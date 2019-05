Adiós a "Mambrino", el rey de los crucigramas

Voz 1 00:00 de Jazz

Voz 0874 00:25 y además es esa semana ha muerto en Madrid una figura de un arte muy complicado de dominar el arte de crear crucigramas y pasatiempos esa pista de los pasatiempos se llamaba José Luis herencia firmaba como Mannarino y fue el responsable de los crucigramas del diario El País durante los últimos diecisiete años partiendo como digo ha muerto en Madrid su ciudad a los sesenta y ocho años esta mañana protagoniza la necrológica de El otro barrio ratones Luis Alegre cómo estás Luis buenos días

Voz 1326 00:52 muy buenos días Javier que además recordemos que no va a hacer

Voz 0874 00:55 Masjádov dedicamos nuestra necrológica otra gran figura de los crucigramas

Voz 1326 00:58 si hace año y medio más o menos nos ocupamos de la muerte de Maura Jacobson una reina del género en Estados Unidos

Voz 0874 01:04 creadores de crucigramas suelen ser gente bastante poco convencional

Voz 1326 01:08 bueno los creadores de pasatiempos en general son gente muy poco convencional porque su actividad también lo es por cierto que marino además de crucigramas inventó un montón de juegos y pasatiempos se convirtió casi en una leyenda sus seguidores serán los man Bree no filos cuando descubrió eso

Voz 0874 01:26 pasión por ese mundo de los pasatiempos

Voz 1326 01:29 en caso de precocidad extraordinario con sólo cinco seis años aficionó a los crucigramas de Ocón de Oro en el ABC y lo resolvía con una sencillez pasmosa

Voz 0874 01:38 yo me imagino que se dio niño superdotado porque para resolver un crucigrama en que dominan un vocabulario bastante amplio

Voz 1326 01:44 sí claro desde luego no era un niño nada normal tenía una gran sensibilidad hacia la literatura el dibujo la pintura o el cine pronto adquirió una sabiduría es muy infrecuente para suela estudió alguna carrera hizo estudios de aparejador y luego de cine mientras tanto vivió muy intensamente la España del final del franquismo y de los años de la transición pero nunca abandonó su afición por los crucigramas y pasatiempos y luego comenzó a inventar los porque poseía algunas virtudes esenciales para un creador de pasatiempos imaginación ingenio grafía

Voz 0874 02:16 donde comenzó a publicarlos

Voz 1326 02:19 a amas ya halló una revista de pasatiempos muy conocida en la España de los sesenta setenta y ochenta

Voz 0874 02:25 sabes y desde el principio utilizó ese pseudónimo de Marino

Voz 1326 02:28 no no al principio no firmaba de ninguna manera su nombre no aparecía fue más tarde cuando adoptó ese pseudónimo Man brindis

Voz 0874 02:35 que es que de dónde viene bueno

Voz 1326 02:37 algo que sería su particular homenaje al Quijote en la novela de Cervantes hace referencia a la leyenda del Yelmo de Marino un Yelmo de oro que garantizaba la invulnerabilidad de quién lo poseía el Yelmo es esa pieza de la armadura de los guerreros que protege la cabeza y la cara bueno pues la leyenda decía que ese Yelmo de oro mágico pertenecía a un ritmo oró llamado más

Voz 0874 02:59 y la leyenda Gemma también podría ser una definición de crucigrama todos los creadores tienen sus maestros gente que les inspira o que les ha ayudado no sé si no que tú sepas como creador de pasatiempos tenía también

Voz 1326 03:11 bueno al menos tuvo un maestro clarísimo Tibor revés alias pecó Conca también fue Cruz islamista del país si durante veintiséis años desde la fundación del país pecó fue el responsable de los crucigramas hasta que justo les suscitó toman vino el uno de mayo de dos mil dos cuando tenía ya ochenta y cinco años pero pecó además de inventor de pasatiempos era híper políglota dominaba ocho idiomas y era también un hombre define fue el productor o director de producción de algunas películas de Jesús Franco o Fernán Gómez y su nieto Juan este el Ritz es director de cine bueno pues pecó fue el gran maestro de Mas

Voz 0874 03:49 de hecho hace un poco de historia desde cuando se publican crucigramas en España el primer programa del que se tienen

Voz 1326 03:56 sea lo publicó Antonio Luis en la revista Blanco y Negro el veintidós de marzo de mil novecientos veinticinco hace no veinticuatro años pero ya en ese momento los crucigramas tenían millones de seguidores en Estados Unidos donde parece que nacieron en mil novecientos trece

Voz 0874 04:11 van brindo que resolvía de niño crucigramas de Ocón de Oro que seguramente el autor de crucigrama es más celebre que ha habido en España

Voz 1326 04:18 sí sin duda Pedro de oro ha sido la gran estrella de este género tan peculiar fue el número uno durante unos cuarenta años en la segunda mitad del siglo XX como en el caso de Marino no sólo inventó crucigramas sino otros muchos pasatiempos por cierto que aunque no es el caso de los de Ocón de Oro y marino no todos los crucigramas son tan inocentes

Voz 0874 04:38 me parece aquí te refieres con esto puesto

Voz 1326 04:40 a lo que sucedió en Venezuela hace unos años la ministra de Cultura del Gobierno de Nicolás Maduro Delcy Rodríguez denunció que un crucigrama Mista llamado el halagüeño animaba la violencia contra el Gobierno a través de mensajes cifrados en sus crucigramas no era la primera vez que esto sucedía en Venezuela otro crucigrama Mista Neftalí Segovia fue acusado de incitar al asesinato de un hermano de Hugo Chávez llamado Adán Chávez en alguno de sus crucigramas había colado estas tres palabras Adán asesinen ir ráfaga

Voz 0874 05:15 lo teoría también de confabulación amparan oye

Voz 1326 05:18 la política y y no solamente eso

Voz 0874 05:20 Carlos pasatiempos no no también fue

Voz 1326 05:23 programador de películas en salas de cine guionista o escritor de textos publicitarios en televisión y además de publicar el país y en otros medios creó una página web consagrada pasatiempos sus mejores crucigramas los recopiló en una serie de libros que editó en formato electrónico y quién va

Voz 0874 05:40 suceder a Mannarino en El País pues otro grande

Voz 1326 05:43 el oficio Eduardo Delgado Kus pero optar Kus comenzará a publicar el uno de julio hasta ese día el País publicará los pasatiempos que había dejado hechos marino antes de morir

Voz 2 05:58 vamos a ver

Voz 3 06:12 no hay uno Vann Nath no

Voz 0874 06:19 hablar de Man brindo contamos con la compañía en el estudio de su hermano Fernando herencia cómo estás Fernando buenos días a todos decimos además la visita porque es demasiado reciente tiene que ser doloroso incluso de escuchar esto que hemos leído ahora no es como como era era una persona extraña

Voz 4 06:36 mi hermano era una persona realmente maravilloso de verdad os digo que todos los que eran concido tendrán un recuerdo imborrable del en la misma magia que tenía en sus pasatiempos la misma originalidad a la misma imaginación da lo mismo la vida hay riqueza espiritual a era era así tenía una serie de una persona que había nacido para divertirse en la vida era un jugador jugaba con todo en sus mismos los pasatiempos el otro día ya que eran como juegos pues era un tipo que había nacido para jugar al fútbol jugaba al mus es muy divertido

Voz 0874 07:10 a lo que hubiera no debería ser un hombre muy discreto porque te soy sincero no hemos encontrado en una sola entrevista

Voz 4 07:16 mira te digo si Mi hermano se hubieran enterado del revuelo que se ha montado con su muerte no se habría muerto era tan era era hubiéramos sabido era era tanta notoriedad caen tan sencillo siempre se daba con las personas más normales ir quería ser una persona normal entre una grandeza espléndida como persona pero eran de una sencillez y una naturalidad estupenda pienso teniendo era un una grandísima persona cuál es

Voz 1326 07:45 mero recuerdos de de tu hermano

Voz 4 07:48 yo Mi hermano ha sido Mi vida mi madre cuando cuando teníamos muy pequeñas que empezábamos el colegio Llanos les retrasó para que estuviera conmigo en clase y mermando ha estado toda la vida juntos hemos tenido dos vidas paralelas seguidora suya yo la mía has tenido amigos comunes hemos estado mucho tiempo juntos pero los dos a lo largo del tiempo hemos mantenido siempre a una frecuencia de vernos de hablarnos yo creo que mi hermano desde que nacimos hasta hoy hemos mantenido hasta ayer vamos mantuvimos una conversación una conversación queda muy rica porque hablábamos de todo no un crucigrama es como una esencia de la cultura ahí se puede meter todo absolutamente todo y no a una persona que era muy informada se ha llevado una vida bastante bastante inusual en cuanto a a que era muy divertido Le gustaba mucho a discotecas de gusta mucho vivir pero al mismo tiempo siempre tenía ese poso intelectual siempre encontraba un rato a lo largo del día para hacer su pasatiempo para documentarse etc el cuando cuando se levantaba lo primero que hacía era compraba el país lo leía entero porque a él le gustaba que el crucigrama tuviera tuviera una originalidad tuviera una una actualidad siempre encontraba algún tema para sacar ahí la verdad es que pues tenía una magia que me que se en todo lo que hacía

Voz 0874 09:11 si recuerdas cuando eres pequeño es el momento en el que tu hermano empezó a hacer crucigramas ser como es

Voz 4 09:17 eso esa eso que te digo cuando cuando vivíamos en casa de mi abuela pues en Ocón de Oro de los crucigramas Banega muy pequeño claro no tenía el vocabulario suficiente como para resolverlos crucigramas de acuerdo que en aquella época los crucigramas era más de referencia osea se definían de una manera más clásica hay otra cosa entonces era ya de alguna manera fácil resolverlos y mi hermano pues lo que hacía cuando empezaba maneja visionarios empezó a consultara preguntaba a Familia sé que cuando tenga un problema pero él desde el principio tuvo una gran afición a esto era una cosa como innata en él que era inexplicable porque el Cercle amistad es una es algo que es como muy insustancial de alguna manera dentro del panorama de la cultura o parece que es una cosa que no tiene importancia que es como un segundo nivel y sin embargo cuando cuando ellos los testimonios de agentes los que me llaman los que me hablan de lo que ha representado para ellos de cómo se ha metido en su vida que lo llevaban a pasear a la playa que los domingos el día el padre lo tenía muy presente que sus padres era un elemento de unión con los hijos el hacer los pasatiempos pues eso la verdad es que era muy físico y muy interesante

Voz 1326 10:27 pero te contó alguna vez como construya los crucigramas te enseña algunos trucos

Voz 4 10:32 no tenía truco es mi hermano no era no hacía crucigramas eruditos no sus definiciones de ejercicios de erudición sino de imaginación cada cada cada planteamiento que hacía era común como una especie de jeroglífico por ejemplo el podría decir que siempre me acuerdo cuando cuando se le ocurrió una gracia así porque no hablaba demasiado de sus crucigramas pero cuando se le ocurrió una cosa muy graciosa alguna cosa que hay particularmente en la cuenta que decía mira mira lo que he hecho entonces por ejemplo decía Margarita viene moto de cinco entonces yo supongo que el tipo que les que eso no sabía ni por dónde entrar al asunto pero Margarita vienen motora pincha y cuando la pizza descubres que es fecha entonces estaba una alegría y cuando llegas a eso pero esa es la satisfacción que produce a los que tan seguir por eso tenido tantos seguidores y centros afirma

Voz 0874 11:21 nada una buena definición con mucho humor y de hecho mira sonreían dos personas que nos acompañan también esta mañana que son María de las Nieves jardín y consuelo de Mier redactoras de Keith una revista que después de casi cincuenta años se mantiene como una referencia en el mundo de los pasatiempos cómo estáis Nieves Consuelo tal que por cierto Luis alguna vez he comentado que yo antes me compraba un quid cuando iba a coger un vuelo muy largo me han traído un paquete con lo que puedo dar varias vueltas al mundo sin aburrirme el resto de mi vida desde luego es

Voz 5 11:51 conocía a vosotros os su trabajo sí si yo personalmente bueno antes de empezar a trabajar en quien hacía siempre el crucigrama pero luego ya El País El País es ahí estilos no

Voz 0874 12:04 la crucigramas

Voz 5 12:06 sí sí sí que bueno trabajamos con muchos colaboradores con lo cual cada uno ya le detectadas su manera de trabajar su estilo bueno cada uno tiene su público

Voz 0874 12:17 ay ay no se redactores más clásicos por ejemplo que sean definiciones más enciclopédica sí sí hay actores más clásicos lo que pasa que no está situación es diferente no nosotros somos un equipo no una persona entonces siempre intentamos unificar un poco para que haya un un hilo conductor digamos de todos los crucigramas no obstante sí que se nota la diferencia de personalidades entre un colaborador y otro hay hay digamos no iba a decir más éticas pero quizás demasiado duro decir eso pero hay normas de cosas que no se pueden poner au temas que no se deben tratar

Voz 5 12:55 sí eso el primer día que tras a trabajar lo vamos lo tienes clarísimo hay temas sensibles que no se tocan no existen

Voz 0874 13:02 por ejemplo que no bueno política es no se puede meter Polly pero nada no no no se me lo paso bien

Voz 5 13:10 bueno es un lugar seguro la gente que lo coge sabe que ahí no les va a ofender nada claro claro

Voz 1326 13:14 siquiera con mensajes cifrados como estos

Voz 0874 13:17 bueno no sabía nada escrito diciendo esto

Voz 5 13:22 lo han interpretado así pero no no de verdad que no

Voz 0874 13:25 ECU cuantos redactores tenéis la revista os ahora mismo somos cuatro cuatro correctores cuando éste pero quiero decir vosotros corregimos el trabajo que envían quiénes realmente es tan tan ante los crucigramas digamos son externos a los que si hay un perfil común son son gente yo qué sé muy erudita eruditos son todos no hay un perfil común

Voz 5 13:49 son todos muy diferentes hay gente de las letras de la ciencia lo que trabaja como conductor de ambulancia otro todos todos tienen un perfil muy diferente pero bueno tienen en común la obsesión por el lenguaje yo creo

Voz 0874 14:03 la obsesión por el lenguaje como llegan a trabajar allí de repente llegan allí dicen es que a mí me gustaría hacer crucigramas porque para eso no se estudia en algunos casos y en algunos casos han llegado así

Voz 1326 14:16 no pruebas

Voz 5 14:17 que bueno te llegan y con Just preparado como su book que si lo miramos lo revisamos y si convence pues nada al equipo

Voz 1326 14:26 pero qué requisitos ha de cumplir un buen creador de crucigramas

Voz 5 14:31 uf requisitos nosotros tenemos unas normas pero son nuestras de de aquí óseas la pero la gente crea crucigramas con la suya nosotros nos atenemos mucho la RAE somos hay muy fieles no nos gusta palabras inventadas Ny todo muy académico somos muy academia

Voz 0874 14:47 son las palabras que se inventa Broncano por ejemplo hasta que no sé si la RAE no

Voz 5 14:52 el visto bueno todavía no

Voz 0874 14:55 que tenéis tenéis claro aviso quiénes del público que compra vuestras revista

Voz 5 15:02 bueno sabemos un poquito la gente que contrataron nosotros hay mucha gente mayor pero también hay gente joven o sea no el estereotipo que se tiene de igual jubilado que tiene tiempo y tal hay gente joven lo que sí hay mayoría de mujeres públicos muy femenino

Voz 0874 15:15 sí son más inteligentes son muy exigentes vuestros lectores

Voz 5 15:20 Ximo muchísimo vamos que nos llaman unos escriben cuando detectan un error nos abrasan si les gusta también os lo dicen está mucho o sea que no podemos bajar la guardia en ningún momento se viajeros supongo que te me habrá muchos no

Voz 0874 15:37 gente que va a coger un avión como yo que sí bueno

Voz 5 15:40 la gente que es de otro país y aprovecha su

Voz 0874 15:42 su estancia en España para venir a la editorial a comprar sí

Voz 5 15:47 si hace poquito es toda una señora de Colombia que había tenido cuando se había suscrito hace años tenía problemas con eso

Voz 0874 15:53 es que es como una obra cada vez que vengo a España vengo aquí y público estacionar también tendréis porque en la tumbona de la playa mucho hacer un cruce en verano vamos y luego como contamos con un número importante de suscriptores no pues hay muchas personas que cuando hacen ese viaje a la playa de vacaciones nos llaman para cambiar el domicilio que es el hombre vamos a la playa claro sí sí sí el que me bajito que es una de esas revistas que pasa por más mandos no catarro vista tiene como cuatro o cinco usuarios claro porque es muy variada y queremos llegar un poco pues a todos los gustos y aún así no llaman pues en este número ha desaparecido este juego no aparece en la página veinticinco en juego este que siempre me gusta cuando haces un cambio siempre tienes que estar pendientes de ese ambiente que nadie enfade pero hay queda intentar gustara el mayor número de personas cuánto cuesta ahora mismo

Voz 5 16:51 entre dos ochenta El Semanal ir tres treinta el mensuales

Voz 0874 16:55 mensual ésta es la pregunta antipática que os tengo

Voz 5 16:58 sabes

Voz 0874 17:01 sigue viva la revista ya que estáis a flote

Voz 5 17:05 no enhorabuena sí la verdad que tal y como ha pasado últimamente Le Monde editorial eso es una proeza a través de la publicidad Hugo no precisamente por eso

Voz 0874 17:15 no tiene publicidad las revistas la nosotros nos hacemos publicidad a nosotros mismos pero más allá de eso no sólo la revista no incluye anuncios incluimos anuncios no esto tanto si es decir por cierto entendiendo todo os auto

Voz 5 17:27 estamos entonces cuando ha habido en la caída de publicidad en todas las publicaciones no nos ha repercutido porque claro

Voz 0874 17:32 esa es la legión de fieles y luego tenemos a todas

Voz 5 17:34 estos lectores fieles fieles y es lo que nos mantiene

Voz 0874 17:38 y tampoco sexo por lo que veo gente no llega cuando vivía no no tiene nada que ver el público que puede estar interesado en los crucigramas por Internet además no ha llegado a cuajar del todo aunque no lo parezca sigue habiendo más gente que prefiere el papel para hacer porque claro es que estoy aquí tiene lo que tiene que hacer un crucigrama papel sí bueno y luego hay trabajo hay sectores que les a mejor coger una revista los vigilantes enfermeros y hay mucha gente que todavía tira de la revista muchas horas esperando esta Fernando estás escuchando muy atentamente lo que están diciendo

Voz 4 18:14 me interesaba mucho si me extraña que no había que porque a mi hermano en un momento dado el país le propuso llevar a hacer una plataforma en la plataforma digital del país de crucigrama de una manera interactiva se puede resolver y tal ha esto

Voz 5 18:28 sí lo tenemos ahí tenemos página Web Kit punto es ahí hay pasatiempos para resolver online y tal pero en la revista sigue siendo es eso es insustituible vosotros si tú haces pasatiempos

Voz 6 18:43 no llevaba tiempo sin trabajo en la fe

Voz 4 18:46 Emilia nunca nunca ha hecho un pasatiempo menca postrarse puesto tiempo libre supongo que ni hablar no sé que es a ellos

Voz 5 18:54 a mí el crucigrama me gustaba pero ya te digo que ahora

Voz 0874 18:57 cuando cierra tiene sobredosis de crucigrama no oye yo creo que el mundo se divide en dos partes una parte sudokus si la parte de sudó Cuno vosotros pensáis que el sudoku que le ha quitado terreno al clásico crucigrama las no yo creo que no que cada cada pasatiempo tiene su público igual que hay personas que les gustan las sopas de letras pues hay personas que prefieren sólo los crucigramas o solos pero yo tipo de

Voz 1326 19:27 la tiempo que tiene mayor éxito

Voz 0874 19:29 claramente entre vuestros lectores los crucigrama de Abuelas eh sí

Voz 5 19:37 sí sí sí mono Mis amigas siempre me piden tres sopas de letras que el médico se lo recetado

Voz 0874 19:42 hola oye pues no podía haber mejor manera de acabar esta conversación con María de las Nieves jardín y consuelo de miel que son redactoras de Keith esa revista que después de cuarenta y seis años se mantiene como una referencia en el mundo de los pasatiempos no hay aeropuerto en cuyo kiosco no haya un montón de ejemplares esperando que gracias por venir y que sean otros cuarenta y ocho por lo menos ahora ya Fernando evidencia que nos ha acompañado y además en un momento doloroso para ver porque hacer

Voz 6 20:13 al poco tiempo de la muerte de su hermano de diciembre veces Fernando un abrazo hasta luego Luis un abrazo

Voz 3 20:24 a a todos eh

Voz 7 20:38 a dar

Voz 8 20:42 a mí sí

Voz 3 20:45 ah

Voz 7 20:51 a ver

Voz 9 21:08 no

Voz 1326 21:10 a vivir que son dos días Javier del Pino