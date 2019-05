Recuerdos de Coruña

Voz 1 00:00 Burque al cubo

Voz 1378 00:13 pues bien la pregunta más estúpida que hecho natural la acabo de preguntar Javier ya has votado podía haber votado por correo anticipando que estar pero bueno luego no no bueno y tú has votado ya con con esa mancha en la camiseta ya es que tengo un polo muy bonito no me he dado cuenta manchó Ron debieron ahí bueno que tan bien tú qué tal muy bien después de nuestro baño de éxito en A Coruña me gusta todavía más Galicia de lo que ya me gustaba puede ser que no escucha en el resto de comunidades puede ser la mejor ciudad en la que has estado

Voz 0874 00:46 sí pueden ser una es que hay a vivir ha estado un grandes y A Coruña es que ves que me me gustan mucho las personas que fue estuvo muy bien y la gente maravillosa y luego cuántas fotos te hiciste muchísimas tu madre encantadora

Voz 1378 01:00 por qué mentir esto hay que contarlo cuando acabamos el el directo obligue fui fui yo obligue Javi era que fuese a saludar a mi madre que está en un momento tipo yo qué sé parecía Gandhi Javier abrió como un camino entre la gente llegó a mi madre me ha enseñado la foto dijo unas palabras que nadie sabe

Voz 0874 01:20 ah porque se lo dije a tu madre en claro unas palabras

Voz 1378 01:22 tretas ya le digo no soy burkas soy Hodgson

Voz 0874 01:25 a ella ella yo somos los únicos que sabemos lo que conversamos en ese momento cumbre estaba tu hermano también ha pasado un poco tu estaba un poco como ayudar a miedo escénico era como como decepcionado con tu propia actuación

Voz 1378 01:38 vamos a ver el teatro Colón es mítico en Coruña yo ahí fui a ver las pelis más míticas de la historia de los ochenta las vía ahí cuando era pequeño era un sitio muy grande para mí yo pensé que cabían veinte mil personas de pequeño era como un sitio gigante es la primera vez que estoy en el color la segunda una vez hizo una colaboración en Radio también es la primera en la que recibo esa ovación entonces me vine me ha hecho las recibo es cuando me cuando saliste vale claro tú me presentase la verdad es que hubo tiempo la verdad no es cierto como fatal verdad dije hola hola yo también soy hipocondríaco sabes cuál es el problema en ese momento Juanjo lo hizo tan bien y fue tan divertidos que fue increíble de repente hacer comedia lo de Juanjo era imposible lo Carlos Blanco sean los mayores ganaron los mayores me puse nervioso bueno pues habrá que repetir entonces no pues Santiago a lo mejor claro gracias Coruña tendría que haber dicho eso bueno oye que no hay tiempo para nada tuyo eh como vasco luego si con la salud valores a actos antes de los cuarenta eh tengo poco tiempo Javier te va quedando poco de momento déjame es decir que no has aprendido nada porque tan venido a decir que han aprendido que no se puede hacer nada

Voz 0874 02:52 si no quieres tener papada no hay nada que hacer más que cirugía es complicada la cirugía que si no quiere extender frente Auxerre Calvo no hay nada que hacer

Voz 1378 02:59 qué tal la próstata

Voz 3 03:01 nada me gusta esta palabra exacto

Voz 1378 03:03 a los ojos tampoco los ojos voy a tener cataratas básicamente de momento es genética uno hábitos cero no no hay cosas que he mejorado la piel es verdad me empapó de cree mató todas las noches la cara

Voz 2 03:18 por ahora no notó nada pero

Voz 1378 03:20 creo que es tiempo pero yo creo que tienes que aparte

Voz 0874 03:22 durante los días para que el sol no te perjudica eso también pero hay que darse un poco de suerte acuerdos eso ya lo hacías no tocante crema de sol

Voz 1378 03:29 sí eso sí pero ahora me permito unos minutos al suelo luego eh

Voz 4 03:34 eh que te iba a decir yo lo soy el el oído

Voz 1378 03:36 has sí me pasó la el volumen de los auriculares que la mujer que no sorprendió dijo que era súper importa

Voz 0874 03:44 a super importante quedarse eso lo siguiente que te toca dientes pero no hemos hablado de oyentes

Voz 1378 03:50 vamos a hablar dientes no te da tiempo pero se en la semana que viene estos vengan miedo es que se caigan estamos ahora en Instagram por cierto la cuenta de costes que siempre que lo decimos sube la cuenta verdad fue como cien lo que pasa saber si queréis seguir a vivir si luego a ver

Voz 0874 04:04 gente que me está viendo por Instagram sabe que bueno por estos son dos señores hablando

Voz 1378 04:09 la verdad de terminan un papel delante el bailarín David bajo

Voz 0874 04:13 así que vámonos mira basta ya estaba ya estaba porque para esto no merece la pena seguir programa vamos

Voz 1378 04:17 pues la gente va a pensar que somos amigos somos hasta luego oye que luego la gente oye tú y Javier sois amigos de verdad o te trata así también en la vida eso me lo preguntan mucho diré que una señora les dijo Javier el otro día en el Santiago le dijo a mí Burque me cae bien no le hagáis caso es un mentiroso lo hace para para generar tensión bueno luego tampoco me hace mucho caso fuera

Voz 5 04:48 pero

