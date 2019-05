José Luis Ábalos: "Me preocupa que podamos normalizar la entrada de la utraderecha en las instituciones"

Voz 1727 00:00 saludar a José Luis Ábalos muy buenos días

Voz 1 00:02 hola qué tal ministro de Fomento en función

Voz 1727 00:05 el secretario de Organización del PSOE le tengo que felicitar porque han tenido ustedes un buen resultado y sin embargo anoche les veíamos que era con la sensación de que era una victoria como un regusto amargo comparte esa impresión

Voz 1 00:20 exactamente sí pero yo creo que esa es la imagen de que tiene la responsabilidad de los resultados sabedor además que pese a ser fuerza política en muchas comunidades hay una inquietud y que se pueda dar entrada a la extrema derecha no pero interpreto como responsabilidad otros parece que es había salvado de alguna gran catástrofe simplemente para salvar la noche porque realmente las formaciones políticas más allá del Gobierno Se jugaban en todas una cuestión existencial algunas las mismas caras durante la noche pero lo que que no tengan ese problema a mí lo que realmente me preocupa es que podamos legitimar o normalizar el acceso de la ultraderecha a la existente

Voz 1727 01:11 qué ha fallado en Madrid señor Ábalos

Voz 1 01:14 bueno he el Partido Socialista es la fuerza más votada en la Comunidad de esa fue la más votada como sin duda hay otros que se han perdido por la izquierda que salir de ahí que también reflexionar no las opciones de gobierno tienen que ser mucho más consistentes y tiene que encajar más problemas de los inconvenientes que se pueden asumir en otros ámbitos de la vida pero no cuando afectara la demanda

Voz 1727 01:44 el gobierno de coalición con Unidas Podemos está hoy un poco más lejos que el viernes

Voz 1 01:49 bueno nosotros siempre hemos mantenido la misma propuesta mi vida propuesta un Gobierno de carácter social demócrata pero abierto progresista es vienesa estamos que es un poco la que que caracterizó al actual Gobierno no que caracteriza al actual Gobierno en esa línea es la que siempre hemos apostado

Voz 1727 02:14 hay dos escenarios muy delicados muy concretos que el ERE Le voy a plantear porque tienen que ver con los resultados de ayer el PSOE va a tener que decidir pronto el primero en Canarias el futuro político en las Islas

Voz 2 02:28 en él consecuencias a nivel nacional Eric Pestano Radio Club Tenerife buenos días cuéntanos qué tal muy buenos días Pepa pues sí porque el Partido Socialista ha ganado es un gran incremento en número escaños en el Parlamento autonómico pasa de quince a veinticinco pero la segunda fuerza es Coalición Canaria que también sube Plaza de dieciocho a veinte en general el resto de la Cámara queda de la siguiente manera baja un poco el Partido Popular de doce a once Nueva Canarias con cinco podemos pasa de siete a cuatro diputados cuál será la clave pues hay varias el partido insularista agrupación socialista Gomera obtiene tres diputados y ni siquiera va a poder formar grupo grupo propio y esto significa que por un lado si se puede formar un gobierno de izquierdas con Partido Socialista Podemos Nueva Canarias con el apoyo de este grupo insularista un gobierno de centro derecha con Coalición Canaria con el Partido Popular Icon Ciudadanos hay una tercera vía porque el pacto también podría darse entre el Partido Socialista y Coalición Canaria que podría ser condición a cambio del apoyo de los dos diputados de Coalición Canaria a la investidura de Pedro Sánchez Ana Oramas Guadalupe González Taño en la Cámara Baja eso sí ojo han dicho que no apoyarán un futuro gobierno en el que esté incluido Podemos veremos señala

Voz 1727 03:45 los ustedes están en disposición de buscar apoyos para sacar a Coalición Canaria del Gobierno de las Islas nuestro compañero lo ha explicado perfectamente pero eso puede tener consecuencias en cuanto al voto de Coalición Canaria para la investidura de Sánchez en general para sacar leyes adelante porque tienen en el Parlamento una situación como esta vida muy justita muy justita que decisión tomarán

Voz 1 04:05 pues una de las alternativas que se ha descrito pueda consolidarse no porque lo hiciera concurrencia en todos los casos de una agrupación que no llegas al grupo como se ha dicho y que tendrían que pronunciarse lo importante es en todo caso la espectacular aumento de confianza que reciben los socialistas canarios y yo creo que eso es muy importante sobre todo cómo habían sido objeto no de crítica en todo este tiempo pero a partir de ahí es verdad que la gobernabilidad se complica con esa fragmentación

Voz 1727 04:44 no descartan no descarta buscar el acuerdo con Coalición Canaria por lo que veo

Voz 1 04:48 doce de agosto pero tenemos que abordar de hecho Common dada la fragmentación pues nos va a tocar a revisar al español por eso viva vuelva para designar una comisión dedicada justamente a esta cuestión de los acuerdos que por otra parte hay que recordar que los caso tienen que ser sometidos también a la militancia las propuestas de acuerdo

Voz 2 05:13 en Navarra se enfrenta a un dilema los socialistas digo o dejar gobernar a la derecha o dejarse investir por los nacionalistas vascos también por el resto de fuerzas de la izquierda de toda la izquierda Paddy Pamplona Álvaro Valderrama buenos días qué tal buenos días no parece sencillo el escenario al que se ha enfrentado al Partido Socialista de Navarra que se ha convertido con once escaños en la segunda fuerza en representación en la comunidad en la formación a la que todos miran para formar gobierno si María Chivite la líder del PSN mira a la derecha se encuentra los diecinueve parlamentarios de Navarra Suma la coalición formada por UPN Partido Popular y Ciudadanos similar al otro lado se topa con los veinte representantes del actual gobierno cuatripartito compuesto por Geroa Bai Euskal Herria Bildu Podemos e Izquierda Ezkerra idea Navarra Suma en un lado de Bildu en el otro María Chivite dice esto

Voz 3 06:01 no vamos a hacer un acuerdo de gobierno con EH Bildu le vamos a dar nuestros votos al señor Esparza para que sea presidente salimos en esta campaña electoral a liderar seguimos manteniendo que queremos liderar el próximo Gobierno Navarra

Voz 2 06:14 se prevén tiempos por tanto de interesantes conversaciones en la búsqueda de alianzas para formar

Voz 1727 06:18 con gobiernos hablan a liderar sí señor Ábalos pero aún con Bildu con un Esparta las cuentas son las que son

Voz 1 06:25 bueno no son así en todo caso lo que está claro es que nosotros no tenemos eh

Voz 4 06:33 en una o ninguna voluntad de de formar ninguna fórmula de Gobierno aunque contemplar habido no

Voz 1 06:40 en ese sería digamos nuestra nuestra línea no

Voz 1727 06:45 la línea roja la línea roja sería Bildu si lo entiendo bien

Voz 1 06:49 sí pero lo único que pedimos a así a un centro derecha ella la derecha democrática o al centrismo liberalismo igual con respecto a la ultraderecha creo que tendríamos que tener todos en este país con cuales formaciones no debemos estar pronto

Voz 1727 07:05 cuénteme lo que sepa de la Reunión en esta noche de Pedro Sánchez con Macron en el Elíseo me imagino que es por las elecciones europeas claro pero sirve de presión también para Rivera porque Macron es un auto referencia constante

Voz 1 07:19 bueno en general la posición liberal europea no eso decía al principio que no podemos normalizar lo que en Europa es absolutamente alarmante y es que partidos que se denominan liberales supongan el acceso de la ultraderecha no cuando ha sido claramente minoritaria España no afortunadamente eso es una gran responsabilidad la verdad es que en Europa hay una mayoría claramente europeísta hay que trabajar en esa dirección y los otros siete españoles tienen mucha habernos ayudado por qué es el país de la socialdemocracia mejor ha quedado ha estado por entre el cuarto muy muy importante no es lo que viene a confirmar realmente la denuncia nacional de apoyo al Gobierno

Voz 1727 08:08 interpretamos bien si decimos que anoche Sánchez pidió a ciudadanos bailar bailar juntos en Castilla y León en Murcia en Aragón abandonará Podemos como aliado y buscar a Ciudadanos

Voz 1 08:20 no no no exactamente así lo que se que instamos es que eh digamos temer tenemos clara conciencia de cuáles han sido las las fuerzas políticas mayoritarias no ha ganado donde se ha depositado la Mijalkov fianza que desde luego no sea el responsable de que la ultraderecha entre los gobiernos eso quiere decir ningún pacto de socios en absoluto si no poder llegar a algunos acuerdos que pongan freno a las fuerzas que no respeta la Constitución vengan de donde vengan y que si realmente el objetivo es ese de defender el marco constitucional pues todos los tenemos que tener la responsabilidad de que determinadas fuerzas políticas no formen parte del ámbito gobernabilidad