Carrusel último tramo: Fiesta en Mestalla y amargo final del Barcelona (26/05/2019)

Voz 0298 00:10 qué tal saludos muy buena subrayó once las once en Canarias que seguramente Ciudad de los Caracuel deportivo más puesto que yo recuerde veinte minutitos peros vamos a poner al día no vamos a hablar nada de elecciones sino de lo sucedido hoy en el mundo del deporte en el de este domingo veintiséis de mayo del año dos mil diecinueve ya en lunes

Voz 0089 00:25 lo primero de todo los resultados de la jornada en Segunda División la antepenúltima no ha subido todavía el Granada ha empatado uno frente al Cádiz resto de resultados Almería cero Alcorcón cero Nástic tres Elche tres Tenerife dos Oviedo uno y Extremadura cero Lugo cero eso significa que ahora mismo ya subido el Osasuna subiría al Granada pero todavía no lo hace de manera matemática hijo amplió por ascender a Primera División Albacete Málaga Mallorca y Cádiz Mayorga mañana hay un Deportivo de La Coruña Mallorca realmente importante bajarían el Reus Nástic Córdoba que ya se sabe también lo haría el Rayo Majadahonda hoy ha sido la fiesta del Valencia Club de Fútbol después de haber conseguido su primer título en once años no lo hacía desde la Copa del Rey del año dos mil ocho y antes de sólo dará Ximo más mano os hemos preparado este minutito y medio de lo que ha sido la fiesta del Valencia desde que cogían el vuelo desde Sevilla

Voz 0298 01:11 a a la capital del Turia la llegada

Voz 0089 01:15 el bus que les ha conducido a Mestalla hay allí el estadio totalmente lleno para recibir a los campeones de la Copa del Rey del año dos mil diecinueve proveedores Day

Voz 1 01:23 no en el aeropuerto de Manises

Voz 1269 01:25 están por delante de mí en ese instante Dani Parejo Rodrigo Moreno en el piso de arriba del autobús descapotable ya están aquí han aterrizado en el aeropuerto de Manices en el aeropuerto de Valencia los campeones de la Copa del Rey dos mil diez

Voz 2 01:39 bueno no está planteada es mismo que colgó extra tenemos que trabajar siempre juntos nuestros corazones Xesco le pones nuestros corazones Tábano en Valencia campeón Gracia

Voz 1 01:58 la voz rota emocionado sí muy emotivo el discurso de Barcelina o García Toral vuelve a tomar el micrófono el capitán Dani Parejo

Voz 1269 02:08 no dar las gracias a todos por cumplir un sueño por darnos la aliento desde el primer vivida por creer en nosotros en los momentos más difíciles porque hace una temporada

Voz 1025 02:22 la habla el Valencia que me imagino que todavía se alarga están Valencia Ximo hola qué tal muy buenas esto son los sonidos de la fiesta del Valencia fiesta desbordante no sé con qué te quedas con qué imágenes

Voz 0246 02:37 con con menos tablas de uno con con las calles principales de manera de Valencia la avenida es decir las Torres de Serranos Torres adecuar el Blanquerías todas las calles que llevan al final hacia la avenida Suecia que es la fachada principal de Mestalla estaba Valencia se ha tirado a la calle un día muy caluroso hundía día que era de playa

Voz 3 02:59 pero las fuertes ha querido quedar sacarle faltas las banderas salir a recibir al

Voz 0246 03:04 el autobús ir a Manises al aeropuerto pese a que pedía que no fuera en los aficionados porque iban a salir directamente desde la pista en ese autobús descapotable da igual la gente ha ido al aeropuerto estaba

Voz 3 03:16 Valencia llena de aficionados se nota que han pasado once años desde el último título en realidad

Voz 0246 03:22 quince desde el último que se celebró porque aquel de la Copa de

Voz 3 03:25 Koeman no se celebró no hubo actos en un autobús el Valencia salió a la calle y luego ya colofón ha sido Mestalla lleno hasta la bandera había gente de fuera que se ha quedado sin entrar esos más otros quince que han salido del estadio de Mestalla se han quedado hasta que se ha marchado el equipo hasta que los jugadores han metido dentro del autobús Valencia está de fiesta Valencia está feliz ha puesto el colofón el equipo de Marcelino al centenario consiguiendo este título y la semana pasada la cuarta plaza pero es que un títulos muy especial y ganárselo al Barça en una final de Copa todavía más

Voz 1982 03:59 la mente mañana ya el me muestra no

Voz 3 04:03 mañana todavía más a las siete visita la patrona de Valencia a la Virgen de los Desamparados a la basílica después cruzarán a la Generalitat y el fin de fiesta donde más gente se verá seguro a las ocho de la tarde los jugadores del Valencia al cuerpo técnico si le queda algo de garganta Parejo ya Marcelino volverán a dirigirse a los aficionados desde el balcón de la plaza de ayuntamientos del Ayuntamiento de Valencia como las falleras como las mascletà pues bien allí estarán mañana los héroes ya se pondrá la guinda a una grandísima temporada con este colofón que ha sido ganar la Copa

Voz 0089 04:37 quién lo iba a decir y lo comentábamos ayer en carros en el tramo final con Yago de Vega quién lo iba a decir en el mes de enero cuando parecía que el equipo en el que estaba más cerca del descenso que de las posiciones de Liga de Campeones en la Liga donde cuando estaba prácticamente fuera de la Copa del Rey con aquella eliminatoria frente al Getafe antes contra el Sporting y cómo cambia el fútbol en apenas cuatro meses en fin gracias

Voz 1025 04:56 dimos lo contamos mañana un abrazo un abrazo compañeros y en Barcelona que sí que Rodríguez

Voz 0089 05:00 hola qué tal Álvaro muy buena ampliaremos mañana en los programas locales de Cataluña también en El Larguero con Manu Carreño mañana a las once y media porque obviamente hay muchas cosas que analizar cómo ha sido el día después en Barcelona de la segunda noche negra en menos de un mes primero la de Liverpool y después la de Sevilla

Voz 1906 05:17 pues de resaca Luis Suárez ha hecho un comunicado explicando que no se había borrado de la final de Copa que contra el Liverpool se rompió el menisco y por eso sea operado en cuanto a la directiva van a empezar a ver reuniones aunque no está prevista junta en los próximos días Bartomeu medita qué es lo que va a hacer más que con Valverde con la dirección deportiva si va a haber algún cambio estructural o no no lo tenía previsto pero ya hemos explicado que hay parte de la junta directiva que está por la labor de hacer algún cambio veremos si gana la partida a esta parte de la Junta o Se mantienen las cosas más o menos igual ir a la lectura que se hace de las últimas derrotas contra el Liverpool fue básicamente por un tema físico y contra el Valencia por un tema anímico mental el equipo no se levantó del golpe de de Anfield

Voz 0089 06:03 va a haber cambios en la plantilla ir

Voz 1906 06:06 todo el mundo mira también a Valverde a quien ayer se debió tocado aunque el presidente ha dicho por activa y por pasiva que no va a mantener

Voz 0089 06:12 con lo cual va a haber reuniones me imagino que no se va a tomar una decisión en caliente pero no sé la la pregunta es obligada y es lo que todo el mundo se está preguntando ahora sí después de lo de Liverpool parecía que se iba a mantener a Valverde después de lo de Sevilla también o habrá que espera

Voz 1906 06:27 yo creo que Valverde va a seguir creo porque él lo ha dicho el presidente también a nivel interno su figura digamos que él no enamora pero se le valora depende también de cómo este él pero entiendo que una derrota como la de ayer no debería afectar a su futuro lo que me parece que sí puede cambiar es algo en el organigrama deportivo pero insisto eso se va a haber en los próximos días en el club creen que esta temporada sea gestionado mucho en función de los jugadores que no va a ser fácil cambiar algunas dinámicas porque estos futbolistas han ganado mucho este año han seguido ganando pero que hay digamos de maneras de hacer que tienen que cambiar en el día a día y en eso hay que ayudar al entrenador se supone que será Valverde y veremos también donde recae la fuerza a la hora de tomar las decisiones deportivas cien Bartomeu directamente o el delega en Pep Segura que es el actual director deportivo de momento la secretaría técnica seguido trabajando se busca el lateral izquierdo un central de John ya está fichado y el delantero el la hoja de ruta es más o menos a esta habrá eso sí muchas bajas en función de eso pues puede haber atrasados

Voz 0089 07:40 lo mencionábamos justo al comienzo de de esta locución acerca del comunicado de Luis Suárez que no sé muy bien qué sentido tiene hacer este comunicado cuando ya se sabía que no iba a estar en esa final de la Copa del Rey no es es es que ha recibido muchas críticas por el hecho de no haber estado ahí o de no haber forzado quiero decir a qué viene ese comunicado de Luis Suárez si es que es evidente que estaba lesionada no podía estar

Voz 1906 08:01 ha recibido muchas críticas e del entorno del del Barça claro que sí

Voz 1025 08:05 pese a la derrota aseguró que se hubiese ganado antes antes antes

Voz 1906 08:07 también antes también eh me atrevo a decir que el run run también era interno las sensaciones ha de que se había borrado para llegar a la Copa América porque el cálculo operándose cuando lo hizo pues llegaba a la Copa América así si hubiera esperado ahora seguramente no la gente se preguntaba si en lugar de ser la final de Copa hubiera sido la de Champions Luis Suárez se hubiera operado y él ha querido hoy dejar claro que se lesionó contra el Liverpool como ya ya explicamos lo que pasa es que haya habido un apunte es que se rompió el menisco y eso en el anterior comunicado el que hizo público el Barça no se explicó con lo que sí ha habido run run ha habido dudas ha sido también por culpa de un aspecto comunicativo de saber si mañana lo podemos aclarar qué es lo que ha pasado exactamente ya sabes que siempre se hace en los comunicados oficiales médicos consensuados con el jugador con lo que aquí hoy Luis Suárez ha aportado un elemento nuevo que es que se rompió el menisco en el partido contra no lo sabía era el Liverpool y eso el Barça no lo había explicado

Voz 0089 09:09 que es importante sabía roto el menisco y eso lo hemos sabido esta mañana y no porque lo haya dicho el Barça sino porque lo ha dicho Luis Suárez mañana más y mejor un abrazo sí que te vaya bien un abrazo que tenemos mucho polideportivo que contar después en la agenda Hai Langa unos unos nos va a contar los resultados de las fases de ascenso de Tercera a Segunda B y sobretodo de Segunda División B a Segunda División A porque han comenzado este fin de semana y hay cosas interesantes como por ejemplo que el fue la hora y medio en la Segunda División A pero antes haber polideportivo muchas cosas para empezar baloncesto ACB Xavi Saisó hola

Voz 1025 09:40 hoy ha acabado la temporada

Voz 0089 09:41 hablar de la Liga Endesa ACB con lo cual en breve ya van a arrancar los play off por el título hoy San metido los últimos tres equipos verdad

Voz 1982 09:49 recordemos que los jueves ya empiezan estos play off el cuadro queda si el Real Madrid jugará frente al taxi Manresa que es la gran novedad sin duda la gran sorpresa porque tenía muchas bajas y bueno pues parecía que al final los a mi teoría Real Madrid Manresa Barcelona que finalmente queda segundo frente al Joventut duelo catalán el Baskonia tercer clasificado frente a la técnico Zaragoza Valencia Unicaja que ya se sabía la gran sorpresa como digo Paqui Manresa la gran decepción Iberostar Tenerife que finalmente

Voz 3 10:22 no ha podido metió en Ciudad acabado perdiendo el partido

Voz 1982 10:25 descienden del té con Guipúzcoa Breogán por tanto ya como digo jueves Baskonia Zaragoza Madrid Manresa pierdes Valencia Unicaja Barça al

Voz 0089 10:35 mejor de tres partidos las semifinales que te pido que me respondan directamente Real Madrid Manresa

Voz 1982 10:40 yo creo que claramente real más Valencia Unicaja muy igualado pero Valencia Barça Joventut yo creo que el Barça con el factor campo de Zaragoza

Voz 0089 10:52 las Kony así que Real Madrid Valencia además diciéndole Serra Madrid Valencia Barça Baskonia para Saisó ganarían los favoritos en estos cuartos de final insisto que al mejor de tres partidos después en semifinales y la final ya serán al mejor de con un abrazo a Saisó hasta mañana otros en tenis recuerdo que hoy ha ganado Garbiñe Muguruza que ha ganado también Sara Sorribas que ha perdido Albert Ramos Iker también lo ha hecho Pablo Andújar y que mañana jugarán otros siete españoles entre ellos Rafa Nadal en su debut buscando la duodécima la duodécima Copa de mosqueteros en París en Roland Garros se enfrentará eso de la una del mediodía dos de la tarde aproximadamente para alemán Yannick Huffman alemán sabido Fórmula uno Gran Premio de Mónaco no es un gran premio cualquiera Jorge Escorial hola qué tal Álvaro muy buena victoria para Luis Hamilton

Voz 4 11:34 sí ha sido una carrera que no te voy a decir que ha sido la carrera del siglo porque han sido monótona como lo que suele ocurrir en Mónaco ha tejido su aquel con un toque entre Verstappen ni botas en el pit lane al final sanción para Verstappen ha ganado Hamilton segundo finalmente Vettel tercero guantes y botas en el Mundial pues Hamilton que tiene ya diecisiete puntos de ventaja de cara al próximo Gran Premio que es el de Canadá destacar sobre todo a Carlos Sainz bueno ha hecho una primera vuelta increíble adelantando incluso se ha emparejado con con otro piloto en pista ha terminado adelantando actividad por fuera en la subida del Casino sexto finalmente para Carlos Sainz increíble el puesto para para el madrileño de cara a ese Gran Premio de Canadá que te decía mucho optimismo y no os perdáis la imagen de Sergio Pérez saliendo del pit lane prebenda avivando a dos Marsal a dos comisarios están las redes sociales de carros Eli Illa podéis ver porque es impresionante Álvaro entre dos entre dos Marsal pasa el monoplaza de Sergio Pérez estaban limpiando la pista pasados mexicano bueno pues han librado de milagro es impactante la imagen que

Voz 0089 12:35 miedo ganó Hamilton sexto significaron resultado para el español un abrazo a Jorge hasta mañana abrazo ha habido también quinientas millas de Indianápolis sin Fernando Alonso pero con Oriol Serviá Estados Unidos José Antonio Ponseti hola

Voz 1025 12:46 qué tal cómo estás feliz madrugada amigo cómo va todo yo te cuento aquí al final por primera vez en la historia ganado francés ciento tres ediciones que no ha sido y que ha ganado insisto primera vez en francés y en cuanto a Oriol Serviá pues nada da igual quedar segundo que quedaran veinte porque

Voz 0699 13:05 a la que has ganado

Voz 1025 13:07 la verdad es que hoy no se ha pasado bien sea aburrido mucho mira al escuchamos

Voz 5 13:11 la las que miro te miro eso es detenido y la verdad es que no estaba tan mal podíamos luchar por la victoria el año que viene otra vez pues después de Aquilino pasaré unos días mi depresión nada nosotros pues ha

Voz 6 13:32 ha empezado a cabo Pilar cómo cómo vamos a hacerlo al año que viene

Voz 1025 13:37 me imagino que si es servía después de la carrera de hoy se hace el harakiri no quiere ni pensar lo que se ha cortado Fernando Alonso pero bueno lo vamos a dejar aquí amigo

Voz 0089 13:47 esperamos de vuelta un abrazo Ponce

Voz 1025 13:49 vuelvo ya ya estoy ya se había

Voz 0089 13:52 ya esperamos el miércoles señalan que el adiós a la más atractiva sin ninguna duda a lo largo de la semana un abrazo duda chao sin ninguna duda sin una Tuta está por aquí el blanco la Javi hola Álvaro estas vaya no se de elecciones de fútbol hemos contado los resultados en Segunda División quedan dos jornadas para el final el Rayo Majadahonda mismo descendería a Segunda División B y el playoff tal y como decíamos antes del Granada les saca cuatro puntos al Albacete con seis puntos todavía por por disputar estaba ha ascendido hasta el minuto setenta y ocho que marcó Aketxe

Voz 0699 14:22 sí también pendientes de semana comenzado las eliminatorias de ascenso a Segunda División en las eliminatorias de campeones que ser sobre la semana que viene hay dos ascensos el Fuenlabrada nado tres cero al Recreativo de Huelva y el Racing de Santander ha empatado a cero con el Atlético Baleares en el resto de las eliminatorias que son más largas tienen más difíciles ascenso Castilla tres Cartagena uno barajó cero logroñés uno Atlético B cero Mirandés cero Villarreal B cero Melilla dos Barakaldo uno Hércules uno yp Ponferradina dos Cartagena uno el próximo fin de semana las eliminatorias de vuelta

Voz 0089 14:56 claro que el Cartagena por cierto ha dicho que va a impedir a cualquier persona que vaya con la camiseta del Real Madrid el próximo fin de semana esta eso eso es lo que he hecho

Voz 0699 15:04 sí sí en ciclismo en el Giro de Italia decimoquinta etapa ahí está Borja Cuadrado como todos los días a esa etapa

Voz 1025 15:11 hola Borja Borja Álvaro qué tal muy buenas noches bueno pues ha ganado notario catálogo el italiano del Astana han llegado los dos

Voz 0298 15:18 italianos a tanto él como Qahtani la línea de meta ha impuesto así una jornada en la que se ha consolidado el ecuatoriano Richard cara paz como líder atención de esta bonita etapa que era un homenaje al Giro de Lombardía cara falaz el corredor del Movistar es líder con cuarenta y siete segundos respecto al eslovenos Leach que ha tenido un problema mecánico que ha tenido una caída también me violenta contra el guardarraíl terceros Nibali uno cuarenta y siete mientras que Mikel Landa es quinto a tres quince por lo tanto una semana para que finalice un que va a estar plagado de montaña y seguramente plagado de sorpresas en la clasificación general

Voz 1269 15:50 gracias Borja ideal

Voz 0699 15:52 al terminar un poco el repaso al polideportivo anoche se clasificaron los Toronto Raptors para las Finales de la NBA en el que aseguraba bueno gente en Toronto si se han proclamado campeones del Este tras vencer a los Milwaukee Bucks empezaron perdiendo cero dos esa eliminatoria ya al final han ganado los cuatro seguidos han impuesto por cuatro dos el significa que vamos a estar viendo a dos españoles penal pues el anillo a Marc Gasol ya Serge Ibaka es la primera vez que los canadienses son campeones del Este ir esas finales por el anillo empezarán el jueves hispana venir a los Golden State Warriors que ya la semana pasada fueron campeones del Oeste venciendo por cuatro cero a Portland

Voz 0089 16:28 sí si me equivoco Mirasol Héctor González al lector muy bien

Voz 0699 16:30 qué tal muy buenas Álvarez corregirme solo Pau Gasol

Voz 0089 16:33 es el único español hasta el punto que ha ganado un anillo

Voz 0699 16:36 Nico que ha ganado anillo y luego de otros dos españoles que ya han han disputado el anillo en esas finales que es Calderón el año pasado en Cleveland Cavaliers ya hace más años creo que en dos mil doce Serge Ibaka con otra como ganado al final no lo ganaron la ganar ni Chelsea va a Calderón el único tiene anillo español Pau

Voz 0089 16:50 venga a y ya sé aquí todos vamos con Toronto evidentemente pero Toronto Warriors quién gana y cuanto

Voz 1025 16:56 no va a ganar Warriors yo creo aunque me gustaría que fuera todo cero no quizá cuatro uno al mejor actor lleva a decir cuatro no diré cuatro dos para darle un poco más la prensa Eros vamos en el diario Éibar las cuentas salen el Madrid no superaría el tope salarial que recomienda la ECA en Mundo Deportivo dudas con Valverde en el seno del Barça ese debate es el técnico es la figura adecuada para llevar a cabo una revolución necesaria en el Sport alta tensión el Barça afronta decisiones cruciales tras el KO copero la portada gracias sector de As viene a cuento de las palabras

el recientemente renovado el técnico del hasta el año dos veintiuno curiosidades sobre Neymar y en va P ha vuelto a decir lo mismo que hace unos días medios claro pero no puedo prometer nada porque eso sería ingenuo y no quiero ser ingenuo en este nuevo fiable preguntaban por la continuidad en y merienda P

