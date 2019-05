Juanin García: "Estoy orgulloso de todo lo recorrido y haber dado todo en la pista"

Voz 1991 00:00 para el tramo final de Carrusel evidentemente tenemos que hablar de balonmano porque Diego González qué tal muy buen

Voz 1 00:05 las olas Yago queda muy buenas hoy sea retirado una leyenda de este deporte

Voz 0497 00:09 sí este es un día de esos tristes porque no vamos a ver jugar más hacían no que que lo lo lo ha sido todo referencia de bueno mano mundial lo ha ganado todo copas de copas Champions mundiales quizá la faltado el oro no en la en la en unos Juegos Olímpicos pero también ex medallista olímpico medalla de plata en en europeo Máximo goleador de la selección española con esos ochocientos veintidós goles máximo goleador que la de edad de la Liga española con dos mil seiscientos setenta y tres cifras que están al alcance de muy pocos no de los genios no se va la artista se con cuarenta y un años por eso digo que hoy en León no le ha tributado homenaje y no podía ser de otra manera que no fuese en su en su querido al Ademar

Voz 1 00:47 en García qué tal buenas noches hola buenas qué tal

Voz 1991 00:50 ponemos de pie para saludarte una institución en este deporte que ha sentido hoy

Voz 0796 00:55 bueno

Voz 2 00:57 sí de muchas cosas no al principio del partido estaba muy nervioso yo creo que está más nervioso que que el día que debuté y que no se le comenté a llegó al emperador que que que no sé si sería capaz de meter alguna dentro de la portería he pero bueno luego ya te pones a jugar intentas hacerlo bien

Voz 3 01:21 el equipo ha hecho un buen partido hemos ganado

Voz 2 01:24 un poco de tristeza pero de una actitud sobre todo por el puerto más gente que que venir hoy Anfal ácido

Voz 0796 01:31 bueno entonces hacia

Voz 1 01:35 imagino Juanín casi un día cargado de emociones desde primera hora en la previa el mono

Voz 1991 01:39 en todo el partido Si esté si tuviese es que quedarte con un momento especial que hayas vivido hoy con cuál sería

Voz 4 01:46 no sé con muchos y casi casi acaba de pasar no pero pero bueno como con el cariño de la gente y no sé qué ha venido el partido porque era mi último partido gente

Voz 3 02:04 pero hacía tiempo que no iba balonmano pues hoy

Voz 0796 02:07 es animado a ir pues porque era mi despedida gente que no pues también bueno pues con todo el cariño de la gente he tenido gente peregrino oí haya sido reformada

Voz 5 02:25 sí

Voz 0796 02:27 en los que podía pensar no

Voz 1991 02:29 y dos años en la elite eso lo pueden decir muy pocos estar llegar es fácil o entre comillas sea no es fácil pero lo más difícil es mantenerse tú te has mantenido veintidós años que es una auténtica barbaridad

Voz 1 02:42 cuando miras atrás que ves

Voz 0796 02:45 bueno veo un camino arduo son muchos años pero pero bueno orgulloso de todos los recorrido orgulloso de lo que siempre he dado todo en la pista con con los equipos en los que Estado y con la camiseta de la selección nacional que también es que he tenido en mi carrera deportiva Hay bueno pues ese tipo de cosas y lo recordaré siempre

Voz 1991 03:15 son veintidós años pero cuando tenía tan solo veinte añitos hay una anécdota que cuentas en qué sucedió algo en uno de los entrenamientos cuando jugaba a otro deporte podríamos decir que paso en ese en ese partido

Voz 0796 03:29 bueno me imagino que te refieres al al tema de batalla

Voz 5 03:34 bueno estamos jugando al futbolín voy a

Voz 0796 03:38 bueno no siempre juega con nosotros cuando los calentamientos pues como

Voz 1 03:43 entrenador en ese momento

Voz 0796 03:45 era mi entrenador en ese momento no era yo tenía diecinueve veinte años Si claro van súper competitivo voy todos los jugadores que que hemos estado con él pues pues yo creo que también hemos hemos heredado esa competitividad a los entrenamientos hasta nos Fukui pues hasta los calentamientos previos entrenos y bueno hay un hoy vamos a por él los dos fuertes y tocamos el cae un poco para atrás e hice unas vallas de publicidad que que que había hace veinte años que edad papá le ha marcado al caerse pues estás un poco Jolín Manolo perdona iría yo creo que está así como un poco más claro cuando me acerco ayudar a levantar levantarle de de hombre que les sale un poco de sangre por detrás de la cabeza Hay me asusto voy y claro ya cuando se levantaba Marea o tiene médico tiene ahí una brecha el Copo les llevaba a la que tiene que ver con su entonces claro yo tengo un disgusto brutal

Voz 5 04:53 y al día siguiente

Voz 0796 04:56 les digo a mi madre claro que aquella no había móviles no iba mi madre se llama llegado mano débiles que no que porque claro yo pensaba lo peor digo voy a entrenar iban a comenzar el equipo hizo extrema no no no no no fue así gracias gracias gracias adiós lo se lo tomó como tú se de de de que el fútbol hoy y bueno que da al que está ahí pero bueno lo lo pasas mal porque Jolín ellos como me carga a Balkenende presuntamente una afirmación estuvo puro decir como despido mañana

Voz 1 05:30 vamos que tú dijiste si no voy no corro el riesgo de que no lo evito

Voz 0796 05:34 yo no voy a dejar que se lo no pero me encontraba viesen porque está muy disgustado

Voz 1 05:42 bueno Diego algo para Juanín

Voz 0497 05:45 sí a mi me gustaría saber si estoy en lo cierto o no pero creo Juanín que te hubiese gustado seguir no una una temporadita más cuando cuando Balonmano nos quizá esa ha sido una decisión que has tomado tu sólo una de las que se acabe tu carrera deportiva

Voz 7 05:59 si bueno era poco mi intención no

Voz 0796 06:03 me he encontrado bien siempre que me habíais preguntado porque los medie pues evidentemente pero negros

Voz 5 06:11 he físicamente tuviera a bien pues pues quería seguir pues bueno

Voz 0796 06:18 no mí pensaba bueno pues el año que viene ya creo que hay que cerraba el ciclo pero pero bueno un año más sí que puedo

Voz 5 06:29 así pues quería

Voz 0796 06:32 quería que fuera ahí era también una manera de poder despedirme todas las

Voz 2 06:36 esta cumbre jugada

Voz 0796 06:39 tres de Logroño donde estoy me todas las pistas donde dormido como rival que que he recibido mucho cariño que había sido de rival pero bueno al final no no tuve una vida es como como lo piensan o se plantea

Voz 5 07:01 bueno pues sí

Voz 0796 07:04 si se cierra una etapa como jugador y bueno como te decía antes un poco de sentimiento de tristeza por eso pero pero de de gratitud por todo lo vivido estos años yo y en particular no

Voz 1991 07:19 es una carrera como decimos de veintidós años en el que has conseguido un montón de cosas en incluso has ido comentarista nuestro en la en la Cadena SER a partir de ahora Juanín que dónde te vamos a ver dónde vamos a localizar

Voz 2 07:33 bueno en mi móvil se sendos mismo como vale

Voz 0796 07:37 de comentarista oye pues una vez también se puede se puede hacer

Voz 1 07:42 sí pero tema yo soy buen tú te mola eso te motiva

Voz 0796 07:47 llevo cuatro años también aparte jugar en en el equipo pues estoy en llegar desde la base Si bueno pues y es echar una mano en el Club Siglo bien situado en pie

Voz 2 08:07 sí sé si algún poco pues al no a mi deporte y mi ciudad

Voz 0796 08:12 oí el club que me vio nacer y donde me he retirado no es la idea Hay bueno ya veremos no

Voz 1991 08:21 pues Juanín nosotros sólo podemos darte las gracias por todos estos años que nos has dado de de balonmano por esas alegrías fundamentalmente cuando hemos seguido con la selección

Voz 8 08:29 o qué decir de él mundial

Voz 1991 08:32 el bronce de los Juegos Olímpicos el subcampeonato de Europa es decir que hemos vibrado con vosotros habéis hecho alguna forma también que estemos pendiente de de este deporte y que sólo podemos desear de lo mejor de aquí al al futuro porque desde luego la carrera deportiva ha sido de diez

Voz 0796 08:48 ella entonces yo también agradecer siempre el trato tan bueno que me habéis dado ahí bueno pues hasta cuando queráis gracias no