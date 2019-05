Díaz Ayuso no descarta que Vox entre en el gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 0374

00:10

por eso la tengo que felicitar porque el PP ha perdido trescientos mil votos dieciocho diputados en la Comunidad de Madrid bueno a evidentemente el Partido Popular no ha tenido de los resultados de otras ocasiones pero es un resultado suficiente como para que políticas que defendemos como es la bajada de impuestos la libertad de horarios comerciales la libertad de elección de hospital de médico o de colegio sigan adelante pero a qué atribuye esta caída trescientos mil votos no son pocos no no son pocos y yo creo que ha habido muchas circunstancias hemos heredado en mi caso ahora mismo un partido donde tiene que lidiar con una fragmentación del voto y en mi caso lo que a mí me acompañara como Partido Popular de Madrid ese acercarme y volver a recuperar el pulso con la calle yo creo que han sido después de muchos años y bueno pues un proyecto que necesitaba una renovación y ahora lo que tenemos que hacer es volver a hablar con ese electorado que en algún momento por diversas circunstancias se sintieron más alejados de nosotros para volver a recuperarlo pero creo que al menos lo que importa es que seguimos aquí y que nosotros hemos sido un partido que ha hecho muchos presupuestos que ha gestionado servicios públicos durante muchos años que hemos hecho grandes infraestructuras Metrosur la M30 hospitales bilingüismo y queremos ahora es seguir adelante como presidenta sin ninguna duda pues acabamos de hablar con Iván Espinosa de los Monteros Vox que nos ha dicho que en fin para votarle ustedes esta vez quieren tocar poder quiere entrar en el Gobierno usted está dispuesta a meter a Vox en el Gobierno de la unidad de Madrid bueno lo que tengo que hacer ahora es por respeto a sus votantes es en lugar de hablar de por ellos hablar primero con sus dirigentes y después ya decirle a los medios que va a haber en tanto en el caso de ciudadanos como te Vox voy a hacer lo mismo y les voy a dar el mismo trato respetuoso Se trata como digo de que nosotros nos sentemos a hablar veamos a qué acuerdos podemos llegar y luego ya hablar con la prensa lo importante ahora es unir ayer hablé con el señor Gabilondo un señor he de decirlo es una persona con la que hemos tenido siempre un trato cordial cosa que es fácil hay y es la persona a la que llamen para felicitarle porque obtuvo un muy buen resultado por aclarar usted no descarta meter a Vox en el Gobierno esto es que la pregunta que le vamos a repetir de aquella Gobierno hice no hay hizo una y otra alternativa pues no lo sé desde luego ahora mismo no pero tampoco sé con qué ánimo vamos a estar y vamos a ver las negociaciones tengo que hablar primero con mi socio preferente que es Ciudadanos a ver que quieren ellos y hasta que yo no hable con Ciudadanos después hablé con Vox no puedo saber lo que tengo delante y a que me enfrento tiene una infracción de haberle salvado el cuello político Pablo Casado tengo la sensación de haberles salvado el bolsillo a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso fuerte la tarea muchísimas gracias Pepa un abrazo buenos días