El retorno del Elvis canario

Voz 0874 01:08 bueno pues la Audiencia ya lo sabe la gente que está en este estudio viene quién viene y luego se tienen que quedar a los cómicos a pesar de que el piano ya deja de sonar así que todos los que están aquí esperan ese personaje despeinado y mal hablado

Voz 1194 01:22 que entre por favor una muy buena Javier cómo estás bien fuera aliado el cable siempre me acaba de llegar ya estoy haciendo

Voz 0874 01:45 está destrozando el estudio a mí me cuesta pensar eso lo hace muy bien porque ya tiene mucha práctica en ello pero que te tienes que desdoblar la que tú cuando estás en este estudio haces barbaridades pero cuando vienes a vivir pues sí exacto

Voz 1194 01:59 soy muy bueno va averiguando cuál es el contexto a veces acierta a ver si no contestara para eso he encontrado un sistema que no te he contado pero se lleva la mochila apuesta por un efecto psicológico ven montado esta movida yo creo que funciona quién lo quiere probar si vas con la mochila apuesta te da la sensación de que todo es transitorio no es que te da una sensación psicológica de que no hay que darle tanta importancia a las cosas porque tú estás de paso tengo que tu programa si sale mal mi intervención tengo la disculpa de Miralles que no venía a esto yo yo iba a otro lado me has pillado tengo la mochila a lo mejor eso te quita peso de encima lo pueden probar lo pueden probar

Voz 0874 02:41 pero yo tener una cosa si algo tienes que haber aprendido ya en en tu tiempo en la SER y yo lo llevo tatuado es que nuestros pasos transita

Voz 1194 02:49 porque el primero claras lo que todo el mundo sabe porque es obvio me cuesta asumir tal entonces estas cosas me agarro a estas pequeños trucos psicológicos pero es verdad que la bebida todo es transitorio somos presentes sucesiones de difuntos oye el mensaje optimista para para vivir dos días

Voz 0874 03:13 a vivir que son los días que es como tú creías que llamaba a este programa que hacen

Voz 1194 03:16 yo no supe el momento en el verdadero nombre programa hasta después años después de estar colaborando en el A vivir que son los día yo les diría a Javier hasta feo alguien que acaba de llegar a La Ser creciendo dijo me voy a callar pero no creo que sea bueno pero sabes que eso sí

Voz 0874 03:35 estas menos tacos que James Brown esto es curioso

Voz 1194 03:37 claro sabes que James vine aquí los niños tienen que taparse los oídos de los padres se preocupan porque soltado tacos no nunca sueltas ninguna yo yo sí como pocos la verdad que no lo da moderna yo creo que de los tres seguramente es al que menos suelta a pues mira posiblemente sí es verdad que tengo esa imagen es un poco destruye pero luego luego luego sí que son cosas que es verdad que no no me salen no me sale me me me suena mal eso incluso por ejemplo los puedes ir claro sí uno no debiera digo que no a Kaká siempre ha vale vale pues es en el terreno personal un claro personal estoy muy metido para esas cosas con David a mal entonces porque David va a tope porque demuestra

Voz 0874 04:15 cantar ese terreno David que que van a tope yo sí

Voz 1194 04:18 hombre fíjate y luego la fama me la llevo yo pero yo personalmente soy el más apocado

Voz 0874 04:22 oye con que no sé si puedes

Voz 1194 04:26 se lo he dicho en la vida moderado vale vale vale ella lo único que me pide es que yo porque dice no digas que soy nutricionista porque realmente soy química no soy dietistas que es verdad hay soy química de forma antes no pasa que me dedico a esto la química de la a través de la química

Voz 0874 04:41 altera tu aspecto digamos Angela Ángela Quintas el mundo conoce pero claro tú lo haces por un reto también

Voz 1194 04:47 sí eso es lo que me impulsa porque yo se lo dije a digo Ángela quiero tomarme por supuesto en serio tu trabajo eres dietista yo no voy a hacer bromas sobre esto pero también te voy a ser sincero digo a mí lo que me motiva es el chiste entrase claro eso hay que tenerlo en cuenta también hicimos la puesta en la vida moderna que que Héctor de Miguel pesa ochenta y cinco kilos yo estaba en sien hasta hace dos semanas el reto era antes que se acaba la temporada en la final desde junio yo tengo que ponerme en ochenta y sin tienes que perder ahora mismo unos quince aproximada ahora mismo ya sólo diez estoy en noventa y cinco bueno pues al mes largo Ángela nosotros lo consigue habrá que voy en tiempo voy Ángela de dijo esto es una locura sinceramente no creo que te sobre tanta grasa ya se sorprendió no se esperaba que yo en quince días a cinco ellos Mitre Sami mi propósito es llegar a noventa si llego a las dos últimas semanas noventa Soccer veo a tiro el objetivo es e Bay ya a lo loco ahora lo que está dos semanas ya en plan Monk que en la sierra sin comer sano mentido por un barranco

Voz 0874 05:53 que haga falta pero ella ella lo primero te voy a decir cosas ella tú no sé si lo sabes pero en lo que es buenos engordando a los clientes sabes

Voz 1194 06:01 me he dicho que ya especialista en por ejemplo en actor

Voz 0874 06:03 exacto en hacerla gorda Manuel Burque

Voz 4 06:06 sí hizo una bestia parda y luego los volvió a a reto

Voz 0874 06:10 decir Mario Casas creo también sí sí adelgazando yo no sé si está de hecho de hecho fíjate

Voz 1194 06:18 voy yo voy ella tiene lo que me ha ordenado del yo me lo tomo como si fuera ella me ha dicho que coma cada tres K cuatro ahora yo lo quiero ayudar un poco como actualmente cada media hora a media hora yo tengo la sensación de que estoy comiendo más que nunca

Voz 0874 06:35 que ir siempre con comida encima

Voz 1194 06:37 siempre con comida xima siempre yo me llevas en esa orquesta llevo con jamón puedan llegar yo llego el perdona el la sensación y el otro día empecé empecé a comer llegue a casa me invitó que que los invito porque haberme quiso hacer una encerrona me invitó a amar mi taco en su casa ayer yo me llevaba comida por mi parte web montado ver con todos los artistas con pavo o sea yo comiendo marmita

Voz 1623 07:06 sí comiendo la comida del régimen

Voz 0874 07:11 de que no funciona si no yo no sé si pues yo nací pero

Voz 1194 07:14 que me está resultando entonces

Voz 0874 07:17 la es un surtido hay algo pero no te importa que mete la mano bueno no sé si esto es periodismo profesión de Alto Riesgo meter la mano en la mochila de nadie

Voz 1623 07:28 pues mira hoy justo ahora no tengo sólo llevarlo aquí siempre en la mochila si lo que es igual algunas obras

Voz 1194 07:36 hay unas alguna mandarina podrida

Voz 4 07:39 pues bien aquí se pero justo ahora no no

Voz 1194 07:42 no digas nada a la máquina de Bollit que come algo cada media hora lo que se para lo que te Lime he dicho siempre que no sean hidratos de carbono yo todo lo que sale de la tierra son hidratos de carbono eso no comer sólo lo que vuele o lo que corra lo que yo voy en la calle alerta oye

Voz 0874 08:02 aquí yo siempre digo que cuando viene por aquí haces muy bien ese desdoblamiento de tu papel siempre te comportarse de manera fantástica además propones hablar de historias que siempre son muy edificantes frente a cosas que haces en la vida moderna que yo no sé si este público lo sabe como por ejemplo el Elvis canario

Voz 5 08:20 eh

Voz 0874 08:28 claro vosotros en la vida moderna cheque no choquen facha check in liderando apostó acabar si ni siquiera eso habéis comprobado si hay una Elvis canario por ejemplo no

Voz 1194 08:42 pero sesionando docencia te veo H ay ay yo lo busqué en Facebook se hecho hay encontré más de diez personas entonces no que demasiado pero hay cómodo a primera vista te salen como doce personas que se llaman efectivamente Elvis canario así la mayoría de ellos centroamericanos y sudamericanos también en Estados Unidos vive alguno de origen latino la mayoría de ellas yo me puse Elvis canario ir esto es una lucha sólo puede quedar uno

Voz 0874 09:11 si estás dispuesto a que sea un Juego de Tronos Santi González ex responsable del club de fans de Elvis en Canarias cómo estás anti buenos días

Voz 6 09:18 hola muy buenos días así a todo tu equipo de del programa y en esta mañana sábado desde aquí de Tenerife ahí eh

Voz 0874 09:28 una diferencia muy grande entre un auténtico Elvis canario y un impostor de una discoteca

Voz 6 09:35 la verdad que lo bonito que que si lleva por el tema del humor pues bueno que vamos a hacer es como un espectro que de lo que se hace no pero si lo llevamos a la al tema del humor pues pues lo puedo tomar como como algo más o menos positivo siempre y cuando Elvis

Voz 1194 10:01 no es que a contar que ayer no no te voy a decir una cosa el presidente luz de Luis Canales

Voz 1623 10:07 ya tiene que volver a hacer lo que siempre es muy bien palas imitadores de Elvis el kung fu la emboscada de Barranco como Men seis

Voz 1194 10:21 el tuyo y Elvis Canario oficial que soy

Voz 1623 10:24 te obliga a que te cuadra saluda al Rey

Voz 6 10:29 sí que además quiere tanto

Voz 1194 10:32 me impostor que quiere no

Voz 6 10:34 eso impostor simplemente está dentro

Voz 1194 10:37 simplemente septiembre extra

Voz 6 10:40 es como una pequeña no me como una silueta

Voz 1194 10:45 mira tío más porque te lo has inventado todo esta palabra

Voz 1623 10:52 por culpa de gente como tú porque como tú el léxico canario no es reconocido oye mira como algo oficial

Voz 6 10:59 te digo hombre ya que Moll pues yo te lo trabajo un poquito más pero también valoro todo lo que está haciendo

Voz 1194 11:05 pero espera espera derrumbándose total no no no no no no

Voz 6 11:12 me derrumbo porque todavía no ha empezado

Voz 0874 11:15 que se dejen a contar porque no lo sabe que cuando llamamos a Santi Le dijimos Nao Ignacio Caro asumimos que todos los canarios son fans Ignatius esto es una cosa que yo creo que es claro que cabe pensarlo no hay asumimos que él sabía quién eres y qué hacías con el Elvis Canal

Voz 1194 11:28 no porque yo soy representante claro que cuando

Voz 0874 11:30 yo veíamos entre me decían pues llegó con un español en Wyoming comiendo sabéis no

Voz 1194 11:34 es que una vez hubo bastante publicado no sé si te acuerdas hace unos años en leitmotiv el programa de Andreu Buenafuente coincidió que yo tenía que intervenir ese día que era el Día de Canarias a mí no se me ocurrió mejor cosa que hacer un desnudo desnudarse llega a excitar los calzoncillos Cámara estuvo muy atento rápidamente pinchó la cámara las lejana al final no se vio nada pero fue lo suficiente para que mucha gente Graciela Canaria renegar de mi dijera este hombre no nos representa nuestro no pero en el periódico Cartas al Director que raro que es raro que un loco medio desnudo no te

Voz 0874 12:15 hay que pensar mucho para llegar a esos caso es que a Santi le mandamos unos cuantos vídeos tuyos haciendo Davis canario y su respuesta fue menos mal que Elvis está muerto porque si llega resucitar IB esto se muere de un infarto el representante del club de fans de Elvis en Canarias y a cuantas personas forma es el club por cierto

Voz 6 12:36 bueno ahora hay que tenemos como vamos no un club en silencio oficial está muy hondo por las redes sociales pues nosotros somos un colectivo grande que llevamos que nos gusta la música y hay desde total uno trescientos quince más ameno trescientos veinte por ahí entre el el más jovencito tiene dos añito así el más veterano tiene ciento

Voz 0874 13:00 vale ya Ignatius cuánta gente había en el último espectáculo que habéis hecho en Canarias

Voz 1194 13:05 y eso es lo tuvimos la suerte de Actual en el pabellón de Santa Cruz de Tenerife la hamburguesa que son tres mil quinientas personas Santi González responsable de calidad en Canarias gracias Antonio

Voz 6 13:17 hasta luego

Voz 1194 13:21 pero es una gracias Javier por sacarme de éste

Voz 0874 13:27 bueno oye tienes un papel de plata creo que grabas mañana ruedas

Voz 1194 13:31 ah pues sí mañana precisamente una chica de Tenerife cobra Cruz que hace un cortometraje se llama naranja y me pidió que si podía coprotagonista pro con coproductora personaje sordomudo con acordes cómo estás buenos días mío medio esta tiempo todavía eh

Voz 8 13:56 buscar otro coplas pelota mira mira

Voz 7 14:00 sí aquí estamos aquí me pillan junto a Aimar

Voz 1194 14:06 si estás a punto de empezar el rodaje hoy ya verdad

Voz 7 14:11 sí estamos hoy rodamos en la primera parte del cortometraje que lo rodamos con Alfonso Delgado que que es el

Voz 8 14:21 señor de unos cuantos años a que guarda lotería porque no tenía dinero para comprarlo también aparece en el corto irá previos por lo tanto todo y dándolo todo

Voz 0874 14:36 pero tú socióloga aseguró que el corto tiene que ver con cuestiones no se vitales

Voz 7 14:42 sí bueno yo sería estudiar Filología Si pero luego Valerón m ido por otros derroteros si he ido experimentando de todos sí efectivamente el cortometraje está basado en un relato de de mi madre de que escribió hace muchísimos años como no se es más quince por lo menos trece quince años no cogí lo Alarte a Dios porque porque me parecía que al bueno aparte de que tenía unas imágenes muy bonitas y muy cinematográficas e me parecía el tema era hacer de hace mucho tiempo es muy actual y hablaba de una de algo como que que no que nos afecta a todos no como una especie de enfermo edad generacional lo depresión generacional que sufre en la la generación entre los treinta y los cuarenta años sabes

Voz 0874 15:33 no se supo con complejo de Peter Pan

Voz 1194 15:36 sí un poco así somos gente no Cora y bueno me lo está explicando justo esta semana el el papel de las aceptarlo y bueno se trata de gente que ya tienes cierta edad que vida se mueve entorno la precariedad que no no no no termina de encontrar cierta Rice se encuentra en un mundo en el que ya han apostado por cierta aventura Hinault acaba de de de

Voz 8 16:00 de la cosa parece algo más sólido que un sueño con lo cual ellos intentan permanecer en esa edad supongo no por miedo

Voz 7 16:07 es como un como un conflicto entre el viejo a pagar nuestros padres que a lo mejor era estudiar y conseguir trabajo y estabilidad con treinta años yo tenía esta vida medio hechas y el nuevo paradigma que bueno por un lado tiene más que ver el a lo mejor con la forma en la que vivimos que es como más más todo más y más fluido no más líquidos pero que al mismo tiempo tampoco se permite realizarse o quieres probar de todo pero nada de especializa así no me sabe maneras de un libro todo eso diferente son cosas que te gustan que experimenta buscarte la vida con ello y con ello que hacía

Voz 0874 16:46 como como de otro

Voz 7 16:49 tracción no de o de incentivos

Voz 1194 16:52 yo creo que es gente que está en esa situación porque perdona contra gente que tan es así que nació hace unos años a lo mejor eran outsiders o gente marginal pero realmente vez hay hay cada vez más gente en esa situación que describe estos de la sociedad no tiene más remedio que empezará a buscar fórmulas para adoptar esas cosas que hace unos años eran aberraciones en el sentido de que no forman parta de la no

Voz 0874 17:12 vamos cada porque crecía es además demasiado despacio déjame que te presente a este hombre está sentado a tu izquierda Ignatius que es el psicólogo José Elías Fernández cómo estás José Elías buenos días empieza a ser muy común vivir como un adolescente a los cuarenta años

Voz 9 17:30 sí realmente es cierto porque la sociedad de hoy muchas veces eh hablaba de los padres eh

Voz 0874 17:36 vamos creo que tenemos un problema con ese micrófono si puedes por favor

Voz 8 17:39 soy como la segundo Alberto

Voz 0874 17:42 sí sí puedes cambiante así que ante micrófonos se se suerte funciona mejor que decías que tenemos un problema porque

Voz 9 17:51 nosotros lo que somos un poco más mayores eh desbordaban nuestros hijos todo

Voz 1194 17:57 entonces ahí no creo que no mira os llevaré tú puedes puedes hablar las penas contra perdona perdona como si fuera un grupo de blues que bonito traer un psicólogo para él dice culé a pocas usted en la esquina y empiece a hablar de toros mamá te intentará hacer un programa de entretenimiento señor no estaba preparada digo no no

Voz 10 18:24 mal mete decía que los padres que quizás hemos tenido que trabajar desde la tierna infancia yo empecé a trabajar a los diecisiete años pues hemos querido darle a nuestros hijos todo ahí que no sufrieran quizás lo que nosotros hemos sufrido que es lo que ha pasado que se han acomodado a esa vida ahí no toleran la frustración no tiene responsabilidad algunos de ellos estamos hablando e ingenio en general lo que hace es que realmente pues eh no sigan por los logros que tienen que conseguir ir por lo tanto están en un mundo que no es real que es el mundo de que llamamos de Peter Pan no el de nunca jamás no entonces realmente lo importante sería que aprendiera genera responsabilidad para seguir sus logros tolerar la frustración no entrar en ansiedad que es la creo que que

Voz 1194 19:12 creo que es el patrimonio de esta sociedad pero pero más que un error a lo mejor habría que decir que es el único pecado que ha cometido esa gente ser demasiado humanos quiero decir me parece más humano vivir de los sueños que que de las realidades qué pasa que la gente ha tenido que aprender a ser pragmática para moverse con los pies en la tierra pero hace poco tuvimos el ejemplo había gente que recogiendo firmas para cambiar el final de Juego de Tronos no recogen firmas para cambiar el final del planeta tierra pero para el final que somos seres que están más hechos más de ficción realmente que de realidades es disculpable

Voz 10 19:47 sí sí pero realmente es bonito tener sueños todos hemos tenido sueños pero hay que perseguirlos y ahí es donde falla quizás esta sociedad muchas veces por eso cambia de situación no nos lo que nosotros tenemos es que soñar porque la imaginación es el único que nos traslada al futuro no hay otra situación para traslados al futuro de momento no entonces si nosotros somos capaces de soñar ir después perseguir nuestros sueños eso es fabuloso porque muchas veces los sueños no salen como tú o al momento o como titular diseñado entonces tienes que ir luchando para conseguirlos ir a tolerar esa frustración porque muchas veces fracasamos para después llegar arriba no

Voz 0874 20:27 es a mí me ha contado algún psicólogo que hay a adolescentes de treinta años que muestra las frustraciones por cosas que ya deberían haber superado no porque se levantan un día y el pelo lo tienen muy descolocado en la manera de aquello que de repente es buena llorar por eso que son frustraciones de adolescente digamos si buscan el perfeccionismo y entonces

Voz 10 20:46 pero eso muchas veces eh

Voz 4 20:48 no va con con la edad no nosotros tener

Voz 10 20:51 más que aprender a vivir cada etapa de nuestra vida y ese es un problema muchas veces que nos pasa que no vivimos todas las etapas y al no pasar después queremos volver a vivir o permanecemos en una etapa no vivida entonces tenemos que tolerar que no salgan canas que tengamos el pelo blanco tenemos que tolerar muchas cosas de esas entonces realmente sino todo lo éramos eso estamos perdidos no estamos siempre fijándose en aquello que no tenemos más que en lo que tenemos que es lo que vamos a hacer no me

Voz 0874 21:21 poco si digo que afecta más a varones que mujeres sí

Voz 10 21:23 afecta mucho más a varones por una sencilla razón porque aún hoy en esta sociedad eh que buscamos el equipamiento entre hombres y mujeres

Voz 4 21:32 el balón lo que hace es buscar

Voz 10 21:35 o tener a adoptar la postura de responsabilidad lógicamente una de las cuestiones más importantes de Peter Pan es que no es responsable entonces busca que esa responsabilidad salen otros au esté en otras personas

Voz 1194 21:49 yo diría escora perdona que que tiene que ver con el cortometraje lo del Peter Pan

Voz 8 21:54 Cora yo yo no matizar ahora sí sí sí

Voz 7 21:59 perdona yo me daba mucho la opinión que están diciendo pero yo

Voz 8 22:04 usted casa no creo que se trata de una falta de

Voz 7 22:06 con habilidad a yo creo que que se trata más bien de que han tocado a esa generación un periodo de transición eterna hasta quiero decir las a las generaciones posteriores tienen ya como mucho más integrado desde el nacimiento la la el no paradigmas diciendo desenvuelve mejor que de repente ganarse la vida haciendo youtuber o cosas así no y luego la generación anterior tenía viejos paradigmas que era como más la estabilidad donde que no sé cuánto pero esta transmisión remedio es como una generación lo que está un poco perdida ahí no es falta de responsabilidad sino es decir bueno ahí yo me gustaría tener ganar dinero y estar más que como mis padres y me aguanta pero tampoco fieros

Voz 0874 22:51 claro

Voz 8 22:53 se acude el mundo es mucho más rápido pero tampoco tienes herramienta quiera perdona como una él perdona

Voz 10 23:04 sí mira estamos hablando antes de Peter Pan es cierto

Voz 1194 23:07 tras quedarle al señor psicólogo papel también en el cortometraje

Voz 10 23:10 ya no hay hay una cosa que tienes que tener en cuenta no es cierto que una transición cualquier transición conlleva un tiempo de fluctuaciones no también es cierto que quizás

Voz 4 23:22 digamos la la juventud mejor preparada

Voz 10 23:26 realmente es cierto que tenéis que luchar y tenéis que estar valiéndose y estar en distintos ámbitos al mismo tiempo no eso es cierto yo esos hace grandes no otra cosa es el síndrome de Peter Pan que es lo que he dicho antes que la no responsabilidad pero sí es cierto que vosotros tener responsabilidad si es cierto que tendréis que van de aros en mucho y por eso están muy preparados y eso es loable en esta sociedad lo importante es que vais cada momento según la sociedad nos está dando la oportunidad esos tres amoldado muy bien esa

Voz 1194 24:01 a pesar de perdona a pesar de la formación de cada uno siempre la vida a esa sabes abre paso independientemente de tu formación perdonadme hay una anécdota a propósito de esto su por ejemplo Cora trabajas muchísimo la estética de Tous cortometraje Yola compraría con con la escuela francesa de la Nouvelle Vague pero bueno está pasando una cosa graciosa y es que cada vez que interpretamos Ésa es como la formación no la formación estética a la que aspiramos pero sí pero luego ella hablamos con un acento canario muy pronunciado nos contagiados al interpretar los personaje y aquello es una mezcla entre ya Nouvelle Vague Hyun hizo una telenovela venezolana

Voz 0874 24:42 este corto hay que verlo antes creemos poco tiempo José Elías Fernández Cruz gracias por venir claro estoy pensando que vosotros como Caravaggio el programa no tenéis pues estas servidumbres del directo claro esta gente que está aquí por ejemplo son de informativos no lo he visto nunca

Voz 1194 24:56 pero es boicotear la información ahora mismo no es pasear a puedes cantar al oído Méndez que en el Boletín puede ser divertido la verdad Nobel intenta adelante