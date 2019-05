El último Acre de Jerusalén

Voz 1

lo de que el día de hoy fue un mal día es algo bastante relativo como costumbre pasar es como decir que la final de Copa del sábado fue un desastre porque perdió el Barcelona pues lo mismo pero aplicado a la presencia de los ejércitos cruzados en lo que les gustaba llamar Tierra Santa en este caso el Valencia sería el ejército de la isla el Barça pues el Cristiano Ronaldo claro porque el veintiocho de mayo de mil doscientos noventa y uno el ejercito Mamelucos recuperó para los musulmanes la ciudad de Acre que irónicamente era el último acres de tierra que le quedaba al cristianismo en el Reino de Jerusalén y aún más irónicamente el que había empezado a hacer urbanizaciones cristianas ahí el hogar de Jesucristo había sido el papa Urbano II en el año mil noventa y nueve así que casi doscientos años les duró chiringuito en el este del Mediterráneo a los cristianos durante su estancia hubo masacres de todo tipo con los cristianos tanto como receptores como ejecutores de las mismas pero me atrevería decir que más de lo segundo incluso que de lo primero al menos hasta este fatídico veintiocho de mayo cuando perdieron para siempre lo que llamaban el Reino de Jerusalén y un dato curioso que a mi me gusta mucho y quiere compartir con vosotros es que los cristianos se fueron con una actitud de nos vamos pero volveremos tanto es así que siguió habiendo un Rey de Jerusalén esperando volver a su territorio que cuando dejó de haberlos pues no dejó de haberlos nunca que ahora mismo el que ostenta ese título os sonará bastante porque es el mismo que hace el discurso de Nochebuena cada año en que la verdad yo a a Felipe no lo veo mucho por la labor de ir a recuperar su otro reino la verdad y quién puede culparle no tiene bastante con los catalanes y los vascos como para encima ser Rey de judíos y palestinos