larga vida a la doble Aymerich no que que sean muchos años en el Valencia en la doble

Voz 4 07:40 no lo sé de momento la copa a la butaca

Voz 9 07:45 así que llegaste para ayudar a reflotar el club en dos años el equipo de calificaciones para Champions ahora la Copa del Rey es un punto de inflexión el Valencia puede vuelve a estar preparado para mí me todos los grandes yo creo que

Voz 4 07:55 podemos haber perdido la final y estamos en las mismas no la idea en la misma el trabajo es el mismo sale a veces a veces no sale fútbol es fútbol las diferencias entre los clubs y los equipos son mínimas en muy muy difícil de ganar fútbol en un partido de fútbol al máximo nivel la idea es tener una en concepto de club y el concepto de trabajo vamos seguir por ese camino pero evidentemente un título creo que es un espaldarazo extraordinario a la idea el concepto y el proyecto

Voz 0962 08:23 vale al director general del Valencia íbamos ya de uno a otro está aquí el capitán del Valencia Dani Parejo al que vamos al que vamos a escuchar Dani enhorabuena muchísimas gracias ya se han ido los dolores supongo que de momento levantas la Copa lo celebra hay con tu hijo con tu mujer con todos los compañeros incluso cantándole a la afición con el micrófono dirigiendo T de treinta mil personas se válido ya no que momentazo

Voz 8 08:50 pues sí la verdad es que contentos eh contentos porque creo que ha sido un año duro complicado en el que el equipo ha sabido reponerse ante la adversidad ha creído siempre inglés verdad conseguimos la semana pasada un gran objetivo que era meternos otra vez en Liga de Campeones dos años seguidos aquí teníamos la oportunidad de poner la guinda al pastel y creo que puede el equipo ha hecho un partido perfecto para ganar Barcelona daña

Voz 1610 09:17 Brufal la verdad es que magníficos ha conseguido el título pero a nivel personal que has sentido cuando has tenido que tira por lesión luego toda la afición ha estado coreando tu nombre y animando que cuando te dabas el campo bueno

Voz 8 09:30 eh increíbles son momentos emociones entre Egipto les ver como bueno la gente corea tu nombre es increíble y luego levantar la Copa bueno un cúmulo de emociones de acordarme de mi familia de mis amigos de todo el gen de toda la gente que siempre ha creído en mí que me ha apoyado y darle las gracias también a la gente porque en un año difícil Mestalla domingo quedaba domingo metía XXXVIII ponen también personas bueno yo creo que hoy era un día para disfrutar pasase lo que pasase creo que gracias a ellos hemos podido conseguir un título después de once años de los que creía hemos dicho mucho lo de tu

Voz 0962 10:15 tuit en el mes de enero recuerdas lo que decías en aquel tweet y al final mira por dónde tenemos que dar la razón muy gustosamente

Voz 8 10:23 pues sí eh yo veía a la gente entrenar el míster al cuerpo técnico a los futbolistas he con la intensidad con el compromiso era imposible que las cosas no salieran bien era cuestión de tiempo

Voz 1187 10:38 bueno el gracias a Dios

Voz 8 10:42 el fútbol el tiempo me ha dado la razón creo que hemos hecho una temporada he increíble

Voz 0962 10:49 el club había dicho algo o Águeda expresado esas dos ocasiones que amarrado casi al final que ha juego sufrido valencianismo

Voz 8 10:56 bueno al final si ganas no pasa nada pero sí que es verdad que yo lo hubiese matado

Voz 1187 11:01 sí porque bueno era

Voz 8 11:04 finiquitar el partido meter el tercero era ese acabado antes no había tiempo pero bueno la verdad es que cuando acabas ganando pues bueno el dicho de dicen que las finales no se juegan se ganan bueno hoy es un día para estar feliz no

Voz 0962 11:18 yo no sé si habías ensayado de tu casa

Voz 8 11:21 la Deportiva bueno es mi primer título he a nivel personal a nivel de club en un club como éste en un año muy significativo

Voz 1187 11:31 y durante la temporada me he encontrado muy bien eh

Voz 8 11:35 hace a mis compañeros a la confianza de mis compañeros y cuerpo técnico sí la verdad es que es un año importante para mí

Voz 0962 11:43 la plaza el Ayuntamiento de Valencia está ahora mismo tomada mañana en Mestalla te puedes imaginar cómo está el Villamarín Sevilla no sé si habías ensayado lo de levantar la Copa que es tu primera Copa está preparado para lo que te viene ahora no para celebraciones como capitán eh

Voz 1187 12:00 bueno pues no lo sé por primera vez y ya veré

Voz 8 12:05 cómo lo hago pero pues bueno yo creo que Valencia Club como el Valencia una afición con el Valencia eh se merece estoy mucho más no merece estar once años sin ganar un club cómo es el club por la entidad eh bueno ahora creo que es momento de disfrutar disfrutar con la gente porque esto es parte au o culpa de esto es suya bueno yo creo que es momento para disfrutar con la gente con el valencianismo y porque creo que se lo merecen

Voz 9 12:36 argelino y pido prima doble al al dueño ahí en el vestuario creo que te está encantado también algo divertido

Voz 1187 12:45 bueno sí que es verdad que la gente

Voz 8 12:48 con la emoción bien pide Himma doble pero yo creo que no lo sé yo ir a otro vamos yo creo ya seguro seguro que nadan alguna más

Voz 0962 13:02 seguro fijo Marcelino Marcelino ha vuelto a tener palabras de cariño hacia de reconocimiento ya van no sé cuántas Marcelino yo creo que igual que es tu primer título como capitán es el primer título de Marcelino de me he entrenado muy especial para Paradis encima con Valverde enfrente hoy están tus dos entrenadores preferidos

Voz 8 13:21 sí he hoy es verdad que yo siempre lo he dicho hasta día de hoy son los dos entrenadores que más más marcado por su forma de entender de ver el juego he increíble dar las gracias al míster por la temporada que ha hecho no sólo esta en la temporada pasada

Voz 1187 13:41 dar las gracias al al al club a Mateo a Pablo

Voz 8 13:46 que momentos difíciles siempre han confiado en el cuerpo técnico

Voz 1187 13:50 el míster siempre ha creído

Voz 8 13:52 a nosotros porque así nos lo ha demostrado bueno es su primer título igual que el mio

Voz 1187 13:57 he con el Valencia bueno ojalá

Voz 8 14:01 ojalá no creo que no va a ser el último porque es un magnífico entrenador que te ha dicho que te echó Bartomeu gente te has emocionado

Voz 1610 14:08 en una entrevista en televisión española la nota llora

Voz 8 14:12 sí hemos sufrido mucho durante esta temporada yo personalmente no he pasado buenos momentos en estas ocho temporadas muy bueno es un cúmulo de mociones que te acuerdo de tu familia tu Gaià río igual que yo pues bueno yo creo que ese un premio a mí para mi gente te hemos

Voz 0962 14:33 echó Bartomeu

Voz 1187 14:35 me hubiera llamado la enhorabuena eh

Voz 8 14:38 por la por la temporada por por el título porque creo que hemos hecho un gran partido pedido precio porque no no a mí no me he dicho

Voz 5 14:48 tenemos también acallar me oyes si perfecto aquí está José Luis Gayá te escucha Larguero Yago hola Gayá qué tal buenas noches buenas noches muchísimas felicidades muchas gracias ha sido un partido redondo es que sabes tome

Voz 1187 15:01 sabe a gloria la realidad te

Voz 0714 15:04 después de una temporada tan intensa con con tantos altibajos con una primera vuelta malísima el equipo la vuelta a la situación y ha hecho una de las mejores temporadas que que ha vivido de valencianismo

Voz 2 15:15 si te digo en enero que acabáis en Champions y ganando la Copa me dices Anda ya un

Voz 1187 15:20 en realidad es de todos y todos creíamos

Voz 0714 15:23 el míster nos los mentalizado de que se podía dar vuelta a la situación ya hemos creído es verdad que que en enero Nos dices eso Ignacio lo creemos pero el equipo siempre ha estado ahí el equipo siempre ha dado la cara Hay uno y somos campeones de Copa Champions

Voz 2 15:39 creo que una de las claves ha sido ese momento en el que el míster lo pasaba mal ya sabemos lo que siempre se rompe la cuerda por el lado más débil que es en este caso echar al entrenador el haberlo mantenido en el cargo el tuviese seguido pero que ha sido clave para este final de temporada

Voz 0714 15:52 totalmente y eso es bonito sobretodo de Mateu de todas la directiva que que bueno que le dieran confianza al míster porque estaba en una situación difícil pero nosotros siempre hemos creído en él es un entrenador enorme lo demostraran estos dos temporadas por lo tanto todos estamos muy felices de que esté con nosotros Si esto es en parte gracias a saber

Voz 2 16:13 cuéntanos algún secreto hombre quién está llevando la voz cantante ahí en la celebración

Voz 0962 16:17 bueno la perforación va a llegar a la ahora después de lo pero aquí en El Vestuario a mí un poquito que me han dicho que habrá corrido en El Vestuario no champán O'Malley y bueno esta noche también se va a alargar por lo tanto vamos a disfrutar que lo merecemos tener que hacer un Joaquín es decir antes de las cinco multas

Voz 0714 16:33 si hoy la gente no va a dormir y bueno dormirá muy tarde y yo creo que que se merece este equipo y que disfrutemos porque porque bueno mañana también vamos a disfrutar en Valencia yo hoy aquí en Sevilla

Voz 0962 16:46 déjame que te felicite un histórico también del Valencia

Voz 2 16:48 Cañete algo para Gayá

Voz 5 16:50 nada felicitarle felicidades mucha garantía

Voz 0962 16:53 hay nada sólo decirte que

Voz 2 16:56 estoy orgulloso de vosotros como lo está ahora mismo toda la afición del valenciano por un esfuerzo lo contaba antes Marcelino puede jugar tantos partidos y sobre todo porque creo que habéis hecho un magnífico partido que no es nada fácil ganarle al Barça que no valen excusas au

Voz 6 17:16 hasta tal y que cual que al final ha habido que pelear muchísimo el partido hoy tú más que nadie lo sabes si que por lo tanto te felicito

Voz 2 17:24 y ojalá que este sólo este sea solamente el inicio de una buena racha de títulos para ti que tener pareja estable

Voz 0714 17:29 muchas gracias Cañizares esto es para todos si también para ti claro que sí

Voz 2 17:33 Subirats algo para Gayá pues felicitarle también la verdad que gane

Voz 10 17:37 ha hecho un gran partido han hecho felices a todos los valencianistas me alegro mucho por todos los jugadores pero siento cariño especial por los jugadores de la tierra pues como cómoda ya como Jaume como Carlos Soler incluso oferta o Ferran Torres no ha podido actuar hoy

Voz 2 17:55 muchas felicidades a ver ese hecho felices a todos si Villa ya disfrutarlo que la verdad esto se vive cuando se iba

Voz 0714 18:01 sí claro que sí no nos lo merecemos Si bueno muchas gracias por tus palabras Si yo hoy vamos a disfrutar y mañana disfrutaremos toda la gente de Valencia que que no ha podido venir y la que está aquí también es es un día histórico y vamos a disfrutarla

Voz 0962 18:14 dicho déjame que te haga la última Avis pasó la temporada

Voz 2 18:17 complicada sabéis como es de exigente la afición del Valencia habéis hecho un año histórico clasificación para Champions de Copa el año que viene el listón está muy alto eh

Voz 0962 18:26 sí se aquí no nos podemos relajar los sólida porque sabemos que

Voz 0714 18:29 cómo es la afición del Valencia que es muy exigente y bueno por lo tanto no podemos relajar el año que viene vamos a intentar seguir haciendo grandes cosas pero bueno el momento vamos a disfrutar de esto que que bueno que que ha sido algo histórico algo increíble que que en enero nadie se lo esperaba por lo tanto vamos a disfrutarlo y vamos a olvidarnos de lo que viene

Voz 2 18:50 dale un águila que desee

Voz 0714 18:51 sí sí está ya tranquilo atendió ahí

Voz 11 18:54 no es normal no no para de correr todo

Voz 0714 18:57 partido y bueno ha tenido ahí la guinda para ti

Voz 11 18:59 aquí nos pero no ha querido entrar y al

Voz 0962 19:02 hemos sufrido Gayá muchísimas felicidades a matarlo

Voz 0714 19:05 hasta

Voz 1991 19:06 y a José Luis Aya uno de los hombres importantes también del Valencia como decía sube ahora además un hombre de la tierra uno de los que lo

Voz 12 19:13 vive y lo siente y que pues va a celebrar este título

Voz 1991 19:17 para ir poniendo el punto y final os pregunto por el futuro es decir esta temporada ya acabado para los nuestros queda las dos finales europeas por desgracia no tenemos a ningún representante español pero de cara al futuro empiezo por los triunfadores de hoy por el Valencia Cañete el listón está muy muy muy alto vamos a ver cómo es esa la próxima temporada hay que disfrutar de lo que se ha conseguido hoy pero hay que mirar al futuro

Voz 6 19:40 sí obviamente claro yo creo que ya habrá gente no digo hoy no pero ya a partir de mañana que tiene que mira al futuro ahora mismo se abre un periodo donde bueno él aficionado descansa el futbolista descansa

Voz 1991 19:52 sobre todo mentalmente también de descanso das

Voz 6 19:54 emociones desconecta pero es un momento tremendamente importante hay Javier Subirats que hablará después y yo creo que ese es conocedor de esta situación que es donde se genera de alguna forma el próximo éxito el próximo caso no que es la elaboración de la plantilla donde hay que hacer un serio análisis donde hay que valorar el mercado donde hay que hacer muchas gestiones algunas adelante otras no donde hay gente más hábil que otra ir luego solos que finalmente marcan diferencias hoy en el Barça por ejemplo veíamos las carencias que tenía a la hora de suplir a Luis Suárez las carencias que tenía bueno pues cada una de las bajas que ha tenido y demás is echaba en falta pues en la planificación deportiva que no corresponde al momento de la temporada no que no corresponde a este mes que corresponde justo a los meses que inician ahora de cara a la próxima temporada en la afición del Valencia es verdad que es exigente pero como la afición del Valencia te aplaude no te aplaude nadie tampoco es decir es un reto siempre jugar en el Valencia porque hay que demostrar obviamente que estás entre los mejores equipos de España hay entre los mejores equipos de Europa pero es un reto también que tiene un gran premio lo que van a vivir estos muchachos mañana probablemente ningún otro cúmulo vivirían bueno en alguno no se en el Betis Atlético de Madrid en equipos así que no ganan habitualmente Iker son tan pasionales Athletic Bilbao correcto que son tan pasionales que dices joder esto es la leche osea mereció la pena todo el esfuerzo que hemos hecho por ver a tanta gente feliz yo vivo aquí en el centro de Valencia no os podéis ni imaginar ahora mismo como ya está a la ciudad lo que se va a vivir aquí mañana ya digo es exigente se amigo es exigente pero cuando te tiene que que cuando te rinde los honores también se te caen los pantalones suelo bendita exigencia también eh

Voz 1991 21:46 no también menudo coñazo voy a hacerlo hablando mal y pronto va a salir a Cañete a celebrarlo a tomar una cervecita avaló o no yo

Voz 13 21:52 muy mayor ya estoy estar yo me gustaría tomar una copita con el Jordi con yo claro hasta un par de ellas hoy claro para animarle para oye al fin y al cabo pues para limar asperezas que hemos tenido

Voz 1991 22:07 bueno a mí me encantaría salir de la sala de curas tuvo una copita de cava con Cañizares Subirats estábamos hablando el futuro del Valencia si ahora

Voz 0905 22:19 efectivamente disfrutar este este día un día o dos pero efectivamente hay hay personas en el club que tienen que ir planificando lo que va a ser el Valencia de la de la temporada próxima sí que es verdad que tienen bastantes bastantes cosas consolidadas no lo mismo cuando coges un equipo prácticamente en quiebra que ahora mismo que el Valencia tiene ya un buen bagaje

Voz 1991 22:47 el segundo sexualidad que nos pide paso Ximo

Voz 0962 22:49 el protagonista si tan protagonista como casi del portero de los últimos partidos de Liga y el portero de la Copa Xavier Domènech que comparecerá como Valenciana hay valencianista de toda la vida es un sueño hecho realidad eh creo que aún no me aún no me lo creo del todo pero bueno e una felicidad inmensa te preguntaba rabioso que estaba nerviosa

Voz 1610 23:14 diga que no no yo

Voz 0962 23:17 sé que mucha gente por mi físico no por mi manera de ser que me muevo mucho de tal pregunta mucho me pongo nervioso y tal pero pero no yo nunca nunca me pongo nervioso antes de un partido y cuando salgo al al terreno de juego estoy muy muy concentrado muy tranquilo en Munich mira lo lo dice Si suena muy bien estoy muy contento muy feliz te lo digo de verdad es algo muy bonito para mí me ha costado mucho estar en el Valencia me ha costado mucho jugar en el Valencia ahí estoy muy feliz muy orgulloso de de todo el equipo esta plantilla se lo merecía después de superar los momentos duros y esta afición en el centenario por supuesto que se merecía un título el Valencia vuelve la Champions vuelve a ganar títulos creo que es lo que todos queremos Si ir ahí arriba primera parte ha sido brillante con los goles de Rodrigo y Gameiro entonces es que ha habido una mano ahí junto al palo izquierdo de Jaume que ha sido evitar un gol de Messi que ha sido un uno dos antes del descanso Un gol psicológico

Voz 1610 24:23 no

Voz 0962 24:23 sí muchas gracias y enhorabuena por el gol que has metido muchas gracias y ha sido una una acción complicada pero bueno He tenido respuesta y bueno ha servido para para irnos con un marcador muy bueno al descanso oí es importante también

Voz 1610 24:37 la gira mañana procedimiento abarrotada de aficionados recibiendo es bueno y luego toda la arruga que va a ver a actores

Voz 2 24:46 eso es brutal

Voz 0962 24:48 la verdad que como te digo pero no sé si cuando lo fuimos ya el otro día el aeropuerto estaba abarrotado de gente fuego super emocionante lo los pelos se ponen de punta de genes en momento no saben lo qué hacer ni cómo agradecer vital bueno mañana creo que que va a ser un día muy bonito de de agradecer a la gente porque recuerdo el el cero uno del Getafe en Mestalla que como estaba la gente sin ellos no lo hubiéramos conseguido hoy bueno tenemos mucho que agradecerle y tenemos mucho que que disfrutar juntos mañana del Valencia le ha ganado dos finales de Copa al Barça en una en el cincuenta y cuatro Kikes subió el larguero en dos mil diecinueve saudíes ha vuelto subirán mira habías visto no si la la gente más mayor igual lo más jóvenes no pero la gente más mayor que me veía por el pueblo cuando iba a pasear todo el mundo me decía echado Messi ganáis la Copa te tienes que subir como hizo Quique al palo tal inacción prometer Se lo entonces yo les prometía un montón de gente que me lo ha dicho le prometía a todos que que si ganábamos me subiría al palo que menos en honor de Quique pues también hacerlo la verdad que muy contento en Jerez no lo has ensayado estos días no no no no no me suben y además me da mal fario sea sí siempre bueno ensayar mucho no es un poquito análisis sí pero tampoco me gusta obsesionarme mucho más lo que siento en en cada momento pero bueno estaba estaba preparado con nosotros hoy

Voz 1610 26:10 bueno pues si llegaba estábamos ahí valencianista que representa culpa

Voz 0962 26:17 es es que no no no sé qué decirte que Chance que el valenciano no le cree que es muy emocionante que en del Centenari el Valencia torne aguar un título el torneo también personas en consecutivo a la Champions Such en coche conseguir otros obsequios esta plantilla cree que es una plantilla con promesa en este club en esta ciudad en esta fisio cree que era muy importante culminara la temporada hay que Samuel Felisa vacantes y orgullos del equipo que ya tocaba eres un tío muy pasional te veo los móviles ahí en el bolsillo eso has llamado a casa has hablado con alguien de aquí a la mayoría de gente que mía cercana y bueno ahora vamos a cenar es como es y dos en un momento muy emocionante muy emocionante la verdad que todo llorando muy felices así un momento duro hace un mes y medio también tuvo unos cuantos problemillas de salud que estuvo un par de semanas fuera del equipo muy emocionante volver a jugar volver a estar con los compañeros meter al equipo en Champions o que ganar un título nadie nos va a poder borrar de la historia no sé qué decirte más super emocionante fiesta si ahora a cenar primero que estoy muerto de hambre ya disfrutado mucho la verdad que muchas ganas

Voz 1610 27:26 me he dicho Parejo que voy pero en la que estaban cuatro Finlandia mañana hoy una ayuda de Estado

Voz 0962 27:31 son más más muy bien chicos muchas gracias señor es Rubén Uría el qué pero bueno despedimos ha echado me veo Rubén Uría el segundo de Marcelino que es que dice queremos no hace nada

Voz 14 27:43 esté si bien para luego empapar sabes que sin una buena base luego vienen los disgustos y los malos momento y los mareos

Voz 2 27:49 yo y cosas de esas pájaras

Voz 1991 27:52 la pájara es fundamental de Jordi esto no no parecía que hablaba de euros experiencia no me lo han contado a vale vale perdón contado como si lo tuviera interiorizado como una experiencia propia que alguna mala pasada te habrá provoca hay cosas que hay que evitar obstáculos comer un buen bocata pero a lo mejor una pizza luego correcta doble doble filo sabes a correr calentarse también es importante comer el resto de la mañana el maravillosa estamos dando el futuro es hubiera te había cortado cuando no salieron Domenech

Voz 2 28:24 sí estaba hablando que ahora pues los personas que tienen la responsabilidad de planificar pues dentro de nada empezarán

Voz 0905 28:32 hoy ya están tiempo planificando pero el Valencia tiene una

Voz 2 28:35 la base no entonces habrá que retocar algunos algunas posiciones siempre en base también así algún jugador sale o no sale

Voz 0905 28:44 aunque el estar en Champions pues permite un mayor potencial económico al club y bueno intentar hacer un Valencia más competitivo no pero está claro que

Voz 2 28:54 es un reto un reto importante

Voz 0905 28:57 porque cuando se logran cosas conforme vas consiguiendo más éxitos pues es es difícil mantenerlos no pero bueno hay que trabajar para ello y el el Valencia yo creo que lleva un par de años mejorando mejorando los años anteriores

Voz 1991 29:11 tengo seis minutos hasta la de así que ver cómo lo repartís Morata

Voz 5 29:14 bueno muy rápido y no

Voz 1716 29:17 primero decir que el Valencia su camino es la Champions cada año y luego repeler un título cuando pueda cuando pueda que no pase tanto tiempo pero su camino siempre firmes es la Champions en qué está trabajando el futuro

Voz 15 29:30 el Valencia ya te lo voy a ello veintiún goles los delanteros del Valencia Rodrigo Gameiro Santi Mina en toda la Liga el ballet

Voz 1716 29:39 ya tiene claro que tiene que remover las ocho posiciones de ataque es decir Rodrigo Gameiro Mina sobrino Ferran Torres Carlos Soler Cheryshev irlandés yo diría que exceptuando Rodríguez destino llegan unas ofertas ofertones por ellos que Marcelino quiere que se queden el resto son futbolistas susceptibles de que se puedan remover para cambiar las posiciones de de ataque me gustaría hacerlo comentaré muy rápido sobre los aficionados del Valencia el crecimiento que han tenido en el momento más difícil de la temporada no sea escuchado Marcelino vete ya creo que eso es un síntoma de madurez importantísimo de la afición del Valencia esta temporada encuentro dos anécdotas muy rápidas Mateo Alemán ha sido fundamental para muchas cosas para mantener a Marcelino pero es que cuando Lehman llegó al Valencia el entrenador que había elegido a Alexanco era Quique Setién y Mateo Alemán dijo no para la filosofía del Valencia es mejor un entrenador como Marcelino te voy a dejar una noticia final por para quien no la sepan quién trajo o quién recomendó a Lay Hoon iba a Peter Lim que fichara a Mateo Alemany Javier Tebas el presidente de la Liga de Fútbol Profesional es quién le dijo a Lay Hoon Ia a Peter Lim con quién tiene relación continúa cuando el Valencia estaba perdido en el rumbo dirección Ile pidieron opinión Javier Tebas fue quién les puso el nombre de en encima de la mesa porque no quería como presidente de la Liga que un inversor de buena fe que había invertido ya ha invertido un pastón en el Valencia tuviese un club con un rumbo a la deriva Javier Tebas el hombre que le recomendó al máximo accionista la llegada de alemán

Voz 0509 31:13 en hamacas y sobre de Morata perdón que Ave María grandes llevamos a la una y media

Voz 0998 31:23 que no quedan cuatro minutos así que un esbozo un esbozo Jordi Marcos y si quede lo que tiene que es el Barça el futuro que tiempo tendremos para hablar mañana fundamentalmente durante el permiso de venga Jordi Jordi por jugador yo si Pedro ya la cuya

Voz 0509 31:39 hablar con los campeones se hoy hablamos los campeones seguir peleando que nos queda menos tiempo

Voz 0985 31:45 veinte segundos que unos deja Pedro para decir lo siguiente para todo una de las mejores temporadas de Messi no te ha sido suficiente por lo tanto deberes Bartomeu ponte a trabajar hay que reforzar la plantilla de John es el camino bajas segunda Valverde paso frente pero para todo sin haber reforzada plantilla tienes que poner a hacer algún cambio ya hay alguna mala cara Si hay alguna mala cara verde también se tiene que ofrece por tanto todo el mundo a trabajar

Voz 12 32:12 Valverde Bartomeu Bartomeu verde Marcos muy breve el el statu quo del Barça como se entendía como tal ya

Voz 5 32:20 ha ganado ganados dos Ligas ha ganado una Copa del Rey

Voz 12 32:23 no ha podido llegar al final de la Champions en estos últimos cuatro años por lo tanto es el momento el presidente decisiones valientes decisiones para regenerar de verdad al al equipo si considera que Valverde es el hombre adecuado máxima confianza a Valverde insisto Tucci chill acaba de ser renovado es hoy mismo por parte del PSG después de haber perdido la Copa de Francia la Champions con el PSG que tenía también en va a Neymar y lo más importante para mí es que el statu quo de la plantilla del entrenador eso queda enterrado a partir de ahora hay que empezar de cero bajo una idea bajo una figura que es Messi y a partir de ese momento articular un equipo

Voz 1991 33:02 como como Dios manda a los treinta segundos bajo micrófono sigue

Voz 16 33:06 en Hoy de melé para sustituir a Neymar no que existe otra hernia Morata niña ve La para no mosqueada Luis Suárez has terminado con Arturo Vidal de delantero centro

Voz 1991 33:16 con Luis Suárez Borrás Mendoza de la final no nos olvidemos Flagey

Voz 1296 33:20 no tomar decisiones valientes como hizo Marcos la más importante de la que pueda afectar al entrenador espero que esas decisiones se tomen desde la convicción de pensar desde la directiva que realmente sí Valverde estuvo hombre lo hagas porque crees que sea el adecuado para para comandar el barco no porque lo diga Piqué lo diga Messi lo diga el Vestuario creo que la directiva de ha llegado venta de estar por encima del vestuario tras las derrotas que se han ido cosechando Isis y apuesta por lo que esa apuesta que sea desde la convicción que tú crees que es lo mejor no no que más o menos le puede convenir al resto

Voz 1991 33:51 Morata aneja otro minuto más ni de coña

Voz 5 33:54 que estén los tres porque no no no

Voz 1991 33:57 no vamos a cerrar contiene como tiene que ser que es el sonido de la plaza el Ayuntamiento alemán cómo está el ambiente

Voz 17 34:02 sí pues siguen crescendo aquí no se mueve absolutamente nadie sigue la pólvora en marcha una traca de ustedes lo más Klee húmedo Castillo por supuesto ahora con el Himno Regional los aficionados Valencia este es el grito del valencianismo hoy en la plaza de evento tras su octava Copa del Rey

Voz 18 34:33 espero que hay once cenado en Valencia porque la noche

Voz 2 34:36 ser larga larga larga alemán

Voz 18 34:39 date una vuelta un abrazo Cerra

Voz 0509 34:41 hemos en el Benito Villamarín le ganó la Copa del Rey el Valencia al Barcelona

Voz 1991 34:46 dos uno Adriá Albets Ximo más mano Lluís la que Santi Cañizares Javier Subirats Jordi Martí Marcos López Sique Rodríguez Pedro Morata muchísimas gracias a todos un abrazo

Voz 5 34:57 no no hemos elegido maravillosas

Voz 6 35:00 no