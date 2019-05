Los momentos más surrealistas en campaña electoral

Voz 1 00:00 tú

Voz 2 00:03 de cómo estás cristianas hola qué tal pues muy bien

Voz 3 00:07 en estas jornadas preelectorales y sobre todo mañana echas de menos a pie de urna Génova

Voz 0444 00:14 pero lo que más echo de menos son las campañas eso sí si las campañas y que echo de menos

Voz 2 00:18 la parte de la trastienda porque luego los que cubrirán campañas escucha ese mismo mensaje todo lo sí sí claro para que la gente no sabe ya que desde el podio se repiten los chicos

Voz 0444 00:26 sólo cambiar una frase cada diez entonces esa es la la que todos destacamos está obliga a cambiar

Voz 2 00:31 pero tú mañana lo ves en tu casa por la tele si imagino yo te imaginando casa como micrófonos no sé si es una sensación nueva que estuvo tú estuviste en el Congreso lunes no Iñigo qué tal mal en de mucha camiseta

Voz 0798 00:46 sí había era muy todo muy florido si impasible el ademán

Voz 4 00:51 no había una mezcla ahí increíbles

Voz 0798 00:54 de de explosiva de de personajes de consignas pero bueno era un día para hacer gestos para hacer fotos para bueno ICOM caen campaña la muy muy histórico histórico histérico histriónico tres cosas no claro porque allí la gente va a pillar sitio sin saber que luego será sino sitio me operaron por eso habilitara si bueno era como infantil todas a coger sitio pues eso dos horas antes duró muy marcial para coger la posición dotadas Sánchez aparece en la foto está como que igual a una colleja y luego pues eso los los daños per Cataluña también cogieron sitio detrás bueno pero todo esto para para que no sea tendríamos que estar pensando en el país de que vamos a hacer aquí aquí a cinco años estamos con la chorrada dónde me va Santa

Voz 2 01:38 de acuerdo es hoy en el Diccionario de conceptos políticos para ampliarlo un poco más hablamos de surrealismo en campaña

Voz 0444 01:43 sí debo decirte que no me ha costado mucho la sección de hoy porque el material es abundante primero que pasa así mezclas campaña electoral fiestas de San Isidro eso sí que es el resultado de esa suma aquí con los representantes de Vox

Voz 5 02:01 nadie más le mola de Carme Nate poco que mi madre ver si las aceras ya por sí abriremos almendra quiere cerrar este como el sábado

Voz 0444 02:22 no tenga que la cosa sólo puede mejorar que no voy a hablar de zoofilia hay un capítulo especialmente delicado que es el de los vídeos electoral

Voz 2 02:31 la sesión de hoy no nos la van a perdonar los oyentes si

Voz 0444 02:33 ellos electorales musicales para mí el mejor de la historia es este de hace años del candidato a la alcaldía de Oyón en Álava

Voz 6 02:51 IVE

Voz 0444 03:00 venga

Voz 2 03:01 entonces era del bien la verdad y con otro

Voz 0444 03:04 es Antonio Alarcó del PP canario que ese grabó el siguiente vídeo balanceándose sobre un caballito de madera en un parque

Voz 7 03:11 estoy subido un caballito letón decide que los niños y las niñas para recordar que la una a la época favorita de un proyecto vital en la niñez primero

Voz 2 03:27 Beatles cero porque tiene una vileza Gallito para y luego están los candidatos que hacen vídeos como para un público concreto hombre que acabamos de escuchar exactamente para para que no se

Voz 0444 03:39 de este que viene ahora está clarísimo es Ada Colau youtuber hablando como en plan moderno así como juvenil

Voz 7 03:47 esas de extrema derecha ahí autobuses de toda España decían que iban a ser mucho poquito con tantísima gente con gente súper ya sabéis que es viene él hablar de cosas bonitas sí pero tampoco podemos ser un jardín a lo largo de las cosas bonitas y hacemos ver que no pasa nada cuando los otros están haciendo es esta semana hemos tenido otro ejemplo tremendo tremendo tremendo no te gusta youtuber

Voz 0444 04:14 ah venga vamos a contrarrestar dos formas de hacer campaña por ejemplo la de pedir el voto todo el rato a todo el mundo personas y también cosas Teo García De Gea hizo pública su conversación con un robot

Voz 8 04:27 si alguien amigos lo robó el día vicios muy bien

Voz 2 04:36 me comparado con Juanma Moreno pidiéndole el voto a una vaca una buena jugada

Voz 0444 04:41 en el lado opuesto está Ángel Gabilondo un señor tranquilo reflexivo pura filosofía ambulante me he permitido ponerle una música relajante a uno de esos mítines

Voz 2 04:54 ver

Voz 10 04:55 me motivar movilizar emocional

Voz 2 05:03 el abrazo muy fuerte Ángel que es el filósofo de la campaña para campañas en total

Voz 0444 05:08 eso no sabemos cómo es de efectivo lo que sí parece importante para los políticos en campaña es dar una imagen como de positividad alegría buen rollo y tal como por ejemplo Pedro Sánchez sí sí ha hecho una campaña plana oye vamos a ver a mí con Sánchez además siempre me pasa que me parecen poco natural sea todo lo contrario que Mariano Rajoy va a Málaga por ejemplo dice que le encanta la ciudad porque pues por cosas como ésta

Voz 2 05:38 yo además soy malagueño muy muy malagueños

Voz 0444 05:44 luego que una señora le llaman guapo en un mitin por Rajoy responde la veo usted

Voz 5 05:49 bien

Voz 6 05:50 a favor y tiene la razón en lo que dice lo que pie

Voz 2 05:54 el problema de Rajoy con sujeto verbo y predicado tampoco sobre todo lo que

Voz 0444 05:58 no de hecho lo habitual es que en los mítines tarde o temprano se termine haciendo un lío

Voz 0684 06:06 para representar a todos los españoles sean quienes sean venga de donde venga vaya a donde vaya siempre

Voz 2 06:18 mira mira aquí va bien

Voz 0444 06:21 bueno Icon Rajoy y otros políticos termina hoy hablando de lapsus candidatos que no saben dónde están ni con quién hablan ni que dice

Voz 11 06:30 nueve bares

Voz 7 06:35 propuestas

Voz 12 06:38 John de un no

Voz 7 06:43 la Casa de la Cultura son realizar rallys como era verdad para retener de intento de alto rendimiento

Voz 0684 06:54 Le doy gracias a a Pedro ahí está diciendo que quiere un cambio quiere a Pablo Iglesias a Pedro Iglesias en la calle y quieren a Pablo Casado como presidente del Gobierno

Voz 6 07:13 hoy precisamente después de de Bilbao vamos a ir a a Guipúzcoa vamos a visitar

Voz 7 07:20 bueno

Voz 13 07:23 tampoco el Partido Popular han apoyado han fallado

Voz 7 07:26 españoles y volvió darles argumentos de mucho peso pues hubo uno tiene que ver con las facciones otro tiene que ver con el subsidio por desempleo desempleo pensiones y el tercero tiene que ver a lo hace lo hace lo propio empezado Loles AOL le digo los tres afirman que no no no no no no perdón de dieron ganar es que soy el único candidato a la presidencia al Gobierno que no va a venir a Navarra

Voz 0684 08:10 no lo sabía

Voz 7 08:13 ah bueno ya que va a venir a lo que quería decirle que si se hubiera tenido otro

Voz 2 08:22 estos estos cortes de voz para tus reportajes en la radio alemana de algún habrás hecho unas las elecciones no si me fui a San Isidro además se para para cubrir la campaña para cubrir la campaña

Voz 4 08:32 a veces municipal

Voz 2 08:35 o lo que es buena decisión si Kubrick este chotis de Vox directa no el chotis que Vox es que no no no no incluís Vox porque tampoco tengo tanto tiempo para su partido que tiene tiene que venir a darnos una lección de periodismo de verdad iraquí Iñigo que te toca mañana no sabes no

Voz 0798 08:51 era de momento hasta la la noche espero no hacer nada me ejerce pero no iba a votar no pero caro tras las generales pues si vas a la sede de los partidos pero mañana es un día con

Voz 2 09:05 miles de punto del sitio bonito mañana es seguro también es más porque Génova porque cama pues no para qué

Voz 0444 09:14 puede ser un drama os ha yo creo que si logran mantener Madrid pues el lunes la cosa estará más tranquilas si pierde en Madrid la noche va a ser un funeral el lunes va a ser una guerra mundial

Voz 2 09:25 dile generales hay que vivirlos Ana Fuentes Hans Günter Kellner Xavier Mas de Xaxàs Cristina Pardo gracias por venir compañeros sin Ivo quédate que tenemos pero hasta ahora

Voz 0444 09:33 adiós