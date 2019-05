'Las palabras rotas', de Luis García Montero

Voz 2 00:00 bueno yo ni la condena luego será a fondo pero despliegue serán da miedo Nos o plantón se Vega Solé Heródoto eso Lin Oso vale tan los Diego

Voz 0874 00:35 tiempo para leer un poco en A vivir ese tiempo que como siempre compartimos con Óscar López cómo estás Oscar confía

Voz 1648 00:41 buenos días Javier que hablemos primero del

Voz 0874 00:43 la Princesa de Asturias de las Letras sí

Voz 1648 00:46 se sí Sue tengo yo creo que es un merecidísimo premio es una fantástica novelista una fantástica ensayista que yo creo que lamentablemente ha vivido siempre un poco como como la sombra de su con hombres le absolvió Esgueva

Voz 0874 00:57 de matrimonio literario que Paul Auster pero

Voz 1648 01:00 yo creo que tiene suficiente obra ahí tiene suficiente prestigio como para ser reconocida con este galardón ella es una intelectual además muy amante de la ciencia de la neurociencia de Hilla tocado muchísimos temas en sus libros la la soledad la gran ciudad las relaciones entre padres e hijos es un tema muy importante también ha hablado mucho de las relaciones de pareja pero lo hace todo yo yo diría que a diferencia de su marido cubriendo con una pátina de una cierta angustia vital no hay libros creo que los que se quieran acercar a leer por ejemplo los ojos vendados todo cuanto a mí o el verano sin nombres yo creo que merecen mucho la pena de verdad que es una buena oportunidad este galardón para para reconocer el prestigio el talento y creo que es un buen momento para los que no la conocen todavía que la lean y los que ya la ha leído que la pelea

Voz 0874 01:50 la salir de esa sombra de la que hablas yo recuerdo que Paul Auster que es digamos el escritor feliz frente a la escritora angustiada que se ella siempre decía que la buena escritura de la pareja que era ella no él siempre además ellos dos

Voz 1648 01:59 en un pacto ella estuvo en España el año pasado tuve oportunidad a entrevistar a mí me explicaba que ellos tienen el pacto de que son en la novela y lo que dice el otro vamos a decir que va a misa a la hora de de valorar lo que ha escrito cada uno es verdad que cuando allá le preguntabas por bueno un poco por la por Paul Auster por siempre decía oiga usted cuando entrevista a mi marido le hacen la misma pregunta

Voz 0874 02:25 responder a eso vamos con nuestro libro de hoy las Palabras rotas de Luis García Montero editado por Alfaguara

Voz 4 02:37 el miedo es uno

Voz 5 02:38 de los ejes de la vida contemporánea compañero fiel del instinto de competencia en la sociedad el desamparo la política la economía las audiencias y cualquier relación humana se tejen hoy con las hebras del miedo la estrategia de siempre cuenta ahora con el poder multiplicador de la tecnología para fijar los terrenos de juego porque el miedo es una cuestión de espacio sí de límites donde empieza el peligro donde está el refugio y también de personas quién llega de fuera

Voz 0874 03:12 Luis García Montero cómo estás muy bueno

Voz 1648 03:14 ya sabes qué pasa escucho tu voz y pienso que estoy oyendo

Voz 0874 03:16 la XXV que son la piel

Voz 7 03:19 la ley pero no sé la verdad es que llevo a Hora Veinticinco en el corazón

Voz 0874 03:25 en palabras rotas yo te voy diciendo algunas medidas porque están rotas bondad porque

Voz 1341 03:30 bueno te acuérdate de aquel maravilloso verso de Machado soy en el buen sentido de la palabra bueno porque normalmente la sociedad ha identificado ser bueno con ser tonto en piensa mal y acertara no se rompe la bondad es el fruto de una preparación para convivir a hablar con los otros para ponerse en el lugar del otro

Voz 0874 03:53 pero está de moda ser buenista que no es lo mismo que ser bueno

Voz 1341 03:55 fíjate no que se ha inventado esa palabra la mejor manera de romper creo yo las ilusiones colectivas la capacidad de negociar es degradar lo que significa el esfuerzo de entenderse idea hay que se ha convertido en un a en algo despectivo decir que eres buenista no la palabra que es

Voz 0874 04:17 estábamos en este prólogo la palabra miedo

Voz 1341 04:19 pues también fíjate yo creo que el miedo ha sido siempre uno de los ejes que impide reflexionar pensar y que sirve para la la dominación eh este libro lo escribí en parte cuando aquel asesinato que hubo en Almería de que una señora cruel Mato al a al hijo de The Sun de su

Voz 8 04:48 el un novio no

Voz 1341 04:50 y hubo dos extremos por una parte el ejemplo maravilloso de la madre que dijo por favor no utilicen a mi hijo para el odio por otra parte pues una población que salía a la calle manipulada por los medios de comunicación pidiendo la pena de muerte bueno yo cuando desayuno veo la televisión y veo que el ochenta por ciento de las noticias son crímenes en un país que está muy por debajo de la media de la criminalidad no ya de Estados Unidos no de Europa pues digo de los crímenes son sucesos y hay que contarlos pero no son el ochenta por ciento de nuestra vida cotidiana no y me parece que hay una calculada extensión del miedo para entorpecer la convivencia en Castilla La individualidad Si bien el las uñas contra los dos

Voz 0874 05:50 habrá ahora una palabra que yo creo que no existe pero tú eres el director del Cervantes así corriges Infoca indicación sí bueno pues

Voz 1341 05:59 fíjate no la mentira siempre ha existido pero la capacidad tecnológica de multiplicar por mil la falsas noticias la mentira la capacidad de sustituir la condición de ciudadanía por una especie de narcisismo halagador donde unos recibe a aquello que le da la razón que le afirma en su identidad ahí en esa filmación entran todas las mentiras del mundo no estrategas como Banon y han hecho de la información una manera de intoxicar y esa palabra pues me parece que tiene sentido para explicar buena parte del desarrollo no es lo mismo yo creo que el periodismo

Voz 1648 06:43 eh

Voz 1341 06:43 es uno de los asuntos centrales en el debate de la cultura democrática porque hay un intento claro de de grabarlo porque sabe que la democracia necesita el periodismo es uno de sus ejes imprescindible a la hora de degradar la pose se está intentando confundir la información con la intoxicación o no es lo mismo informar que que comunicar

Voz 0874 07:07 vale una última yo creo que la más complicada piensas que lo mucho en el día en el que estamos

Voz 1341 07:11 Izquierda Si bueno yo sigo creyendo en el a la izquierda y pierdas pierda si yo sigo creyendo en las en la izquierda la verdad es que ahora mismo con el panorama que hay pues hay un poco de todo en en mi en mi corazón pero a mi me parece que frente a una sociedad que lo de regulariza todo qué entiende la libertad como la ley del más fuerte pues el deseo de crear marcos de convivencia donde la libertad no se separe del deseo de igualdad Fraternidad pues eso sigue devolviendo me ha a palabras como Izquierda

Voz 0874 07:54 he salido muy republicano sí bueno

Voz 1341 07:56 a la izquierda ella sabe que tiene ese origen de la Revolución Francesa

Voz 0874 08:03 Óscar las Palabras rotas como resumen un libro que tiene de todo

Voz 1648 08:06 tiene de todo porque este es el libro de un de un poeta evidentemente de un ciudadano comprometido que yo creo que está está preocupado está cabreado oí pero bueno yo creo que también leyendo el libro está esperanzado por el presente y el futuro inmediato es el libro es este libro el área donde el lector va a encontrar pues bueno cosas que pertenecen al género del ensayo a la poesía memorias autobiografía está dividido el libro en cuatro como en cuatro bloques donde el autor no habla de política no hablar lógicamente de poesía de redes sociales de de recuerdos de su infancia de sus lecturas del compromiso pero yo creo que lo que llamara especialmente la atención al lector es el hecho de que Lewis en ese vamos a ese bloque central ha recuperado poco ya lo ya lo he hecho contigo esas palabras esenciales para nuestra vida que según él bueno pues estaban como es la basura desprestigiada si maltratadas entonces es lo que lo que hace es como limpiarlas a través de ellas de su reivindicación no regala sus impresiones sobre muchos temas además de ir acompañadas por por poemas íntimamente relacionados con ellas por ejemplo verdad añado otras yo en la ve muy desacredita y además no recuerda que no debemos sentirnos en posesión de la verdad sino procurar no mentir hornos el tema de la banda ya habéis tocado habla también de política la palabra política ahí es concluyente una nación no es una propiedad privada de nadie habla cómo no de la lectura utiliza esta palabra dice me gusta cuando nos recuerda que el relato ordena al mundo y además añade contar historias es un acto de rebeldía contra la muerte y el olvido otra palabra progreso Él tiene claro que es imprescindible una política ilustrada que no separe la razón del corazón este es un tema muy importante y luego hay otras hay soledad realidad conciencia también encontramos luego otros bloques como el tercero donde no se habla de su infancia de sus recuerdos lectores de su formación política por ejemplo no recuerda entre otras muchas cosas dice la tarea del poeta es ante todo un compromiso con el lenguaje la poesía resistencia es refugio y Campo de batalla la belleza en estado puro también nos dice que no hay un relato único de la transición o por ejemplo en el tema de Internet la realidad Internet no supone un seguro de independencia ni siquiera de conciencia informativa reivindica el lo ha dicho también un poco antes ya lo lo empezado a señalar que ahora más que nunca es necesario un periodismo honesto y que como ya adelantó que a mí más que rehacer el mundo lo que hay que hacer es impedir que se deshaga bueno lo cierto es cuando uno acaba de leer este libro donde además creo que queda claro que lo intelectual y lo sentimental van van muy de la mano uno es consciente de que no hubiera sido escrito sin el magisterio e influencia de muchos escritores e intelectuales entre yo por ejemplo destacaría Machado Lorca Alberti en bueno incluso a Jovellanos o Pasolini y además imagino que el autor se daría por muy satisfecho si lograra que tras leer este libro muchos de esos lectores hoy o mañana fueran capaces de ponerse frente al espejo el espejo que todos tenemos en nuestro cuarto de baño como hace él y lo cuenta al principio del libro se miraran a los ojos y repitieran convencidos aquel verso de Antonio Machado de que ya tablado el al principio soy en el buen sentido de la palabra bueno

Voz 1341 11:14 gracias Óscar buenos días un abrazo Luis

Voz 0874 11:18 Nos mal resume no

Voz 1341 11:20 además ha hecho con la generosidad que que él

Voz 0874 11:22 no no perdona Oscar cuando se le nota mucho oye siempre siempre regresa a la poesía al fin sí

Voz 1341 11:33 el libro lo lo decía pues están mis santos laicos gente con la que yo dialogo no oí buena parte de mis lecturas tienen que ver con la con la poesía pero fíjate y del mundo en el que vivimos que ha convertido el tiempo en en en una mercancía de usar y tirar pues va a ser consciente de que uno hereda de los mayores su legado es una manera de comprometerse con el presente y el futuro y mi santo laico bueno lo ha resumido Óscar no pues Alberca mi me nos enseñó que para defender la verdad no hay que creerse en posesión de la verdad porque eso es caer en el dos matiz lo que hay es comprometerse con no mentir sea uno mismo no o o Antonio Machado que en buena parte dialogó con él pero claro cuando uno le el Juan de Mairena escrito entre mil novecientos treinta y cuatro y mil novecientos treinta y seis IB a un profesor decirle a sus alumnos tened cuidado que la verdadera libertad no es decir lo que uno piensa es poder pensar lo que uno dice pues fíjate en la época del tuit de las prisas el facebook donde lo privado y lo público está en contacto y donde decimos tantas cosas sin tomarnos el tiempo para pensarlo que vamos a decir pollo creo que el derecho a la admiración al sentirse heredero de gente que que nos da experiencia humana creo que es fundamental

Voz 1648 13:05 es muy preocupado por el hecho es que hoy en día cuesta mucho mantener la libertad individual y la pertenencia solidaria una comunidad por ejemplo

Voz 1341 13:13 sí es verdad hemos vivido una dinámica en la que por una parte o se cae en el desamparo absoluto en la falta absoluta de sentido de de pertenencia con lo cual lo que le pase a la vecina del quinto es vieja y se muere de frío porque no tiene para la calefacción pues nos trae sin cuidado porque vivimos en soledad sin conocer al que tenemos al lado o por otra parte de ese desamparo lleva a extender identidades cerradas sentidos de pertenencia supremacía listas racistas eh donde el otro se convierte en un enemigo porque hay un nosotros nosotros blindado no bueno entre un extremo y el otro pues me parece que hay que buscar la los las posible conquistas de la ciudadanía no aún pues unas identidades abierta que son las identidades del vocabulario democrático todo lo que dices tiene

Voz 0874 14:14 eso político en el trasfondo una especie de subtexto no sé si es que va viene de fábrica en tu caso me parece no podemos dar un poquito de política aunque tenga que ver con él

Voz 1341 14:23 fíjate volviendo por ejemplo a Machado una de las frases que yo desarrollo en el libro Machado dice tener cuidado con que aconseje que no os metáis en política

Voz 7 14:32 porque eso significa que quiere hacer la política

Voz 1341 14:35 sin vosotros casi siempre contra vosotros bueno pues es verdad a mi me parece que vivimos en una sociedad donde la dimensión política es la dimensión de la convivencia es el espacio que la democracia tiene para solucionar sin violencia los conflictos conflicto siempre hay no seamos inocentes conflicto siempre hay entonces yo creo que la política y está muy interesados los poderes que no quieren regulación en identificarla con sectarismo con mentiras con corrupción Hinault es verdad la política es un ejercicio imprescindible en una sociedad democrática

Voz 0874 15:13 si te aconsejaron no entrar en política a mí

Voz 1341 15:16 mi madre me aconsejaba no entrar en política yo soy de una familia muy conservadora cuando empezó entre la universidad y empecé a a militar en un partido antifranquista pues en cuanto se enteró se llevó un mal rato y me dijo os vas a hacer un desgraciado

Voz 0874 15:36 mira que lo que dicen nuestras madres verdad hace cuatro años también te aconsejaron a entrar en política

Voz 1341 15:42 bueno y sí hubo mucha gente que me aconsejó no entrar en política y setenta y cinco setenta y seis entre en contacto con el Partido Comunista lo lo cuento en el libro no poquito después de publicar El jardín extranjero Rafael Alberti me llevó a un congreso en Praga fue muy fue para mí una experiencia en contra de Historia porque estaba orgullosísimo de estar con con Juan Genovés con con Rafael Alberti con con bueno gente que representaba el entonces la cultura del Partido Comunista pero de pronto lo que yo vi allí fue una policía que perseguía disidentes ay hay que un folclore de de coros y danzas que me parecía la Sección Femenina y le dije a Rafael Rafael esto es lo más parecido al franquismo que he visto en mi vida no y a partir de ahí partícipe de lo cuento porque tiene que ver con mi situación participa de la fundación de Izquierda Unida que era un paso de una izquierda ya no ligada al Partido Comunista sino donde podían integrarse muchos independientes otras muchas sensibilidades ideal ochenta seis al a dos mil quince pues estuve militando en el en Izquierda Unida y en un momento de crisis en la Comunidad de Madrid pues me pidieron que dieron paso adelante ellos

Voz 0874 17:14 o eso quiero hablar porque tú fuiste cabeza de cartel en las elecciones que acabaron dando la presidencia de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes no te voy a preguntar si te arrepiente es de esos pocos votos que quizá habrían permitido otro tipo de gobierno pero ahora se habla mucho de voto útil quiero que me doy cuenta

Voz 1341 17:30 qué es para ti un voto útil pues mira ante te cuento porque entonces estaba Izquierda Unida los independientes y sector de Izquierda Unida ganamos la Asamblea de Madrid no bueno ganamos la Asamblea democráticamente el fueron los compañeros los que me pidieron que me presentara entonces la dirección federal de Izquierda Unida y hay que pensar en la Comunidad de Madrid pensó en mantener el control de Izquierda Unida el Partido Comunista durante mucho tiempo más que pensar en la izquierda ha pensado en cómo mantenía el control interno de la de la izquierda no por eso el Partido Comunista hace cargo Izquierda Unida ya abrasa está cargando Podemos si fíjate que yo bebí una espera ciencia rarísima el secretario general de Izquierda Unida pidió que no se votar a Izquierda Unida porque estaba planeando el pase de su grupito a a Podemos nosotros sacamos el cuatro contra es creo recordar si hubiéramos sacado el cinco por ciento es decir si la dirección federal de Izquierda Unida hubiera votado a su propio partido abrirse todas las Asambleas central Asamblea Hinault hubiéramos evitado cuatro años deben ir si si me lo pregunta

Voz 0874 18:53 para disfrute Cifuentes fueron menos de cuatro bueno así

Voz 1341 18:55 habido otra si me lo pregunta fue me preocupa mucho que una vez pasados a Podemos en el Ayuntamiento de Madrid hayan organizado lo mismo estén dividiendo el voto que a lo mejor puede hacer perder el Ayuntamiento a la izquierda pues que escuchando las sanciones

Voz 1648 19:14 es el mal endémico de las izquierdas históricamente estas

Voz 1341 19:16 luchas internas por igual pues si es muy muy triste y hay que hay que hacer una autocrítica muy muy muy fuerte dejar los intereses pequeños de control interno para pensar en la sociedad en Madrid por ejemplo ahora se da una situación que es difícil tenemos magníficos candidatos a los que votar tanto el Ayuntamiento como en la Asamblea eso no se da casi nunca pero tenemos personajes realmente importantes de la historia de la cultura de la política de la vida de este país sería una lástima que no gobernaran por peleas internas

Voz 0874 19:56 debe está muy bien que digas eso oye ahora dirige el Cervantes anda que si tuvieras dinero lo que podrías hacer

Voz 1341 20:01 pues la verdad mira es es una cosa que que es verdad vivimos en un país que se pega mucho con las banderas que habla mucho de las naciones que se siente muy patriótico y sin embargo las seña de identidad fundamental de nuestro país que es el idioma la cultura tenemos una cultura riquísima cuatro lenguas oficiales con una tradición espectacular y que somos el ocho por ciento de un idioma que hablan casi seiscientos millones de personas o sea que el la diplomacia cultural la Fuerza Internacional de de nuestro idioma es decisiva no sin embargo pues si comparas los presupuestos del Goethe en Alemania del instituto

Voz 7 20:48 nos ponemos a llorar

Voz 1648 20:52 hay que tomarse en serio la cultura adoptar piensa que en esta sección hemos dado muchos palos a los políticos yo no sé cómo negocias tú con ellos pero aquí ya hemos dicho en más de una ocasión que en general a los políticos de este país les importa un pimiento

Voz 0874 21:04 tú sabes lo que le pasa a Luis Scarlett le pasa que claro su presupuesto depende de los presupuestos como los presupuestos han aprobado

Voz 1341 21:11 claro mismo claro no la verdad es que los presupuestos que se presentaron la última vez había ya una subida respetable está no pero bueno porque pero es Viagra pero después de que veníamos de quitarnos el treinta y uno por ciento y de pronto creo que empiecen a subir te pues está bien yo estoy convencido de que hay que potenciarlo mucho más pero bueno revertir la caída ya empezar a subir otra vez es importante

Voz 0874 21:40 oye pues estabas aquí para hablar de las Palabras rotas hemos hablado un rato pero es imposible hablar de política

Voz 1341 21:44 digo y además mola no estamos aquí

Voz 0874 21:48 entonces hace una cosa juntos lo que estamos maquinando eh ya te contaré luego ya me llamaras él Luis García Montero director del Cervantes autor de las Palabras rotas que vaya bien con este libro de Alfaguara y cuando quieras estás tu casa porque es que realmente lo es

Voz 1341 22:01 muchísimas gracias de verdad un abrazo a los dos

Voz 1648 22:08 una recomendación para y la montaña baila de Irene solar una novela fantástica yo digo fantástica en el doble sentido una novela también muy coral ambientada en un pueblo de montaña donde tras la muerte del padre que es un campesino poeta la mujer debe sacar adelante a sus dos hijos en aquel entorno rural que ya os podéis imaginar que es muy muy complicado es una historia extremadamente poética donde las nubes las plantas los animales también se convierten en personajes ya sabes que más en estas zonas montañosas la mitología lo hemos visto en otros libros tienen mucha presencia pues aquí también la tiene en un texto

Voz 0874 22:39 quería donde yo diría que la tragedia la parte de redención van entre mezcladas de una manera fantástica estupenda realmente merece mucho la pena una autora muy muy joven publicado por Anagrama un abrazo Óscar otro paradigma

