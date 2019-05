no hay nada nuevo respecto a la cinta original basada en el famoso cuento de Las mil y una noches la historia narra las aventuras de un joven ladrón fue lo que se enamora de la hija del sultán y acepta el reto del malvado Jafar para encontrar una lámpara mágica

es es Bramor histriónico Will Smith interpreta al genio encargado de conceder esos tres deseos Saladino el primero convertirse en príncipe para sortear la ley que no permita la princesa Yasmin casarse con un plebeyo

pero la clave está en los detalles perfecta aunque no te entiendo porque si ya les gustas por qué cambiar ya te lo he dicho tiene que casarse con un príncipe

espectacular cantar bailar drama comedia acción aventura todo lo que he cultivado como artista los últimos treinta años lo he podido hacer en una película y el gran cambio con las imágenes generadas por ordenador te permite tener una dos tres y hasta cuatro oportunidades para hacerlo bien una vez en el ensayo con el set en captura de movimientos se puede intentar diferente así que tienes todas esas oportunidades para conseguirlo

Voz 6

02:50

para los mítines de lo mejor de hacer una película familiar con lo que no estoy familiarizado es el calor que irradia como película con un espíritu positivo ingenieros hostio Llanos nunca había tenido una reacción así con una película honestamente es ese espíritu generoso es anticíclico la película no es Cinca tiene un gusto positivo y eso es lo que me ha gustado