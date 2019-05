Santi Mina: "Ver a todo el mundo emocionado es algo único"

Voz 2

00:03

la este es momento de los parlamentos la escuchamos al jugador gallego al delantero gallego todas las familiares todos los periodistas todo el cuerpo técnico oficios emocionado emocionados esta algo único está algo que no se puede describir con palabras dichos ha dicho el capi valoración que quiere volver pronto que quiere repetir ha dicho Dani bueno entonces como futbolistas después de ver lo que hemos vivido todo el mundo el año que viene querrá vivir cosas iguales nosotros consigamos resultados lo no siempre intentaba estar lo más tumores campo somos profesionales cada día entre ambos para vivir cosas como estas esperemos que el año que viene sea lo mismo y esperamos volver a celebrar algo algo tan bonito como es mentir si te pido que se me periodista la crónica del partido partía ya lo vimos puedes la crónica de cuando Kohl partidos bueno te diría que ha sido sobre todo algo mental y a nivel físico un esfuerzo increíble algo no sé que a nivel de de colectivo y el equipo mentalmente hemos estado increíbles sabíamos que iba a ser muy complicado ante un club que es de los mejores del mundo pero hemos demostrado que podemos competir ante cualquier luego ante cualquier equipo ante cualquier jugador que tantos hablaba ya que estamos oye en Mestalla nuestro templo celebrándolo con toda nuestra gente bueno todo empieza en en el campo del Zaragoza contra el Ebro donde las cosas no salían bien donde la gente no es ponía en duda sobre nuestra nuestro puesto en la clasificación estamos cuartos estamos como un trofeo en las vitrinas estamos muy contentos todos bueno yo te habla de la celebración de una frase no delante y no sé si si central ante la crónica como una celebración nada celebración bueno es imaginar que pudo Esther con nuestros familiares que al final son los que sufren día a día mucha felicidad mucha emoción muchos festejos sobre todo oí bueno es algo que que no se ve todos los días el luz llevaba once años sin conseguir una copa día es algo de todos los familiares de toda la gente que ha confiado en nosotros bueno ahora toca seguir un poquito más con ella a seguir no hombre eso no dudamos de ella