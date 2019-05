No olvidamos a Leonardo Da Vinci

Voz 1 00:00 se debe

Voz 2 00:06 y tú no

Voz 3 00:17 a Leonardo bueno pero un trágico destino continuará te van se contrae incluso sus restos fueron dispersados Iglesia dejan Florentino donde fue sepultado el dos de agosto fue devastada diez años después por los hugonota es durante las guerras religiosas en tiempos de la Revolución Francesa el plomo que revestían los ataúdes pues fundido para hacer proyectiles sus huesos fueron arrojados a una fosa común

Voz 4 00:51 ya ya

Voz 3 00:52 en ignorados entre los demás los restos de Leonardo tal como ignorados e incomprendidos por su ciego sucesores fueron durante largos siglos sus estrictos los profético descubrimientos de quién más que ningún otro hombre había sabido escrutar con ojos profundos los misterios en la zona

Voz 5 01:11 sí

Voz 6 01:19 yo estoy en el edificio público más grande construido en Inglaterra en el siglo XX en la librería británico entrando en la sala de manuscritos debajo de mí hay veinticinco millones de libros trescientos kilómetros de estanterías subterráneas para que el alumno haga estropicios un sistema automatizado saca cualquier libro que pidas en un máximo de veinte minutos pero yo busco la hoja más famosa de los tratados de Leonardo que está en esta sala de manuscritos concretamente en esta vitrina la hoja de papel y la tinta ha aguantado muy bien los quinientos años que han pasado desde que Leonardo escribió esto al papel no leído también tiene un todo un poco gris hay algunos dibujos geométricos junto a ellos una columna de texto muy organizado escrito al revés de derecha izquierda y al final en el último cuarto o de la página el textos interrumpe con un etcétera y luego la última línea lo que creamos que fue lo último que escribió Leonardo antes de morir el detalle que hace de esta página la más célebre de las más de siete mil conservadas sólo cuatro

Voz 0874 02:28 palabras en Toscano

Voz 6 02:29 la ministra Sifre da la sopa se enfría hay libros recogiendo aforismos de Leonardo pero ninguno supera en popularidad un mensaje tan corriente tan fácil de comprender en un hombre que ha compleja Isaac mira más cuanto mejor se le conoce la geometría puede esperar las sopas enfría Leonardo no sería consciente de que la razón para sus últimas palabras suscritas era la misma que usaron los monjes para destruir parte de la pared donde él pintó la última cena para ser una puerta que la sopa llegar a calientes desde la cocina si algún día le dedicamos la sección a la sopa esta sería parte de su historia

Voz 7 03:08 uu eh

Voz 8 03:15 a ver

Voz 9 03:15 vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 03:20 Leonardo se celebra en todo el mundo estos días Carlos López Tapia buenos días

Voz 0347 03:25 hola qué tal buenos días y que lo pasan cine con Leonardo Carlos bueno pues mira aunque Leonardo Di Caprio puede cambiar la situación en un futuro próximo si estamos ante un pinchazo importante del cine popular

Voz 0874 03:37 creo que no hay una imagen de Leonardo que no haya dejado impresa el cine en nuestra

Voz 0347 03:41 es un poco raro esto no no llegan a media docena de películas en más de un siglo defiende popular con Leonardo como protagonista pero es que además todas están olvidadas o perdidas es una rareza porque el cine clásico siempre esto a sus estrellas para algunos artistas como a quitarlas para Bangkok en el loco del pelo rojo o a Charlton Heston como Miguel Ángel en el tormento y el esto

Voz 0874 04:02 pero sí que parece de otras maneras en en el cine como El Código Da Vinci que han visto y leído media humanidad casi puede

Voz 0347 04:09 ha divertido que no necesariamente bueno para acercarnos a Leonardo escucha algo decía un historiador sobre esto en un documental reciente

Voz 10 04:17 tal vez la mayor burla sufrida por la Última Cena sea El Código Da Vinci mes huir es una lectura errónea de cada uno de los niveles de la última es una especie de explotación del mito de los mitos de Leonardo y de su obra no es algo terrible

Voz 0874 04:33 en cambio Leonardo es el número uno en la pequeña pantalla ningún otro artista tiene tanto currículum televisivo y por eso ha conservado su popularidad incluso entre los

Voz 0347 04:45 jóvenes lo mejor que se ha hecho sigue siendo de los años setenta una serie de cinco horas de la BBC pero los cuarenta años desde entonces bueno ha habido novedades e incluso se han descubierto no los cuadros de Leonardo

Voz 0874 04:57 lo más extravagante digamos de los últimos años

Voz 0347 05:01 pues precisamente la última serie sobre Leonardo se llama Da Vinci tres temporadas para público juvenil buena audiencia de supongo que también una buena baja por depresión de la asesor histórico parando la imagen del Trailer sale incluso un guardia civil con tricornio negro así que el humor está incluido mira si vas de cazador de gazapos necesita que tropieza en detalles fáciles este por ejemplo cuando un miembro de la familia Medici Florencia siglo XV mantiene este diálogo

Voz 11 05:31 Teddy es Domingo de Ramos

Voz 12 05:35 con la duquesa vuestros hijos os Espert

Voz 11 05:37 en la Iglesia me he visto en Pinto

Voz 12 05:40 no

Voz 0347 05:41 bueno esto es como ponerle a la Gioconda gafas de sol no porque me faltaban doscientos años para que los relojes tuviera Lutero y otros doscientos más para incorporar el sentido actual de la frase

Voz 0874 05:51 cinco siglos desde la muerte de Leonardo y homenajes por toda Europa y parte del resto del mundo en los medios solemos ir para contárselo a ustedes cuando comienzan de estas grandes exposiciones pero nunca cuando se han terminado y acaba de terminar la exposición de la Biblioteca Nacional la que ha tenido más visitantes de su historia Paqui Ramos estaba allí pero no para hablar con algunas de las más de ochenta mil personas que la han visto sino con dos es de las que más horas han vivido entre los recuerdos de Leonardo

Voz 11 06:20 la entrada

Voz 13 06:22 momentito por famosa era un niño que venían un grupo si es que me preguntó que si yo conoce a Da Vinci que sí que sí me gustaba dibujar Si las tratado con las palabras de unión

Voz 11 06:34 bueno cómo es la gente que viene a esta exposición no

Voz 14 06:38 el tipo de público y de todo gente entusiasta se da Vinci a vi como sabes tú que son entusiastas ellos te preguntan los deje vienen dos o tres veces te comentan cosas del Palacio de las alhajas hay un chiquito en concreto que le he visto en dos ocasiones ya ha traído gente y hay gente a la que no lo leo minutos llegan y se van llega hace el recorrido te dan una charla increíble ciento que esto era una literalmente una porquería porque esto no les parece que va los dos libros antiguos que ver dos libros antiguos de Leonardo no les merecía

Voz 15 07:14 pero no a ver qué estoy hablando contigo en no me han dicho cómo te llamas Ana

Voz 14 07:19 han hay tú trabajas aquí como eh somos los zapatos lo mismo estamos escaneando Garner quedando las centrada que abajo en el museo damos información

Voz 16 07:29 creo que es lo que has descubierto de Leonardo que no que te ha sorprendido que no sabía que a lo mejor te ha refrescado de cuando lo estudias cenar

Voz 14 07:37 la gran amplitud que tenía amplitud me refiero de materia la escritura los cuadros a mí siempre me ha sorprendido me quedan venían ella qué quiere decir esa sonrisa en algo ley que quizás era de resignación y aquí los edificios ver un libro yo he aprendido cosas también quién quién la encuadernado entre comillas pues Mencey ahí me han hecho preguntas que intentado informarme

Voz 11 08:04 se han preguntado alguna vez algo que dijeras pues mira no sé

Voz 14 08:08 yo he intentado leer me lo cuando no había público luego Tommy su Letta también de la biblioteca llegaste chuleta poquita hacen preguntas se lo que no se intenta averiguar en el mismo momento si puedo si a través de Google oye pues muchas gracias nada tiene la entrada

Voz 15 08:30 si recuerdo bien Carlos que nunca pisó España murió en Francia

Voz 0347 08:34 en el cruce más cercano de Leonardo con España fue su trabajo como ingeniero militar para el hijo del Papa Alejandro VI César Borgia

Voz 0874 08:42 César Borgia hijo bastardo como el propio Leonardo

Voz 0347 08:46 es que claro estamos hablando de que el renacimiento es la época de los bastardos la palabra no era un insulto Petrarca o Cacho muchos artistas lo fueron por eso Leonardo fue inscrito por su en un taller artesano en términos modernos le metió en formación profesional en vez de enviarle a estudiar a la Universidad si lo hubiera legítima de nardo hubiera sido un notario del que no sabríamos nada

Voz 0874 09:08 y aunque la relación con nuestro país no existe sin embargo tenemos una parte importantísima de sus tratados

Voz 0347 09:13 la Oria de los códices de Madrid es que dan para un capítulo propio porque buena parte de todos los tratados de Leonardo llegaron aquí con un artista de la corte de Felipe II Leonardo se los había dejado en herencia a la persona que más le cuido en los últimos años pero cuando aquel hombre murió el hijo decidido venderlos a Felipe II no le interesaron le parecieron muy caros si es que llegó a verlos y entonces fueron dispersados y lo que queda aquí lo que quedó Se debe a un noble que los compró rechazó incluso varias ofertas inglesas suculentas a pesar de que pasó apuros económicos y luego murió sin hijos y dejó a la Corona todas sus posesiones

Voz 0874 09:50 bueno hay otra conexión hispano Leonard Diana mucho más moderna muy cinematográfica es una conexión entre los dos artistas más valorados del mundo en este momento porque hace dos años en dos mil diecisiete el cuadro de Leonardo Salvador mundo fue vendido en una subasta en la sede neoyorquina de Christie's por más de cuatrocientos cincuenta millones de dólares rompió así todos los récords de cotización desbancó de hecho los doscientos millones de dólares del Picasso Mujeres de Argel

Voz 0347 10:16 ese Leonardo lo cumplió el heredero del trono saudí Mohamed bin Salman el acusado hace poco de hacer asesinar a un periodista opositor la conexión que tu dices es la historia que recordó Fernando Colomo hace pocos años cuando rodó La banda Picasso

Voz 6 10:30 es increíble que que

Voz 17 10:32 a han rapaces a Gioconda que han robado los yo Costa venta nada

Voz 0874 10:36 seguridad del look a serán cómplices los guardianes

Voz 14 10:39 ajá

Voz 3 10:41 somos de la policía judicial para registrar su apartamento

Voz 14 10:46 una lo vincula como el robo

Voz 0347 10:50 Picasso no tuvo nada que ver con el robo de la Gioconda aunque sí con ciertas estatuillas del Louvre el ladrón fue un italiano que pidió dinero por devolverla a Italia y luego intentó hacerse pasar por Patriota hasta que en el juicio declaró que pensaba llevarse un cuadro en el Mantegna pero bueno que cogió la Gioconda porque era pequeña era más factible transporte

Voz 0874 11:11 pese al margen de los museos buscamos hoy a personas que estén lo más cerca posible de la pintura clásica hay dos buenas opciones que los falsificadores es una los hay muy buenos cruces hombre

Voz 18 11:21 me irritan tan buenos porque el veinte por ciento de

Voz 0347 11:26 a los de las obras colgadas en los museos se piensa que son falsificaciones en estos momentos un gallego acaba de librarse de la extradición a Estados Unidos por el mayor fraude de falsificación tras llevarse por delante a dos de las mayores galerías de Nueva York el artista era un chino huido también de la justicia americana que falsificaba en su garaje arte moderno Pollock o cosas así pero con la tecnología actual meterse en el Renacimiento bueno son palabras muy mayores

Voz 0874 11:51 no descartamos entonces a los falsificadores la otra opción son los profesionales de un oficio tan arcaico tan histórico como el de copista y tenemos a dos de las mejores copistas habituales en el Museo del Prado que son Almudena López de Ochoa Illana Julia Velázquez

Voz 0347 12:06 bueno Almudena bueno Almudena cubren todas las opciones del copista unas licenciada en Arte y Restauración Illa otro autodidacta Ana tiene su propia carrera como pintor a mientras que a modernas más una copista pura las dos pasan muchas horas copiando en el Prado que cuando nació no era para el público sino parados artistas para que confiaran hoy entre lunes y jueves Se aceptan un máximo de dieciséis copista eso sois

Voz 0874 12:32 agentes pues otras de que cuando uno va al Prado y coincide con un copista Ethel sentimientos contradictorios para algunos admiración para otros envidia también

Voz 18 12:41 sí muchas muchos me dicen que qué envidia

Voz 19 12:45 era pintar así a los adolescentes y a los niños les encanta vernos pintar porque en realidad pues nunca han visto o lo que es un proceso de de una elaboración de un cuadro entonces parece incluso a veces te dicen que es lo más interesante que han visto en el museo

Voz 0874 13:00 alguien pitando los cuadros que están delante sí sí sí

Voz 20 13:02 no allí la verdad es que en el museo quién no lo normal es que en quién tenga una opinión negativa no la dice no sé si es el ambiente esas paredes

Voz 21 13:13 esos cuadros eh

Voz 20 13:15 lo demás son todos siempre palabras bonitas palabras muchas veces muchas veces muchas muchas desde mi punto de vista inmerecida pero que todos los días sales allí bueno andando con un palmos

Voz 19 13:28 entonces volando a gente que de la tormenta

Voz 0874 13:32 por qué copia Ice

Voz 19 13:34 pues la verdad es que la acotes surgió como un método de enseñanza pero en realidad con el tiempo pues ha sido una demanda porque hay personas que les gustaría tener una obra una obra es inalcanzable en su casa y entonces pues pues deciden encargársela a un pintor directamente

Voz 0874 13:55 porque yo no quiero meter en camisa de once varas pero es una expresión adecuada además para la antigüedad pero solemos piensa que el artista necesita reconocimiento personal por su trabajo en vuestro caso no es eso buen así lo vale

Voz 20 14:07 ahora claro que lo valoran incluso de dicen que original porque es parte tuya es una interpretación infundio bueno kilos qué hay de interpretación es ese espacio que yo no he llegado a conseguir lo que hay en la parte si a eso lo llaman parte mía pues es esa eh pues de acuerdo porque la hay pero es simplemente la distancia que me separa de Liga maestro por la que estoy allí que me fascina y la que intento siempre superar y ahí sí es esa parte de creación lo has tenido que haciendo otro tamaño que si te pregunta de si es difícil no no eso no es difícil lo lo difícil es llegar a acercarte lo más posible a lo que estás viendo a duda acerca

Voz 0874 14:49 darse que os dejan acercarnos más que al público con una lupa para ver cómo es una determinada pincelada por ejemplo

Voz 19 14:55 bueno yo precisamente el cuadro que estoy pintando ahora que es el diecinueve de Martín Rico e es una obra que realizó el pintor con lupa entonces yo lo que estoy haciendo es hacerla mucho más grande porque como no puede ir con la lupa al museo y estoy haciendo el cuadro casi el doble en medidas y entonces claro eso conlleva a que en el fondo estoy poniendo parte de de de de mi pincelada porque al aumentarlo tanto pues ya tienes que poner tu Crea tu creación de creación

Voz 0874 15:28 vamos a volver con el paseo de Paqui ahora seguimos hablando

Voz 11 15:32 cómo te llamas Isabel Zabel tú eres vigilan si vigilante de seguridad yo supongo que de un vistazo casi cataloga un poco a la gente

Voz 22 15:43 porque una de nuestros cometidos es la observación aparte de de custodiar también observamos un poco para para poder prevenir para uso

Voz 11 15:54 no sois los que observa es a los que observan exacto eso es muy bien muy bien muy bien por ahí va un poco en qué te fijas que te llama la atención que es lo primero que hace es cuando echas un vistazo

Voz 22 16:05 sí pero nosotros realmente no reaccionamos hasta que no vemos una situación que por qué Nasser

Voz 23 16:13 aspecto también tenemos que ser cautos luego ya pues a nivel de

Voz 22 16:17 yo sí que te llama atención porque han ocurrido te ocurren muchas anécdotas GT que por ejemplo supone a comer en la sala cuando está terminantemente prohibido o que abre en los envases con agua o no hay mucha educación para para estar en una sala

Voz 11 16:34 no no yo supongo que ahí se diferencian poco entre las personas que vienen porque realmente les interesa lo que van a ver y los que vienen como un paso más a una red

Voz 14 16:45 corrido turístico o para decir yo he estado allí

Voz 16 16:48 pero en efecto en efecto al contrario personas que se hayan emocionado hasta el punto de las lágrimas con lo que estén bien no

Voz 11 16:56 emocionarse si yo no me lo me lo comentas no he visto

Voz 23 17:03 nadie pero realmente acercarse a nosotros tenía herida

Voz 22 17:07 decirte oye bueno maravillosa ya quién Leonardo sí sí porque los códices realmente yo cuando los vi yo por ejemplo como usuaria ya no sólo como vigilante me me me daban casi como ternura porque son realmente son dos cuadernitos aunque sale ha puesto la palabra a día elocuente de códices son dos cuadernitos de este trabajo como podemos tener cualquier persona

Voz 24 17:30 casi íntimo

Voz 0347 17:32 te ha pedido poder tocarlos

Voz 22 17:34 es más que tocarlos un la pena de no poner por ejemplo pasar las páginas directamente pero desde luego ya te digo yo que yo al menos no lo permito

Voz 11 17:44 a sacar la porra no lo permito bajones

Voz 22 17:50 un concepto muy bien pues muchas gracias muchas gracias

Voz 11 17:53 salir mal

Voz 0347 17:55 cuando decía que los códices de Madrid tienen un capítulo propio en la historia es porque además se perdieron durante más de un siglo Se catalán normal al copiar un inventario del siglo XIX y nadie pudo dar con ellos durante más de cien años

Voz 0874 18:08 suficiente para una leyenda de bibliófilo

Voz 0347 18:10 es de sobra desde luego Menéndez Pelayo era director de la Biblioteca Nacional a principios del siglo XX hice harto de rumores y de investigadores sus meando así que mandó mandó buscar los códices y cómo no los encontraron decidió darlo por perdidos oficialmente hasta que muchos años más tarde en mil novecientos sesenta y cinco buscando a meros los encontró en el depósito un investigador norteamericano

Voz 0874 18:34 que hasta ahora

Voz 0347 18:36 no noto toda buena historia tiene que tener un buen final no la importancia del hallazgo de la vuelta al mundo pero también el descuido qué significaba esto avergonzados las autoridades franquistas que negaron con desfachatez que estuvieran perdidos que eso lo sabían extraviado si quería perjudicar a España pues dándose la imagen contubernio masones judías bueno esas todas esas cosas que ya conocemos y luego destituyeron a subdirector del nacional y le retiraron el carné de investigador norteamericano

Voz 0874 19:03 que los encuentro y que murió sin poder volver a los en tu casa Almudena de las dos tú eres la que sea visto digamos más tiempo de cerca con Leonardo en tu trabajo cuánto tiempo las dedicado a ese único cuadro que nunca verás dos años dos años enteros dos

Voz 20 19:20 años hilo barnices cosa que me arrepiento cada vez

Voz 0874 19:24 que lo miro para supongo que es

Voz 20 19:26 es una proteína Aldo sí claro sí sí es barniz final que además por cierto semiosis dos sea fatal fatal

Voz 6 19:33 Ana tú has estado podríamos decir a punto de un Leonardo hace muy poco tiempo nada menos que la La Gioconda del Prado

Voz 19 19:40 sí pero que además eh el Señor me comentó que su hija se parece a Leonardo a a la Gioconda más que nada

Voz 25 19:47 claro

Voz 19 19:50 entonces yo le propuse hacer un una una fusión y hacer el cuadro La Gioconda con con el rostro de de su hija al final no no ha salido adelante pero pero le pareció interesante la propuesta de hecho yo vamos hay en en otras ocasiones también me gane

Voz 0874 20:08 este arte de acción enorme del de preguntarte si se vino abajo el acuerdo económico pues no lo sé cuánto pedías no se puede decir

Voz 19 20:19 pues hablamos un rango por lo que a yo creo que no era muy muy excesivo eran tres mil euros

Voz 0874 20:25 seis mil euros por un trabajo que seguramente serían meses

Voz 19 20:28 pues como dos meses de trabajo mes y medio una cosa así

Voz 0347 20:33 todos nos volvemos unos mirones cuando nos encontramos con un copista es inevitable porque bueno eso es una provocación no como esas situaciones porque ha tenido que pasar de todo

Voz 19 20:44 pues está pintando un cuadro de Murillo el sueño del patricio Juan eh tenía un grupo de personas detrás a mi derecha escuche una voz It's beautiful y entonces yo me giré vi a una señora asiática eh que iba acompañada de de otro señor que claro cuando vi al señor que es que era igual igual igual que John Lennon pensé bueno estas Yoko Ono no la siquiera ella era ella era ella pero era él también era era su hijo que era su hijo se parece muchísimo al padre yo es verdad que es claro

Voz 0874 21:20 está muy bien oye si Carlos y yo nos juntáramos si tuviéramos espacio en un hangar algo así nos encargamos una copia de las meninas por ejemplo cuánto nos costaría

Voz 19 21:29 pues mira Las Meninas lo estás a tamaño real no a tamaño real no porque bueno en el museo es un cuadro que no es no está permitido copiar así porque claro la mitad de la sala de Las Meninas es es es el el el el punto de mayor de mayor público del museo entonces sería un estorbo estar allí con un caballete con lo cual cuando me lo han encargado lo hecho en uno treinta para poderlo para poder hacerlo en casa de una forma una forma aunque no fuera muy aparatosa en el me han preguntado alguna vez eh que como no lo trabajo en casa con una fotografía y les he dicho precisamente porque porque la fotografía te engaña el color nunca es el mismo que el original entonces claro trabajar delante del original pues tiene un gran valor porque la pincelada sino además de qué colores exacto claro

Voz 0874 22:18 oye pues se les ve felices hablando de pintura claramente pasa eso

Voz 20 22:22 es que si la bueno la verdad

Voz 19 22:24 por tu nadas de de puede privilegiado

Voz 20 22:27 aunque quiero decir que cualquier persona que esté interesada en copiar tenemos a Bernardo que no se organiza a todos es el encargado allí de la oficina de copias y hará todo lo posible presupuesto presentando las condiciones a todo lo posible porque cualquier persona puede acceder a este a esta maravilla que es pintar delante de un original

Voz 0347 22:48 la persona hombre presentadas cuando

Voz 20 22:51 está en eso

Voz 19 22:53 pues es que yo resulta vale catedrático por lo menos cuando yo me presente

Voz 18 22:56 si todo va cambiando pero

Voz 20 22:59 tienes que tener estudios presentar obras profesorado que en poco te avale nuestro Cascos gracias a Jobs Gur de pintura sobre una obra de arte bueno quiero decir no claro claro pero bueno eso nunca se sabe puede cambiar

Voz 0874 23:15 bueno pues se Ana Williams Velázquez Almudena López de Ochoa copistas en el Museo del Prado gracias por haber estado con esto es un rato hasta mañana

Voz 17 23:22 entonces a vosotros si te pasa un rato muy agradable

Voz 3 23:31 Carlos A pesar es no tener ninguna película memorable León

Voz 0874 23:34 claro está triunfando más que ningún otro artista del pasado ahora cuando celebramos cinco siglos de su muerte el mejor

Voz 0347 23:40 como homenaje por su calidad y popularidad le corresponde

Voz 0874 23:42 al cine en concreto a Viridiana de Luis Buñuel acuérdate cierto con ver una sola vez esa secuencia no se olvida a una pandilla de mendigos borrachos y violentos sea figura de comida robada interrumpe para recrear la pintura de Leonardo

Voz 17 24:03 hola qué tal