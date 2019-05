Carrusel Deportivo Último Tramo: Análisis y protagonistas de la final de la Copa del Rey (25/05/2019)

Voz 1 00:00 no

Voz 3 00:15 Carrusel deportivo de Nasser son las once

Voz 4 00:19 a y media de la noche diez y media en Canarias Yago de Vega qué tal muy buenas

Voz 1991 00:22 hola Daniel qué tal muy buenas gracias campeón de la Copa del Rey no

Voz 4 00:25 pero una noche interesante y además creo que merecido

Voz 1991 00:27 porque ha sido mejor que el Barça en el cómputo global de el encuentro se el primer tiempo yo creo que tenía clarísimo lo que tenía que hacer muy bien colocados atrás saliendo las contra las contras cada vez que salía al conjunto che llegaban con peligro y la verdad es que yo creo que el título es más que merecido también hay que ver qué repercusión tiene en el Barça el palo que se lleva el equipo de Valverde y qué consecuencias puede tener de cara al futuro y que le iba a decir al Valencia en el mes de enero cuando estaba a un montón de puntos de los puestos Champions que iba a terminar el año del centenario metiéndose en la cuarta posición y logrando el título de Liga de una temporada que empezó muy fastidiada a un sobresaliente alto

Voz 1906 01:02 acuerdo a Yago cuando Morata contó en la SER que Mateo Alemany tuvo que viajar a Asia para intentar convencer a Berlín de que debía continuar Marcelino García Toral al final Mateo gana gana ese ese pulso y acabamos preguntándonos con el Valencia campeón de como el Rey

Voz 1991 01:18 si esto es lo que tiene el tener muchas veces paciencia con los proyectos Marcelino venía a hacer un año extraordinario con el Barça con el Barça con el Valencia de donde lo cogió además un Valencia que había estado en los años anteriores que si décimo primero décimo segundo sin jugar a nada con un montón de problemas económicos con lo que eso la condena un equipo a la hora crear un proyecto Marcelino Le dio un aire nuevo metió al equipo en en Liga de Campeones y este año la repetido encima con un título la verdad es que una de las imágenes de de esta final ha sido velaban y Parejo llorando como un niño que mal lo ha pasado en Valencia ha tenido momentos en los que muchas veces ha tenido culpa escuchamos a Valverde en Teledeporte presente

Voz 0588 01:57 notificada Le de cara a la próxima temporada no lo he escuchado pero si me lo dices pues bueno vamos al partido el Barça paga quizás un primer tiempo en el que costó en la segunda con la entrada de de mal con cambia un poco el decorado era un poco lo lo previsto sufrir de esta forma en el primer tiempo sobre todo en esas ocasiones ha tenido pocas pero ha marcado el Valencia dos goles bueno y ellos tienen una gran gran contratar que ya han estado efectivos Soraya tiene otra ocasión clara que has salvado Piqué pero ha sido una jugada que pareció prácticamente hemos propiciado a nosotros y bueno nuestros ese jugamos en su campo en llegábamos muy fácil a las zonas de de las inmediato desde el área pero luego hay nos está faltando un poco de chispa para finalizar bien las jugadas y bueno es un desajuste echó el gol el primero luego segundo en en una contra y bueno después hoy nos hemos volcado un poco para para intentar poner el campo cuesta abajo hacia nosotros intentando buscar ese gol que en especial el partido lo hemos conseguido pero no hemos podido uno sábado para empatar achaca falta de chispa falta de suerte estos dos varapalos el de Champions contra el Liverpool perder esta final contra el Valencia no hombre a los partidos son diferentes absolutamente a la realidad es que eh hace un hace un mes en celebramos el título de Liga y la posibilidad de ganar dos títulos más nosotros somos los que hemos creado esa expectativa tan eh tan alta llegando a esta situación a poder jugar la final no pueden haber eliminado en en el camino sevillanos ganó dos cero el Real Madrid no empató en casa y tuvimos que remontar entonces bueno hemos llegado aquí hemos generado esa expectativa y luego pues bueno no lo hemos podido concretas es un problema generado tanta expectativa tanto tiempo hablando del triplete horas es pagar las consecuencias de todo aquello no no es un problema es lo que queremos todos lo que pasa es que nos ponemos siempre en la piel del ganador Gil claro cuál es una final hay uno que va a ganar pero hoy uno que va a perder

Voz 1991 04:02 bueno primeras impresiones de Valverde en Teledeporte logro escucharemos además en rueda de prensa tiene que comparecer a ahora los dos técnicos lo primero vamos a situar a ver dónde están los compañeros de la Cadena SER Pedro barata qué tal muy buenas

Voz 5 04:13 hola qué tal Yago yo estoy observando una cosa que es rarísima Yes todos los aficionados del Valencia dentro del Benito Villamarín eso es normal pero el entrenador del Valencia Marcelino García Toral con un micrófono en la mano en el área más cercana al fondo que han ocupado los ha cancelado en Valencia hablándoles en este instante a todos sus aficionados este es el momento en el que se está hablando

Voz 1991 04:39 venga

Voz 5 04:46 a Marcelino se ha tirado boca arriba haciendo la cucaracha en el césped diciéndole a los afinado que se lo merecen todo y los aficionados han coreado el nombre de Marcelino Martín ahí está Marcelino

Voz 6 05:00 es que nos gusta

Voz 1991 05:19 a Marcelino arengando a las masas ahora mismo

Voz 7 05:22 Se ha sonado está

Voz 5 05:24 el preparador físico está su hijo que forma parte el cuerpo técnico también está Rubén Uría su segundo buena Porxinos sea entendido Marcelino ha dicho vamos a cantar la canción que más le gusta al cuerpo técnico Valencia échale huevos Valencia échale huevos

Voz 7 05:41 quién está hablando ahora ahora es el el animador de de Mestalla pero lo más el navegador

Voz 1269 05:47 de Valencia pero ya con las imágenes impresionante son veinticuatro mil personas aproximadamente una gran manta blanca sobre la mitad del estadio Benito Villamarín inundando de ilusión de alegría hay de valencianismo la ciudad de Sevilla que es mágica para muchas cosas para el Valencia y aquí ganó el Valencia una Copa del Rey después de veinte años en el año noventa y nueve y aquí ganó una Liga en el año dos mil cuatro así que ésta

Voz 5 06:15 ciudad sin duda está grabada para

Voz 1269 06:17 siempre en los corazones del valencianismo

Voz 1991 06:21 Lluís Flaquer qué tal buenas noches la Yago de talento en qué zona te encuentras

Voz 8 06:24 bueno yo estrena sala de prensa con mucha expectación la esperando la Marcelino ya te digo que me han tardado un poquito Valverde no tanto porque sea atendido a las televisiones sí estará camino de esta sala de prensa donde veremos qué es lo que cuenta cerca de la final acerca de la valoración de la temporada ya ha dejado tocado por este tramo final en que se ha perdió la Copa cayó con los a cambio en Liverpool y de cara a lo que pueda suceder en el futuro en el equipo

Voz 1991 06:47 Adriá Albets y Ximo más mano qué tal muy buenas hola Yago muy buenas Hayes en zona mixta esperando a protagonistas no si esperando también bona tarda

Voz 1284 06:54 dar

Voz 9 06:54 ahora es el Barça que seguramente tardarán de hecho veremos si desfila algún protagonista por esta zona mixta para dar la cara después de esta derrota dolorosa en la final de la Copa del Rey han pasado por aquí a algunos futbolistas lesionados como Teresa lleguen Boateng de velé bueno iba a decir que se les veía afectados pero diremos que sólo está afectado Ter Stegen por qué Boateng Se marchaba incluso bromeando con el portero alemán que evidentemente pues no tenía muchas ganas de de bromas veremos quién da la cara del Barça en esta zona mixta de momento Yago todavía vacía de protagonistas

Voz 7 07:29 hola buenas noches ya muy buenas le ha pasado a la gala

Voz 1269 07:33 primera fila de la zona de tribuna que tenga los futbolistas leeremos el gordo justo delante que no sentí envasar pero antes de que vayan a ceramista estamos viendo cómo están celebrando junto a sus familiares imágenes entrañables y esto que está sonando no es que sea queda anticuado

Voz 7 07:51 sí

Voz 1269 07:51 esta sonando el Pro de Miguel y es que fue la canción que acompañó a la afición y que más sonaba y que se consejero un himno paralelo en el año noventa y nueve aquel veinticinco de junio en La Cartuja aquel tres cero los dos goles del pijo el gol de Mendieta que vale por tres sus así casi aquel golazo pues entonces el provee Miguel se ha querido recordar a unos metros de la Cartuja aquí en el Benito Villamarín siguen los fútbol estás celebrándolo por tanto mi vestuario ni zona mixta todos tendrán que esperar a que aparezcan los protagonistas de esta Copa del Rey que lo siguen celebrando en el Villamarín

Voz 1991 08:29 es un símbolo para el valencianismo pero antiguo está un poquito antigua bajera

Voz 8 08:33 debe Miguel del noventa y nueve el veinte añitos han pasado

Voz 0588 08:36 han pasado ya he men en el

Voz 1991 08:39 acto Villamarín está la fiesta de los aficionados del Valencia pero también en la plaza del Ayuntamiento en Valencia J

Voz 10 08:45 el alemán madre mía qué ambientazo muy buenas hola qué tal pues ya verás la verdad es que de espectacular como se está golpeando ya poco a poco los aficionados del Valencia aquí en la plaza del Ayuntamiento después de que vengan por la calle prácticamente haciendo un símil a lo que es la fiesta fallera a las dos de la tarde se concentra aquí miles y miles de personas desde el día uno de marzo hasta el día diecinueve de marzo en la fiesta fallera ahí está pareciendo algo casi similar no por la calle Vargas empiezan a bajar a bajar muchas personas agolpados aquí en la plaza del Ayuntamiento donde ha habido una pantalla gigante donde han podido presenciar el parte he ido y ahora ya son cientos diría yo que casi a miles los aficionados que van a esperar para guardar para celebrar todos juntos lo que supone la octava Copa del Rey para el Valencia Club de Fútbol tú que tiene buen ojo para esto alemán cuántas personas habrán pues aproximadamente estaré estaremos en torno unos mil quinientos dos mil pero es que te digo es que no paran de llegar cientos y cientos de personas como si no hubiera un mañana y esto va a ser increíble yo creo que va a haber reventón se va a llenar completamente la plaza de elemento en poco más de una hora

Voz 1991 09:45 pues nada luego nos cuentas cómo seguir evolucionando la fiesta en la plaza de el Ayuntamiento en Valencia después de la consecución de este octavo título de Copa del Rey flaco estamos pendiente de la salida de los entrenadores a rueda de prensa el primero al parecer es Valverde

Voz 8 09:58 esta Valverde con gesto serio noches a todos corbatas es por acudir a la prensa de la rueda de tren siempre empleador del Barça Ernesto Valverde enseguida vendrá Rakitic mixta

Voz 0047 10:09 identifica con nombre y medio de comunicación iba solicitando ese turno a Serge muchas gracias buenas noches

Voz 8 10:15 en la rueda de prensa con mis santas su gesto siete más en orden causado por turno por favor queremos gracias si empieza el primer turno de preguntas empezarán

Voz 0588 10:31 buenas noches Mister la derrota que muchas gracias que

Voz 0047 10:37 su crédito dado al frente al Fútbol Club Barcelona

Voz 1269 10:49 hola Ernesto Marta Ramos directa a Rato

Voz 8 10:52 verde grande

Voz 1269 10:56 no va

Voz 8 10:58 el Jara están estará rota por si se siente acabarán Asia fuerzas para continuar

Voz 0588 11:04 si me encuentro bien hombre cómodo cuando gana siempre estás mucho mejor mucho más contento como el año pasado Il la lectura hombre la lectura pues hacer del partido según Aído que bueno que no lo olvidará desde su punto de vista y desde luego es diferente al al partido que jugamos hace quince días pero bueno hemos vuelto a perder es la realidad y la sensación que tengo pues bueno pues como todos en que no hemos pudo porque no hemos podido cumplir las propias expectativas que nosotros hemos creado en en toda la temporada sobre todo al final hace un mes estábamos celebrando el título de Liga hace quince días estábamos

Voz 11 11:49 me quedé pensando qué podíamos hacer un triple

Voz 0588 11:51 este nosotros nos hemos quedado en el camino en el momento decisivo no vamos con

Voz 1991 11:58 Rakitic se está ya que al

Voz 9 12:01 trata el futbolista del Barça queda una cara tras esta derrota es veremos cuál es la valoración de Ivan Rakitic después de perder la final de Copa

Voz 12 12:10 bueno por supuesto duele duele mucho duele mucho y al final si se podemos ganar la Liga puesto pues es una Liga es una temporada buena que puede haber sido mucho mejor no es así

Voz 7 12:21 sí

Voz 12 12:22 esperemos esa esa presión de bueno de ganar todos los títulos eso sabemos no pudo esas creo que hoy peleamos hasta el hasta el final el no valenciano hizo con un bueno encontré sesgadas habrá mucho mucho daño después el equipo se levantado lo al final estamos en dar la vuelta no pudo ser tenemos que preparar y analizar bien esas cosas para preparar bien la temporada que viene y presupuesto ir a por los te todos los títulos

Voz 7 12:49 Iván ha dicho el presidente del Barça Josep Maria Burton

Voz 11 12:52 veo que esta derrota no es culpa del entrenador los cuadros asumir la total responsabilidad en la derrota de ETA

Voz 12 12:58 no por supuesto el el mis trazó un grandísimo trabajo estamos muy contentos con todo lo que está dando el cuerpo técnico sobre todo tenemos que ponernos nosotros en esa autocrítica que tenemos que mejorar muchas cosas y bueno creo que el equipo hará una buena una gran operación no luchamos hasta el final no pudo ser es una no es una lástima nos nos duele muchísimas goles también por la afición que he venido aquí a apoyarnos pero bueno creo que es una temporada en Liga estamos en la final pero bueno sabemos que somos el Barça y te muestra presión de ganar siempre todos los títulos

Voz 8 13:35 las derrotas finales que la temporada de ganar la Liga hay que esto puede hacer que haya más decisiones de temporada que viene

Voz 12 13:41 bueno son cosas que nosotros no ha ido donde no podemos cambiar cosas donde no podemos influir lo que sí sabemos que el equipo ha dado la cara intentamos hasta el final sacaron adelante no puedo desear creo que el fútbol ha sido muy muy duro y con nosotros con buenos con pocas llegadas les hiciera muchísimo daño pero bueno esperemos que hagan cosas por supuesto que tenemos hipotecas hacerlo mucho mejor somos muy cerca de estar en todas las finales hasta hasta hasta la semana que viene pero bueno no pudo ser y de ahí a que quedan cosas por supuesto ya sea lo mejor temporada

Voz 13 14:21 ven iban te ha molestado mucho el cambio no ser el tercer cambio supongo que también por cómo iba el partido se imponen

Voz 12 14:27 es normal no creo que si salgo con una sonrisa ahí que pegarme una buena hostia es solamente no por decisión de Mista que yo la respeto desierto al cien por cien es porque que por querer ayudar eh al equipo hasta el final creo que metiera en todas partes quería dejar la última fuerza en el campo

Voz 14 14:50 eh perdona el ministro que sea sí de ahí no hay ningún problema es solamente una oración por mí mismo y mucho menos para no

Voz 13 14:58 Iban entiendes que la gente la afición culé en estos momentos esté decepcionado casi cada hora de que pida cambios de cara a la temporada

Voz 12 15:07 lo aceptamos por supuesto cada Griñón a siempre no hay ningún problema entendemos que es una gran decepción para nosotros mismos lo primero queríamos ganar también la Copa hoy para acabar una gran temporada al final no es una gran es una buena temporada pero bueno la verdad nos duele mucho y entendemos que hay mucha gente ahora también enfadados que nosotros mismo también lo los somos nosotros mismos empezando a hacer autocrítica iban a analizar bien las cosas y preparar bien

Voz 0588 15:39 ahora lo que viene crítica yo creo que el aficionado Leiria vientos del saber antes de que vayáis

Voz 15 15:46 ha de vacaciones a

Voz 0588 15:48 poco ya que cuáles son las reflexiones que estáis haciendo recalar la temporada que viene

Voz 12 15:54 y que ahora mismo rave después de perder la final es es difícil analizar todo eso lo que sí sabemos que el equipo ha dado ha dado la cara al cien por cien intentamos luchamos hasta el final no solamente hoy también en todo lo que va la temporada sabemos que en en dos tres partidos lo lo tenemos que ver hecho mucho mucho mejor pero buenas el equipo siempre ha dado la cara y entiendo y aceptamos al al cien por cien que hay gente que bueno que está muy enfadada nosotros mismos también no estamos contentos como como acabamos la temporada y duele mucho a acabar la temporada con la derrota no iba a ser una final verbena tenemos que levantarnos analizar bien las cosas el tiempo ahora que que tenemos si diera por la temperatura inicia

Voz 7 16:41 bueno pues este es el mensaje de

Voz 8 16:44 con Rakitic sin informa mixta Flaquer sigue Valverde

Voz 3 16:46 no que tampoco esto no se pregunta venga

Voz 0588 16:49 a ver si suena escuchamos eso lo vamos a pasar nuestro es normal de jugó la semana pasada tuvo un pequeño golpe pero no fue nada especial en el caso de Filipe pues pensaba que este partido lo podía haber Le podía venir bien y los podía venir bien que jugara tenía que decidir entre entre otros jugadores y él bueno en esos tres partidos seguido con otros jugadores y al final me decido por poner él pues bueno pues porque pensaba que era lo mejor y en el caso de Artur es verdad que ha estado tocado pero ya se estaba recuperando y también pensaba que generalmente que para aguantar hace tiempo sea tiempo me refiero a sesenta setenta minutos os podía venir pero bueno el partido se ha puesto como se ha puesto al tampoco energía Le cambiado por Arturo

Voz 12 17:38 hola arresto aquí para el Carrusel Deportivo en la SER el presidente avalado tu continuidad al vestuario también los pesos pesados tú has dicho que te sientes con fuerzas dando por hecha te contenida pero viendo que no se han cumplido las expectativas a final de temporada has dicho hace un un rato una las respuestas a tiene argumento que ha empañado las fuerzas Tian siga en aumento a tener dudas acerca de continuidad al plantear el seguir o no en el Barça

Voz 0588 17:59 yo estoy bien estoy bien hombre lo que queremos los entrenadores cuando pierdes siempre es tener una revancha es cuando pierdes estás tocado igual que estábamos todo el mundo lo que queremos es levantarnos al día siguiente hay ponernos un reto por delante hombre sé que perder en este club es duro para el entrenador porque siempre tiene esa responsabilidad porque siempre se equivoca en algo no sabes en qué pero algo equivocado por poner el campo al revés au de algún pero en algo ha fallado entonces pues bueno tenemos esa responsabilidad y es

Voz 16 18:34 es difícil asumirla bueno y aquí estoy

Voz 11 18:38 no sé si es buena ni acabada la rueda

Voz 8 18:41 tuve que dice que la temporada acaba con malas sensaciones pero ganando la Liga no se puede considerar mala con esa reflexión final acerca de si ha tenido no dudas sobre su continuidad se da por hecha ya que él dice que tiene fuerza si el presidente del Vestuario avalan la continuidad de Valverde al menos a día de

Voz 1991 18:58 a la espera de que vaya a Marcelino en la sala de prensa y más protagonistas a la zona mixta abrimos tiempo de análisis Santi Cañizares qué tal muy buenas qué tal Yago

Voz 3 19:05 la noche Xavier Subirats buenas noches

Voz 1991 19:08 Jordi Martí muy buenas muy buenas Marcos López qué tal qué tal buenas noches sigue Rodríguez no sé que muy buenas qué tal voy empezar por el final yo no sé la sensación que tenéis vosotros y Jordi pero a mí me da la sensación que la decisión definitiva la va a tomar Valverde decisión no sigue escuchando a Bartomeu echando a pique escuchando a Messi parece un poco en manos de Valverde no no no para mí

Voz 4 19:31 perdona Jordi para mí lo dejan en manos de Valverde esta última respuesta Frankie no es la respuesta contundente de hace una semana hace quince días y en el sentido de que iba a seguir yo creo que ahora se abre un periodo de reflexión reflexión que corresponde única y en mi opinión eh al entrenador iba a ser el que tenga que tomar la decisión porque la gran pregunta antes de felicitar a Valencia porque porque se ha ganado la Copa la gran pregunta que queda después de esta final si él tiene energías real energía auténtica para pilotar el tercer proyecto en el banquillo del Barcelona

Voz 1906 20:04 mire ayer recuerdo cuando pusieron a Valverde que uno de los argumentos que te daban desde dentro del club en la dirección deportiva concretamente era que la directiva querían un entrenador que supiera gestionar y el tramo final de la carrera de jugadores que lo habían ganado todo el otro día hablando con gente de dentro del club decían que Valverde tendría ante sí la próxima temporada un reto mayúsculo que era rey enganchar algunos futbolistas sentar a otros a los que ya empezarían a buscarle recambio se le fichó para una cosa y ahora se le va a pedir otra

Voz 0985 20:46 yo yo pienso que la pregunta de si se ve capaz de seguir o no esta pregunta es de hace diecinueve días después de la catástrofe de Anfield como el entrenador ha dicho que él asume la responsabilidad y que se ve con fuerzas para seguir quiero pensar que seguirá porque la gran pregunta gran mazazo de hecho hoy la derrota de hoy no se explica sin el golpe la losa que supone Anfield a esa pregunta ella respondió a partir de aquí si los jugadores están contigo si Bartomeu dice que confía plenamente en ti de acuerdo se puede tomar al tiempo de reflexión pero entiendo que a la gran pregunta debió hacérsela después de Anfield y entiendo que la respuesta suya es seguir adelante

Voz 1991 21:26 esto decía Bartomeu con los compañeros de Teledeporte precisamente sobre el futuro de Valverde

Voz 1610 21:31 lo he dicho siempre que Ernesto tiene contrato para la próxima temporada es el entrenador bueno hoy hay quiere decir que no se creo que sea culpa entrenador esas derrotas silente que hoy bueno pues la segunda parte hemos la trabajado mucho hemos tenido muchísimas oportunidades no han entrado ya a veces aunque tengas mucha posesión y muchas oportunidades y multitud el que cuenta el gol Valencià pues ha hecho uno más que nosotros

Voz 1991 21:52 bueno pues eso es lo que ha dicho Bartomeu sobre el futuro de Valverde veremos por el otro lado esto el Valencia un Marcelino que en enero parecía sentenciado no nos cuenta ahora Morata que incluso tuvo que ir Mateo Alemany para convencer de que al final el tiempo le ha dado la razón pero es que Cañete lo que ha cambiado este equipo de enero que era un equipo muerto un equipo que parecía que el final de la temporada iba a hacer larguísimo al final en Champions el año del centenario ganando la Copa son final maravilloso

Voz 0588 22:19 absolutamente es que nada tiene que ver lo que ha pasado hasta diciembre enero y

Voz 17 22:23 lo que pasó después pero si alguien lo preveía lo que pasó después pues no lo encontramos en esas fechas que nadie podía imaginárselo el cambio absoluto que dio el equipo en todos los sentidos no y en ese cambio pues tuvo mucho que ver la decisión de de Mateo mantener a Marcelino sin dudar sin titubear desarmado cualquier debate tuvo mucho que ver las decisiones de las altas y bajas en en diciembre se marchó basó allí Murillo recordamos vino tú en sobrino y Roncaglia

Voz 0588 22:55 bueno pues

Voz 3 22:56 somos muy poco brutos aquí en Valencia ya lo sabéis ponemos a perder perdemos lo que haga falta y nos ponemos a ganar también no no para nada lo que saca con contundencia claro claro somos de pues eso a hombros o a palos y hoy toca hombros así es que a disfrutarlo Subirats

Voz 0588 23:13 sí la verdad que el Valencia

Voz 0905 23:15 era impensable no el final de Liga que ha hecho ha sido sensacional ha sido un sprint bueno ni los mayores velocistas lo hacen no ha sabido tener paciencia en los momentos complicados ahí ha estado la labor de Mateu para para seguir confiando Marcelino Marcelino que ya sabíamos que es un buen un buen entrenador ha seguido confiando en su idea y también el propietario Peter Lim en en en dejarse en dejarse aconsejar por los profesionales no hayan dejar trabajar a los hombres que saben de fútbol y a partir de ahí el creyeron creyeron los jugadores creyó el entrenador y lo que era impensable al alcanzar la Champions alcanzó la Copa pues se ha conseguido con un muy buen trabajo en el día de hoy

Voz 1991 24:01 habrá dato que las vivido de cerca en los momentos de tensión que ha vivido este año en Valencia con las dudas que se generado esto habrá un final de película que en nadie esperaba eh

Voz 5 24:10 bueno yo creo que al lado de Parejo tenía que haber subido Mateo Alemany a recoger

Voz 1991 24:15 es que a mí déjame que te que te que te corto un segundo pero esto de que suba uno solo bola cuando Lacen en el centro del campo y está todo el equipo que es un detalle que es una chorrada pero uno solo levantando el título que Soledad no sea sino que se vaya con el resto perdona sigues

Voz 5 24:29 sí sí bueno yo esperaba que subieran más jugadores también de hecho hay una imagen histórica de de Mendieta levantando la copa de del del Rey con Camarasa etc en el año noventa y nueve pero bueno emparejó ha subido la imagen era la de un gladiador herido en la batalla porque ha subido lesionado para recoger la Copa del Rey de manos de Su Majestad el Rey y bueno yo te decía que creo que tendría que haber subido Mateo Alemán al lado de a Parejo para recoger la copa quiere volver a recordar dos momentos clave Yago el primero yo hablo con Marcelino es una cosa que es importantísimo contar para que se hasta donde el propio entrenador del Valencia Sevilla fuera Marcelino hirió un día hablando ah en el momento de más tensión Marcelino llega a reconocer me mira Pedro yo creo que aunque Mateu no quiere Mateu está soportando una presión importante no ganamos no hay manera Nahr Isasi no le ganó al Valladolid yo creo que no voy a volver a Mestalla eso es textual de Marcelino a mí yo le pregunto pero bueno aquí creo que van a poner y él me dijo pues creo que pondrían a Voro el Valencia no ganó al Valladolid ese partido empató sin embargo Mateo Alemany aguantó el siguiente partido ante el Huesca previo a las vacaciones de Navidad el Valencia ganó en última instancia con gol de Pichincha me acuerdo de este segundo tema importantísimo en ese momento que el Valencia tenía once empates y solo cuatro victorias después de terminar la primera vuelta Mateo Alemán hace una declaración pública

Voz 1991 26:03 cuando el presidente del Valencia

Voz 5 26:06 había filtrado a los medios que méritos estaba perdiendo o que dudaba de Marcelino García Toral y eso lo recogen cuatro cinco medios de comunicación de Valencia que tenemos perfectamente identificado que la filtración es del presidente porque viene de méritos mate alemán se la juega en una comida de Navidad con los periodistas Yago dice Marcelino va a seguir iba a seguir iba a seguir iba a seguir cuatro veces lo dice San Mateo Alemán se compromete por Marcelino sabiendo que tenían que ir a Singapur tanto en Anil Murci el presidente del Valencia como Mateo Alemany Ivana a Singapur pero mate alemán va habiendo marcado el terreno el propietario allí le hace caso a Mateo Alemany que hoy supongo que le estará agradecido

Voz 1991 26:50 el para vosotros quién ha sido el jugador del del partido Santi para mí Parejo

Voz 13 26:56 a ver parejos y el jugador de la temporada en el Valencia he sido el hombre que nunca ha perdido la confianza que como todo el equipo ha ido de menos a más ha acabado brillante

Voz 5 27:06 Marcelino aguantó Santi como tú sabes muchísima presión pararnos sentarlo o quitarlo poner a Soler en el centro y eso se lo agradeció luego Parejo que hay Jaume disculpa que haya interrumpido pero no acordar perdona ante quedó interrumpido hay un tuit de Dani Parejo en el mes de enero en el peor momento del Valencia cuando el Valencia sólamente había metido diecisiete goles diecisiete en toda una primera vuelta ya había ganado sólo cuatro partidos Dani Parejo puso un tuit personal diciendo yo no me rindo yo confío en este equipo yo no doy por perdida la temporada eso en el peor momento del Valencia y eso seguro que Santi tu los lo sabes cómo funcionan dentro en el vestuario seguro que Parejo ha tirado del carro dentro del vestuario agradeciéndole a Marcelino su fidelidad su respaldo

Voz 13 27:55 no

Voz 0588 27:56 sí vamos a ver si es evidente que él

Voz 13 27:58 su maduración como futbolista y como persona además ha llegado a la vez como llegan todos los jugadores no que lo normal es que duren con el paso de los años para mi ha sido el jugador de la temporada yo creo que hoy yo creo que el partido lo ha ganado la entidad al completo y cuando digo a la entidad digo todo lo ha ganado la gente con la semana de pasión que se ha vivido en Valencia con el desplazamiento masivo lleno de ilusión de optimismo y de confianza que que alguien con el que hace con la que se ha presentado la afición del Valencia Neville en el Villamarín lo ha ganado los jugadores haciendo un magnífico partido agrava el entrenador haciendo un magnífico planteamiento

Voz 0588 28:35 luego es verdad también que ha habido momentos del partido en la vida

Voz 13 28:37 algo de fortuna porque esa es la verdad también en la parada de Jaume a en el último minuto de la primera parte oteando dos minutos a a Messi es es fundamental en el partido él el golpe de Exterior al paro también de Messi es fundamental también porque da mucho tiempo todavía en caso uno dos obviamente cuando vas ganando siempre vas cambiando la mentalidad llevas dando confianza al que al que se ponen más cerca en el marcador pero yo creo que es una copa general de todo el mundo yo creo que hoy la fuerza del Bloc es la que ha podido con con el Barça que pesa desde que la primera parte pues era una película de dibujos animados decía yo en en en Carrusel porque no habíamos venido a esto ya hemos venido a otra cosa una película de terror pero la segunda parte ha sido pues efectivamente lo que es una final contra un gran equipo no que hay que hacer muchas cosas muy bien y que él se ha podido sacar adelante yo personalmente lo dicho en conclusión final también en Carrusel me alegro mucho por porque el gran patrimonio que tiene este club obviamente es la gestión de de detenida a gente que lo hace muy bien como en este caso haber subrayado Marcelino Mateu pero sobre todo es la afición que tiene es el gran patrimonio que tiene esta este club cuando viaja al se desplaza se ilusiona hay llega sinceramente no se merece venir a Valencia con las manos vacías porque otras veces ha sucedido ya ha sido bastante triste

Voz 1991 29:57 Subirats Pratdip ha sido Parejo también el nombre de la temporada en el Valencia

Voz 0905 30:01 ha sido un jugador fundamental no hará una temporada en la que quizás por todos los movimientos del verano parece que parecía que iba a ser Guedes que que ha sido importante en algunos partidos pero al final ha sido ha sido Parejo no con algunos momentos también de de Rodrigo pero a lo largo de la temporada yo creo que que Parejo ha demostrado una madurez muy grande creo que es la prolongación del del entrenador dentro del campo ya en el partido de hoy una lástima al final que se que que sea que sea lesionado pero también destacaría hoy en la actuación de Jaume que de Jaume que es el pues

Voz 8 30:38 tres años es verdad que menos minutos

Voz 0905 30:40 tiene de todos los que habían jugado era una situación muy comprometida ya salvado de situaciones difíciles al filo de la primera parte y después se ha mostrado muy seguro y muy sobrio al final no pero el Valencia ha hecho un buen partido en general todo el equipo también buena actuación de Carlos Soler los que meten los goles pues siempre también pues tienen tienen una buena puntuación pero en general durante la temporada yo creo que hoy en día el jugador franquicia

Voz 1991 31:08 Parejo en el Barça es el que la vuelta a intentar es el de siempre Messi ha tenido hay un par de arrancadas el segundo tiempo es el que más ha intentado empujar el equipo ha hecho una jugada extraordinaria con el exterior que es leído al poste que es otro de esos goles de

Voz 0588 31:23 de de poner mil veces pero luego

Voz 1991 31:26 he dicho hasta Valverde en rueda de prensa ella que le podía venir bien a Coutinho Coutinho otra vez un partido desastroso hombre yo el futuro de Coutinho en el Barça sí que no lo sé pero desde luego más oportuna no lo pueden dar al tío las sensaciones que Valverde se ha mordido la lengua tanto tal cual es que te te lo compro porque la cara que ha puesto el cometiendo chico quema quieres que haga por ti

Voz 1906 31:49 on se ha cansado de esperarlo Valverde porque además es lo que dices le ha dado oportunidades el tema está en que el club tiene un problema ya es que hay que encontrar un equipo que pague lo que pide al Barça y lo que pide el jugador ya está para pedir poco en sí pero al final los jugadores van a pedir como mínimo lo que cobran en el Barça un poco más pues mejor ya hubo una reunión con el representante de Coutinho hace ya unas cuantas semanas que quiso saber cuál era su situación porque jugaba poco muy quería explorar una salida en el el Barça le dijeron que estaban encantados con el programa simplemente una estrategia porque en el club

Voz 0588 32:31 creen o creían que

Voz 1906 32:33 a este tipo de futbolistas no hay que ponerlos en el mercado sino que son ellos los que se tienen que buscar el equipo para no digamos es el precio el tema está en que lo que ha pasado después es que Coutinho no ha respondido ni mínimamente y que el Camp Nou le ha silbado con lo que desvalorizó

Voz 0985 32:50 es que sabes qué pasa tú a Coutinho si llevar más años en el Barcelona el importe de su fichaje estaría más amortizado pero si ahora lo vendes por una cantidad de setenta ochenta el boquete de pérdidas que te abre es irrecuperable con este asunto por lo demás quién ha sido el mejor como siempre Yago Messi quién ha sido segundo mejor Malcolm por cierto Malcolm que durante toda la temporada no ha existido está también es buena esta porque cuando decíamos que lecturas sacamos de estos dos partidos que nos deja un sabor agridulce hay que interpretar a Valverde si hay que interpelados jugadores si hay que interpreta directiva sí y como decía así que hay que interpelar a asesoría técnica también porque sino tampoco se explica que hoy se hayan combinado dos delanteros centros nueves ya han sido a Arturo Vidal y Piqué dame un segundo Jordi que aparece Marcelino

Voz 1991 33:44 en sala de prensa Flagey su imagen opuesta

Voz 8 33:47 entre venta legal verdades sonrisa de oreja oreja no puede dejar de sonreír le brillan los ojos Marcelino contento feliz ha ganado la Copa del Rey en su título ha conseguido ganar al Barça Villarreal Osasuna ha el campeón empieza Marcelino Beagle que aquí

Voz 7 34:05 tiene Dalia Figueredo que vamos a ya verás qué tal buenas noches con un golpe muy duro

Voz 9 34:11 otro más esta temporada cómo está el vestuario después de perder esta final de Copa y si la explicación Gerard es futbolística anímica no sé qué explicación le encuentra es

Voz 7 34:22 bueno

Voz 18 34:24 eh

Voz 1974 34:26 pues después de la derrota el equipo está dolido últimamente muy dolido son final de temporada que no esperamos acabar así es tirar es atrás hace un par de semanas estábamos a dos pasitos de ganar el triplete nos vamos pues ganando sólo la Liga no eh es difícil sacar conclusiones después del partido de hoy porque hoy pues parece que todo sea muy duro y que metamos hacer muchos cambios sí que que bueno que que los últimos quince días pues no no han sido el nivel que se esperaba aunque con el Barcelona creo que la distancia dentro de unos días pues las las opiniones pues a ver si luego pues tendrán que tomar las decisiones que que que es se crean oportunas pues eh

Voz 14 35:19 tanto la junta directiva como

Voz 1974 35:21 como también de nosotros los propios jugadores de tomar las conclusiones respecto a lo que ha sido este año no creo que hay cosas buenas hay otras que son malas eh

Voz 7 35:30 bueno intentar mejorar para el año que ver como has visto a

Voz 5 35:34 al debe ese Guinea el técnico al frente a este equipo capaces con el de revertir la situación

Voz 1974 35:41 es una pregunta que no estáis haciendo mucho ahí y al final nosotros no

Voz 0985 35:46 la decisión

Voz 1974 35:48 en las últimas dos semanas He escuchado muchos compañeros y a mí mismo que no lo he preguntado mucho y creo que ya lo hemos respondido al final eh esto es una una decisión del de la junta directiva ahí creo que también han tomado ya la decisión y han opinado al respecto nosotros y creemos que es el entrenador que nos ha llevado a ganar dos Ligas una Copa en dos años y que qué puede seguir ayudándonos a a ganar títulos pero pero es que la decisión con pocos nuestra

Voz 19 36:21 dar una temporada que podía ser de triplete que como tú dices que deja un sabor agridulce entiendes que se tienen que tomar medidas que al final la gente crea que una Liga no es suficiente por un equipo que lo ha ganado tanto

Voz 1974 36:34 bueno pues yo creo que las expectativas eran mucho más altas y por eso al final pues ese ese desencanto no a mí me da la sensación que si hubiéramos pasado en Liverpool hubiéramos ganado tripletes las que tengo hubiéramos olido aquí con otro estado ánimo oí la final de la Champions estoy convencido de que la hubiéramos ganado pero bueno fue pues así el fútbol son situaciones a veces buenas otras no tan buenas si hay hay que afrontar aceptarlo lo que tenemos eh estamos muy muy dolidos obviamente pero ya te digo hay que aguantar el chaparrón y si dentro de unos días pues veremos todo un poco más claro

Voz 7 37:14 entiende que la gente pida que pase algo en el Barça que hay algún cambio

Voz 1974 37:20 sí sí perfectamente las opiniones a todos si eh y que las cosas cambien

Voz 9 37:28 ella recrean cambios al final no

Voz 1974 37:33 a los culos

Voz 9 37:35 tiene todas las opiniones que hay para todos los gustos todos los colores

Voz 1974 37:42 si la decisión Si ya están las

Voz 9 37:46 la gente ha decidido que esta Junta es la que toma las decisiones y está en sus manos

Voz 1714 37:51 la I vasca

Voz 1974 37:54 me llevo manera ska notan B pero pero al que ya le asumimos nuestros ahorros conocen comer como compartir Si ya ahora descansa por la temporada que

Voz 8 38:07 a son unos nuestros errores a veces no sale bien y otras no tanto le preguntan por la autocrítica hay que hay que hacer en El Vestuario bajamos a llorar

Voz 1991 38:17 Piqué luego nos cuentas el resto de cosas que ha dicho volvemos a la rueda prensa Marcelino Lucky la orden

Voz 16 38:27 tan indescriptible o no te deja ni ni ni ver

Voz 11 38:32 ni suponer lo que puede ocurrir que Balbás

Voz 16 38:35 esa

Voz 11 38:37 cuando tenemos el equipo más alto en el campo nos mete un gol en estrategia bueno les toca sufrir nos toca ponernos en esta situación creo creo que esa situación y luego ganar también es una parte de madurez de experiencia que me adquiriendo el equipo en este tipo de partidos hemos competido a un grandísimo nivel enorme nivel

Voz 16 39:00 por lo tanto creo que el equipo ha dado un paso adelante soy consciente de que hoy hemos hecho felices a mucha gente los primeros también creo que nos lo merecemos a nosotros mismos hemos sufrido porque a veces al futbolista al entrenador se supone que no sufre cuando no gana unos niños criados dinero fama no detrás de ese futbolista una persona quiere hacer bien su trabajo quiere jugar bien y que quiere hacer felices a los demás entonces todo el sufrimiento que esta en plantilla tuvo en muchos momentos de la temporada creo que les ha hecho fuertes para hoy lograr esto disfrutarlo y a la vez como bien dices estamos nos sentimos orgullosos orgullosísimo de ello hacer felices a mucha gente sabemos

Voz 11 40:06 lo que

Voz 16 40:07 la afición del Valencia quería esta Copa recuerdo después de clasificarnos de las semifinales que independientemente de resultado y a veces llevamos con con resultados apretados en casa y la gente gritaba y ahí nos vamos a Sevilla entonces bueno pues te da o te ponen una situación tuve sensación de tranquilidad todo el día y creo que los futbolistas también supieron anteponer el disfrute y el juego a todo eso que suponía la victoria

Voz 8 40:44 creo que por eso lo logramos hacer y no lo evento

Voz 1991 40:48 pido es la muy emocionado

Voz 8 40:51 consciente de que esa ha pasado canutas y que ha vivido una hay un día que es que quedará en la historia del del Valencia más preguntas para

Voz 20 40:57 por que la primera no le ha sorprendido de alguna manera esté ya ganaba por cero dos en el Camp Nou acabaron empatando pero el Barça aquel partido de alguna forma lo empató cuando a fútbol viendo y que quería hacer

Voz 1905 41:12 no tengo hoy la sensación de que el Barça iba con todo hacia arriba sino un plan preestablecido porque ustedes se defendían muy bien pero sin jugar su propio fútbol no para nada sea usted cree que el Barça ha sido el Barça de siempre en esa manera siempre

Voz 11 41:32 en aquel partido hicimos tanto como hoy para ganar el Barça nos metió un gol de penalti y en una situación de Messi no hizo en más ocasiones que hoy jugó prácticamente de la misma forma en creo que no es un análisis proporcional a lo que ocurrió en uno y otro partido

Voz 0588 41:56 no sé si

Voz 11 42:00 eso ocurrió desde mi sensación no la tuve no la tuve aquí Si ganamos hoy ganamos por nosotros no por el Barça

Voz 16 42:09 que haya cambiado supla

Voz 8 42:12 entre cuando el papel de el Valencia en esta final no le gusta ni un pelo en hacer el Barça no tiene que ser este ningún tipo de mérito a la gran final que ha hecho Marcelino que en la primera mitad sobretodo ha pasado por encima de elevarse

Voz 1905 42:24 ha sido fantástico Él ha salido muy bien las contras os digo mortales clave que llegaba al Valencia lo hacía con peligro en aquel momento sufriendo no iba acuerdo que tú dijiste es que no no me lo explico porque nunca vive una temporada así una temporada así tan atípica que el equipo tenía tantas ocasiones no fue capaz de ganar y que la única solución era seguir aunque es posible que entre el fatalismo aunque es posible que baje un poco lo los ánimos no sé si ahora después de que haya terminado también la temporada semifinal de ley pues el puesto de Champions y esa final se has echado la vista atrás piensa un poco en ese momento de aguante esa capacidad de aguantar de seguir incluso con las dudas porque me imagino que dudas en algunos momentos habrás tenido hoy muy fuertes y con todo esto

Voz 0588 43:12 no

Voz 1905 43:13 ahora que sufrió después de haber conseguido todo eso ahora que de dónde vais de este punto

Voz 11 43:19 no es que nosotros los entrenadores tenemos tendremos que analizar el juego y lo que ocurre en cada partido ir como bien dices yo comentabais comente de forma reiterada que no entendía una dinámica así porqué pues porque el equipo competía el equipo no perdía el equipo empataba mucho porque empataba mucho en aquel momento lo decía ahora creo que lo que decía se corresponde con el hecho aquel que constantemente comentaba era que no teníamos efectividad cara a la portería rival qué ha ocurrido de la segunda vuelta en comparación con la primera simplemente que hemos doblado el número de goles a favor qué significa eso qué significa eso que juegas y no siempre en batas porque el empate genera incertidumbre en los futbolistas genera a veces falta de confianza no metes gol dices bueno es como me meta

Voz 0047 44:11 uno no gano

Voz 11 44:14 con eso juega el equipo constantemente en cada acción de partido después llegan victorias llegan empates llegan Victorias llegan desempates tuvimos creo que diecisiete partidos sin perder jugamos creo que treinta y cinco partidos desde enero llegamos a una final cuarto puesto sumando treinta y ocho puntos porque porque modificados algún no no modificados prácticamente nada simplemente que esos jugadores desarrollaron el mismo juego con más confianza con más naturalidad con más atrevimiento y sobre todo y sobre todo con más efectividad es la clave el gol determinan los estados de ánimo en las victorias nosotros pues cobramos los goles en la segunda vuelta con respecto al primer

Voz 8 44:57 más preguntas para Marcelino Moneo es la clave de la efectividad la mejora del del Valencia en el segundo tramo de la temporada que le ha llevado a cerrar es la cuarta plaza de Champions llegan ahora hay esta final de Copa once años después liberado a Marcelo esperanza es fíjate por lo que pasó aprendieron una sonrisa de oreja a oreja

Voz 1991 45:14 no

Voz 8 45:15 los más preguntas para para de felicidad apurar mismo

Voz 11 45:22 se ha llegado por por resultados Sarre se ha llegado porque en momentos de dificultad pues los jugadores me dieron muestras de apoyo que no es sencillo por eso se lo agradezco tanto constantemente además nunca lo olvidaré el club en una situación difícil en un club como el Valencia pues no no es fácil el club de tanta confianza no es fácil muy difícil casi imposible revertir la situación de la forma que que lo hemos logrado bueno al final se demostraba ni antes era tan malo ni ahora soy tan bueno ni nada simplemente trabajo con honestidad dedicación y creo que con un criterio claro trabajamos y luego pues tenemos futbolistas la cierto de fin de todas formas está poniendo triste porque mira que venía alegre esos momentos de dificultad entonces joven que me preguntaron todos colegas de Valencia estuvieron preguntándome por qué no gana porque no gana porque no gana porque no ganan todos los meses ganamos ganamos hoy

Voz 0588 46:42 las dos tres últimas aquí

Voz 8 46:43 el gané cuenta Marcelino con irá insisto rebajes no deja de sonreír

Voz 0047 46:50 daba ayer por si había soñado en ese momento en el que las once menos cuarto el Valencia se proclamaba campeón de la Copa del Rey quería que me es que lo verá como se le pasó ese momento fue la cabeza como era ir para que lo sepa toda la toda la afición ya que estamos ya que ha sido el último parte del vamos a estar una temporadita sin vernos

Voz 16 47:08 qué nota le pone al Valencia esta temporada