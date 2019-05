Alberto Chicote: "Lo que más me asuste es la cantidad de gente que se está quejando por algo que debería estar más que resuelto: la alimentación"

Voz 1995 00:00 Ellos tienen ese carácter gane no pierdan siempre serán Isona Nuestros cuerpos especiales sólo hacen cordón sanitario al mal humor pactan a derecha izquierda en cualquier mesa de debate gobiernan fuerzas de ironía y chascarrillos honre electos en todas las legislaturas de Hoy por hoy alcaldes de su casa concejales de Festejos de la de todos van siempre la con la papeleta la mano nuestros queridísimos cuerpos

Voz 1995 00:31 han hecho daño la gran base habitaba ahí forzado es que fuerza era justo ha salido a mi izquierda

Voz 1 00:39 yo Turrubia no es buen día para sentarse allí en esta ciudad ya sé que no estoy estoy en el sitio malo

Voz 1995 00:45 en el lado oscuro contento pues porque les contestó

Voz 0460 00:48 hombre que cuenta infeliz Dani Mateo muy buenos días feliz yo feliz porque es que nadie va a pensar en la risa correcto es que la risa es que se nos avecinan son buenísimas yo por ejemplo oye he ido a coger un víctimas habían quitado la ya han puesto caballos He venido a caballo a la radio que bonito todo va a ser un corazón en una cumbre verdad

Voz 1995 01:06 que por una parte lo que ganas de salud lo que pierdes pero en esa lucha eh lo de haber matado un hijo pero yo lo que no se ya el maestro con la derecha se vive mucho mejor mira mucho más

Voz 0460 01:17 en Madrid que hay muchos rellenar de dientes ha ganado Díaz Ayuso tranquilos porque ha ganado justa esta vez pero veréis dentro de cuatro años cuando voten los concebidos no nativos va a arrasar concebido ganó cielos claro dónde estás tú yo en la radio no

Voz 1 01:35 no no no un extras en la pomada en Haditha pues es que me suena rarísimo concebida pero como Iñaki como conmigo

Voz 1995 01:41 el material que sale de las campañas electorales lo desprecia directamente lo de

Voz 1 01:45 no no es que no sé qué aportar más Yoigo a Díaz Ayuso digo yo que aporta ya después de esta señora me parece ya comedia cada frase

Voz 1995 01:52 sí sí es que me voy a quedar corto la la expresión desde luego hoy el eslogan sería ríete tú friends acto le gusta mucho cómo con qué tal hoy ríete tú ríete tú que a mí me da la risa bueno en fin menos mal menos mal que tenemos un estuvo ya está estaría ya el tema lector ya al ya estamos hasta Álava

Voz 0460 02:12 en todo el mundo tranquilo porque según los últimos datos cotejado han ganado político se en todos lados con lo cual nada va a cambiar siguen siendo políticos

Voz 1995 02:24 menos mal que esta mañana tenemos con nosotros Alberto Chicote muy buenos días Albert Albert

Voz 0043 02:30 aquí también se tenían también

Voz 1995 02:32 en manos de ahí llevamos siento como el centro lo has dicho mal las dos estaba otra vez

Voz 1 02:39 colocado dices ya sea ya soy ya pagando no cuatro señoras a tu lado pero cuatro señores admirados

Voz 1995 02:45 tienes tuvo una vez más algo que contarnos nuevo estreno que encima va fenomenal pero es verdad que hemos tú que te dedicas hacer hacer feliz a la gente y la cocina Ari y ayudarnos a cocinar mejor que nuestras instituciones y nuestros ejércitos coman mejor será que en el faldón poco cocina lenta después de la que llevamos encima nos falta un poco ahora sí Slow Food Slow después el peón decíamos parar un poco y empezar a cocinar lentes

Voz 0043 03:10 tú a parar en algún momento por supuesto que no tiempo

Voz 1995 03:13 el freno todos y está desbocado Chicote Chicote presidió otra cosa que hacer así los ratos libres no te llama usábamos la noticia no no yo creo que en este día pues sería fantástico

Voz 0460 03:26 que ella en política tiene un pesadilla imagina ahí estos presos

Voz 2 03:30 esto está mal coño

Voz 1 03:33 da malos ya toda esta grasa

Voz 1995 03:36 min

Voz 1 03:40 nervios siempre los nervios se le ha bajado las no siempre pasa

Voz 1995 03:46 igual porque tiendo a a echar así como en como la la pierna a medio enroscada aquí cuerpos en las de la otras materias al botón que me voy para abajo es que la imagen es la mucho me pasa muchísimo mientras veíamos a saber de qué iba a hacer ya que es donde era claramente dicen es que claro hombre me está dando y me lenguado pequeño y me hubiera recuerdo que la última vez que estuviste en este programa Alberto sí bueno hicimos lanzamos un compromiso así lo vamos a escuchar nuevo sin estamos una semana sin tocar nada cines comprometemos aquí la Audiencia hay un sentido era durante una semana no tocar el Twitter no tocar las pantallas simplemente lo que hacemos la vida coger un periódico de papel nos comprometimos Alberto a dejar la red de ETA yo aprovechado que puesto el corte para minas de con mensaje este es el nivel en el que en el que no hemos una semana dijimos una semana a mí la semana ahora sí hace muchísimo el otro día me dejé el móvil en casa bueno todo el día además no podía volver y todos todo el día

Voz 0043 04:46 ya

Voz 1995 04:47 nunca pensé que fuese tan larga únicamente no tan dependiente yo pensé que bueno pues tampoco estando allí

Voz 0043 04:54 día sin tuiteros cine bisagra amo bueno alcohol

Voz 1995 04:56 pero puede revisar otra manera tal

Voz 0043 04:58 hostia tío ese esa sensación de solidez de la mano al bolsillo

Voz 1995 05:01 yo permanentemente como que va a invitar a todo el mundo no porque ya no los bolsillos y lo peor sabes que ir al baño tener que volver a leer el tiempo sé que eso durante muchos años lo más leído en España no era plan neta en lo del Quijote eran las instrucciones portugués

Voz 1 05:19 que sí que sabemos un montón de palabra venden muy bien en el baño no baños algún motivo pues eso casi igual que Sonko hablamos casi igual

Voz 1995 05:30 estamos tan metidos hablábamos antes de la colaboración y demás que no sea tanto en esa nueva economía que no tiene mucho pues que estamos metidos en las redes que es absurdo querer salir de ellas ya vivimos en ese mundo de comunicación que hace que tú estén es un programa que tiene un adelanto en Twitter que va comentar a alguien en Instagram eso está ahí ya no se puede modificar bueno

Voz 0043 05:50 de hecho es que es una manera de de poder primero recibir el feedback de de quién está disfrutando o no del trabajo hecho previamente no yo creo que antes antes solamente tenías bueno ese numerito de la audiencia el día siguiente pero ni siquiera ese número te decía Si a todos esos que lo habían visto les había gustado les había aparecido bien

Voz 1995 06:12 bueno o no

Voz 0043 06:14 esa viendo porque yo que se querían despotricar de Di ahora sí que es cierto que tiene una manera de poder recibir esas sensaciones esas repercusiones en este caso cuando hablamos de te lo vas a comer que en que te hace como que todo se enriquezca bastante más no de hecho me sigue sorprendiendo muchísimo hoy hoy es lunes el programa tiene emisión los miércoles por la noche todavía sigo recibiendo tanto de un modo particular como en general impresiones y repercusiones de la misión del miércoles pasado días es algo de lo que de verdad que no sentimos súper orgulloso porque no es habitual que un programa de televisión aguante o repercuta tanto tiempo daba como hay en parrilla en en actividad cuando tendemos siempre ahí como decías tan tan rápido que es lo que acaba ahora se olvida ahora más uno ya está se acabó

Voz 1995 07:09 vale lo viví lo conocí me afortunadamente CC esta esta es que acababa Ónega dependen a veces difíciles sí luego hablaremos de Juego de Tronos tengo que hacer de esta pregunta porque todo el mundo ya es consciente me hago una pregunta y un comentario estas estas guapo el que ibas a preguntar lo de que me había parecido el final ahora no creo en las ahora pero antes de eso estás guapa madre dice igual que tú

Voz 1 07:38 mi madre siempre es muy guapo guapísimo arcano si bien es verdad que son iguales pero sabes que tuve que mirar a ver quién era claro que yo no lo sabía que de repente con cuando escuché no sé cuántas veces lo de eres como arcanos de mayor dice bueno pues yo del padre de a ver quién es este sobre todo el día de la lo cobró arcano suena a nombre de viejo entonces dijiste pero bueno Arca no también suena como acosa de de literatura fantástica pero sí ahora déjame que pegaba claro después del elogio

Voz 1995 08:12 te cambia el carácter retraído cuántos kilos cuarenta cuarenta cuarenta y dos prendas de los tío intercambia carácter que va pero se puede cambiar el carácter de las personas solamente porque

Voz 1 08:21 sí la de tengo un amigo dejó de comer y de fumar y menuda vida nos dio pie luego ya murió pero pero no pero pero por lo menos murió el antes que vosotros también lo mataron lo mataron

Voz 0043 08:34 que el CD que se han suplido después de pijo que lo del para mí es como como nunca pensé que iba a poder lograr esto yo hago más que pensar y por qué no dice esto yo antes ya me habría venido Ancic india

Voz 1995 08:46 hemos forzó que hecho ahora espió a punto de cumplir los cincuenta

Voz 0043 08:50 lo hubiese hecho cuando estaba a punto de cumplir los Juan

Voz 1995 08:52 sí porque además yo recuerdo haber dicho para los cuarenta y me voy a poner fíjate y han pasado diez años bueno es igual mejor tarde que nunca pero sí que es verdad que lo pienso muchas veces jode si el esfuerzo al mismo pues igual mejor antes que después con cuarenta kilos de podría estar hecho un pinche

Voz 1 09:08 de copias lo que cuarenta de verdad Alberto con un si uno pequeño lleva ya lo restaurante año abrazó a los que pongan pero vamos a hacer una pequeña pausa una cosas pequeñas claro vale ver tapas para Vinci claro

Voz 1995 09:21 sí es más pequeñas te lo vas a comer es el es el nuevo programa de Alberto Chicote vamos a hablar de ello en el segundo pero antes tengo que acepte la pregunta cuál de estas frases tuya se ajustaría mejora tu opinión sobre la última temporada de Juego de Tronos

Voz 3 09:33 a a luz y no pepinillos ni ve pin pam

Voz 0043 09:42 oh

Voz 1995 09:44 en una palabra mierda en dos puta mierda pues yo diría que son más la primera lucir también ellas hay de verdad y no te gusto no pasa nada me lo pasé que me lo pasé común

Voz 1 09:57 qué tal ha ido muy bien Bin mucho mucho estamos muy pesados pero con poco me gustó mucho si te lo juro que no me va a mí también y en todo caso pues sí que le afecta el carácter lo de los cuarenta años el bastón de Siria me gustó Santiago encargado juego ayuda a gusto gustaba más de lo vamos a hacer una pausa por dentro pero en el lado adecuado de lo

Voz 1995 10:31 sí pero vas a comer en unos segundos Alberto Chicote

Voz 1995 10:41 la primera temporada del programa te lo vas a comer bueno en preguntas te lo vas a Rubén fue una de las si se preguntan en un programa erótico que llegaba la te a claro fue una de las grandes revelaciones de la televisión el año pasado casi dos millones de personas vieron cada semana como Alberto Chicote sacaba a relucir las carencias de los servicios de limitación de instituciones empresas hospitales pues residencias de mayo hace sólo un par de semanas te lo vas a comer estrenado su segunda temporada en laSexta manteniendo intactas sus premisas investigar mostrar denunciar aquello que no se estaba que no se está haciendo bien en un campo que nos afectan directamente como la alimentación

Voz 1995 11:22 a los por tanto a M a La Sexta te lo vas a comer con Alberto Chicote que sigue sigue revalidado el electos Inge como una como se nos había ocurrido antes igual que tu decías a como lo hacía antes como no sino nos había ocurrido ir a ver qué comen los militares ir a los colegios y residencias

Voz 0043 11:40 pues yo creo que sí que es la hoy ha ocurrido a muchísima gente de hecho siempre lo cuenta de esta manera yo creo que desde no sé el segundo capítulo de pesadilla o algo así siempre hay alguien que te dice es que venir al cole de mis niños tienes que venir al hospital donde están no sé quien pero claro como que no entra dentro del formato porque empecé a día de tienen que llamar para reclamar toda ayuda todo esto bueno pues era una cosa que se queda by hasta que hasta que el año pasado pues Mario López el director de La Sexta dijo oye si hacemos una cosa que en vez de ser que te llame pues te presentes tú a ver qué es lo que pasa

Voz 1995 12:16 dije pues me parece muy buena idea

Voz 0043 12:18 más allá porque además siempre hay un montón de gente que que está reclamando Inma y mía quede gente a mí lo que más me asusta de de te lo vas a comer es la cantidad enorme de gente que se está quejando de cosas que tienen que ver con con algo que tenía que estar más que resuelto desde el día uno que es la limitación de las personas que están eso como dices en un hospital los militares que están ejercito esta semana que viene que vamos con la alimentación de las personas mayores vamos a residencias vamos a revisar cómo es esa comida que se ofrecía a domicilio por la ley de dependencia a la gente que no tiene disponibilidad para poderlo hacer de otro modo eso sí que es la lucirán pepinillos eso no lo el final dejó si queda alucinar vivió pero pero bien serio el promueve la semana pasada el programa

Voz 1995 13:06 suya es la carta de un soldado que alertaba sobre la comida del ejércitos

Voz 0460 13:09 buenos días a Alberto un encuentro fue un soldado con más de diez años de ser debo mantenerme en el anonimato por tendría graves consecuencias si supiera quién escribe este email me pongo en contacto con usted para poner en conocimiento la situación en la que nos encontramos los militares con el tema de la alimentación nos dan en la mayoría de los casos lo que en otros sitios no querrían o no se podría vender en ningún con

Voz 1995 13:38 y tenía razón

Voz 0043 13:40 hombre es que de repente claro tú recibes esta tentación esta carta bueno denunciando algo que no dejadez no deja de ser pues el parecer de alguien que que reclama una atención cuando empiezas a rascar te das cuenta de que de que la queja es generalizada que curiosamente igual que en la carta que

Voz 1995 14:01 que qué me manda este este soldado la mayoría de la gente dice

Voz 0043 14:06 sí yo no puedo quejarme de ningún otro modo porque temo represalias por parte de mi es de mis mandos in y que de repente empiezas a mirar a mirar ahí ahí ahí haya ya hay la que la tienen aquí aquí liada de hecho un como te digo es que se ha movido muchísimo el tema asociaciones de soldados y militares han ha emitido su su opinión con comunicados apoyando lo que sucedió hoy diciendo que lo que me asusta que eso solamente la punta del iceberg porque en realidad ahí hay mucho Thomas detrás nosotros contamos lo que vimos tuvimos la oportunidad de poder entrar creo que donde difícilmente se centra como irte a unas maniobras a comprobar cómo son las cosas otra en los cuarteles que son espacios un poco complejos para para poder entrar y contar y bueno pues tuvimos la oportunidad de poder hablar eso sí a cara tapada otra vez el tema del anonimato por miedo a las represalias con gente que decía es que esto es terrible y bueno pues como siempre lo que hacemos es darle voz a aquellos a los que parece que o no la tienen o desde luego le responden con solamente silencio ya un

Voz 1995 15:18 pasen a lo emocional

Voz 0043 15:21 tú lo pasas mal joder pues claro como no lo vas a pasar mal y no depende de los de los casos sobre todo cuando te encuentras con gente que está especialmente desvalida o en defensa pues pues normal como no lo vas a pasar mal cuando cuando quién está al cargo o es el responsable este tipo de servicios pues resulta que o desconoce o no tienen idea o no le preocupa honor interesa o no lo vigila o no o lo que sea porque siempre uno algo toda esta negativa a qué conduce a que las cosas no se hagan cómo se deben a que haya gente que los tés sufriendo Ike en muchos casos pues como pudimos ver en el primer programa de esta temporada que fuimos a colegios de educación especial pues es la gente que está recibiendo ese no servicio porque es un servicio esas Un no servicio pues ni siquiera Tino opción de quejarse porque no tienen y los medios

Voz 1995 16:14 para poderlo hacer no que me refiero no no tienen posibilidad que están condenados vamos a luchar un momento un fragmento de ese problema precio ah sí

Voz 5 16:21 porque motivo han decidido tras la comida a su nieta échale venga pues lógicamente podrá tener esa incapacidad pero le puedo asegurar que es la niña más feliz del mundo Express así el feliz claro que no de que sufra que no lo pasé mal por esa Cominos imposible

Voz 1995 16:44 en muchas casas adversas tú descubres a gente que cuando tú le pones el espejo delante enseñas lo mal que está haciendo su trabajo o lo mal que estando que ver que mucha gente que parece que seguirá es consciente de la situación real de lo que está viviendo aquellos a los que supuestamente debía dar servicio

Voz 0043 17:04 es alucinante no es consciente de lo terriblemente mal

Voz 1995 17:06 que lo están haciendo yo yo mira

Voz 0043 17:09 en estos casos no sé qué es peor si el desconocimiento o esa falta de consciencia de la que hablas porque claro si alguien que está al frente es responsable de eso lo desconoce saber igual mejores poner a alguien que sí que tengas a conciencia no no a quién no le importa en el caso de que tenga la consciencia hilo a lo adecuado entonces pasa uno de ser un inconsciente incapaz que no sé qué es peor sinceramente pero al final por un motivo o por otro haya alguien que como digo está recibiendo un nuevo servicio en este programa que estrenamos el miércoles y el que viene que hablamos de la limitación de mayores cuando te encuentras con señores y señoras que están en su casa que que por la Ley de depende dependencia tienen a alguien que les echa una mano y que hay un tiempo de esa ayuda que tienen que ese canje ha por llevarles la comida a casa de alguien que me viene a casa un par de horas a echar una mano porque no tengo posibilidad de poderme atender yo sólo yo sola me canjear media hora de ese servicio a cambio de que medie entregan la comida Katerin au lo que se hostia cuando ves que esa gente te dice es que es que da igual que me lo traigan porque no me lo puedo comer o da igual que me traigan una cosa que me es que todo lo que me es una vergüenza que te lo digan las propias cuidadoras que van a casa de una persona ediciones que la comida que el detraen no vale un pimiento es que no sale a cuenta es que se va a la basura entera pero esto qué es que es terrible que es terrible porque además esto no nos olvidemos de que es público y lo pagamos entre todos resulta que cuando suelo presentas a quién es un el responsable de ese tema he traído aquí unas cositas parece que el hecho un ojo sabes como tú dices permanece en la impasibilidad como como si estuviesen pasando por enésima vez Terminator en la tele Zapatero Cruz escribes eso que les esa

Voz 1995 19:08 vamos a gente sector muy desfavorecido en una situación muy sensible muy delicada es lo que les dan de comer pues

Voz 0043 19:18 básicamente algo que según los papeles cumple con los parámetros Ike si te lo pones delante pues quiero decir esto funciona del siguiente modo hay hubo un ayuntamiento depende los lugares ayuntamientos comunidades que contará tan au establecen un pliego de condiciones para contratar a una empresa que se haga cargo de eso que esto ya huele como a me quito el marrón de encima no vende a asumir que lo hago pues la con

Voz 1995 19:45 dato a alguien le pongo esto encima de la mesa digo mira

Voz 1 19:48 bucle claro claro si no haces esto

Voz 0043 19:51 yo te pago tanto por esto cuál es la oferta más barata que tengo entre todos los que integran para concursar la oferta más barata siempre se lleva agua siempre se lleva el gato al agua la oferta más barata si alguien dice que en vez de hacerlo por cinco cuarenta y cinco treinta se lleve se llevar agua Easyjet a alguien sí que lo hace por cinco diez pues mejor que mejor porque los dos ramos otros veinte ya está y luego a mi me da la sensación de que nadie vigila que esos esté cumpliendo yo lo pongo encima de la mesa y aquí todos tan contentos pero luego luego todo esto que pone aquí que hay que dar comida en estas condiciones que tiene que tener esto que tiene que tener aquello que no se que no es igual eso eso ya es que yo creo que debe ser mucho lío vigilar debe ser mucho lío y hacer que se respeten las condiciones debe de ser mucho lío el el estar pendiente de que quien recibe ese código no servicio pues lo reciba como debe

Voz 1995 20:47 cómo define al Globo como a mí no me toca vamos pienso yo no lo sé no lo he constatado esto pero me da la sensación de que es decir

Voz 0043 20:55 de hecho bueno en este caso cuando estuvimos en la Alcaldía de Málaga donde lleve la comida que había recibido ese día por la mañana una señora a su casa porque en él hace dio iba a decir amablemente pero yo diría que gustosamente si bueno pues la edad tomar Vitienes os parece que sea también puedes porque me lo pones aquí en el ayuntamiento para comer todos no es lógico se está de maravilla es barato pues dentro de chico no sé cuál es el motivo por el cual no notan este servicio aquí se amplía buen argumento no

Voz 1995 21:27 pero eso además en un momento donde vivimos rodeados de información cada vez todos sabemos igual donde esté interesado interesa cada vez tenemos mucha más ideas sobre alimentación tenemos más claro lo bueno lo malo lo saludable lo que no lo es ya no no puedes engañar en el año dos mil diecinueve no puedes en que gestos muy sano yo no no no eso no cumple con lo que supuestamente debía hacer están cambiando las cosas Masia de que el programa llegue denuncie tienes constancia de que las cosas están cambiando que tu paso en algunos lugares ha supuesto un cambio hombre

Voz 0043 21:58 los de pronto yo creo que el nivel de repercusión que hemos tenido ha sido como te he dicho que me muy grande muy grande desde la primera temporada con aquel primer fin bueno cuando capítulo programa o X sodio en el que hablamos de de la residencia de ancianos bueno pues allí en Baby la en aquella residencia cambió cambiar muchas cosas para empezar cambió la dirección sí cambiaron muchas cosas con el resto de programas hemos sido moviendo cosas que me gustaría que fuese más desde luego desde luego me gustaría que todo cambiase radicalmente y que y que alguien me pudiese decir como hace bien poco además que un día me encontré con con un señor ELA pero además así que me lo encontré en la calle hostia el reto es que he estado de acuerdo del programa que dice así pues oye cambió cambió mucho la cosa joder cuánto te lo agradecemos esta Jo pues qué bien pues querían también es verdad que en otros sitios ten en cuenta bajo la gente te dice te acuerdas que estuviste en el hospital ha quedado guardan tal sí

Voz 1995 22:52 y así que todo igual al él dejó de poder reputada ha ido a peor Hortala precisamente nosotros lo hacemos para que la Jonas cambian y de hecho el siempre pensé

Voz 0043 23:00 hemos que este es un programa en el que la

Voz 1995 23:02 a la audiencia que nos referimos antes a ella la Audiencia no solamente un

Voz 0043 23:08 pero para decir bueno es que lo ha visto Argento la visto menos gente es que estoy convencido de que para el programa de este miércoles hay unos cuantos que están deseando que tenga muy poca audiencia porque dice bueno si lo ven pocos

Voz 1995 23:20 sí lo ven pocos por lo menos por lo menos salvamos pero como lo veo muchos

Voz 1 23:24 no lo digo yo lo voy a mucho desde el miércoles después del intermedio no te lo vas a comer el Alberto Chicote logrando

Voz 1995 23:31 hay cosas que uno lo que no puede esperar en la televisión entretener ofreciendo contenidos relevantes generando debate público un gran contenido que entre tiene que genera un debate yo creo que más allá de eso poco más hay en en la televisión en el oficio este que tenemos Alberto Chicote las gotas de verdad ahí que me voy a pone colorado rapera te Aldo fue un beso por cierto parece que soy el rapero inútil día más débil no se no se cuadrar otras palabras seguidas Easyjet tiene que reclamar me Alberto Chicote muchísimas gracias a él es decir parece que hay noticia parece vamos a tratar de el mar no segundos parece que comparecencia prevista de Pablo Iglesias a las doce y cuarto desde la sede de su partido vamos a tratar de la sonrisa a muchos les llamó la atención que anoche no los saliera a dar la cara con los resultados además a muchos les extrañaba doblemente parece vamos ha confirmado que las doce y cuarto desde la sede podemos hay comparecencia de Pablo Iglesias enseguida