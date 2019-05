Track Dogs, vuelta a las raíces de la música americana

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1704 00:03 once y cinco diez y cinco en Canarias continuamos en el A vivir que son dos días ahora comienza la tertulia de cómicos si te estamos aquí con setecientas cincuenta y ocho mil setecientas personas que suenan así

Voz 1704 00:21 las únicas las setecientas de dos mil setecientas doce personas que votaron a UPyD en dos mil ocho y que han venido hoy y que además casualmente también son fans de James Roach eh nada es broma no son fans de Jenson es verdad eh eso sí es verdad que no a venir los Yingluck ya jodido tía qué fuerte como te llaman puta Maite bueno pero ha venido Ignatius sí deja el aerosol de yo creo de la de las uvas no es no es no es de las más es vicio la única persona del mundo que utiliza el vicio no lo necesita que para ciertos cigarros de la risa ayuda que entre más bueno vamos osea estamos en vamos a hablar de droga o reflexionando a las once de la mañana precisamente estamos reflexionando eso ayuda introspección esas cosas activamente pues pues espero que no Agut que no vote fumar todos no porque si no hubiera gana al partido la mariguana todas las elecciones desde hace desde hace muchísimos años señora a usted qué prefiere Ignatius o James Brown

Voz 1704 01:19 vale perdón Ignatius quizá no pasa nada ellas las dos tienen un físico peculiar no se les entiende al hablar si es el diferencia es que ya no sabe tocar el piano no si no lo sé a lo mejor bueno este quién está aquí reflexionando mira tenemos aquí creo que es la primera vez es es el público más pequeñín que hemos tenido aquí voy a hablar con su mánager eh porque es una niña muy pequeña de creo que no va eh hola hola

Voz 1704 01:50 qué hacen esto los niños de como un bicho bola introducirse casi Portugal no para esconder

Voz 1704 01:59 sí a qué partido político crees que votará mañana loa

Voz 4 02:06 está difícil lo veo muy de derechas a tu hija nosotros somos de Rivas Rivas de arriba Españas de perdona perdona y ahí está

Voz 3 02:17 qué está pasando en Rivas Alberto Garzón está en la lista de Unidas Podemos e Izquierda Unida que va con más Madrid que acaban todos juntos esta especie de orgía rara que han hecho

Voz 4 02:27 no a Garzón vocalías

Voz 1704 02:30 está todo muy mezclado que tú cuántos años tienes cuántos son siempre tiene cinco tía te quedan trece años de no votar qué maravilla venga va comienza la tertulia de cómicos con Javier del Pino los cólicos de la

Voz 6 02:52 en Madrid está creciendo una política una forma de hacer política como ñoña pueril este caso debería decir cómo podremos

Voz 7 03:07 un avanzado

Voz 6 03:10 es impostura

Voz 0874 03:42 bueno haber más bajo que es acusar a Manuela de comprar magdalenas en el supermercado hacerla ellas que es que esta campaña ha tocado fondo Pedro Aznar Llum Barrera hay David Navarro

Voz 1704 03:51 aquí estamos

Voz 8 03:54 viendo pasar una una del Duomo vuelvas a decir eso me levanto y me voy que sé que no va a ser un drama porque no soy nadie en esto

Voz 1704 04:02 no podías haber venido vistiendo venir claro dice trabajar que es lo que tiene ser te atreves

Voz 8 04:08 no podía haber ido y vuelto mal pero lo podía haber hecho vamos

Voz 1704 04:12 total en Coruña cuando estoy bien poco se ve qué comisteis que tome este poquito de pan sólo nos lo típico de Galicia Burger sí claro herida ya has palabras

Voz 0874 04:27 de Cayetana Álvarez de Toledo nos tocan muy de cerca antes entrar en política Carmena fue colaboradora de este programa llamada Maddalena todas las mañanas por ella

Voz 1704 04:34 Carmena era era tu favorita antes eh pues sabes que cuentas que te me estaba bien colaborador además de colaborador de un trabajo mejor

Voz 0874 04:42 pero yo sé qué será lo siguiente decir que Martínez Almeida es un tío serio

Voz 6 04:46 hace falta un adulto y Almeida lo es es su sentido del humor y su estilo así socarrón a veces Cheli no les confunda Almeida es un hombre serio me encanta

Voz 1704 05:02 pero a mí me encanta que en el dos mil diecinueve y estando hablando es un candidato se tenga que aclarar que es un adulto me podían producir Pedro tú que sabes lo de Cheli Cheli pues una bajados yo vale vale esta señora

Voz 8 05:17 si hablase Chipre un poquito más rápido sería Evita Perón

Voz 1704 05:20 directamente lleva ese alma de sería humana no lo que tener muchísimo dinero y quince apellidos esos ralentiza muchísimo el habla claro es además un pésimo

Voz 0874 05:30 mucho más bueno David Navarro viene con el del igual cada semana así que si ustedes para escuchar esta tertulia política necesitan ponerse al día en un minuto lo conseguimos Adela

Voz 0485 05:40 pues una semana muy larga que termina mañana gracias a Dios porque todo comenzó el Marte que se formó el Senado y el Congreso uno de traje otro camiseta que sí juro que sí prometo que si prefiero decirlo tontería más gorda a ti te saludo a Tino ya hay estado los diputados presos catalanes pero ya sean suspendió cinco día Angulo aun clase y mucho debate no te hablando de de de de de atraque Jaime estoy hablando de que los políticos se griten entré yo la más relajada Manuela Carmena por supuesto que le hacía falta ahí desde el punto de cruz data Ribé claro que sí fue el País Vasco entró en un pueblo buscando pelea para su titulares pero se encontró a los vecinos sin mirarle en silencio y aguantar que lo que hago yo cuando me regañan y mujer la mejor

Voz 0485 06:17 casado cuyo Partido Popular antes era de derecha y ahora de centro derecha cuánto tiempo ha llevado evolución pues un mes la pido por Amazon y eso te llega

Voz 0485 06:25 a Vox que está preocupado porque a su niño pueda de madrileños y da curso de zoofilia que suelen salón martes después de gimnasia más ameno no así con llevarlos a misa o que sacan monaguillo hay tan tranquilo

Voz 1704 06:36 en el ámbito internacional ha dimitido tras

Voz 0485 06:39 Zipi o excavarlo chino luego los que tenían móviles Highway y ahora a todas las empresas del mundo que fabrican en China e que pasen muchas cosas pero en cabrear creo que es el mejor pero todo esto da igual porque porque mañana señal en la fiesta de la democracia vamos señora que me da la mano que hoy tenemos la oferta tres por uno local autonómica europea los de completo el pueblo sólo hoy ideas regalo ETA postes de Lenin doblado cortesía de ciudadanos que bien

Voz 1704 07:17 en un momento pensaba digo a que no vende unos cojines cojines han agotado Jorge también Viena flamenca también no

Voz 0874 07:25 día es imposible oye son ha arrancado la décimo tercera legislatura en un acto digno de nuestros representantes con un ambiente muy de pataleo si la algarabía quizás no sea el mejor ejemplo ese los grupos independentistas acatando la constitución a su manera los de Vox y PP pata cuando en la sala o habría que referirse quizá la solemnidad entrar en el Congreso para muchos por primera vez ocupando amistosamente sus asientos

Voz 9 07:50 y de repente un un diputado a que no conocíamos que entre rompen cojones cayó allí y se lanzó en plancha en los escaños donde ya nos habíamos entrado dando algún que otro empujón y hubo algún momento de tensión que quedó efectivamente en nada

Voz 1704 08:03 oye pues de muerte después de mucho tiempo esto ya se veía venir la zona del Congreso de los Diputados de Madrid ya es la zona más chunga de Madrid es así es el típico barrio donde irá callejeros hacer un Report

Voz 8 08:12 se podían haber pegado un poco no porque así no queríamos más a Rusia no

Voz 1704 08:17 bueno yo tengo que lo rompe una lanza a favor de Abascal porque que yo que no eso le encanta lanza lo a caballo todavía de verdad que esa silla era de nadie así que fue a Sevilla es verdad

Voz 0874 08:29 señor que habla es Abascal en Antena3 contando que madrugaron para acogerlos mejor sitios pero se les coló en sus filas un diputado del PSOE

Voz 1704 08:37 que no están acostumbrados a convivir con la gente

Voz 10 08:39 qué piensa diferente y o lo que de dije a Abascal porque es decir tú has venido a a Pedro Sánchez pues yo te voy a otro

Voz 0874 08:47 adelante y José Zaragoza imagínate

Voz 1704 08:50 ni el frío ni Pepa es Franco un momento seguro que no hay elecciones en cuatro años vamos a aguantar a esta gente yo creo yo no me creo en dos años dos años tenemos otra medalla

Voz 0874 09:03 ser el primer día de curso no fue sencilla

Voz 11 09:05 de cómo funciona la Cámara de explicarle cómo se vota los

Voz 0874 09:08 tiempos las fórmulas se lo han preguntado sí sí sí

Voz 11 09:11 hemos estado hablando estas cosas

Voz 1704 09:13 por qué no se puede entrenar eso pegarle a nadie

Voz 0874 09:17 según él de lo que hablaban con Abascal según Abascal

Voz 12 09:21 es lo que por lesión del señor Rafael Simancas

Voz 13 09:28 bueno pero bueno quitado nada a partir de mañana ya pero

Voz 12 09:40 esto no es así porque la radiación par de los indios del Partido Socialista

Voz 13 09:45 día es la primera vez que veo socialista del tener con tanto ahínco la está decía

Voz 1704 09:53 que en ese momento bajo la muleta sacaron un toro allí o una

Voz 0874 09:58 en fin fue un día complicado también hubo ciertos cruces como Pedro Sánchez concedió Junquera es cómo estás bueno tenemos que hablar si hay dos alumnos aventajados en ese patio de colegio son Pablo y Albert primero el ejercicio de Casado

Voz 1704 10:12 Pedro Sánchez ha contestado no te preocupes oiga señor Sánchez de que no se tiene que preocupar el señor Junquera

Voz 14 10:18 tras de los indultos que es esto del diálogo con los independentistas que quieren romper la unidad nacional

Voz 0874 10:24 pero claro con este hombre sin que hable de golpistas no no segunda frase

Voz 8 10:28 a esta gente ni agua si esto es saludar a la gente que es esto lo que te sientes que todo el rato

Voz 1704 10:34 estaba inventando lo que supuestamente además como como el deporte estatal Pablo Casado está leyendo esto

Voz 8 10:40 la leyendo los labios buen fútbol políticos tengan que taparse la boca

Voz 0874 10:42 bueno vamos a ver qué piensa Rivera de esa conversación yo creo que es una frase muy siciliano

Voz 1704 10:49 tenemos que hablar ya hombre

Voz 0874 10:52 allí pero no me dice tenemos que hablar bueno no es hombre es un ascenso siempre no en esa jornada también se eligió la delegada de la clase es de la Cámara que ha batido todos los récords porque fue elegida casi por mayoría absoluta a los dos días ya tenía todos estos años

Voz 15 11:07 digo si estaría incurriendo en prevaricó

Voz 1704 11:10 nació Si una vez ya ha notificado el Tribunal Supremo que tiene que tomar la decisiones

Voz 15 11:14 ya no suspendió de inmediato a los

Voz 4 11:17 esos golpistas en su condición de parlamentarios oye que esto puede ser el marrón más de todos fuimos a los cinco minutos

Voz 1704 11:22 entrar en un curro ya tiene su no

Voz 4 11:24 pero vamos es por entrar por la puerta te han dicho todavía cuál es tu mesa

Voz 0874 11:28 currando

Voz 16 11:28 todo el día pagando impuestos cumpliendo la ley viviendo como unos tíos se te ríen en la cara porque la presidenta Leiva le interesa demorar esta situación

Voz 0874 11:36 buenas Girauta en su línea iba más lejos te quería directamente en la calle

Voz 17 11:40 que si mañana no se suspende en sus filas

Voz 0874 11:44 a los presos preventivos te diremos

Voz 17 11:46 la dimisión de la señora que digo en la calle

Voz 1704 11:48 estaba en la calle no se sabe la contraseña al ordenador la señora

Voz 0874 11:52 no no a la calle no creemos que merece no sólo que se pida su dimisión sino que se estudian las acciones legales pertinentes

Voz 1704 11:58 a veces cuando él llegó a casa te dice cómo está ahí dice pues no se conoce la verdad regular la verdad todavía no sé dónde estaba venga venga change ya me han hecho la puta

Voz 0874 12:09 es que Alpi de cárcel hombre Teodoro García Egea sí señor aparte no suspende

Voz 4 12:14 a los presos golpistas como la señora batir estará incumpliendo quizá incurriendo en un ilícito penal que nosotros vamos

Voz 1704 12:22 a Guantánamo hombre no me lo de baja por depresión ya tenía pues a ver si non conflictos verdad Batet es que no aprendemos una tú lo que tienes sentarte ahí Candy creas que así no te dicen nada hombre oye la decisión de la Mesa de suspender

Voz 0874 12:39 dos presos algo que a los partidos de derechas y les habrá dejado tranquilo eso a lo mejor no

Voz 18 12:43 entendemos por tanto que se han perdido varios días innecesariamente porque como ha reconocido el servicio de la Cámara la aplicación es autor

Voz 0874 12:52 Ana Pastor así que no está convencida mira vamos a pasar

Voz 19 12:55 aquí

Voz 0874 12:57 lo que estamos es jornada de reflexión mañana como decimos Si como todo el mundo yo creo que sabe es elecciones municipales autonómicas y europeas así que no pediremos el voto para nadie ni de forma explícita ni que nadie piense que sugerimos el voto para nadie sí pero

Voz 1704 13:09 no tenido la sensación de que las autonómicas las europeas y las municipales un poco como el sorteo de El Niño que es como el había gordo no se van a organizar y ahora bueno el reintegro que me tocó en Navidad

Voz 0874 13:22 pues me lo hagas tan bueno pues tal como hizo el párroco de la Purísima de Yecla José Antonio Abellán sin imaginar que una periodista Roser Roda lo iba a subir a Twitter

Voz 20 13:30 de Dios son más importantes que tus derechos y Kenia con quién porque digo esto porque alargó tan hoy los católicos los son católico no o lo que no quieren ser con no pero los católicos tenemos que pensar que partí Sun

Voz 0874 13:51 vamos a pensar un minuto qué partido puede ser ese digamos a

Voz 1704 13:54 sí pero es que la CUP el uno de octubre de hostias eso religión

Voz 0874 14:02 no necesito no se necesito

Voz 21 14:05 a verse espirituales que me lo aclaren Dios es

Voz 20 14:10 defender el matrimonio la familia defender la procreación natural de los hijos natural nunca cada muerte nunca la muerte de nadie siempre la vida

Voz 1704 14:21 menos y la vida es un toro es un animal de caza hay excepciones hay excepciones todos esos hecha la olla ya es décimo

Voz 0874 14:30 creación la procreación natural de hijos los que Dios me den

Voz 1704 14:35 esto no no no no perdona pero no tener ideas es que no había sido vale probetas procreación naturales luz apagada misionero puntos el bosque yo eso es lo que se llamaba el inicio claro yo eso es Madrid han enseñado a mí no me lo enseñó a Tino pero

Voz 0874 14:52 hablaré en otra ocasión nosotros no vamos a hacer lo único que vamos a hacer es escuchar algunas historias historietas cuentos gracias a los cuales muchos han dado cuenta de que hay vida después de Juego de tronos por ejemplo Rocío Monasterio en es Radio uf es radio no piensa yo que pronunciaría esa palabra

Voz 8 15:09 me gusta eh porque es bastante mejor que Federico

Voz 4 15:14 a nuestros niños con ocho años ahora se les dan unos cursillos en que bueno aquí tengo algo no por cierto que se les dice que bueno que tienen que probar a ser niña ya a la niña a ser niño todo esto con ocho años y probar nuevas prácticas sexuales explicarse las salas de más in hablan de zoofilia de todo esto es lo lo cuentan esto es lo cuentan talleres

Voz 1704 15:38 me cago esto es precioso en veinte años vamos a Valera como Mariño favorito es homilía aquí hay una más

Voz 0874 15:44 más de ocho años que está deseando tener novia

Voz 8 15:46 pero nunca me ha dicho que quiere que sea una jirafa ya siempre me ha dicho yo quiero mucho a mis amigos pero quiero tener novia de un me parece

Voz 0874 15:55 muy bien no no yo llevarle a mano

Voz 8 15:59 no les voy a llevar no vaya a ser que hayan un taller yo como siempre estoy viajando no me haya enterado pero

Voz 1704 16:04 acaso alguien lleva a su hijo a un sitio donde hay una seño de zoofilia si hay una manera muy fácil darse cuenta Si viendo Kung Fu Panda se pone como nervioso Nadal déjate llevar de alcoholes

Voz 0874 16:19 esta mujer Rocío Monasterio dibujó una línea roja que no se puede cruzar sí

Voz 22 16:24 no puede ser que nuestro sistema educativo los niños no sepan quiénes Adolfo Suárez y sean especialistas en el fetichismo pueblos

Voz 8 16:32 a tu hijo pero vamos a los cinco Gray que niños de no saber que de Adolfo Suárez gracias a Santiago Abascal y su gente sabe quién es Franco y si hay muchos niños de quince que todavía

Voz 0874 16:47 no es buena eh Jorge Bouchar de por lo que sea también es de Vox y no sabemos qué Trauma tiene con la cenicienta

Voz 23 16:54 es que no podemos llamar princesas a nuestras hijas porque si llamamos princesas a nuestras hijas se supone que es que hay un príncipe que las sal a no tendrá Princesa de la infancia que era Cenicienta

Voz 24 17:06 la maltrataban su madrastra y sus hermanas tras que son todas esas feministas vean que les diera las mujeres españolas lo que tienen que hacer

Voz 1704 17:16 claro que sí señor que he dicho esto ministro es entre Mortadelo y Filemón no sabes es una mezcla de Mortadelo

Voz 0874 17:23 hemos noble más y tiene sus a pie en eso

Voz 1704 17:26 no soy ya el billete el billete creo creo de quinientas pelas os ver no de cinco mil pesetas

Voz 0874 17:31 el Manuel de Falla exacto

Voz 1704 17:33 de verdad es en lo que entonces yo soy fea qué sería bueno o Ana Pastor que lo tu ya salió también no volaban

Voz 0874 17:42 hola soy feminista muy luego tenemos a Bertín Osborne que no es político porque al no le da la gana porque Bertín

Voz 1704 17:48 vaya dos Bertín podría ganar ahora mismo

Voz 0874 17:50 todo está a un paso de meterse ya Bertín ganaría Eurovisión igual deberíamos deberíamos que aquí ese día yo quiero vender

Voz 8 17:58 pues yo también aunque aunque no me lo paga ir

Voz 0874 18:01 ha sido da porque porque está yo discute muy bien yo creo que además es Bertín yo no lo siento mucho

Voz 1704 18:09 he aquí a su casa de todas formas de todas formas es la que límites Bertín pues vendrá más o menos concentrado eso sí

Voz 8 18:16 ese día que es que esta es la hora del vermú entonces no pero si le pones una ranchera el se despierta yo debí enamorarme de tu mal

Voz 1704 18:22 tren pero diría mirándome a la Carter diría eso y tú pensando en tu madre pobrecita si tú no tenías más remedio que practican la zoofilia aceleró por Pablo Motos

Voz 0874 18:34 sobre las críticas de Podemos a los impuestos a las donaciones

Voz 14 18:38 me gustan ya quisiéramos tener diez Amancio Ortega el país

Voz 25 18:43 que no habría paro

Voz 1704 18:46 cientos de Kiko millones podía haber comprado tres aviones dos barcos cinco casas algún Marrazzo criticarle beca no mejoras

Voz 25 19:01 cuando me tienen claro

Voz 0874 19:03 son los que quieren gobernar España no o con un canuto no tiene más oficio ni beneficio no han trabajado subían trabajados no cotizado niña es buena en la ciudad con la camisa desabrochada estamos

Voz 1704 19:13 sí oye Yago Pedro porque las jubilaciones no la paga Amancio Ortega porque no a favor en no me queda claro de qué partido político es Bertín Osborne lo dice no es no

Voz 8 19:22 no dice nunca porque si no la gente no quiere ir allí con su cojines amarillos que tiene oye tenemos

Voz 0874 19:27 la último gran descubrimiento de las semanas Gemma Silvia Saavedra ciudadana es bueno a ver que ocupo en lugar de Begoña Villacís en el debate de Telemadrid a Saavedra le preguntaron su opinión por la bajada de la deuda que ha hecho Manuela Carmena en el Ayuntamiento ya salió con otro cuento

Voz 26 19:41 bueno en primer lugar yo quiero enseñar esta foto es el póster de Lenin es el exponente del comunismo y es una foto que tiene un concejal Manuela Carmena en Suecia

Voz 0874 19:51 problema es que la foto enseñaba con tumbado si bien

Voz 8 19:55 pero es una metáfora porque está muerto era como decir que estamos aquí adorando nosotros no lo hacemos

Voz 1704 20:00 consiguió lo que quería eh que toda España girará a la derecha la cabeza concretamente para hacer ya que no es culpa de esta chica hombre que porque encima aquí la puso claro

Voz 0874 20:09 en su caso una imagen valía más que Pin palabras de las que se olvidan siete interrumpen además

Voz 4 20:13 sobre todo también a las familias numerosas porque son unos valientes tener tres o más hijos

Voz 0874 20:19 es un acto de valentía hoy muy bien

Voz 4 20:22 si me permites hace tiempo termine la la la frase buena no pasa nada y al resto de las familias que bueno es que tenía que llegar una con otra

Voz 8 20:33 es que no es culpa suya que ya estoy harta

Voz 0874 20:36 dentro claro largas

Voz 8 20:38 Silvia Saavedra que siempre hace olvidar a Isabel diez años

Voz 0874 20:41 eso que esta semana estuvo muy comedida hasta que ayer dejó de estarlo en

Voz 4 20:45 es decir directamente sin cortarse que va a cerrar las tiendas los domingos que primero empiezan los domingos y luego sacaba como en Caracas el jueves

Voz 1704 20:54 la verdad es mayor en los domingos es mayor de lo que pasa cuando los domingos son nuevo jueves acá pero a ella con quienes les quitan los acuerdos opacos ellas todo por favor

Voz 0874 21:13 no sin Thais aludidos pero os aviso de que ya existe por fin en este país un club de los tarado hombre voy a montamos Eva fiel cómo estás

Voz 4 21:22 hola buenos días ahora bueno cuéntame quién forma vuestro club

Voz 28 21:26 bueno pues somos un conjunto de de monologuistas entre los que están Nerea Garmendia Gorka arrimará el de Elisa Lledó Bianca Kovac y Ángel demorar a los que en algunos otras ocasiones se unirán otros actores invitados somos vistas invitados también

Voz 0874 21:42 he trabajáis junto a esos actores en un proyecto de monólogos para que la gente con deficiencia visual y auditiva también los puedan disfrutar

Voz 28 21:49 eso es hemos creado una serie de monólogos inclusivo es porque creemos que aunque sí que hay cierta adaptación en algunos aspectos algunos teatros si es verdad que la adaptación para personas con deficiencia auditiva o a visto perdón de deficiencia visual y se está tratando tanto y creemos que el humo pues tiene que llegar a todos los como es normal

Voz 0874 22:12 vosotros habéis tenido alguna experiencia de interpretación de un monólogo y de ver que alguien en el público no está entendiendo lo que decís

Voz 1704 22:20 sí pero no pero no porque tuviera ninguna deficiencia estaban te entiendo que no precisamente cuando cuando haces teatro bien

Voz 29 22:28 pues vienen sordos obtienen ciegos es son los que más a favor están si los más apasionados en serio lo siguen pero muchísimo mejor

Voz 1704 22:38 de todas tenemos mucha costumbre como como si adapta un texto saque qué tipo de técnicas utilizáis aparte de lenguajes signos y entiendo cosas sí o sí

Voz 28 22:46 vamos a habilitar dos Trinidad principalmente por una parte para las personas que tienen discapacidad auditiva se va a hacer una sobre titulación que es como los subtítulos de la tele

Voz 30 22:56 Verón y teatro en pantalla la pancarta claro eso está en Verona

Voz 28 22:59 pantallas y al lado de donde está el monologuista in con su monólogo voy por otra parte tenemos para las personas que tienen discapacidad visual que es en lo que yo me llevo ya especial y más eh vamos a hacer audio descripción que así se llama que ahora mismo se puede eso

Voz 0874 23:16 cuchara en la televisión por ejemplo hay días

Voz 28 23:18 películas pero no tanto en teatro esto yo lo vamos a hacer en directo porque claro un monólogo sin hacerlo en directo

Voz 1704 23:25 osea audio descripción quieres decir que tú estás hablando y de repente si te agacha se oirá una voz que dirá bah si agacha ese hacerlo

Voz 28 23:31 exactamente eso

Voz 0874 23:33 el jueves DVD desde ellos recuerdo que a veces te equivocaba en la banda sonora saliese todo y una señora vestida de princesa si te estoy contando poco la película unas feministas

Voz 1704 23:44 mientras el día que llegó a un hotel

Voz 0874 23:47 déjame decir una cosa Eva es que en en la calificación de la SER creo que hay una cosa que es en una transcripción automática de lo que hacemos aquí antes tú te pones cualquier podcast tú puedes ir leyendo lo que se va diciendo no

Voz 30 24:00 parecen nada nada voy si Bertín Desire

Voz 28 24:04 también esto porque depende pues del directo como sea o si realmente es una persona a la que lo está haciendo ocioso una máquina o bueno esas cosas ya varias mucho pero la idea es aquí hace lo vamos a hacer todo en y todo con personas madre

Voz 1704 24:17 no es fácil no no es nada fácil no no te puedes quedar en blanco hay que sigue el guión bastante le David Navarro que habla así raro no lo digo digo claro claro del diamante de adopción interpretación sólo perdió su título de David Navarro es la clave wifi

Voz 0874 24:41 bueno el veinte de junio se estrena el este de la Prensa de Madrid Eva fiel que es la parte pensante de ese club de tarados gracias por pensar en estoy suerte con este proyecto sí bueno muchas gracias venga paramos unos minutos como siempre hay público tenemos una sorpresa después gracias por venir no se vayan vamos a vender un par de hoy

Voz 1704 24:57 no es justo el último y el tabaco

Voz 0874 25:42 a vivir que son dos días Javier de la vi con Pedro Aznar David Navarro con Llum Barrera con cuatrocientas personas

Voz 1704 28:48 bueno pero es podías votar en Madrid yo pitos muy bien

