La Vida Moderna | Fascismo 1 - Madrid 0

Voz 1623 01:19 otras comunidades pero en Madrid empiecen cuatro

Voz 2 01:22 J media media en depurar menos desigualdades sociales la privatización de la sanidad no

Voz 8 01:51 que aquí quién mira que le le tabú tabús

Voz 2 02:01 Bill y caso la Casa de Campo fascismo mano fascismo

Voz 8 02:14 Dios mío qué paraíso

Voz 1623 02:17 ay Dios mío qué paraíso y para podemos pactar con la ultraderecha ha Bernal Madrid para hay fiscal cargado la multa de verdad con el Evangelio

Voz 8 02:27 me voy a poner multas

Voz 10 02:29 yo también doy con esto claro nosotros queremos contribuir

Voz 1623 02:32 a a la Hacienda Pública voy a buscar a Manuela donde esté ahora

Voz 0470 02:35 que tal con su patinete como una loca dando vueltas al a hora Manuela está dando vueltas al Bernabéu en el patinete ahí no no puedo

Voz 8 02:41 con con Íñigo detrás

Voz 0470 02:44 de pagar esto en billetes

Voz 8 02:46 ya tener la regla del susto que se llevó todo

Voz 2 02:49 Manuela vuelve a tener la regla

Voz 1623 02:56 el impacto

Voz 8 02:58 como ha ganado

Voz 0470 03:02 entre dio yo me tira toda la mañana dando vueltas en bici más por si la del nacionaliza en otra vez para aprovechar ahora para disfrutarla en los últimos momentos pero ahora a Madrid

Voz 1623 03:10 central va al revés bicis tomar por Juan

Voz 0470 03:15 gente que se va a liar es obligatorio entrar en

Voz 1623 03:18 cuatro por cuatro motocarro vuelve el motocarro de la posguerra ahora todo el mundo en motocarro y con camionetas

Voz 0470 03:25 bueno todas las todas las pastelerías Cuqui de Malasaña todo ferreterías otra vez

Voz 1623 03:30 es que te has en

Voz 8 03:32 hasta ahora va a entrar en Madrid

Voz 11 03:35 dentro edad Ken

Voz 1623 03:36 quienes lo no lo merece

Voz 0470 03:38 ahora puede volver otra vez con tu Hummer ahí para Gran Vía haciendo trompos e niña pagar menos impuestos de la bicicleta hippies

Voz 8 03:47 yo siempre

Voz 0470 03:49 yo cuando te conocí la primera es que lleva hasta tu casa que estaba ahí en el centro hacías eso inspirando la pata

Voz 8 03:54 por cuatro eso es ecologista dónde vas Macaco Manu Chao ha ganado un respeto vamos por fin va de Moss volverá a le bueno marquemos pues órdenes un poquito a Venezuela vamos a ver cuánta cuenta cuenta de política había no o de Madrid

Voz 1623 04:17 las obligatorios que los

Voz 8 04:20 déjame que describe a pero habrá que montar una mafia

Voz 1623 04:23 la corrupta de no hombre porque no estoy siendo

Voz 10 04:32 Juan Ignacio cuando es irónico es el más irónico aquello oye Benaiges suelen ir mire mire como una ya no sé cuánto me tiempo me lleva para poder seguir yendo vestido de Marrazzo cómo voy por mala saña japonés Toyo ya voy yo dentro de unos meses cuando ya se formalizó el gobierno yo voy a estar en la cárcel

Voz 0470 04:48 el Ignatius lleva paga Ineco lleva todo el pantalón verde fluorescente con franja naranja florecientes camiseta amarilla fluorescente con rampas roja fluorescente

Voz 8 04:55 menaje a Brasil todo todo homenaje la diversidad lo que me queda ya de diversión mal combinados a son todo verde naranja y amarillo o bien convirtió lo que con lo cual no quieren seguir asomar referido encuentro un punto de equilibrio llega de nuevo la ultraderecha

Voz 1623 09:48 a España buenas noches le atiende lector

Voz 15 10:16 ojos

Voz 0470 10:17 el acople dijo acoplando el Koke

Voz 16 10:19 Nos había hecho nunca eh o cierto como Celemín porque eso no común común ceremonia Celemín también es otra cosa

Voz 8 10:25 en mente

Voz 0470 10:28 el es una medida a pues se quiere

Voz 8 10:30 Jordi

Voz 17 10:33 sirve

Voz 8 12:15 ay Dios mío Dios mío qué paraísos Paraíso

Voz 0470 12:22 hoy la primera la primera bici de víctima que cogido no aprueba no le no andaban la rueda cambiadas que apunta ya está Ortega Mis poniendo echando silicona víctima de los institutos luego la segunda ya sí funcionaba pero me he asustado

Voz 1623 12:36 bueno del carril bici habrá ahora un carril gay

Voz 8 12:43 saber dónde está

Voz 1623 12:45 no

Voz 8 12:48 primera medida al alcalde de Madrid el carril que pensar que ya lo era el caso

Voz 1623 12:56 vamos a analizar el Valladolid

Voz 0470 12:59 con esto ha traído una vez más el iPad con mucha información

Voz 1623 13:02 la de Ferrera mira he traído el chaleco porque este es el nuevo Fit que va a ser obligatorio los lunes en Madrid en Madrid Central por supuesto pero me he traído la camiseta también de hacer la sección de hoy

Voz 8 13:17 que es todo

Voz 1623 13:27 utiliza el chaleco como si fuera un telón rojo eh estamos nosotros hay cierto disgusto hay cierta pesadumbre pero nosotros no podemos estar

Voz 0470 13:40 vamos a ver siendo siendo otra vez nos creamos y siendo egoísta

Voz 1623 13:44 claro nosotros ahora mismo estamos en el tramo de pagar impuestos alto más alto más eh que esta fecha siempre nos lo recuerda

Voz 8 13:52 pero eso ya lo hemos pagado esto ya estaba pero

Voz 1623 13:54 qué quiere decir menos impuestos más cachondeo no seamos hipócritas la comedia ha salido ganando todo mal sí pero todo mal en general porque fíjate que es curioso está seleccione los que han ganado están tristes los que han perdido están contentos a contenta que contento el PSOE que ha ganado pero ha ganado como Málaga como con la boca pequeña ha ganado tres

Voz 8 14:17 a ir a ganar como el Tottenham

Voz 1623 14:21 no pero fíjate que el PSOE cuidado con esto ha ganado en Castilla y León en Castilla y León que llevaba treinta y dos años ahí el PP ha perdido Zaragoza por ejemplo va a tener que decidir a quién apoya en Barcelona a todo mal pero el PP sin embargo que son los que han perdido realmente que han perdido muchos votos han perdido más votos que en las anteriores le va a salir bien la jugada porque van a gobernar Madrid que muy simbólico sala Corona SAE fíjate

Voz 8 14:48 Marco del Rey en la foto de los ganadores de los verdaderos ganadores de anoche esta gente con él mira lo

Voz 0470 14:53 Ayuso Casado haciendo el gesto eh mal Ayuso y casado hacen objeto la victoria en el piquete de ojos eh no es capaz de hacer el otro eh Paco la garra sí

Voz 8 15:08 la Almeida yo creo que tenemos

Voz 1623 15:11 toma bonita no de de ahí ahí

Voz 0470 15:13 están Almeida ahí Ayuso se cogiendo dos carteles de Ayuso presidente Almeida alcaldes

Voz 1623 15:18 los ganadores se cómo nos reíamos aquí de ellos ahí

Voz 8 15:20 vaya mi madre mía Isabel que ha dicho que

Voz 1623 15:23 los atascos que den como malo hay que es contradictoria porque Isabel Ayuso decía que los atascos el deshielo lo primero que se les ocurrió hay que risas ese señor que se queja de un atasco que provoca el mismo

Voz 8 15:40 sí nos hemos reído mucho malo de alcalde

Voz 1623 15:42 a cara pero porque van a ser alcalde uno presidenta de la Comunidad otra porque Ciudadanos que lo sea es decir si Ciudadanos les apoya

Voz 4 15:52 junto con voz

Voz 0470 15:54 View ex ojo con esto yo creo que deberían informarse When

Voz 1623 16:00 ojo con esto porque Ciudadanos ha sido tan pesado en en el en el cordón sanitario al PSOE si quedara claro bajo ningún concepto podría apoyar a Suez a cambio de no apoyar al PSOE Ciudadanos va a favorecer que entre la ultraderecha en varios gobiernos de varias ciudades varias comunidades así que muchísimas gracias dentro las listas problemas de derecha no hay cordón sanitario no por eso el cordón sanitario al PSOE

Voz 8 16:30 es que me estén quitando mucho que de nervios

Voz 1623 16:32 el esquema de muchas gracias ojo Isabel Díaz Ayuso que va a ser presidenta de la Comunidad después de ocupar puestos clave en el PP como

Voz 8 16:39 bueno es que hacía antes como por ejemplo llevar la cuenta de todo

Voz 1623 16:42 Ter de pecas el perro de Esperanza Aguirre como estos

Voz 8 16:45 cómo pueden quitar la música momento

Voz 0470 16:48 como ha dicho

Voz 1623 16:49 totalmente cierto Díaz Ayuso llevaba la cuenta de Twitter de pecas un perro que tenía Esperanza Aguirre que se hizo muy famoso porque Esperanza Aguirre sale a pasear lo con collar con la bandera española pero eso es verdad

Voz 8 17:04 es que me fuera que era

Voz 0470 17:06 Álex Pina hecho mal

Voz 8 17:09 no

Voz 0470 17:10 Alex joder pero entre pero el grupo de Whatsapp de cumplir Mayer que te que tenéis haberle dicho algo joder que dónde iba ejes han que está está Ales Díaz Ayuso el de media Mar el de la policía de antes el de la resistencia el de no te metas en política

Voz 8 17:25 el que va a ser debe bien

Voz 0470 17:32 pero yo pero no chatines devorado por la comer yo ya he aportado dinamismo la realidad

Voz 1623 17:37 Díaz le ha invadido directora punto de lloran los ojos llano

Voz 0470 17:40 les salen los chistes ojo ojo es que no se Pablo se estima que es que tiene una lágrima a punto de brotar

Voz 8 17:46 echarle un ojo ojo ojo

Voz 0470 17:48 qué drama pero vaya actor

Voz 8 17:51 sí

Voz 11 17:55 viendo lo que pasa políticamente hablando yo estoy en eso

Voz 1623 17:57 echando por la música Palma

Voz 11 18:00 que que seguimos analizando esto porque ahora

Voz 1623 18:03 es una situación muy bonita el PP siempre se ha quejado de las coaliciones de perdedores si es verdad eh qué es eso de los Gobierno Frankenstein de tres que pierde ni eligen a uno y ganan eso es lo que va a hacer el PP ahora apoyar coaliciones de perdedores ciudadanos todo mal para Ciudadanos porque fracasa en el intento de superar al PP como la segunda fuerza y lo digo tiene que apoyar además a Rivera ya lo hemos dicho prefiere a Vox antes que al PSOE ya lo hemos visto en Andalucía vamos a ver si pasa lo de Andalucía en toda España y otra apuesta de ciudadanos que salió mal en Barcelona a Europa Press el director de Francia sí sí

Voz 8 18:39 entrenador feo

Voz 1623 18:41 Francia no uno de frase ese tiempo ha sido Rey de Francia elegido por ir en Barcelona cornadas acogerá como Chaves podía jugar en los dos

Voz 8 18:53 Lizarazu tiene el Athletic de Bilbao

Voz 1623 18:58 no todo mal pero regulen para Vox porque baja mucho en votos pierde la mitad de votos que sacó en las otras perdió

Voz 0470 19:03 veo West pero ahora el decisivo

Voz 1623 19:06 no habrá que estar Ortega Smith habrá Ortega admite esa compara otra pistola

Voz 8 19:11 chapado en oro chaleco de estos pero de hacerlo

Voz 0470 19:17 hablando por el Manzanares la espalda eh eh

Voz 8 19:19 otro otro gran perdedor de las podemos podemos le ha ido mal mal a Podemos pero sí por la fuerza

Voz 1623 19:30 a Irma la izquierda muy muy unidos vamos a recordar la frase que dijimos la otra vez que es que hay una cosa que la izquierda le gusta más que combatía combatir el fascismo que es combatirse asimismo

Voz 0470 19:41 a la izquierda

Voz 1623 19:42 y lo han hecho bastante bien de hecho han aguantar sólo los rebeldes Kiki que con alguien que no quiso al apoyo de Pablo Iglesias sí que ha arrasado en Cádiz extendió quite los alcaldes más votados pero la división la pasa factura la derecha también está dividida pero se adivina mejor que la izquierda se divide fatal las europeas da igual vamos a otra cosa

Voz 8 20:02 estoy con salió por cierto era habrán sacado algo para Borrell a Borrell algo el Pacma Perico nosotros pero los verdes a nivel europeo en trapería el que los perritos no pueden circular libremente por Europa habrá que llevar visado vez que falta con esto es es una iguana la República Checa

Voz 1623 20:23 bueno hay una un oasis entre toda esta pesadumbre entre todo esta desilusión y pesimismo que se respira para algunos vas a abrir una buena noticia

Voz 13 20:31 a esto

Voz 1623 20:34 comenzamos ya cierta abre algo no hemos dicho antes que en León ha ganado el PSOE que esta es una noticia veleta noticia todavía vamos a ver los resultados de las elecciones

Voz 8 20:48 doctor saca su sólo el saludar abren Whatsapp donde prepara sus programas y que tengo muchas cosas que los resultados de Zamora

Voz 1623 20:56 eso verde de ahí sabéis que es Izquierda Unida

Voz 4 21:05 a la vista

Voz 1623 21:09 pero portavoz en la próxima semana sesenta Sambora era eh ya era Guarido ya era alcalde para es todavía más alcalde porque

Voz 8 21:16 pues era

Voz 1623 21:16 como ya por el PSOE con su polla morena el PP el PP se queda como Apolo a menos de la mitad de votos y luego ya el PSOE y Ciudadanos no hay ni siquiera Vox ni nada en Zamora cero Zamora es la nueva zamarra yo he iniciado los trámites para exiliarse a Zamora eh yo ahora mismo voy a irme por ahí voy a pedir asilo político en Zamora Zamora va a ser mi Waterloo así que gracias Zamora gracias España iba a Zamora

Voz 4 21:46 Semana Santa hay como turismo

Voz 8 21:54 hola Don Juan I

Voz 20 21:59 en paseo menos político

Voz 8 22:14 y comunismo anticomunismo

Voz 1623 22:17 a Sambora durante esas dos cosas pueden conjugarse va a ser el Patronato de Turismo Semana Santa como te es verdad pero Zamora ventas a Semana Santa discos Munich la voz el martillo y torrijas

Voz 8 22:32 EFE

Voz 1623 22:35 caso de Zamora como hay buen todo te has hecho como una panorámica

Voz 0470 22:38 el momento pero de seguir con es que en la última últimas malsana que la Izquierda Unida aunque con menos poder no han introducido cambios en los pasos porque

Voz 1623 22:47 al igual secreto haría claro de repente desfilará con la Pasionaria claro claro sacar a Carrillo para sacar a Jesucristo pero también al Nietzsche diciendo Dios ha muerto judía que sepa Tanguy en los pasos es pero no

Voz 8 23:07 es bueno eso que que que ha hecho una apartamento camino

Voz 0470 23:09 bueno me gusta esto porque hemos hecho un gran crescendo porque del programa ido muy mucha mucho calor político Donato haremos una pausa de un minuto dijo que hemos estado ahora mismo los queda ahora Sofía ahora muy calmado soy para generar ese caldo de cultivo que te te gusta

Voz 11 23:20 bueno es que yo voy a mirar con lupa osea

Voz 8 23:23 está viendo te pido por favor

Voz 0470 23:32 de ahí también lo está viendo no se ve

Voz 8 23:34 Se ver rejilla que vaya poco tiempo hasta hasta que no se formalice el Gobierno el Gobierno en el que se incluya la ultraderecha en Madrid

Voz 1623 23:48 yo todavía puedo hacer estas cosas ahora tener un vacío legal

Voz 11 23:52 pues eso que que que que que es el bosque yo soy el árbol que que no ha hecho una panorámica sí si yo voy a ir con lupa al caso de Madrid porque es verdad que se puede analizar hay muchos matices a nivel nacional después de las elecciones municipales

Voz 21 24:08 sí hay

Voz 8 24:11 cómo se llama al otro a comunidades

Voz 1623 24:14 por cierto el encargo llevar otro Europa

Voz 8 24:17 la analítica pasado no pasaron Canaria sinceramente Salamanca pasaban bueno permisos para interrumpir Teresa lo encuentro con Canarias

Voz 0470 24:27 que nunca quiero para el proceso la comedia Bosch hasta

Voz 11 24:30 en Canarias hay gente de Vox me decían ayer pero como ayer uno me lo notificaba

Voz 22 24:35 que es bueno

Voz 8 24:39 eh

Voz 22 24:41 Isabel Díaz

Voz 11 24:42 Ayuso nueva sobre seguramente déjeme que que si me equivoco seguramente nueva presidenta de la Comunidad todo apunta de Madrid José Luis Martínez Almeida seguramente nuevo alcalde Madrid Service Santina Almeida se llama Vicente denuedo Fernando Olmeda eh se han ganado a los que parecía que si Ángel Gabilondo Fazio

Voz 0470 25:05 buen parecía que sí son Manuela y Manuela Carmena

Voz 1623 25:07 bueno el ganado pero no han ganado pero era para para

Voz 11 25:10 decía que sino Ángel Gabilondo para la Comunidad ahí Manuela Carmena

Voz 8 25:13 la alcaldesa Manuela

Voz 11 25:16 qué ocurre muy mal lo tú lo el dúo cómico con

Voz 8 25:19 la verdad es verdad en la selección entre el apoyase tú a la

Voz 1623 25:26 no a nosotros nos parece eso algo guay y a lo mejor no estamos ayudando

Voz 0470 25:30 pues que nos invitarán a la copa de Navidad de este año del ayuntamiento

Voz 1623 25:32 ahora no invitará la de su casa

Voz 0470 25:36 es divertido te hacen Pool de ciudades europeas

Voz 8 25:40 mira parece que Bruselas pasea Errejón en pelotas no se me ocurre lo se me ocurren

Voz 11 25:49 míticos de más nivel que Ángel Gabilondo sinceramente Manuela Carmena Ángel Gabilondo metafísico la FIFA que mierdas ese hombre como éste todo como comentaba Ángel Gabilondo es metafísicos metafísico estudiante de metafísica

Voz 1623 26:03 exacto es más tamaño cargando fíjate

Voz 11 26:06 no te lo digo verdad hago memoria no me cuesta imaginarme político hace más nivel que Ángel Gabilondo y Manuel Carmena entonces digo sinceramente es que es que a lo mejor todavía no lo hemos hecho hincapié en esto

Voz 23 26:20 Isabel Díaz Ayuso hijos Erik mártir al media han ganado Gabilondo y Manuela Carmena

Voz 22 26:28 qué ha pasado aquí en serio

Voz 11 26:31 el lo que parecía el el triunfo del frikismo lo que parecía un puto chistes

Voz 23 26:36 ha ganado a lo que ahora no se me ocurren nada

Voz 8 26:42 qué buen Time del bebé llorando

Voz 11 26:44 realmente ha sido ha sido trágico pero vamos a ver lo que ha pasado aquí porqué esto no pasó en la generales porque la izquierda hace movilizó pero claro la querella no tapa movilizarse siempre la día favorabilidad

Voz 8 27:03 después ya no estamos no

Voz 0470 27:05 saber cómo queda la generales de Juan Ignacio

Voz 11 27:07 eh eh

Voz 0470 27:08 dime dime lo que no te escuche que sacó más votos la derecha que la izquierda en las generales que en estas

Voz 11 27:13 siempre hubo más participación en el generan si hubo o índice de participación

Voz 8 27:18 te pido perdón en Cannes en todo

Voz 11 27:21 ese índice de participación todo el mundo estuvo de acuerdo en que fue lo que permitió frenar el avance de la derecha que la izquierda mantuviera digna dignamente eso ha faltado ahora al menos en esa ese índice de participación ha pasado lo que ha pasado entonces yo creo que la izquierda los votantes de izquierdas son como un concierto de son como Led Zeppelin de él tienen esa claro se creen los mejores porque lo son son elitistas porque tienen un nivel moral superior al de los demás está para reunirse una vez

Voz 8 28:01 bueno en el que Messi no reúne no se reúnen vamos a demostrar a todo el mundo que somos los mejores

Voz 11 28:09 de ese día en Wembley en Wembley y lo grabamos en un DVD para luego venderlo a todo el mundo que quiera ver cómo nos comemos

Voz 1623 28:17 hoy ante pero nosotros eh porque somos los mejores también y esto es Tommy siquiera dinero para nosotros y nuestros benéfico fue bonito

Voz 8 28:27 aquel me jode

Voz 1623 28:30 tras reunir a todo el mundo pero no nos vamos a movilizar más eh un día acabo un día nos movilizamos les decimos a todo el mundo somos la fruta ya está luego la izquierda Izquierda Chaplin cuando se reunen los votantes de derechas son la orquesta Maracaibo los votantes de derecha son el de llegar a su pueblo la semana pasada el otro pueblo

Voz 2 28:56 no yo una tasa de pajarito

Voz 1623 28:59 para Guaguas

Voz 24 29:02 la guagua War

Voz 2 29:05 visité trazó hora amarillo

Voz 1623 29:08 sobre todo al uno

Voz 2 29:12 el cantante de orquesta Maracaibo

Voz 1623 29:13 te gusta lo que canta no no me gusta lo que hago pero da punto me apunto lo que se convierta Charlotte votantes de izquierda son Led Zeppelin los votantes de derecha son la orquesta Maracaibo jo Lahoud lo que hace la Junta vemos que se dedican no le gusta ahí está ocurriendo todos los fines de semana hay que movilizarse claro hace pueblo ni la cuando el hombre a donde sea en cambio Esquerra no la izquierda no lo notamos para movilizar no siempre nos movilizamos una vez a veinte años en la puta os digo hasta luego está aquí hay que cambiar algo aquí yo creo que el futuro de la izquierda está en intentar cuajar todo esto

Voz 11 29:56 yo yo me acuerdo cuando en mi pueblo había un pan Kee sólo uno Paqui Paqui ganáis el plástico lo llamamos

Voz 1623 30:07 ese pidió en su casa se escuchaban apoya récord se se escuchaba a los Class Button votó en tu casa lo tenía todo fiesta se se en concierto los de de de grupo jugáis de rock no se venían orquesta Maracaibo entonces ahí estaba ya está y este es el futuro de la izquierda ahí estaba el plástico bailando en primera fila

Voz 2 30:41 ese tío no se creían mejor que los demás ya estaba quejándose quejondo por qué participar todo el pueblo si yo soy una alternativo ya estaba en primera fila Ailanto pajaritos por ahí somos mejores No somos mejores que nadie no estamos para mear

Voz 1623 31:13 los fuera el tiesto no nos podemos permitir tirarnos los pedos más altos del culo la nos gusta tiernos los pedos más altos que el culo porque somos los mejores Samuel los Mahuad así una de cada veintiséis vaya claro nunca no nos lo podemos permitir seguir siendo personas de mierda

Voz 4 31:41 los datos revelan

Voz 1623 32:38 fascismo uno Madrid cero

Voz 8 32:44 hemos tenido una definición de al final más para coronar el PP gobernará en San Lorenzo de El Escorial y podrá bloquear la exhumación de los restos de

Voz 1623 32:59 a la excursión

Voz 13 33:01 a ver lo contrario

Voz 8 33:03 el fallo en tiros es decir pero vamos a esperar dos tenemos pensado ir allí el diez de junio Día de la exhumación

Voz 0470 33:16 Virgen Santa pero pero porque claro está dentro del municipio de San Lorenzo raro pero igual hay una parte de la club que pilla otro pueblo Valdemorillo

Voz 8 33:23 claro la altura son los internacional vamos a meter a este tema por lo pronto a hacer una plaza

Voz 4 33:36 claro y redoblar expirar carreras Carlos raro a la mañana el balón