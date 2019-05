Hora 25 Deportes: Valencia de fiesta, Barcelona de luto (27/05/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus

Voz 2 00:06 Diego

Voz 3 00:09 buenas tardes y el Valencia sigue de celebraciones no hoy toca esas visitas a las instituciones estén que están en funciones Bono ayuntamientos aunque sea a esa vista acciones

Voz 0919 00:21 ahora vamos a dar una vuelta por la fiesta del Valencia que sigue celebrando ese título de Copa que ganó al Barcelona el pasado sábado dejando al equipo de Valverde con una estocada ya el entrenador con una estocada im presionante bueno solamente que escuchará Jordi Alba el azulgrana ha tomado la palabra esta tarde para contar su estado anímico de pues de las últimas derrotas la de Liverpool Illa

Voz 0977 00:45 es un momento jodido no te voy a negar que que lo estoy pasando bien ni su momento muy muy jodido llegan sólo para mí sino para todos los jugadores del del equipo pero como pasa muchas veces en el la temporada ahí en la temporada me mi carrera nunca nadie me ha regalado nunca nada siempre pues he tenido momentos muy muy jodido Si bueno este es uno más afrontarlo de la mejor manera posible ya está ahí porque el fútbol está claro que es mi profesión mi hijo vivo pues con mucha intensidad pero pero bueno ahora recuperarme mentalmente físicamente y no

Voz 0919 01:25 hay más vida después del fútbol es una Nafarroa

Voz 0203 01:28 se tremenda eh tremendos

Voz 0919 01:30 bueno pues ahora estamos en Valencia y estamos en Barcelona le echamos un vistazo al mercado de fichajes que estamos ya a punto de que empiecen a moverse las grandes operaciones íbamos a hablar de tenis porque Rafa Nadal ha debutado hoy en el torneo de Roland Garros ha ganado en primera ronda al alemán Huffman en tres sets jugador que venía de la previa Rafa dice que se ha encontrado muy bien

Voz 1774 01:53 de aunque de juegan miles de veces aquí pues siempre es diferente y bueno yo creo que hecho el partido correcto ha jugado sólidos sin sin complicar me iguana yo creo que he hecho que tenía que hacer el primer día no queda encontrar una buena sensación y habrá pues tengo otro día mañana para entrenar al siguiente parte

Voz 0919 02:12 Rafa jugará el miércoles contra el alemán Jan hija del también se han clasificado para segunda ronda Roberto Carballeda Pablo Carreño y Carla Suárez ya sabéis que en el Giro tenemos hoy jornada de descanso quedan unas etapas de montaña preciosas de aquí al viernes luego lo comentaremos pero queremos empezar como siempre con vuestros mensajes que llama a la gente

Voz 0203 02:30 de Valencia

Voz 4 02:32 buenas noches calles aquí Jorge Jordi Valencia aquí los valencianistas están de celebración de manera rotunda meritoria ya que anoche ganaron justamente creo con un resultado corto porque debieron de ganar por goleada Amir Fútbol Club Barcelona dicho esto me gustaría lanzando una pregunta directa este mes fuera sincero en la respuesta a ver crees que con los éxitos cosechados por Ernesto Valverde en su sistema en el Barça debe continuar la próxima temporada yo particularmente opinó que no porque no ha sabido gestionar la plantilla no han tenido un sistema ir no ha sabido recurrir a jugadores talentosos de un Barça B como puede ser discípulo ocho Adele Ruiz y otros easy hemos ganado por los goles de Messi Suárez le buenas noches Gallego

Voz 5 03:33 un abrazo y ánimo y yo coincido contigo lo va a tener complicado Valverde la presión sobre Bartomeu y la

Voz 6 03:41 la desazón generalizada que hay en la plantilla del Barça pero bueno ya veremos qué sucede deja vuestros mensajes

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 6 04:06 dirigida dirigido esta señora creado la está oyente que socorrida no

Voz 0919 04:14 Maite Michael S

Voz 6 04:17 enterado que Ramos es querer ir a China porque le han ofrecido un contrato no multimillonario está al capitán del Real Madrid que hasta once años en el Real Madrid decide irse a China o quiere irse a China para mejorar imitar el cual hijo esté esta señora decía que es que no era un niñato de interés Ramos que es Ramos que es a mí sinceramente me da asco porque aún no se hayan gastado once años al Real Madrid en el Madrid decida irse a China para mejorar su contrato porque aquí sabe que no lo puede mejorar porque Florentino

Voz 7 04:57 más de lo que ya le da

Voz 6 05:00 a mí me da asco directamente bueno no te hago

el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes

seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 6 05:15 cómo se May Ramos a China así que hace con la llegada se la lleva en barco

Voz 8 05:22 yo en avión a China Ramón Langa

Voz 6 05:24 empezamos

Voz 0919 05:34 a las ocho y treinta y cinco minutos de la tarde y hoy en Valencia sigue la fiesta Chimo balonmano de los campeones de Copa del Rey donde están ahora mismo donde está la Copa buenas tardes

Voz 1269 05:47 hola buenas tardes Gallego valencianos se cansa de fiesta eran once años sin título quince en realidad sin celebrar uno porque el de dos mil ocho cuando estaba el equipo para bajar a Segunda decidieron los jugadores no celebrarlo pues bien este lo están celebrando lo grande cuarenta y ocho horas de celebración ahora mismo los jugadores y el cuerpo técnico y la directiva todos en el Ayuntamiento de Valencia siendo recibidos por el alcalde en funciones

Voz 1284 06:13 Evo va a reeditar la Alcaldía

Voz 1269 06:15 está recibiendo ahora mismo la comitiva del Valencia en el interior ido dentro de unos minutos muy pocos minutos saldrán los jugadores al balcón como si fuera una mascletá como si fueran las falleras serán aclamados por los cerca de diez mil aficionados que haya que antes otros cinco mil han estado celebrando coreando los nombres de los jugadores y del Valencia en la Basílica de la Virgen en la patronal para la Generalitat Valenciana así que ahora mismo el centro neurálgico de la fiesta es la plaza del Ayuntamiento de Valencia

Voz 0919 06:46 fiesta por todo lo alto en Valencia duelo por todo lo alto en Barcelona pendientes de Ernesto Valverde que parece se ha tomado unos días libres ratificado en el puesto por la junta directiva pero consciente de que en el entorno

Voz 0203 07:01 entre la afición aquí entre

Voz 0919 07:05 los jugadores de la plantilla hay dudas sobre lo idóneo de su continuidad el año que viene ha dejado muchas dudas la competitividad del equipo el Liverpool y el otro día en la final de Copa antes

Voz 2 07:21 Valencia

Voz 0919 07:22 para saber cómo está el Barça bueno hemos escuchado a Jordi Alba antes el programa no sé qué cara tenía porque escuchándole Adriá Albets la falta de echarse a llorar buenas tardes

Voz 0017 07:32 hola Gallego qué tal buenas tardes pues sí muy tocado el futbolista de del Barça aún pagando pues las consecuencias de esta derrota en la final de la Copa del Rey los jugadores están ya de vacaciones la mayoría aprovechan estos días para desconectar un poco antes de concentrarse con sus selecciones y bueno esta tarde pues Jordi Alba estaba eso bastante afectado ha ido a L'Hospitalet a P sentar su campus de verano no tenía previsto hablar de hecho la gente que le lleva la comunicación nos ha advertido de que el jugador no tenía ganas de hablar de nada que no fuera del campus pero al final no le hemos preguntado cómo está él cómo está el equipo después de este final de temporada tan complicado ya dicho esto

Voz 0977 08:13 bien anímicamente me encuentro bien está claro que es un momento muy jodido para mí para todo el equipo creo que a nivel personal he hecho una temporada para mí la mejor temporada de mi de mi carrera quitando sólo dos partidos pero bueno estos de de humano no al final no te lo voy a ganar ni voy a estar siempre a la perfección como todos vosotros como todos los humanos cometemos fallos igual no me tengo que avergonzar de eso

Voz 0017 08:38 bueno pues Alba se siente señalado en parte responsable de las derrotas en Anfield en la final de Copa porque sabe que no estuvo acertado en acciones puntuales pero aún así tiene la sensación de que ha hecho la mejor temporada de decía de su carrera y ahora lo que quiere es mirada hacia

Voz 0919 08:53 delante Valverde Bartomeu se van a ver a algún encuentro ahí programa de alguna reunión de la junta directiva o a la espera estamos

Voz 0017 09:02 no toca tomar decisiones importantes estos días de cara al futuro por ejemplo no sólo sobre Valverde sino también si Pep Segura seguirá siendo el director deportivo y lo decías antes el presidente Bartomeu sobre Valverde de momento les respalda apuesta por su continuidad pero es verdad que la junta directiva hay dirigentes que apuestan por un cambio de entrenador el debate existe habrá que ver qué pasa en los próximos días el entorno de Valverde sí reconoce a la Ser que él se siente con fuerzas para seguir no tiene ninguna intención de marcharse aunque admiten también que no saben si el club va a decidir al final destituirle en los próximos días habrá reuniones sabremos por dónde pasa el futuro de Valverde también del director deportivo pero

Voz 0919 09:42 Segura quedan muchas cosas por aclarar mientras tanto cada uno a lo suyo la Federación Española de Fútbol ya anuncia que el mes de enero del próximo año del día ocho al día doce tendrá lugar la Supercopa de España y que la disputarán el Barcelona el Valencia el Atlético de Madrid y el Real Madrid todavía no se sabe si en Arabia Audi o en Qatar o en Estados Unidos o vete tú a saber dónde pero claro estamos hablando de enero del año que viene anda que no tienen que pasar cosas de aquí hasta enero ocho y cuarenta seguimos

Voz 0919 11:10 aunque sí admite una sugerencia Rubiales para hacer todo más rocambolesco por favor la Supercopa del año que viene en Miami vez hay equipos que no tienen entrenador todavía para la próxima temporada los dos de Sevilla el Sevilla y el Betis buscando entrenador los representantes de los dos equipos han estado hoy con nuestros compañeros de Radio Sevilla en bueno en la gala de ese programa programón que hacen nuestros compañeros de Sevilla que se llama libre directo pero claro no ha habido manera Florencio Ordóñez de que diga ninguno nada buenas tardes

Voz 11 11:46 la recayó en la gala del XXV aniversario de libre directo nuestro programa local de Radio Sevilla efectivamente ha estado el presidente de de la Liga Javier ceba el presidente el Sevilla Pérez de Castro el director deportivo el que hace una especie de director deportivo del Betis Lorenzo Serra Ferrer campeones del mundo como Marchena de Europa como Juanito y efectivamente lo hemos preguntado por el tema de actualidad esto decía Pepe Castro presidente del Sevilla sobre si pronto iba a haber entrenador Monchi no estuvo en la gala por esta cuestión precisamente

Voz 1284 12:13 lo sé porque sabía que esa Rappel qué casualidad bueno estamos trabajando en ello si más pronto que tarde lo tendremos yo creo que en poco tiempo

Voz 11 12:25 en pocos días y que lo va a tener ante el Sevilla o el Betis son tres lo que está pensando en fichar el Betis según ha dicho el propio Lorenzo Serra

Voz 0919 12:34 López

Voz 13 12:34 no estamos en ello oí y lo que sí es cierto es que tenemos mucha ilusión para seguir con este proyecto para mejorarlo si es posible pero dentro de esta de esta terna que estamos valorando hoy yo no creo que se vaya a alargar mucho más nombres los que quieras Gallego

Voz 0919 12:54 hay una lista interminable estaremos atentos y en Villarreal confirman a Calleja como técnico de los amarillos para el próximo año nuevo Xavi Isidro

Voz 1390 13:04 qué tal Gallego muy buenas bueno pues oficialmente no y hace una semana que acabado la Liga aunque todo el mundo da por hecho de que Javier Calleja se va a sentar en el banquillo y que incluso ya está trabajando en la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada sobretodo porque gestos imágenes como por ejemplo que el propio Calleja estuvo ayer en el partido del periodo acento del Villarreal B contra el Melilla con toda la directiva habiéndose encuentro además bueno pues cierto cariño no entre unos y otros viendo todos juntos ese partido del Villarreal B que por cierto acabó en derrota no es oficial pero todo el mundo da por hecho de que Calleja se va a sentar en el banquillo del Villarreal la próxima temporada

Voz 0919 13:36 mercado de las noticias que han salido las últimas horas destaca que Sergio Ramos a través de su representante ha ido al Real Madrid a decirle que quiere más dinero adelantado nuestros compañeros de jugones en La Sexta parajes Sergio Ramos tiene contrato de varios años una cláusula de rescisión de quinientos millones de euros con lo cual es una operación que el Real Madrid dice que no se quiere ni tomar en serio porque si cada jugador con contrato en vigor con esa cláusula va la ir dice oye que me paga más o Dame Agatha libertad que me quiero ir pues entonces se podría vaciar el club Javier Herráez buenas tardes hola qué tal buenas tardes a tener recorrido lo de China lo que se quiere ir

Voz 0203 14:21 yo estoy contigo como hechas al principio no imagino a Sergio Ramos Ny a Yucatán ni a nadie fuera de el Real Madrid yo creo que al final se van a entender le quedan dos años de contrato eh si no me equivoco gana once millones ochocientos mil euros casi doce millones limpios para algunos una burrada pero vengan a quince por ejemplo que acaba de renovar anda cerca de los doce millones de euros Sergio Ramos es el capitán del Real Madrid está implicado para zidanes insustituible le quedan dos años de contrato muy lejos ese pueden arreglar seguro que se van a arreglar yo creo que sí que Sergio Ramos está en el dinero bueno como todo al final cuando hay un empleado y un jefe pues Setién que bueno el acuerdo seguro que algo más podría rascar quizá no sea el momento ahora si más adelante veremos si eso son dos años o al final tres Mari efectivamente como tú dices no lo contempla creo yo que sacará arreglando porque que central tiene ahora mismo el fútbol español y mundial como Sergio Ramos todavía Con treinta y tres años siendo el buque insignia el hombre más importantes y más lejos pudo cambiar la historia de Real Madrid con aquel cabezazo en la final de Lisboa aquí dice que Florentino lo que tenía que haberle contestado cuando

Voz 0919 15:30 todo llegó el representante de Sergio Ramos y Diego no vamos a China era pues llevaron Sabei reserva el Atlético de Madrid y la reestructuración en el Atlético obligada después de toda la gente que se ha marchado en la línea defensiva tiene un agujero negro tremendo Pedro Fullana ya siete ya han visto un lateral derecho

Voz 1284 15:50 para el año que viene juega aquí en el Barcelona

Voz 11 15:53 sí sí Amedo el futbolista del Barça quien aprovecharan la operación de Griezmann para beneficiar al Atlético de Madrid y el Barça mete asimismo de la operación

Voz 14 16:00 están dispuestos a negociar la salida del francés para que pueda ahorrarse el Barça los impuestos la cláusula incluso negociar la salida con la Fracción del

Voz 1284 16:10 pago incluso de la incluso bajando algo la cifra bueno es lo que quiere el Atlético de Madrid y el Barça está dispuesto a negociar por no tiene una cláusula de cien millones de euros y el que está despedido ya del Oporto es el central Felipe Monteiro que será uno de los primeros refuerzos en llegar junto al centrocampista Héctor

Voz 0919 16:25 en el Éibar ha hecho un pedazo de temporada ella que estaba cedido por el Fútbol Club Barcelona y bueno Cullum el Eibar se lo va a quedar buenas tardes

Voz 1414 16:35 o a quedar feo poco va a durar la alegría en casa del pobre te cuento porque Marco Kureishi ha sido una de las grandes revelaciones de esta temporada el Eibar ha hecho efectiva la opción de compra por el jugador de Alella dos millones ha pagado al Barça se ha hecho con los derechos del jugador pero en esa eh contra todavía una opción de recompra por parte del Fútbol Club Barcelona y lo que nos llega desde San Barça es que allí van a intentar bueno gana he recompra al jugador para después venderlas y que como te cuento Kureishi ha ahora es del Eibar pero creo que en pocas fechas dejará de serlo

Voz 0919 17:06 para volver a ser del Barça y luego ya veremos si en el Leganés tras haber conseguido brillantemente la permanencia se va uno de los hombres clave el zar Óscar Egido buenas tardes una mejora de alega que ha jugado poco esta temporada

Voz 1643 17:18 la recibió el contrato hasta mañana todavía tenía un año más queda Alibri tiene ofertas de Qatar además el de ganarla ha preguntado al Girona por tres jugadores por Borja García Le he dicho que sólo vende por la cláusula de siete millones por el portero marroquí Yasín Bono le han pedido cinco kilos y además el Leganés quiere Pere Pons que cuesta dos millones tras el descenso

Voz 0919 17:33 hoy se juega un partido de Segunda División Deportivo de la Coruña Mallorca es una final de playoff el Mallorca es quinto ahora mismo puesto de play off el Deportivo séptimo tiene muchas opciones seguro que hay ambientazo en Riazor Fran Hermida que tal muy buena

Voz 15 17:46 así partido a cara de perro aquí en Riazor por hora flojo ese ambiente el Deportivo es un rival directo el que tiene enfrente el Mallorca en esa lucha por el play off los mallorquines sumando un punto para certificar su derecho a jugar dicho playoff enfrente el Depor necesita tres victorias consecutivas algo que no ha conseguido en toda la temporada si quiere estar en esa eliminatoria por estar en Primera un Depor que por cierto no gana en Riazor desde el pasado mes de enero así que partido de alta tensión el que va a comenzar a las nueve de la noche

Voz 0919 18:17 Albacete el Málaga el Mallorca y el Cádiz esto en esos puestos de playoff ahora mismo pero el Deportivo y el Oviedo todavía tienen opciones hiel Granada bueno pues a punto de ser equipo de Primera división aunque tendrá que esperar una semana mal José Antonio Duro si les quedan tres puntos a Granada para estar en Primera la llegó el empate ante el Cai no sirve y si la próxima semana ganan al Mallorca los nazaríes eran de primera es la principal cuenta de este conjunto que perdió su primera oportunidad de ayer que tiene por delante partidos ante el Mallorca que se juega el play off y también ante el Alcorcón que ya

Voz 0203 18:48 no se juega nada a pesar de sí mismos y Alba en Mallorca pincha en alguno de los partidos ambos tienen en mínimo que empatar en Granada también será en primera división

Voz 6 18:57 seguimos en Hora veinticinco Deportes cuando quedan once minutos para las nueve de la noche

hora veinticinco Deportes

Voz 20 20:23 la Champions el próximo sábado en el Wanda Metropolitano entre el Liverpool y el Tottenham y la semana siguiente comenzará en Francia el Mundial Femenino de Fútbol donde ya sabéis la selección española cae encuadrada en un grupo Coll Sudáfrica equipo que será el del debut Alemania y China bueno el nivel del fútbol femenino español ha subido de manera exponencial todos tenemos muchas esperanzas

Voz 0919 20:51 en que se demuestre en este campeonato del mundo las chicas de Jorge Caldas están despidiendo hoy han tenido varios actos y cómo están Sonia Lus buenas tardes

Voz 0444 21:02 hola Gallego buenas tardes pues están muy contentas y muy ilusionadas porque notan que todo el mundo está con ellas empujando para hacer algo grande en este Mundial de Francia de hecho ya han recibido la visita de Xavi Hernández que está en la Ciudad del Fútbol de las Rozas advirtiendo el curso de entrenadores ha estado siguiendo la sesión y ha bajado para darles ánimos e sobre todo consejos como que estén unidas especialmente los más momentos malos primer entrenamiento y con las XXIII que van a estar en Francia se han unido nueve jugadoras del Fútbol Club Barcelona Jenny hermoso trabajando a menor ritmo con molestias en el pie pero como te digo la ilusión al cien por cien de cara a esta cita mundialista la segunda para España conviene no perder la perspectiva aunque el seleccionador cree que están listas porque llevan preparándose toda la vida para este Mundial que comienza el ocho de junio para España es Jorge

Voz 21 21:44 la podemos decir que llevamos quince días preparando este Mundial pero no nosotros llevamos toda la vida preparándonos para este Mundial y estamos preparados vamos con la máxima motivación íbamos a llegar físicamente y mentalmente preparados

Voz 0919 22:01 ojalá vamos a seguir a las chicas de la selección española pero al día porque no son las favoritas pero van a dar guerra seguro Roland Garros ha debutado Rafa Nadal ha ganado con solvencia en tres eran jugador que venía de la fase previa el alemán Hamann Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 12 22:18 hola Jesús buenas tardes bueno es esa

Voz 0919 22:20 quienes no

Voz 12 22:21 sí buenas sensaciones atrapado empezado bien jugador tranquilo ha pegado la bola yo quería que al final ha logrado un seis dos seis uno seis tres al alemán ha luchado en el ser quería quedar bien también es cierto pero Rafa poquito al final ya digo mucho desecho lo ha llevado por delante ya conoce el va a ser otro alemán se llama Madrid curiosamente el de hoy se ha llamaba de nombre te de pila Yannick ir de pasado mañana hoy de Mahía si pasado mañana también se lleva Miami los alemanes llevaban Gianni supongo que los padres de tenistas así que

Voz 0919 23:03 vamos a ver también viene de la cual viene de la previa en teoría no debe tener mucho

Voz 12 23:08 no no por lo demás te digo que ha ganado Carreño bien cada dado Carballeda ha bolso va Carla Suárez que han perdido Munar Pedro Martínez éste venía de la cual así que tampoco tenía muchas acciones mañana vamos a ver a Verdasco a López falacia López Bautista no va a haber muchas figuras del Potro sacados de algún francés Mongil cuya no va a ser un día de los grandes porque ni Federer ni Nadal ni Djokovic veremos así que ya más tranquilo

Voz 0919 23:41 lo contaremos mañana gracias Miguel Ángel y o el velero de Italia que hoy vive jornada de descanso después de que este fin de semana el ecuatoriano cara paz del Movistar se haya puesto como líder de la carrera parece la opción más clara para el triunfo ahora mismo hoy en la jornada de descanso tanto él como Mikel Landa han atendió a los medios de comunicación como como ves lo que tienen por delante que días van a ser decisivos para saber quién será

Voz 1284 24:06 lleva la maglia rosa el próximo domingo Borja Cuadrado hola qué tal Gallego muy buenas bueno pues la etapa de mañana en principio va a ser menos relevante no sé pero desde luego menos duro de lo que se esperaba porque no se va a poder subir el Gavia por culpa de la nieve entonces es suple por dos puertos de menor entidad se aplica y luego habrá que subir el Mortirolo eso sí así que simplemente con eso tenemos un etapón recordemos capaz de cuarenta y siete segundos sobre Roddick uno cuarenta y siete con tres quince con Pinto un Mikel Landa que confía en hacer una buena labor aunque ya sume en cierto modo que va a tener que trabajar para un capaz está muy convencido de que puede erraron el tiro escuchamos está a los dos protagonistas esta mañana Mikel Landa y Richard capaz perdidos Un puerto cosa muy exigente e todo lo que queramos durante el día pues a acumular fatigada hay que controlarle creo que tengo la confianza en mí mismo pues para poder rendir al máximo la última semana no puedo decir que puedo ser campeón y como origen no vamos a ir en el día a día

Voz 0919 25:11 el Mortirolo que nombre mítico

Voz 22 25:14 el Giro de Italia

Voz 0919 25:15 baloncesto ya tenemos unos playoff de la Liga ACB configurados sabemos quiénes descienden y supongo que ese será el principal argumento Marta Casas del Play Basket el programa de baloncesto en la web de la Cadena Ser buenas tardes

Voz 1509 25:27 muy buenas gallego pues supones bien hablamos por supuesto de los equipos que han descendido miramos esas eliminatorias por el título que comienzan esta semana hay también un protagonista muy especial Nicolás la provisto al jugador de la Peña el líder de los verdinegros esta temporada que ha sido elegido el MVP el jugador más valioso de toda la eh de toda la ACB ha sido elegido por unanimidad de los cien votos posibles el argentino consiguió los cien hoy ha recibido su galardón ya tendido el micrófono de playback

Voz 23 25:50 pensé No de chico soñaba en ser un jugador importante en Europa en la Liga española cuando empezó a jugar sí o no era un poco lo que quería para mi carrera no y bueno hoy me siento así me siento valorado y la Liga me siendo respetado porque al que todos no he le tienen un poco de respeto poco de miedo

Voz 1509 26:13 de la ACB y por supuesto también todo el análisis de las Finales de la NBA y una entrevista muy especial con Ricky Rubio que entre otras cosas nos habla de su futuro de la decisión tan importante que tiene que tomar este verano

Voz 0919 26:22 ya hemos dicho que el sábado es la final de la Champions pero antes tenemos la final de la Europa League y supongo que en el Play Fútbol Bruno primero la Europa Ligue luego la Champions en el programa de esta semana hola hola Gallego muy buenas pues sí evidentemente

Voz 24 26:34 vamos de la UEFA Europa League con esa baja de cante ya confirmada el jugador importantísimo para el Chelsea que no va a disputar la final lo hablamos con Aritz Gabilondo y con José David López con Axel Torres nos acercamos a los dos entrenadores de la final de la Champions a Pochettino ya Klopp y entrevistamos es la Anoia cara está sin entrenar pero que ha tenido éxito en Inglaterra en los últimos años esta semana cerramos el programa con esto

Voz 0919 26:55 de grupo belga que se llaman millones vamos a dejar llega Angels Barceló hoy en la tertulia de Hora Veinticinco con el análisis de la jornada electoral del día de ayer luego a las once y media El Larguero mañana ocho y media volvemos su saludo de Gallego y gracias como siempre por escucharnos