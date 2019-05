Begoña Villacís: "No vetamos al PSOE"

Voz 1727 00:00 ocho y cuarenta y uno siete y cuarenta y uno en canarios hay una candidata que está despierta ya Begoña Villacís conocías

Voz 1 00:06 sí sí

Voz 1727 00:09 no me extraña porque es más reciente antes de nada lo importante como está usted cómo está la criatura

Voz 1 00:16 en ha dejado dormir estupendamente quejas es la ha aportado esta noche se ha cortado porta fenomenal yo creo que la vida que me he dado en campaña incluye

Voz 1727 00:27 que esa ha nacido sabiendo ya concejala electa de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid le tengo que dar la enhorabuena va a ser vice alcaldesa de Díaz en el

Voz 2 00:37 yo creo que es muy pronto para para despejar todas las incógnitas pero yo creo que sí puede acercarme la enhorabuena al igual que Jendel para la gente gastaba todo este proyecto que hemos cuatro años porque de los cuatro partidos que estamos en el Consistorio a día de hoy el único con crecido somos nosotros el resto ha bajado hemos aumentado en cincuenta y siete por ciento en los escáneres que tenemos eso pues se yo creo que la verdad es que es porque la verdad es que todo esto

Voz 1 01:05 vamos muchísimo crecer entonces

Voz 1727 01:08 crecer Begoña Villacís para ser el sherpa del Partido Popular que conserve la Comunidad de Madrid y que recupere el Ayuntamiento de la capital de España obliga a replantearse la estrategia a Ciudadanos porque no acaban de pasar a los populares

Voz 2 01:23 bueno en sí mismo no pasar duramente nuestra estrategia no era evidentemente ganar la alcaldía de Madrid no siempre consigue todos sus objetivos pero yo me nosotros estamos un ayuntamiento en el Partido Popular tenía veintiún concejales el ilegal Partido Socialista tenía nueve concejales llevaran Madrid tenía veinte uno de esos partidos ante validado concejales todos han bajado igual no todos los partidos bajan hito el único que subes pues yo creo que para felicitarnos aun así que yo no creo en los cien metros espectaculares y que luego te al dolor de rodillas sino que creemos que usted cimientos poquito a poquito pero descubriendo un solo nuevo en cada una de las votaciones yo recuerdo el último nosotros decidimos en Madrid teníamos el señor Tezanos en el último mociones no estaba nueve concejales y al final hemos tenido once con lo cual bueno me siento satisfecha porque hemos que hemos realizado y ahora que ha tengo esa así que yo creo que el resultado todavía está lejos

Voz 1727 02:29 le voy a poner el el reclamo que les hizo anoche el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez

Voz 1722 02:35 también apeló a la responsabilidad de los líderes políticos nacionales para no dejar en manos de la ultraderecha española la estabilidad de gobiernos municipales de gobiernos autonómicos es hora de que se levante el cordón sanitario al Partido Socialista imponer o apartar a la ultraderecha

Voz 1727 02:53 Ciudadanos mantiene Begoña Villacís hoy esta mañana el veto al PSOE en la Comunidad de Madrid en el Ayuntamiento de Madrid en Castilla y León el veto genérico que hicieron ustedes

Voz 2 03:05 bueno es que eso es así tampoco hemos parado dudar porque ya no podemos aumentarlo al Partido Socialista es más para el quinto la campaña fueron muchas las veces las que me lo preguntaron si yo vetaba el Partido Socialista en ningún tipo de negociación yo dije que no que no te vetaba iré hechos ver para puerta hoy es decir del señor Pérez Dani Hernández perfectamente podría apoyar otro gobierno que no fuesen la señora Carmena yo os digo abriendo la puerta sí que perfectamente podría hacerlo así que

Voz 1727 03:35 en la Comunidad de Madrid en la que me perdone perdone que insista en la Comunidad de Madrid ustedes van a apoyar si os si el Gobierno de la señora Díaz Ayuso

Voz 2 03:43 el me Madrid tendremos que negociar con la señora había que Ayuso pedí porque con él lo el Ayuntamiento hablando de las alusiones si alguien se tiene que ha vivido por las palabras de Pedro Sánchez es precisamente Pepu Hernández porque están sumando como estuve en Andalucía que que hay otro tipo de gobierno o que ellos puedan ir eso colmar parque de de esas negociaciones no y sobre todo lo más importante es cuál es el proyecto que gobierna y como Segovia para Madrid y no tanto quién les los conforman sí que aprovechó también para para que aumenta el señor Pepu que podría perfectamente sin la parte activa

Voz 1727 04:22 provoca cansancio en Ciudadanos pensar que esta de sí esta vez sí esta vez sí nunca llega el momento de ser el partido más votado del centro la derecha

Voz 2 04:33 a ver no provoca cansancio porque yo creo que hay otros partidos que se les nota están cansados pero es porque cada vez que hablen las urnas se van desinflando y nosotros la verdad es que cada vez que avivó las urnas cada vez que hemos mejor mejor resultado y además en Cataluña hemos llegado cuando hablas selecciones inundado criamos provocaba un cambio de gobierno es decir que que sí que estamos definiendo en mapa político Ikea baby con mejores resultados yo no recuerdo una sola noche electoral de las últimas que resultado yo ha sido agridulce muchísimo menos todo lo contrario por tanto yo creo que las cosas iban consiguiendo poco a poco en siempre que tiene mucha prisa hay gente que tiene mucha ansia creo que eso es salga acá pagando en las urnas porque hay partidos que hacen pero he que apuestan por un crecimiento a corto plazo y eso hace que lo hemos visto compartidos con Podemos por ejemplo que que creía que apuestan por crecimientos a corto plazo pero luego eso hace que que no sean proyectos que tuve a largo plazo y nosotros te queremos mucho más en el crecimiento la quita que de realmente de un pues yo cuando España vamos superando Coco a Cuco antes y después no se lo habremos estoy como ciudad