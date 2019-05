Bobsultorio literario (26/05/2019)

Voz 1 00:00 aquí comienza el absolutorio el consultorio de literario

qué tal buenos días

muy buenos días

que lo da por perdido pero no pierde nunca la M

Voz 4 00:31 guía e chaquetas una diosa pop dentro una semana el la que viene estará en Madrid aquí ha con nosotros hay bueno voy a estar todo junio en Madrid porque tengo

lo firma la feria los pies

en fines de semana que además con esta es la feria

qué vamos a hacer el programa de A Vivir Madrid un año más

desde el retiras de la feria de libros nos gustaría que los oyentes guineana vernos por favor si el domingo hablarnos dinero el dos de junio es decir dónde estamos la semana que viene en una semana estaremos en la caseta de la organización de la Feria del Libro caseta número ciento treinta y seis caseta número ciento treinta y seis horas antes de que empiece el programa hemos estado pensando en algo yo creo que es buena idea

a mí me mola tumbadas con todo yo te he dicho p'alante con esto porque es superior

la idea a ver programa empieza a las doce del domingo de junio íbamos a hacer un pequeño bookcrossing por la feria vamos a esconder libros por la feria

pero no esconderlos mucho he Puri no no

me ponerlos por poco Alaris actuales no puedan ver dentro de cada libro a ver una tarjeta que va a invitar a a los lectores a los oyentes que lo encuentran a venir al programa dentro del libro vendrá el número de la caseta donde estamos que lo repito es el ciento XXXVI iban el objetivo es que lleguéis antes de la una de la tarde que es cuando cuando acaba el programa para que nos contéis bueno pues que casetas habéis estado visitando cuáles son vuestros autores favoritos vuestros libros favoritos

el libro y me lo paso también y sobre todo contigo es no eso tercero cuarto Anne ya la feria cuatro ya eh en este guay eh

así que nos haría muchísima ilusión que vinieron a vernos eso sí tiene que ser antes de la una que es cuando tocábamos a vivir porque sino para nosotros bueno tenemos una prenda porque les estamos escuchando

al otro lado porque para que no lo sepan un músico y un cantaor y un cantante maravilloso es un buenísimo escritor un tipo que tiene algún los libros de aforismos de ideas de poemas hay en Sayid dos breves que son como bombas de relojería

mucho la pena íbamos a hacer el consultorio como decimos en directo de la Feria del Libro nos acompaña bueno esto lo hablamos vale vamos debatiendo por Twitter ya así que la gente vaya votando muy asamblearia nosotras

os lo logré

es decidir la Asamblea Puri Beltrán pero yo no yo es que no tengo casi nada en el armario que lo que pie por ahí que Irán Luis Landero que a con otro también que acaba de publicar su última novela lluvia fina línea tengo que leer

esta semana pudo no he leído todavía hay tengo unas ganas

porque yo te lo demoras en dos horas de enero

al andén leído ya estoy en ello

Voz 4 03:21 tal me está encantando en lo que llevan está encantando muchísimas ganas vamos a recordar número teléfono alguien el que nos tenéis que dejar vuestras consultas en formas de notas de voz en números el seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis primera consulta vamos no Chari todo eh pero quiere ser actriz a los ochenta hablaba yo soy una persona mayor no me importa decir los los años voy camino de los ochenta pues mira yo estudiaba hará unos diez años inglés y vimos que representar una tienda que se vende arte culos entonces eramos el pendiente la para comprarlo y a través de eso da profesora de ingle me comentó que podía hacer teatro porque en el centro que estabas lema llore no de mayores era un centro de adultos habló con él es con el director del teatro para que me da vidilla liguera que tenga interpretar porque era muy divertido ya era mi máximo vamos a hacer os estamos ensayando las de Bienvenido Mister Marshall que la haremos el día treinta de este mes de de mayo divertida y me lo paso muy me podría recomendar un libro para personas mayores como yo qué Represa que haya cubierto su vocación a través del teatro o del libro ya de mayor claro porque yo ya no sé un la quería para mujeres o sea yo lo que quiero es que ya me recomiende qué hacer con mi vida quiero

Voz 6 05:05 pese a mi consejera constante

Voz 4 05:07 qué les recomiendas mira lo que te voy a recomendar a un

Voz 6 05:11 para mí una de las mejores novelas de Saramago que es el Ensayo sobre la ceguera que estaba publicado en Alfaguara traducida por Bashir Losada y les recomiendo a Saramago pero cualquier novela de Saramago porque para esta amiga que nos consulta giro contra una cosa y es que Saramago hizo un primer intento de ser novelista los veinticinco años pero lo dejó empezó a escribir de verdad en serio Al Sabah hoy conocemos a los sesenta años y a los setenta y seis debieron en lo de literatura o sea que realmente nuestra amiga puede todavía tiene tiempo a los ochenta que tiene de llegar a ser un acto hizo una gran dama de la escena Islamabad creo que es un grandísimo ejemplo de un estupendo escritor tardío pero que llegó muy muy lejos

Voz 4 05:57 solamente tienes esa es la lectura también otra no

Voz 6 06:01 sí miraría recomendar también otro libro que pero que no tiene tanto que ver con la vocación sino con su edad y con como hay un momento en nuestra vida en el que todas las que hacemos también tienen que ver con las pérdidas que tenemos alrededor y ahí un libro maravilloso que les uno de mis favoritos que se llama El año del pensamiento mágico que escribió Joan Didion y que acaba de publicar una nueva versión literatura Random House con reducción de Javier Calvo como la primera edición que hicieron pero ilustra la Paula Bonet en su libro maravilloso leña al pensamiento mágico es un libro tristísimo sobre el duelo pero nos enseña muchísimo también los con como la vocación como a a ser capaces de contar lo que estamos viviendo nos ayuda a soportar lo que estamos viviendo por muy doloroso que sea o sea que estos dos libros El año del pensamiento mágico de Joan Didion ILD Ensayo sobre la ceguera o cualquier otro libra azote de esa dama

Voz 4 06:57 bueno vamos con la siguiente consulta aquí ya te aviso que no voy a opinar no voy a opinar hoy no pues no estoy si objetiva hoy este objetivo

Voz 8 07:07 tengo un pequeño gran problema básicamente es que mi chica es católica se quiere casar sí o sí y tengo la incertidumbre de anteponer mis principios porque ya que por no me quiero casar ya te lo digo no me quiero casar como mucho como mucho pueblo a civil IM llega a casar a pasar por la Iglesia que libro que el libro me recomendarías porque sinceramente no sé si han de poner mi principios o se Guide porque la quiero muchísimo

Voz 6 07:39 mira Putin tú no vas a intervenir pero yo tengo aquí una intervención querido oyente de chica es Cattolica pide que encargue a su Dios que te envíe una señal para casarte con ella espera nuestro momento oyente esa sería la acaba de enviar soy yo esa señal yo se la señal vía yo así era señal de Dios del Dios de esa novia que ya para decirle a este oyente que sólo plantearse la posibilidad de casarse con ella sólo por favor hacia ella es una demostración de lo divino que es lo vuestro de momento con lo cual que p'alante que se case it tengo otra señal Puri Beltrán que le encanta que lo vida porque así de mayo carrete para rato y es que yo he descubierto hace muy poco a un nuevo poeta que no seres de ilusión que hace descubrió un poeta que me encanta que se llama Carlos cartera Cózar que ha sido Premio Hiperión de poesía dos mil diecinueve con un libro se llama los días hábiles y no me puedo quitar de la cabeza este poema suyo que además tiene mucho que ver con casarse a no casarse con querer o no querer Ike voy a pasar a recitar con un poquito de rever queda mucho pero esto no la mina Cabrera Cabrera al Tinder MEX Minisat hay setenta personas en diez kilómetros de la Redonda que querrían tener una cita conmigo sentarse al otro lado de la mesa asomarse a este vacío que me habita deslizó el Debbie repaso estos setenta hombres con padres madres y aspiraciones toda una vida detrás de una foto y siento que la triste esa ya no es tan bella esta fragilidad esta palidez esta vulnerabilidad que me cerca no son ya poesía no sé qué contestar cuando preguntan mi rol en la cama sólo quiero que sus brazos contengan mi figura que el vacío que me habita dentro de vuelva el eco a alguien sin ninguno de estos setenta hombres pensara en mí en legal del insomnio sin ninguno coger aviones de su país al mío ni asistiría mañana mi entierros y realmente a ninguno le interesa mi rol en la cama porque no ser sincero contesta da igual no importa yo sólo quiero tener a alguien de la manera que tienen los que tienen algo

Voz 4 09:57 Tinder me un poema precioso de Carlos café en una cosa

Voz 6 10:03 con el que le estoy diciendo nuestro oyente

Voz 4 10:06 tasa ático Lydia Bosch con mucha flor yo no sé que nunca cierto contigo gracias a una cosa de hemos tenido dos de conexiones no ha fallado nada y me gustaría reivindicar el trabajo de los técnicos bravo los técnicos Bravo así que es donde me tengo que decir que no hay nada más bonito cuando uno trabaja la radio haciendo cosas de raíz que ver a un técnico como cabreo como Carlos que al otro lado de la pecera suelo como Chevy que está aquí conmigo en Barcelona y con su camisa abierta de verdad ha ido a votar del domingo

Voz 3 10:46 va a votar domingo viene conmigo Boadilla después a votar los aquí máquinas hacer hombre consulta nos la envía a un futuro maquinista de trenes

Voz 9 10:58 la voz mira te cuando mi problema yo estudié Bellas Artes diciembre hecho cosas muy bueno de estilo Bellas Artes Filosofía todo muy sugestivo y me he visto en el marrón de que no tengo futuro así que que hablando con mi pareja que es maquinista de tren me metió al curso de maquinista ir resulta que ahora estudiando cosas de electrificación infraestructura que me pillan a años luz de de lo que había sido Mi vida hasta ahora no sé si conoces algún libro que pueda recomendar me que un poco los mundos este de El maquinista arte algo que me lo hago un poco más a menos mentalmente al menos pueden ser era que el protagonista según maquinista con el que pueda sentirme identificada

Voz 4 11:35 me encanta mira hay una novela hacen un que la eficaz es maravillosa

Voz 6 11:39 la bestia humana ir de Zola

Voz 4 11:42 esa traducida por Pérez pulido para la

Voz 6 11:46 ha ido ya Capitán Swing Yes de esta novela que probablemente quitar la ganará el maquinista eh porque es una historia muy chunda de protagonizada por un maquinista un ingeniero de locomotoras que es un tipo siniestro hay crímenes hay dolor hay pasión posesión o digo luchas de clase una reflexión sobre la lucha obrera del momento es uno de esos novelón es de Zola qué te digo una cosa hacen una serie en Netflix y la gente le pega a la cabeza porque maravillosa con lo cual quiere ser maquinista a la gente le pega a la cabeza le PETA la cabeza muy Pale Bennett le Peta y Beltrán la bestia humana de Zola en Capitán Swing muy recomendable iba además otro porque yo vengo como con

Voz 4 12:26 anillas el imprescindible libro de Antonio Orejudo ventajas de viajar entre en una a la suite libros más divertidos más deliciosos que hace honor al al tren al maquinista como Ia Antonio Orejudo que es un grande bueno terapia de la semana nos queda tiempo para comentarle es para los trescientos sesenta y siete alumnos del colegio concertado Santa María de la Hispanidad en Canillejas Bob algo que piden que las chicas puedan ir en pantalón a clase

Voz 10 12:56 la faldas estuve he tenido que estar pendientes todo el rato no te puedes contar siempre

Voz 4 13:00 para porque es el Levante

Voz 10 13:02 algunas chicas no les gusta porque tienen con complejo físico no pues correrá mucho como todos hemos hecho de

Voz 3 13:08 no puede llegar a sentir en coma hay observada Juande bajas temperaturas en general se pasa mucho frío cuando hace mucho calor pero no queremos que escenas ya las piernas tenemos que ponernos que tardes de invierno

Voz 4 13:19 bueno esto es un todos las quejas no los motivos que les llevan a pedir a esos trescientos sesenta y siete alumnos bueno que puedan ir las chicas empataron a clase algo tan básico no

Voz 6 13:29 sí que parecería que no tendría porque reivindicarse no es un es muy duro que ayer que convertir esto en una lucha pero bueno yo es que cada día me sorprendió más del tiempo que estamos viviendo Puri qué tiempo para vivir en tu vida Aláez frío del tren pues

Voz 3 13:50 bueno sí algo hay

Voz 6 13:55 entonces qué pasa recomendar me acordé inmediatamente de un poema sobre pantalones hay una poeta que me gusta mucho que es Ana Rossetti hombre la nombrado

Voz 4 14:06 bastantes veces en el Congreso y además

Voz 6 14:08 la nombra poco creo ahora Rosetti se merece mucho más nuestro cariño nuestra lectura ya tiene un poema que además está bastante por poner un punto erótico está basado en un anuncio de un chico que anunciaba pantalones vaqueros y que voy a pasar al citar porque hoy a hacer doble recitado Cabrera locos rapsoda no hoy te dio la cosa vamos a gastar el revertir hoy la cepa tiene que comprar otra caja

Voz 4 14:32 ese gasto debe vino otra cosa vamos vale

Voz 6 14:36 chicos rango León dulce corazón mío de súbito ha saltado todo por laborar más de lo permisible todo porque un cigarro se asienta en una boca en sus jugosas sedas se merece porque una camiseta incita cita antes señala de su pecho el escudo durísimo y un vigoroso brazo de la mínima mangas sobresale todo porque unas piernas unas perfectas piernas dentro de ceñido pantalón frente a mí se separan se separan

Voz 4 15:10 porque los chicos de este colegio también tienen que saber que los pantalones cuando ellos los llevan también son sexys

Voz 11 15:19 es lo que ha tenido nunca es

Voz 3 15:22 mira ese tema se llama libertad Álvaro suele nos despedimos con la música de Álvaro Soler

Voz 4 15:34 actúa hoy a partir de las seis y media Erwin Center dentro de su gira Mar de colores

Voz 12 15:43 mira

