Broncano, máximo exponente de la picaresca española

Voz 1 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 3 00:17 la verdad es que sí

Voz 0874 00:18 son siempre provoca mucha tensión en en el equipo de producción David Broncano en este programa es decir Gemma

Voz 3 00:27 pues bien porque ella piensa que

Voz 0874 00:29 sí tú puedes llegar tarde pero insistimos en que tú nunca has llegado tarde a este programa nunca

Voz 3 00:35 eso en todo tipo de cosas que eviten

Voz 0470 00:38 difamatorias contra mí Ésta es una de las más habituales

Voz 3 00:40 pero luego aquí llevo de es que ya no sé cuanto llevamos en el programa quince años si yo creo que veintiocho si no recuerdo mal no he llegado tarde nunca pero yo no puedo justo siempre gusto siempre con con el buenos días da vi justo en estos si hoy ha sido muy muy justos justos pero digo esto porque

Voz 0874 00:58 en otros programas que haces en otras grandes empresas que Dios guarde su seno porque si muy tiene otro y sí que ha llegado tarde a hasta el punto de que ha tenido que salir

Voz 3 01:08 un poco más porque me acaba de una foto no no no

Voz 0874 01:11 lo he visto este día pero es Acebes con una chaqueta encima de es posible esto elegante a la par de sencillo

Voz 0470 01:16 sí pero no no desmonta mi teoría eso en la resistencia que tenía unas movidas llegué muy justo tan justo como que no me dio tiempo ni a hacer los clásicos del show de televisión que es maquillar me vestirme peinados bien entonces llegué en chandal que cómo iba según entre al edificio entre al al programa pero lo que es tarde no llegué

Voz 3 01:35 en qué condiciones tiene eso ya lo dejo a juicio del público

Voz 0874 01:38 sí

Voz 3 01:38 la tarde no es el programa salió si bien no sí pero es que esto

Voz 0874 01:46 una cosa que a mí también la gente te lo dice de manera acusatoria que me pasa los dos esto es que no te pones nervioso bueno pues que qué necesidad ahí llega sancionado no

Voz 0470 01:56 claro una vez que llegó a mí ahora pues igual lo claro efectivamente pero eso no quiere decir que no llegue tarde a veces la verdad es que luego quiero decir de hecho quiere aprovechar este foro que nos brinda la Cadena SER para decir que igual la personal que me has hecho esperar en los últimos años

Voz 3 02:10 sí me Isaac sentado en

Voz 0470 02:12 un triste banco tu han pasado una pista de tenis llevar a cabo si sumamos las horas que ha pasado en un banco de tenis esperando

Voz 3 02:20 derecho podría haber hecho efectivamente

Voz 0470 02:23 de hecho para te repetido en persona a participar desde disculpas de Un tiempo que nunca podrá recuperar

Voz 0874 02:27 Se te lo agradezco y sé que volver a pasar no te oye la semana pasada no pudiste venir teníamos además en Galicia tuvo sesión doble de Burque

Voz 3 02:35 Happiness que el me lo va a reflejar

Voz 0874 02:37 sí sí sí esto es así en fin pero si tú más Burque tú más Burque que demás Burque en Galicia y un poco deprimido pues sobrecogido por por el miedo escénico digamos que estaba estaba en su sitio estaban colgando

Voz 0470 02:52 te quería brillar incluyó

Voz 0874 02:55 luego lo hablaré con él es que me da un poco de una buena llegado todavía sabes de qué hablamos hoy no

Voz 0470 03:00 no no no no Gemma me lo han dicho que hablamos hoy es que vendió tan rápido con la bici que no que que me han dicho

Voz 0874 03:07 esto es esto es que estamos en junio

Voz 3 03:09 hola selectividad la vuelta de la esquina y dado que el público

Voz 0874 03:12 lo que te rodea suele ser público estudioso pues quería

Voz 0470 03:15 es verdad sí me comenta Pedro Javier gritando una señora y me estatus bando no señor qué pasa señala Alperi nadie

Voz 4 03:22 es tal David yo digo a ver si el lo porque me grita que estaba trabajando porque no termina nada adivinen cuáles pero estoy trabajando en ello se me va el tiempo mañana hacemos cortar y entrevistarme

Voz 0470 03:35 haciendo un programa de radio Señora si lo escuchas

Voz 4 03:37 eso qué tipo de qué tipo de integristas usted soy una integrista madre cincuentón pero no que quiero trabajar con Javier del Pino pues es quien ya lo sé lo estoy

Voz 3 03:49 el algo que me mando en grupos bien hola

Voz 4 03:51 con mi niña Alce elige que celiacos y escuché el programa

Voz 0470 03:56 si algo Javier Aida Il

Voz 5 03:58 digo mira no hay perfil del mío en en la radio pues oye entona simpática cual el cuarto

Voz 0470 04:05 formación soy trabajadora social la actriz latía vale vale todo bien rural de barrio obrero pues no lo que sí es que hay Javier te digo la la el email de los currículos sí

Voz 3 04:15 vivir arroba Cadena Ser punto com que Puig Elvira

Voz 0470 04:17 a vivir arroba Cadena Ser porque porque aquí

Voz 4 04:20 ahora cabía mi marido que actúan el Príncipe Gran Vía

Voz 0470 04:22 no es que haya tenemos que seguir con el reportaje bueno Javier

Voz 4 04:25 pues ha demostrado que se consigue mediante

Voz 0470 04:27 barbarie mediante grita que se consiguen objetivos momento madre pruebas

Voz 4 04:32 superada enhorabuena muy bien enhorabuena gracias

Voz 3 04:37 bueno bueno bueno aquel día que queremos jóvenes te viene una mujer cincuenta cincuenta pero no tenías que visto me todo pero distintos pero queda corta oye pues oye que queríamos hablar un poco de la olvidar tú

Voz 0874 04:48 es como el de cómo pasaste los días previos a los exámenes globales eh

Voz 0470 04:52 tengo un recuerdo lo pasé bien porque se queda muy buenas notas a ver qué pasa si se saca unas notas sensacionales que nadie esperaría a mí eh me pasé varios días intentando estudiar me salen de historia que es lo único que necesitaba estudiar más con en mi habitación en calzoncillos con un cubo lleno de sandía ese día sandía Cortés come coge comprendo sandías la Corte en trozos en en en pequeños cubitos de sandía sin cáscara lo Chen un cubo en un cubo de fregar yo estuve me habitación con vientos donde hasta que tú ves la miramos la iniciativa de ponerme a estudiar pero recuerdo horas y horas sólo comiendo sandía

Voz 0874 05:29 déjeme decir que la gente puede pensar que te estás inventando luego pero yo he visto comer de recipientes escribes esto es una cosa que puede pasar

Voz 0470 05:38 como como cuando habremos burro sea como como como cuando compras

Voz 0874 05:41 son fotos tuyas en casa en casa concellos también ha visto varias así que puede pasar también no no no

Voz 3 05:46 no estoy yo estoy yo creo que estaba tan nervioso que hice les

Voz 0874 05:48 tenían la facultad sociológicas Irene esa cosa tan tan tan tan de risa que es que entras a través una puerta de cristal que porque tú o me me dio un golpe tremendo Elizabeth me salió de maravilla pero que a la que ridículos un ridículo espantoso humillaciones a la Historia de mi vida

Voz 3 06:03 bueno tú pregunta pregunta Un poco por la calle un poco si la gente está nerviosa hay que pueda haber que vaya o

Voz 0874 06:10 por qué este es este es otra vertiente muy periodística si así lo mejor descubres que alguien ha copiado en Selectividad irregular

Voz 0470 06:18 me Álvarez es gente chavales no sé si tuvieron chavales que quizá

Voz 0874 06:22 bueno lo estoy yo no sé si selectivo

Voz 0470 06:25 contar para cosas así apunta por favor chavales estamos hablando de selectividad está buscando gente digamos en un entorno de da cercano al al de Selectividad me ha parecido que podría ser vuestro caso bueno veintitrés veintitrés si dieciocho justo vale vale Selectividad sin cuando el año pasado tuvo hace cinco años atrás si queremos saber nota posible muy posible fraude digamos enseguida no deben tiene valiosa con doce con dos sobre catorce si delegados ojo eh porque estamos hablando de una eminencia bueno tampoco trece con dos es como sacar un nueve sobre diez antiguamente sí a un ocho coma bueno sí y pico pero en la nota combinada sólo de selectividad no todo todo un doce cuando te te hace si el tío casi eh Gemma aquí tienes tienes aquí una lumbrera e vale un con dos h con nueve qué desastre pero porque te juntas con analfabeto nada por qué momento es que hay una señora hablando con Gemma hola es que en sí sí pero hay que darle un saludo Paulino pero es que si distrae a la productora esto es un desastre porque Gemma pierde pierde el oremus empedradas a sacar plano de piernas caras gracias señora perdón merecía es que tú eres bueno una persona de un intelecto elevado bueno no sé si te gusta tratar con gente que bueno que cuando falta un veranillo gana mejor dialogar si disculpa la ofensa da igual no pasa nada yo lo sé por tanto un doce con dos y un ocho copia estéis similar no ya ya ya ya prescrito

Voz 5 07:56 ya prescrito pero hay una copia en una amarilla nada como dices yo sí de una compañera

Voz 3 08:02 copias te pasa sacar un ocho sobre catorce bueno pero ha fue una palabra

Voz 6 08:07 una palabra pues a él a lo mejor les decía mira esto esto y me decía así hablaba con ella para preguntar si lo tenía o no qué tipo de pero qué tipo de vida

Voz 0470 08:15 que Lancia se hacen canaria te selectividad como para poder decir oye que ha puesto a todo

Voz 5 08:19 para mí la verdad Francia una mierda

Voz 0470 08:23 entonces a una compañera de clase si esa idea es decías

Voz 6 08:26 el filial vernos porque todo el examen

Voz 0470 08:29 que el cómo se lo pregunta usted cómo fue como fue el latas

Voz 6 08:31 Tica antes de de que dijeran que empezaba el examen ya nos habían repartido lo mire Le dije esto es lo de Osado lo que le pregunta qué te dijo Yemen eso sí o no cuál es tu punto si es lo mejor

Voz 0470 08:43 es que no se lo dijiste ante que empiece el examen quizá hay un vacío legal ahí yo no computa como cuando era pues es verdad no había empezado el examen creciera tú hiciste el de ciencia de la salud tú yo si esa sociales ahí doce con dos ser trasladado a un a un nueve ahí enojados nueve aro y noche con nueve suyo estáis iguales sí porque uno días es como es como un once y pico en sociales bueno venga lo cual es perfecto hay una racionamiento de las personas al mismo nivel

Voz 4 09:15 a lo mejor la verdad igualmente se habían dado

Voz 3 09:21 muy bien muy bien una buena muestra la puesta sociológica fantástico porque a lo mejor a lo mejor alguien alguien un poco más mayor así entre cuarenta y tres de la selectividad cuando no había guardas

Voz 4 09:32 qué pasa una foto te puede ser conmigo por supuesto quién la hace a tienes una camarógrafo pero muy rápido que que estamos estamos trabajando está está también hablando por teléfono de preparación encima pero sacarla que que no quiere hacer las fotos que hacemos venir de Canaria ahí yo deja eh vamos a David Broncano delante yo digo pues periferia pero no veo la foto pero el segundo no no no no tiene pegarle gritos de estamos hablando David tan grande descartamos la incapacidad de la fotógrafa desean lo mejor otra forma igualmente claro adiós quema leído la foto eh es que la persona anterior estado pidiendo una amiga suya ha sido la verdad lamentable

Voz 0470 10:13 que lo hiciese una foto hablando por teléfono vamos como si ellos no es como el peor acto de fe

Voz 3 10:18 donde el mundo no terribles y si oye un poco más mayor que recuerda la selectividad hace veinte años por ejemplo si si estaría no ya no dirige a puerta

Voz 0470 10:29 Cobo también la verdad es que lo describa la misma señora antes que ya ha conseguido que su amiga de el hablar yo creo que no merece Javier

Voz 0874 10:37 sí la segunda parte vale

Voz 0470 10:40 vale gracias eh te vaya bien pues no se sabe es una cosa que vale gracias

Voz 0874 10:45 lo que tenemos que está esperando en el estudio si vas a sacar el periodo

Voz 0470 10:48 cómo vale gracias eh hasta luego vale Javier hago

Voz 3 10:55 bueno si puedes te contaba que el invitado que está esperando aquí con nosotros ha sacado el periódico lo está

Voz 0874 11:01 todo

Voz 3 11:02 abandonado toda esperanza se dice mucho de cómo España está escuchando ahora bien vale vale una déjame una última venga hola puedo hacer un par de preguntas como estás

Voz 5 11:13 bien hecho es bastante bien de dónde venís de Dinamarca remarca también igual mi de Interviú en inglés English os panes si ellos penes chut dos actitudes intervino Spanish también inglés English de

Voz 0470 11:34 exacto tú tú que te y University know how to get son Goode go to the el que el yuan Greg Dyke Llobet que notas habéis sacado

Voz 4 11:45 las pruebas de César

Voz 5 11:47 pues en te frente esté en Kuwait se hacen Prater aquí unos exámenes tú tú

Voz 0470 11:56 ciento University Dinamarca no tiene

Voz 5 11:59 no no no al fin a quién es quién

Voz 7 12:01 tener depende de cuál era

Voz 5 12:04 tienes que tener unas puntas las hizo uno puntos unos puntos y también puntas como en la Edad Media sí pero son diferentes depende de que el ejemplo en tu caso horas en en que en tu caso en mi caso yo tenía ya Ouattara otra color yo creo que tenía que tener siete siete puntos sí que carrera para ser enfermera

Voz 0470 12:29 me parece

Voz 5 12:30 sí es enfermera

Voz 3 12:33 alguna vez porque alguna vez alguna vez copias no

Voz 5 12:35 un examen no tu amiga ha confiado en exceso no

Voz 0470 12:41 mira yo yo y Quick yo yo tú haces lo que te la gente que está viviendo contratar muy rápido ayudaba me tengo ahí

Voz 5 12:51 yo era entonces sirvió entonces yo estoy estoy ya te vas a poner no

Voz 0470 12:57 te ponen una denuncia y copias en un examen

Voz 5 13:00 sí sí es falso y falsos documentos eso no tú

Voz 0470 13:05 copias en un examen te denuncian por falsificación documento muy bien si Dinamarca vaya democracias porque te ves Please don't Coppi animador que no vuelvas a acoplar

Voz 1 13:17 tú

Voz 0470 13:19 claro

Voz 3 13:19 cómo me está bien si Busquets guiris claro es que ha sido digamos que un giro

Voz 0470 13:25 en cuanto a las que merece

Voz 3 13:27 sí ha introducido una cosa de la que quiero hablar precisamente con el invitado así que a ver si quieres no él ya pueda ir sí si sube sube pero corre corre corre corre

Voz 8 13:51 pues estamos casi en junio y la selectividad esto

Voz 0874 13:53 vuelta de la esquina para quienes tienen que hacerla los chavales de toda España ya están nerviosísimo suponemos la mayoría haciendo cábalas sobre qué nota tienen que sacar para entrar en la carrera que quieren cuantos temas les quedan por estudiar algunos incluso estarán pensando incluso que carreras realmente quieren hacer aquellos que lo dejen para última hora hay que pensar que se acercan las semanas más del año y en la era de la comunicación y las nuevas tecnologías son muchas las nuevas tácticas que se han desarrollado para copiar en exámenes en pruebas académicas desde la clásica chuleta de papel la pinganillos diminutos que te insertas en el oído de van las respuestas comunidades como Galicia o Andalucía han establecido nuevas normas para acudir a los exámenes de este año por ejemplo el pelo tiene que ir recogido en una coleta se prohiben también los relojes inteligentes son útiles todas estas medidas van a impedir que los estudiantes dejen de copiar nos acompaña en el estudio Francisco Canals que es periodista especializado en Ciber Delincuencia y autor de reportajes sobre la picaresca académica española como está Francisco buenos días

Voz 9 14:58 buenos días somos lo primero un país más pica

Voz 0874 15:00 pero que los demás sí de hecho a España podríamos decir

Voz 9 15:03 porque es una potencia mundial en materia de picaresca esto ya viene de antaño del Lazarillo de Tormes famoso es decir que a nivel internacional no olvidemos que somos un país mediterráneo Un país de el sur de Europa y por tanto la picaresca podríamos decir que es un fenómeno que acompaña todas las culturas mire por ejemplo como decía esta persona que entraba en directo que Dinamarca copiar Dinamarca en Reino Unido en Francia es un delito himno no puede ser directamente expulsado del centro universitario yo cuando estudiaba periodismo pude ver algunas personas que copiaban la seguro que la amonestación no pasa por no pasa más que examen ya que el alumno diríamos que puede continuar su jornada por tanto España superpotencia mundial en materia de picaresca el sentido amplio pero sobre todo también en materia académica

Voz 0874 15:47 es más yo creo que en España incluso está hasta casi bien

Voz 9 15:50 esto quién copia bien presume de copiar bien si totalmente además bueno yo que investigado el tema le puedo decir que ahora mismo en Internet en España existe todo un gran mercado de la auto formación es decir lugares por ejemplo tutorial es de You Tube donde el ciudadano puede auto formarse aprender trucos también no olvidemos que hay toda una industria comercial económica ahora mismo en España existen decenas de empresas que actúan discretamente por internet donde un alumno donde un oyente cualquiera que nos escucha ahora puede comprar pinganillos electrónicos gafas con control la moto aparatos que parecen sacados de auténticas películas de James Bond

Voz 0874 16:27 baratos además pero la tecnología redes

Voz 9 16:29 yo mucho el precio bueno algunos muy baratos por ejemplo los tradicionales pinganillos electrónicos están vendiendo por apenas veinte veinticinco euros pero no olvidemos también cayó avances tecnológicos que pueden llegar a ser muy costosos porque no hablamos únicamente de la selectividad imagínese por ejemplo algunas oposiciones a inspector de Hacienda abogados del Estado es decir en algunos exámenes realmente el alumno se juega el sueldo de toda su vida hablamos de mucho dinero en juego ahora mismo por ejemplo en Internet se están vendiendo para que usted tenga una idea unas lentillas y unas gafas que tienen una especie de créditos como los créditos finales de de una película que el alumno puede leer por la parte interior de las gafas aprieta un botón de manera discreta el mientras el profesor se pasea arriba y abajo el alumno está copiando literalmente lo que ve en un teleprompter en sus propias gafas hola qué pasa qué pasa esto vale más de cinco mil euros

Voz 10 17:20 se cinco mil euros y sí hay alumnos que

Voz 9 17:22 en prime que pueden llegar a comprar utensilios como una inversión para aprobar una oposición por ejemplo de gran dificultad que les puede reportar un sueldo importante el tema es muy grave porque todo eso apunta a que en España ahora mismo existe un mercado de falsos titulados no olvidemos tampoco por ejemplo las fábricas de diplomas ahora mismo en Internet hay más de cuatrocientas fábricas de diplomas donde hay personas que compran un título de periodista de médico de ingeniero sin olvidar tampoco por ejemplo las fábricas de trabajos académicos

Voz 10 17:52 hola qué tal

Voz 0470 17:53 qué tal gracias a es el correcto usted perfecto yo Canal suena identificado portavoz encantada no le conocía visualmente no está trataba con barba fin que se escucha en la radio no claro yo estoy que no me imaginaba porque no no tenía un en una referencia no tiene una referencia previa creo que bien

Voz 0874 18:13 me imaginaba que tú estabas aquí porque no te respondía

Voz 0470 18:16 claro efectivamente pero la introducción este señor por favor

Voz 0874 18:19 Francisco Canals es periodista especializado en Ciber Delincuencia autor de reportajes sobre la picaresca académica español

Voz 0470 18:24 a lo que he oído que según entraba como siempre como un puma al estudio si era que estaba hablando San Francisco me ha parecido ver de de técnicas de desarrollos tecnológicos no algunas para tus hijos

Voz 0874 18:34 porque hay audífonos de veinticinco euros pero bueno es un poquito más caro porque hay lentillas de veinticinco mil has dicho un camino de cinco mil lentillas

Voz 9 18:42 es lentillas es una así que que entendido

Voz 0470 18:45 esto por la parte interior lo que está ocurriendo es muy caro es concluyente eso

Voz 9 18:48 Industria de la química sabía usted que por ejemplo ahora mismo en Internet se están vendiendo tintas invisibles como aquellas de toda la vida que lo cuento en Francisco L que estoy fascinado es que yo me apasiona la picaresca hay alumnos que copian con una tinta invisible

Voz 0470 19:03 que creo que se lo cuentas a la gente que está en la cabina bueno porque este partido tiene tiene proyección de actor y luego le gusta hablar a la platea si te miro de lado tengo otro artículo es bueno el caso siempre da igual es Skype

Voz 9 19:15 alumnos que preguntando del redactan la noche antes con una tinta invisible se llevan el folio en blanco el día del examen con unas gafas especiales de acuerdo van leyendo el texto cuando el profesor se pasea simplemente lo que es un folio en blanco mientras el alumno qué cuco está leyendo el texto algo muy parecido a que cuando usted bajo y compra con billete de cincuenta euros verdad que el dependiente la pasa por una violada pues sería lo mismo porque sabes que en ese momento importantes ministros de Gobiernos anteriores no diré nombres pues han sido pillados con supuestas salidas unas otra o trabajos falsifica

Voz 0874 19:47 vas a posteriori digamos pues son copias en tu casa no no hay que hacer un acto delictivo a escondidas

Voz 9 19:55 en este momento de desde países como Argentina hay personas que se dedican a redactar a medida in company trabajos académicos a medida en Argentina en Argentina para España por la coincidencia idiomática Sócrates al mucho más que eso introducen faltas de ortografía para evitar un trabajo demasiado perfecto que pudiera despertar sospechas e incluso algunos introducen diríamos expresiones típicas del país

Voz 0470 20:18 claro que entonces cuando un trabajo falso para español vamos a bajar un poco

Voz 10 20:21 a él para que no por qué

Voz 0470 20:24 fíjate que en la madre patria que dice nosotros prendas de ropa adaptadas para copiar esto qué es claro bueno estamos en la Gran Vía de Madrid así que pensaba usted que los diseñadores de moda se habían quedado al margen de este mercado pues no pues muy importante ah vale vale vale vale más el gesto también tienen una intensidad estamos impuesta por la son bastante aceptables informe bajarán me estafaron ondeando dialécticamente

Voz 9 20:46 aquí informativamente tienen una trascendencia bueno e importantísima bueno el tema es que la industria de la moda ha creado prendas adaptadas para esconder la típica chuleta antiguamente cuando usted era pequeño que ya no es tan pequeños escondió lo chuleta en el bolsillo pero ahora por ejemplo hay personas

Voz 0470 21:01 yo no cumpla nunca claro sacaba muy buenas notas con la publicidad

Voz 0874 21:04 está asumiendo que te has copia ya está dando por hecho

Voz 0470 21:06 el señor Canals aquí como si es más mayor de lo sí

Voz 9 21:09 siento que esto es importantísimo del hay corbatas con doble fondo de manera que en las oposiciones al alumno dobla la corbata como si cierras cara

Voz 0470 21:16 pero un momento pero siempre con corbata eso te iba a decir quién bueno no crean

Voz 9 21:20 algunas oposiciones de altos cargos bueno que anotaría bueno también vende por ejemplo a las falsas como si te hubieras roto el brazo tienen una especie de Ventana discreta que se abre Ituri hay esconde su bueno algunos pegan una pegatina adaptada que tiene el traslado la forma de la suela del zapato con tu medida debe bueno entonces hay tu copias el texto a lo largo del examen pues bueno Doblas un poco que te miras el zapato copias muy poco cuando estoy viendo

Voz 0874 21:48 los que crearon muy bien qué pena que no hay una cámara de Tele

Voz 3 21:51 es que tiene nivel de exposición de Churchill

Voz 0874 21:53 previamente vehemente pero si por ejemplo alguien se insertan creo que son audífonos que además se mete muy dentro para que no se vean desde fuera

Voz 3 21:59 claro

Voz 0874 22:00 esto es imposible de de de pillar bueno

Voz 9 22:03 es que estoy ya pasado de moda es que tenéis que aprender más bueno

Voz 0470 22:05 la tecnología van pero es porque viene a manos en nuestro sí pero eso es como las

Voz 9 22:11 policía en delincuentes rema por delante es el tema de los pinganillos jazz muy clásico piense que en España muchos centros académicos ya utilizan inhibidores de frecuencias como las utiliza la Guardia Civil contra la lucha contra el terrorismo bueno el temas que un alumno que lleva un pinganillo en un examen de final de universidad o en unas oposiciones pues bueno ya no les suele servir porque porque hay inhibidores de frecuencia que inútil

Voz 0470 22:33 pero a nivel más bajo por ejemplo un niño en primero de eso sí que

Voz 9 22:35 podría ponerse auriculares sí lo que pasa es que no suelen hacerlo porque ya tienen que adquirir tecnología etc pero bueno importante el mercado económico toda la industria que esto mueve a nivel económico todas las compras discretas que se hacen por internet Hinault únicamente esto ahora mismo existe lo que denominamos la industria de la picaresca académica a través del estanque lo denomina bueno yo mismo los grupos trata de fans por tanto Imelsa no diríamos solicitados que le animan a copiar que animan a comprar un producto o que el animan a comprar por ejemplo un diploma universitario por Internet un escándalo y ahora mismo ya que hablábamos también de ate de de bueno de escuela primaria porque no siempre hablamos de selectividad diríamos establecimientos hay profesores muy preocupados porque el alumno aquel chaval de eso de diez doce catorce años le encargan un trabajo pero claro que hace sepa la Wikipedia el profesor no tiene manera e imposible de comprobar si hay un párrafo copiado bueno ahora mismo hay muchos centros de Primaria y Secundaria que están adquiriendo son que permite encontrar coincidencias es decir detectar si hay contenido duplicado Si al alumno ha copiado indebidamente lo explica todo

Voz 0874 23:39 la cabeza ahora mismo porque con muy intenso

Voz 3 23:41 qué condensado tanta información tampoco tiempo tengo camisas minas embudo mentales bueno yo yo llego a la conclusión de viene notable

Voz 0874 23:48 es imposible es poner puertas al bosque siempre va a haber un tema que está acogiendo

Voz 9 23:53 siempre siempre y especialmente en España en tu caso no no yo jamás ha copiado pero si lo hubiera hecho no lo diría en la Cadena SER con programas de gran audiencia pero pero es decir que tenía

Voz 0470 24:02 tú tal conocimiento

Voz 9 24:04 bueno pero es que esto me vino después ya de acabar Periodismo

Voz 0874 24:07 no lo puede en algún momento tú pensaste que este era un buen tema para investigar supongo que tiene que haber algo ahí en el fondo de tu subconsciente

Voz 0470 24:13 ojo ojo que aquí estamos desmontando acabados a lo mejor sí

Voz 9 24:16 que es que los medios de comunicación siempre hablan de crímenes de sangre de desapariciones yo pensé que tenía que haber un experto en picaresca nacional un experto en ciber delito Si bueno yo pues cada mes voy investigando diferentes temas y de estas hoy a hablar

Voz 0874 24:29 a chavales claro

Voz 9 24:29 con chavales que crean porque te stock de cuáles son tus fuentes

Voz 0470 24:32 ah claro lo lo que se parezca

Voz 9 24:35 en este caso Internet lo aseguro que en Internet uno puede entrar aprender de foros leer testimonios incluso en Internet páginas donde hay personas que sí que presumen que se van al calor que exhiben su copia como si de un trofeo

Voz 0874 24:46 tratara a nuestro grupo de expertos Francisco Canals

Voz 0470 24:51 es claro en sí que eso Juanma Narnia él solo él sólo es un ejercito

Voz 0874 24:54 especializado en Ciber Delincuencia autor de reportajes sobre la picaresca académica española repetidas Francisco

Voz 9 25:00 tiene fichados a todo tengáis un buen día digitales

Voz 0874 25:02 que sí que tengas una buena vida

Voz 9 25:05 todo entonces es lo mejor si si la vida es muy corta y además es un partido de fútbol y además ya estamos en la segunda parte bueno es el dato

Voz 0874 25:12 me quedaba

Voz 9 25:15 yo estoy en la segunda parte pero que ya es la segunda que te da otro dos eh

Voz 0470 25:18 yo no yo estoy en mitad de la primera es verdad si te he dicho que

Voz 0874 25:21 a veces eh que tienen una cosa eh sí sí deberíamos da vida hacer esa cosa tan fea cual hacemos tuyo de vez en cuando cuando ellas montar porque hacemos varias salas del invitado cuando se ha marchado ya sabemos que está en el ascensor estafas tú ahora mismo no se habrá puesto está feo porque igual está volviendo a ver si en realidad vamos a ver cómo

Voz 0470 26:01 no se habla muy rápida contra muchas cosas lo bueno se ha ofrecido dos temas no es nada bueno porque pero es que es que es un señor que investigue de estar investigando todo el rato partido cuando hemos cortado cuando hemos cortado digamos la entrevista en estos momentos a Nos ha seguido como se nos ha contado ya fuera de micro con la misma intensidad que hablan bien

Voz 0874 26:21 es lo mismo lo mismo yo yo no insisto a Gemma que no frecuente fuera coches el la producción

Voz 3 26:29 bueno es que claro pero es que se filtra por todos los días de edad hombre Angela cómo estás

Voz 0470 26:36 qué bien diferencia ateo eh Le gusta vestir con música lo que no

Voz 3 26:40 qué tal muy bien basada Ángela me he reído un rato que también sala mucha información ha ofrecido testimonio no era capaz de procesarlo en tiempo yo está intentando meter baza pero es difícil claro cuando puestos porque era una pecadora meter la mano te mata oye que te ranas ya sé ya sé que no me como ya he dicho tú famoso si me lo ha dicho pero momento momento como que Arona Summer claro ella con mi ranas no no escuchas notas no ganas otra vez a es que no hay que contárselo te acuerdas que hablamos de las ranas

Voz 0874 27:13 no preguntamos Ángela cuando otra Juan que externo hay dimos trabajo a mucha gente porque Isaías también se hizo unos y hablamos sobre cómo es decir si bueno pues le preguntamos o lo que se sitúo yo cómo se mata una rana para esperando encerrona si no supo decir entonces ella en su consulta una de las personas más famosas que va a consulta ya lo sabéis a quién todo el mundo conoce en España entró a su consulta al grito de Pedro cómo es posible que no país cómo se mata pero sí si esto lo escucha yo sí

Voz 0470 27:41 así que lo hemos contado sí hombre claro

Voz 0874 27:43 vale pues entonces sí hombre claro que había que hacían como una bola

Voz 3 27:46 sí sí sí sí que estabas ese día pero el caso es que luego le preguntamos ya pero

Voz 0874 27:51 a a la rana a la que le quitas la piel si la Matas despejando la nombre que además si luego cazas caso pescas una rana o hubo una rana haces un plato claro no que tiene que haber alguna otra manera

Voz 3 28:04 él me contó que una vez que has echado la bola con la piel de las sacas fuera ya dice que la rana fuera se muy muy mal son muy patoso entonces la coges de las patas de la cabeza y con un golpe seco la sala suecos pues al final lo que yo decía el método a Quintas os acordáis

Voz 9 28:23 sí sí sí sí me dijo que hoy

Voz 3 28:25 qué haciendo eso te daba para un buen plato

Voz 0874 28:28 vamos a ver lo primero es por qué esta persona porque porque estima tengo no ha hecho una canción sobre esta historia no tema de Podemos

Voz 3 28:36 llevamos tres semanas hablando de caza rana pero pero eso nunca se ha prolongado un tema nuestro programa nunca tanto

Voz 0874 28:40 escucha el hábito sea para matar una ronda tienes que primero matar a otra vez proyectarla hacer una bola con la piel pescar a la rana

Voz 0470 28:47 es una bola de nieve sacar la rana viva una

Voz 0874 28:50 con el anzuelo y luego estampar la contra suelo este plazo

Voz 9 28:54 era peor que cazan un búfalo es más difícil

Voz 3 28:56 Extremadura hoy manitas de cerdo no quiero ni pensarlo

Voz 0470 29:02 te lo tienes que mejor plato si como todavía no has presentado al invitado que intuyo que es el cocinero similar si no puedo decir nada pero pero es que huele huele muy bien lo que quiera Dios que sea como ha muerto es claro

Voz 3 29:14 no lo sé me imagino que por el método normal de viejo después llegando a otro las patas lado todos los gastos por para coger está por iniciativa propia que son

Voz 0874 29:25 la eutanasia

Voz 3 29:28 las manos del normalmente en gran momento no quiero vivir Madrid las chuletas de bueno venga simbólica que todo pero las patas delanteras suelen tener más carne que las patas traseras hombre claro entonces siempre que puedas manos delantera ah vale vale para adelante atrás se llama si pezuñas empezó pues bueno son pezuñas de pie imagínate que pero eso sería gracioso porque lo gracioso un cerdo que baila entonces otra seríamos claro pero también se pueden poner las pues sí sí que sería gracioso yo lo que he visto es que las las patas las manos panteras tienen más carne que no lo estoy tan poco más que pesado

Voz 0470 30:11 Ángela que un cerdo que anda de pie que para mí claro ya es el culmen de la de la evolución

Voz 3 30:16 y es decir eso que os estaba diciendo que las delanteras tienen más carne vale vale vale vale vale ahora pregunta han visto ya cuando del cerdo no queda nada alguien dijo bueno pues esto también aunque no claro sí que es verdad que es un plato que es útil

Voz 11 30:31 daba como se echaba el cocido por ejemplo para hacer guisos y tal porque tiene

Voz 3 30:36 en proteína tienen mucha mucho colágeno da un aspecto muy gelatinosa y es muy barato entonces te saludo o era barato claro claro

Voz 0874 30:47 a esto proteínas las justas calorías todas

Voz 3 30:51 bueno a ver tiene doscientas noventa hay una kilocalorías la porción de grasa no está nada mal porque tiene veinticinco gramos

Voz 10 30:58 que mucho o que no está nada mal cosa pues ya es bastante

Voz 3 31:00 bueno bastante bueno pero una cosa buenas que tiene colágeno entonces eso bueno no porque eso tiene proteína y además tiene vitaminas del grupo B que son buenos son buenas siempre de las mejores las mejores tú me harías que mejor siempre la pero la de ETA

Voz 0874 31:19 cadenas yo creo que se equivocó porque claro esto nunca lo hemos

Voz 0470 31:21 lado van de mejor a peor peor inverso del alfabético no

Voz 3 31:26 en a que algo malo que decir de las

Voz 10 31:28 manitas de cerdo pues eso sobretodo la sentencia

Voz 3 31:31 gracias en algunos países que se toman en salmuera por ejemplo en Irlanda o en México se toman en salmuera entonces ahí sí que hay que tener cuidado porque el tema de la sal pero lo que faltaba claro ajena de bueno pues

Voz 0874 31:43 Javi Estévez chef de la quería de Javi Estévez en la calle Duque de Sexto cuarenta veces

Voz 0470 31:49 son donde un restaurante homónimo en sí

Voz 0874 31:52 qué de reciente

Voz 10 31:55 qué tal muy bien

Voz 0874 31:56 no pensaste mucho a poner en los restaurantes

Voz 10 31:58 bueno el quería te puedo asegurar que bastante quería también se me ocurrió muy fácil la verdad lo Nolis esta vez fue una cosa que que que bueno que al final se decidió poner a pero bueno al final ya se ha quedado como un que

Voz 0470 32:11 pero me parece buena idea a nivel de mar que tiene porque la te escribe Javi Estévez tiene un toque cercano si existe sabes quién es

Voz 8 32:19 funcionario donde esta Javi Esteve Day

Voz 0874 32:21 oye esto pero manitas de cerdo uno pensaría que son platos como el padre de Javi Estévez

Voz 10 32:25 con lo que las hace muy buena están

Voz 9 32:28 pero en este caso no nosotros

Voz 10 32:30 pues una casquería que intentamos que sea apta para

Voz 0874 32:33 todos los públicos la verdad es que nuestro trabajo es casquería clásica o introducir un poco más modernas

Voz 10 32:39 bueno esto no deja de ser un plato clásico lo que pasa es que siempre ha hecho buenos que yo no sé

Voz 0470 32:44 esto nunca pero está hecho muy de ahora claro

Voz 10 32:46 yo os lo explico si queréis aquí lo que hemos hecho es como nosotros cocinados tantas manitas de cerdo a la semana alrededor de quince kilos que son manitas cuadros son eh cerdos muchos champán para que podamos jardín yo les he conejo lenguas y que no es que llamamos

Voz 0470 33:03 quince kilos que manitas de cerdo

Voz 10 33:05 eso es en vinos no sé no sé cuáles son los mucho más claro

Voz 0470 33:10 no sé a lo mejor si nosotros mientras los reinos sí muchos otros reinos

Voz 0874 33:14 yo que yo también impugnará el hecho de llamarles manita porque manitas como muy de ven muy que qué rico

Voz 10 33:20 pero pero pero pero bueno es que se trata de disfrazar un poco la casquería no hacer nuestro trabajo estudiar como tu madre cuando era pequeño engañaba

Voz 0470 33:28 porque el producto en su forma inicial como es caro es un tronco es como tu mano como no

Voz 3 33:35 tengo Javier

Voz 10 33:38 eh tú piensa que no tiene exportamos porque ponen un símil porque me te tengo al lado y entonces por qué

Voz 0470 33:46 ha venido al mundo a joder no

Voz 3 33:49 venga venga si pones malo

Voz 10 33:54 claro entonces se flanquean para limpiarla y luego seguían de forma tradicional nosotros ya has escuchábamos entera a tú piensa que te quitamos todos los barcos lógicamente cabe lo cual llevó trabajó mucho que encarece bastante el precio

Voz 0470 34:07 pero el gorrito disculpa igual que lo humano tiene es distinta a la mano de los pies el padrino también es distinto la delantera que las traseras sudan las manos a cortita

Voz 9 34:15 antes si ya en ese momento ya lo es

Voz 10 34:17 deja todo igual programas

Voz 0470 34:20 sobre la muerte ocurrida un día más hemos cruzan alinear mundial

Voz 0874 34:22 las puedo

Voz 10 34:23 y luego que se entonces Wesson que es un trabajo que es bastante minucioso porque tiene bueno es muy pequeño vayan con ayuda de un papel FEIL para poder darle esa forma circular que tú ves ahí pero una vez que está hecho el Rulo ese congela un poquito para poder cortar Luise cortar en la corta fiambres haciendo discos e iguales como ves

Voz 0874 34:42 es como un salchichón pero de manitas

Voz 10 34:45 vosotros nunca españoles pero perfectamente también

Voz 0874 34:48 bueno porque creo que hay que es mucho mejor carpaccio cómo manejan

Voz 3 34:50 la terminología Javi Javi Estévez es un genio del pero branding Benahavís tiene te has cubierto

Voz 0874 34:57 a las manitas con un langostino o algo así hacemos

Voz 10 34:59 Mar y montaña con una cigala acompañamos de alcachofas de Cigales es un hombre hemos traído una buena ya que realidad no Sabero cuándo pues venga dale no da la cara perro ya yo creo que sí no

Voz 0470 35:11 has probado antes tú no David yo no se probó nunca nunca nunca me lo manitas no y tampoco Ángela que nunca nunca nunca me estoy manita no

Voz 3 35:18 la primera prueba sola primero que

Voz 0470 35:20 el primero os voy a preguntar las cosas a nivel nutricional de cómo me ayuda a comer de una manera de hacer de cara de cara a lo que queda del día Ángela me quedo un dialogar votar muchas cosas que hacer

Voz 0874 35:28 o sea que que que no debe hacer era de día

Voz 3 35:31 pues mira por ejemplo como Amina eso te puede ayudar a que no te de primas a hablar vuelva maravillosas había un par de cosas que luego esta tarde con miras

Voz 0874 35:41 pues vas a ir a tope pero la verdad es que sí sin piensas en ese ese cerdo bailando de pie

Voz 0470 35:46 claro es que para mí la te Amina también la te Amin es un cerdo bailando Concert lo que ha conseguido ponerse de pie para entretener a los humanos

Voz 12 35:54 sí vale darle la manija por montar otra cosa Javier de la taquilla le he visto trata cree esta vez te quería preguntar que que a nivel gusta tuvo digamos en qué te debo fijarme

Voz 10 36:04 vamos a ver nosotros acompañamos con una salsa que sacamos de guisar y callos Callosa has aprovechado la salsa buenas tardes aquí aprovechamos todo ese es nuestro trabajo pero es cierto que la manita no encuentra su sabor excesivamente fuerte y como si que tiene mucho coraje no tiene mucha proteína entonces viene bien y salsa a acompañarle acosándolos falseado que la que la potencia bien lo oye

Voz 0874 36:27 yo te estás tomando la cigala

Voz 3 36:30 pero a partir de un poquito pero se me suena como cómprame

Voz 0470 36:39 poner un poco de cigala imagenes mucho de manita vale vale para proveer estás demorando esto es que lo haces en determinadas ocasiones sabes me gusta me gusta que es pan para que te cae bien este veterano porque es un plato que creía saber estoy en contra lo saben cuáles son escasas vale no no sea que simpático y no voy no me pongas el portavoz

Voz 0874 37:03 la expectación por Dios pero esto no puede ser del cerdo sí sí es de cero para una lectura no es no es porcina

Voz 10 37:13 yo sabía que era Espinosa es lo que estamos ya que tiene estamos bueno pero pensaría que esto es sepia y bueno al final la textura claro cuando está muy cocinado todo lo que es el que tiene tanto colágeno que puede recordar un poco a mar muy cocinados qué tipo de magia hacéis estas creen Javi por eso porcino sí sí cien por cien que no conservantes ni correctamente

Voz 0470 37:34 yo no diría que es algo porcino y además

Voz 0874 37:37 quería y casquería si luego me lo pongo más eh

Voz 3 37:40 el galardón que les tengo tanto la manita con la cigala

Voz 10 37:44 en una cochera en jaque estén

Voz 0874 37:47 que de Santo cuarenta y ocho gracias por venir Javi Estévez bueno placer

Voz 0470 37:50 está muy bien yo pregunta

Voz 0874 37:52 día al famoso de la Rambla rico si yo sigo con el tema tenga qué haces con la rana despejada

Voz 3 38:00 no porque ya la Glass quita la piel la primera vez que haya te la comen no

Voz 0874 38:05 pero como te lo vas a comer sí son son

Voz 13 38:08 sí pero lo que le quita va a ser la piel cuando quita la piel alguien que te queda

Voz 3 38:15 ay la Julito lo que te Costello

Voz 13 38:18 yo sé que tú no no no pero si además han visto lo que ha pasado ya sabrán marchó cuando no van como locos me he dicho que como lo serio Javier escupiendo ateo yo tener capacidad de mando que corte esto yo le pediría que venir aquí a explicarle tengo muchas preguntas sobre si quiere se lo digo a ver si hablamos de otra cosa

Voz 10 38:35 a vivir que son dos días Javier del Pino