El secreto a voces de Oscar Wilde

Voz 1

00:00

Oscar Wilde era salvaje de nombre también de comportamiento el escritor había revolucionado el teatro victoriano con sus obras y la sociedad londinense con su afilado sentido del humor se convirtió en el símbolo de lo que era ser un dandi pero también hizo unos cuantos enemigos por el camino Car tenía un secreto que tampoco es que hiciera grandes esfuerzos en guardar pese a estar casado y con hijos era homosexual pese a que el Londres de finales del siglo XIX pretendía ser una sociedad abierta una discusión con un tal John dagas llevó a que sus aventuras sexuales con hombres no sólo fuesen un tema social se convirtieron en un tema legal porque el Imperio Británico la sodomía era un delito igual se vio obligado a sentarse delante de un tribunal para negar lo que sabía que era cierto el escritor hay que decirlo podría haber huido a Francia pero prefirió quedarse en Inglaterra y enfrentarse a la justicia durante el juicio cuando se referían a sus practicas sexuales se habla da del amor que no se atreve a decir su nombre pese a que muchos de sus amigos se negara a no traicionar lo el veintisiete de mayo de mil ochocientos noventa y cinco el juez no dudó en aplicarle el castigo más severo que contemplaba la ley dos años de trabajos forzados va a haber quedó roto por la experiencia dos años más tarde cuando de haber salido de la cárcel murió con sólo cuarenta y cinco años sería bonito decir que actitudes como estas son cosas de un pasado muy lejano pero siguen habiendo muchos países en los que una persona puede ser condenada a muerte solo por el sexo con el que decide compartir su cama