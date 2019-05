'Reducen a un atracador de un sartenazo en la cabeza'

Voz 1 00:00 eh eh eh a ver que pongan en ver

Voz 0874 00:45 bueno pues después del baño de masas que se dio en A Coruña vuelve Íñigo Domínguez E de se pasado muy bien personas enviar un abrazo enorme pues cientos de personas que vinieron de les no pudieran venir la próxima vez que tú vengas con nosotros tendremos que buscaba un teatro más grande porque te has quedado Peña exclusivamente por ti como sabes esta sección el hacemos gracias a los oyentes que mandan noticias de sus periódicos locales al Whatsapp de A vivir que es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve hispanos han acumulado varias semanas así que hemos tenido que clasificar las secciones como haría un periódico y lo abrimos abrimos ese periódico por la página de sucesos

Voz 0798 01:24 Nos vamos a un lugar que suele

Voz 0874 01:26 a frecuentar en esta sección que es Asturias La Voz de Asturias veintisiete de marzo es una historia Un poco macabra en a finales una denuncia ciudadana y son temas

Voz 0798 01:36 no pero en fin si es macabra el absurdo de la vida de la burocracia no bueno titular que siempre es lo mejor deja el coche en un paso de cebra tras sentirse mal muere junto al vehículo Ile pone una multa de doscientos euros dices bueno porque en fin bueno pues parece es que es la multa por aparcar en pasos de cebra

Voz 0874 02:00 no pero no hacia la

Voz 0798 02:03 Emilia le llegó después osea sin esto fue que además pasó en en en A Coruña a las cinco de la mañana una patrulla de la Policía Local se encuentra un coche aparcado en un paso de cebra una puerta abierta y un poco más allá pues ven a un hombre en fin había fallecido etcétera que pasa pasa todo esto y luego le llega la multa a la familia pueda aparcar el caso de aquellos

Voz 0874 02:21 vehículo un poco ridículo se de por cierto era un joven de treinta y un años no se sabe nada de lo que pasó hoy porque murió de Coruña a León es un ejemplo de tener que explicar quién es el protagonista en el mismo titular porque no la noticia no es noticia

Voz 0798 02:37 sí eso es una noticia muy extraña de hecho yo leía titular luego la noticia digo bueno aquí que que que es lo que pasa es que quieren decir no sé si porque esto es una noticia bueno es que todo está el titular porque dicen investigan si la muerte del primo de Felipe González en Valverde de la Sierra fue un accidente bueno pues es un suceso como habrá muchos de un señor de ochenta y cuatro años pero que resulta que es pues primo de el ex presidente del Gobierno de Felipe González y bueno pues pues todo todo es que este es el primo de Felipe González y nada investiga la muerto el primero

Voz 0874 03:09 ha aparecido con un golpe en la cabeza en las ocho de la mañana de ayer en una finca que se encuentra entre el cruce de Valverde de la Sierra y el pueblo el fallecido fue encontrado por uno de sus hijos no aportan nada que haga pensar que esta muerte fue sospechosa ya pero el titular sí que hace esa sucesión

Voz 0798 03:26 la acción como hoy yo y cuidado que insisto es el primo de Felipe bueno

Voz 0874 03:31 en fin Mathieu m ochenta y cuatro años vamos con ladrones y robos frustrados que es tu parte favoritas de la sección de sucesos en este caso Albacete pero lo cuenta el diario Sur

Voz 0798 03:41 de este está está muy bien estos estos que el redactor además digamos esa regodea no

Voz 0874 03:46 Estados Unidos tiene a ver Spiderman a favor seguramente a todos los superhéroes de Marvel nosotros tenemos nuestros métodos también

Voz 0798 03:53 eso es bueno esto es un delincuente en unos grandes almacenes de Albacete que va directamente al departamento de menaje de cocina así lo cuenta la noticia dice eso por la compra de unos cuchillos la dependienta de cuarenta y cinco años le enseñó varios ejemplares y el hombre cogió rápidamente uno de ellos sólo con el cual cuello

Voz 0874 04:10 ir dijo que le entregara el dinero no esté en este punto el titular

Voz 0798 04:14 eso reducen a un atracador en la cabeza no es que vamos adelante es un spoiler este no porque qué pasa bueno en ese momento dice la noticia un compañero de la víctima que había sido testigo de los hechos no se lo pensó dos veces y tras coger una sartén de la misma sección que este denigrante pelearemos sección Cela estampó en la cabeza al atracador la resistencia de la sartén quedó sobradamente acreditada después el hombre cayó desplomado no no te fastidia para ese es buenísima pero luego lo pensé es que usar en la cabeza con fuerza

Voz 0874 04:43 lo tiene que ver mucho en cada vez más para de esto

Voz 0798 04:46 has de hierro no tremenda santidad ha quedado no se te pegan restos en fin bueno hay más graves con entró el zorro esto es increíble Rubén increíble porque es faro luego hay un grupo que robó más de mil doscientos palés hemos y que luego revendió pero como pues mil doscientos palés de madera

Voz 0874 05:10 es tener tanta jeta es lo que hace es para robarle

Voz 0798 05:12 diminutas una flota de trenes au de una portaaviones no se son estaba en el exterior de las instalaciones de una empresa en un polígono industrial desapareción y luego se los vendieron a otra a otra empresa

Voz 0874 05:25 por veintitrés mil euros después y eso eso

Voz 0798 05:27 es un dineral y ahora bueno Camila la empresa que los compró también esta siendo investigada

Voz 0874 05:33 el robo de los palés paseamos a la incautación del cristal y cristal y ahí lo dejamos así esta noticia no es la envía Ana en el diario nueve cuatro uno de la ría

Voz 0798 05:45 pues sí aquí es como bueno es mantener el suspense hasta el final no se sigue de forma deliberada o no pero el titulares la policía de La Rioja se incauta del mayor alijo de cristal de España Icex vaya no el alijo de cristal ciento setenta y ocho kilos supera notablemente la mayor incautación realizada en todo el territorio nacional fue hallado en Cenicero no sé qué que luego cuenta que la operación ese llamó operación bacterias gracioso muchas me ha gustado también que entre los detenidos se encuentra un hermano de A V apodado el velas no lo haya subsista me me hace gracia pero bueno lo gracioso otra noticia es que en ningún momento se explica que que el cristal es una droga es una medida no entonces tú estás diciendo bueno que han roto el cristal la cristalería o no se obrera de Galicia pues sí la verdad es que tiempo no ha salido pero mire bueno este es un caso en Rebelde sadismo Salles sólo te voy a al el titular y su título Iguana en fin dice un sexagenario denuncia que pudo ser drogado y violado tras cenar con otro varón en un bar de luego a la mañana siguiente me desperté desorientado en la calle asegura la supuesta Víctor

Voz 0874 06:56 Imaz vice supuesta si pedirte que me él desarrolle un poco el tema

Voz 0798 07:01 bueno dice el hombre hombres dice el hombre explica Fiat

Voz 0874 07:05 te ríes

Voz 0798 07:06 es que dice fui hacen conocido dimos una botella de vino y no me acuerdo nada más hasta la mañana siguiente que me desperté desorientado en la calle fuéramos mal indicó la supuesta víctima que actualmente se encuentra en Fuerteventura como a su familia que esto no sea que tiene que ver porque me da igual que quiere sugerir diciendo estamos no se bueno pero bueno esto supongo es para situar no entonces bueno luego una explicación complicadísima conocía a este hombre por un amigo que me iba a mudar al sur de la provincia entonces qué quedamos y no sé qué al día siguiente se levanta eso es cerca de su casa con un golpe en el pómulo izquierdo dolor en la vejiga y una sustancia pegajosa en la entrepierna o como como puesto último una sustancia pegajosa en la piel en la pierna en la piel Ana en la que era se activó el protocolo de agresiones sexuales y bueno ahí queda todo muy raro no sé en el desenlace Kittel

Voz 0874 07:55 se sabe algo pues si esa fue identificado

Voz 0798 07:57 pero la noticia no aclarar nada más tú mismo misterioso supongo que tendrá continuación esto

Voz 0874 08:03 pegajosas con el usa esta palabra si sustancia pegajosa en La Nueva España y estaba vamos a pasarlo a la siguiente el progreso

Voz 0798 08:14 la alto si no sólo leer lo que ya te estalla la cabeza según Theorem pero no entiende nada dice cuelgan fotos eróticas de la menor que huyó con un primo del preso resucitado

Voz 0874 08:25 vale sólo quiero saber el peso de los mismos lo de interés

Voz 0798 08:27 cada palabra que que van añadiendo complica más todo no bueno en fin dejaron lado todo esto lo el preso resultados que es bueno es una historia increíble que pasó pues hace ya tiempo en en Asturias porque en un centro penitenciario pues un un preso pues pues pues murió certificaron la muerte los servicios médicos y cuando iban a practicarle la autopsia que ya estaba en la bolsa y todo estaba vivo

Voz 0874 08:50 no me digas bueno el hombre

Voz 0798 08:53 lo bueno fue un susto claro la nueva España contó que el relato de del propio implicado dijo tuvo una sobredosis por mezclar pastillas con alcohol me desperté en el hospital primero me dijeron me había puesto malo y luego me fueron contando que los forenses me habían dado por muerto ya había despertado en la morgue no me lo creía dice la frase memorable Cuba iba a estar muerto si ahora estoy vivo

Voz 0874 09:15 mejor manera de explicarlo no oye pero que son bueno que de repente nota es claro que abren una bolsa estás tú te despiertas con con la cremallera de la bolsa de plástico

Voz 0798 09:24 sí me lo mal que te despierta oye García

Voz 0874 09:27 decía la historia de una conductora que también la da mucho juego porque hemos escuchado ya en estos podríamos haciendo esto muchas excusas para justificar determinados comportamientos estas buenísima si está en el progreso

Voz 0798 09:41 una conductora da positivo en alcohol tras un accidente y alega que bebió esperando a Tráfico está bien pensada es decir lo ideal de tomará que en el que llegar a Guardia Civil claro dice

Voz 2 09:53 me dio dio el doble de

Voz 0798 09:56 permitido cero coma sesenta y siete no entonces dijo eso que no consumir bebidas alcohólicas antes de ponerse al volante sino después mientras esperaba que llegará la Guardia Civil el lado más que la jueza ha considerado sus explicaciones inverosímiles no porque dice que no encontraron el turismo ni en los alrededores ninguna botella lata de cerveza

Voz 0874 10:15 no hay más que investigar para llegar a la verdad no claro

Voz 0798 10:17 entonces bueno pues multa de mil doscientos sesenta euros frente al carné quince meses en fin

Voz 0874 10:23 la excusa era buena o otro lado con pocas luces estamos las mía fue otro oyente al renuncio le además dice dedicado a Íñigo Domínguez para su sección publicada en el Diario de Burgos el diez de mayo del dos mil diecinueve

Voz 0798 10:34 sí está está muy bien ese clásico ladrón ladrón torpe que tan tan entrañable no resultan no dice asalta bar a martillazos topa con los dueños dentro entonces el relato es muy divertido porque los dueños del establecimiento que estaban en la cocina preparando los primeros desayunos cuando se asustaron al escuchar golpes y al salir a la zona principal de local para saber qué ocurría se encontraron con alguien que intentaba entrar dando martillazos a la puerta trasera se que para colmo está abierta bueno entonces el hombre se fue corriendo a llegó a la policía índice los agentes le detuvieron a pocos metros en el entorno agazapado entre unos matorrales de verdad que mal todo lo que pueda y encima es que había intentado en otros establecimientos ya sabía artillados varios sitios

Voz 0874 11:22 pues a esta noticia es también tiene un final un poco triste pero hace falta explicar lo claro el titular la manda por cierto Belén baratos enviado insisto al whatsapp seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve te dice que me cuidado con los jóvenes cuando van al volante

Voz 0798 11:39 en los jóvenes a que ya es mucho decir porque el titular es herida grave tras atropellar a un niño de tres años con su bicicleta Un niño de tres años pero bueno es que la mujer de ochenta y cinco años callo a la ribera del río desde una altura de dos metros

Voz 0874 11:54 o sea que bueno lo primero es el chaval le años seguía un triciclo yo creo no cuántos años ya estamos casi Céline que dice dice bicicleta

Voz 0798 12:02 pero bueno acá obviamente supongo que sería de todo sin querer cita pero la las casualidades pues la mujer cayó desde dos metros no dice la la Policía Local hace un llamamiento a los padres para que vigilen los movimientos de sus hijos por pequeños que sean

Voz 0874 12:18 los movimientos cívicos las siguientes secciones noticias de los oyentes que tienen o hacen referencia a una mezcla de animales y comida pobre con la que nosotros somos menos portavoces de lo que la Audiencia soberana de Prensa Ibérica envía aguas a no lo único que hacemos es transmitir un poco lo que recibimos bueno amén Skaar vamos de vez en cuando sí sí pero

Voz 0798 12:53 no hay que excavar mucho de cómo cómo en este que es que ya sólo les

Voz 0874 12:56 el titular con todo porque si si Diario de Navarra que es una noticia agencias de Europa Press del del catorce de mayo publican esa noticia hay tanto que explicar venga del titular

Voz 0798 13:09 el los lanzamos así a Bestia El yihadista abertzale Navarro asegura que compró un arma por una plaga de gatos

Voz 0874 13:16 Víctor FM alega que no comparte los postulados radicales del yihadismo ya que celebra la Navidad con

Voz 0798 13:22 es una estupefacción es que se siente Loreto es bueno es que es queda más pues bueno así un juicio en la Audiencia Nacional que le juzga en este hombre por un delito de auto adoctrinamiento ya auto capacitación terrorista que ya son los gritos muy curioso capacitación terrorista

Voz 0874 13:37 m de este yihadista abertzale bueno todo es no entonces

Voz 0798 13:40 para defenderse dice que no comparte los postulados radicales del yihadismo dice pues de celebrar la Navidad de consumo estos pacientes que tenía en casa un fusil AK AK cuarenta y siete de aire comprimido porque lo adquirió para hacer frente a una plaga de gatos

Voz 0874 13:53 no iba a haber hecho una sección de excusas baratas

Voz 0798 13:56 luego Express mujer acceso aunque no tengan que ver lo cuenta en la crónica misma es cuando hacen estos desvaríos que no sabes muy bien porque lo cuenta no dice preguntado por el deseo que tenía de mudarse a Senegal constatado en la investigación el joven lo atribuye a su muy buena relación con los senegaleses dice me habría gustado y el casarme quedarme a vivir por su forma de vida su cultura son gente muy amable buena cariñosa no se meten en problemas lo que aquí en España no veo vamos

Voz 0874 14:23 el Comillas coma

Voz 0798 14:25 ajado

Voz 0874 14:28 ya no se ven estas cosas donde Senegal más animales y no me resulta extraño ver en el mismo titular a Donald Trump y el cerdo gallego La Voz de Galicia recoge un tema internacional que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China para publicar una gran historia local que esto siempre insistimos pues es es algo que nos da una lección de P

Voz 0798 14:46 ya en el talento de la gallega para hacer cualquier tema Gallego su pueblo es increíble no porque en este caso los tuit de Trump engordan al cerdo gallego sea fíjate tú que insiste que el árbol como saltas de una otro bueno aquí lo explica todo auguran que la guerra comercial entre China y Estados Unidos disparará la exportación de porcino español al país asiático provocando un alza de precios que beneficiará a los productores de Galicia

Voz 0874 15:10 eh hasta ayer no igual llegan un poco lejos no se conclusiones

Voz 0798 15:14 pero bueno dice que la exportación de productos acerca aumentó un treinta y dos coma ocho por ciento en los dos primeros

Voz 0874 15:19 meses de este años bueno pues entonces verdad los tuits de Trump en Gordon al cerdo gallego que enhorabuena de no pobrecillo el cerdo acaba mal en esa historia de Galicia Castilla y León en en Ávila los colectores entraron en campaña según este titular no

Voz 0798 15:35 en Ávila Ávila rezo diario digital dice una nube de insectos úteros intenta boicotear un acto del PP

Voz 0874 15:41 malditos masones

Voz 0798 15:42 sí bueno pues cuenta la crónica que que en el que la presentación de la candidatura autonómica al PP en en Ávila bueno pues que aparece una invasión de de insectos que no dejó en paz a nadie alguno se levantaron de la silla estos periodistas hice lo llamativo es que los candidatos situados unos metros más allá no se vieron afectados por la plaga no se desvió espantar los no ya aquí te voy a meter uno que este no lo tienes tú porque él acabo de encontrar a ver es que muy gracioso perdona que que que te pilla traducción premia va a merecer la pena dice UPL da un mitin para los dos vecinos de Santa Cristina del Páramo en señal de lucha contra la despoblación

Voz 3 16:15 dice la leyenda

Voz 0798 16:20 en eso pero hay dos vecinos entonces el candidato al municipio bueno pues fue para allá porque todos tenían los mismos derechos pero fueron más concurrido lo esperado porque asistieron vecinos de otras localidades del municipio que hay cuatro pueblos bueno en total serían como una docena pero claro ponerse ese leyenda entre comillas no mira aquí estoy leyenda entrecomilla pero bueno si no también es campaña electoral

Voz 0874 16:41 es verdad oye yo creo que en esta sección teníamos que hacer también un poco como hacen cada año la ceremonia de los Oscars que es el himen

Voz 0798 16:47 Oria

Voz 0874 16:48 en fallecidos no vamos con el de hoy sí

Voz 0798 16:52 eh españoles el burro Pollini ha muerto bueno ético mediterráneo de este yo dice que el el bueno el burro Enric Pollini uno de los iconos del universo de Ripollés que es un pintor en castellano universal como dice el periódico que bueno tiene una fascinación por esta especie el Pollini de hecho tiene cuatro en en que tenían en en en su finca bueno

Voz 0874 17:20 días tristes para Ripollés dos puntos ha muerto Ripollés no es así empezar agónica

Voz 0798 17:25 con tres contracción ha medido el apellido del universal pintor castellonense con la palabra Pollini Ripollés

Voz 0874 17:31 bien no el pintor ha hecho declaraciones eso sí sí sí

Voz 0798 17:36 bueno representan el cariño y el esfuerzo los pinos el corazón de los hombres personificada una especie que es todo humildad grandeza ya que tenemos que respetar

Voz 0874 17:44 no no podría estar más de acuerdo acabamos de perder una serie de oyentes en esa localidad pero no somos

Voz 0798 17:49 la estaba fuera de bromas eh yo estoy yo soy un admirador de empate diluyo por ejemplo que su libro eso eso quiere salvar te es publicidad siempre de Platero y yo porque es un libro precioso está muy olvidado aprovecho la

Voz 0874 18:01 ha sido una ella era la siguiente no es la vía José Antonio León Mangado es el diario La Rioja dice el oyente maltrato animal tradición Tiempos modernos

Voz 0798 18:12 sí era era esto es muy curiosa porque es en Santo Domingo de la Calzada es el gallinero más vip del mundo bueno no cantó la gallina después de muerta no eso es entonces hay toda una la leyenda antiquísima que entonces qué ocurre pues que desde ya se sabe desde el año mil trescientos cincuenta el Papa emitió una bula por la que permitía que hubieran pues dos gallinas vivas en la catedral dentro y que concedía bula a quiénes entre otras cuevas miraran al gallega la gallina que hay en la Iglesia en todo siempre hay Aídos entonces ha habido quejas de su animalista etcétera diciendo que qué vergüenza qué tal pero Sáenz

Voz 2 18:47 debido a la la iglesia diciendo que que bueno que viven de maravilla que les dan de comer que están ahí

Voz 0874 18:53 lo alto e en un sitio muy pequeñito yo creo tampoco creo que Divan de maravilla

Voz 0798 18:57 bueno no sé son ha un gallinero gótico no creo que muchas

Voz 0874 19:00 podamos presumir de estar lustrosa son la foto si yo me imagino que ellas prefieren esto va a otra cosa supongo en otra noticia de gastronomía hay dos en Asturias una en Galicia y además hay una foto

Voz 0798 19:14 las dos son muy buenas en la primera es muy misteriosa esotérica diría yo no va a España sorpresa embovedado hayan ofrendas con fruta bisutería velas en un camino ya aquella música de misterio es la segunda vez que los vecinos encuentran una especie de bodegones en una zona apartada que relacionan con rituales de suerte ya

Voz 0874 19:32 por eso hay que investigarlo no bueno pues que es un Piglia

Voz 0798 19:34 lo que es Upy sí pero que se

Voz 0874 19:37 me monta y lo dejan allí se marchan y no consumen nada

Voz 0798 19:40 estoy que no me está entrando hambre es una hacer brujería porque se tiene pinta de ser algo bueno ha mandado mucha gente Fira de la bodega la voz de Ourense estas unas ideas maravillosas de Galicia el GPS extravío aún checo en Vilar de vos y los vecinos les regalan chorizos él corre para Oriente con hechos el conductor solo hablaba su idioma nativo guardias civiles tuvieron que comunicarse a través del lector de Google me gustaría a la crónica entera es buenísima pero eso es un contador de un tráiler de checo que apareció allí no se situaba bueno salió todo el poder ayudarle la Guardia Civil y hasta las ocho de la tarde que por fin consiguió desbloquear el sistema que el sistema de seguridad Se sabía desconectado por calentar el embrague pues se pasa ahí la tarde dice bueno durante todo ese tiempo los vecinos además de jalear le se ocuparon del checo le iban llevando chorizos y otras viandas que él Caminero agradeció al despedirse de todos entre lágrimas y abrazos al día vuelve con su familia ensaya desde el pueblo ha una amistad

Voz 0874 20:40 en total yo creo que vamos a dejarlo aquí porque tenemos tantas delante que nos va a dar tiempo antes de que llegue la desconexión publicitaria bueno sí

Voz 0798 20:49 este que contarlo y memoria

Voz 0874 20:51 en regresamos a ella muy rápida la última ver si porque

Voz 0798 20:54 a ayer se consiguen que todo pase por allí no pueden adiós a Nicolau a Niki Lauda no nos hemos enterado todas predice nieto de o cordero grita bueno pues cuenta la historia de de de un Juan Lauda Crespo que en mil ochocientos noventa llamaban o cordero de Ayuntamiento de Nogueira de Ramuel reconstruir en su genealogía porque emigró a Buenos Aires luego fue a Cuba a Estados Unidos en Nueva York nacieron cuatro hijos uno de ellos fue capitán de las Fuerzas Aéreas norteamericanas la Segunda Guerra Mundial participó en bordean burdeos en Japón se caso con una austriaca habría nacido liquidó la duda habría habría que lo es hay quién dice habría lo deja

Voz 0874 21:32 así no hay que poner a Guinea investigador no no está prohibido usar preguntas en los titulares en el libro de estilo está prohibido no bueno no lo que está prohibido es nuestro mal adiós a mentir nieto de cordero Íñigo Domínguez abre la puerta de atrás está por aquel pasillo