Voz 0084 00:00 y los mejores discos del mes en la play list de sofá Sonoro con Alfonso Cardenal se acaba el mes de mayo un mes intenso en lo musical en un sofá Sonoro nos toca recopilar los discos que más nos han gustado en el play led de este mes una selección que comienza con una de nuestras favoritas un clásico

Voz 1 00:20 está claro nada no

Voz 4 02:06 no

Voz 1 02:14 mucho

Voz 5 02:57 está ahí Potsdam este Chase parte de ahí

Voz 1 03:00 el álbum que ha unido a la leyenda de chica

Voz 0084 03:03 a Harper el con el que coincidió su disco de hace ya dos años Harper's encargado de las letras y de la producción de este álbum que engancha además desde la primera escucha es que mantiene el buen momento que vive en Davis está ahí porque desde su regreso a la primera línea primero con Ry Cooder luego de la mano de Jeff Tweedy líder de Wilco con el caos eso ya tres maravillosos discos también vive un gran momento nuestro siguiente grupo que se asoma a la cima saliendo de Ground ya que consolidándose como una de las formaciones más interesantes del rock independiente The National

Voz 6 03:49 eh

Voz 7 04:01 eh feliz todo

Voz 0084 07:31 The National ha vuelto a las tiendas este mes con un disco menos innovador no es extraño que su anterior exitosa entrega pero el nuevo disco de la banda de Ohio sigue teniendo pequeñas joyas en su interior quizá menos brillantes que en anteriores álbumes del grupo pero temas que muestran que The National sigue buscando hacer cosas nuevas es de agradecer de momento les está yendo bastante bien este lights que escuchábamos es buena muestra de ello y por eso me decían su hueco en este pleno de mayo selección que vamos a seguir con otro que está en racha y en un momento espectacular Justin Townsend

Voz 8 08:25 sí el fuego no

Voz 9 09:02 ah

Voz 8 09:10 sí te quita ya ah eh en fin

Voz 10 11:18 a estos fe to the blues que anunciaba

Voz 11 11:51 vi a eh la eh

Voz 9 12:08 por

Voz 12 12:20 las mañanas Memphis canta Justin Tang en este corte de El Santo

Voz 0084 12:27 de las causas perdidas el fantástico título de este disco que llega a través la genial trilogía que dedicó a indagar en las relaciones familiares con tres discos resultaban fascinantes tras esa etapa había ganas de ver por dónde tiraba el hijo de Steve Feli la respuesta no podía haber sido mejor su nueva entrega como en las anteriores es un es una delicia de álbum que reafirma a él como uno de los compositores más interesantes de su generación ya músico Assen

Voz 13 12:55 dado ya en la élite de de la composición buen trabajo de Justin y de su disco pasamos al de una chica que no ha conquistado luce

Voz 15 13:12 eh

Voz 14 13:20 no no estos

Voz 18 13:51 el sueño

Voz 14 14:30 que me da

Voz 21 14:54 qué que se queme ha nada nada ya lleva una eh

Voz 0084 17:00 out of Business el título de esta canción a cargo de una chica joven que edita este mes su segundo disco Deluxe Whole Room viene además producido por un tipo sofá Sonoro estuve Simpson que es una convertido estas canciones en algo capaz de transmitir paz un álbum necesario además en estos tiempos que corren un disco que habla de relaciones fallidas y además nos ha sorprendido mucho atrapado bastante cuando lo hemos sido escuchando más y por eso lo hemos hecho un hueco en esta lista que también tiene espacio para un veterano un grande qué has sacado un EP que es una maravilla ni claro

Voz 23 17:49 son un no ha soy fan

Voz 1 18:27 lo más eh de

Voz 23 18:59 sí

Voz 1 19:48 claro interés

Voz 0084 21:44 bom uno de los cuatro temas de Nick Lowe con las estrellas ya que como banda de acompañamiento desde hace ya unos cuantos años Lao ha publicado este mes un EP apenas son trece minutos de canciones pero hemos querido hacerle un hueco en la lista de este mes porque son cuatro canciones brutales que confirman la segunda juventud que está viviendo este veterano acompañado de la mano de los chicos enmascarados de los Straits ya que vamos a ir cerrando el play desde mayo vamos a hacer dejando buenos discos fuera pero todavía vamos a hacer hueco a dos dos trabajos que empiezan además a encajar bien con este tiempo de solidez días ya largos el primero los firma finlandés con que de esos que casan poco sol además pero que hacen canciones como esta maravilla

Voz 24 22:31 y lo de tú sí sí

Voz 0084 25:37 genial el joven finlandés que ha debutado este mes con un disco tremendo de Slow Food álbum de sol el Círculo Polar Ártico que es una es una delicia lo estuvo presentando además este mes en España ha telefoneado al y Fields con quien comparte sello y la verdad es que salió bastante bien parado de de la aventura su primer disco ha sido una de las más gratas sorpresas diría yo de de este mes porque desde la primera escucha ya suena diferente llama la atención así que amantes del sol hay que apostar este nombre el chico más blanco del sol el finlandés Bobbio roza con el que llegamos al final del play list que vamos a cerrar con con un regreso seis años después vuelve Vampire Weekend su disco no tiene la fuerza de su debut de hace una década ni la capacidad de sorprender de aquel álbum pero es un gran disco de verano álbum doble con una buena colección de canciones animosas y divertidas que también hacen falta con ellos con este hall You Now nos vamos a ir despidiendo tienen más contenido en sofá Sonoro punto com este fin de semana comenzamos ya la temporada de verano con una colección de programas que además mucha ilusión ir compartiendo este sábado volvemos a tomar la tarde de la Cadena Ser a las tres de la tarde mientras tanto más contenidos en nuestra web sofá Sonoro punto com adiós

Voz 25 26:58 no inquietó que Ali

Voz 26 27:09 Inma

Voz 25 27:13 que nada a la nada

Voz 27 27:44 eh eh

Voz 28 27:48 ahora

Voz 25 28:14 no

Voz 29 28:17 cada