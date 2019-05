Play Basket: MVP por unanimidad (27/05/2019)

Voz 1 00:00 el Rey Juan

Voz 0699 00:36 la todos aquí estamos bienvenidos a la edición número treinta y cuatro de la décima temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos al tiempo dedicado al baloncesto en estado puro ya tenemos configurada la final de la NBA ya tenemos configurados los playoff de la ACB ya tenemos los quintetos iniciales de la NBA ya tenemos el en bici de la Liga Endesa ya tenemos a la selección femenina de baloncesto concentrada para el Eurobasket tenemos mil noticias de contaros de los próximos minutos te voy a meter un poquito de orden a todo lo más chulo de las últimas horas ha sido que los spanish Raptors vamos a llamarlo así van a luchar por el anillo de campeones de la NBA Ibaka Scariolo y Marc Gasol podrían calzar el anillo de Cannes con la temporada ya es un éxito y así estaba el mediano de los Gasol Marc sí

Voz 1412 01:23 puesto por puesto llevarte fue un una serie muy luchaba muy trabajada después de estar abajo cero dos el equipo pues ser muy contento de la victoria en diferentes ocasiones de tu carrera todas estado se escapara dices el gran viaje si sin duda sin duda es un buen momento cada partido y cada serie para nosotros es una un proceso de aprendizaje y contentos que marcó la diferencia paro te Eric empezaron de va yo creo que la defensa subimos el nivel defensivo conseguimos pararle la transición suya ahí dijo mejor punto plagado de jugadores internacionales si si es que tenemos suerte tenemos jugadores internacionales

Voz 0699 02:06 que también tenía muchos juegos internacionales obtiene

Voz 1412 02:09 en el deporte internacional como tu visualiza la serie frente a Golden State Warriors ahora vamos a intentar descansar por un día de baloncesto y mañana volvemos a a pensar y a ver a preparar los partidos sabía que a finales de conferencia había cuatro hermanos uno en cada frente como el caso de ese Kerry Stephen en caso por caso en la otra hasta finales de conferencia cuatro en manos de estaban diferentes sí sí sí lo es que eso es es bonito y contento de de pudo haber visto a Pau a un par de días

Voz 0699 02:45 Marc Gasol más que una perdiz en la semana en la que los dos hermanos han tenido noticia la buena la de Marc la mala la ausencia de Pau para el Mundial de China

Voz 4 02:57 bueno este verano va a ser va a ser difícil no porque me hubiera gustado estar con mi selección con mis compañeros y para mí la sección pues es algo que siempre ha sido muy importante el participar estado de estoy ni unos ni competir con la selección hinchar por conseguir éxitos a nivel internacional pero debido a a la operación en mi lesión pues no no voy a poder estar viste en este Mundial de China y aún así estaré apoyando al equipo berciano que que hagan un gran campeonato siempre estando cerca de ellos por por motivos no porque son somos una familia hay no es sólo un eslogan sino que es es la la realidad es instintivo de nuestro en este tipo en esta elecciones y ojalá fuese se clasifican para los Juegos Olímpicos lo que queremos para los Juegos Olímpicos el año que viene pueda pueda estar con el equipo

Voz 0699 04:00 será más difícil pero España va a luchar por medalla en el Mundial de China sin Pau Gasol ya veremos si no es el último que no va porque Sergio Rodríguez también avisa en la SER

Voz 5 04:12 es decir que que verlo verlo con la familia

Voz 0699 04:14 estamos

Voz 5 04:15 son las que más sufren por no tener me

Voz 6 04:17 tras mucha mucho poco acciones

Voz 0699 04:20 tendremos que valorarlo entre todos dice Sergio Rodríguez Scariolo va a tener que inventar ya a jugadores como Quino Colom Javier Beirán o Piero viola los de las ventanas pueden tener ciertamente socio la selección masculina que va a marcar el final del verano la femenina va a marcar el principio concentrada en Madrid para afrontar el Eurobasket que tiene lugar no tardando mucho la presentación va a ser un no parar así que otro protagonista más hotel de concentración José Antonio Dorado con quién está muy buenas

Voz 3 04:49 hola así a menos de un mes para el comienzo

Voz 1621 04:53 en junio con el seleccionador Lucas Mondelo lugar muy buenas hola muy bueno bueno ya estamos en reparación no queda nada

Voz 3 04:58 luego ya ya estamos en capilla como los toreros Si ya empezamos a ir paso a paso huyendo semana semana ya no digo día a día pero casi y sobre todo cuidar mucho el aspecto mental con las jugadoras porque viene de una temporada muy cargada que empezó en el verano pasado con el Mundial de han enganchado Euroliga se Eurocup ligas domésticas Joan parado me preocupa el tema mental de la la frescura mental más que el tema físico el tema físico tenemos magníficos fisios magníficos médicos perdedor físico a las que las cargas perfectamente pero la cabeza si no funciona de cabeza no funciona nada

Voz 1621 05:31 hasta que le preocupa la baja de Álvaro

Voz 7 05:33 la Bolsa bueno ya la bajada

Voz 3 05:36 Rehn es una baja insustituible e la gente está llorando la baja de Pau Gasol pues la de Alba como mínimo es igual o más no es en en en femenino es no tenemos más más jugadores entonces de cómo Alba no he dotes eso ya es historia ya lo sabemos Alba va a empujar muy fuerte al equipo con con su espíritu con su ánimo pero tenemos que ella a pensar que no la tenemos y la gente tiene que dar un paso adelante

Voz 1621 06:08 Isaías aquí y cómo va a estar porque el año pasado era en España en el Mundial este año

Voz 7 06:16 hay que ser pesado no no

Voz 3 06:19 lo ella ella ve convencerla eh ella a ver ha sido habéis visto la Liga día que ha hecho la larga ha sido el máximo exponente una de las máximas exponentes del Gerona que ha ganado la Unijet ha ganado la Liga entonces eh ya ya que no nos falte ya nos hace buenos a los entrenadores es es la entrenadora en pista la haya hecho bueno empezando por mí a todos los empleados que ha tenido porque es es ahora mismo lo máximo que que hay en la posición de base yo creo que ella quiera venir es muy bueno pues lo que nos va a poder ayudar en pista eh aquí lo que va a poder ayudar en la la gestión del grupo y claro en España tenemos la gran suerte de tener que que el tema de bases sea las que están fijando por Silvia Domínguez y siguiendo por Cristina Oubiña y ajeno están un nivel de base es altísimo

Voz 8 07:10 sí

Voz 1621 07:11 el Europa está aquí pero que está la vuelta de la esquina también hay que mencionar en el Europeo de febrero

Voz 3 07:17 hay que pensar en el Europeo de ahora

Voz 1412 07:19 a conseguir la clasificación para el Europeo

Voz 3 07:22 cuando ya consiga olímpico cuando consigamos esa clasificación que no va a ser nada fácil no es un tópico eh hablamos del Preolímpico

Voz 1621 07:30 vale pues lo dejamos aquí muchas gracias Lucas las palabras del ex seleccionador nacional de baloncesto Fame

Voz 9 07:36 vino el día veintisiete de junio comienza el torneo con

Voz 1621 07:40 por ahí Cols con Laia Palau como principales exponentes de esta selección española que es campeona de Europa y que va a defender título en el próximo mes de junio luego regresamos

Voz 0699 07:50 el hotel de concentración a ver si pescado más con José Andrés duro aunque lo que hay que hacer ya al poner en orden lo que nos queda más cerquita ahí es que acabado como os decía al principio la Liga Endesa en la fase regular ha descendido GBC que lo tenía dificilísimo y acompañar a la LEB la semana próxima Se decida que otro equipo sube además del Betis pero de momento el que salvó in extremis Obradoiro así que felicidad en Santiago supongo Toño Bermúdez muy buen unas

Voz 10 08:13 bueno pues con Nacho Llovet el jugador más regular el mejor de la temporada dirigido por la afición y que además de recoger ese galardón antes del partido

Voz 11 08:20 el Gran Premio Nacho ha sido conseguir

Voz 10 08:23 el Monbus Obradoiro se quede una temporada más en la ACB ha estado ahora hay firmando cuatro mil quinientas fotos y ocho mil trescientos los autógrafos la satisfacción y el agradecimiento también a la afición no

Voz 1650 08:32 sí es lo más importante la verdad es que son son increíbles han estado ahí siempre ganó cuando las cosas iban bien por supuesto pero cuando las cosas han ido mal pues nos han apoyado más que nunca han viajado con nosotros y han estado ahí siempre no y son nuestra motivación nuestro más nuestro orgullo más grande para para estar aquí todos los días y que se lo debemos todo lo mínimo que podemos hacer pues estar aquí con ellos no respeto al premia pues por su puesto muy contento pero también ya es un premio que que pertenece a toda la plantilla a todo el equipo porque sin ellos no habría conseguido se lo debo a ellos

Voz 12 09:04 al equipo oí a a la afición y al staff porque me ha dado mucho ha pasado silbando la avala avala del

Voz 0699 09:11 extenso dijo si al final hemos estado

Voz 1650 09:13 es más cerca de lo que de lo que nos hubiese gustado de lo que parecía que íbamos a estar hemos lleva un poco faltas en la ideado un poco pues faltos de frescura quizás a este esprint final pero bueno al final es lo importante en la salvación ahora hay tiempo para reflexionar para intentar pues mejorar cositas para volver con más energía

Voz 11 09:31 este que viene aquí a saludarte voy viejo amigo que que bueno viejo amigo porque amigo de toda la vida ya plantilla vete ya

Voz 10 09:40 es un crack la verdad Greg Le echamos de menos calado el Fontes do Sar ha puesto voy es comprensible comprensible yo estaba bien harté aprovechamos que estás

Voz 1650 09:51 aquí hay una cosa que decir que hay yo creo que tendría que jugar más minutos

Voz 10 09:54 los pero lo es manos haya llegar el aplauso o el Fontes do Sar la acepción de los

Voz 13 10:00 no los extranjero señor miles no que hay acababa

Voz 10 10:05 sí pero la ovación y los aplausos de del Fontes do Sar

Voz 13 10:08 a seis sobre su ver máis tú decir aquí que sigo estresado

Voz 10 10:21 bueno pues arte justo hoy Nacho Llovet dos cracks para cerrar la temporada aquí en el Fontes do Sar para Play Basket Pacojó Marta tanto que sí alivio

Voz 12 10:29 Santiago buen humor con Nacho Llovet todo

Voz 0699 10:33 decidido también en el camino en la lucha por el título donde estará Toby porque también están definidos los playoff con Real Madrid Baksi Manresa Barça Joventut Baskonia técnico Zaragoza Valencia Unicaja estos últimos lo malagueño con la incorporación de Rubén Guerrero pívot de la entidad Voley que firma por lo que resta de playoff dos temporadas más con los andaluces ya que estamos de fichajes o cuál de Maite Cazorla nuestra jugadora más destacada también en la en sida Voley con la que hablamos hace un mes por Perfumerías Avenida para las dos próximas temporadas

Voz 2 11:02 por cierto

Voz 0699 11:03 dado fin de semana se han celebrado las elecciones al Parlamento Europeo e seguro que lo tenéis una edad recordáis a Sarunas marcho Nice el que no lo recordáis estamos hablando de un jugador legendario lituano que pasó por la NBA y consiguió varias medallas olímpicas con la Unión Soviética pues bien hará el veréis en el Parlamento Europeo ha conseguido plaza escaño con la unión de granjeros verdes lituanos allí están a le que repasamos partido noticias escuchamos protagonistas de la Liga ACB de la NBA del baloncesto femenino damos el ganador de la temporada el Superman ayer ya está le ponemos el punto final a la Euroliga con las notas de la aquí vamos a estar en este voz gas durante todo el mes de junio también al baloncesto con la firme producción coordinación y dirección en la sombra de Marta Casas con la dirección técnica de Alfredo Moreno aquí todos somos directores y nos dirigimos al que pone la dirección correcta la actualidad de la semana el gran Antoni Daimiel horas es el un saludo para los oyentes de Play Basket empezamos con el primer saludo bien tirado ya primo con el repaso de los últimos días de los que vienen por delante del el que más baloncesto en España en parte del extranjero yo diría en el mundo entero Antoni Daimiel muy buenas tardes

Voz 0200 12:15 qué tal Pacojo cómo está a ver qué me eliges de lo visto y de lo vivido

Voz 0699 12:17 ha sido en los últimos siete días montones sí pues eh

Voz 11 12:20 sí después de ya finalizada la temporada regular de de la Liga Endesa de la Liga ACB

Voz 0200 12:27 bueno pues también con la final de la NBA servida E para mí quizá lo más interesante de la semana ha sido como finalmente se ha solventado sea resuelto esa temporada regular y sobre todo pues eh Si nos dicen cuando empieza la temporada dieciocho diecinueve Liga Endesa e que Manresa Joventut y Zaragoza van a jugar playoffs pues eh nos llamaría la atención bastante ir también por supuesto el hecho de que los dos equipos canarios Iberostar Tenerife Herbalife Gran Canaria se hayan quedado fuera de los play offs también podríamos incluso pensar que equipos como Andorra o incluso un camino que luego ya ha luchado por otras cuestiones eh podrían estar con más derecho que algunos de los que se han metido en proyectos pero yo creo que eso siempre es un aliciente en el baloncesto oí en un es muy bueno para una Liga que sea imprevisible que haya sorpresas y Mary

Voz 0699 13:14 miento máximo para Baksi Manresa para divina

Voz 0200 13:17 Joventut por supuesto para Zaragoza yo creo que la manera en la que bueno pues ese despide Popovic con la victoria de Montakit contra Iberostar eh bueno pues ha influido bastante en esta decisión y estos emparejamientos de playoffs así que para mí de la semana ha sido lo más sorprendente porque bueno ya arrastramos en la final de conferencia entre Toronto y mil Milwaukee y esa tendencia de de Toronto a mejorar y a ganar y al final bueno pues gran ganó y logró cuatro victorias seguidas y le ha supuesto meterse por primera vez en la historia en la final

Voz 0699 13:48 te lo voy a acotar llevaban ir lo más chungo quién sería para Ci El protagonista de la semana

Voz 0200 13:54 que por supuesto lo hemos nombrado en alguna ocasión y creo que es lo más prometedor que hay ahora en el baloncesto español que que haya entrado Carlos alcen en el mejor quinteto joven de Liga Endesa y el impacto que ha tenido también debutando con la selección absoluta con dieciocho años para mí es un protector lista de haciendo balance de de lo que es la temporada pero me llama la atención un nombre no Brandon Davis el pívot de de Zalgiris que ha jugado en Zalgiris y que bueno pues al final ha sido objetivo de Real Madrid Barcelona los últimos rumores apuntan a que el Barça está muy cerca de hacerse con sus servicios

Voz 0699 14:29 ha hecho una mejor oferta hay sobretodo

Voz 0200 14:32 la cuestión no que parece que puede conseguir un pasaporte para no ser extracomunitario eso bueno pues aumenta su caché y su importancia no es verdad que es un pívot que ha jugado a muy buen nivel estos dos años en Zalgiris ha progresado tiene veintiocho años eh ha empezado a ser un jugador de elite con veinticinco veintiséis es un jugador muy serio hoy bueno pues puede ser uno de los nombres desde luego

Voz 0699 14:55 Brandon Davis adquiere el Real Madrid y el Barça ya está el CSKA se cruzan en en la opción que no debemos perdernos de todo lo que nos vienen los próximos días que eliges bueno tuvo eliges volar en no me queda otra hay que elegir si que

Voz 0200 15:05 en esta semana pues elegir entre los dos primeros partidos de la final de la NBA que se van a disputar en Toronto en Canadá el primero madrugada el jueves al viernes tres de la madrugada hora peninsular española yo el segundo el domingo madrugada el domingo al lunes este empiezan poco antes dos de la madrugada también en Toronto vamos a ver cómo que cabo hay Leonar vemos Si la puesta en escena sobretodo Toronto ante un equipo que parece imbatible al menos en en las casas de apuestas le dan como gran favorito creo que se paga uno XXXV una victoria Warriors sin tres setenta o algo así una victoria raptos pero no me quiero olvidar de la eliminatoria Valencia Unicaja que me parece en primera ronda de play off de Liga Endesa en la más interesante y también eh creo que juegan treinta y uno de mayo y dos de junio los dos primeros para

Voz 0699 15:52 sí señor bueno pues tenemos citas muy chulas para los próximos días pregunta a la audiencia que se preguntan Antoni Daimiel sin Pau Gasol con la imposibilidad de llevar a los dos al Mundial este es habitual que nos viene mejoren la selección para sustituir a Pau entre Ibaka y Mirotic he Anthony por qué

Voz 15 16:10 mira ante esta pregunta la la Real

Voz 0200 16:12 zona habitual lo la tendencia creo que más común es pensar cómo que Ibaka es más interior y Mirotic más exterior y que están no Marc que va a ser muy importante no se finalmente va como esperamos todos al Mundial pues que quizás sea tarea mejor Mirotic hay que tener en cuenta que Mirotic ha sido

Voz 15 16:29 por la el proyecto o en cuanto a

Voz 0200 16:32 nacionalizado de la Federación y de la selección en los últimos compromisos no con lo cual no debería haber cambios en ese sentido pero sí quiero incidir en que hoy en día no son tan diferentes Ibaka y Mirotic es decir que Ibaka lleva dos tres años lanzando mucho desde Exterior incluso en distancia de tiro de tres NBA ideólogo es verdad que en defensa pues e Ibaka te da más que Nikola Mirotic pero bueno es una decisión que supongo que escogió obtendrá tomada en en un digamos que un marrón entre comillas y más grave que nunca porque él ha estado todo el año con Ibaka no

Voz 0699 17:05 a veces es un marrón que tiene que decidir y supongo que la Davis

Voz 0200 17:09 pero yo creo que tiene que ver la decisión un poco por por mojar me algo más no tanto con estilo de juego porque no son tan diferentes sino que si está mejor adaptado al grupo por los últimos compromisos Mirotic pues que sea Mirotic quizás yo creo que va a ser importante mejorar la defensa del equipo y en ese sentido Ibaka podría tener alguna opción más

Voz 0699 17:27 luego cuento quién va ganando entre entre la audiencia

Voz 0200 17:30 ve un abrazo Anthony bueno viaje fuerte abrazo nos hablamos e estando yo por allí para contar todo lo que ve a curioso no tan curioso desde

Voz 0699 17:38 habrá mucho que contar un abrazo fuerte abrazo antes vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar el en

Voz 16 17:43 vi a de la Liga Endesa siglo que te gusta es el baloncesto todos los lunes te esperamos en Play Basket

Voz 0458 17:51 se acabó la temporada regular de la Liga la provisto Campazzo colles Shengelia Tabares han sido elegidos en los últimos días como el quinteto de la temporada y esta tarde la tarde del lunes ha sido elegido entre esos cinco al envite Icon

Voz 0699 18:04 Marta Casas muy buenas tardes muy buen

Voz 17 18:07 las tardes Pacojo pues con un hombre feliz que tiene una sonrisa dibujada en la cara no es para menos ha sido el mejor jugador de toda la Liga Endesa aquí en el edificio de Telefónica en Gran Vía estoy Nicolás la provincia en la Liga Endesa ACB qué tal muy buenas hola buenas tardes para todo un día muy feliz imagino además poder compartirlo con tus padres con la Familia especial imagino todo lo que estás viviendo en las últimas horas

Voz 6 18:28 digo bueno como como la vista no fue una muy linda sorpresa puerta no lo soy conmigo poder celebrarlo disfrutar no en este día tan importante y ahí bueno creo que eso tampoco se lo querían perdería bueno

Voz 17 18:44 somos tomo todo muy feliz Pacojó pues ya te está escuchando en Play Basket pide la ACB Nicolás la probidad

Voz 0699 18:49 Nos cualquier cosa para empezar el programa hola Nico muy buenas tardes hasta destacó por unanimidad cien votos decían eh

Voz 6 18:58 no queremos decir que gracias por confiar en mí no por creer que creció el mejor la verdad es que me he sentido muy bien durante todo el año pero bueno nunca nunca pensar en en todo

Voz 0699 19:14 esto es lo que está pasando qué significa para ti esto

Voz 6 19:18 bueno no siempre pensé No de chico soñaba en o me proponía sobre todo ser un jugador importante en Europa en la Liga española cuando empezaba a jugar sí o no a un poco loco quería para mi carrera no oí bueno hoy me siento así me siento valorado en la Liga me siento un jugador respetado un jugador que todos no L tienen un poco de respeto un poco de miedo pero bueno nada lo lo disfruten cada partido sabes Point

Voz 0699 19:53 acordaba de cuando el seleccionador argentino Sergio Hernández revelaba contaba en voz alta que tú estuviste a punto de dejar el baloncesto en dos mil diecisiete

Voz 6 20:02 bueno y no fue hace mucho pero pero bueno hoy oyendo en creo que no hay cosa que disfrute más que que el baloncesto no me ha cambiado todo bastante rápido he encontrado un lugar un sitio un equipo no un grupo de personas que me han cuidado mucho y la verdad que eso

Voz 0699 20:23 no lo voy a decir yo todavía ha sido la leche por no utilizar otro calificativo como se puede poner la guinda gesto Nico

Voz 6 20:32 bueno he tenemos un derbi no directo con contra el Barça e iremos a muerte no iremos a intentar dar la sorpresa a incomodar e intentar asustar al Barça Hay bueno creo que que que tenemos nuestras armas para para hacerlo

Voz 0699 20:49 están ahí luchar por el título pase lo que pase también ya es un éxito en la temporada de Joventut que venía Nico de donde venía

Voz 6 20:57 hemos de de un momento bastante duro pero bueno yo creo que en los que ha ahora disfrutar de de estos play off y creo que el momento que que nuestro cuida la Copa eh en no hoy el creo que ya somos un equipo mucho más respetado con con muchos jugadores jugando en un alto nivel Juárez que que aporta mucho al equipo bueno una es es confiar y a creer en lo que podemos hacer

Voz 0699 21:28 habéis pasado de ser la cenicienta casi Alicia en el país de las maravillas del quinteto de los mejores de los cinco no siendo tú a quién ficharía es para tu equipo situ dijera admira

Voz 18 21:38 el que quieras te lo puedes llevar

Voz 6 21:41 si ficho fichó al al FACUA el último menos del último mes y medio no tengo dudas es me amigos el tipo de persona que lo profesional que es así también uno ve como juega no

Voz 0699 21:54 ni come lo ha dejado botando y con el foco hablas del Madrid

Voz 6 21:58 no no era la él tiene ahora que pensar en el Manresa yo tengo que pensar en Barcelona Hay y nada más que eso no te puedo preguntando

Voz 19 22:07 dónde te ves el año próximo

Voz 6 22:09 bueno voy a preguntar pero no no no te puedo dar una respuesta que une la tengo porque estoy estoy muy contento nos queda mucho por hacer con la peña ahí bueno esperamos terminarlo de la mejor manera

Voz 0699 22:22 pero sabes que te sigue medio mundo e industria exagerando

Voz 6 22:26 bueno bueno habrá que esperar entonces

Voz 0458 22:28 Ballet e Marta atún ahí ya para finalizar o simplemente yo recuerda Nicolás la provistos

Voz 17 22:34 no llegó a la Liga Endesa ACB llegó para vestir la camiseta del Movistar Estudiantes hace ya unos cuantos años luego se fue a San Antonio probó incluso en la NBA en qué ha cambiado en la provisto la desde que llegó a España al que tengo yo aquí a mi lado ahora

Voz 6 22:47 sobre todo han pasado los años no estoy un poco afeitado pero he tenido barba que pasaba por poner muchas cosas y y bueno creo que esas experiencias no esos momentos vividos en diferentes equipos diferentes situaciones de la vida misma eh nadie y me hacen estar mucho más maduro me hacen estar mucho más firme en el enfrentamiento distintas situaciones Si bueno creo que hoy en día me me siento un jugador importante y me siento muy muy bien

Voz 0699 23:18 te engañado ha dicho que quedaba una pregunta pero quedan dos vale como vas muy rápida muy rápidas como tenemos un verano de Mundial iba a estar estar luchando por el play off de la Liga en los dos acontecimientos dan una porra dime cuál va a ser el pódium del Mundial y la final de la Liga Endesa ala baila

Voz 6 23:36 lo que yo quiero lo que puede llegar a pasar lo que tú que a mí me gustaría no jugar una final contra el Madrid FACUA eso sería un muy lindo vale y después en el Mundial esa muy difíciles son muchos equipos una creo que con Argentina he podemos hacer cosas buenas estamos con muchos jugadores en un buen nivel y bueno que vamos a poner algo nos una semifinal del Mundial creo que lo firmo

Voz 0699 24:07 vale perfecto y la última acabo de ver pasar a David Broncano por aquí creo que esta noche va a pasar por la resistencia de que te molesta más que te pregunten de sexo de pasta

Voz 6 24:18 la verdad es que ninguna de las dos eh sé que es un como es un caradura para nosotros no pero bueno nada ese tendré que poner ahí mi mi cara vale no me lo pierdo unas buenas bonito nos vemos gracias a deprisa hay que tener éxito aquí en un ratito

Voz 17 24:38 nada yo ya voy para allá Le doy las gracias a Nicolás la provisto la enhorabuena por supuesto y también muchísimas gracias a todo el departamento de Comunicación de la Liga Endesa ACB que ha hecho posible que pasemos este ratito con el típico en el mejor jugador de toda la Liga

Voz 0699 24:49 Nos hemos pasado lo primero minutos con un crack vamos a ir orden adictos hacia lo que nos ha dejado nos viene dentro de la Liga Endesa hola soy look habiendo Sy Le Mans saludan los ausente Play Basket un saludo para ti también ante el tridente de lujo para analizar el final de la fase regular de la Liga Endesa sus consecuencias como caras podcast en este Play Basket Barcelona Javier seis son muy buenas tardes

Voz 1982 25:10 buenas tardes Madrid Miguel Martín Talavera muy buenas

Voz 0699 25:12 qué tal cómo estáis ya en algún lugar del planeta padel Lalo al poeta muy buenas

Voz 0458 25:16 haciendo en Buenos Aires

Voz 20 25:19 el lunes dentro de de la rural

Voz 0699 25:23 de Vilar Tango de

Voz 20 25:25 claro que el año pasado fuimos a bailar tangos no llegó a verlos a diferencia de baile que se da de karaoke la de vaina tengo retirada en cinco comunidades autónomas

Voz 0699 25:37 no bueno mientras no estén en Madrid siempre tenemos la posibilidad de juntarnos

Voz 0458 25:41 pero que la retiren juntos algo que sorprenda de la última jornada de Liga

Voz 0699 25:46 no sé he que Tenerife se quede sin

Voz 0458 25:49 pelear por el título y lo de Baskonia

Voz 0699 25:53 Xavi empieza contigo

Voz 1982 25:55 me ha sorprendido aunque claro para ellos no será lo mismo que haya metido del Manresa no el saque que además venían una dinámica negativa pero bueno que sea aprovechado de de de de de un poco como lo la ventaja que tenía ya un perdiendo pues se ha metido hacía XXI desde que ganó digan los sometían playoff el Manresa entonces raro es una es una para mí es una sorpresa no oí bueno para mí es lo que más me he a lo que más me ha me ha sorprendido porque más o menos se podía barruntar que el Baskonia podía perder en Valencia y que el Barça podía recuperar la segunda plaza pero para mí lo de Manresa

Voz 0699 26:29 tal Haití

Voz 1621 26:31 bueno yo creo que al final a mí ha sido un final de temporada generar una temporada que tenía

Voz 1576 26:37 me ha gustado mucho porque yo creo que de las último de los últimos años yo creo que ha sido una última jornada en la que había prácticamente todo en juego el liderato que al final es importante por el tema de leyó una plaza de playoff quién perdía la categoría creo que ha sido yo creo que ha sido espectacular y sobre todo de la última jornada me quedo con esa con ese partido a cara de perro primero otros se jugaba perder la categoría es lo que tiene el deporte de élite Leto con este caso a a Madrid

Voz 0699 27:05 tila Long yo me quedo con lo de Manresa

Voz 20 27:07 sobre todo porque yo remontarse a la temporada noventa y nueve dos

Voz 21 27:10 mil con Quintana en el banquillo que es la primera vez que un equipo que asciende juega yo

Voz 20 27:16 la placas que fue terminó quinto pero lo que ha hecho Manresa hay que descubrirse ante Joan Peñarroya un tempo

Voz 1621 27:22 paradón sin ningún género de duda

Voz 20 27:24 temporada Don a Tenerife como otros equipos como a Moscú por la parte baja o tres equipos la Liga da la sensación de que se les ha hecho muy larga y es la demostración palpable de que es cierto que le ha vendido europea llegaron una Final Four y poder ganar otra vez una competición que muy bonita que hace mucha ilusión está muy bien pero lo mismo no alcanza a la despensa para hacer todo tiene mucho mérito lo que ha hecho este olvido reta ante un Montakit Fuenlabrada que no se jugaba nada pero que quería despedir como ha despedido a Marco Polo

Voz 0699 27:54 hablando de mérito mérito Lazo de la temporada de la promotora con el que hablábamos ahora después de ser nombrado en la temporada muy merecido cien votos de cien posibles eh

Voz 1982 28:03 de hecho el pleno no bueno yo creo que más que merecido efectivamente para el argentino que bueno pues es un jugador que capaz de de hacer cosas realmente extraordinarias y que ya ha hecho una una gran temporada ahí que veremos hasta hasta donde llega con la peña clasificada para para los playoff pero yo creo que es muy muy merecido un jugador que vamos a decirlo así pues

Voz 0458 28:28 claro va a tener también mucha novio se se no pero te cuento te cuento eh venga vamos

Voz 20 28:33 por seis villana

Voz 0458 28:36 Tomás más cosas no condicionantes uno

Voz 20 28:38 para Carico la Arrinda se tienen que sentir me da igual que sea ratón a León pero cabeza de lo que se

Voz 22 28:44 no

Voz 20 28:45 por encima de veinticinco por partido punto ha demostrado este chico que el dinero no es lo único que le mueve con lo cual el proyecto deportivo de va a interesar bastante que en España hay tres proyectos deportivos que les gustan mucho y que la familia también les gusta mucho estar en España esos dotado tener en cuenta porque también han llegado ofertas de Europa sí que hay equipos que se suman este año a la Euroliga que también pueden estar interesados en que bueno es un jugador que para otros puestos clave para una rotación de básico minutos

Voz 23 29:14 es muy interesante pero novias tiene más que Justin Bieber Valencia Real Madrid Baskonia es como si yo yo lo lo sí lo que pasa es que el ha estado en equipos de este nivel

Voz 1576 29:27 el problema es que no hemos visto Anne Nicole la la provisto la de esta temporada precisamente por lo que comentaba otro sitio al final es un jugador que no te vale para está en rotaciones que no te vale para estar diez minutos doce minutos quince minutos deben

Voz 20 29:39 viento para arriba tiene que estar caliente todo el partido

Voz 1576 29:41 yo era el que el problema de esos tres nombres que has dicho algunos tienen jugadores muy buenos en esa demarcación

Voz 0699 29:47 no no te vale y ese es un problema

Voz 1576 29:50 que ya pasaron otros equipos que lo

Voz 0699 29:52 sí bueno es una suerte tener tantas opciones para elegir también hay veces que es mejor no tener tanta para comer te mucho estar

Voz 20 30:01 pero está claro que luego parece que se queremos nosotros sacarlo de la Peña o no no sé pero pero repito es que las ofertas la más baja está tres veces por encima de lo que a la

Voz 0699 30:10 claro es que es muy difícil habla Peña ahora hablábamos con él viniendo de donde viene la Peña ya este año bastante feliz están pero tampoco puede hacer un dispendio de decir bueno pues Sara para quedarme a Nico Leroy un pastón no puede osea puede llegar hasta donde puede llegar por cierto el Joventut juega contra el Barça Xavi el Barça se ha quejado ya la ACB del horario de de la eliminatoria no

Voz 1982 30:31 sí sí sí se ha quejado en boca de Nacho Rodríguez y el director deportivo del Barcelona porque dice que ya se quejó el Barcelona de los horarios teniendo en cuenta lo que lo que está haciendo en la Euroliga de jugar los sábados y demás en Barcelona dice que no tuvo respuesta de la de la ACB a esa queja hace un tiempo ya ahora entiende que si juega el viernes son las nueve y media de la noche con lo que acabará dentro de una cosa y otra a las doce de la noche del Palau que no es posible jugar domingo a las a las cinco de la tarde en el campo de la de la Peña por tanto nueva queja de de la ACB o del Barcelona la ACB en boca de Nacho Rodríguez

Voz 1576 31:09 pero que sepamos juegan los dos equipos no la misma hora que no juega sólo el Barça no que también la Peña va a jugar a esa misma hora vas a ir también a las doce del pabellón

Voz 1982 31:16 ya pero que poco más lejos es que eres un Catalá que Nacho Rodríguez no no está en el Barça

Voz 1576 31:22 ya ya ya ya ha dado pero que no queda claro lo a los oyentes de Play Basket

Voz 0458 31:26 sí sí claro que no de la Peña protesten también le están ya está a esta hora de la tarde

Voz 1576 31:32 la Peña también pasa a doce del pabellón

Voz 0458 31:34 entiendo lo que quieres es decir con eso me quiero decirte

Voz 1576 31:37 que no que no entiendo que Nacho Rodríguez se queje otra cosa otra cosa es que hablen y vayan de la mano pero a mí me parece para empezar que tiene bastante más plantilla

Voz 1982 31:44 pero tiene tú entiendes canónigo Martín Antonio Martín que se sepa no ha hecho nada desde que ha llegado al presidente de la ACB respondiendo a mensajes y demás o sea yo tampoco lo entiendo

Voz 1576 31:54 no no estamos hablando de temas distintos no hace yo te estoy diciendo que en este tema contra un equipo inferior viene mucha menos plantilla que tú estar llorando por el horario

Voz 1982 32:03 no no no no no al Barcelona al Barcelona defiende sus intereses

Voz 20 32:09 vale Xavi entonces es posible cuando juegas contra el CSKA de Moscú

Voz 1982 32:14 vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a hacer un cuadrante ya que me metáis ahí la leer los dedos en la boca baño en el ojo ojo vamos a hacer un cuadrante del del del calendario que ha tenido el Real Madrid este año y el que ha tenido el Barcelona al Lille en la Liga ACB teniendo en cuenta lo que lo que los dos juegan Euroliga hacer un cuadrante de todo

Voz 22 32:34 Nos decimos las cosas tal como son hace esto

Voz 0458 32:37 no habrá empleo y entonces hablamos hablamos hablando de adelante con el Madrid el Barça no sé quién queja en función al partido que tiene el Madrid o el Barça sea por partido

Voz 1982 32:45 el Barça se queja ante lo que puede venir que es su eterno rival que es el Real Madrid los equipos fuertes después a lo mejor lo elimina la Peña puede ser lo puede eliminar la Peña pero todos yo creo que no somos tontos y sabemos porque se queja el Barcelona no a ver porque el Real Madrid en un horario diferente

Voz 1576 33:01 que yo sepa el Barcelona quiere decir ha ganado la Copa con todos los marineros foráneos y con todas las otras que el han pasado pero quedó en nada copas pero que si hubiera una mano negra que es más menos lo que tuviese insinuar de la ACB para beneficiar al Real Madrid y perjudicar al Barcelona pues seguramente no habríamos visto el espectáculo bochornoso que vimos en la final ya

Voz 1982 33:19 por cierto que estoy esperando algún a mi a mi es que

Voz 1576 33:22 yo no te espero te pasa porque lo ha dicho tú me da igual que sea el Madrid o que sea el Baskonia yo yo los teóricos de los equipos grandes eso sí sólo para la ACB porque luego cuando es Euroliga todos a tragar de pongan lo que les ponga lo viaja como ha dicho la el ganó en masa pero eso a mí y a mí eso no me gusta

Voz 1982 33:41 no digo que estoy esperando después de tres meses estoy esperando el Real Madrid que se marcha de la ACB ya que lo decían todo

Voz 0458 33:46 sabes que sigue la cosa

Voz 1982 33:49 ahí con esa rueda de prensa

Voz 0458 33:51 por el momento presentar también una cosa

Voz 1982 33:56 sí sí medios de salir en defensa

Voz 20 33:58 jugado del estado de ninguna entidad ya se ha Euroliga ACB es un su cuarta pero si alguna eliminatoria susceptibles de poner un enfrentamiento con una horquilla un poco

Voz 0458 34:09 Tomás estrechas y nada de los equipos que juegan en la

Voz 20 34:11 la ciudad

Voz 22 34:12 bueno pero es que tú has visto los horarios de unos y otros de estos cuartos de final

Voz 20 34:17 ya pero es que lo que no podemos hacer en la queja preventiva en cuarto porque al Madrid no puede ser es que es una locura

Voz 1982 34:23 bueno pues cada uno defiende sus intereses que lo defiendo a la peña lo defiendo al Madrid Nacho Rodríguez yo creo que en esta ocasión tiene razón porque el Barcelona sale a las doce de la noche del Palau Blaugrana ya las cuatro de la tarde tiene que estar el domingo en Badalona

Voz 0699 34:36 a su misma ciudad digo yo no sabéis sea

Voz 1576 34:40 tiene viaje sabes que yo no se lo pida

Voz 1982 34:43 no jugaba una jugar cada día o partido

Voz 0699 34:45 pero esta vez opina no no vale yo creo creo sinceramente que el Barça tiene motivos para la queja tiene motivos para la queja porque en el pero yo último en tú también la seguridad de los dos porque lo que se tiene que hacer en el baloncesto es preservar la salud del jugador si no le das el descanso suficiente el jugador se puede lesionar dicho esto es verdad que también comprendo que será una eliminatoria para comprimir la sería la que juegan los equipos de de la misma ciudad pero es que no entiendo la compresión de eliminatorias porque se podrían jugar todas siguiendo el mismo para meter pero estáis ya ya lo sé

Voz 20 35:15 pero me refiero aquí juegan juegan otros factores vamos a esa Carlos yo no se escapan que son el operador televisivo si servidor ha tenido la oportunidad de estar en ese lado del operador televisivo

Voz 0699 35:26 también Arrimadas esto

Voz 20 35:28 dice yo tengo este es lo que es como el palabro ese utiliza para para para diseñar la pero yo tengo este es lo quiero al Barça en estes lo hubiese tira y afloja también lo tiene que mediar la Liga no es fácil

Voz 0699 35:39 claro pero es que es ahí yace la liga lo diga lo hace nada pero es que no estamos en todas quiero decir el Barça para mí se queja con razón el Joventut si se queja se queja con razón luego está la Liga de fondo con la que ha firmado también el Barça el contrato de televisión quiero decir que también está sujeto a una determinada condición luego está que a lo mejor el contrato de televisión Dios me libre pues se puede hacer de otra manera vale no no lo manejo dicho esto entiendo todas las quejas y al final lo entiendo ninguna porque la queja de fondo se tendría que haber hecho en la negociación del contrato desde el principio es decir oye no esto se hace así por unos parámetros tal y al final también acabó entendiendo Atalaya Lalo cuando eh en siempre las quejas van hacia la Liga Endesa nunca son las quejas hacia

Voz 0458 36:20 la Euroliga Liga Splitter sí que sí

Voz 20 36:23 claro que sí que sí por lo que se vamos

Voz 0458 36:25 es decir que lo lo vamos a dejar en por lo que sea pero

Voz 0699 36:28 el el caso es que primero el Barça está en su derecho de quejarse segundo yo creo que está fundamentada la queja tercero es fácil acabar con la queja poniendo unos horarios unificados en todas partes y cuarto eso como cada vez que me dicen que es imposible y es una cruzada mía ya lo he abandonado completamente entonces dicho esto la queja no va a ser humano es ya también para terminar a seguir manteniendo el horario ya está no hay más no voy a finalizar contra desde las mías la primera una frase para definir voy a empezar por Lalo lo que ha sido Marko Popovic

Voz 20 37:00 en Fuenlabrada lo más parecido a Perasovic

Voz 22 37:04 esa es muy grande eso eh

Voz 20 37:07 el más grande para mí en Fuenlabrada seguirá siendo con mucho que ha hecho cuatro años brutales pero hace mucho pegas

Voz 0699 37:14 a tal a quién ha sido la decepción del año

Voz 1576 37:21 yo para mí grancanaria

Voz 1621 37:24 es verdad que a última hora se ha salvado una jornada pero un equipo de Euroliga y es verdad que te puede pasar factura la la

Voz 1576 37:32 en una competición tan exigente como en la máxima competición continental la Euroliga

Voz 20 37:35 pero creo de ahí hasta coqueteando con el descenso algunas jornadas

Voz 1576 37:39 para mí ha sido absolutamente decepcionante

Voz 0699 37:42 la última Xavi quién va a ser la sorpresa de los playoffs no te digo

Voz 0458 37:46 con pobres dice el equipo de oye y luego dice Xavi es verdad

Voz 0699 37:51 que también acierta eh

Voz 1982 37:53 no voy a decir una cosa yo creo que no va a haber ninguna sorpresa ala en los play off yo creo que los cuatro

Voz 20 37:59 Ana pasaron así de grande

Voz 1982 38:01 solamente cuatro primero es decir hombre Jack

Voz 0699 38:04 si dicen los cuatro segundos

Voz 1982 38:06 eso no no pienso así que lo pienso seguir yo creo que que no va a haber estamos mirada Barça Peña no creo que los cuatro van a estar ahí vale que nos queda baloncesto por cierto he visto un tuit Xavi de Brandon Davis firmando algo sí sí sí pero no se sabe ha habido un tuit de este señor en su cuenta de Twitter que ha puesto una mano firmando

Voz 24 38:30 y a partir de ahí

Voz 1982 38:33 mientras al Twitter una una ristra de comentarios que está toda la Euroliga en el Barcelona que si el Madrid que no sé qué pero todo parece indicar que el Barcelona le podría haber birlado al Madrid este jugador pero digo todo parece indicar que en no se sabe ya el Barcelona no confirma absolutamente Nava tampoco

Voz 0699 38:54 sólo bar cómo es esto ya del deporte moderno eh

Voz 0458 38:56 es un documento a mí

Voz 1576 39:00 no hago el Barça no confirme dan el fútbol no confirman

Voz 0699 39:03 no voy mal

Voz 20 39:05 el fútbol da porque son cuántos millones de euros son hasta si te esperas hombre ochenta ochenta años pero eso no confirma

Voz 0458 39:11 no te lo lleva bien lo de Grissom cosas

Voz 20 39:15 por eso por eso no confirma no a ver va más allá de esos vosotros creéis de verdad insisto que no va a determinar en buena parte como configuren plantilla Barça y Madrid de lo que pasa es que resulta dedican luego dicen que somos los periodistas y los clubes

Voz 0699 39:30 claro se me ha hecho campeón de Liga

Voz 20 39:32 es decir poquita chocante me digan no lo vas a desguazar tiene que hacer un batacazo lo de guasa

Voz 1576 39:38 en esa línea ha dado desde que se habló de la nos roba

Voz 20 39:40 de Gustavo Ayón y que éste le iba a cortar

Voz 1576 39:43 lo que ha firmado pues si no sus tres mejores partidos del año

Voz 20 39:46 sí

Voz 1576 39:46 o dos de ellos se como esta peligro

Voz 20 39:49 duraría la he visto esta película de acción no sigue capítulo III

Voz 21 39:54 yo vengo entrevista no voy a decir dónde

Voz 20 39:57 dando por aportado el Madrid a Gustavo Ayón fue un pillo de despedida poco menos que homenaje faltó la niña con el ramo gracia ajustado

Voz 21 40:07 cinco años lleva tres años a la madre más de aquello de aquella me cero

Voz 20 40:13 el primero yo eh cuantos hemos visto fuera Llull por ejemplo afuera ya están los Roquetas vamos a acabar la temporada que cambia mucho la película Si gana un título no

Voz 0699 40:22 sí

Voz 1982 40:23 lo que está claro eso sí que es cierto es que en el Barcelona el voy muy rápido Pacojo hay dos cosas que sí que son claras una que es que Pesic el día después de que quede campeón o quede eliminado va a decir si se queda o no pero que está muy encaminado a que se quede

Voz 22 40:38 he ido dos que

Voz 1982 40:41 pueden estar equivocados o no ellos siguen pensando que el modelo del Real Madrid en su momento funcionó el Barcelona también de tronco nacional de jugadores nacionales y el Barcelona no va a hacer excepto sorpresa más de tres movimientos en el mercado que pueden ser tres movimientos muy potentes pero tres porque quieren mantener el equipo al a partir de ahí yo creo que de momento estas dos cosas son son según y yo diría que no

Voz 0699 41:05 a uno más cuatro pero esto como dice en la lo vamos a esperar un poquito a que se configure el final de la temporada y luego ya casi concreta bueno pues nada está muy bien la barra live digo

Voz 1982 41:16 el hecho eche picada y me me cae como para que esto no

Voz 0699 41:22 hala cumpliendo con lo de España vamos a cumplir con la NBA nos espera esperan protagonice también al análisis de la final entre Warriors

Voz 25 41:28 el Raptors las el mala sol un sábado muy fuerte a todos los aficionados a Play Basket en la Cadena SER

Voz 0699 41:34 pues me meto en la final que protagoniza Marc Gasol ya mismo pero antes un lujo esta Ricky Rubio de vacaciones en España ya aprovechando su paso por el norte Javier según ha salido a hablar con él

Voz 26 41:45 eh ibas tan interesante escucharlo

Voz 0699 41:48 dale Javi muy buenas hola qué tal muy buenas

Voz 0205 41:51 les estamos con Ricky Rubio muy buenas bienvenida Vitoria haga muy buenas buenos recuerdos de todos los partidos en el Buesa

Voz 1813 41:57 sí bueno difíciles pero mira en el otro día vacaciones si empieza a saber que ha te aburre es un poco no durante la temporada no puedes IBI el para la final de la Copa del Rey del dos mil ocho que se para los de Vitoria no es buen recuerdo pero para mí lo vi con mis

Voz 27 42:14 madre Easy dijimos gente

Voz 1813 42:17 Víctor yo tenía un equipazo no en ese momento estaba prisión in su mejor momento Rakocevic y estaba Pete Mickael estaba eh eh Tiago Splitter estaba Teletovic tienes metió unos triples al final que casi eh nos quita la Copa no pero fue espectacular

Voz 0205 42:34 bueno hablando de la Peña empiezo ya ahí menuda gran noticia no cómo ha sobrevivido lo mal que lo pasó y ahí está ya con fuerza otra de Renault

Voz 1813 42:41 sí muy contento de de que pueda volver a estar donde se merece porque es un club con mucha mucha trayectoria con mucho baloncesto y en Badalona respiran no baloncesto y es bonito ver ciudades así como Vitoria por ejemplo que también están

Voz 0205 42:57 volcadas en el baloncesto la misma temporada no lo va a ser el mejor latino de de la ACB sin duda para mí yo creo que el envío pide de este año está a un nivel espectacular y con un nivel de confianza muy muy muy bueno no bueno esto es aquí como embajador de Adidas para quedarte hasta hasta

Voz 1813 43:14 la final que plan de fin de semana tienes bueno no me voy mañana que tengo un compromiso el domingo pero veré la final en casa pero hoy ver en las semifinales sobre todo lo que me gusta ver no el CSKA Madrid porque tengo muchos amigos

Voz 27 43:27 ahí bueno estar aquí ayer hoy y mañana icono con Adidas me ha dado la oportunidad de poder venir ya ya iba a venir