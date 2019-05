Carrusel Deportivo Último Tramo: Tercera Parte (26/05/2019)

Voz 0301 00:00 arrancado mejores la no ocasiones en el tramo inicial de del partido pero prácticamente podemos decir que con el primer gol del encuentro con el caso de Lewandowski podemos decir que esté acabado la la emoción en el partido porque a partir de ese momento el control el Bayern ha sido prácticamente absoluto doblete de Lewandowski ha marcado un gran gol Kingsley como han en el partido y en el título que ha servido como despedida para Rubén para Ribéry para Rafinha mitos del Bayern sobre todos los delanteros Rubén irreversible al jugado hoy por última vez con la camiseta del Barça

Voz 1991 00:34 en Portugal me decía Palacio que el partido ha sido impresionante no el Sporting de Portugal el Oporto

Voz 0301 00:40 sí sí ha habido absoluta donde de todo para expresar cuatro goles durante el encuentro ha el partido

Voz 1 00:47 a uno para para empezar a

Voz 0301 00:50 al final de los noventa minutos en el inicio de la prorroga marcaba el Sporting de Portugal el que era el dos a uno injusto en el último minuto de la segunda parte de la prorroga marcaba el Oporto el gol que le daba al acceso a los penaltis dos a dos en el final de de los ciento veinte minutos Il el penalti la Subdelegación traído al Sporting de Portugal que finalmente ha ganado ha tenido polémica el partido con goles anulados por el bar ha tenido momentos emotivos como la celebración de uno de los goles del Oporto con la camiseta de Iker Casillas una camiseta que tenía guardada el entrenador Conceiçao así que ha habido de todo pero al final se queda sin títulos en Oporto esta temporada y el Sporting de Portugal que se ha llevado la tasa de Portugal

Voz 1991 01:30 sí sí no lo sino el haber visto la imágenes porque es preciosa Bruno Soares marca el uno cero saca la camiseta Casillas vamos a lágrima viva la grada eh

Voz 0301 01:40 que si estaba viéndolo además eh había sentido de de cámara que está permanentemente con con el portero madrileño oí nació en realmente muy muy bonito muy muy emocionante Casillas se ha visto cómo es acaba la felicidad para empezar Conceiçao que normalmente lo puede hacer algún jugador que tenga pues la camiseta ha pintado de debajo de de la suya de su equipo pero ha sido el propio entrenador que nada más marcar su equipo estaba pendiente de eso y ha sido el primero con seis aunque ha levantado esta camiseta amarilla camiseta oficial de Casillas de portero de Oporto y lanzó para que le diera todo el mundo

Voz 1991 02:14 sí señor muy bonito el el gesto en Italia última jornada eh ahí en países en el que todavía se está jugando la la temporada de Liga y queda por saber qué dos puestos dan acceso a la Champions el tercer y cuarto puesto no falta por determinar no

Voz 0301 02:28 si lo que se juega hoy no no vale para nada el gol

Voz 1 02:31 ha dado al Nápoles por tres goles a dos

Voz 0301 02:34 te vistes de mañana entre el que ahora es el que ahora es y que ahora es quinto que no sólo porque Atalanta Inter y Milan se van a jugar dos plazas de de Champions es lo más importante también las tasas de de Europa litros lo más interesante lo más emocionante lo que decíamos Atalanta en teoría lo tiene bien porque juega en casa contra las a suelo el Inter juega contra el Empoli que todavía tiene opciones que bajar sí que va a ser un partido muy emocionante todos son las ocho y media y en este caso el Milan visitables para Txiki emoción hasta el último minuto en esos tres Atlanta Inter o Milan uno de los tres se queda sin Champions para el año que viene

Voz 1991 03:11 hasta que vaya partido hemos tenido despedida eh porque hemos jugado en el último contra el penúltimo no nos hemos ido a la a la B el pone huevos contra el que llevó es decir penúltimo contra Ultimo

Voz 1006 03:22 han acabado Pedro Agudo puro Llagostera cero cero vamos ha sido un reflejo la temporada de los dos equipos eh

Voz 0301 03:27 sí bueno el que llevó históricamente mala yo no hacemos de brazos si si nosotros nosotros desde aquí bueno pero es que ha habido momentos de de la temporada y a mitad temporada llevaba ocho una algunas cosas y realmente la temporada del equipo de ha sido lamentable por cierto no hemos dicho por si hubiera alguna opción mañana juega Cristiano contra Juan Arena juega la Juve el último partido de la temporada Hay hombre sería muy raro que cualquier Varela que tenía treinta y seis años no fue el máximo goleador de la temporada pero bueno lo mismo cuál en la tiene veintiséis goles esta Piatti con veintidós Zapata con veintidós Cristiano con veintiún eso sí marcará mañana cinco goles Cristiano que no es nada fácil evidentemente pues igualaría al delantero italiano

Voz 1991 04:09 los Delfos volveremos el año que une estaremos atentos a la Serie B y a ver si subimos a a la sería vale

Voz 0301 04:16 ahí estamos en el año que viene va a ser duro porque habrá equipos grandes en Serie B pero lo intentará aseguró eso sí

Voz 1006 04:22 gracias Bruno un abrazo otro Yago sólo habla

Voz 1991 04:25 pues también de la segunda división porque hemos tenido partidos correspondientes a la antepenúltima jornada es decir cuando acabe este fin de semana los quedarán dos jornadas para el final Rayo Majadahonda de Córdoba han empatado a cero Osasuna la celebración del ascenso en El Sadar le ha ganado dos cero a Las Palmas ya en El Molinón Héctor González qué tal muy buenas

Voz 1534 04:42 qué tal muy buenas ya le ha ganado cero dos en el alba

Voz 1991 04:44 ACT al Sporting el Albacete que no renuncia a ir al acceso directo lo tiene complicado pero no renuncia

Voz 1534 04:49 no porque ahora obliga al Granada a ganar mañana después de esa victoria cero dos también el Albacete luchaba por asegurarse el playoff lo ha hecho con esa victoria porque ya les saca diez puntos al Deportivo de la Coruña que es sentirme que juega el lunes contra el Mallorca no le ha costado al equipo de Ramis ganar el partido la verdad porque Ibars el defensa del Sporting se ha ido a la calle por doble amarilla en la primera parte la segunda por un penalti tonto que ha transformado Eugène y luego ha llegado una de las imágenes de la jornada el gol de Acuña desde

Voz 1991 05:18 que hay cinco sesenta metros yo creo vamos de seguir su propio al azar si Balazar ese jugaban en Albacete en un gol desde el centro el campo también hizo lo han leído extranjero hombre vale vale

Voz 1534 05:31 acuña la pegado ha visto adelantado a Dani Martín El guardameta del Sporting por lesión de Mariño se han colado y así luego explicaba en zona mixta ese golazo

Voz 2 05:39 pues si lo piensas no lo tiro así una vez que controlo veo primero intentó ver a ver qué hace roman bueno puedes dar el pase y cuando tú elimina Roma veo que el Estado tampoco encantado y me lo pienso que bueno que ya ha salido bien y informó había que decirle a nosotros

Voz 1991 05:59 José salido bien desde dentro que han hecho falta a veces es mejor no pensar tiene Ari dentro

Voz 1534 06:04 mañana cuatro de parto

Voz 1991 06:06 el partido es a las doce Almería Alcorcón

Voz 1534 06:09 las cuatro Nàstic Elche a las seis Tenerife Oviedo los dos en la juegan los canarios por eludir el descenso los asturianos por acercarse al playoff a las ocho Extremadura Lugo los gallegos tienen que huir de la zona de la quema pero sobre todo un partido marca esta jornada cuarenta Granada Cádiz donde podemos vivir el segundo ascenso de la semana

Voz 1991 06:27 Luis Mora qué tal muy buenas

Voz 3 06:29 noches a ayer hablábamos de bueno vamos a ver

Voz 1991 06:32 lo acepté pero hay que esperar al lunes no ahora ose gana unos asciende

Voz 3 06:36 esta jornada eh

Voz 0344 06:37 si esas son las cuentas muy claras ya para el Granada Club de Fútbol aquí la verdad es que había poca esperanza en que el Sporting de Gijón de fastidiar a la tarde al Albacete entonces por lo tanto las cuentas del Granada pasan por obligatoriamente ganar mañana a partir de las siete de la tarde en el Nuevo Los Cármenes que por cierto va a vivir el segundo lleno de la temporada a partir de esa hora aún Cádiz que a su vez todavía no tiene atados los playoff de ascenso a Primera División y aunque no está muy apretado el conjunto de Cervera pero en las tres jornadas que queda pues si le vendría muy bien rascar algo mañana en la fiesta y la euforia del del Granada Club de Fútbol llega prácticamente con todo el Granada de Diego Martínez seleçao una pieza cortante un fijo en el centro del campo no va a estar Fede San Emeterio que finalmente por sanción se va a perder la cita de mañana había acudido el Granada Club de Fútbol al Comité de Competición dijo no al recurso rojiblanco posteriormente al Comité de Apelación también dijo no al recurso del Granada Club de Fútbol y por lo tanto tendrá que variar Diego Martínez su centro del campo volverá Ángel Montoro evidentemente a la manija del equipo seguramente acompañado porel ex del Club Deportivo Lugo Ramón Asís como digo lleno en una fiesta en Granada que ya está preparada a partir de las una de la noche pero evidentemente de manera obligada verdad

Voz 1991 07:52 sí señor ambientazo va haber mañana los Cármenes veremos si consiguen la victoria y se meten ya como equipo de Primera División acompañando a Osasuna lo contamos mañana gracias Luis

Voz 0344 08:01 un abrazo chicos fuera del fútbol

Voz 1991 08:03 las citas en el Giro de Italia Borja Cuadrado muy buenas

Voz 0298 08:06 hola hago buenas noches qué pedazo de etapa hemos visto

Voz 1991 08:09 través otra vez era la decimocuarta del Giro de Italia y que exhibición que se ha pegado Calafate sea

Voz 0298 08:15 lo tremendo es lo que ha hecho el ciclista ecuatoriano del Movistar que ha colocado como nuevo líder hoy en el Valle de Aosta en Italia pero muy cerquita del Mont Blanc ayer fue Mikel Landa el que atacó a cara paz en principio no les siguió Isaac comprobado que fue porque de alguna forma fue un movimiento táctico es decir que no quería en Movistar tampoco que que la paz estuviera por ahí por delante cuando había corredores como dicho Nibali por detrás hoy atacado capaz nadie le ha podido seguir Isaac colocado como nuevo líder de la carrera con siete segundos sobre el esloveno Rubik uno cuarenta y siete sobre Nibali Landa es quinto a dos cincuenta esto es lo que dicen en línea de meta capaz y Mikel Landa

Voz 4 08:51 era una estrategia que teníamos muy bien planteada con el equipo sabemos que Miquel también estaba muy bien hasta el momento ni mi yo mismo me lo puedo creer no la verdad es que es es su sueño que que he trabajado muchísimo por él y mira ahora está dando resultado todo ese trabajo

Voz 5 09:04 para defender no será fácil habrá mucha gente que que lo intente no dar la vuelta ahí día a día corremos todos paga por un equipo no los compañeros merecen que que la victoria se que el equipo bien con él lo ven conmigo así que es un buen día para nosotros

Voz 0298 09:17 está precioso el Giro de Italia en la edición de este

Voz 1991 09:19 año y Borja para mañana más tralla eh pues mañana

Voz 0298 09:22 hemos una etapa preciosa e de doscientos treinta y siete kilómetros Yago entre hebrea como es una carrera de mañana que para que se hagan si como es junto al lago allí en la lo María para que salga una una idea la gente que encontrar un poquito de ciclismo es una especie Giro de Lombardía es una clásica a lo mejor no hay grandes puertos pero sí que hay muchos sube baja hay mucho territorio quebrado descensos vertiginosos

Voz 2 09:43 corredores como Nibali seguramente pude mienten

Voz 0298 09:45 para sacar ventajas Se suben tramos como la Madonna del Guixà lo la colma y su hermano como decimos habituales en el Giro de Lombardía Il puede ser una etapa como digo preciosa para las emboscadas en ataque hijo Movistar con Mikel Landa ahí con cara Paz es el equipo que ahora mismo Yoko que tienen a par la carrera que la puede poner patas arriba

Voz 1991 10:02 mañana lo contaremos porque está preciosa la edición de este

Voz 0298 10:05 año del tiro Italia gracias Borja esta mañana hasta mañana Yago une diecisiete

Voz 1991 11:07 tenemos dos vidas con el mundo del motor este fin de semana Gran Premio de Mónaco de Fórmula uno en las quinientas millas de Indianápolis donde está Oriol Serbia

Voz 1006 11:15 Manu Franco qué tal muy buenas qué tal muy buenas nace José Antonio Ponseti buenas noches qué tal Yago como sal muy buenas noches quiero empezar porque seguro que os habéis enterado en la que le han Liaoning Ferrari a Leclerc Manu

Voz 0781 11:29 bueno a ver me han liado pues una marcha al pobre echarle Claire que habían dejado

Voz 0301 11:34 sí bueno y

Voz 0781 11:36 fuera de pista cuando tienen que haber cambiado neumáticos haber salido mientras está muy pendiente de Sebastian Vettel que sí que ha salido eh

Voz 1006 11:44 con lo de la Q3 a mí me voy

Voz 0781 11:47 no es decir eso que a veces como una bueno en los pueblos me la verdad pero he visto uno muy gracioso que se vería pues era la típica madre comparten un hijo pequeño dándole a nadar y me estaba jugando al lado no pues algo parecido les ha pasado a la

Voz 1006 12:01 sí bueno es que ha sido

Voz 1991 12:03 SETI estaba Leclerc en el coche había dado la vuelta y le dice Leclerc puedes a boxes sin problema y el otro seguro sí sí sí sí casi ganó tienen y creo que con esto te metes en la Q2 pero vamos problema seguro que sí que sí a la fuera decimosexto Ponseti que te maten

Voz 0422 12:20 pues es lo que estaba diciendo mano que yo también estoy absolutamente de acuerdo

Voz 0781 12:24 el estamos en el momento del Garbancito unos terrenos

Voz 0422 12:28 pues mira te muy buen seguro que gana se te voy de oye

Voz 1006 12:33 la Anita

Voz 11 12:35 sí caro entonces no hay galvanismo tío he pensado lo mismo digo pero estoy como le pueden hacer una tangana de esta magnitud este chaval no es la primera verdad Manu que lo hemos hablado tuyo también fuera micrófono que en Ferrari están haciendo cosas extrañas demasiado extrañas a parte de los nervios de porque el coche no va como ellos creían que tenía que ir pero están pasando cosas para no

Voz 0422 12:58 normales yo creo el ángulo de Bermudas

Voz 0781 13:01 aspiramos a la verdad que lo iba a decir que que que sigue cosas muy raras pero yo creo que todo eso ahora ya fruto de la presión si se tiene Ferrari lo hablaba con la prensa italiana es como como si fuera el Real Madrid y el Barcelona junto a usted se lo que Ferrari en Italia y la presión de extremado se aquí lo que hay que me estoy no creo que se propósito ningún menos sino fruto de los nervios que tienen

Voz 1991 13:24 los Hamilton botas Verstappen sale noveno Saint que esperamos para mañana Ponseti

Voz 0422 13:30 pues hombre yo creo que más de lo mismo con lo

Voz 11 13:34 esta vez que este circuito si arranca bien Hamilton la carreras suyo sabor salvo ataque nuclear desaparecido

Voz 1006 13:40 me me pierda tenemos que ir que se mojan

Voz 0781 13:46 sí

Voz 11 13:46 claro bueno toco madera allí de le permite es el top diez osea que que vuelvo a puntuar y que tenga otra buena carrera

Voz 1991 13:53 Manu

Voz 0781 13:55 pues yo creo que la carrera tienes precedida por una úlcera impresionante de Luis camisón para meterse en la calificación porque ha hecho un buen botas pero finalmente Hamilton ha podido con él y es la lucha es poco más por detrás esperemos que no la líe más Verstappen que sabes tercero por delante de Vettel aquí pero pueden ser el único que le un poquito de desgracia es la carrera más allá de lo que a ser Carlos sabes que sale noveno que es un gran resultado aunque la gente pueda decir bueno pero el resultado con el coche que tiene y a ver si Carlos puede remontar ir hacia adelante

Voz 1991 14:29 es un fin de semana evidentemente Ponseti homenaje a Niki Lauda que perdida la vida esta misma esta misma semana de hecho en lleva a que no que eran Nicky en en el halo del de protección del coche

Voz 11 14:44 sí ya lo más lógico y merecido este hombre es historia de la Fórmula Uno eh no sólo historia por el accidente por lo que les supuso él en en su aspecto físico en su vida sino por todo lo que hizo por la Fórmula uno porque era un pelotazo como la Copa un pino y luego a posteriori porque ha sido un hombre que ha sabido manejar muy bien situaciones tanto es así que él les sin convence a Hamilton para que estén Mercedes por tanto un diez para él

Voz 1991 15:12 a la verdad que este hombre tenía lo suyo era un hombre de carácter fuerte pero yo Manu cuando dijo aquello de si a mí lo de la oreja me da igual me da me funcione el pie esto está perfecto y es que era así es que era un tío que pasó lo que pasó es decir lo lo lo explicó muy bien Gallego el otro día en Hora Veinticinco esta este tipo volvió del infierno volvió para seguir ganando

Voz 0781 15:34 sí sí volvió para seguir ganando oí todo en su vida ha sido ganar en las diferentes facetas también con las aerolíneas con otras cosas te eso sí en cuanto a los equipos pues no tenemos nada que ver lo que ha hecho estos años que de alguna manera era ese sí personajes centrales es Mercedes cuando había algún problema fue tuvo unos problemas entre nos Berlín Hamilton ahora ultimamente entremos amigos también pues siempre era la figura a la que había que hacer caso porque era Niki Lauda la ha estado por encima Elvin el mal y bueno pues ahí lo está demostrando ahora con Portugal mientras no que todo el mundo está homenajeando como Santísimo campeón

Voz 1991 16:10 lo que ha dicho en el halo de Mclaren evidentemente me refería Mercedes cruzado un cable

Voz 0781 16:14 de yo estoy que bueno pero pasar Enterprise para cositas

Voz 1006 16:18 normal si se deja de ser un mito de este deporte

Voz 0781 16:22 pues los que tuvo relación suelen echándome deseando a

Voz 1991 16:25 bueno quinientas millas de Indianápolis es a las seis y veinte hora local abonó por cierto he acabado decimocuarto en la calificación Raikkonen lo que no nos interesa lo demostramos no pasa nada o sea aquí damos la vueltecita cumplimos hiere mola quinientas millas Ponseti que esperamos sobre todo para acabar la carrera de de mañana quién es el favorito donde debe estar Oriol Serviá

Voz 0422 16:47 para mí uno de los favoritos y lo ha demostrado

Voz 11 16:49 ante los entrenamientos porque les falta poner el coche a punto es tónica Nan Yoneo Sadr había sale el diecinueve pero ojo cuando servía porque es gato viejo en esta historia hice las saben todas ya de veo la táctica Él va a aguantar como siempre con mucha paciencia

Voz 1006 17:05 la eliminación probablemente

Voz 11 17:06 sí sí él calcula que habrá siete ocho banderas amarillas y a partir de las últimas treinta vueltas hasta aquí a muerte es un tipo muy muy valiente en los dos últimos años ha demostrado en adelantamientos de cuatro y cinco coches por fuera eh vamos a ver si mañana les salen las cosas como quiere la táctica del general como la que hizo hace dos años cuando estaba Fernando Alonso aquí empezar atrás con paciencia y terminar delante

Voz 1991 17:33 Manu

Voz 0781 17:35 yo estoy de acuerdo con con pues se tiene que ir servía tiene muchísimas posibilidades también porque saben muy bien esta carrera es uno los pilotos que más veces ha corrido aquí como te digo lo hizo muy bien en dos mil diecisiete estuvo a punto de ganar el accidente que sufrió pero más allá de Oriol pues me gustaría muchísimo que ganar a ganar o Castro Neves que son paras yo yo también que ha ganado otras veces tres veces aquí en en las quinientas millas y que estaba hablando con ellos indica todos tanto por supuesto que servía como gastronómicos como crónica eran deseando que de alguna manera vuelva en el futuro

Voz 1991 18:12 pase lo que pase lo contaremos mañana en Carrusel Deportivo arranca a las seis y veinte hora española Manu Ponseti abrazo a los dos hasta mañana

Voz 1006 18:21 hasta mañana noche noche no dos ya madrugada una joya como la el día que la Sepi venga a estado pero tú lo yo de nacimiento ya ha sido muy buena cola

Voz 1038 18:43 hola qué tal muy buenas Yago recuadro minutitos seriedad

Voz 1006 18:46 las cosas como se decía

Voz 1038 18:48 tengo la absoluta pero tú tuvieras llena la que sí ha retirado hoy

Voz 1991 18:53 es como decir bueno pero si esto no de pie cuarenta

Voz 1038 18:55 hay un años a los cuarenta y un años se gran Juanín García el artista ha dicho adiós al balonmano profesional lo ha hecho en su ciudad en su equipo en Ademar León donde comenzaba la carrera en mil novecientos noventa y siete veintidós años después dice adiós lo ha hecho además marcando goles que es lo que mejor se le ha dado cinco goles ha marcado hoy en la victoria veintiocho veintiuno Andre Quabit Guadalajara entonces sólo tres mil quinientos lo máximo goleador de la Liga Asobal con los cinco fallan los cuentas son dos mil seiscientos setenta y ocho ochocientos veintidós goles con la selección también máximo goleador histórico en total es que son clavados tres mil quinientos goles y claro ha hablado en nuestro compañero Diego González con él y le ha preguntado por esas sensaciones que tenía al inicio del partido

Voz 12 19:41 de de muchas cosas no al principio del partido estaba muy nervioso yo creo que está más nervioso que que el día que debuté un poco de tristeza pero de de rectitud sobre todo por toda la gente que que venido ácido

Voz 11 19:55 bueno

Voz 1006 19:57 eso

Voz 1038 19:58 un palmarés impresionante campeón del Mundo con España en dos mil cinco en ese mítico mundial de de Túnez que abrió las puertas para la gloria hay para los títulos de la selección española sub campeón de Europa en dos mil seis también con España bronce de los Juegos Olímpicos de dos mil ocho lo ha ganado todo a nivel de clubes incluido una Liga de Campeones con el Barça en el año dos mil once así que decimos halló adiós a una de las leyendas del deporte nacional

Voz 1991 20:21 Crack que es Juanín García otro

Voz 1038 20:24 ha dado una frase preciosa importantes Antoine Griezmann han dicho la fobia no es una opinión es un crimen si un jugador hace un comentario homófobo en el campo creo que de tender el partido esto tiene que cambiar eso lo ha dicho el jugador francés sabía el Atlético de Madrid en una entrevista en la revista francesa de la actualidad LGTB te Tim magacín ahí es donde ha dado esa entrevista de donde se ha puesto en contra de la homofobia obviamente porque quiere educar a sus hijos para que crezcan en un mundo menos homófobo menos sexista

Voz 1991 20:58 ojalá nos queda todavía por educar a mucha gente para que el entre en la cabeza este tipo de cosas son tantas

Voz 1038 21:04 y un apunte más las eliminatorias de ascenso a Segunda División han arrancado hoy con las eliminatorias de cuartos de final partido de ida Real Madrid Castilla tres uno contra era contra jugar lo tengo mal apuntó contra el Cartagena Cartagena tres ese Real Madrid Castilla tres Cartagena cada uno Raúl y sobre todo el Badajoz cero logroñés uno porque hay que contar una narración hay que hay que encontrar una interioridad de la radio porque en este Badajoz Logroñés nuestro compañero informativo José Luis García Íñiguez que ya lo sé pero me he reído en la redacción de informativos y la de deportes tan bastante alejada pues parecía que estaba al lado nuestro increíble cómo lo haces

Voz 3 21:44 no le cae muy mal a Paco Hernández de Badajoz

Voz 1038 21:48 mañana comienza la eliminatoria de campeones a las doce de la mañana fue labrada Recreativo de Huelva ya las seis de la tarde Racing de Santander Atlético Baleares

Voz 6 21:56 a usted el listón está muy alto oye estamos ahora la empresa alto en el larguero y en el último tramo de Carrusel la mejor valoración injustamente seguramente que se puede hacer de un árbitro en el mundo del fútbol es ha pasado desapercibido y lamentablemente no podemos decir eso de nuestro protagonista de hoy el holandés Maurits par que en un partido marcó involuntariamente un gol que además es un gol fantasma argüía a los jugadores se quedan dudando lo tenemos en en arroba Carrusel para los que lo queráis hirviendo los jugadores cuando ha sido gol no ha sido gol y el árbitro valida pero el gol que él ha marcado seis que es el árbitro

Voz 3 22:32 es un golazo hay que decir que que rebota en el portero el arbitro que está con la rodilla está fatal colocado le pega y se mete dentro claro tiene que dar gol

Voz 6 22:44 hola tío Mats gracias a Agustín