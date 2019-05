CARRUSEL MADRID (18/05/2019)

Voz 1 00:00 Roussel Madrid con Borja Cuadrado

Voz 1022 00:08 buenas tardes a todos bienvenidos a Carrusel Madrid un sábado más desde ahora y hasta la una os vamos a contar las a última hora del deporte en la capital ya sabéis como siempre nos podéis sintonizar en ser más Madrid en el ciento cuatro punto tres de tu FM en Radio Madrid punto es y en la app de la Ser seleccionando Radio Madrid jornada XXXVIII y última en primera división Liga Santander una cita por encima de todas a las cuatro y cuarto Getafe Villarreal el equipo azulón sueña con que explicarse se para la Liga de Campeones si consigue mejor resultado que el que logre el Valencia en Valladolid a esa misma hora en menos de una hora a la una se despedirá el Atlético de Madrid en el campo del Levante despedida del conjunto rojiblanco un partido que tiene el morbo en la figura de Antoine Griezmann que va a jugar por última vez con el Atleti antes de marcharse a final de temporada a las nueve menos cuarto dirán adiós a la temporada dos equipos madrileños en Leganés en Huesca el Rayo Vallecano en Vigo ante el Celta en el último partido de los rayistas antes de volver a Segunda y mañana a las doce Real Madrid Betis despedida del conjunto de Zidane en una temporada para olvidar en Segunda aún restan cuatro jornadas hoy a las cuatro Alcorcón Extremadura mañana las eh es decisivo Las Palmas Rayo Majadahonda con los Magariños en posiciones de descenso llega la última jornada en Segunda B horario unificado mañana seis de la tarde tres madrileños que pelean por el ascenso Fuenlabrada Atlético de Madrid B irreal Madrid Castilla mientras que el Inter de Madrid va a buscar la salvación fin de semana importante también en fútbol femenino el Club Deportivo tacón intentará ascender a la Liga Iberdrola jugar mañana a las doce el partido de vuelta de la fe final por el ascenso ante el Santa Teresa de Badajoz tras perder uno cero en la ida en baloncesto malas noticias desde Vitoria el Madrid cayó eliminado en semis de la Euroliga ante el CSKA no veinticinco noventa mañana jugará por el tercer puesto ante el Fenerbahce turco eso en Euroliga en la Liga Endesa doble cita con los nuestros hoy a las ocho y media Baksi Manresa Montakit Fuenlabrada mañana a las doce ya crucial Movi Estudiantes Monbus Obradoiro por la permanencia en fútbol sala final anticipada para Movistar Inter hoy desde las cinco jugará como local ante Palma Futsal obligado a ganar para forzar un tercer partido de cuartos en balonmano penúltima jornada de la Liga sobran las cuatro el descendido Alcobendas va a jugar en Cuenca y en motos Gran Premio de Francia con el madrileño Jorge Martín décimo tercero tras los entrenamientos libres en Moto dos con Nacho Sánchez Carlos Ródenas la técnica Amanda la producción esto es caros el Madrid arrancaba

Voz 1022 03:04 los seis minutos en la portada de este carrusel Madrid el primero de ellos nos va a llevar hasta Valencia desde la una Levante Atlético de Madrid vamos a conocer ya el once de Simeone es titular Antoine Griezmann en su despedida con el equipo rojiblanco Pedro Fullana muy bueno

Voz 5 03:17 qué tal muy buenas ex titular Griezmann el titular Godín Juanfran el titular Filipe y como también avanzaba esta semana Manu Carreño en El Larguero se marchara Rodrigo también titular el día de hoy así que cinco despedidas los cinco desde la titularidad la Adán es el portero titular porque no está tablas por unas molestias cuarto Zamora consecutivo de Oblak pero hoy juega tan con Juanfran Filipe laterales Godín Montero en el centro Lazaga por delante Rodrigo Thomas Koke por la derecha por la izquierda allí la delantera Antoine Griezmann hoy con Ángel Correa

Voz 1022 03:43 partido muy simbólico en Valencia pero sin dando aliciente deportivo donde sí hay mucho en juego ese Getafe hoy el Geta puede ser equipo de Champions partido hasta la hasta a las cuatro y cuarto ante el Villarreal en cuatro horas comienza pero caros el Madrid ya está en el Coliseo Alfonso Pérez última hora Paco Hernández buenas tardes

Voz 0691 04:02 qué tal Borja muy buenas tardes desde este estadio el Coliseum Alfonso Pérez que en unos minutos Baby sus taquillas hoy aquí una fiesta pase lo que pase porque el equipo ya está clasificado para Europa pero el objetivo es entrar en Champions es así hacer mejor resultado que el Valencia ganar al Villarreal ir clasificarse para la Champions el Getafe tiene una baja importante la de tiene pero recupera a Jaime Matellán

Voz 1022 04:24 Bruno es uno de los partidos más importantes en la historia del Getafe en el Bernabéu será el último de una temporada para olvidar mañana Real Madrid Betis desde las doce en unos minutos tendremos la última rueda de prensa previa a un partido de Zinedine Zidane Antón Meana hola

Voz 0231 04:37 qué tal cómo estás Borja muy buenas que Rosell Madrid ha terminado ya el entrenamiento últimos ejercicios de los jugadores aquí en el campo de la Ciudad Deportiva y en breve aparecerá Zidane llegó a tocar en tiempo de Carrusel Madrid antes de la una de la tarde para preguntarle por muchos nombres por Keylor Navas por Gareth Bale por jugadores como Isco Alarcón que mañana podría despedirse del Santiago Bernabéu no han entrenado Mariano Ramos por tanto los dos bajas mañana recordamos que ayer avanzamos en Hora Veinticinco que el Atlético de Madrid no va a poder fichar a Marco Llorente porque el Madrid no

Voz 6 05:06 quiere le ha dicho el Madrid a Llorente que si quiere marcharse al Atlético de Madrid le tienen que dar cincuenta millones de euros

Voz 0231 05:13 la cifra que no quiere asumir el equipo del Cholo

Voz 1022 05:15 buenos días pasó cuando comparezca así dedican corren malos días para el madridismo ayer perdió las opciones de revalidar el título de la Euroliga hablamos de basket tras caer ante el CSKA de Moscú en semifinales de la Final Four de Vitoria noventa y cinco noventa el sentir del vestuario madridista lo define su base Facundo Campazzo

Voz 1963 05:31 es jodido cabreado sea el momento normal una derrota dura pero bueno que son parte de de

Voz 1576 05:40 esto es parte del juego tenemos que aceptarlo

Voz 1963 05:42 yo he sido mucho mérito para llegar al CAI bueno de los tres rivales cualquiera podía podría haber en serio sí creo que

Voz 1576 05:50 hicimos un buen partido pero cuando tenía detallista no no no lo pudimos Elia vamos Carlos

Voz 1022 05:55 hay que hablar de la jornada de transistores que se va a vivir en Segunda B mañana con horario unificado dónde están los focos para los equipos madrileños José Antonio Duro muy buenas cuentas

Voz 7 06:03 hola Cuadrado buenos días la atención estará mañana a las seis en los partidos de los tres madrileños que ya están en Play off pero a los que les queda conocer el orden en el que van a acceder a la promoción están dos en cuatro puntos Fuenlabrada es primero y recibe al duros que no se juega nada Atlético segundo y recibe al filial de Las Palmas que se juega el descenso y el Real Madrid Castillas cuarto recibe en Valdebebas aún Pontevedra que tampoco se juegan al sorteo del play off es el lunes a las cuatro y media ya estamos mirando rivales y allí no queremos que esté el Inter de Madrid que ocupa puesto play out y que tiene que ganar mañana al Guijuelo después a esperar

Voz 1022 06:31 luego ampliamos con protagonista y una buena noticia en taekwondo la medalla de plata que consiguió anoche el madrileño Javier Pérez Polo en el Mundial de Mancha estará en la categoría de menos sesenta y ocho kilos nos ha dejado un mensaje en el contestador

Voz 8 06:41 sabor agridulce pero bueno ya con el tiempo ya esto es un poco la vista atrás Si la valoración la verdad es que es muy positiva pero nada esto sirve para saber que que estamos ahí y que el trabajo está bien hecho también me sirve para coger más madurez quizá no de cara a lo que a lo que viene lo bonito de taekwondo como digo que no te da tiempo ni a subir te mucho a la par Rania ni a hundirse en la miseria de aquí a dos semanas Gran Prix de Roma Iñaki nada esperemos que que saber si sea la ocasión el combate vaya para mí

Voz 1022 07:15 gracias a Javier gracias a Pedro Fullana por la gestión en los últimos minutos ya lo veis tenemos de todo a unos les va mejor a otros no tanto esto es hasta ahora de la tarde Carrusel Madrid

Voz 1022 08:31 hay quien hasta el último día con el Getafe no es el partido más importante de su historia porque ha jugado finales de Copa del Rey porque ha peleado contra un coloso como el Bayern en cuartos de final de Copa de la UEFA pero la cita del sábado está claramente al sur de Madrid a veintiséis kilómetros del centro de la ciudad va a estar en el Coliseum Alfonso Pérez donde el Getafe va a pelear por entrar por primera vez en su historia en la Liga de Campeones para ello debe conseguir ante el Villarreal mejor resultado del que obtenga el Valencia en Valladolid estamos a cuatro horas de que comience el partido queremos saber qué ambiente se palpa en este histórico sábado nos vamos a las inmediaciones del estadio del Getafe allí está Paco Hernández Paco cuéntanos cómo viva la afición las horas Press

Voz 0298 09:10 días bueno Borja pues ya

Voz 0691 09:13 están a punto de abrirse las taquillas en este coliseo Alfonso Pérez tengo por aquí a dos aficionados que ya les veo nerviosos porque todavía no tienen su entrada están a punto de conseguirlas muy buenas Jaime y Alvaro cómo estáis

Voz 12 09:24 en nervioso antes de una cita tan importante si vosotros queréis que el el Getafe tiene opciones de meterse en tú cómo lo ve claramente esas si pierde el Valencia contra el Valladolid pues ganamos empatamos

Voz 0691 09:38 estamos a Champions aquí confiesa ser un favor del Valladolid claramente tú Álvaro te vio nervioso llevas aquí esperando por tu entrada quiere dirías hoy a Bordalás en el día más importante de la temporada

Voz 1963 09:49 que no pierdan los nervios en el partido poco a poco y que bueno se puede se puede conseguir

Voz 0691 09:56 igualmente ha sido una temporada histórica para el Getafe semana entere en Europa ley pero hombre lo que a todo el mundo aparece aquí es la Champions qué haríais vosotros porque el Getafe se metiera en la máxima competición continental pues ánimo

Voz 1963 10:08 más lo que se puede el equipo ponerle ganas que todos o bien lo mismo animar mucho a los jugadores

Voz 0501 10:19 ponerle narices muy

Voz 1963 10:23 bueno pues os dejo que

Voz 0691 10:24 coja pues esta entrada si te has taquilla muchas gracias Borja alguno de los aficionados que ya están por aquí en este estadio en un minuto se van a abrir las entradas va a haber una entrada hoy impresionante en el estadio porque tanto en el fondo como en la grada lateral ya no se puede comprar ninguna localidad así que va a haber ambientazo se espera la mejor entrada de la temporada cita más importante del año del Getafe fíjate Paco que ven

Voz 0298 10:45 el optimismo ahora volvemos a Getafe la última vez que el Geta se clasificó para Europa fue en la temporada dos mil nueve dos mil diez Michel como entrenador sumaron cincuenta y ocho puntos los mismos que en la actualidad es el récord histórico de los azulones en aquella plantilla estaba Pedro Ríos que ya nos atiendan Carrusel matizó la Pedro muy buenas

Voz 13 11:00 hola muy buenas bueno primero qué tal te va estás jugando

Voz 0298 11:02 yo a estar alturas de tu carrera en el San Fernando no en el equipo de del Grupo IV de Segunda B

Voz 13 11:07 sí soy yo vivía aquí el año pasado y bueno la verdad es que no obstante contento extraño no ha una a una temporada bastante buena que nadie se esperaba y esperemos terminando la terminal la bien con con la clasificación para la Copa del Rey la temporada que viene bueno a ver si termine la temporada

Voz 0298 11:24 a a lo grande con una victoria mañana frente al filial de del Almería Pedro Ríos es el motivo por el que está hoy en Carrusel Marie jugó tres años en el Getafe tres temporadas entre dos mil nueve dos mil doce y fue miembro de aquel equipo que que se clasificó sexto y que entró para la Europa League esa temporada que jugaste veintitrés partidos Joseba bastantes encuentros Pedro que recuerdas tu de de de aquel año porque igual que este por aquel entonces también fue una sorpresa y una gran alegría no Querejeta a meter en Europa que recuerdos tienes

Voz 13 11:52 bueno pues el recuerdo que el el año de la clasificación que que era mi mi año debutante en Primera bueno recuerdo hoy más de no llegando con una ilusión tremenda Ivo una vez que estás ahí pues bueno muchísima ilusión mi primera llegó te digo misión nervio hoy fue un año bastante bastante bonito y yo el segundo pues bueno lo espectacular no ya participando más contra dándome con más confianza y bueno la verdad es que el año disputando la Liga se complicó un poco y fue una temporada difícil en la liga regular pero el año de la de la Europa League la temporada de Europa y fue muy porque cayera en la fase de grupo pero fue una experiencia muy bonita

Voz 0298 12:40 el que tú que lógicamente está siguiendo bien la temporada del Getafe te te está sorprendiendo que es lo que más destacaría es de este jeta de Bordalás

Voz 13 12:48 bueno mire después de la temporada del año pasado pues bueno ese se podía pensar que el Getafe estuviera ahí pero vamos todo todo sabemos que que no no nunca es el objetivo principal del Getafe el alcanzar puestos europeos no pero pero bueno al final empieza la temporada hay iba todo bien y sabiendo como otra en ese equipo hoy los resultados que saca ya no me sorprende de hace mucho como te digo al principio no era lo que algunos esperaba pero pero bueno al ver lo que tenía emociones ya sabía que iba a hacer un firme candidato por por como con la seguridad que era ese equipo con los pocos goles que encaja ahí bueno y al final como como antes hablábamos con la buena plantilla que tiene no que al final tienes que meterte poco Voley y meter mucho no es lo que está haciendo del Getafe

Voz 0298 13:39 eh oye Pedro Bordalás en todo momento luego que también para descargar y Querejeta pues por presupuesto no debería estar ahí siempre ha negado a hablar no ha querido hablar nunca de la palabra Champions nunca de de Europa por ejemplo en aquella temporada que entra Michel recuerdas cómo era también este modus operandis hablaba de Europa en el Vestuario no no querías hablar esperando hasta el final lo en qué momentos visteis ya que que de verdad el equipo podía entrar en Europa

Voz 13 14:06 bueno pues en ese sentido muchísimo no porque en nuestro objetivo como puede ser el de la actualidad a acabar en puestos de europeo pero te vas viendo poco a poco ahí bueno la gente inevitablemente empieza ilusionar pero claro sabe que en cualquier momento con la con la dificultad de la primera división puede puedes caer si no quiere no quieres entrecomilla externamente que la gente se haga a la idea de que de que se conviertan en una obligación porque podría jugar en nuestra contra nube yo creo que yo creo que es que tiene experiencia en eso la iba bien no en claro aunque bueno aunque yo lo te engaña al alcance de la mano muy certificado el participación en Europa League pues bueno que el tema de Champions pues a veces sabe que es muy difícil para un equipo como meta oferta enfrentada hizo sobre aquel equipo como como el Valencia

Voz 0298 15:00 fíjate que tiene que ganar al Villarreal eso es inevitable para entrar en Champions pero Pedro mirándolo así no no iba con mala idea no pero a los hinchas del Getafe pues no les ha venido bien que el Valladolid se haya salvado no porque hasta el jueves no sean no se han entrenado y tiene el partido frente al Valencia cuando nuestras Alba pues a lo mejor sin tener nada en juego pues esa falta de motivación ante un equipo que juegan se juega la Champions como el Valencia pues a lo mejor juega en contra del Geta verdad

Voz 13 15:21 bueno es un equipo que que ya está relajado que el humo que no o tiene esa excepción quizá de otro equipo que se Tribubal donde el el descenso pero por otro lado esa tensión de jugar que muchas cosas a veces juega juegan tu contra no entonces Valladolid va va a ser un equipo súper tranquilo también tener buenos jugadores que van a estar suelto que va a estar fines vio ninguno sabiendo que hay mucho que ganar y poco que va a ser una fiesta prácticamente para para la afición sabiendo Millet al equipo Salgado entonces va a ser un partido bonito para ello y una oportunidad de cerrar la temporada delante de un ente confirmando la salvación y regalándole una victoria conocen cualquier no

Voz 0298 16:02 ya pues me quedo con tu lado optimista vamos a ver si es verdad que él vaya orilla descargando de presión hace un gran partido sorprende al Valencia y el Geta gana el Villarreal que también es lo que lo que tiene que hacer pues nada muchas gracias Pedro por estar en los micrófonos de Carlos el Madrid suerte como ex jeta fiesta por lo que te trae también suerte en este final de temporada con el Club Deportivo San Fernando

Voz 13 16:19 muchas gracias a vosotros y esperemos que se cumpla hoy de café aunque no está mal exjugador pero verlo en Champions sería sería maravilloso

Voz 0298 16:28 desborda gracias Pedro hasta luego luego pues bueno jugar Pedro Ríos y buen remate que tenía también en su en su pierna derecha pero bueno vamos a ver si hay algún Horton también tiene un buen remate en su pierna derecha volvemos a Getafe Paco lo primero que en un día histórico como el de hoy me imagino como comentabas que va a un ambiente de gala IS recibimiento especial para el equipo

Voz 0691 16:46 sí lo decía hace un ratito no el estadio va a abrir sus taquillas en unos minutos is sólo quedan entradas en uno de los fondos en la tribuna cubierta principal así que se espera que haya la mejor entrada de la temporada el equipo va llegar aquí a eso de las dos y cuarto de la tarde más o menos va a haber un recibimiento espectacular como en las grandes citas como la de hoy porque es está preparando el recibimiento al autobús del Getafe cuando llegue a este estadio bueno y ambientazo sin duda el cadáver para vivir esta cita histórica en la que la gente va a estar muy pendiente de Carrusel desde luego para ver qué pasa desde Valladolid a ver si hay suerte para el Getafe y el Valencia se deja algún punto en el partido

Voz 0298 17:24 por supuesto que casi va a ser y el Valladolid hoy va va lograr a la victoria ya que ganó en Vallecas el otro día que hoy que nos haga un favor al Getafe por cierto Paco en cuanto a lo deportivo bueno ahí sabor agridulce no hay altas importantes pero también bajas importantes para oír leer el equipo de Bordalás

Voz 0691 17:39 si la baja importante es la de que ha sido uno de los pilares el pilar fundamental de la defensa de este equipo que se pie de este último choque por sanción algunos comentaban el otro día en la rueda de prensa se hablaba que bueno podría ser la que fuera la despedida del central este estadio habrá que ver lo que pasó durante el verano pero desde luego es una baja muy muy importante pero tiene buenas noticias también José Bordalás porque recupera a Jaime Mata el máximo goleador del equipo que fue baja en el partido anterior en el Camp Nou vuelve hoy al once también vuelve Bruno no estallen en defensa pero tiene Bordalás el sustituto disponible así que Bruno con Cabrera van a ser la pareja de centrales hoy salvo sorpresa ante el billar

Voz 0298 18:19 por último a Paco cuál fue el discurso de Bordalás ayer en sala de prensa

Voz 0691 18:22 bueno pues hallamos un par de semana viendo aún Bordalás que ya habla claramente de la Champions

Voz 14 18:28 por fin quedando por sí si viene de que quedan dos

Voz 0691 18:30 dos jornadas para el final de Liga a esto ya digno claramente que esto es una realidad al que Getafe era cuarto en la jornada anterior y que ahora desde la quinta plaza tiene opciones de meterse como cuarto clasificado pero aún así Bordalás se preocupó mucho de destacar que la temporada ya es importante para el técnico del Getafe hay motivos para creer en la Champions también motivos para celebrar

Voz 15 18:51 siempre siempre creer que es una realidad matemáticamente el equipo tiene posibilidades aunque hay motivos más que suficientes la temporada ha sido de matriculados no en fantástica histórica yo me atrevería decir hemos conseguido llegar a la última jornada con posibilidades de Champions matemáticamente la Europa League que se puede pedir más el Getafe es un equipo modesto que es motivo más que suficiente para hacer una gran celebración que sea una fiesta pase lo que pase pues celebrarla

Voz 16 19:19 no lo tremenda temporada el equipo

Voz 0298 19:21 enorme temporada del Getafe gracias Paco hasta ahora

Voz 0691 19:25 un abrazo a una temporada que pasa por ganar Albee

Voz 0298 19:27 ya real en esta última jornada vamos a ver cómo llega el conjunto amarillo que ya está salvado matemáticamente rápidamente en novedad de Xabi Isidro muy buenas

Voz 17 19:35 hola qué tal muy buenas bueno pues con total tranquilidad la verdad es que las cosas se después de sufrir en toda la temporada bueno pues ahora se ven con con mucha tranquilidad no hay nada en juego el Villarreal evidente bueno juego así que está ese plus económico no nos lo podemos olvidar que depende de la clasificación no el Villarreal podría ganar hasta cinco millones de euros evidentemente eso no estaba vete directamente a los jugadores pero sí al presupuesto de la próxima temporada y además bueno pues al margen de ello con la intención porque no intentar conseguir ese triunfo conseguir tres puntos que que permitan concluir de manera positiva la temporada de esto fíjate que el Villarreal ha trabajado las dos últimas jornadas a puerta cerrada cuando no tenía por qué hacerlo así ha trabajado durante la semana los mismos días que estaba previsto a como por ejemplo leídos en la última en la penúltima jornada que viene a Villarreal ya no se jugaba nada Montes Mendilíbar dio dos días de descanso no ha sido el caso de Calleja en una semana en la que evidentemente bueno pues llevan intención de de intentar ganar en Getafe yo estoy convencido de que los jugadores no van a poner la Pietro harán porque son conscientes de que ya acaba la temporada no se va a arriesgar ha sufrido una lesión de gravedad pero está claro que van a ir a por la victoria

Voz 0298 20:39 bueno pues saber si el Geta consigue la victoria muy pasa a Xavi Isidro pero bueno gracias Xavi Getafe Villa

Voz 1022 20:46 a real desde las cuatro cuarto en Carrusel Deportivo lo que debía ser un partido sin historia ha terminado por ser un partido simbólico este Levante Atlético de Madrid que supone el adiós a la era de Antoine Griezmann en el conjunto rojiblanco en el Ciudad de Valencia por cierto ya está también hay Miguel Martín Talavera o la tala muy buenas qué tal Borja muy bueno

Voz 5 21:16 las italo me imagino que es un importante nivel

Voz 1022 21:19 Nadal en el Atlético marino hay poco en juego como decíamos a nivel deportivo pero cuidado que es un día de despedidas in muy muy importantes

Voz 1576 21:25 sí bueno ya te lo contaban de Pedro Fullana es que se va a ir la columna vertebral del equipo en durante los años más exitosos de la historia del Atlético de Madrid y son más de cien años de historia se va Diego Godín que seguramente ha sido uno de los centrales más importantes de la historia del club se va Juanfran Torres se va Filipe los tres han sido la guardia pretoriana del Cholo en esta época dorada del conjunto rojiblanco y eso hay que añadir el adiós de Antoine Griezmann cinco años es verdad que él en lo sentimental no se va a llevar el cariño de la afición pero ha dejado unos números Borja absolutamente excepcionales convirtiéndose en el quinto grado de Historia del Atlético de Madrid dio fue porque si hoy hace

Voz 5 22:02 uno dos o tres incluso puede superar

Voz 1576 22:04 a Gárate y Escudero y colarse en el Top tres que sería una auténtica pasada en cualquier caso lo que te digo es que en el caso de de Antoine Griezmann bueno pues va a dejar un vacío en lo deportivo incalculable aunque ayer yo creo que ya paró mucho el golpe Diego Pablo Simeone una rueda de prensa la más larga sino que me corrija Pedro pero la más larga del curso diecisiete minutos porque tenía que mandar sus mensajes sobre todo porque tenía que decirle a la gente que esto continúa y que la gente tiene que estar enganchado

Voz 19 22:35 la habló por ejemplo de la importancia

Voz 1576 22:37 ya del club por encima de los que se van incluido

Voz 19 22:40 Antoine Griezmann

Voz 0501 22:41 la verdad es que no a convencer a nadie quedarse en el Atlético de Madrid es un orgullo para para el futbolista que que lo hace son está claro de que es muy difícil apostar por un futbolista superé hecho crack porque no vamos a ese futbolista iremos a buscar un Griezmann cuando se me explico lo que digo no iremos educar con Griezmann como vino de la Real Sociedad aún Rodrigo como cebo del Villarreal para qué posterior uno Oblak como cuando vino de Portugal para que después sea colorida que porque nosotros somos eso yo obviamente si no lo sabemos no tenemos que ir cómo vive obviamente todavía sigo ilusionado con todo esto

Voz 1022 23:24 pues la ilusión es lo último que se pierde

Voz 0298 23:26 luego cuando un entrenador como el Cholo Simeone es capaz de reconstruir al equipo más allá de los cuadros que se marchen pues hay que seguir manteniendo esa ilusión por cierto tal y como se han tomado los como

Voz 20 23:35 los de vestuario de Griezmann la la salida de de la estrella hasta hoy del Atlético de Madrid bueno pues hay un poco de todo

Voz 1576 23:41 que eran de su nuevo claro más duro y más especial como por ejemplo Koke que es de los que se queda que bueno con elevará echar mucho de menos yo creo que genera en lo deportivo todos pero luego hay gente que estaba un poco ya también cansada no de las excentricidades de del galo no lo profesional que es un profesional me dicen absolutamente intachable tanto los entrenamientos como en los partidos de hecho fíjate ni una lesión en el cursos de los que no ha caído porque su trabajo lo hace de forma muy seria pero luego bueno pues no gustaba mucho eso de coger un avión y vete a ver un partido de la NBA y muchas otras cosas pero en cualquier caso yo creo que va a pesar más lo deportivo y de Bachar

Voz 1022 24:17 Juliana por lo demás debuta en Liga Dani muchos canteranos no

Voz 21 24:20 por lo que veo analista el Cholo si seis seis canteranos uno de ellos ya habitual Montero en el once inicial del Atlético de Madrid ha jugado más de diez partidos esta temporada

Voz 5 24:28 las estos dos últimos de titular ante las ausencias de Jiménez y de Savic por lesión los otros cinco van a estar en el banquillo junto Arias y junto a Vitolo al margen de el adiós de Griezmann evidentemente los que contaba Talavera quizás los más sentimentales esas nueve temporadas de de Diego Godín las ocho y media de Juanfran a las ocho de Filipe entre los tres han ganado juntos siete títulos que se dice pronto uno más tiene Godín y bueno va a ser un partido especial por eso veo en ambiente en el calentamiento del Atlético de Madrid hay sonrisas hay intercambio de palabras entre Griezmann Juanfran a nada apunta Godín y luego muchas dudas eh también será como contaba Manu Rodrigo ya vencían pasa con Vitolo con Correa bueno va a ser un verano largo en el conjunto rojiblanco

Voz 1022 25:15 desde luego vamos a tener tiempo luego en el tramo final de carrusel Madrid seguramente luego Carrusel Deportivo en la primera edición iremos de una tres con Gustavo López y con Kiko también en los comentarios también está por allí nuestro compañero de Radio Valencia José Manuel Alemán hola José qué tal muy buenas hola qué tal Borja estábamos hablando nos contaban Fuji

Voz 1047 25:29 Ana Talavera ese día de despedidas en el Atlético y también en el Levante recuérdanos también cuál va a ser el once de de Paco López en la despedida de la temporada

Voz 1022 25:37 porque va a ser la fiesta de la permanencia la despedida de Pedro López por ejemplo como capitán después de ocho temporadas iré Jason que termina contrato Se marcha justamente al equipo rival de la ciudad al Valencia Club de Fútbol el once por el que apuesta hoy Paco López con muchas caras nuevas dando oportunidades a jugadores menos habituales por ejemplo el tercer portero que no ha jugado ni un solo minuto va a ser titular Koke Vegas vuelve al sistema tres cinco dos con tres centrales Chema brezo y Cavaco lateral derecho por supuesto el gran capitán Pedro López en la parte derecha por la izquierda Antonio Luna que veremos cuál va a ser su futuro porque llega Carlos Claire procedente de Osasuna para competir por con Toño García por el lateral zurdo en el trivote en el centro del campo con campaña Rochina que aún a pesar de tener molestias musculares ha estado apto para poder ser titular en la jornada de hoy junto a Bardi y arriba Roger Martí recuperando la titularidad hoy estará en el banquillo Borja Mayoral ir un poco habitual no solamente ya en el once sino en las alineaciones en la convocatoria como es Rafael tú a Amena por lo tanto ese es el once con el que hoy se presenta Paco López en este partido de despedida de fiesta para los granotas en el Ciudad de Valencia ante el Atlético de Madrid gracias alemán Fullana Talavera también estará Adrián Rubio este Athletic este Levante Atlético Madrid que contaremos desde la una con cualquier novedad nos pedís paso y luego volvemos horrible hoy despide la temporada otros dos equipos madrileños el primero de ellos es el Club Deportivo Leganés que va a jugar en el Alcoraz ante el descendido Huesca a partir de las nueve menos cuarto obliga felizmente salvado Ike sigue Ana batirá su récord de puntos en primera novedades Óscar Egido muy buenas

Voz 22 27:12 hola a Borja muy buenas que ha salido esta mañana rumbo a Huesca con dos novedades que nos daba ayer Pelegrí la rueda de prensa

Voz 23 27:18 vuelve es si esquí

Voz 22 27:20 pues de no jugar con el Leganés desde el nueve

Voz 23 27:23 de dos mil diecisiete en Riazor ante el Deportivo de la Coruña

Voz 22 27:25 vuelve también a la convocatoria Ezequiel Muñoz que jugó solamente la doctora jornada de Liga jugó en Bilbao jugó ante la Real Sociedad hacen ruta archivó a finales de agosto y luego tuvo que ser fuera de sea hice ha perdido todo lo que quedaba de temporada era tiempo de hacer resumen ayer cuarenta y cinco puntos el Leganés cuarenta y ocho para darle para arriba posible lo estábamos en rueda de prensa cuál ha sido el mejor

Voz 23 27:46 momento de la temporada élite

Voz 24 27:49 bueno uno de los momentos más viendo yo creo que cuando cuando nos fuimos ni cuando volví ya había pero natación yo creo que ese es uno de los partidos maldito ya parte importante que recuerdos negativamente del partido Alcorcón esa esa noche eso para mí que era un partido que bueno poquísimo la gente habituada a gente que no increpaba normal

Voz 25 28:16 pero es una noche de acuerdo mucha tristes

Voz 0298 28:19 bueno pues a estas de los recuerda con mucha tristeza gran temporada a pesar de todo el Club Deportivo Leganés gracias Oscar

Voz 1022 28:31 el Rayo Vallecano soñaban con sellar la permanencia en un partido vida o muerte en la última jornada pero por desgracia los de Paco Jémez no se van a jugar más que el honor tras confirmarse su descenso hace dos semanas novedades rayistas antes del partido de Balaídos José Palacio muy buenas

Voz 23 28:45 hola qué tal muy buenos monja pues se intentar por lo menos no sé el colista de la categoría que sabe al equipo en Segunda División dar la cara Hay mejorar la imagen que sea

Voz 22 28:54 en las últimas jornadas plantee ante el Bayern

Voz 23 28:57 a mí se luchó y se convirtió bastante el partido incluso el Rayo falleció lo mínimo el empate pero bueno era otro partido en el que no se jugaba nada al equipo de Paco Giner los de Pucela pues ya confirmaron su su permanencia en la Primera División tenemos que es lo que ocurre en esta tarde noche en Balaídos ante el defensa a las nueve menos cuarto desde la noche vuelve Mario Suárez en barba tras cumplir sanción y también Emiliano Velázquez se caen de la convocatoria en Caldes incluye luchando por lesión Álex Moreno por sanción puede que el pasado domingo fuera el último partido de Álex Moreno con la camiseta del Rayo Vallecano porque es uno de los hombres que están en la rampa de salida y sobre todo en los más cotizados de la plantilla blanquirroja y otro que no entra Javi que ya no nos sorprende

Voz 1022 29:43 tanto y tanto cuyo paso por el Rayo Vallecano

Voz 23 29:46 con más pena que gloria lo que está claro es que en el entorno rayista sólo salir a una cosa que es la Segunda División ya se empieza a pensar en la próxima temporada eso sí lo tiene muy claro Paco Jémez es que todo lo que tendrán los objetivos de la próxima temporada es decir si el Rayo a luchar por el ascenso dependerá de la inversión que haga la directiva

Voz 27 30:08 claro que el objetivo tiene que ir de la mano de la intensión es decir no podemos hacer es intentar pretender conseguir un objetivo si lo si lo presuponer que la inversión no se muerdan no si no es así no tenemos que sentar aquí tener la suficiente valentía de hablarle a la gente la cara decirle no está en lesiones seta ya hay seis equipo que van a va a estar más que nosotros y hay que venir aquí

Voz 1022 30:31 con Renan bueno Bresson con dos cojones

Voz 27 30:33 Nuestro objetivo el ascenso

Voz 0298 30:36 pues ahí están las palabras de Paco Jémez como siempre contundente gracias José

Voz 23 30:40 un abrazo

Voz 1022 30:54 no le gustó la expresión de Antón Meana del viaje a ninguna parte del Real Madrid está yo mirando y ese viaje a ninguna parte comenzó exactamente el cinco de marzo con esa derrota contundente ese uno cuatro frente al Ajax que terminó eliminando al Real Madrid y ese viaje a ninguna parte que por desgracia para los blancos la expresión es brillante pero lógicamente para los Maristas no será tan tan agradable son dos meses de calvario a dieciocho puntos del

Voz 0298 31:16 Barça en Valdebebas Antón me imagino que ya será cuestión de minutos de que comparezca Zidane

Voz 0231 31:21 la última estación de este viaje a ninguna parte parece que nunca el tren ha llegado a Zidane se quita un marrón encima desde hace unas semanas no tiene que atender varias veces durante la semana para hablar de lo que no quiere hablar

Voz 1963 31:32 es decir de quién se va a quién viene de Keylor Navas de Isco de Ceballos de Llorente

Voz 0231 31:38 de Pogba de Hazard pues hoy termina ese calvario mañana a las preguntas eran más relativas al partido y a Zidane ya la tercera Montreal e tranquilamente no a hablar hasta la pretemporada en Canadá podrá preparar tranquilamente la lista real de salidas y de llegadas te decía en la apertura del programa que hoy no ha entrenado Ramos otra vez así que mañana no se despide el camino ante el Betis tampoco ha entrenado Mariano bajas varias en el equipo sancionado Vallejo sancionado Casemiro sigue fuera Odriozola la gran duda Borja es saber si va a convocar o no a Garret B tiene que hacer un descarte de jugador de campo veremos si permite que Bale se despide

Voz 20 32:11 del Bernabéu en el campo o no pues ese es el gran el gran

Voz 1022 32:15 aliciente ayer Antón uno de los grandes alicientes que tenía el reaparecerá la convocatoria del seleccionador brasileño cite para la para la Copa América injusticia en la cual no a estar Vinicius de justicia que habrá Chile va a salir caro y te iba pregunta que cómo lo había sentado al a la directiva al Vestuario de la ausencia de Vinicio pero veo ya que personalmente lo hace y es un varapalo durísimo

Voz 0231 32:37 es un palo muy duro en los que hemos defendido la campaña del Vini pues estamos tocados por lo que he pulsado que es poco en el club están en la previa contentos de que no fueran cuanto menos fueran Andrés estaban en la pretemporada centraba en el Madrid el chico tenía mucha ilusión pero en los últimos días se lo esperaba digamos que la información que le llegaba desde dentro de la Confederación Brasileña en era muy positiva se lo esperaba ir por otro lado puede que no le venga del todo mal Borja porque no es uno de los favoritos de Zidane y puede que le venga hasta bien estar el año que viene desde el día a uno a las órdenes del entrenador francés que está a punto de salir ya están colocándose los reporteros gráficos en la primera fila de esta sala de prensa de Valdebebas llegan ya los micrófonos a los periodistas y que en cualquier momento en cuestión de segundos en abrir la puerta iba a aparecer Zinedine Zidane que ya le he dicho que no sigue en el Madrid Marcos Llorente repetimos la noticia que avanzaba ayer la Cadena Ser ha tenido lugar la primera reunión entre los agentes de Llorente y Atlético de Madrid primera reunión cara a cara no conversaciones telefónicas y en esa reunión que tuvo lugar el jueves los agentes de Llorente le dijeron al Atlético de Madrid el Madrid no quiere que vayamos al Atlético y por tanto el precio de salida para vosotros son cincuenta millones de euros ya te aquí Zinedine Zidane con el chándal del Real Madrid a su lado el jefe de prensa vamos a mandar cierto cumplen habían salido de sala de prensa

Voz 28 33:57 a ver si tenemos suerte de la buena conexión qué tal buenas tardes a todos y el de mañana su último partido de liga se despide el equipo qué mensaje le gustaría enviar en este último partido a la afición del estadio Santiago Bernabéu gracias

Voz 29 34:14 bueno el mensaje está claro es un partido nosotros hicimos la últimas semanas también de de trabajo trabajamos bien para para terminar bien a la temporada eh de lo que queremos es despedirnos de los de nuestros aficionados con con buen parte buena una victoria es lo que vamos a intentar hacer ni sobre todo porque esta misma sin un año complicado el quiere transmitir a acceder a gentes que nosotros hay que pensar en el próximo años cada la próxima temporada dese eran gente que que no se sabe volver con con con ilusión con trabajo y que estén también a lo largo de los jugadores entonces es este fin de temporada puedan claro con con nuestra mente también en la próximo himen darme Sahara fisión que que nosotros hemos al volver con con condiciones trabajo desempeñar vergüenza vuelve lo que hubo comiendo de aproximado

Voz 30 35:39 no no no

Voz 29 35:43 debería estar en el grupo está única cosa que te puedo decir es esto si estuvieras porque no saben que vamos a poner pruebas tal como tú sí

Voz 31 36:03 hace balance espacio mucho estima que la supresión así acá

Voz 29 36:16 y una más ni pensar qué pasa próximo en los Mónica cosa es como siempre aquí se habla mucho he

Voz 32 36:36 eh

Voz 29 36:36 de lo que somos nosotros que es como decías siempre lo que pasa que se queda el otro se despidió de Kellogg sí yo quiero que se haya bueno hay muchas muchas cosas y lo que estoy es que mañana tenemos un Kuerten lo sacarán IVE que lo que dije en su día a repetir es que el próximo año la portería va a ser muy claro nada más entrar en otra cosa es lo que todo lo que ve pasar no veremos qué tal el poner buena oferta húngaros en la que me sale usted entrar en su respuesta está entrando porque deja entrever que los periodistas mentimos que os tengo una lucha que leer Navas nada que usted no ese dirigida que ver la basen estará expuesta usted a entender que la pero muchas está mereciendo metieron tú tú tú puedes GL fingía posiblemente esté diciendo que tú mientes nos lesión de vosotros escribís lo que queráis que es que en sólo lo que yo lo que he hablado con nadie lo que debe entonces tú no sabes nada pero estoy del lado de fue alguien como usted con menor si ha hablado de cara al encuentro devorara como todos hicimos la pregunta que le quiero hacer es Si usted a Keylor Navas le ha cambiado el discurso de marzo abril cuando llevó a mayo Si ha dicho una cosa distinta ahora nosotros siempre mismo discurso la hacer la temporada veremos lo que pasa el próximo digo esto porque quiero tener contrato sabe T6 veremos lo que os bazar qué tal práctica

Voz 0298 38:30 evitó Hayden tensión en esa rueda de prensa como siempre Antón Meana luego analizamos ese esa pregunta sobre sobre Keylor Navas bueno pues sobre lo que habíamos comentado aquí en la Cadena Ser que lo había comentado lógicamente como había anunciado Manu Carreño a Keylor que no contaba con él para la próxima temporada bueno pues ha dicho Zidane que tú que sabes qué es lo que le he dicho así que bueno vamos a ver qué es lo que sucede luego volvemos a hablar con Antón Meana Icon este tramo en el que hemos hablado

Voz 1022 38:51 Mari finalizamos el espacio dedicado

a la primera división encaró el Madrid

Voz 33 38:56 si bien adónde vamos ocurra nace y tienen lo último de matar vehículos nuevos y de ocasión a mí hay un MX cinco Cabrio que me hace tilín bien vamos seguro paguen lo vemos lo que nos gustan las dos a por él mismo no una sumada el intercambiamos Kuroda Motor concesionario oficial nata en Leganés y Majadahonda

Voz 2 39:22 una Nando De Colo triple w de Nando De Colo ponernos arriba te lo juro que lo el triple de Nando De Colo dos arriba se ha dormido cinco estaba dos defensas muy mala Sandro

Voz 1022 39:42 dos defensas muy malas y con ese triple Nando Colo que narraba Pacojó ayer en Carrusel deportivo pues eh adelantaba el chef que se esfumaban las opciones del Real Madrid de revalidar la

Voz 0298 39:52 el título de la Euroliga Marta Casas qué tal muy buenas olas

Voz 1509 39:55 qué tal muy buenas a todos los imagino que la la desilusión

Voz 0298 39:57 John no hoy en la jornada matinal de de Vitoria después de desperdiciar esos catorce puntos ayer mediado el tercer cuarto frente al equipo ruso

Voz 1509 40:05 sí han sido horas complicadas los siguen siendo para todos los jugadores del Real Madrid para el cuerpo técnico para

Voz 14 40:10 todos lo que forma parte de ese vestuario

Voz 1509 40:13 es difícil de asimilar sobre todo por lo que dices tenían una renta de catorce puntos de ventajas está hablando mucho de esa de esa remontada que hizo el CSKA a manos de Nando De Colo y de un espectacular Sergio Rodríguez Easy la decepción en el rostro de los jugadores del Real Madrid hoy Trey Tom Kean Felipe Reyes eh pasado por la Fan Zone estaban obligados a hacerlo dentro de un ratito en torno a las tres de la tarde van a saltar otra vez a la pista del Buesa Arena para entrenar es un día difícil es un día complicado después de perder por noventa y cinco noventa frente al CSKA de Moscú en la semifinal ya no van a poder revalidar el título conseguido en la pasada temporada en Belgrado is está hablando mucho sobre el rendimiento de los jugadores y también sobre la actuación arbitral cuarenta y dos tiros libres tuvo el CSKA de Moscú en el vestuario del Real Madrid lo dice muy a las claras el equipo no perdió ayer esa semifinal por la actuación de los árbitros pero eso sí allí una jugada de la que se sigue hablando una técnica señalada Pablo Laso se daba la vuelta tiraba la toalla hacia su propio banquillo protestando porque di Tabares acaba de fondo era una queja hacia su propio cuerpo técnico pues bien los árbitros les señalaron falta técnica y sobre eso hablaba el entrenador vitoriano en sala de prensa

Voz 35 41:18 no en una técnica cuando me giro al banquillo a decir porqué saca cae dirigirá o tirado la toalla que saca Eddie después de un tiro libre no ha habido ni una acción para protestar no sé no la entiendo esto es lo único que te puedo decir porque esto es personal o todo el partido esto es personas yo me he girado les echo mucho antes de tirar la toalla porqué saca Edith en una situación en la que no hay nada es sacar de fondo

Voz 1509 41:42 pues no había nada era sacar de fondo pero bueno les señaló esa falta técnica a Pablo Laso el Real Madrid cayó noventa y cinco noventa frente al CSKA de Moscú ya te digo que en torno a las tres de la tarde van a tener una nueva sesión de entrenamiento porque mañana van a tener que jugar ese partido que nadie quiere jugar a las cinco y media de la tarde en la final de consolación el tercer y cuarto puesto entre el Real Madrid el Fenerbahce a partir de las ocho y media llegará a la gran final con el CSKA de Moscú de Sergio Rodríguez y el Anadolu Efes de mis Ichi King que ayer se cargaron al todopoderoso Fenerbahce de Obradovic

Voz 0298 42:12 lo contaremos en Carrusel deportivo gracias Marta hasta

Voz 1509 42:14 algún beso

Voz 1022 42:17 bien para hablar de segunda división en carros el Madrid hizo el Alcorcón recibirá el Extremadura mañana gran cita para el Rayo Majadahonda en campo de Las Palmas última hora de los equipos madrileños de Caballero buenas tardes

Voz 1509 42:27 qué tal Borja así el Alcorcón que ya no se juega nada pero quiere acabar bien la temporada no tendrá fácil sacar los tres puntos en casa ya que el Extremadura buscará el triunfo que le acerca a la permanencia Parralo recupera Richard voten y Bellvís tras cumplir partido de sanción mientras que Dorca Toribio y Esteban Burgos están lesionados en que se la juega es el Rayo Majadahonda mañana a las seis de la tarde va a jugar una auténtica final ante la Unión Deportiva Las Palmas los Mazariegos están en descenso con una racha muy negativa a sólo un punto de los últimos quince y están obligados a reencontrarse con el triunfo la buena noticia es que Aitor Ruibal ya toca balón aunque es duda para mañana los que están fuera de este choque son Carlitos y Rafa López también lo contaremos en Carrusel gracias sube

Voz 1022 43:10 Bruselas Madrid tiempo para hablar de la Segunda B en Carrusel Madrid atención jornada XXXVIII José Antonio Duro qué tal muy buenas cuadrado muy buena como decimos última jornada mucho por decidir en la zona alta del Grupo I

Voz 14 43:20 tenemos decidido ya quién va a jugar el play off en el grupo de Madrid son tres de la comunidad pero no sabemos cómo va a acabar la temporada que es importante de cara a esa promoción que a sortear ya el lunes el primero es el Fuenlabrada que tiene sesenta y ocho el seguro de Atlético con un punto menos sesenta y siete la Ponferradina tiene sesenta y seis sesenta y cinco el Castilla esos lo juegan seguro lo único que queda

Voz 1022 43:39 decir es en qué posición que partidos tenemos para esta última

Voz 14 43:43 por horario unificado de seis de la tarde del domingo Fuenlabrada Burgos Castilla Pontevedra Atlético de Las Palmas Nava el Sanse iba a dar B Ponferradina y además el Inter de Madrid Guijuelo que es importantísimo y del que ahora vamos a hablar que tiene que hacer el Fuenlabrada para acabar primero ganar ganar al Burgos que ya no se jugaba nada y las sensaciones de las puede contar

Voz 1022 44:01 su entrenador merecemos te escucha o la madre muy buenas

Voz 23 44:04 luego la buena Burgos como sea no

Voz 1022 44:06 sí el eso en el certamen

Voz 23 44:09 es nuestra ideas tenemos un rival que está muy bien que esta semana pues cumple con con el objetivo que tenía ahora mismo no que desde permanecer en la categoría lógicamente jugamos en nuestra casa Hay aquí no hay motivo mayor para para pelear esa victoria que campeonato voy y en eso estamos

Voz 1022 44:28 es el tercer play off consecutivo para el Fuenlabrada es tu primer año en el equipo crees que la gente está más o menos mentalizada que hay cierta precaución

Voz 23 44:34 creo que es exactamente así no nada el dos años anteriores puede afectar todo si vayamos con con con la cautela que creo que conviene y bueno yo creo que ellos también están mentalizados de la importancia que tiene el ser primero ahora mismo

Voz 13 44:51 tenemos que alejar un poco de nuestra cabeza lo que pueda llegar después intentando sacar el partido

Voz 14 44:56 mire precaución sobre todo que el domingo la gente vaya al fútbol al Fernando Torres no

Voz 23 45:01 sí me consta que que va a ser así que que nuestros jugadores no no merece menos mi momento tampoco con que ahí estaremos todos y que se genere una un ambiente corrió para para que podamos conseguirla

Voz 1022 45:14 corea el domingo a las dieciocho horas ese partido en el Fernando Torres Mary mucha suerte que ganase el partido muchas gracias

Voz 23 45:19 que así sea un abrazo gracia vaya aquí vosotros

Voz 14 45:21 sí desde luego además su primera temporada en el club ahí está la gente encantada de la vida con el gaditano es la cita del fin de semana por arriba y por abajo la cita tenemos también en Boadilla porque el Inter de Madrid tiene que ganar al Guijuelo y esperar el error de los filiales de Valladolid Celta o también de salmantina o que es la única forma que tiene el Inter de Madrid escapar del play out en el sorteo del lunes

Voz 1022 45:43 eso en Segunda B también última jornada en Tercera

Voz 14 45:45 con horario unificado de once y media de Domingo Getafe B Las Rozas Móstoles y Alcobendas en playoff hay que decir alguno de los equipos de descenso porque Pozuelo podría en Deraa canillas pero claro digas eso es que el Pozuelo recibe al segundo Las Rozas que tiene que ganar para aspirar al liderato cada uno a su tema el líder juegan Vallecas el Getafe B ante el Rayo B que ya no se juega nada veremos qué pasa pero hemos escuchado al líder de Segunda B también escuchamos a Diego Montoya el entrenador del filial azulón que lo tiene pues eso prácticamente todo a favor