Una copa de vino sí es perjudicial para tu salud

Voz 3 00:51 Javier Sampedro espera Estupinyá juntos pero el mismo estudio es jornada electoral venga está claro cuando salga de España no puede votar sacrificado tres viajes para poder votar de verdad es verdad que haber desayunado y lo digo y Javier estas bien sí sí estoy pero sobre todo perfecto pero Estupinyá es químicos bioquímicos conductor en La dos El cazador de cerebros que esta sí

Voz 1730 01:15 bueno ahora se están emitiendo por las revisiones de la segunda temporada ya tenemos

Voz 0902 01:19 terminada la tercera por fin ya me quedan gran

Voz 3 01:22 claro unas pequeñas voces en cuanto acaba segunda ya empieza la tercera empezará en septiembre hubo dura pues no hacer una fiesta como fiestas se bueno y haré todo lo que está de equipo dentro de un par de semanas en el equipo de oyentes hombre que no tienen presupuesto pero bueno pues llenos Javier no lo he dicho es doctor en genética biología molecular colaborador del país no ha sido una semana fácil ti por la muerte de Eduard Punset claro el miércoles publicaba un artículo en El País muy emotivo sabe contabas que tu carrera se la debe a él de hecho entre en el programa porque te precisa a trabajar gratis para él bueno yo era con tal de trabajar con él no sí sí sí yo era joven científico en ese momento era un fan absoluto de de programa Redes le envíe un email no a él

Voz 1730 02:08 sí porque no tenía su correo claro sino programa diciendo yo me ofrezco a colaborar en lo que podáis necesitar evidentemente versión pensando en cobrar ni nada no la sorpresa es que a las dos o tres semanas Se ve que este Mail lo recibió la subdirectora de Programas se lo envió Edward a mí me escribió el directamente recibir un día por la mañana humilde Eduardo Punset que me decía ir estos momentos que te acuerdas eh enviarnos tu currículo estamos buscando gente

Voz 3 02:36 para dedicársela exalta Salinas es que le cuando trabajé yo te lo hace cuatro años al final me llamaban el por qué se me el pequeño porque porque soy me pegaba expresiones y a la catalana hablando de

Voz 1730 02:51 teorías y la verdad es que unas semanas después me me dijo por Ven a conocer el equipo y allí empezó mi carrera como divulgador científico inglés tengo un bueno un cariño por lo personal evidentemente cinco años trabajando codo con codo con él con lo profesional porque para mí ha sido mayor divulgador científico de España al que ha tenido más impacto en la gente con un estilo muy propio que algunas personas les gustaba más y otros menos pero tenía esa magia de de de conectar no sabemos si al tono era el pelo siguiera las cosas que decía pero ese carisma que que conectaba con la gente que yo creo que es muy difícil de conseguir y medio una confianza como para ser su mano derecha durante un tiempo sabiendo que yo no tenía ninguna experiencia eso era muy muy anglosajón muy americano el vio en mi potencial y capacidad de trabajo e ilusión yo creo que se aprovechó de eso

Voz 0902 03:50 el a dónde estás que me enviaban Mail

Voz 1730 03:52 el sábado OIM puedes tener esto para el lunes yo evidentemente que honor de que pidiera trabajo el sábado esto

Voz 3 04:01 es algo que no hablemos por cierto yo creo que no hemos conversado nunca es sobre lo que significa la divulgación científica un poco vosotros no no es solamente contar noticias es crear una especie de en caldo de cultivo en la opinión Pool se conviertan importante la ciencia para que eso acabe movilizando los políticos en beneficio de todos claro hay una visión clásica de la divulgación científica es explicar lo que hacen los científicos e informar de lo que pasa en la ciencia esto está bien pero lo que pretendemos realmente es es crear un

Voz 1730 04:30 poco de opinión alrededor de la importancia de la ciencia es decir que queremos convencer y eso Punset lo conseguía todo el mundo quizás no bueno porque él hablaba de una manera así un poco peculiar que no siempre se entendía lo que quería decir al haber ande otro más fría en las urnas vas bacterias descubrieron el amor hace tres mil millones de años cuando unas Pyro qué tal le dijo oye ven conmigo que yo te daré protección a tu energía

Voz 0902 05:01 es muy buena la la las apenas conocía a Punset tanto una vez al programa invito muy amablemente pero hombre sí que puedo decir que rompió el marco Concert rompió el marco el y no se el límite de los tres mil ejemplares que vende una libro de ciencia los rompió todas por todas partes sus libros sean serles hacían los imitadores la tele diera un hombre conocido puesto por todo el mundo tenemos una lectura muy rápida cuando se hizo una página de Facebook

Voz 1730 05:32 le hicieron que sabía él de Facebook una página de Facebook de repente en nada no pocos días dos millones de seguidores somos dos millones de seguidores de gente que se tiene una página de Facebook lo voy a seguir quién puede conseguir esos dos millones y me acuerdo que el dijo una cosa oye con esto que SAC pudiera ganar dinero alto

Voz 3 05:53 pues gracias sería muy activamente pero dos millones de seguidores así como divulgador científico bueno pues desde aquí en algún recuerdo a a Eduard Punset ha antes de arrancar Arroyo un uno de estos aniversarios extraños que aparecen en las efemérides que publica las agencias el código Morse cumple ciento setenta y cinco años vale para algo hoy el código Morse sabes

Voz 0902 06:15 nuestra es realmente aunque hay hay amantes del código escrito unas elegía es ahí muy emotivas y los radioaficionados siguen usando en parte aunque ya no es abrigo

Voz 3 06:27 valen para algo lo radioaficionados

Voz 0902 06:30 supongo que no lo sé nunca nunca ha sido uno pudo sacarlo no hay algunas aplicaciones en aeronáutica está son ya marginales en la navegación pero sobre todo claro los ciento setenta y cinco años dan para desarrollar una nostalgia por el Código y su sonido he leído por ahí un artículo no me acuerdo ahora cómo se llama el ingeniero de echa le encanta el sonido cuando está mandando recibiendo código Morse esa sucesión de Punto Si guiones y pausas que él ve como una música hay pues eh

Voz 3 07:11 en falta gastos Carney terapia lo que me estás contando a tiene propios

Voz 0902 07:14 la prueba pero bueno

Voz 3 07:17 hay un número de teléfono para que si quieren hagan preguntas haber espera ya está Javier si de quieres llamar algún radioaficionados explicarlo un poco lo que hacen puede llamar escribirnos a mandarnos notas de voz al seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve su número de whatsapp repito de cualquier llamada o cualquier teléfono que nos manden llamamos de vuelta o una pregunta en forma de nota de voz al seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro no aquí hablamos mucho del poder que tiene un buen titular sobre todo en el ámbito científico especialmente los que tienen que ver con nuestra salud estos estas cosas que vemos a menudo no de la carne roja provoca cáncer obtuvo un nudo dos cafés al día reducen la mortalidad el problema es que no reflexionamos con esas conclusiones no se presta suficiente atención a cómo los científicos se llegan a ellas el el método no tiene sentido cambiar un hábito por un titular sin más leído un poco la ficha del del experimento

Voz 0902 08:18 hombre él quizás es un poco como con las encuestas que cualquier lector de periódico oyente de radio demasiado pedirle que sepan los entresijos de la estadística para que pueda evaluar si las conclusiones acertadas algún sesgo oculto yo creo que sería demasiado el problema no está tanto en los titulares como ciertos estudios que que financian las empresas alimentarias lágrimas de las cerveceras au los productores de vino no porque ahí claro el sesgo vaya vaya que partido no ha ibas al al al

Voz 3 08:52 el meollo porque una habitual de esos titulares grandilocuentes es el alcohol esto de una copita de vino al día es es que es muy amable bueno esto se ha dicho desde hace mucho tiempo no sólo en la prensa como decía sino también que nosotros yo yo estudia hay Bioquímica en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona donde había una facultad también de enología y había un programa de ciencia de Alcohol y Salud donde sólo se investigaban los efectos positivos de alcohol no era lo que financiaba sus la industria en ese momento no no quiere decir que este distorsionado los resultados que se transmitían pero si tú solo investigan los efectos positivos encontrarás a sexo

Voz 0902 09:32 por yo entrada todo lo que te puede ir y hay problemas estadísticos reales como por ejemplo en el café este este estudio que que mencionaba Javier del café que tomar un café al día alarga la vida en un estudio epidemiológico con mucha población y oculto hasta entonces por por el efecto café copa y puro que es que quien toma café suele beber también suele fumar entonces al efecto beneficioso el caso quedado oculto por estos otros otros ávidos que iban asociados una buena

Voz 3 10:04 nos escucha desde Radio Pamplona Alfredo Gea que es epidemiólogo investigador de salud pública de medicina preventiva en la Universidad de Navarra ese especializado en el estudio del consumo de alcohol cómo estás Alfredo buenos días buenos días con vosotros hay una un estudio reciente de la revista británica The Lancet que dice lo contrario de ese titular quedábamos hace un momento dice el estudio que la cantidad de alcohol que se puede beber sin riesgo es cero que en que quedamos Alfredo explícanos

Voz 5 10:33 si un estudio que que salió recientemente muy contundente en en ese aspecto no pues de lo que hemos estudiado de lo que hemos leído estamos John la verdad es que no lo tendría muy claro hay controversia hay organizaciones como la Organización Mundial de la Salud que lo tiene muy claro que dice que lo mejor sería un consumo el mínimo consumo posible y sin embargo cuando estudias ese consumo moderado pues a veces se encuentran esa esa pequeña protección pues la enfermedad cardiovascular hoy en la diabetes lo en otras en otros aspectos no mientras al final me parece complejo dar una única recomendación iba a decir pues mejor nada o mejor una copa de vino al día y creo que el mensaje que trasladó a la población tiene que que regirse siempre por un principio de precaución para que no empiece a beber a alguien que no bebe pueda caer en ese perjuicio y luego un principio de de estratificación segmentación del mensaje que el mensaje no puede ser el mismo para una persona joven una persona mayor una persona con menos riesgo o más riesgo creo que que esos dos principios deben regir siempre nuestro nuestro mensaje

Voz 3 11:48 hombre la palabra clave tuya las pronunciado que es define moderado que es el consumo moderado depende de quién lo interprete no

Voz 5 11:55 claro exactamente esto es muy difícil porque al final y hay muchas características de la persona que van a influir en en el la cantidad de alcohol que llega

Voz 1730 12:05 creo el efecto sistémico de ese alcohol

Voz 5 12:08 pero luego hay muchos otros aspectos que no tienen tanto relación con la persona sino con la manera en la que se consume el alcohol que es un poco en los que es lo que estamos centrando nuestra investigación ahora mismo y en no tanto en la cantidad que se consume sino en otra otro dimensiones del consumo de alcohol que pensamos que son importantes pues si lo toman con la comida o no lo toma con la comida si hace picos de consumo por ejemplo el botellón

Voz 0902 12:36 era el tipo de bebida ahora esta todas las semanas y un bebé darte una pasada el fin de semana digamos claro claro sería peor que beber lo mismo pero repartido todas las semanas eso eh

Voz 1730 12:48 y todos todos los del cole es al final el alcohol es una molécula peros lo que bebemos son bebidas alcohólicas no vemos

Voz 6 12:54 cerveza o vino vodka a igual cantidad de alcohol ingerido hay algunas bebidas que pueden ser más peligrosas au otras

Voz 1730 13:08 más saludables por otras cosas que pueden tener aparte del alcohol o

Voz 5 13:12 bueno efectivamente lo los la pedida fermentado aportan otras sustancias que no aportan las bebidas ventiladas esa esos antioxidantes los polifenoles no pero también me preocupa la concentración del alcohol en la bebida porque esa bebida fermentado tienen menos concentración de alcohol y al final bueno ese esa concentración al ser mayor puede tener un efecto local mucho mayor que más allá del efecto sistémico de que llegue a a sangre una cantidad similar no

Voz 0902 13:42 también hay un asunto que se refiera esto de las dosis aunque por el otro si logro explicarlo hay compuestos en el vino eso polifenoles que ustedes han comprobado experimentalmente que pueden tener efectos beneficiosos en modelos experimentales en ratones de laboratorio pero las cantidades de esos compuestos que hay que ingerir para que se note un efecto en el retraso de las envejecidas las enfermedades asociadas a la edad serie es tan alto que seguía implante hable alcanzarlo bebiendo vino no se ya que verte cuarenta copas de vino en un día para alcanzar esos niveles de resveratrol colocar allí aunque aunque el efecto sea cierto nunca vas a encarnar esa dosis se va bajo nada menos que te mueras de cirrosis realmente da verdad

Voz 5 14:32 sí sí sí totalmente de acuerdo al final aislar una molécula y darla en una cápsula o en un comprimido al final se separa de la realidad y esa conclusión no la podemos extrapolar al alimento

Voz 3 14:44 si en estos estudios en los que al final el resultado demuestra que puede ser beneficioso tomar una copa de vino explicarnos un poco qué ocurre en el cuerpo cuando consumimos alcohol porque puede llegar a ser bueno

Voz 5 14:59 una que al final el el el efecto al al final es un un balance entre el riesgo beneficio quizá el beneficio quizá más conocido no porque se les da más publicidad ahí ese ese beneficio a nivel cardiovascular pero a nivel cardio metabólico en general no pero luego sabemos y se conoce y es es está demostrado que la molécula del alcohol en si el carcinoma puede producir cáncer principalmente por ahí por donde pasa no entonces ese ese gobierno

Voz 0902 15:35 por ejemplo el tubo digestivo

Voz 5 15:38 exactamente el hígado

Voz 3 15:40 la tele es un equilibro entre saber si es bueno para mi corazón pero malo para mí para crees

Voz 5 15:44 claro claro claro sobre principalmente a nivel hepático y del trazo no estoy comentaba

Voz 3 15:52 pero las multinacionales del alcohol o bueno no tan multinacionales igual yo que sé pues empresas locales o territoriales con viñedos eso con intereses intentan fomentar tú tú has vivido en primera persona intenta fomentar estos estudios manipularlos incluso

Voz 5 16:07 sobre todo era lo que comentabais antes que que al final esa empresa tienen interés en en en destacar los aspectos positivos Si promueven y financian estudios que se centran en lo positivo y lo negativo lo dejan a otro lado o no y al final yo creo que por ahí iba el ese posible conflicto de intereses más un conflicto en cuanto a la prioridad del objeto de investigación que a una manipulación del resultado

Voz 1730 16:36 entró indirectamente sí que hay esta manipulación y aquí te te voy a pedir que te mojes un poco esa en el ámbito de la de la cerveza creo que Javier lo lo citaba antes ha habido una polémica en los últimos años por unos sus estudios en la Universidad de Granada y con colaboración con el CSIC donde se hablaba de que para recuperarse después de hacer ejercicio la cerveza

Voz 5 16:57 o era mejor que que el agua es el hilo

Voz 1730 17:02 Jose ha visto que había una financiación de un lobby de las cervezas de las marcas pues que todas las marcas no os voy a citar bajo un paraguas que se llamaba cátedra decir de cerveza y salud o algo así que daba dinero a algunos investigadores que luego daban conferencias y se les pagaba estas conferencias vale tenían financiación para contratar a becarios y aquí el dilema ético como es importante hoy gente que dice esta estés no pueden estos lobbies dar dinero directamente al investigador si lo que quieren es dar a la universidad o al sistema público luego ha habido muchos en el también las bebidas azucaradas y cuando se ve los estudios que tienen financiación y los que no los resultados difieren entonces Mójate un poco en eso creo que es muy importante

Voz 5 17:58 sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo esta si uno lee la bases de de esas convocatorias al final incluso en el propio título puede puede una over qué me está hablando de efectos beneficiosos del consumo de la cerveza y me dan financiación para eso no la ofrecen financiación sólo para eso así bueno ahí al final la la propia integridad del investigador es lo que entran en juego no ir pero es cierto que se han hecho estudios en los que se comparaban esa conclusión sobre todo en el campo de las bebidas azucaradas no esa conclusión se veía que la probabilidad de que fuera a favor era mayor si si había financiación por parte de la empresa

Voz 3 18:42 oye tú has trabajado en tratar de entender cómo se relaciona el alcohol y la depresión es curioso que sea tu ámbito de investigación porque uno pensaría que es al contrario no el alcohol tradicionalmente se asocia a pasarlo bien

Voz 5 18:57 exactamente cuando cuando empezamos esta investigación al leer un poco la literatura que había antes de empezar vimos que se encontraba que la gente que consume alcohol de manera excesiva pues eran más propensos a tener depresión si por el contrario la gente que tenía depresión también era más probable que que enganchar han con el alcohol y acabaran in en un consumo excesivo

Voz 0902 19:26 claro es difícil distinguir con una dirección causas de la otra no beben porque están deprimidos se deprimen porque beben

Voz 5 19:33 exactamente dentro de nosotros planteamos un estudio longitudinal en el que partíamos de gente con un consumo relativamente normal en rangos de de normalidad eh no no no abusivo en ningún caso Ny ni patológico ya ex agente veíamos y desarrolla desarrollaban de precio han pasado dos cuatro años a raíz de ahí de ese consumo a quién encontramos que el consumo moderado se asociaba de manera inversa o general a al al al desarrollo de la depresión un poquito de alcohol ese consumo e leve moderado encontramos una la reducción del riesgo pero cuantos cuantos modo

Voz 3 20:13 dado que no estábamos hablando de de unos

Voz 5 20:15 cinco a quince gramos de alcohol al día que es entre medio vaso de vino o un vaso y medio

Voz 3 20:23 claro que de nuevo eso trasladado a Johnnie Walker pues será como o no

Voz 0902 20:29 la litro que te ponen en los pagos

Voz 3 20:31 el delito pues entonces para la gente que nos está escuchando y está pensando bueno qué conclusión sacó yo de todo esto y después Alfredo llenos algo

Voz 5 20:42 mira diríamos el hay datos de que más o menos uno de cada cuatro personas en Europa no bebé a esa persona le diría sigue así continúa sin bebé porque quizá empezar a verle puede suponer un perjuicio que que no estamos dispuestos a asumir Ny ni ellos ni nosotros

Voz 0902 21:00 esa no es Reglero que ya funciona esto

Voz 5 21:03 también lo tres de cada cuatro a esas tres de cada cuatro yo le diría que dé pasos hacia mejorar la manera en la que consume quizá dejar de manera radical el alcohol no es algo factible no es algo real y nosotros desde la salud pública tenemos que dar recomendaciones que sean factibles irreales entonces yo le diría a esa gente que vayan dando pasos hacia un consumo más saludable que eviten los picos de consumo ese consumo en atracón en borrachera que intenten consumir con la comida que Pajín el consumo a lo largo de la semana y que de vez en cuando intenten no beber por ejemplo esa persona que cada vez que sale con los amigos toma la cerveza el vino pues que un día de vez en cuando intente no hacerlo a ver hasta qué punto lo necesita o no lo necesita y luego que que por supuesto que hablen con el médico en cualquier problema que puedan tener al respecto

Voz 3 21:57 pues te agradezco mucho la conversación y espero que tengas dinero para seguir investigando no sé de quién depende en tus presupuestos pero seguro que te haría falta más para poder avanzar

Voz 5 22:07 se está buscando financiación pública porque al final es la única manera en la

Voz 3 22:12 qué podemos hacer esta investigación sin sin éxito

Voz 5 22:15 conflicto de intereses que hablábamos antes

Voz 3 22:17 Alfredo Gea que es epidemiólogo investigador de salud pública de Medicina Preventiva en la Universidad de Navarra especializado en el estudio del consumo de alcohol Acedo mil gracias

Voz 5 22:26 gracias a vosotros hasta luego

Voz 3 22:29 si vosotros bueno pues hoy puede ser el día en el que no toméis un verbo poco después con una cara mira usted estos tres de cada cuatro pero Estupinyá de Javier Sampedro gracias compañeros de un abrazo abrazo