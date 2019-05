Lo Que Queda Del Día | De las nanobacterias en el lugar más caluroso de la tierra a los resultados del 26 M

Voz 1 00:00 día con Isaías Lafuente

Voz 0827 00:07 ahora vamos en este día de resaca electoral la verdad es que era muy difícil escapar de el tema pero lo hemos hecho en el arranque de la ventana con una noticia fascinante un equipo internacional de científicos liderado por España ha descubierto Nando bacterias que viven en el interior de un volcán situado en Etiopía a ciento cincuenta y cinco metros de profundidad en el infierno de la tierra nos decía Javier Gregori hemos hablado con Felipe Gómez que es el investigador del Centro de Astrobiología del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial del CSIC dice que es un descubrimiento impactante

Voz 2 00:38 Telecinco porque muy bien lo largo escrito no es un ambiente Junta extremo más sólo por la temperatura no sólo por por las salía no sólo por por y otros parámetros sino también porque con el pH estamos hablando de THC es decir más ácido sido que el ácido sulfúrico concentrado pues allí también hemos encontrado irá

Voz 0827 00:58 en este infierno ultra extremo viven estos seres ultra minúsculos lo nano de lo nano según descripción técnica de Michael Robinson

Voz 2 01:06 son unas bacterias que no están descritas hasta el momento en el típico ambiente si bien en otros muchos que y además es pues mira para del tamaño que decíais una bacteria suele tener en torno a unas dos tres micras aquí estamos hablando de mando metros es decir diez entre diez cien quinientas veces más pequeña que una norma es una es un son formas de vida muy muy novedosas que están descritas en unos cristales de sal pero nunca en un ambiente canas

Voz 0827 01:36 y claro nos hemos preguntado y le hemos preguntado en ese infierno de que viven

Voz 2 01:40 son Kimi solito otros que militó trozos traducidos del griego significa comer piedras son organismos que oxida en la materia orgánica no necesitan materia orgánica para desarrollarse no necesitan oxígeno para respirar son bacterias que están incluidas en esas capas minerales interaccionan con los minerales recubren de los minerales y se alimentan de ellos

Voz 0827 02:01 la noticia había que buscarla hoy entre recuentos electorales y declaraciones pero estos científicos que están estudiando las que están investigando las nos dicen que podríamos encontrarnos ante el origen de la vida

Voz 2 02:13 en ese caso sí podríamos decir porque en dos organismos superiores hemos desarrollado mecanismos de adaptación para para colonizar los instintos dichos que hay que estar esta tierra en este caso no es que se ha adaptado en este caso es que su origen es decir post punk esto pudo ser el origen de la vida y a partir de ahí hemos evolucionados de más que eso porque cuando cuando alguien me pregunta no respecto a esto es que la la como es es aquello que escapa de aquí a Rosa un clavo ardiendo con tal de sobrevivir

Voz 0827 02:38 este es un infierno hay otros infiernos en la tierra que son los que cuenta el escritor Víctor del Árbol en su última novela antes de los años terribles el protagonista este libro es Isaías lloré huy un ugandés treintañero que vive aquí en Barcelona le conocemos en un buen momento de su vida pero recibe una visita Enmanuel que le convence para volver unos días a su país a Uganda y eso le va a hacer recordar aquellos años terribles de su infancia truncada como niños soldado nos decía Víctor que le costó mucho madurar la novela porque antes tuvo que madurar el

Voz 0840 03:17 es una historia que yo lleva ya muchos años con ella dentro no a lo largo de todas mis novelas seguido escribiendo sobre la infancia sobre la violencia lo que pasa es que para contar una historia como ésta se necesita tener un un poso yo diría que como escritor y como persona que que todavía no tenía no cuando la descubrí porque esta historia no se puede escribir desde la rabia puede escribir desde la ira claro todo lo que yo iba descubriendo todas las historias que iban encontrando los testimonios de estos chicos

Voz 4 03:45 me me pedía el cuerpo era

Voz 0840 03:48 dejarme ir y eso no hubiera sido justo ni la historia ni con las voces que yo pretendía que aparecieran en la historia no

Voz 0827 03:56 es una historia de ficción pero que debe de otras historias reales que parecen Nos decía no interesar a nadie

Voz 0840 04:02 porque la verdad es que vivimos en la absoluta indiferencia sin no le importa a la mayoría de la opinión pública todas las informaciones que llegan que nos llegan desde achica son siempre negativas o casi siempre negativas guerras de tragedias de migración en el mes de guerras civiles y entonces la historia individual de cada una de estas personas con nombre y apellidos y pues la verdad es que bueno se pierde un poco en los números en las estadísticas no

Voz 0827 04:29 en este lunes hemos hablado de las elecciones

Voz 5 04:32 la selección de las celebradas ayer lunes convertido en verdadera jornada de reflexión Pablo Iglesias por ejemplo que en la noche de ayer mantuvo el silencio hoy ha hablado

Voz 6 04:44 los resultados electorales son malos toca hacer autocrítica no estamos para nada contentos pero también les digo que no nos rendimos a partir de ahí bueno pues tenemos que ser conscientes de lo que pensamos y tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición que pueda proteger la justicia social y los derechos sociales y en el que bueno podamos estar en la proporción modesta que nos corresponde

Voz 0827 05:08 desde Ciudadanos no sabemos si es un giro Inés Arrimadas ha anunciado que su partido ha puesto en marcha un comité para negociar futuros gobiernos locales y autonómicos

Voz 0793 05:17 doce horas después de conocer el resultado de las elecciones se ha constituido un Comité Nacional de negociación de gobiernos y no se ha hablado de ninguna situación concreta de ninguna comunidad autónoma ningún ayuntamiento ni se ha dado ninguna instrucción eh que pueda afectar a ese comité lo que sí que es acordado es que ese comité empiece a trabajar mañana

Voz 0827 05:36 las elecciones han producido en grandes y en pequeñas ciudades en pueblos hace unos días hablábamos aquí en La Ventana con Juan Del Canto tenía tiene sólo diecinueve años hice presentaba a la Alcaldía por el PP en su pueblo zamorano de Villalar Zhang ya ha salido el resultado ha sido apretado ciento veintisiete ciento doce pero ha salido

Voz 7 05:54 no me lo esperaba más apretado incluso yo me lo presentamos me lo pensábamos la meta bastante más eh que más que menos sobre lo tomó tal uno y el otro no de los vecinos digo bueno sabes aquí te autócrata una idea la bolsa de indecisos tú sabes algo de los dieciséis pues veía de los dice creo yo que la mayoría para mí porque el resultado

Voz 0827 06:14 Nos decía Juan que su objetivo ahora es restañar heridas porque las campañas electorales las dejan incluso en las pequeñas localidades

Voz 7 06:22 como bien sabéis en los pueblos pequeños cuando hay elecciones se hacen bandos y lo principal ahora es juntar los dos bandos de nuevo juntarnos con la antigua Corporació con los que se han ahora oposición si y entre todos los vecinos ya ponernos cuando estemos todos juntos con una buena convivencia entonces ya nos podemos hacer cosas pero lo lo principales volverá a la normalidad que no

Voz 0827 06:43 Juan tiene sólo diecinueve años Chicharito María del Rosario Testa tiene noventa y cinco esa edad ha conseguido ser concejala de su pueblo de peatones en Madrid su candidatura se llama así Abuelas por patrones dice que nunca había pensado dar el paso a la política

Voz 1406 06:59 no en absoluto pero como tengan a muchos días libres y muchas mañanas tomando el sol y hablando con las vecinas pues hemos decidido de ABC así saben que estamos aquí

Voz 0827 07:11 a ver si nos oye alguien porque es que dice que no le hacían caso una petición muy concreta peatones es un pueblo pequeño pero que recibe muchísimos turistas a lo largo del año necesita algo muy concreto

Voz 1406 07:22 un par imperio urgentemente porque ya está bien ya está aquí no se puede aparcar los sábados hija o si hay que anima al turismo para que no se desarme da cosa pues hay que ponerles una facilidad que apartan que llevamos diez años ese lo hemos presentado no ha querido ni leerlo

Voz 0827 07:40 no ha querido ni leerlo a ver si ahora le hacen caso a la señora concejala

Voz 0827 07:53 Juana problemas tienen todas las ciudades en Nueva York por ejemplo tienen uno muy concreto el alto número de accidentes de peatones que cruzan despistados con el móvil las calles de la ciudad están planteando multar a quien lo haga hemos hablado con Luis Montoro catedrático de Seguridad Vial y nos decía que eso no solamente sucede allí

Voz 10 08:13 pero es que en España tenemos el mismo problema nosotros hemos quince años hemos pasado de en torno un veinte por ciento de peatones muertos eh por distracción a prácticamente un veinticinco por ciento muy por encima del veinticinco por ciento de peatones que mueren por alcohol de manera que tenemos un problema grave gravísimo que nos tiene que hacer reflexionar

Voz 0827 08:36 por eso la iniciativa le parece bien cree que es muy razonable

Voz 1406 08:40 cuando se habla por el móvil a partir de pymes minuto y medio no se ve el cuarenta por ciento de lo que ocurre a tu alrededor ir obviamente si estamos hablando de Whatsapp pudiese es un noventa por ciento de la información del campo visual que se pierde y la verdad es que es terrible y trágico que es uno muera en un absurdo y estúpido accidentes de tráfico por hablar por el móvil

Voz 0827 09:17 veinticuatro horas después hora25 se dedicará a seguir analizando los resultados que ayer arrojaron las urnas a lo largo del día hemos oído a análisis de todo tipo éste de Iñaki Gabilondo por ejemplo

Voz 0789 09:28 el veintiséis de mayo confirmó el veintiocho de abril y que por tanto el PSOE ha reforzado su victoria de las generales y sin embargo los socialistas ofrecían ayer una imagen de frustración la euforia encontrábamos en el Partido Popular no para de perder votos pero salva su arriesgada pésima situación gracias al fallido sorpasso de Ciudadanos a los que sigue faltando estructura territorial is obrando soberbia

Voz 0827 09:50 pues sí esa es la paradoja de la jornada de ayer los perdedores muy felices y los ganadores bueno con el gesto un poco torcido en Todo por la radio con Toni Martínez hoy de baja mejora de Tony hemos llamado a Andreu Buenafuente para preguntarle también sobre el asunto

Voz 1630 10:05 tres grandes recuerdos que nuestro programa está basado en la más absoluta improvisación de dos cretinos

Voz 0840 10:12 que hacen de la ignorancia una bandera de una manera de vivir

Voz 1630 10:16 sí eso lo quieres tú vincular a las elecciones los hallazgos

Voz 0827 10:19 ya tú allá tú Francino bueno hemos hablado también con Bob Pop que nos contaba que es lo que más le ha llamado la atención del día de ayer

Voz 1630 10:28 lo que Malta llama tensión es que de repente lo que peor nos venía es lo que ha llegado primero como esta sensación de gente que le está yendo mal pero se junta para que le vaya mal Annan iniciación como pandilla y luego gente que estaba como regular a pero que lleva sus cosas y planteaba bueno aquí a largo plazo anda vete para casa es un es un triunfo del cortoplacismo más absoluto y de ídem el la improvisación del del nadie sabe nada

Voz 12 10:58 la mente y muchas veces los partidos políticos

Voz 0827 11:00 sus líderes incluso los ciudadanos miramos a los demás culpando a los demás de lo que ha pasado pero nos decía Andreu Buenafuente que en realidad la selección de nos han puesto frente a nuestro propio espejo

Voz 0840 11:11 como pasa en todas las elecciones nos recuerda que somos somos así que Phil este país aunque no te guste o te guste más de pena donde ustedes esto es así Fraga

Voz 1630 11:20 estado interesado y de muy difícil gestión pues los pro una prueba muy dura no la democracia de tolerar

Voz 0840 11:27 lo que lo que tú mismo no puedes tolerar exacto pero son personas Un perseguidas humanas claro claro

Voz 0827 11:33 hoy todo el mundo hablaba de los resultados también se han colado en las twiterías

Voz 1630 11:37 los que siguieron la noche electoral pues las esta tuvieron alguno

Voz 13 11:39 problemillas como por ejemplo Ares no dos

Voz 1630 11:42 saques epilépticos llevo gracias a Ferrer a su despliegue de cartelista electorales

Voz 13 11:47 algunos quieren aprovechar la dinámica ganadora de Pedro Sánchez como por ejemplo Dios el año que viene llegamos a Pedro Sánchez a Eurovisión por Fobos muchos creen que seguramente será el alcalde de Madrid pero nos quedamos con este de los grandes venga

Voz 1630 12:00 has Almeida tiene cara de abogado de llorar

Voz 0827 12:06 en El Mundo Today también nos atrae noticias en este caso especialmente de los derrotados también de quién todavía no sabe si tiene la puerta de salida abierta o cerrada

Voz 1630 12:17 te Carmena deberá abandonar su despacho a las doce porque ya hay turistas que lo han reservado por Airbnb

Voz 15 12:24 a ver si puedo lleva toda la mañana dándole frenéticamente kilos de magdalenas y empanadillas para que no se las el nuevo Gobierno

Voz 1630 12:31 Íñigo Errejón espera ganar la Comunidad de Madrid cuando sus votantes alcancen la mayoría de edad Clan TVE dio por ganador a Errejón hasta el último Antonio García Ferreras se niegan a abandonar el plató hasta que no haya escrutados todos los votos él mismo Estrada cola uno sabe cómo decirles a los quince okupas que vivían en su despacho que se tienen que ir habría agradecido que al menos la hubieran votado

Voz 0827 12:57 ya hemos tenido un día muy televisivo esta mañana he estado aquí Alberto Chicote que ahora presenta el programa te lo vas a comer aunque él ha hablado de lo que no se ha comido en los últimos años para adelgazar los cuarenta kilos que ha perdido entre cocinas estuvo quince temporadas Eva González en Master Chef y ahora presenta en Antena tres las diversas versiones de la voz

Voz 0827 13:24 una aventura nueva para ella y para ella una aventura genial

Voz 17 13:29 es genial porque yo creo que mira a ellos no nos van buscando una carrera de éxito en la música durante los préstamos cincuenta años es algo evidente no y entonces eso les hace disfrutar mucho más ellos van sin complejos yo creo que también cuando llega una cierta date da igual de todo nos hacen disfrutar a nosotros porque ellos disfrutan y ellos ya están cumpliendo su sueño que simplemente es nada más y nada menos no subiese al escenario de la voz y eso para ello es genial para nosotros también la verdad

Voz 0827 14:02 yo una aventura genial la del cantante con el que hoy han hablado los Especialistas secundarios Aureliano me lo olía triunfó en Bielorrusia primero un concurso de televisión después Pitu coplas hasta que le cambió la voz Pitu jugando precisamente a Marifé de Triana

Voz 1630 14:19 oye si cuando te cambio luego porque tú tú una urbe bolitas si lo que tienes va poco después al concurso una discográfica bielorrusa me hizo un contrato y empecé a grabar un disco de coplas coplas y titulado Pitu cuando Marifé de Triana Pitu fans tu casa Sidibe pitufo de la grandiosa y me pasó esto sí

Voz 18 14:41 no voy a platicando lo que ayer

Voz 13 14:58 bueno pues hemos de ya lo ves el triunfo en la televisión no te digo pero no en la vida

Voz 0840 15:02 se acabó el sueño de este cantante a qué te dedicas ahora

Voz 1630 15:04 yo hago lo que puedo básicamente meto publicidad subliminal cuando puedo Coca Cola

Voz 0827 15:10 ya las

