La tristeza del vencedor, la euforia del vencido

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos necesitaríamos mucho tiempo para examinar la gran cantidad de datos que proporcionó la jornada de ayer el principal de todos ellos es que el veintiséis de mayo confirmó el veintiocho de abril y que por tanto el PSOE ha reforzado su victoria de las generales con el añadido de un gran éxito en Europa y sin embargo los socialistas ofrecían ayer una imagen de frustración porque algunos de sus triunfos no podrán ser cobrados Sí Se mantienen las anunciadas líneas rojas que cierran el paso al PSOE ya abren los brazos dos la euforia lo encontramos en el Partido Popular aunque no para de perder votos así que en espera de lo que ocurre con los pactos de gobernabilidad se pueden afirmar en unas cuantas cosas con el PSOE el frente España inicia un ciclo de hegemonía de la izquierda ISE aclara el Gobierno Sánchez porque no tiene sentido alguno la coalición con Podemos el PP no para de perder votos pero salva su arriesgada situación gracias al fallido sorpasso eso de ciudadanos a los que sigue faltando estructura territorial hizo Brando soberbia ya las carambolas que le llevan al éxito en Madrid los populares se están especializando en lo que siempre denostaron en gobernar a pesar de perder Vox se afirma en la revista nacional con notable presencia en la capital y sobre todo con la llave de la alcaldía de la comunidad pero sin la trompeta sería de las generales muchos de sus votantes regresaron a la casa madre Podemos es una marca que se desploma en la Comunidad de Madrid de forma clamorosa Íñigo Errejón triplicó en votos a los de Pablo Iglesias que ha de decidir si se refunda o se funde la división en el universo morado ha resultado como se temía un auténtico desastre en fin cumplido el serial electoral de primavera se abre un cuatrienio sin elecciones es la hora de ver si nuestros líderes son capaces de mirar lejos Pedro Sánchez líder indiscutible del primer partido el país asume el compromiso de abanderar esta estabilidad una responsabilidad que debería asumir también Pablo Casado si el resultado de las generales le hizo meditar le alejó de vos le convirtió en cientista los resultados de ayer deberían también hacer meditar devolver el sentido de Estado como reacción a la Ribera puede engañarse con su capacidad en las negociaciones de gobernabilidad pero su objetivo número uno convertirse en líder de la oposición ha fracasado si su soberbia no le ceguera podría ser factor decisivo en esa estabilización que los españoles exigen por de pronto en este lunes de resaca las situaciones paradójica melancolía en los ganadores euforia en los perdedores