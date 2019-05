Los métodos de pago: ¿metálico o tarjeta?

Voz 0927 00:00 bueno el caso es que lo del dinero está cambiando pero menos de lo que seguramente algunos pensamos seguramente pensarán casi todo el mundo ya paga con tarjeta el dinero ya poquito poquito bueno pues un estudio conocido estos días dice que no sigue gustando el dinero contante y sonante íbamos a analizarlo con tres expertos los que manejan el dinero un economista y un psicólogo experto en consumo

Voz 1 00:24 cuidamos estuvo al Silvia

Voz 0927 00:27 vas muy buenos días y muy buenos y secretario general de la patronal la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad Nos ha sorprendido a los datos de un estudio que ha realizado el primer Observatorio del efectivo en España en el que decís que el noventa por ciento los españoles realiza todavía compras en efectivo llamativo no

Voz 2 00:47 bueno es probablemente lo más relevante del desde del estudio no y lo que nos refleja es que bueno frente a a un porcentaje de gente joven de un ámbito urbano donde la penetración de los medios de pago pues es enorme pues Junto a ello con Bynum porcentaje muy grande en la población que bueno bien con carácter exclusivo predominante sigue contando con el efectivo como medio de pago

Voz 0927 01:10 otro dato significativo es el setenta y cuatro por ciento de los encuestados emplea el efectivo para hacer frente a sus pagos en el día a día en contra de eso que pensábamos que que son los jóvenes que ya pagan hasta hasta una barra de pan con tarjeta pero vemos que no es tan habitual no

Voz 2 01:24 eh por supuesto bueno conviven como digo esa esa esa estos dos tipologías de de de consumidor lo cierto es que bueno el como como bien apunta del casi tres cuartas partes de la gente pues como siempre el efectivo y lo hace en en en el consumo que realizan un bar en una cafetería en una tienda pequeña ahí por supuesto en supermercados o restaurantes lo más relevante es lo que lo que es lo que comentamos el hecho de que nueve de cada diez españoles ha realizado compras en efectivo en los dos últimos meses en en España no parece importarle elevan pero lo que sí es cierto es que según estos mismos

Voz 0927 01:57 datos lo que hacemos es en una gran parte es sacar dinero con la tarjeta pero para tener efectivo

Voz 2 02:03 es bueno utilizamos la tarjeta cuando utilizamos para lo digital pero por supuesto todavía una vez a la semana de media la la media de hecho es como tres veces al mes pero Media podemos decir así una semana acudimos al cajero por qué porque creemos que que el efectivo nos proporciona una mayor seguridad porque también nos permite controlar mejor nuestro nuestro gasto porque protege nuestra privacidad bueno son algunas de las razones de que nuestro estúpida detectados otro dato significativo

Voz 0927 02:32 no señor Cobas porque es un argumento a favor de del que sigamos pagando con dinero en metálico es la seguridad seguro que muchísimo muchísimos oyentes es sorprenderán dirán pero no es no es más seguro pagar con la tarjeta de no llevar dinero en el bolsillo

Voz 2 02:46 pero todo lo contrario bueno de hecho el cuarenta y ocho por ciento de los de la gente con con con a la que hemos encuestado no nos han dicho que ese es el el el argumento principal para para la utilización del efectivos pero cuando pensamos que que casi el veinticinco por ciento de los españoles ha sufrido algún tipo de fraude con con medios de pago electrónico no es mi caso en dos ocasiones frente a que solamente el diez por ciento tiene la la la la percepción no ha tenido algún problema con el dinero físico pues bueno es normal y cada vez pese a las medidas por supuesto eficaces que que las entidades bancarias van creando para evitar estos estos estos problemas lo cierto es que hay una percepción de un nivel defraude muy importante en la en la utilización de los medios de pago electrónico

Voz 0927 03:29 según datos del Banco Central Europeo el efectivo en circulación nunca ha dejado de crecer

Voz 2 03:34 han hecho una realidad en el entorno mundial basta que hubieran los datos de de Estados Unións para confirmar esta esta tendencia es un dato objetivo y simplemente lo lo lo lo ponemos de relieve

Voz 0927 03:45 ustedes que es un negocio es precisamente el proteger todo ese dinero que manejamos los bancos y las viviendas todo eso claro ustedes quieren que siga que siga esto esto funcionando hasta ahora les va bastante mejor de lo que podíamos pensar

Voz 2 03:59 bueno es evidente es nuestro interés subjetivo ilegítimo pero reiteró que es un interés avalado por los consumidores

Voz 0927 04:05 se gasta menos llevando pagando en dinero en metálico que con tarjeta

Voz 2 04:10 bueno pues lo cierto es que hay un porcentaje importantísimo de consumidores y eso no es lo refleja el estudio entienden que es mucho más fácil controlar su consumo es mucho más fácil evitar sobre su sobreendeudamiento precisamente utilizando el el el efectivo porque bueno hay entramos en lo valorativo del estudio pues porque probablemente la sensación de pago es mucho más intensa y mucho más visual que con otros medios de pago cuando damos veinte euros de forma efectivo sale hemos he el pasado veinte euros o cincuenta euros es muy cómodo alternativamente dar una tarjeta o con el móvil hacerlo

Voz 0927 04:46 interesantes datos llamativos en algunos casos los datos del Observatorio del efectivo en España Eduardo Cobas secretario general de aprender muchísimas gracias

Voz 2 04:55 muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad otro día ya

Voz 0927 04:58 dice cuántas tarjetas lleva en la cartera eh

Voz 3 05:00 tanto yo iba no ya por seguridad e por supuesto gracias un saludo adiós

Voz 1 05:07 que no tienen dinero caras Vermeer

Voz 0927 05:11 Serrat muy buenos días hola qué tal

Voz 1 05:13 el economista de cabecera SER Consumidor

Voz 0927 05:16 que nos ayuda tanto entender algunas cosas oye estábamos hablando de ha sorprendido hasta qué punto todavía se sigue utilizando bastante el dinero en metálico para hacer compras para pagar incluso nos decían que claro hay muchísima gente que lo utiliza es la tarjeta pero para sacar el dinero del cajero seguir pagando en metálico no pagar con tarjeta ti sorprende esto

Voz 1690 05:38 pues no porque eso tiene este es un reflejo más de de de una ellos Engracia española que es que queremos una educación financiera aún bastante baja respecto a algunos de nuestros compañeros europeos y eso hace que aún tengamos ciertos no sé si desconfianza pero sí eh cierta propensión a no utilizar tanto la tarjeta y seguir utilizando el efectivo de forma un poquitín exagerada respecto ya te digo respeto a otros países que están al mismo nivel económico que nosotros

Voz 0927 06:07 por qué sorprende además que uno de los factores por los que los usuarios dicen usar dinero en otras jetas es por la seguridad

Voz 1690 06:14 sino el tema es que si nosotros sabemos utilizar digamos los protocolos de seguridad que que tienen las las tarjetas o algo que ya dentro de un futuro bastante próximo no va ser nada extraño que no es el pago con tarjeta sino el pago a través de móvil o a través de de teléfonos estos que ya están conectados a Internet y que sería el pago sin contacto que te que debería ser bastante mal usado de lo que de momento está usado a nivel de comercio pues si nosotros sabemos utilizar el pueblo los protocolos que tienen de doble autenticación etcétera etcétera es bastante más seguro

Voz 0927 06:50 tú crees como dice Garcés que el pago con tarjeta o con otros medios tecnológicos que no sea lo metálico nos lleva a consumir más a no controlar el gasto y eso es un factor importante que puede llevar a mucha gente a seguir queriendo pagar en metálico

Voz 1690 07:04 es en teoría debería ser al revés en teoría el pago con con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito pero pago al final de mes que eso no tiene coste que sería la forma de llevar nuestra contabilidad mejor es decir hay hay además muchas apps muchas APP es que que permiten que gestionamos nuestras finanzas de forma a más inteligente y el pago con tarjeta o con móvil o cualquier tipo de pagos que lo sea en efectivo los permite llevar una contabilidad mucho más acertada una una contabilidad mucho mejor con lo cual el tema de que controlamos más con el efectivo es un poco un reflejo más de que nos falta educación financiera porque con el efectivo lo único que controlamos es que sabemos lo que hemos pagado pero como vemos digamos físicamente lo que es pagado pero pero la la tarjeta es mejor por más de controlar el gasto

Voz 0927 07:58 día a día del banco te puede ir dando los extractos Si puedes y los mirando de realmente lo que lo que estar gastando para terminar Pau tú cómo crees que vamos a terminar por ejemplo de aquí a dos mil veinticinco tú crees que lo del pago en metálico va a ser minoritario que vamos a seguir un poco en esta línea

Voz 1690 08:16 hombre vamos a hacer como como la aldea gala es que vamos a hacer los últimos que abandonemos el el pago en metálico en Europa pero el dos mil veinticinco yo creo que va a haber poco movimiento en metálico la gran mayoría de pago ese va a nacer no ya con tarjeta sino con dispositivos dispositivos como el móvil el pago el pago sin contacto porque es más útil es más seguro permite contabilizar mejor nuestro gasto lo único es que tiene va acompañado de una reducción de otra cosa que también parece ser lamentablemente que tenemos los españoles que la economía a la economía de todos nosotros pagamos

Voz 4 08:54 a todas las cosas a través de

Voz 1690 08:56 de dispositivo rastreaban esa economía en b tiende a reducirse también esas es otra parte que puede ser algo positivo para el país que de alguna manera nos fuercen a pagar como todo capa algo oficialmente

Voz 0927 09:10 hay algunos que siguen queriendo metálico porque entre otras cosas eso no deja rastros Pau Monserrat nuestro economista como siempre dando ahí en las teclas importante en muchísimas gracias un fuerte abrazo

Voz 3 09:22 Javier Garcés muy buenos días buenos días

Voz 0927 09:24 psicólogo experto en consumo presidente de la Asociación de estudios psicológicos y sociales Javier comprando con tarjeta o comprando con dinero hay diferencia gastamos más cuando no controlamos exactamente lo que estamos gastando que cuando estamos sacando el dinero del bolsillo tú qué crees

Voz 5 09:40 ahí no hay ningún tipo de dudas llevamos casi veinte años con estas investigaciones Silveira habilidad que es comprado impulsiva pedido que gasta con tarjeta el autocontrol disminuye entre otras cosas porque claro con la tarjeta uno puede gastar sin límite en el dinero con dinero en metálico aparte que la depresión es mayor porque damos tiene no lo vemos pero la tarjeta parece que la pasé la devuelven queremos concienciar el gasto pero es que además hay algo evidente codirector los pueblos gastar el que lo tenemos la tarjeta te permite adaptarte a parte lo controlará el gasto te permite gastar un dinero que no tienes

Voz 1690 10:16 sí eso es muy importante te sorprende

Voz 0927 10:19 que la gente joven no ve un peligro añadido que la gente joven es precisamente la que más compras hace pagando con tarjeta que los que ya tenemos una cierta edad es un peligro añadido

Voz 5 10:30 no es inevitable pero yo creo que por un lado es pagar con tarjeta hace sin lugar a duda allá menor control enero pero por otro lado es el futuro no no podemos no podemos evitarlo va a pasar entonces lo que hay que hacer pues poner otro sistema de control que se lo tiene que poner uno mismo para que si compra con tarjeta como cabe vamos a comprar más con tarjeta pues anotar lo que ser hasta con tarjeta tener un eh

Voz 2 10:55 yo que muchas veces lo hacemos con gente que tiene muchísimo

Voz 5 10:57 madera estar con tarjeta que es anotar cada vez que se gasta es decir hacer otro sistema de control ya que cuando lo con tarjeta podemos gastar sin darnos cuenta

Voz 0927 11:06 perdemos la noción muchas veces de lo que hemos gastado ir anotando los para saber exactamente no

Voz 5 11:10 totalmente es imprescindible es es imprescindible hacer algún otro tipo de de control porque cuando hasta con tarjeta tenemos perdemos la noción de lo que gastamos Isabelita sino ya comprador impulsivo sin lugar a dudas

Voz 0927 11:23 a Garcés psicólogo experto en consumo uno de los mayores expertos sin duda que en nuestro país el presidente de la Asociación de estudios psicológicos y sociales como siempre un fuerte abrazo Javier hasta la próxima