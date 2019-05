Nuevos ayuntamientos: Un alcalde de 19 años y una concejala de 95

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:05 no sé si recordarán los oyentes de La Ventana seguramente sigue hace unos días hablábamos con un chaval subrayo lo de chaval con diecinueve años es lo menos que te mereces que te llamen chaval Juan calcando candidato por el Partido Popular Ayuntamiento de Villalón en en Zamora bueno pues ayer se votó sí ha ganado Juan buenas tardes hola buenas tardes pero ganar ciento veintisiete a ciento doce hasta la cosa apretada e ha partido de baloncesto eso eh sí sí

Voz 2 00:30 yo no lo esperábamos ha apretado incluso más apretado

Voz 0313 00:33 te lo esperabas

Voz 2 00:34 sí yo me lo presentamos me lo pensaba más apretado bastante más eh

Voz 0313 00:37 bueno bien es verdad que tu rival llevaba o B

Voz 3 00:40 montón de claro un montón de tiempo en el en el paro

Voz 0313 00:43 o sea que tiene el otro día lo comentados contigo te acuerdas pero claro a estas alturas quién más quién menos sobre lo que agota al uno y el otro no de los vecinos digo ya ideó la bolsa de indecisos que tú sabes algo de los quieren indeciso

Voz 4 00:59 pues voy a los indecisos creo yo que a la mayoría para mí porque el resultado bueno ahí estaba la clave está ahí pero ya decía el otro día cuando hablábamos contigo día decía es que las encuestas muy favorables queridísimo si las hacían en el bar donde siempre hay voto oculto

Voz 0313 01:14 en Suiza oye Juan el otro día cuando hablábamos aquí en La Ventana me decías que una de tus preocupaciones primera sería intentar recuperar la tienda de comestibles del del pueblo que un urbanita le puede sonar a broma una cosa de poca importancia pero yo sé que es fundamental que vas a hacer va a ser una de sus primeras decisiones cómo va a intentarlo

Voz 2 01:37 pues yo ahora ahora mismo yo no me planteo pone me ha hecho ahora mismo lo que tengo que para cuando empiece es como bien sabéis pequeños cuando hay elecciones se hacen bandos y lo principal ahora es juntar los dos bandos de nuevo juntarnos con la antigua Corporació con los que es una buena oposición y entre todos los vecinos ya ponernos cuando estemos todos juntos con una buena convivencia entonces ya no podemos hacer cosas pero lo lo principales volverá a la normalidad que no años

Voz 0313 02:06 anoche te felicitaron quiénes han perdido

Voz 4 02:08 sí sí sí sí sí quiénes visitaron enhorabuena ahí estuvo en su sitio oye suponen una curiosidad

Voz 0313 02:17 vas a cobrar algo de sueldo como alcalde aunque sea poquita cosa

Voz 2 02:20 pues creo que si hay un sueldo puesto que se puso en los últimos patrones no sé cuánto es pero creo que eso dos ciertos los trescientos euros

Voz 4 02:26 vas a terminar los estudios porque a tu edad todavía queda mucho más vas a comer tú lo vas a compatibilizar las dos cosas no si no creo en él y entonces

Voz 0313 02:38 oye Juan no te retires que me gustaría que escuchar Si saludar as nuestra siguiente invitada que es una muestra viva como tú eres de que en política como en tantas cosas en la vida la edad al final no importa tanto porque María del Rosario te estabas conocida por Chicharito como la conocen al menos empató en ese arriba tiene noventa y cinco años noventa y cinco consiguió ayer elegido la concejal de este pueblo de la de la Sierra Norte de Madrid hombre ya no va a gobernar como tú porque la candidatura de Abuelas portones ha conseguido un concejal frente a los cinco del Partido Socialista y uno del Partido Popular pero bueno se sitúa como tercera fuerza con el quince por ciento de los votos y entra en la corporación echaría buenas tardes tal felicidades enhorabuena

Voz 5 03:22 Hrbaty hace unas semanas

Voz 0313 03:25 Bernard pero va a estar ahí no se ha hablado ya con el con el alcalde han tenido

Voz 6 03:31 ha dicho que le quedó conoces y a veces se pone a mi lado al que pierda porque el PP sea es

Voz 5 03:40 no va tan bien conmigo que te hagan las dos también uno ya somos dos y se de alcaldes y me da la mano izquierda pues también vamos a empezar a abrir las puertas a llamar

Voz 0313 03:57 cerquita empató empató ni hay chavales tan jóvenes como Juan que hayan metido en política o no

Voz 5 04:01 pues que yo sepa no pero bueno él sabe Dios todos saldada

Voz 0313 04:06 cuántos habitantes tiene Patón es que no no

Voz 5 04:08 para abajo quinientos si el de arriba pues

Voz 0313 04:14 cincuenta y nada hay una de desigualdad me imagino que eso a la hora de de planificar actuaciones se debe notar no

Voz 5 04:20 es por eso por eso ya lo creo que se nota muchísimo dijo

Voz 0313 04:24 hoy echaríamos con cómo se mete usted por qué se meten quiero decir tenía vocación política antes

Voz 5 04:29 no en absoluto no no pero como tenga da muchos días libres y muchas mañanas tomando el sol y hablando con las vecinas pues hemos decidido haber sido soy de ABC así saben que estamos aquí

Voz 0313 04:44 y se queda tienen las calles

Voz 5 04:47 la joven esto sesenta y tres años

Voz 0313 04:50 a Juan en tu caso que la media de edad de vuestra candidatura cuál era

Voz 2 04:55 pues la medidas era de treinta años menos

Voz 4 04:57 sí pero eso tiene sentido un granito a medias era menos sí pero yo me voy a lo mejor solo que hay uno en el equipo de gobierno que tiene treinta que es el que hace que rompe la Bedia

Voz 0313 05:13 preguntó cuál es cuál es la actuación más importante más necesaria que en su opinión necesita peatones que es lo que va

Voz 5 05:20 ah pues eh esto un parking Kim pero pero urgentemente porque ya está bien ya sabes aquí no se puede aparcar los sábados eso sí hay que animar al turismo para que no se desarme me cosa pues hay que ponerles una facilidad que aparcan porque esto es imposible vienen si seguimos estamos muy cerca de Madrid y yo acabamos es un verdadero lo estás viendo los las películas bueno unos de los sábados viene la policía les ponen un una multa se dan la vuelta no dejando así

Voz 4 05:57 pero muchísimos cuántos son cuántos turistas pueden ir un fin de semana

Voz 5 06:00 pues hoy a igual hasta quinientos

Voz 4 06:03 los pues pues sí poquitín el resto bueno si esto es Michael selección si yo también

Voz 5 06:12 ha ido a comer un día de labor no importa es una delicia pero venimos sábado a las doce y media de la UE ya has podido dar la vuelta a Bono por que es imposible vais a venir un día pasárselo bien y te vas a ida Maldonado Si notas empatado con un coste que ha querido aparcado a la vez que tú que estás tropezado que tú has venido antes que el otro ha venido antes que estuvo que el puesto es de ellos pieza Así empieza si existe algún espacio para el parking olvidó si no les tenemos que hacerlo yo lo tengo con en un plan no tengo un proyecto metido en el ordenador que no ha salido de ahí pero bueno una preciosidad de proyecto eh bueno pues oralidad años haciéndolo ahora lo tiene muy claro vamos otra vez al alcalde a ver si lo que debe porque llevamos diez años que se lo hemos presenta no ha querido ni leerlo

Voz 4 07:12 bueno el que la sigue la consigue no se preocupe

Voz 5 07:15 caldera vestimenta se varios el rosario