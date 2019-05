Buenismo Bien: Resaca electoral mal (28/05/2019)

Voz 2 00:00 de

Voz 1378 00:43 bienvenidos a voy a leer el inicio bienvenido a buenismo bien el usar la jornada de reflexión para reflexionar del humor leerse los programas electorales de la Comedia él no enfadarse con la gente que no ha ido a votar si el resultado es una puta basura de la comedia

Voz 4 00:59 bueno me cuesta aquí que me cuesta hoy debió pasado ha pasado nunca pasado achaca es el CAP ha echado más triste de la historia cese pues no sé estoy triste puedo hacer una confesión de entrada pero está triste porque vives en Madrid si no aclara el resto es la gente te club Félix pero por lo que sea los madrileños pues estábamos tristes uno de los madrileños por unos cuantos es tal que tiran botes los cabrones cuando están contentos

Voz 5 01:26 sí sí sí sí dice llevan ahí un virus encima

Voz 6 01:31 bueno un confesiones por la carátula

Voz 5 01:34 voy a hacer una confesión no me apetece nada hacer buenismo bien nada me apetece hacer malísimo mal ir y quemar casas vacías gays votó para seguir no no con gente dentro Pedro sí sí estoy no le ve sentido al programa no me animas tú

Voz 6 01:56 o tampoco lo he hecho no soy la persona más

Voz 1378 01:59 adecuadas para animar a otros ya es el ciudadanos de buenismo bien

Voz 5 02:07 qué hacemos yo qué sé tío

sabes que bueno ha venido mucho público que estamos sonando ahora

Voz 6 02:40 pero la tuya es más expresiva yo tengo la misma tutti

Voz 1378 02:43 la misma por dentro así estaba Quique mira lo podéis ver así estaba cuando nació su hijo

Voz 6 02:48 sí

Voz 1378 02:49 ya estaba súper feliz y el segundo más triste

Voz 6 02:52 primero porque ya lo sabía ha venido mucha gente a a este estudio que es nuestro estudios secundarios que es seguro es que mi segundo hijo rubio con ojos azules sabes

Voz 1378 03:02 es inacción pelirrojo igual

Voz 7 03:04 eh bueno sé que es luego lo hablamos pero bueno aquí

Voz 1378 03:07 como quinientas personas que han venido a vernos se sabe es que la semana pasada estuvimos en Galicia hicimos un bol allí lo petardos muchísimo por eso hemos traído tanto público que nos vinieron a ver doscientas personas que se agota en dos días las entradas gratis eran gratis sí pero esto también doscientas entonces ahora queremos vivir en la ola todo el rato hablamos de un concepto que es el concepto del supremacía como culinario gallego no escuchas es el programa no como en vuestras caras pero que

Voz 6 03:39 eh tú ya sabes cuál es básicamente que los gallegos creen que todo lo que sale en cuarto comida de Galicia es superior al resto de cualquier

Voz 1378 03:45 sin discusión es decir miramos al resto de países por encima del hombro yo llamo a los vascos

Voz 5 03:51 la cocina cobarde

Voz 1378 03:56 a ella los daneses los catalanes veleta bueno esto ya no está tamén pero sí que había quedado ya pero sí lo estoy muy triste me apetece hacer acuérdate ir a básicamente la gente se vino arriba yo critiqué Los desayunos dije el agujero gallego que es la excepción que confirma la regla es Los desayunos no son muy buenos no tenemos cultura desayuno pues me vino a hacer un escrache a la salida cómo te atreves tú a decir esto tú lo sabes en Galicia la variedad de desayunos que hay eso es porque aquí no te gusta el Duce pero bueno comiendo la oreja no puedes meterte con la cocina un gallego de ninguna manera e hicimos una encuesta

Voz 6 04:36 exacto una encuesta para ver cuál era el estandarte

Voz 1378 04:39 la de la cocina gallega pues mira aquí podemos ver la la primera semifinal que si no me equivoco caldo caldo gallego ha ganado estaba entre el caldo esto le hemos perdido la tensión porque no nos apetece hacer el programa pero ahora estaba entre el caldo que lo segundo pan gallego la mariscada mariscada allí cuál es que pone y pimientos de Padrón y ha ganado el caldo gallego que para muchos es una sorpresa en la segunda semifinal quienes compiten y si no me equivoco es empanada gallega con con los Il pulpo ir fichando y Filho as if Filho has es que no se ve nada

Voz 6 05:14 quiero recordar que esta persona llevaba sí

Voz 1378 05:17 ganó pulpo a la gallega entonces ahora vamos a hacer una final la finalísima en el que compiten caldo gallego pulpo á feira a ver quién es el ganador os damos os importa a la mierda a todos los gallegos que están escuchando el programa instalado encendidos sobre si caldo pulpo qué haces aquí tú que quieres una pero espera espera tú programas al final yo pues invaden nuestro programa pero no

Voz 1509 05:41 tengo que decir ahora porque si no se pasa y luego me van a decir Nani de Dekic

Voz 1378 05:44 Juanes estos hablan de las elecciones es una reflexión que sino la suelto me me muero dale que por mucho que ver y Halliwell tú no puedes dejar a ese país

Voz 1509 05:56 y eso es una cosa de las elecciones

Voz 6 05:59 sospecho que está hablando de la Comunidad de Madrid

Voz 1509 06:02 y esto es una cosa que aprendimos todos en mil novecientos noventa y ocho

Voz 1378 06:06 de hecho todas las divas del pop de los

Voz 1509 06:08 noventa de Shakira a Paulina Rubio están en la absoluta decadencia pasando por movidas con Hacienda incluso Madonna ha terminado chupando los pies a Malú no entiendo

Voz 1378 06:20 la metáfora Daisy

Voz 1509 06:23 ido no no les pero sí se pueden solo en el dos mil diecinueve que no hagas lo digo legal fuera de momento en el dos mil diecinueve quiénes triunfan las Kardashian vosotros escucháis a Kim Kardashian diciendo yo quiero ir sola quiere un reality para mí sola no tengo nada más que decir señoría yo soy las dos tiene Clavell

Voz 8 06:46 un abrazo para nadie

Voz 6 06:50 está que no hace bien hace bien bueno nosotros intentamos que pagar a influir

Voz 0210 06:56 estás en la red para que nos hagan propaganda de el programa vale

Voz 6 07:00 Noemí López Trujillo una talento sí sí sí

Voz 1378 07:03 Animos jode de Caler que que que estas recaído eh

Voz 6 07:06 pero si estoy igual que siempre graves y luego ya me quedo con lo que me gusta sentir Contact pero cuando hay calor con el calor que hace ya de por sí bueno venga Noemí López Trujillo talentos en y Sima periodista no sé si es madrileña pero bueno a Madrid en varios medios dice cada vez que me hace muchos reportajes sobre gente muy vulnerable es buenísima dice cada vez que me llaman buenista o de mí por hablar de gente vulnerable mi karma sube diez puntos gracias gracias a ti Noemí gracias a ti Noemi porque es verdad es única

Voz 1378 07:32 a reivindicar el buenista bien

Voz 6 07:34 López por ejemplo otra persona que es buenista

Voz 1378 07:37 estamos pasando tweets por Youtube por si acaso los no estáis escuchando el podcast porque no me incluís porque lo puedes ver en Youtube y veis veis por ejemplo el número de tweets

Voz 6 07:47 claro que eso es esa es la gente baila Youtube loca con este bien otra persona que hemos pagado una ingente cantidad de enero para que nos haga publicidad

Voz 0210 07:57 Serrat

Voz 6 07:57 Dolors Montserrat y candidata del PP al Parlamento Europeo ahí la tenéis ya no lo voy a leer dice el voto a los partidos populares que bonitos grafismo bueno dice una serie de cosas que sale bien Dolors Montserrat jala de buenismo es de demagogia eso es alejada de buenismo demagogias para para ella eso hay que estar en contra de todo buenismo por lo tanto porque buenismo para ella es demagogia

Voz 1378 08:23 es buena persona es ser mala persona es una persona a la que

Voz 0210 08:26 ya sabes que en política hay dos opciones cuando no es una mierda que es que te manden al Senado o que te manden a Europa la política es lo contrario al fútbol en el fútbol los buenos a Europa la política los malos van a Europa no o

Voz 6 08:36 el Senado que ya es el casco o sea ya ahí te cambio ha ido Rafa Hernando ha ido al Senado sea te estoy diciendo que gente que

Voz 5 08:43 no Apulia ya lo que no

Voz 0210 08:46 sabes convertir bien es el trastero de la política

Voz 1378 08:49 lo ha estropeado Dolors Montserrat sí

Voz 0210 08:51 aquel de Europa de Japón lo buenísima que lo de la judía estamos muy contentos de que vaya porque ella en Europa tiene muy claro a quién hay que apoyar para ganar porque es una ganadora dentro

Voz 9 09:03 esta noche aquí

Voz 6 09:19 un grupo de desconocidos que pasaban por ahí le dio banderas ayudarme en una cosa así si a ver chavales del con polos con polos de Loren tiene pinta de Pepe bueno pues él lo tenéis esta señora es

Voz 0210 09:29 la la líder del Partido Popular en las europeas porque ya saben lo que es lo PETA en el chico de de que le mandamos a Eurovisión muy bien le fue bien no muy visto

Voz 6 09:38 yo no me enteré muy bien sexto cuarto por la cola

Voz 0210 09:41 con la fenomenal me lo me gustó mucho la la puesta en escena muy bonita

Voz 6 09:46 pero si tienes comentarista de Eurovisión y luego está seguro

Voz 0210 09:49 toque eran cinco cinco cuatro cinco en escenario y había

Voz 6 09:53 ya en presupuesto de vestuario entre todos habría sesenta setenta euros sea increíble eso en España no sé si por lo que sea no tenemos

Voz 0210 10:00 no banda Mickey se llama Miki pobrecito mío saludó Miki claro que sí claro

Voz 6 10:04 bueno y queremos mandar un saludo al público el público

Voz 1378 10:07 especial a nuestro querido

Voz 6 10:10 lo que pasa es Juan como esta joya tío qué tal pasa

Voz 1378 10:14 sí claro sabes que Juanes nuestro espectador

Voz 6 10:16 favorito siéntate aquí

Voz 10 10:19 Juan es una es una persona a la que recurrimos cada dos por tres porque cuando todo esto era campo cuando este programa

Voz 6 10:24 claro está este programa dando no lo no lo hay

Voz 10 10:27 no no lo apretamos pero bueno antes menos eh

Voz 6 10:29 bueno el primero antes más el primero es verdad pero bueno entonces es primero venir él se suma la K

Voz 1378 10:35 bueno pues con nuestro Community Bayrou de repente pues hace análisis de cada programa verdad

Voz 6 10:41 sí sí tu programa favorito sí sí por supuesto somos el único al que vas pero no no voy a varios a secas es el favorito ahora vas a varios no vaya a nosotros te llamamos el fan resulta que tú vas a varios

Voz 11 10:52 programar podamos ver a favor

Voz 6 10:55 a ver vamos a se unieron al

Voz 8 10:58 te quedes ahí está la lengua la lengua moderna

Voz 1378 11:01 en primera fila además no es que te oculta en primera fila tú crees que esto a nosotros no nos hace

Voz 1123 11:05 el año que te quiero yo fui allá fomentar buenismo también

Voz 6 11:08 si continúa esa escena lo sabréis nadie se cree

Voz 1123 11:11 ah bueno bueno esto a mí me digo

Voz 6 11:13 profundamente porque tú nos dices no soy nuestro los veo a vosotros bla bla bla te veo en la lengua moderna pero una mierda vosotros a Rosa

Voz 0210 11:22 Murga no

Voz 6 11:22 Manuel Burque ha opinado que que jugó nombre también Quique Peinado vale mentira es que no sólo eso es que no sólo está ahí pierdes es que te doy dices es que les gustará la SER ahí me gusta la SER iba todo lo de la SER

Voz 11 11:34 no pero no mira a ver Bertolo volverá

Voz 1378 11:37 pon lo Pola ahí esta imagen Juan

Voz 5 11:40 a ver tronco qué haces ahí las que faltaba pero

Voz 1378 11:44 muy divertido y recomendable ir de público a pasar un ratillo tú tú tú tú tú trabajas o algo

Voz 6 11:50 bueno tú que si si trabajo pero esto

Voz 1123 11:52 es fácil encadenar lo al ánimo a cualquiera que lo haga

Voz 1378 11:57 pero pero además es que no damos bocata aquí en ese país que viene por amor de Alarte a si sentirnos decirnos que somos tu programa favorito

Voz 6 12:05 que también estuviste en este programa que usted me habla de sus también también

Voz 1123 12:08 no pues la semana pasada sí sí si me quedo allí joder no lo sabe pero por qué te pone siempre es un chupa cámara no no no es que allí el público no va a poder es público contratado yo era el único que fue por me dijeron y me coge el Comite me dijo de como has venido pues sí claro que te vean que te vean Burque Quique eso eso es eso siéntate por favor no se sienta test tenemos

Voz 3 12:36 que es reconsiderar

Voz 13 12:51 bueno esté marcha

Voz 1378 13:02 ha marido en el programa de los votos que le han faltado a Carmena si si Madrid gente entusiasta sí tenemos un problema que que uno sólo hay que pasar a la entrevista pero ninguna de nuestras entrevistadas se tiene que ir en quince minutos de reloj porque si no pierde y hay todo un ahí entro presentando poniendo cortes del tema del que queremos hablar pero no nos va a dar tiempo a ponerlo bien no Corradi tiramos a la entrevista atreví estaba si introduzco en tres te queda gente eso imagino o vamos cuando cortes vamos poniendo la clave de lo que tenemos aquí bueno ya lo estáis viendo detrás nuestra invitada son Violeta ciego Yolanda Díaz

Voz 5 13:44 días au diez día Díaz vale muy poco Gallego ese apellido

Voz 6 13:48 pero Susana Díaz por Rosa Díez

Voz 8 13:51 lo que la vida no

Voz 1378 13:54 que que es muy gallego bueno Yolanda Díaz es de

Voz 0210 13:57 el grupo Unidas Podemos sigue existiendo no a día de hoy en el Parlamento se diputada por Pontevedra que es un sitio donde donde allá sea se arreglara circulaciones hizo como Madrid Central pero todo el rato no y no

Voz 1378 14:07 lo no encontraban los sacaba igual vamos al grano vamos a veremos a Violeta sigo también periodista muy bien denominamos bien como periodista

Voz 14 14:16 no exactamente ni como nada pero pero escribes trabajas de periodistas claro el trabajo de opinión raro investigación es algo un poquito de todo el mundo en esto

Voz 0210 14:26 sí a mi mujer le dije el otro día viene viene viene Violeta sigue obtienen violetas igual programa le importa una mierda que pasa por este programa pero vienes tú dijo ojo eh top

Voz 6 14:35 a mi abogado también abogada de los ex abogado de los una

Voz 0210 14:38 Ana Montes bueno defienda buenas personas no que sea bueno malas hubieramos pero

Voz 1378 14:41 desde entonces ha pasado una cosa nosotros queríamos hablar de cortesía política correcto y queríamos introducir a Violeta que escribió un artículo en el diario en el que decía que el comportamiento de los políticos tan agresivo de los últimos años estaba blanqueado el bullying en los colegios y el acoso escolar entonces ha sido increíble porque antes de entrar que que yo veníamos como muy nerviosos con lo que ha pasado en en Madrid y nos han tranquilizado ellas dos Nos han tranquilizado con lo cual que son muy buena gente no porque tenéis esta actitud pacificadora que hace falta ahora mismo entonces vamos dentro y luego hemos traído a Yolanda que se ha estrenado en el Congreso no no

Voz 8 15:25 por qué no riesgos lo que pensaba Virginia que me dijiste no culpa a nadie

Voz 1378 15:34 es años tres selecciones entramos el veinte de diciembre del dos mil quince vale entonces queríamos saber tu punto de vista sobre no sé si a vosotros os pasa pero yo tengo constancia de que entre los políticos se lleva muy bien aunque sean de partidos distintos en el Congreso y luego fuera incendian a la gente

Voz 6 15:54 entonces son muy irresponsable oído eso de que Rafa Hernando es buena persona que es una persona muy agradable te has mierda o lo juro que Rajoy pero de Rajoy se prevé pero debe o no como vamos muy justos de tiempo

Voz 1378 16:11 cuéntanos lo que contamos en el artículo porque era muy interesante

Voz 14 16:14 cuál es el punto de vista bueno voy a ver si soy capaz de ser un poco lo que claro el artículo yo lo escribí con motivo del del día en el que se trataba de luchar contra contra la el acoso o en las escuelas no lo que era el Muvim entonces está todo el mundo muy centrado de cómo tenía que ser la convivencia en las escuelas en las escuelas en las aulas no pues ahí poniendo el foco un poco en lo que pasa en las aulas no hay paralelamente yo lo que estaba viendo qué estaba pasando en el Congreso que estaba pasando en todo lo que era el trabajo de elecciones era pues en mi opinión puro puro o acoso entre unos y otros lanzándose bueno pues mensajes en el fondo es estuvieran sucediendo en un aulas estuvieran sucediendo en un colegio deberían haberse atendido y debería haber para o no en el que pone el énfasis bueno pues en la vulnerabilidad de las personas en las características que tienen en si son mentirosos al final no es un debate de ideas no es un debate de materias no estamos centrados en en avanzar en las políticas en las cosas que le preocupa a la gente sino en ver cómo pues humillar y cómo puedes dejar en evidencia al de al lado bueno entonces claro yo pensaba bueno pues evidentemente existe es el clima político en el que estamos que ahora mismo es como mucho más bueno pues mucho más agresivo de lo que ha sido siempre aunque siempre ha habido mucha agresividad dentro dentro del Congreso no pero está viendo como una especie de Blanc que ambientó de lo que es el acoso es decir con qué con qué cara va a las escuelas no va a decir a los chavales no pues tratados bien hablaros bien tratados educadamente no el respeto al diferente el respeto a Gay el respeto a la persona trans a la que defender los derechos de las mujeres bueno pues es muy complicado no porque lo que están trasladando los políticos las políticas que son referentes es un insulto y es un ataque continuamente algo que trasciende de las políticas y las materias si te están en lo que piensa su dejas de pensar o incluso en cómo eres

Voz 0210 17:55 pero esto electoralmente funciona si funciona porque crees que funciona

Voz 14 18:00 bueno yo no sé si electoralmente funciona yo creo que lo que funciona es que que terminas polarizando las sociedades determinadas polarizando las situaciones de tal manera en que o estás a favor o en contra no y eso es una manera de proceder bueno pues que los analistas de de de política fascista no de partidos fascistas vamos a hablar ya de políticas fascistas no pues lo que te trasladan es que ese tema de Se manera de generar ansiedad de esa manera generar miedo y esa manera de generar temor y generar enemigos imaginarios en donde hay buenos y malos y donde hay gente que son los sellos y los nosotros no pues al final lo que hace es que polariza a la sociedad de tal manera que hace que el diálogo y la convivencia sea casi imposible no y eso es lo que preocupa no en las aulas las escuelas lo más importante es que sean aulas de convivencia donde tú bueno pues enfoques a los chavales en el aprendizaje

Voz 1378 18:48 gen las materias en la convivencia en los valores

Voz 14 18:51 claro lo que se traslada desde el ambiente político es una polarización donde sonó donde eso no está ocurriendo

Voz 1378 18:57 esto me lo acaba de decir Javi que me lo voy a apropiar

Voz 14 19:00 en la zoofilia la zoofilia presupuesto bien sabido es de todo el mundo yo que soy lesbiana además soy activistas LGTB vamos esta vamos practicó la zoofilia con bastante frecuencia Jaber ello

Voz 6 19:12 señor mayor la quedado fetichismo

Voz 14 19:15 pues posiblemente yo creo que todo bailado no al fin y al cabo

Voz 15 19:19 la zoofilia filias

Voz 14 19:22 obvia esto al final de la chavales

Voz 1378 19:24 entre el bullying que tienen los políticos entre sí el porno ilimitado al que acceden se nos están yendo

Voz 14 19:32 bueno yo creo que los chavales son bastante inteligentes para apodo

Voz 15 19:34 de sostenible y soportar el nivel de presión que que que

Voz 14 19:40 están soportando no porque las vidas de los adultos que les rodean son vidas muchas veces muy precarias con con mucha presión también económica con mucha presión de horarios de falta de conciliación yo creo que los chat les soportan y sostiene muy bien el nivel de presión ambiental que lo que ocurre es que lógicamente toda esa presión la canalizan en muchas ocasiones bueno pues como uno tiene que como uno hace para canalizar el estrés no esto está muy estudiado por la gente que que ha estudiado temas de estrés situaciones de adversidad que cuando tú tienes que adaptar de una situación que te supone adversa lo que haces es que utilizan un mecanismo de defensa no hay la proyección la agresividad etcétera suele ser un mecanismo de defensa yo creo que los chavales tienen muchas situaciones adversas muy complejas que los adultos que están alrededor están viviendo situaciones bueno pues muy muy difíciles de muchísima precariedad y que los políticos en las políticas están muy centrados en sus problemas sino los problemas de la gente no

Voz 1378 20:32 vamos a ver un caso a un caso muy reciente muy fresquito que tenemos de agresividad política podemos poner el último de los cortes

Voz 16 20:42 en uno más

Voz 17 20:43 a la izquierda mirar a la izquierda esto lo vemos en Youtube Manuela Carmena se está despidiendo y se ve la imagen de la sede del PP

Voz 6 20:50 momento un señor de Partido Popular hace un corte de mangas a la tele sí sí sí porque está Rego sea es que es como lo hago esto es como la sala Un juguete de siempre sí pero decírselo a la tele está usted regular no sé que mi abuelo Mi abuelo es alta mi abuelo tenemos de repente mi abuela

Voz 0210 21:09 le pillaba haciendo así la haciendo este gesto en la tele llegaba así como para abajo le pregunto mi abuela que qué hacía y dijo que le quería verle las bragas a las del un dos tres a las azafatas porque no entendía la tele pues esta gente en dos mil diecinueve es una mezcla entre el asco de El Bulli

Voz 5 21:26 sí

Voz 0210 21:26 tutor virtual haces un corte de manga Carmena la tele

Voz 1378 21:29 no es que ya ya ya un poco que lo que para lo que te hemos traido es que nosotros pensábamos Yolanda pensaba que antes la cortesía política se mantenía internamente aunque fuera se mantuviese la agresividad pero ya se está perdiendo en ambos lados no

Voz 18 21:45 sí yo creo que por lo menos la experiencia que hemos tenido al margen de que creo que la entrada de otras fuerzas políticas Il el no el el festival de disparates que hemos vivido en estas campañas electorales que yo creo que no las hemos vivido nunca no digo disparates Kusa es super gruesas no que que era muy difícil que antes Se Se dijese no

Voz 19 22:06 bueno las filias Si no sé

Voz 18 22:08 burradas como como nunca hemos escuchas pero creo que bueno hay desmanes que hemos sufrido en la Cámara quiero decir por ejemplo yo que he estado en la comisión del Pacto de Toledo y los comportamientos de Celia Villalobos recordaréis que hubo un vídeo en el que yo participaba a que se hizo viral sencillamente porque yo me comporte como una persona creo que educada y es que ante el disparate de la Señora Villalobos si recordáis aquella intervención yo lo que hice fue quedarme

Voz 14 22:39 calla esperando a que elabora la señora

Voz 18 22:41 comportara teniendo en cuenta que era la presidenta de esa comisión de una comisión muy relevante bueno vivimos cosas tremendas como insultos Nos han llamado fascistas cuando intervenían los que a veces estás en en la tribuna te tienes que concentrar estás hablando de cosas serias estamos escuchando la bancada del PP de Ciudadanos burradas eh pero burradas no hay cosas las chicas imaginados no las los insultos tan bonitos que hemos vivido es decir que es yo creo que es muy mala cosa no me parece que hay que ser muy dura en las ideas exponerse exponerlas lo mejor que podamos contundente los argumentos pero desde luego lo que se vive ahí no es nada

Voz 5 23:24 tú estuviste en el estreno del Congreso una semana sí cómo fue fue muy violento sí

Voz 18 23:31 eh yo me sentí coaccionado es hoy de una ciudad militar

Voz 5 23:36 tengo entrenada no

Voz 18 23:39 bueno pero es cierto que os yo tenía como una sensación como además estamos muy cerquita de de los señores y señoras debo

Voz 14 23:46 pues

Voz 18 23:48 no recuerdo por memoria y demás no ella a los guerrilleros de Cristo Rey yo tenía una sensación de de guerrillero de Cristo Rey no horrible de sentir miedo yo a mí me temblaban las manos

Voz 1378 24:01 es que no se no es lo mismo verlo

Voz 18 24:03 en la televisión no con me contaban mis amigas como se veía con lo que allí vivíamos cuando juraron lo por por España lo juro y daban ese golpe no Moon y casi sin dejarnos ni siquiera prometer porque prometía mosén galego prometemos en catalán o sea horrible yo le nada fuera de lo que es el digamos el show en pasillos mejor la la no poner siquiera tango el gusto de conocer a esos señores y señoras de Vox ahí salto cualitativo si yo creo que es muy difícil creo que eso

Voz 5 24:34 como gente educada y diremos a todo el buenos días buenas tardes

Voz 1378 24:40 de resolver la que tú lo amaba

Voz 20 24:43 después que por cierto dejadme que os diga Nos encanta esto así como contarles más

Voz 8 24:47 no te digo

Voz 1378 24:49 yo te está hablando de Liga

Voz 8 24:52 es que llevo como una muchísimas maletita de anda

Voz 1509 24:55 es que yo estoy escuchando que está diciendo que estaban en el Congreso y necesitas hacerte una pregunta de un tema que se va a hablar mucho bueno

Voz 8 25:04 tú no verdad Nani cobra Nani dejan Viti estamos dando esto no vale

Voz 20 25:16 el primero llámale su excelentísima diputada pero la que es una cosa que hablamos mucho de este planeta tú estás en la cama con un hombre explica la suave lo estoy explicando suave vale vale hecho estás en la cama con un hombre más joven que eso se tus conclusiones de repente baja

Voz 1509 25:35 tú crees que va a hacer algo por aquí no lo hace entonces te hace una chico obra

Voz 8 25:42 tras escandalizado

Voz 1509 25:46 no es un tema que lo hablamos mucho aquí y otro que es que Santiago Abascal pensamos que está bueno

Voz 8 25:57 estás escandalizó pensamos que lo pensáis tu gente que también lo piensa porque siempre se levanta la piel

Voz 1378 26:08 eh

Voz 8 26:09 nadie levanta la mano y menos hoy estable bebidas que te que falsa sinvergüenza

Voz 21 26:15 es como un ruego Albert Rivera yo no me enrolla había común Brasil

Voz 18 26:18 la vida lo digo es que no por ello

Voz 8 26:21 el negocio no es no que la pregunta ahora que ya te explica tú crees que Santiago Abascal pero

Voz 1378 26:34 qué triste sinceramente osea que si seguro que tú has estado cerca del es es horrible cuando toda está cuanto pasaste del pues nosotros estábamos

Voz 18 26:45 en en el en el hemiciclo en la parte central aquí estaba Pablo aquí estaba Noelia Vera centímetros treinta ha pues la distancia que hay entre entre un pasillo de otro

Voz 22 26:55 aquí huele a caballo o huele a gente triste yo coincide con el mira a la estación de ser

Voz 0210 27:05 hoy con Santi Abascal esto pasó

Voz 1378 27:08 que llame mi hijo se llama Miquel

Voz 0210 27:10 a mi hijo y lo decía Miquel Miquel de Mato el ratón Mickey Mickey como este y un escolta le tocó la cabeza mi hijo dijo

Voz 8 27:16 pues bien

Voz 0210 27:19 que sí claro porque además bueno da mucho miedo los escoltas de Abascal

Voz 8 27:23 pero claro cuando estaba menos buenos que bueno me voy adiós mimo vida

Voz 1378 27:32 esta me voy mal lo mejor luego verdad no me la quito eh va imponiendo el programa Nani si cada vez más intensamente bueno pues te tienes que ir a peor despedida que ha hecho jamás pierde es un había hoy animado a Madrid

Voz 20 27:48 señor si la Hermandad de Donantes de que te vayas

Voz 1378 27:52 sabes que hemos hecho una encuesta para eres supremacía gallega total culinaria la cocina está por encima de todo

Voz 8 28:02 venga que llevamos aquí todo el rato con eso

Voz 1378 28:05 hemos hecho una encuesta para para ver cuál es el estandarte de la comida gallega en la primera semifinal ganó el pulpo en la segunda el caldo gallego y ahora van a competir es muy importante y esto es lo que digo yo siempre que desde Galicia el caldo importa desde fuera

Voz 6 28:25 distintos

Voz 8 28:27 las actitudes los Madrid

Voz 20 28:29 Ellos las madrileñas al pulpo vais de esto

Voz 5 28:33 el caldo esto es una cosa muy el caldo es va a ganar el pulpo

Voz 6 28:42 por qué va a votar todo el que votan madrileños

Voz 1378 28:44 esto es ya sabes si tenéis hasta el viernes para votar

Voz 6 28:49 pulpo o caldo gallego que se está loca loca con el tema que tratemos algún gesto supremacía está para de oye cuando interviene es próximamente en el Congreso aquí viendo que pierda el avión cuando cuando vienes pues me ante lo sabes allá en algún momento bastante eh

Voz 1378 29:03 si no lo sea un te pedimos que por favor

Voz 8 29:05 pero te pido que tú

Voz 6 29:08 intervención que tu intervención Virginia te lo pido a Ci nombre la palabra buenismo bueno bueno bueno buenismo bien bueno buenismo bien

Voz 1509 29:17 yo te yo mismo bien lo diré yo si te vale

Voz 6 29:20 si metes buenismo bien bueno la ola aquí

Voz 22 29:22 en la sierra pero si metes buenismo

Voz 5 29:25 vale por favor

Voz 22 29:29 no no haga pidiendo supremacía nombrado necesitamos prescriptores

Voz 1378 29:34 sí sí

Voz 8 29:35 haremos coge ese avión

Voz 3 29:42 no va como nos va a quedar de blanda Waving por favor no pretendan madrugada beso

Voz 5 29:50 luego ha habido bonita a mi lado Violeta crees que esto esta actitud

Voz 8 29:57 ahora voy a hablar mal de ello nos dice que el pulpo no

Voz 1378 30:03 tú crees que esta actitud agresiva puede cambiar en algún momento va a peor porque yo soy un poco pesimista

Voz 14 30:09 no yo creo que la actitud agresiva se va se va a consolidar porque claramente hay una estrategia detrás osaba lo que está ocurriendo ahora mismo con con Vox y con con este giro o no este mensaje yo lo llamo lenguaje con odio no lo diferencio mucho del lenguaje del odio que serían los incidentes de estas cosas que las juristas catalogamos de otra manera este lenguaje con odio es una estrategia muy clara de la de la ultraderecha de de tratar de crear esa sensación me ha encantado que Yolanda lo reconociera de miedo idea ansiedad no en el miedo en la ansiedad y la gente que abusa la gente que acosa la gente que que es especialista en infundir miedo sea son mal catador de mujeres eras un chaval no que estás a seguir intimidando a tus compañeros en el cole a una chavala y bueno pues ahí es donde tienes a la presa fácil no y además la pones nerviosa no sabe pensar con claridad yo el otro día estuve con una con una mujer que tuvo que salir de Colombia por un conflicto una jurista que tuvo que salir de Colombia por un conflicto armado y ha sufrido cinco atentados Si salió viva Hay tuvo bueno pues está aquí en en situación solicitando asilo ya era una mujer incorruptible pero no

Voz 1378 31:17 ha reconocido que al igual que ya era incorruptible

Voz 14 31:20 ah pues al igual que todo el mundo tiene miedo cuando eso lo sabe quién es especialista en infundir miedo pues igual no te puede corromper pero sí te pueden intimidad si te lo voy a tener miedo

Voz 5 31:30 ahí estoy de Familia claro y ahí es donde

Voz 14 31:32 bueno pues tienen ese terreno ganado Innova pararse no que yo creo que ahora de lo que toca es salirnos de ese relato que era donde yo venía optimista no hizo cambiar el relato sea creo que tenemos una gran responsabilidad en cambiar el relato del miedo por el relato de la resiste yo

Voz 0210 31:47 hoy es el All Star Ed resaca de elecciones en Madrid leía parte del discurso de una parte de la izquierda que decía a la derecha le funciona a ser muy punki al Izquierda parece ser que no nos no funcionar unos terminamos de atrever a ser muy punkis tú crees que la respuesta tiene que venir por ahí por ser también muy punkis en lo suyo de izquierda o que tiene que ser lo que has dicho salirse del relato porque la realidad es que de las elecciones generales a estas voces se pegó un batacazo tremendo lo que pasa que tiene influencia entre los ayuntamientos pero sí pero están perdiendo muchísimos votos yo creo que no sé si su acción en el Parlamento les restará o les

Voz 6 32:23 para esta esta actitud cuál crees que tiene que ser en la región

Voz 14 32:26 pues mira yo creo que la actitud de la la escenificó muy bien Pablo Iglesias en el segundo de los debates no yo creo que escenificó una actitud de de llamar al orden de público empatizar con que aquello eran faltas de educación yo creo que esa es la actitud llama salió muy bien parado ya que el debate podemos dentro de la situación Unidas Podemos dentro la situación compleja que tienen yo creo que remontó los resultados que podía

Voz 1378 32:48 haber tenido con la abuela diez y quince

Voz 0210 32:51 escaños según estimaciones antes del debate después de Levante

Voz 14 32:54 pues creo que esa es la actitud España es un país de convivencia es un país democrático en un país donde los derechos humanos están ahí es un país de acogida pero es verdad que España está dividida en dos claro noventa lo estamos viendo en está en dos entre fascistas Hinault fascistas no hasta dividendos entre entre gente muy conservadora muy muy vulnerable a ese miedo ya ese temor no al diablo a todas estas cosas no hay gente pues que que quiere avanzar yo creo que en ese sentido la juventud no pues hay que hay que confiar mucho que tiene mucho que decir

Voz 1378 33:27 yo propongo para despedirnos una solución

Voz 6 33:30 cada vez que salga aún político en la tele y sólo con que salga que son él

Voz 5 33:36 le pongan el dieciocho

Voz 1378 33:38 no recomendado así los pequeños no ven todo el bullying que se hacen los políticos es una buena solución claro el problema es que luego

Voz 14 33:44 los adultos no y luego los peques llegan a sus casas

Voz 1378 33:47 sí yo creo que ahora no pagan

Voz 14 33:49 no entonces a mi me parece que hay que empezar a educar adultos no lo lo decía José Antonio uno recomendado

Voz 1378 33:54 a ver si llega directamente

Voz 14 33:57 te empezará a ver ya valorarse están prevaricado se están utilizando su cargo público para otra cosa completamente diferente que

Voz 1378 34:03 que es el pensar en el bien común antes

Voz 14 34:05 cuando sus intereses pero eso ya nos toca final mucho a los que a los que estamos en el mundo del derecho

Voz 6 34:11 gracias por tranquilizarnos Violeta tiene su tono de voz además si es queda cara de todas les ha salido como una sonrisa de escucharte sí sostenible suele pasar lógico pues que te siga pasado si así

Voz 0210 34:26 oye cuatro que viste el artículo cuánta gente te hago buenista

Voz 14 34:30 pues no me llamo mucha gente buenista la verdad es que yo esas cosas intacto no prestarle mucha atención porque no merece la pena yo creo que hay que estar pendiente de lo que te dice tu gente cercana Hay no estar pendiente de si los tienes que ligerita

Voz 6 34:44 no quiero ser con pero bueno yo

Voz 14 34:46 siendo el buenismo sí sí a mi me parece que en una sociedad entre buenismo uno buenismo quién diga que no buenismo es que es tampoco dará

Voz 0210 34:52 sí

Voz 14 34:53 no sea la mejor ser bueno

Voz 6 34:55 es que con esto no déjalo déjalo déjalo si un aplauso por favor

Voz 22 35:22 ah que acabó buenismo bien el programa en el que te también sale a Rosalía pero ahora sale ya empezado el programa de Henar Álvarez cuatro esposas de las que estáis aquí habéis venido a ver poder esto va a retirar

Voz 1378 35:39 qué bonito no porque a ver qué qué haría yo sin mis colaboradores

Voz 8 35:44 los oyentes

Voz 1378 35:46 no han podido ver como Nani se aplaudía así

Voz 6 35:48 misma claro esto siempre que esto es lo que es un clásico es lo típico que la cabeza del partido tuyos somos Pablo Iglesias pero que lo PTS

Voz 8 35:54 no voy a Messi rige

Voz 1509 35:59 que me tengo que dije yo que yo soy minero por si acaso me vale como siempre me regaña ir porque me dejáis que hago se tiene subidas de tono me he preparado una cultural como veis

Voz 6 36:09 bueno pues esto tiene trampa

Voz 8 36:12 de modo pensando pues vaya mierda que no haberla

Voz 6 36:16 estoy viendo guión leído ya la palabra porno

Voz 8 36:19 ni nadie que no que no que en serio que han hecho

Voz 1378 36:22 la bronca de ahorro Maradona

Voz 8 36:25 el Papa bueno

Voz 1378 36:28 sí desde arriba me han dicho estos de verdad Nani es lo mejor y lo peor de tu pueblo

Voz 8 36:33 sí sí lo he dicho los jefes de la serie arriba para que no lo ha dicho

Voz 1378 36:37 eso es la mejor pero es lo peor

Voz 1509 36:40 pienso que somos el programa con más audiencia femenina

Voz 1378 36:42 sí de la hemos pedido un aplauso antes no estamos a

Voz 8 36:45 somos el que no estoy rampas hoy de la ser igual de la SER también porcentaje de público femenino no nos han dejado porque no les han dejado sin latinos estás muertos que estáis no está muerto baila

Voz 1509 37:01 cuestión ayer me vi usé toda la tarde de ayer ni antes de ayer para cuando ya se emita el domingo

Voz 8 37:06 toda la tarde del domingo viendo flipa

Voz 1378 37:12 voy a hacer mi gesto de del contar

Voz 1509 37:15 verás como una sección cultural preciosa vale ayer me pasé trata de la segunda temporada no sé si la habéis visto de Phoebe huele Brick la tenéis que ver es increíble me ha flipado sea ella es una tía que ha montado El pájaro espino en dos mil diecinueve El el pájaro espino que gente muy joven vale sólo que mientras que el culo está disponible ella se tumba un negro que le da nuevo organismo posesión

Voz 8 37:40 esto es una cosa el a través de la falta de oscuro tiene que hacer la abismal lloviendo rozando los límites de lo que quién yendo lloviendo la serie tumbar y curas no se puede mezclar

Voz 22 37:54 un que no pues que no lo ellos ha

Voz 8 38:05 ha sido buenísimo el del el veleidad bueno no vamos a tope

Voz 1509 38:13 era de ley y eso vale pues la cuestión que esto y me llevo una reflexión que dije ostras pues a mí

Voz 8 38:18 sí me gusta no judía románticas has dicho comida comida él me gusta en general todas luego perdona

Voz 6 38:28 no es que no me gusta sí sí dime dime sabéis una persona

Voz 0210 38:31 si esto es verdad a la que le gustan las comedias románticas pero lógicamente Blanques las ha visto todas y le flipa

Voz 23 38:36 Bunbury estos esto es

Voz 6 38:39 completamente real

Voz 23 38:41 lo cuenta Iván Ferreiro es

Voz 6 38:44 tiene que se gracias a que en plan se las sabe todas Bunbury es un fanático de la comedia arroja esto es bastante bueno

Voz 8 38:49 hay lo que hay que está guay callo

Voz 1509 38:51 veo porque la gente realmente no le gusta comedia romántica si yo he llega a la conclusión de que creo que es porque siempre están protagonizadas por mujeres que luego Diego o la teoría flaquea porque el porno también ese sí que gusta en realidad soy pisos tienen un montón de cosas en común

Voz 6 39:05 el porro y las comer arroz si como por ejemplo ha espetado

Voz 1509 39:08 al final siempre acaban de blanco

Voz 8 39:13 o sea porque no lo esto al final vale pero era súper sutil bueno

Voz 1509 39:22 la cuestión es que pie yo luego de puso a reflexionar videojuego pues a lo mejor no le gusta porque han abusado de cosillas

Voz 8 39:27 Maradona

Voz 5 39:30 lo digo por ejemplo

Voz 1509 39:32 por qué la gente en las comedias románticas siempre se besan bajo el agua que dices una cosa que no pasa ya jamás en la vida real pero yo no me voy a estar dando el lote con un colega cuando me he estado dos horas planchar el pelo sea ahora somos todo muy feministas que puede venir Simón debo para decirme que no me arreglando una cita que sin raya del ojo no me mató rojo

Voz 3 39:56 no no no

Voz 8 40:00 habíamos quedado en que sólo una burrada Bali gusto raya yo creo que hay muchas cosas que no ahora que es matojos bueno pues

Voz 1509 40:14 tiene un árbol pequeño

Voz 8 40:17 como un niño pequeño es un arbolito el que tiene ya en su jardín vale

Voz 1378 40:23 que tiene la cuestión es que una cosa que yo sí que él

Voz 1509 40:25 se achaca estas comedias es que nos han enseñado que hay cosas que nos han vendido como actos de amor que no lo son que son de gente que no está bien de la cabeza vale un plan de ponerte la chaqueta encima de agua para que la pises pues hijo vivo madrina la franja de Gaza osea quiero decir

Voz 8 40:41 no hay aceras alrededor puedo pasar no hay ningún problema

Voz 1509 40:44 entonces yo quiero hablar de lo que para mí son los verdaderos actos de amor verdaderos actos de amor no ponerse una mirada

Voz 1378 40:51 Nani sea no la vosotros en una nave yo lo es útil ella te está hablando muy serio pero sus ojos sonríen solo

Voz 8 40:57 no

Voz 1509 40:59 son cosas que nadie había Portillo sólo hablarían pues es por dos razones una porque te has pagado

Voz 5 41:07 vale ojo las dos cosas a la vez pues pues bueno regular

Voz 24 41:12 vale que me dices aquí has conseguido con tenerte

Voz 1509 41:16 spoiler no pero lo voy a intentar empiezo por un poquito acabas si con esto a cabo pero ahí

Voz 1378 41:23 cinco puntos

Voz 8 41:25 desde déjate mirarme el guión que es la gente tiene que pensar que estas genialidades se me ocurren en el momento de las escribes tú eso sí pero yo que es la mejor Sabeco burradas

Voz 5 41:39 cuántas tres

Voz 8 41:43 en la flojera me bajó a que la A5 es burra vale pero empiezo con dos flojito un verdadero acto de amor por ejemplo cuando estás embarazada

Voz 1509 41:52 cortarte las uñas de los pies y pintar telas eso es súper bonito eso no a las cortadas las pintas

Voz 8 42:00 porque eso es veces luego esto lo digo porque cuando te no llega

Voz 1509 42:05 más vale vale otra que sea tu mayor fan incluso aunque te dediques a hacer chistes sobre que fue al presentador del programa hay que trabajas

Voz 8 42:15 darle un abrazo un aplauso por casos el vídeo de la semana pasada lo grabas a una compañera sí

Voz 6 42:26 ver estáis a un paso de ser José Luis Moreno y Monchi tú lo has caben que no acabe sacando como una marioneta

Voz 25 42:33 pensó vivos que

Voz 1509 42:36 vale venga ahora voy con más cosas ya buen Wise niega haber por ejemplo actos de amor actos de amor que llegues a tu casa borrachín Sima que tú vómito huela a un señor de sesenta años con tuberculosis ya una ex situ chico te gire te ponga un barreño para que vomita es ya estaba duerma abrazado a Ci para que no pierdan la temperatura

Voz 6 42:58 súper bonito eso sí soy hermanito pero es tesorero en la imagen la podría haber hecho sin la tuberculosis

Voz 1509 43:04 pues te digo una cosa busque enfermedades que ya no existieran

Voz 8 43:07 a para no ofender a nadie exacto Vito colas desde radicada digo yo no quiero movidas vale otra no sé si esto hay un trabajo de documentación en unidad absolutamente

Voz 1378 43:20 que yo soy una profesional que flipa sabéis que cuando alguien dice yo no quiero movidas acaba teniendo movidas además te digo una cosa entre encuentra yo no voy a cambiar ya miran movida o muy bien en qué

Voz 1509 43:34 esto lo sé si decimos me he sido Saint yo tengo muchos problemas de nariz de que me con el tipo mucho no de otras cosas

Voz 8 43:47 no todo lo remates no lo bueno

Voz 1509 43:51 tengo muchos problemas de congestión nasal y no sé si los seis que los orgasmos te despejar la nariz eso lo sabéis

Voz 8 43:59 me encanta porque Indurain mira de reojo a cabo vale Amaury increíble es que a las cinco de la mañana tú le digas a tu chico favor no esto es que no puedo respirar

Voz 1378 44:16 la mirada Nacho esto lo podéis haber visto en Tube

Voz 8 44:19 vale la última

Voz 1509 44:22 pedirla tu novio por favor que te inspeccione el ojo de esa hurón porque no es exactamente como en la película porno crees que tienes un cáncer terminal impedirle que es pues lo comparemos con otros vídeos que Sáenz Internet para asegurarnos de que todo está bien

Voz 8 44:44 aquello dejó de objetos para bueno

Voz 1509 44:49 más bien penetración anal aquí

Voz 8 44:52 ahora ya está así en bajo lo terminó de estos son mis cinco lo que yo creo que son como verdaderos actos de amor de verdad

Voz 5 45:03 oye tú

Voz 24 45:05 pues darle el pelo mientras vemos bronce

Voz 1509 45:08 esto

Voz 8 45:10 cuesta

Voz 6 45:12 no no podrías no podemos tener un acto de amor más Nacho

Voz 22 45:18 me estoy quemadas hasta la semana que viene lo podéis escuchar en la SER Vox enfoque estoque del Instituto estamos bueno posteriormente Youtube ida Youtube ida yo tuve que también debutaba como tú

Voz 3 45:34 de los de iTunes estoy

Voz 1378 45:36 es triste que todo continúe en muchos procesos

Voz 3 45:39 por su parte por eso los demás no

Voz 26 46:27 la vi