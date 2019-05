Voz 1 00:00 esta obra

Voz 2 00:22 Sara de tres buenas noches buenas noches a partir de las diez seguiremos con el análisis de los resultados de las elecciones ya en clave municipal y autonómica los posibles pactos pero antes tiempo para la cara del tiempo en el que vamos a analizar también los resultados pero desde otra perspectiva desde los conceptos porque años es curioso como en muchos casos hay partidos que han ganado el número de votos pero han sido los perdedores indudables o todo lo contario que tienen menos votos menos votos que nunca pero se consideran ganadores así que hoy en la grave victoria o derrota

Voz 0194 00:50 por ese camino con esas mismas palabras son sinónimos como ganar otro triunfar o conquistar es como los políticos analizaban anoche o en el día

Voz 2 00:57 después los resulta si vamos a escuchar algunas de sus voces de los que se consideran vencedores Pedro Sánchez dice ganar dice hemos ganado

Voz 3 01:03 es que el Partido Socialista ha ganado las elecciones europeas ha ganado las elecciones que usa remontar el parte

Voz 4 01:11 Pío curar ya ha iniciado la remontada

Voz 3 01:13 los españoles han decidido votar al ovino que no paran de crecer

Voz 5 01:18 cada vez que se abren las urnas sólo hay una cosa que coincide hay una ola naranja que no para de crecer sellado hoy de los que se sienten la derrota Pablito

Voz 2 01:26 ellas electoral es malo

Voz 6 01:29 pero autocrítica no estamos para nada contentos a Colau que reconoce

Voz 2 01:34 a los que vencen cita

Voz 7 01:36 Arnés Maragay ya Esquerra Republicana parqué engañando salvó Manuela Carmena no es lo esperado

Voz 2 01:41 pero lo reconoce pero sabemos que no vamos a poder

Voz 8 01:44 moderna por tanto pues que que yo

Voz 2 01:47 no voy a seguir siendo alcaldesa entonces de Soria o derrota vamos con el significado de las dos palabras de la cara B de antes de ir al diccionario vamos a hacer una primera parada musical si nos ponemos a hacer binomio de palabras derrota o Victoria por ejemplo o perder o ganar también tenemos que meter Death of glory de los plas mil novecientos setenta y nueve íbamos al diccionario de derrota tenemos dos significados que vamos a entender mirando su etimología al que nos estamos refiriendo ahora mismo derrotar es la acción y el efecto de ser derrotado es vencer a las tropas enemigas el derrotados el vencido pero también el que está deprimido cansado sobrepasado por los acontecimientos derrota viene del latín de ruta irrumpía viene del verbo romper romper el otro significado es camino o vereda y claro viene de Roux de ahí vendrían palabras como por ejemplo de y la victoria pues mira la victoria es la superioridad o ventaja que se consigue del contrario viene también del latín Victoria y está formado por Víctor que es el vencedor más el sufijo Ia que expresa cualidad Víctor está formado por Bit del verbo Bin quiere vencer el sufijo motor así que Víctor es el que vence victoria la cualidad del que Quebec

Voz 0194 03:08 los significativo hoy como decíamos es que algunos de los que ganan en votos pierden gobiernos de otros que pierden votos conseguirán gobernar

Voz 2 03:15 y eso es lo que dice también Pedro Chacón Él es profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco de que la clave es que aritmética política no cuadra

Voz 9 03:24 los partidos ganadores salieron con caras largas diciendo que hemos dado las elecciones pero se en las que no se les veía no queriendo habiendo tan contentos hay pasaba algo no porque hayan pedido plazas primer destino todo precioso porque sabían que por la política de pactos las podían perder como de hecho van a perder en cambio los perdedores no salir diciendo hemos perdido a selecciones tampoco se hacia hemos ganado las elecciones pidió pues es muy curioso que por ejemplo en caso grotescas iniciamos la remontada se produce una contrastó y que de lo que no son normalmente conocemos por ganar y perder

Voz 2 03:56 bueno tampoco está claro que el separarse el que haya varios partidos con ideologías más o menos similares no siempre hace que se pierda pero es que tampoco hace siempre que serán

Voz 9 04:05 Nos no está clara la formula hemos visto que en Andalucía por ejemplo cuando se inició todo esto las elecciones andaluzas los tres partidos de derecha e Iván separadas y ganaron se las prometía muy felices tiene las generales perdieron iba en separar ficción nuestro funciona hemos llegado ahora a las a las generales y nos hemos dado cuenta que que que bueno que sí que parece ser funciona no entonces qué pasa no

Voz 2 04:28 y además una cosa más cuando antes había sólo dos partidos con posibilidades de ganar José perdía ose ganaba la hora la traducción de ganar en política es perra

Voz 9 04:38 pero en el problema que ganará ganaba ahí que gobernaba el que perdía pues que ya la oposición ahora no ahora es el que gana las elecciones no es el que saca más votos como hemos visto en el caso de la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento no que ganar las elecciones es el que es capaz de Guti a su bloque el que es capaz de liderar a su bloque digamos a sino los hay de inmediatamente cuando cuando la intente de Madrid y la Comunidad de Madrid pasaron ya bascular hacia el bloque de las derechas cómo salir

Voz 10 05:06 la ventana parlamentaria diciendo presidente de Ayuso eh alcalde Almeida no entonces en ganar significa aglutinar que aunque hayan perdido votos a chorros como hemos visto no

Voz 2 05:27 quiero ser el elegidos lo que está cantando Alice Cooper era mil novecientos setenta y tres y es lo que querían todos ayer no importa lo que están pensando mucho sol

Voz 11 05:34 lo curioso no Fernando que ayer yo creo que el Partido Popular es paradigmático en esto unos resultados desastrosos vestirse la historia los viajeros si se convierten en ganadores Chani ellos mismos daban crédito sí pero claro el digamos ahí ahí también influyen muchos fenómenos psicológicos y todas las encuestas les hubieran dado vencedores de Madrid

Voz 3 05:54 en la hubiera tenido el mismo efecto

Voz 11 05:56 claro sí dan perdedores en un principio después acaban ganando ahí también influyen siempre ese tipo de digamos de elementos colaterales que tiene mucho que ver con satélites de comunicaciones las expectativas de canciones de lanzadores

Voz 3 06:08 vamos a empezar con los derrotados o con los que no lo son

Voz 2 06:12 Sony no quieren reconocerlo porque por ejemplo como dice Pedro Guerra maneras de derrotar a un hombre hay muchas hay mil

Voz 1 06:18 la caída

Voz 3 06:32 no están todos los lusos no sí

Voz 2 06:36 SER que es perdedora en inglés hemos traído dos ejemplos imprescindible en la SER de los Beatles

Voz 12 06:45 amaba

Voz 13 06:49 Panamá a

Voz 2 06:51 sí

Voz 14 06:53 la voz

Voz 2 06:56 tú dices hoy un perdedor no es lo que parezco de todo el amor que gane y que perdía hay un amor porque no debería haber pasado tendría que haber sabido dice que ella ganaría al final íbamos con el segundo perdedor de la noche también obligatorio es el de Beck que además en los lo canta también en español soy un perdedor ahí Malú serlo

Voz 11 07:29 el nada que a mí no me gusta utilizar las palabras de miles pero apartaban usar me parece tan tan es algo más que perdedor Verdasco es el rasgo de la personalidad del perdedor que es un lustro con sus exacto

Voz 2 07:41 tienes perdedores también del mundo es decir si traigo dos tipos de perdedores muy distintos pero también en los que terminemos queriendo muchísimo no por un lado están los que tienen problemas que les llevan a convertirse en perdedores problemas como por ejemplo el alcohol la droga acordaos de diez días de vino y rosas con Jack Lemmon o Leaving Las Vegas mil novecientos noventa y cinco con Nicolas Cage pero en este sentido Nos vamos a quedar con Trainspotting los perdedores que crea la droga una película de Danny Boyle con Ewan Mcgregor y así es como empieza la peli

Voz 15 08:09 elecciones Blair religión acarrea elige una familia elige un televisor grande que te cagas elige las palabras coches equipos de Compaq Pritzker relata selectivos yo elegí no elegir la Liga tú exigía otra cosa y las razones

Voz 2 08:25 y el otro tipo de personaje perdedor es el de la soledad no el de la incomprensión o el de la pobreza en estos los protagonistas de todas las pelis por ejemplo a las películas sociales Loach como mi nombre Joe o lloviendo piedras o en España cualquiera de ellos los tres personajes de Solas de Benito Zambrano

Voz 16 08:45 yo he sido un buen hombre de leer tenga ante sí pero por como un hombre nunca factor con un nombre es un buen hombre

Voz 11 08:58 eso sí a veces se llega empatizar con

Voz 17 09:00 los lusas sean si hay una

Voz 2 09:03 que si de solidaridad porque en el fondo

Voz 18 09:05 todos somos unos luces sí por eso cuando nos identificamos los unos a los otros no

Voz 3 09:11 en patitas con los lusos Guardans maneja el son los otros quise grandes los nuestros

Voz 19 09:22 la batería de preguntas los vencedores de la música clientes ha acordado

Voz 2 09:30 pues de los impresión por ejemplo una banda de blues y de soul de los años sesenta de Estados Unidos yo dicen huy huy a este tema realmente es un canto a la raza negra una canción sobre la autoestima sobre lo suyo racial Nosotros somos los ganadores es lo que dice íbamos con una licencia también victoriosas son los Kings que vamos a escuchar ahora mismo hablan de la reina Victoria pero lo dicen con tal ímpetu que había que traerla es Victoria un tema de mil novecientos sesenta si antes de acabar un tema más yo creo que es la reflexión para todos los que han perdido a pesar de haber ganado para todos los que no gobernarán aunque hayan conseguido más votos para los que hoy lo están pasando regular vale es Elton John I'm still standing yo sigo de pie yo no me caigo a pesar de la derrota a pesar de todo dice recogiendo los caballitos de mi vida como un superviviente

Voz 3 11:02 cerramos la cara versará pues ganando como siempre bien arriba no de Pizzi

Voz 2 11:20 el vencedor que se lo lleva todo el perdedor que se queda sin nada es es su destino al lado de la

Voz 3 11:28 ya pensaba que me iba a no no lo hubiera dicho pero está muy bien no está esperando

Voz 2 11:35 además de los suecos del año ochenta además del disco