Play Fútbol: Una final en los banquillos (27/05/2019)

Voz 1 00:00 a retrasarlo por pisa la paz en dos miradores dos sin no es el militar

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa la final entre el Liverpool y Tottenham es también una final entre Pochettino Jurgen Klopp el argentino de Murci y el alemán de Stuttgart dos de los principales culpables de que tótem Amy Liverpool se midan en la gran final del uno de junio en el Metropolitano un entrenador camaleónico pero con influencias alcistas como Pochettino contra un alemán que lleva como bandera el fútbol agresivo como ese de Jurgen Klopp ese robo en campo rival Yell vértigo en sus ataques el Tottenham luchó para dejar fuera al Inter en la fase de grupos pasando como segundo detrás de el Barça el Liverpool sufrió también hasta el último segundo para dejar fuera al Nápoles de Ancelotti Id también pasar como según ante el París Saint Germaine Pochettino utilizó sus cambios sus movimientos de piezas para dejar en la cuneta a Borussia Dortmund Manchester City y Ajax en las semifinales Jurgen Klopp hizo lo propio consumo archienemigo Bayern de Múnich con el Oporto y con el Barça hasta alcanzar la final dos gigantes en los banquillos evidentemente pero con maneras de funcionar diversas Pochettino un entrenador capaz de trabajar con los jóvenes de generar cracks prácticamente de la nada

Voz 2 01:47 en cualquiera ahí influye mucho también que dirija Marcelo Bielsa no es ese sentimiento de de de creer cuando yo era joven y la confianza que depositaron en mí esas dos grandes personalidades no hay carácter caracteres yo creo que hizo que siempre no mí no envía ven no siempre lo he pensado no la posibilidad de poder otorgarle la capacidad lo a los jóvenes de poder realizar su sueño Jurgen

Voz 0301 02:19 es un auténtico maestro a la hora de motivar a sus futbolistas

Voz 3 02:23 Joaquín tensa al PSOE por Giuliano cuidado hasta que sean de de y Francis

Voz 0301 02:30 dice Jürgen Klopp que en lo táctico es fundamental no puedes ganar sin un buen plan sin una buena estrategia en el plano táctico pero que son las mociones lo que marca la diferencia Pochettino y Clot dos líderes modernos que marcan perfil pero que no abusan de la autoridad que te convencen pero a través del argumento de la emoción no han ganado títulos en Inglaterra son o han sido muy criticados por ello prácticamente hasta que han dejado a sus equipos en la fe el esta semana en Play Fútbol vamos a hablar de la final desde los banquillos de ese Tottenham Liverpool visto desde el punto de vista de Pochettino contra Klopp una final en los banquillos empezamos el programa vamos a hablar mucho de la final de la Champions en el Play Fútbol de esta semana y lo queríamos encarar como os hemos contado en la introducción a los dos entrenadores a Mauricio Pochettino ya Jürgen Klopp seguramente dos de los artífices máximos de que tanto Tottenham como Liverpool estén en la gran final de Madrid en la gran final de este próximo uno de junio me parece que uno se escucha ya Axel Torres hola qué tal muy buenas qué tal

Voz 0267 04:00 con una muy buena sonido topa además esta semana

Voz 0301 04:02 el sonido de la mejor calidad posible Axel para hablar no sé si lo compartes pero yo hacía la reflexión que comunicaran un poco el programa de de esta semana eh y me parece una una Champions bastante entrenadores en la que creo que que sí evidentemente que jugadores en particular han tenido muchísima incidencia en que tanto otros dan como Liverpool se han plantado en la en la gran final pero también parece que desde el banquillo ha gestionado muy bien para que ambos ambos eh y contra pronóstico prácticamente ha llegado al final

Voz 0267 04:31 sí diríamos que uno con un estilo muy claro irrenunciable y que siempre ha apuntado hacia esa dirección que es Klopp Yell otro más flexible que ha manejado sobre el terreno en cada partido durante el transcurso de los mismos el esquema táctico y lo ha ido modificando para adaptarse al rival a la situación a los jugadores de los que disponía como es Mauricio Poquetino yo la semana pasada pude hablar con con Poquetino y él mismo hablaba de esa indefinición propia como como de un arma como de un a ver tuvo en un fútbol actual en el que prácticamente lo lo de ser fiel al estilo Se Se observa como como la virtud irrenunciable le como aquello que te define como técnico como aquello que hay que perseguir Pochettino está muy orgulloso de de realmente poder cambiar que el rival no sepa nunca cómo les va a jugar el Tottenham que es verdad que quizás si hacemos una media ha sido un equipo asociativo vivo en en la mayoría de sus partidos desde que él asumió el cargo en el norte de Londres pero en esta Champions ha habido muchos otros en los que ha tenido que jugar au directo buscando a Fernando Llorente au contra golpeando guardando sea atrás para buscar transiciones ha sabido en cada momento a cambiar un poquito la piel y yo creo que siendo cierto eso que comentas de que es un duelo muy de entrenadores creo que el sello de ambos entrenadores se ha manifestado de manera diversa en en esta competición

Voz 0301 05:59 en absolutamente de acuerdo de hecho esa visto un Pochettino intervencionista dentro de los partidos tocando muchas cosas ya no sólo te digo Axel en haciendo cambios que es muy evidente pues cuando mete a a Llorente en en Amsterdam es un punto de inflexión muy muy claros Lucas Moura también es la capacidad de brasileño en esa segunda parte pero tocando piezas durante los partidos también lo vimos en la eliminatoria contra contra el City ha acabado siendo decisivo eh

Voz 0267 06:28 sí sí ha acabó siendo decisivo además fíjate qué

Voz 5 06:32 que yo recuerdo que el primer partido

Voz 0267 06:35 incluso contra el Manchester City el Tottenham es un partido en el que los primeros minutos ya de banda Age un mil son para para evitar una salida que estaba haciendo el Manchester City en en ese lateral izquierdo que lo metía mucho hacia adentro y al meterle la amenaza es son ya ya evita que se pueda ofrecer como segundo medio centro es decir en pequeños detalles también se ha visto eso no contra un rival como lo ha hecho tres City al que se le hace daño corriendo en transiciones muy rápidas y potenció Sony fue el mejor de la eliminatoria luego cuando se quedó sin argumentos y sólo le quedó el balón largo metió a Fernando Llorente como dices no tanto en el partido ante el Ajax también en la segunda parte del duelo ante el Manchester City en la vuelta osea que han sido pequeñas decisiones de Mauricio Pochettino que han que han ido ganando eliminatorias muy parejas ese pequeño plus que tienen que aportar los técnicos para marcar la diferencia

Voz 0301 07:32 en el caso de Jurgen Klopp Axel lo escuchábamos al principio de del programa el le da mucha importancia en lo táctico pero dice que es lo emocional lo que marca la diferencia podríamos pasarnos horas hablando del que emprende sin de esa presión adelantada Guardiola dijo de lo que es el mejor entrenador del mundo planteando planteando ese tipo de de estrategias pero al mismo tiempo es el no motivación al a la hora de inyectar a la motivación a sus futbolistas donde marca más la diferencia me parece el lema no sé si lo comparte

Voz 0267 08:01 sí sí sí nos explican los éxitos del Liverpool ni los de Klopp en toda su carrera sin sin ese factor contagiados de entusiasmo es yo creo que es en lo que es mejor Klopp siendo muy bueno tácticamente y es verdad que que es su manera de presionar tras pérdida yendo todos los rivales cercanos a por el poseedor del del balón ha marcado tendencia haya conseguido que se hable de de Elio como una innovación táctica K que incluso no se se podría algún día hablar de de ese qué empresa rinda diferencia con lo que hacía Guardiola en el Barcelona que también era una forma de le empresa pero pero yendo a apretar a zonas distintas no es es un mundo muy interesante en sí mismo el de ese concepto táctico pero más allá de eso yo creo que lo que hace especial a Klopp es la transformación espiritual de los clubes a los que no frena creo que además ha sabido elegir muy bien ha ido a Dortmund y ha ido al Liverpool que son dos equipos con unas hinchadas con unos ambientes que se asemejan a Suu entusiasmo a su personalidad creo que él ha conectado muy bien porque ha ido a dos lugares que estaban muy preparados para para ser dirigidos por Jürgen Klopp in it si es es una manera afrontar la propia vida ya no ya no creo que sólo el fútbol no siempre con con con una mentalidad positiva siempre creyendo que ante la adversidad lo que hay que hacer es sonreír luchar pelear creer que vas a poder Icon con esa actitud el el Liverpool ha logrado levantar una eliminatoria ante el Barcelona B parecía remontaba y ha conseguido con el Borussia Dortmund ganarle dos Ligas alemanas al Bayern Múnich llegar a una final de de Copa de Europa creo que lo que estamos viendo en el libro el día sucedió en Dortmund y por lo tanto hay una continuidad y cuando hay una continuidad en dos clubes diferentes y los factores son los mismos y los síntomas son los mismos creo que hay que Av alarde de la mano del entrenador es un equipo muy de autor tanto en la estructura táctica tanto en los mecanismos que utiliza para hacer daño al rival como sobre todo en ese entusiasmo en esa intensidad es muy difícil convencer a un equipo para que corra lo que corre el Liverpool sí sino tienes digamos en esos mecanismos mentales que tiene Jürgen Klopp

Voz 0301 10:15 y acabamos Axel con lo que quiere es que van a preparar los dos estrategas los dos entrenadores en precisamente hablabas de esa capacidad camaleónica de de Pochettino ha podido ver los dos partidos de Le Liverpool contra el Tottenham esta temporada los dos con victoria de del Liverpool y es verdad que Pochettino sabiendo de esa peligrosidad el pulmón con espacios cuando puede ser muy muy muy vertical se planteó los partidos a pesar de que tenía más centrocampistas de toque técnicos asociativos con la capacidad para llevar más la iniciativa que que el perfil que tenían los del Liverpool le dejaba un poquito creerse el dominador de del partido a los de Klopp al final dos partidos muy igualados pero en los que insisto en que planteó así Pochettino en contra de lo que podíamos pensar dejando un poquito la iniciativa al rival

Voz 0267 11:02 sí aquí Si uno se pone a pensar realmente Mauricio es un técnico que como hemos comentado antes no no no no va a morir con una idea el comentaba la semana pasada yo es que no quiero morir dice yo eso de morir con una idea yo lo primero no quiero morir por lo tanto si si una idea me va a conducir a la muerte cambio a otra no que que me den más garantías de no morir entonces creo que él es muy consciente de que el Liverpool normalmente lo que le interesa al Liverpool es que el rival se exponga lo que le interesa al Liverpool es que el rival salga jugando lo que le interesa al Liverpool es es poder tener escenarios donde robar cerca de la portería rival y salir como flechas sin que el equipo esté muy armado defensivamente por lo tanto todo lo que sea plantear un partido evitando eso es es lo razonable por parte de esa manera de entender el fútbol de Mauricio Poquetino no de de adaptarse en cada momento a lo que más conviene lo que pasa es que estando de acuerdo contigo y pensando que seguramente va a buscar eso es decir no tener un dominio absoluto del partido no buscando tener una posesión larga no ser un equipo Pro positivo de inicio lo que también es cierto es que ha perdido los dos partidos

Voz 1038 12:14 el grado de esta manera no sé si Zhivago

Voz 0267 12:17 Car modificará algo no seguramente cuando has probado esa estrategia dos veces y has perdido las dos te planteas si si vas a volver a usar la misma aussie va a cambiar algo aunque él está muy convencido de que no va a haber sorpresas tácticas en la en la final está muy convencido de que se va a determinar por las emociones en el ganador que que son dos equipos que se conocen bien que que Noa no ha lugar a a que uno sorprenda al otro con una estrategia impensada que los dos saben muy bien qué va a hacer el otro y que el manejo de las emociones el el resistir la presión el entusiasmo el el deseo la responsabilidad todos esos los factores que que no se pueden entrenar tanto o que no se entrenan tanto en un campo son los que van a marcar diferencias por lo tanto el casi descartaba algo así como una solución táctica sorprendente pero sí que puede introducir algún matiz para que no se parezca a esos dos encuentros el segundo recuerdo muy bien que con uno uno tienen una ocasión muy buenas y socorro para ponerse uno dos arriba que la manda alta en una contra de dos contra uno que Van Dyke hasta el último momento y bueno le le va tapando el pase y al final Sissoko tiene que tirar con la pierna al hay falla pero es verdad que que si está más hábil Sissoko en esa gana el partido el Tottenham no entonces bueno tampoco puedes cambiar un planteamiento porque si socorro en un mano a mano Amanda arriba cuando la podía mandar a gol o porque va a ir al en el minuto noventa y tres se mete gol en propia portería en un eh en un centro en un balón que rebaño abajo intentando sacarla no bueno eh creo que es es cierto que esos dos precedentes nos indican que el Liverpool es ligeramente favorito yo creo que es ligeramente favorito himnos indica también que la idea de entrada de Mauricio Poquetino cuando se pone a analizar un partido previo ante el Liverpool su lo que le pide el cuerpo es negarle el escenario idóneo a a Jürgen Klopp y negarle el escenario idóneo es no ser un equipo que se exponga muy muy abierto

Voz 0301 14:20 queríamos empezar el programa de esta semana hablando de dos de los grandes artífices de Klopp y de Pochettino Pochettino hoy Klopp para que estén tanto Liverpool como Tottenham en en la final lo iremos ha sido un aperitivo esto lo iremos analizando durante la semana en la programación de la cadena ser especial con con Axel Torres durante la semana hay en el partido de del sábado también en Carrusel Deportivo la semana que viene más Axel muchas gracias un abrazo plazo hasta luego

Voz 6 14:55 no ha

Voz 0301 15:05 la penúltima vez que escuchamos el himno de la Champions esta temporada en Play Fútbol qué habrá que hacer el lunes que viene resumen habrá que hacer balance pero vamos a analizar de cómo viene cómo llega esa final entre Tottenham y Liverpool y también leemos un hueco a la final de la Europa League de este próximo miércoles lo vamos a a analizar todo con Aritz Gabilondo y con José David López que ya me escuchan hola David qué tal muy buena muy ir por ahí está también cuando qué tal cómo estás Arif hola qué tal muy buenas bueno empezamos por esa final de la Champions ya me parece una buena noticia lo que leía esta mañana en medios de comunicación en Inglaterra ya ya Arik dando por hecho que Hurricane se sube al avión y es duda si si va a ser titular si va a poder jugar minutos pero al menos se tener esa ese momento de de duda de si va a jugar que yo creo que le da a la a la final otro desnivel porque es una de las grandes caras de los jugadores importantes sin duda de para el próximo uno de junio e absorto

Voz 7 16:05 lamento y además eh bueno para el propio rival también para el líder Paul pues eso un mensaje no saber qué va a poder estar Harry Kane no se sabe si como titular o como suplente pero bueno ya es un es un motivo más de preocupación que quizá no tenía el Liverpool es verdad que el Tottenham ha solventado muy bien esa ausencia con Llorente por el tipo de juego que ofrece el jugador español con Moura también ese hat trick que hizo en en el campo del Ajax bueno pues ha sabido la verdad es que resolverlo muy bien Poquetino no pero yo creo que estamos hablando del mejor jugador de la plantilla del Tottenham Easy recuperarlo para una final pues es desde luego un espaldarazo anímico muy importante para los expertos

Voz 0301 16:45 es evidente David que ha encontrado opciones para salir para levantarse de esa baja de Harry Kane y sin sin ir más lejos consiguió eliminar al al Manchester City pero también es cierto que con la temporada que está haciendo son sería un poco injusto seguramente con Lucas Moura con lo que hizo en la semifinal pero esa delantera formada por Kanye son eh suena realmente bien eh

Voz 8 17:08 sí desde luego que son los hombres además que han mantenido a lo largo de la temporada todo

Voz 9 17:12 pero el proyecto de tener más allá de que por momentos la buena temporada en Quito muy por momentos porque no ha sido lo que era antiguamente Eric evidentemente ha sido fundamental pero si nos tenemos que agarrar a dos jugadores que nos momentos difíciles So Ho en cuanto a regularidad siempre han estado ahí porque también son son fundamentales evidentemente sería un palo muy duro para el Lucas Moura después de lo bien que lo ha hecho el tramo final sobre todo con esa eliminatoria ante el Ajax clave toda la puerta siempre tuvo pero evidentemente aquí los galones al hacer una final además evidentemente de Gemma aquí ya son esa Duran Lleida yo insisto que creo que va a llegar muy entre algodones me parece que es más un elemento para distraer ir alimento para condicionar lo de Caine pero evidentemente Si ya hay un día para forzar en la historia de un jugador de fútbol si hay un día que Harry Caine ha soñado pero en poder restar si yo si pasara lo que pasara aunque tengo una pierna por hacer lo máximo es esperaba al final por tanto desde luego que si tiene la más mínima opción la va a explotar al máximo

Voz 0301 18:15 lo que pase con Cain puede afectar a Lucas Moura ya Llorente que han sido muy importantes en este tramo final de la Champions sería un poco injusto con ellos Pochettino es si les deja fuera pero entendible por otra parte pasa algo parecido en el Liverpool orilla fíjate lo importante que fue en esa remontada contra el Barça pero claro lo normal confirmarnos recuperado es que sea suplente Eric

Voz 7 18:35 jugó en el partido vuelto frente al Barcelona hay que ser recuperar dos jugadores también importantísimos es muy meritorio lo que han hecho ambos porque han llegado a la final sin jugadores muy importantes sin piezas clave que siempre decimos no que para llegar a las grandes instancias de estos torneos pues hay que tener a los futbolistas más fundamentales en un momento óptimo en los dos han tenido bajas de jugadores muy importantes y sin embargo están en esa final osea que yo creo que hay que darle el mérito que tiene en el Liverpool desde luego desprenden un poquito más a ese tridente mágico que ha tenido eh por lo menos en estos últimos años yo creo que este año ha dado ese paso al frente de no depender tanto de Salah de Mané no pero desde luego si sale también con esos jugadores arriba al elevadas pues un respeto al Tottenham que seguramente no tendría con Sakhir Icon orilla

Voz 0301 19:22 estamos hablando mucho de la gente de arriba porque es normal porque son seguramente los jugadores más vistosos más llamativos de de la final pero hay que poner en valor también debida lo que están haciendo los defensas porteros la importancia de Lloris y Alison en esta Champions se de hecho fijando nos en el doble enfrentamiento de este año de Liverpool contra Tottenham son dos victorias del Liverpool pero por la mínima sin demasiados goles dos a uno en ambos partidos del sí ha sido además una

Voz 8 19:50 dinámicas de Delibes en los partidos complicados lo has sacado por la mínima ya era

Voz 9 19:54 la época en la que tenía que ser resultadista en todo momento el Liverpool sabiendo que se iba a jugar la Liga ante el City partidos donde los nervios estaban a flor de piel donde no había margen de maniobra donde además el Tottenham con siempre con todas las lesiones o problemas para condicionantes que que ha tenido con el once pues siempre al final acaban por distraer ahí quizás siempre tenía un mes galón por debajo sabiendo que eran ellos los que tenían el reto digamos de ganara en Liberto que estaba imparable es decir creo que era todo un contexto bastante similar bastante previsible en toda la temporada es algo que choca totalmente con lo que no vamos a encontrar ahora más allá y Liverpool evidentemente ligeramente favorito pues por toda la aureola que tiene por la experiencia porque el año pasado también fuera final porque tiene montón de Copa de Europa por todo eso pero creo que teniendo en cuenta cómo ha sido la temporada que llega a esta final me parece que no hay tanta diferencia en el global cómo podemos imaginar por tanto me parece que las entiende en digamos de los partidos que hemos tenido en en la Premier no se va a aparecer demasiado a lo que va a ser ahora la final me parece que entran en juego muchos más condicionantes que son momentos mucho más concretos de ciertos jugadores donde seguramente el global es decir el conjunto la piña grupo las fuerzas de de todo eso tiene digamos una energía hay una prioridad mayor que en otros momentos de la temporada y ahí me parece que los dos llegan en el momento bastante parecido no obstante que creo que al Liverpool no le gustaría en no le hubiese gustado tener un equipo rival que es inglés y al tótem me seguramente tampoco hubiese gustado tener un equipo rival que que fuera inglés en la final por tanto en eso me parece que los dos saben que se conoce demasiado a el uno el otro y eso condiciona todavía mucho más

Voz 0301 21:44 acabó con con está sobre la la Champions se Arts tu favorito tú lo tienes claro en las apuestas aparece el Liverpool pero tampoco con muchísima de diferencia tú cómo lo ves

Voz 7 21:54 bueno iba a comentar que hay un matiz importante en esta final que es quién va a llevar el peso del partido hemos visto al Tottenham en superar dos rondas ante dos equipos muy dominadores son el City Jason el Ajax han contado bien en ese contexto de esperar aguantar con jugadores rápidos como son cómo cómo Lucas Moura podrás estar esos golpes no pero el Liverpool precisamente juega eso quiero decir no sé muy

Voz 1038 22:17 bien si al Liverpool le favorece

Voz 7 22:20 de ese favoritismo IS esa necesidad imperiosa casi de llevar el peso del partido de hecho me parece una circunstancia bastante particular de esta final que tenemos muy abierta el caso lo habéis comentado de los partidos que han jugado recientemente han sido pues son muy cerrados con finales trepidantes recuerdo ese gol de Ander el casi en el descuento en en la en el triunfo del Liverpool en Anfield

Voz 1038 22:44 el otro dos dos que hubo yo creo que fue el año pasado

Voz 7 22:47 falló un penalti que muy al final pero luego consiguen empata el Tottenham es decir creo que que vamos a ver una final muy acorde a lo que ha sido la Champions mucha emoción mucha ida y vuelta Hay muy poco control del partido por parte de alguno de los dos equipos

Voz 0301 23:01 yo voy para allí el viernes espero veros a a los dos vosotros que estáis allí David hay hay ambiente ya de final por ahí o no

Voz 8 23:08 pues mira yo ayer estuve dando una vuelta en por la mañana

Voz 9 23:11 yo me encontré a algún típico digamos escrita más lo monumento me pasé demasiado pero sí han puesto algunas carpas ya

Voz 0301 23:19 vale lugares desde Madrid

Voz 9 23:21 hay digamos sale un póster gigante cosas de este tipo que antes no estaban y que bueno incluso en en fiestas anuncios de fiestas que hacen para atraer a los muchísimo así clases que va a haber aquí a partir de dentro de unos días para evidentemente hacer su provecho que sabemos que aquí hay cervezas que tienen fábricas importantes y que los ingleses otra cosa no pero eso

Voz 0301 23:44 las un tema cultural las querrán probar estos días muy muy bien muy madrugadores tendrían que haber sido aficionados ingleses para ya cinco seis días antes de Alex todavía en Madrid calentando motores se espera la llegada masiva entre jueves viernes y el mismo día del partido el el sábado pasando al final de la Europa League que la tenemos este próximo miércoles a Eric leí esta mañana es que me me parece increíble jugándose ese partido amistoso no me quiero equivocarme pero creo que quiera en Estados Unidos que se lesionó un jugador que estabas lo importante como es el caso de Loftus chic a Mauricio Sari he leído también que por un problema en un entrenamiento es duda en gol lo canté al final muchos problemas pero pero te te iba lo primero sea que por un compromiso que es que yo no sé cuánto dinero puede dar ese partido al Chelsea entiendo que es bastante

Voz 7 24:42 bueno tanto como la supone la pérdida de un jugador para una final de Champions

Voz 0301 24:46 es que es que puede ser de osea yo entiendo que que ese tipo de de acuerdos en o deberían tener una posibilidad de de anulación en caso de llegar a la a la final dos cuestiones de ese tipo recuerdo cuando

Voz 7 25:00 o cuando el Chelsea perdido esa final de la

Voz 10 25:03 de la Vega cree que fue la la capital

Voz 7 25:05 Cup o la cara o este año contra el City no después de ese partido que hubo muchas críticas hacia hacia Arri el tono una determinación que fue dar más peso en el equipo a dos jugadores jóvenes canteranos que son Loftus Txiki Hudson no doy bueno pues ninguno de los dos va a poder estar en esa final los dos por lesión además Hudson y por el tema del talón de Aquiles in love to por esta lesión inoportuna innecesaria que se produjo en en ese partido amistoso no vuelve un poco por eso Sarria a lo que fue el Chelsea antes de ese partido que para mi marca un antes y un después en la temporada sea que va a tener que recuperar a jugadores que habían perdido un poco de protagonismo y que sin embargo pues a la hora de la verdad a la hora de ganar un título importante Europeo gana volverá a ser titulares

Voz 0301 25:49 es curioso lo que dice es verdad David de él guión de la final a mi me parece que no está tan claro como podría parecer Si atendemos a lo que ha sido el Chelsea hasta el mes de marzo podríamos prever una final en la que el Chelsea tuviera el control tuviera la posesión intentara robar en en campo rival pero eso ha cambiado en los últimos meses no no has tan radical la idea de de al menos en los últimos partidos así que está por ver también eso quién lleva la iniciativa alguien lleva el el control porque sí que sabemos que el Arsenal es un equipo que está más cómodo atacando rápida atacando con verticalidad

Voz 8 26:22 sí la verdad que los dos han ido cambiando mucho eso

Voz 9 26:26 cada noche de Europa League donde hemos estado ahí la Ser siempre decía cada vez que digamos al Arsenal que poquito se parece ya en tan poco tiempo lo que ha sido en las de que mareada vamos a la pelota que tenía posesiones larguísimas que verdaderamente tenía jugadores muy preparados para para ser poseedor de la pelota sí que le picara ni mucho menos y que les quemara esto es había cambiado drásticamente con Abellán con la que se conocía las fotos de contraste con Emery evidentemente cambiando todo esto lo llevamos al Chelsea evidentemente la idea inicial la idea fundacional de lo que el proyecto de de Sarria ya no sólo en Nápoles y no en Empoli antes también en cuando teóricamente llega a tener la pelota se llevaba yo el niño para tener la pelota para saber qué hacer con la pelota para a a gestionar bien el juego desde atrás con una buena transición limpia en base a un jugador que conoce perfectamente su estilo y sin embargo en partidos concretos como los mismamente la Caravaca habla que decía hace un momento en ese partido recuerdo lo que es cuando empieza a poner de nueve condiciona todo eso cambia el estilo no quiere la pelota es decir evidentemente ahora mismo los dos equipos que en algún momento quería protagonistas con un estilo donde la pelota fuera prioritaria ahora mismo no la tienen y Cuno eso además les ha llevado hasta aquí porque siguiendo un poco el patrón de todas las eliminatorias más o menos salvo momentos puntuales nunca han querido la la pelota por tanto va a ser difícil imaginar esto en en una final igualmente a lo que decía antes la final de la Champions que además se conoce muchísimo con lo cual la verdad que en este sentido los guiones de los partidos están bastante abiertos y creo que el Arsenal tiene un poquito más de opción precisamente por las bajas que estábamos diciendo de de algunos jugadores medulares es la baja de cante al mejor también que es obra de conciencia genere muchísimo si a eso se acaba de dar creo que tendrá un poquito más de exigencia para tener la pelota pero conociendo a los entrenadores desde luego que Sarria mi en ese sentido más presionado bastante y creo que es una final muy buena razón mudar

Voz 0301 28:34 sí a Rick que ya contábamos la semana pasada en en la SER que es el objetivo número uno de la Juve en Italia ya de hecho dicen que que va a ser el próximo entrenador lo que contamos en la SER la semana pasada es que lo intentó la Juve con Guardiola hola que que no ha podido ser Ike que quieren dar un giro al al equipo que era un una Juve con un estilo más ofensivo y que por eso me da el objetivo número uno el mejor colocado así que puede ser la mente o da toda esa impresión su último partido en el banquillo de del Chelsea acabó con un esto leía esta mañana en The Gardian un artículo bastante curioso se preguntaban si una aficionado del Arsenal firmaría ganar la final de acude el miércoles Ike ganara también el Tottenham y la final de del sábado al al Liverpool que la la conclusión era tendrá que seguramente no firma no lo firmarían eso

Voz 7 29:27 tiene más que perder que ganar eh ya ganará otro año ya ganado además dos años títulos europeos pero una Champions del Tottenham pues en la van a relegar durante toda la vida no osa que francamente difícil pero bueno es lo que tiene cuando un un campeonato es tan dominador como la Premier consigue meter a cuatro equipos en dos finales europeas pues que hay rivalidades internas ya hay resultados de otros que que bueno pues te perjudican más que te alegra una propia Victoria tuya

Voz 0301 29:55 yo no le llamaría fracaso pero sí que creo que se juega parte de la temporada en un partido todo Emery creo que

Voz 7 30:02 el más porque está en la piense en juego por eso digo que básicamente

Voz 0301 30:06 que no digo que haya hecho mal la temporada me parece que es una temporada más que aceptable de la de la primera de Emery teniendo en cuenta todo lo que es suplida en los banquillos y demás pero claro no estará entre los cuatro para del club a nivel económico sobre todo podría suponer un revés importante así que mucho juego sobre todo para el Arsenal la final de la Europa League que en Bakú en directo en la SER a partir de las nueve de la noche la contamos el miércoles lo mismo con programación especial además la previa de la final de la Champions en Carrusel Deportivo el sábado desde muy pronto no por la tarde estaremos contando es lo que lo que pase con las previas el día antes así que bueno países tan bien informado si lo hace y si os informes a través de de láser la semana que viene más y cerramos temporada desgracias hasta la próxima sólo dos un mismo David hasta el lunes

Voz 11 30:55 Ecuador

Voz 0301 31:05 han empezado en Polonia el Mundial el sub veinte no está la selección española pero bueno siempre y cositas interesantes que ha analizado que comentar están muy pendientes del torneo tanto Alex de Llano como Fermín Suárez y nos escuchan ya o la Fermín cómo estás muy buenas hola muy buenas que al chico impone anda también Ales villano que tales como estás hola qué tal muy buenas que os está apareciendo en el torneo tenemos varios equipos jugadores más que más que interesantes por ejemplo Fermín la selección de de Portugal va con un auténtico equipazo ya dejó en su debut el el pasado sábado pinceladas de pues eso de jugadores importantes y también te diría de de equipo bastante bastante serio

Voz 12 31:43 es totalmente es que me parece una selección de abusos sí que es cierto que ganaron por un marcador algo exiguo ante ante Corea del Sur pero es que da la sensación de que van van tan sobrados y se saben tan superiores al al rival que que al final afloja no pierden por momentos el control de de partido pero más allá de los nombres espectaculares que tiene que tiene el IVA que tiene ese tridente con nota con Rafael Leao Icon Trincado a mí me ha llamado mucho la atención el medio centro Florentino Luis el nombre ya mola bastante de por sí pero es que además típico medio centro de contención de origen angoleño que que abarca mucho territorio que encima entrega muy bien que siempre le perfectamente dónde tiene que apretar y donde tiene que situarse el otro central zurdo Diogo Leite que me parece un jugador con una elegancia un desplazamiento muy preciso mete bolas filtradas además maneja muy bien los tempos dentro de área es un auténtico equipazo que que evidentemente aspira a todo

Voz 13 32:37 tú con qué te quedas de eso te iba a preguntar de Alex iba a decir que en Portugal a mí lo que comentaba Fermín no me digo

Voz 14 32:44 por un poco frío a la hora de de mantener el control del partido dio sensación en algunos tramos que bueno conectaban que incluso daban alas a Corea del Sur es verdad que bueno Corea tiene bajas sensibles como por ejemplo el el jugador del Bayern de Múnich que no está todavía Canjet Levy todavía un poco digamos fríos no no conectando el todo con con sus compañeros Bono las sensaciones que Portugal tiene armas para ganar el Mundial sin ningún tipo de problema yo creo que esa mayor candidata ya no sólo por la calidad de sus jugadores sino por el funcionamiento que han tenido a lo largo de varios años esta gran generación pero que Bono estas desconexiones ante un rival que le puede apretar un poquito más en pase ya decisiva puede ser perjudicial para ellos

Voz 0301 33:31 vimos también por ejemplo en el día de ayer ayer domingo Fermín una la gran victoria de Japón ante México México ha de momento una de las selecciones que más está defraudando en el en el torneo pero lo cierto es que Japón jugó un partidazo Fuji moto en el centro del campo por ejemplo firmó un partido notable jugadores en la parte de arriba con muchísima movilidad al final y a mí me sorprendió bastante el nivel de esta selección japonesa

Voz 8 33:56 a mí también tiempo cien me me sorprendió

Voz 15 33:59 a mí me y me gustó a partes iguales porque porque Japón a diferencia de de Portugal de lo que comentaba Alex

Voz 0953 34:05 ha mantenido el tono competitivo durante todo

Voz 15 34:07 el partido una selección que no se desconecta que siempre está muy enchufada con el ritmo de partido que que además colectivamente su es expresa muy bien tanto en defensa como como en ataque es cierto que Fuji Motor dio un auténtico recital en el centro del campo es cierto que tiene algo más de de oficio acumula más experiencia haya jugado partidos en la segunda nipona pero es un centrocampista que abarca mucho territorio que es muy dinámico que después tiene criterio para salir que también se descuelga zurdo muy muy preciso pero es que los

Voz 8 34:39 podemos decir los cuatro de arriba de Japón me dejó

Voz 15 34:41 Aaron una grata impresión del delantero Misha y también tan agua que marcó el segundo tanto Illa salas tanto say to como como llamada jugadores muy revoltosos que además son son clave los interiores llamada por la izquierda y por la derecha porque recibe muy bien por dentro se giran son muy eléctricos muy espumoso son capaces de maniobrar en un palmo de terreno y una selección que me dejó una impresión colectiva espectacular

Voz 0301 35:07 Alex hemos visto también de selecciones como Uruguay Argentina yo las había podido ver en el Sudamericano Sub veinte ya tienes alguna pequeña pincelada pero momentos eh que dejan lugar a a la esperanza Ezequiel barco por ejemplo el futbolista es de independiente que acaba de firmar por el eh Atlanta y está jugando a buen nivel también marcando goles ya en su debut en Estados Unidos buen debut de barcos en la competición también eh

Voz 17 35:33 sí sí hace que el barco al final es uno de los mayores talentos que tiene el fútbol argentino ya no sólo por lo que demostró en independiente sino también por cómo es verdad que le costó arrancar en la MLS pero poco a poco se está haciendo un nombre en la competición y ahora en esta selección argentina en la que cabe destacar que no estuvo en el Sudamericano Sub veinte Le hemos visto jugar a un nivel excepcional ya no sólo por los dos goles que marca uno de ellos de penalti pero el otros un auténtico golazo con un remate de primeras cruzado

Voz 0301 36:01 volea cruzada bastante

Voz 17 36:04 espectacular y luego también en Argentina yo creo que lo bueno que tiene esta selección es que además de tener buenos jugadores parece que funcionan como colectivo que creo que era un fallo que tenía argentina en categorías inferiores desde hace tiempo es verdad que este equipo con con Baptista al mando no ha trabajado tanto tiempo como se podría esperar de otras selecciones sudamericanas que llevan tiempo preparando la competición como Ecuador que ganó el pasado sudamericano productos que son más a largo plazo pero ellos los sustituyen con jugadores que están ya integrados en primeros equipos en en Argentina como por ejemplo Ferreira en en en River Plate incluso Gates de de de San Lorenzo

Voz 0301 36:41 sé que cuando salió al terreno de juego fue uno de los no

Voz 17 36:44 ex jugadores de de de Argentina Julián Álvarez que jugó la final de la Copa Libertadores al final son jugadores que tienen tanta calidad integrados en en profesional que le pueden dar muchísimo a a este equipo yo creo que además en el en el partido Sudáfrica y un poco de su parte para que Argentina al partido porque con el dos uno Kevin Philippe se auto expulsa bueno eso ya genera pues que pues que Argentina tenga ya practicamente eh vía libre para seguir para para golear en la selección de Italia que

Voz 0301 37:17 es la primera clasificada o una de las primeras no me quiero descontar pero me parece que es la primera el el billete para la siguiente fase Fermín me ha llamado la atención el portero Chari es propia del Milan osea estar estaríamos hablando de que en condiciones normales si se quedan un par de años tendría que ser suplente de donar Uma o algo así bueno pues Chari es un portero que que no es demasiado ortodoxo que no controla bien su su zona que esos supongo que lo irá ganando con el tiempo con con el paso de los años pero bajo palos es un autentico gato ha hecho parada sobre todo en el día de ayer para mí Ecuador es mejor que Italia no por Chari y por la pegada arriba que escama que es un pedazo de delantero también al final lo acaba ganando Italia

Voz 15 38:01 sin sin sí que es cierto que el primer reencuentro ante México saca alguna mano pero tampoco me llama especialmente la atención pero sí es cierto

Voz 0953 38:09 lo que ante Ecuador tiene su su partido ida

Voz 15 38:12 pues le le para el penalti a Leonardo campana que que además era un era un frenazo importante que iba bastante ajustado en el penalti

Voz 18 38:19 es muy bien

Voz 15 38:22 canta bajo bajo palos y al final Italia sí que te transmite esa sensación de de que es un equipo que no te va a dominar que no va a tener el control que de que incluso puede estar a expensas del rival por por momentos pero sabes que te vas saca del partido adelante porque son sólidos atrás porque encima tiene la figura de de portero que que está jugando muy bien y arriba esa dupla pie a Monti que que también intimidó hay que tiene peso arriba después tiene jugadores que explica muy bien por la parte izquierda como son tripa

Voz 18 38:49 el si Pellegrini Pellegrini que

Voz 15 38:52 que ha jugado en el que Allariz esta esta segunda parte no de de la temporada la sería que también acumula bastante bagaje Expósito la sala de máquinas tiene muy buen equipo Italia sí que parece que tienen ese punto maduro competitivo que sin jugar bien les puede servir para seguir avanzando rondas equipos súper pragmático sea es un equipo

Voz 17 39:11 algo que saca lo máximo posible con O haciendo menos es decir es un equipo que tampoco es una máquina de atacar pero que sabe defenderse muy bien y aprovechar sus la oportunidades al final tiene buenos atacantes que le permiten eso no como marca por ejemplo opina Monti son jugadores que le pueden dar mucho en ataque y Chari yo les recuerdo por ejemplo que Yahoo Mundial sub veinte el anterior en el que pudimos ver el partido frente a Uruguay en

Voz 0953 39:41 en el partido del tercer puesto que paró ya dos penal

Voz 17 39:43 el Thyssen esa tanda de penaltis es un portero que ya en el Europeo llama bastante la atención pero yo creo que lo que vimos frente a Ecuador no sólo había visto nunca con la selección italiana porque hizo una parada Bono una doble parada desde el suelo increíble parece que es Alvarado que es increíble yo creo que es el vamos el pilar de esta selección italiana ahí por donde tiene que ir creciendo este este equipo a alrededor de este magnífico portero

Voz 0301 40:08 la selección competitiva como decimos en Grecia es en base a ese portero que que ha llamado mucho la atención Chari portero propiedad de la destacamos un par de cositas más saña marcó el gol más rápido de la historia del Mundial sub veinte no llevaban cinco segundos una cosa si en el partido contra Tahití es un control y un disparo muy rápido hat trick que con Senegal ante ante Tahití bueno de de ese debut de la selección de Francia fue un dos a cero contra Arabia Saudí es verdad que se queda ya en el doce en el minuto doce Arabia Saudí con un futbolista menos pero una generación francesa importante alguna baja destacada en este Mundial Sub veinte pero bueno estamos viendo a gente como Camará el Marsella gente como Cuixart que está y es de la CAM

Voz 17 40:53 viene un auténtico goleador de marcado no sé si si

Voz 0301 40:58 una cumbre al delantero del Olympique de Lyon eh sí sí con la camiseta de Francia leí un dato que era bestial al ese no se queda en la cantidad de goles que llevaba con la con la camiseta de de Francia categorías inferiores pero bueno está llamando a la puerta de del profesionalismo Diaby que que bueno que en el París Saint Germain encontrar profesionales puede sufrir un poquito más pero la superioridad que tenía ante los jugadores de Arabia Saudí era también manifiesta Fundosa cero Álex pero la verdad es que pudo pudieron ser bastantes más eh

Voz 17 41:24 sí hay que decir que te árabe saudí tiene la mala suerte no de de verse con jugador expulsado muy pronto pero que lo consiguió pelear el en cierta medida le faltó es verdad protagonismo de por ejemplo yo creo eso mejor jugador no ganarán que al final bueno se vio un poco apartado por el equipo por parte de de de la situación propia no de la expulsión y cómo reacciona Arabia Saudí a a ese hecho pero de todas formas me parece que el debute de Francia dejó bastantes cositas mimos por ejemplo también a Messier muy activo a la hora de de parar en algún par de remates que tuvo en Arabia Saudí cursar es también en ese centro del campo trabajando mucho como como interior así que bueno yo creo que es Francia tiene también vitola no de de posible favorita aunque Portugal se lleve más los focos por su gran rendimiento en el Europeo sub diecinueve pero yo creo que Francia también hay que tener un punto de de atención porque es una selección que siempre rinde bastante bien en categorías inferiores y que no puede ser menos

Voz 15 42:23 de de hecho veo que Amin y lleva treinta y siete goles en treinta y ocho partidos con las inferiores de Francia

Voz 0301 42:29 es el dato exacto no no increíble Kojo Annan los técnicos Bernardo sí sí sí mítico Le Lay Le este llamar Fermín cuando el Barcelona firmó a a todo vivo

Voz 8 42:44 sí al para para hablar

Voz 0301 42:46 un poquito de no no en serio de por qué se daba esa circunstancia de de que tanto los centrales franceses pero de origen africano estaban llamando a las puertas del primer nivel no tenemos en los últimos tiempos a Mecano con AT a mi me gusta menos mira lo donde jugó de titular pero el propio Amaral del Marsella hay mucha indica te hay muchos que tienen muy buena pinta y me atendió el tío super amable y tal pero me dijo que entrevistas no sea que me puede decir que no le grabara bajo ningún concepto que pero además casi mil Le dije buenas tardes con Macarrón único inglés o francés no sé no me envía he dicho ni buenas tardes me dijo grabar no no no si no pero bueno un rito con Crack si al menos fuera de micosis sí que me me explicó lo que yo quería saber qué bueno que al final no es lo mismo que lo cuente yo que no cuente dio me de pero pero está bien también que de primera mano una fuente tan creemos eso sí te paso al número luego de haber si tú tienes más de cinco años pero lo veo

Voz 15 43:49 tiene la foto de perfil pocas cadete

Voz 0301 43:51 lo de Bernard a ver algo algo algo habrá trasnochado es lo que te iba a decir me pinta de haber sido trabajado con en los años totalmente grande dio un gran abrazo desde aquí que seguro que nos está escuchando grabarlo un abrazo muchas gracias hasta luego

Voz 17 44:11 no hace nada escasos minutos se ha

Voz 0301 44:13 ha confirmado que el Aston Villa uno de los equipos ingleses que no lo olvidemos es campeón de Europa regresa a la Premier League después de tres años en el infierno de la Segunda División inglesa consigue el ascenso justo estos días se cumplía un año de la ascenso sonado del Fulham la la temporada pasada a la Premier League entrenado por es la visa Djokovic el equipo no ha tenido suerte este año en la Premier League en estado jornada en la Premier y ha vuelto a descender pero queríamos charlar con es la visa Djokovic de de fútbol del fútbol inglés de la Segunda inglesa de su experiencia en el en el Fulham Llanos escucha entrenadores la vista qué tal muy buenas

Voz 16 44:56 hola muy buenas cómo estás muy bien gracias

Voz 0301 45:00 podido ver el el partido va va vayan bien te habían en Wembley yo te reconozco que estaba trabajando mientras él lo estaba viendo lo leído siguiendo en en la Tablet pero pero ha sido tremendo el el ambiente en en Wembley un año más en esa ese partido que es un una de las grandes fiestas del fútbol inglés de cada temporada eh

Voz 19 45:19 sí realmente es bueno es habitual que que se llene para este partido es bueno una tradición en inglés buena parecido como el año pasado era de mucha calidad pero hoy hemos y nada hasta final eh sí muchas y muchas sorpresas bueno así no encontró manera para quedar partido es tuba estuvo un poquito más enseño más calidad precio ahora parece estar en que la esperanza pasado Peter realmente

Voz 0301 46:04 el equipo que más ha buscado la victoria que más ha llevado la iniciativa que en todo momento se veía más claro que que quería ganar pero me me parecería injusto que les restara edito a la temporada hecho Fran lámpara Alfa de del Derby County debuten en los banquillos creo que más que positivo con la irrupción de de jóvenes que apuntan bien como My son my own como Wilson al final con esa eliminación de Leeds incluso remontando buena temporada que es verdad que al final se queda en nada porque ha habido mucha ilusión pero no se ha conseguido esa gesta del regreso de el ascenso del Derby County que les llevaba otra vez a la Premier League

Voz 19 46:43 así son finales de de de de de este play hombre de Champions y bueno

Voz 17 46:50 hoy con los equipos