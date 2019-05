Leguina - Barranco el único gobierno de izquierdas de Madrid

Voz 1163 00:00 por qué

Voz 1515 01:28 bueno pues finalmente no pudo ser yo les decía que nos parecía especialmente importante sumar la opinión de aquellos a los que nos hemos referido mucho en los últimos tiempos porque han pasado veinticuatro años Juan Barranco Joaquín Leguina qué tal buenos días cómo es

Voz 5 01:45 es bueno muy bueno aquí estamos muy bien aquí sentados pues en calmada no magnífica compañía compuesto es este señor

Voz 1515 01:52 Luis Arroyo se durante los próximos minutos con nosotros yo anoche hablaba por teléfono con con Juan Barranco pensaba al final Franco se han quedado coincidieron en el gobierno una como presidente de la Comunidad Madrid otro como alcalde como los últimos muy canon de la izquierda en Madrid no hay más recuerdo

Voz 5 02:14 que ustedes señor Barranco San Millán

Voz 1515 02:16 bueno nosotros sí sé que hay algún desmemoriados por ahí pero nosotros sí señor Barranco Barranco luego el señor Leguina

Voz 1163 02:27 lamentablemente ha si no es porque a los dos nos hubiera gustado estoy convencido de que hubiera sido distinto no que hubiera recuperado la Comunidad de Madrid hay que hubiera seguido gobernando la la izquierda en en el Ayuntamiento pero bueno ustedes aquí a la espalda de esta emisora detrás tiene una calle ese Gemma desengaño es verdad nosotros en la nuestra Joaquín y mía

Voz 6 02:58 y el tiempo de la movida

Voz 1163 03:00 bueno tuvo mucho éxito un eslogan que desde Madrid me mata buena respuestas una una revista y unas postales

Voz 5 03:07 bueno pues en esas y estamos la verdad vivimos también en especie nuestra aquí Luis las selecciones en en general es bueno el hubo un gran triunfo pero si alguien separaba sumarlos

Voz 1163 03:25 otros de la derecha y la izquierda aquí en Madrid

Voz 5 03:28 la derecha daba más pero sin embargo luego vino un aluvión de encuestas

Voz 1163 03:33 todas todas las encuestas

Voz 5 03:36 qué

Voz 1163 03:36 daban de forma ajustada pero quedaban que podíamos recuperar la comunidad y mantener en el Ayuntamiento

Voz 5 03:43 bueno ahí viene un poco la decepción el engaño no

Voz 1515 03:48 ustedes han participado juntos porque nos acompañaba hace unas semanas señor Leguina Juan Barranco en este programa para hablarnos del libro que se acaba de publicar sobre la figura de Tierno creo que usted también a participar

Voz 5 03:58 el editores Juan algunos no yo he participado el artículo promotor de ese libro que está muy bien

Voz 1515 04:07 que Juan Barranco pues jefe de campaña en aquellas primeras elecciones municipales al Ayuntamiento de Madrid cuando yo fui concejal exacta

Voz 1163 04:15 exacto sí yo fui el coordinador de campaña de de varias compañías una de ellas hay Joaquín Leguina era concejal de Hacienda con Tierno Galván

Voz 5 04:25 no

Voz 1163 04:26 bueno hay Barrionuevo el concejal de Seguridad cuando ganamos en el ochenta y dos el triunfo del PSOE con doscientos dos diputados

Voz 5 04:34 veremos si es verdad pues

Voz 1163 04:36 es el claro Barrionuevo se fue de ministro del interior Joaquín de presidente de la comunidad y había que buscar un número dos para tierno

Voz 5 04:45 sí

Voz 1163 04:46 bueno no encontramos a otro y al final tuvo que tuve aquí en el Ayuntamiento como como

Voz 1515 04:51 se explican que en veinticuatro años no haya yo pensaba también anoche recordaba el tamayazo aquello que se produjo hace ya algo más de una década en la Asamblea de Madrid cómo ha sido posible que en veinticinco años en veinticuatro no se haya podido reeditar un gobierno de izquierdas como el que ustedes pilotar on hace tanto tiempo

Voz 5 05:14 la verdad es que es raro pero también hay que reconocer que el adversario hay pocos mi adversario en la oposición era Ruiz Gallardón Luis Gallardón ha hecho más metro que Alfonso XIII sabe eso debe dar algún rédito me parecía mí adversario pasa es que el Partido Popular en los últimos dos en la última legislatura han pasado cuatro

Voz 1515 05:37 con su presidente de maniquíes la tú has sido absolutamente dramática del paro

Voz 5 05:42 la lo han limpiado fondos este señor casado y eso les ha permitido mantenerse el nuevo error te más tremendo que esto de los pero algunos bandazos no sabe lo que quieren primero querías ser digamos en esa los estabilizadores de la política española que es un papel yo veo muy lindo ahora no se pasan a de golpe quiere echar al PP sustituye al que no puede ser estos de Podemos que era una gran mentira bueno tuvo éxito no Tito muchísimos votos al Partido Socialista y esos votos vuelven con la sensatez por eso el Partido Socialista en este momento a su izquierda no tiene nada pero apenas nada no yo creo que el partido a Sánchez porque al este partido seamos ante no ustedes pues a las elecciones éstas no las ha ganado pero vamos que en un futuro no sé si difícil en un futuro

Voz 1515 06:46 dan minuto y medio para las noticias de pedir que se queden con nosotros

Voz 5 06:50 yo Bremer la Federal al hilo de la pregunta directa que usted decía que

Voz 1515 06:55 es el Madrid sí que tiene un minuto así sino lo dejaremos para después de las noticias de no solamente d

Voz 1163 07:00 el que es un fenómeno que este señor yo Joaquín Leguina yo ya analizamos en el año mil novecientos ochenta y seis ya observamos que el PSOE tenía una caída de voto en los grandes núcleos urbanos desde entonces ya lo percibimos en en el ochenta y seis y la prueba es mire usted todas las capitales de provincia hay verá que poquitas tienen alcalde de los grandes núcleos urbanos y las capitales de provincia hay tenemos un agujero fundamentalmente en Madrid

Voz 6 07:29 y no hemos sido capaces de no

Voz 1515 07:32 solucionar ese problema que viene de lejos el quería preguntar también por la entrada de la ultraderecha en el Ayuntamiento en la Comunidad noticias de la una que quedan ya unos segundos y volvemos enseguida con Joaquín Leguina con Juan Barranco y con el analista político Luis Arroyo

Voz 7 07:48 tú ves

Voz 1515 08:00 Marta González Novo bueno aquí continuamos les decía que hoy hemos invitado a nuestros estudios a los últimos muy de la izquierda en el Ayuntamiento en la Comunidad al ex alcalde Juan Barranco gracias por acompañarnos señor Barranco y al ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina que aquí sigue con nosotros Luis Arroyo analista político y queríamos hacer este ejercicio de memoria también Luis con ellos porque yo creo que es importante que cuando pasan determinadas cosas que ni siquiera las encuestas las que podían hacernos intuir cómo íbamos a lo que íbamos a estar contando en un día como el de hoy hacer memoria cuando miran atrás y piensan en el legado que dejaron para transformar Madrid señor Barranco usted estuvieron una entente cordial que eso no es fácil aunque sea del mismo partido

Voz 8 08:50 hoy sino recuerdo

Voz 1515 08:53 en fin cuando gobernaba Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón no tenían precisamente esa esa química esa entente cordial de que se sienten más orgullosos de aquello en lo que conjuntamente consiguieron transformar Madrid

Voz 1163 09:05 bueno la verdad es que discutimos mucho algunos concejales si efectivamente consejero entonces nosotros tenemos que mediar enseñamos que hacer alguna cena hasta las tantas para intentar arreglar las cosas pero bueno gracias a eso una oposición unas ópera una de las operaciones que discutimos mucho que se solucionó luego al fin una hacer proponerse el Campo de las Naciones aunque en el Plan General de Urbanismo de de Madrid ha mucho mejor que los que sí claro fue el Consorcio de Transportes el Plan de Cercanías la Operación Campamento que la afirmamos Joaquín Leguina y luego no

Voz 5 09:45 ya más de cuarenta mil viviendas es más Dior que Huesca Teruel juntos

Voz 1515 09:50 más de cuarenta mil viviendas luego Madrid Sur por ejemplo vimos por eso llevo allí en la Asamblea de Madrid es Madrid de aquella época leyeron tu chabolas calles de voto

Voz 1163 09:57 no

Voz 5 09:59 son cosas buenas magnífico otra la Universidad Carlos III no no la Camilo José Cela eh la Carlos III que eso no pública de las mejores de España se hizo gracias al ministro Maravall ya nosotros que empujó vamos eso con entusiasmo si hay algo que lo que que no se puede describir del todo ya es el ambiente también el ambiente culto

Voz 9 10:24 da la sensación de ser una ciudad una comunidad progresista innovadora abierta son doce

Voz 5 10:31 los siempre se mide a veces se puede medir también con la actividad cultural concreta etcétera Pero

Voz 9 10:35 esa sensación de de Madrid progresista

Voz 5 10:39 eran Madrid que acababa de salir de una dictadura exacto éramos menos munícipes elegidos desde la República hombre tenías ventajas no tenía inconveniente

Voz 1163 10:52 es también porque tenías que innovar

Voz 5 10:54 enfrentarte a una vida que no yo soy dos funcionarios de muchos años pero nunca me he enfrentado con administración compleja primero el Ayuntamiento llevó la cundía que es un invento la comunidad sino hubiera existido la Diputación no sé qué hubiera sido ella la partíamos que la Diputación era un aparato para estar saber cuántos convenios colectivos teníamos nada más llegar a la Comunidad de Madrid cuantas veintidós imposible una acabamos teniendo qué era lo que decía Luis de la cultura muy importante no

Voz 1163 11:32 en esa época se consiguió también en mil novecientos ochenta y ocho

Voz 5 11:34 no que fuéramos nombrados

Voz 1163 11:38 de Capital Cultural de Europa que luego se celebró después pero la nominación con el apoyo del ministro de Cultura entonces

Voz 5 11:46 Javier Solana pues

Voz 1163 11:48 se consiguió en mil novecientos ochenta y ocho que Madrid tenía una vitalidad cultural envía

Voz 9 11:53 ella ante la movida los últimos años de la movida

Voz 6 11:56 la dictadura se va la gente

Voz 5 11:58 que por fin podía expresarse

Voz 9 12:01 bueno pero que también había salido de la dictadura cualquier otra ciudad Madrid con supo concentrar y vosotros supisteis gestionar todo ese espíritu creativo y aparte digamos de las infraestructuras la cuestión institucional etc amén a mil la cultura y el sentimiento de pertenecer a una ciudad progresista vaya no abrimos las instituciones

Voz 1163 12:20 esas son legítimos propietarios a los ciudadanos

Voz 6 12:23 de de Madrid no

Voz 1163 12:24 hiciera lo que ha pasado es ahora ha entrado el franquismo sociológico otra vez

Voz 1515 12:28 al cabo de los que hay una cosa que nosotros hablábamos anoche a las nueve de la noche Juan Barranco

Voz 8 12:33 yo yo cuando todo apuntaba

Voz 1515 12:36 hacia otro lugar yo te dije te llamaré hacia la medianoche ya gente capaz

Voz 9 12:42 que cuando él llegó de los primeros datos ya sabes seamos primeros dignas estadístico profesor de Estadística afamado demógrafo además sí sí la selección limpio

Voz 1515 12:54 mañana he llamado por la mañana a Juan Barranco me decía no he dormido no he dormido nada sé que estabas preocupado con el tema de la participación

Voz 1163 13:02 claro ya las cosas una pregunta una amiga mía me mandaron me dice cómo es posible que sean nueve y media de la noche la derecha siempre pierde a las once y media de la noche la derecha siempre gana el que no ha ocurrido ahora es qué ha ocurrido siempre lo podía contar ahora pero no me voy a entretener porque lo vivían mis carnes y además en en esta casa por cierto uno de esos variaciones espantosas a lo largo de de la noche lo lo que decía de la participación vamos a ver hemos vuelto desgraciadamente al patrón normal de aquí de Madrid es que es que en los barrios obreros de Madrid Vallecas Villaverde Vicálvaro etcétera la participación en cincuenta y cinco por ciento en el distrito de Salamanca en Moncloa en Chamartín ideales del ochenta por ciento es decir

Voz 5 13:51 en las generales inmovilizó

Voz 1163 13:54 es cierto ante por miedo a Vox y ahora dicen bueno no tenía miedo a ETA él y entonces ha vuelto a ocurrir

Voz 6 14:01 y el patrón es decir eso de que

Voz 5 14:05 Nos derrotan los nuestros pero claro algo habremos hecho nosotros también

Voz 1163 14:10 nadie para que eso suceda no pero es muy sintomático que el electorado de izquierda de los barrios obreros de Madrid primero ahora hemos seguido una izquierda muy fracturada por cierto yo creo que también lo de Podemos ha sido espantoso me recordaba otras época es decir las urbanizaciones siempre se destruyen desde dentro no

Voz 5 14:32 le pasó a Izquierda Unida

Voz 1163 14:36 el está pasando a a Podemos también eso bueno pues ha influido también en que tardamos sus gobiernos en muchos sitios no sino el recuerdo

Voz 9 14:44 los datos Marta que uno de estos días de campaña decíamos que la gente de derechas iba primera votar primera misa y luego claro no es verdad no decía Juan Juan Barranco decía hace un momento fuera de micro que algún amigo le decía es que los los la derecha no vota ficha no sé si es verdad oye lo dice mi de del conservadores amigos consejos para ellos es como sagrado digamos no no hay que además ya comunión y es verdad que la izquierda siempre lo entre quien pues entre este Ojo Crítico crítico yo yo Gotham viejo madre

Voz 5 15:20 es no ir a votar a eso de las doce éramos todos viejos en un enorme Gandia Denia ante mí una señora en no así a ruedas la llevaba yo lo que pasa cada año hay llevaba las las las papeletas de casa eso seguro

Voz 1515 15:48 bueno yo que fui ayer a votar a las diez y media de la mañana también salí preocupada del colegio electoral porque todo lo que hubiera gente bastante mayor donde está la gente joven que no votarán bueno vendrá más tarde

Voz 1163 16:07 esas tienen más parece que ahora España es un país muy

Voz 5 16:10 sí

Voz 1163 16:12 de todas maneras el share también una cosa muy curiosa no de analizarlo es decir bueno yo quiero felicitar a Gabilondo ya Carmena porque sólo ganadores desfase en el elecciones sinceramente no

Voz 6 16:25 el Gobierno no lo van a tener en el PP

Voz 1163 16:30 que también les felicito también de antemano porque aceptar las cosas democráticamente con limpieza ahí deportividad no

Voz 5 16:37 pero el PP con el peor resultado de su historia aquí en el Madrid

Voz 1163 16:45 va a tener la la Alcaldía iba a tener

Voz 5 16:48 la presidencia de la Comunidad igual que no

Voz 1163 16:51 Andalucía en Andalucía con el peor resultado de su historia

Voz 6 16:55 qué ha ocurrido que aquí hay ya una

Voz 1163 16:58 fracturas internas en la izquierda

Voz 6 17:01 por qué

Voz 1163 17:04 están haciendo posible esos fenómenos y como decía Joaquín antes un partido que podía ser un partido que facilitar la gobernabilidad el equilibrio la sensatez la estabilidad comer Ciudadanos es una veleta cómo es posible yo estoy convencido que muchos diputados y diputadas en a a concejales y concejalas de ciudadanos entenderían mucho mejor mucho mejor con Ángel Gabilondo

Voz 5 17:29 Julio un que con Vox no

Voz 1163 17:31 largos han entregado hoy a la extrema derecha

Voz 9 17:34 en contra de lo que hacen es su referente

Voz 1163 17:36 es políticos europeos no es en Francia es inconcebible sin embargo aquí en Ciudadanos bueno lo hace yo no sé cuánto tiempo le va a durar en esas políticas en erráticas y ese abandono de convertirse en un partido que garantice la estabilidad no

Voz 9 17:53 en la Comunidad de Madrid no van a poder hacer otra cosa o sea quiero decir que están simbólico pero yo sospecho que en el resto de España en algunos lugares Aragón y Murcia etcétera a lo mejor se lo piensas Castella León por ejemplo correcto vamos a ver pero claro sería un nuevo golpe de vi un nuevo golpe de Belén

Voz 5 18:11 la sea que te pueden apoyar al Partido Socialista porque estaban va en Castilla y León no que ésta porque Tudanca ese hijo predilecto de Sánchez ellos tienen entraron es yo tampoco

Voz 1515 18:31 sin hoy queríamos invitarles al programa

Voz 5 18:36 a Luis

Voz 1515 18:39 que cómo cambian las cosas última ahora yo lo había pensado que viniesen tanto Joaquín Leguina como Juan Barranco para para para para para dar la alternativa es decir que aconsejan a Carmena y a Gabilondo estos el pensamiento que teníamos hace muy pocas horas a las nueve de la noche a lo largo de las horas se fue reconvirtiendo dije pues de que recomiendan a los últimos decanos

Voz 9 19:01 el tema de la película Calle de las gradas desenganche del Madrid eso es madrina más pero yo yo quisiera mandarle una

Voz 1163 19:10 ha sido muy fuerte a mis compañeras y compañeros del saber de aquí de Madrid y especialmente a su secretario general Manuel Franco me parece una persona espléndida que ha dejado la piel en esta campaña electoral Ivonne animarles a que hay que seguir luchando veces en la vida uno o cae dice pierde ese gana todos hemos pasado por eso pero lo importante es seguir trabajando y seguir luchando allí el PSOE tiene que seguir luchando no por estar ahí en el podio y menos el cuarto sino prestar los primeros y eso hay que fortalecer la organización aquí sobre todo en la ciudad de Madrid donde tenemos el agujero negro y modernizar la ellos

Voz 1515 19:49 a Joaquín Leguina

Voz 1163 19:52 el presidente de la Comunidad de Madrid el partido

Voz 1515 19:54 socialista han pasado ha pasado un cuarto de siglo gracias por habernos acompañado hoy Juan Barranco ex alcalde de Madrid ha pasado también un cuarto de siglo muchísimas gracias

Voz 1163 20:07 gracias Marta hay un saludo muy cordial a todos los oye

Voz 1515 20:10 Luis Arroyo gracias por habernos acompañado en estado grave posibilidad de quince días en la que hemos ido viendo cómo cambiaban las cosas y cómo al final lo que parecía bueno no fue estamos en esta circunstancia y ahora pues bueno miremos para alante

Voz 9 20:25 quiero desearles mucha suerte también

Voz 1515 20:27 esa es la nuestra supuesto esos van a gobernar Luis Arroyo muchísimas cuya