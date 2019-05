Vox, el salvavidas

Voz 1603

buenos días puede que Vox haya quedado por debajo de sus expectativas pero es escalofriante comprobar de qué forma van a influir en el nuevo ciclo político que se abre este veintisiete de mayo piensa sobre todo en Madrid en su ayuntamiento y en su comunidad no tanto por la fuerza real que han cosechado en las urnas sino por el desparpajo con el que el PP y Ciudadanos se han abrazado a los de Abascal como un salvavidas que le rescata del naufragio especialmente los populares que se han dejado casi diez puntos de apoyo aunque a juzgar por las imágenes de anoche Pablo Casado ni se dio cuenta estaba exultante al comprobar que el PP resiste y Rivera no se los merienda de momento los resultados de Madrid le han insuflado oxígeno pero resultaba casi impúdico ver como proclamaba ya alcalde a Sánchez Almeida presidenta a Díaz Ayuso supongo que tanto PP como ciudadanos intuyen ya que el precio de los cuatro concejales de Vox en el Ayuntamiento y los doce en la Asamblea de Madrid se ha disparado respecto a los pactos en Andalucía Pedro Sánchez a que las cosas se le complican en Moncloa lanzó un mensaje al aire hay otras mayorías posibles fuera de los dos bloques mientras tanto Pablo Iglesias escondía en una noche aciaga para la formación morada las fuerzas del cambio de dos mil quince divididas no pueden con las derechas también divididas pero sin complejos para gobernar